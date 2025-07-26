Багато родин замислюються: що краще - залишитися в Україні чи обрати університет за кордоном? Щоб допомогти з цим рішенням, ми підготували зрозуміле порівняння. Нижче - 7 головних відмінностей, які варто знати кожному, хто розглядає навчання в Словаччині. А також пояснимо, які переваги сьогодні дає освіта за кордоном і чому саме Словаччина - один із найкращих варіантів для батьків та школярів.

Навчання в Словаччині спонукає мислити та розвиватися, а не проводити час у TikTok.

1. Вступ без іспитів

Однією з головних відмінностей між українськими та словацькими університетами є процес вступу. У Словаччині для більшості напрямів не потрібні ні ЗНО, ні НМТ, ні вступні іспити. Абітурієнти подають документи на основі оцінок за останні 4 роки навчання, а після випуску - надають атестат. Все максимально просто та зрозуміло.

Приємно, що подача документів відбувається дистанційно: анкета, мотиваційний лист, переклад документів - і ви вже у списках кандидатів. Це знижує рівень стресу, спрощує підготовку та дає час заздалегідь почати вивчати словацьку мову, дізнатися більше про обраний університет, переглянути варіанти житла й поступово знайомитися з іншими студентами в чатах. Головне - не покладатися на поради з TikTok, а приймати зважені рішення.

На відміну від України, де вступна кампанія часто супроводжується стресом, чергами та непередбачуваними балами, у Словаччині все спокійно та прозоро. До того ж терміни подачі тут інші: уже в червні ви можете точно знати, вступили ви чи ні. Це дає впевненість і можливість усе спланувати заздалегідь.

Єдина важлива умова, яка при цьому виглядає цілком логічно та справедливо - це знання словацької мови. Без неї навчання буде складним, тому варто почати підготовку заздалегідь.

2. Безкоштовне навчання

Друга важлива відмінність - це можливість навчатися безкоштовно. У Словаччині вища освіта словацькою мовою повністю фінансується державою. Це означає, що українські студенти, які обирають навчання державною мовою, не сплачують за сам процес навчання жодної копійки. Сумніваєтеся, що словацька - це складно? Просто відкрийте алфавіт, і ви побачите: мова дуже схожа на українську, а її вивчення не потребує надзусиль.

Для порівняння: в Україні навіть у державних вишах часто є приховані витрати - на додаткові заняття, практику, літературу, перескладання. А контрактне навчання може коштувати тисячі доларів на рік. У Словаччині таких витрат немає: студенти оплачують лише проживання, харчування та медичне страхування. Освіта при цьому - повністю безкоштовна.

Крім того, навчання словацькою мовою доступне навіть на найпопулярніших напрямах: медицина, ІТ, інженерія, архітектура, економіка. І водночас викладання відповідає європейським стандартам - з акцентом на практику, кейси та підготовку до реальної роботи.

Звісно, щоб навчатися безкоштовно, потрібно знати словацьку мову. Але це не проблема - існують підготовчі курси, і за 6 - 9 місяців реально вивчити мову з нуля до рівня B1. Головне - почати вчасно й мати мотивацію. Безкоштовна освіта в Європі - реальність, якщо ви оберете Словаччину.

3. Доступ до міжнародних програм

Словаччина - повноправний учасник Європейського Союзу, і це відкриває студентам величезні можливості. Уже з першого курсу ви можете взяти участь у міжнародних академічних програмах, таких як Erasmus+, які дозволяють навчатися в інших країнах Європи - від 10 днів до року, причому з фінансовою підтримкою.

Українські виші часто обмежені в таких можливостях або надають їх лише окремим факультетам. У Словаччині ж участь в обмінах і міжнародних проєктах - це норма, а не виняток. Студенти проходять стажування в Німеччині, Франції, Польщі, Скандинавії, Чехії та навіть за межами ЄС.

Крім того, диплом, отриманий у Словаччині, визнається в усіх країнах Євросоюзу. Це дає реальний шанс після завершення бакалаврату продовжити магістратуру, стажування або працевлаштування в будь-якій європейській країні без додаткової нострифікації чи підтвердження кваліфікації.

Навчання в Словаччині - це не лише про університет, а й про вихід студентів на міжнародний професійний рівень і розвиток себе як особистості.

4. Проживання в кампусах

У Словаччині студенти найчастіше мешкають в університетських гуртожитках - і це зовсім не ті умови, до яких звикли українські абітурієнти. Кампуси тут сучасні, безпечні та добре облаштовані: є кухня, пральня, спортзал, зони відпочинку та Wi-Fi. Усе необхідне для комфортного студентського життя - під рукою.

Вартість проживання - від 70 до 140 євро на місяць залежно від міста, університету та типу кімнати. Навіть у столиці, Братиславі, можна знайти гуртожиток за доступною ціною. Багато вишів заздалегідь резервують місця для іноземних студентів, особливо якщо ви вступаєте офіційно та подаєте документи в установлені терміни.

Проживання в кампусі - це не лише економія, а й швидка адаптація. Поруч мешкають такі ж студенти: з України, Словаччини, Чехії, Франції, країн Азії та інших регіонів. Це чудова можливість познайомитися, практикувати мову та одразу відчути себе частиною студентської спільноти.

Для батьків важливо: у гуртожитках діє охорона, пропускний режим і адміністративний контроль. Ваша дитина буде в безпеці, а ви зможете не хвилюватися. При цьому студенти мають цілодобовий доступ - 24/7, що дозволяє жити вільно та зручно.