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Словацький алфавіт — основа для вивчення мови

Блог
дата зміни: 30.04.2025

Перший крок до вивчення словацької мови — алфавіт

Починаєте вивчати словацьку мову? Розпочніть з найосновнішого — словацького алфавіту. Не хвилюйтеся: хоча на перший погляд букви можуть здатися незвичними, насправді між словацькою та українською мовами багато спільного. У цій статті ми коротко пояснимо особливості словацької абетки, відмінності в написанні та звуках, а також дамо корисні поради для новачків.

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Зміст

Словацький алфавіт — основа для вивчення мови

До початку навчального року 2026/2027 можливо вивчити словацьку мову з нуля

Словацький алфавіт — основа для вивчення мови

Словацька — це мова, яку нескладно опанувати українцям. Якщо ви говорите українською, російською, польською чи чеською, ви вже маєте базу для її розуміння. Навіть базове знання англійської мови допоможе вам легше адаптуватися до граматики та фонетики словацької.

Чому українцям легко дається словацька?

Українська та словацька мови мають спільне слов’янське коріння. За лексикою вони збігаються приблизно на 68%, а сучасні дослідження показують до 23 подібностей у граматиці та фонетиці. В українській мові 7 відмінків, у словацькій — лише 6, а деякі слова мають практично ідентичне звучання.

Якщо ви почнете вивчати мову, незабаром зможете сказати: “Vy všetko budete rozumieť!” — і зрозумієте це навіть без перекладу.

Словацький алфавіт

Словацька мова використовує латиницю та складається з 46 літер, включаючи модифіковані символи з діакритичними знаками та диграфи. Алфавіт містить як стандартні латинські літери, так і специфічні для словацької мови: č, ď, ľ, ň, š, ť, ž, а також голосні з наголосами á, é, í, ó, ú, ý і особливу літеру ä.

До словацького алфавіту також входять два диграфи, які вважаються окремими літерами: ch та dz, а іноді й . Загалом алфавіт налічує 46 елементів, якщо враховувати всі ці знаки як окремі літери.

На перший погляд алфавіт може здатися незвичним, але більшість літер читаються так, як пишуться. Найбільші труднощі викликають діакритичні знаки (ľ, š, č, ť, ž, ý, á, í, é, ä), однак їх легко запам’ятати після невеликого тренування. Завдяки спільному слов’янському корінню, українцям та носіям російської мови словацьке письмо зазвичай дається легко.

Таблиця словацького алфавіту з вимовою та прикладами

Літера Вимова SK UA
A a а auto авто
Á á а (довге) hráč гравець
Ä ä е päť п’ять
B b б banán банан
C c ц cesta дорога
Č č ч čaj чай
D d д dom дім
Ď ď дь ďakujem дякую
Dz dz дз dzban глек
Dž dž дж džús сік
E e е pero ручка
É é е (довге) séria серія
F f ф fľaša пляшка
G g г gitarista гітарист
H h г/х hory гори
Ch ch х chlieb хліб
I i і iný інший
Í í і (довге) míňam витрачаю
J j й jazyk мова
K k к káva кава
L l л list лист
Ľ ľ ль ľudský людський
M m м mama мама
N n н noc ніч
Ň ň нь deň день
O o о oko око
Ó ó о (довге) môj мій
Ô ô уо pôda ґрунт
P p п pes пес
Q q кв kvalita якість
R r р rok рік
S s с socha скульптура
Š š ш škola школа
T t т test тест
Ť ť ть ťah хід
U u у ulica вулиця
Ú ú у (довге) kúpeľ купіль
V v в vlak поїзд
W w в (запозичення) web веб
X x кс taxi таксі
Y y и syn син
Ý ý и (довге) dýchať дихати
Z z з zima зима
Ž ž ж žena жінка

Як вивчити словацький алфавіт за 3 дні

Звісно, щоб вивчити щось у короткий термін, потрібно докласти максимум зусиль. Один із найефективніших методів — постійно тримати в полі зору той матеріал, який ви плануєте запам’ятати. Отже, як саме вивчити словацький алфавіт за 3 дні?

День 1

  1. Роздрукуйте алфавіт і прикріпіть його над робочим столом (або в іншому місці, яке часто бачите).
  2. Прослухайте правильну вимову літер і повторіть кожну букву вголос по 5 разів.
  3. Перед сном обов’язково ще раз перечитайте матеріал і повторіть його вголос 10 разів.

День 2

  1. Повторіть усі правила вимови літер.
  2. Погляньте ще раз на весь алфавіт.
  3. Згадайте правильну вимову кожної літери.
  4. Спробуйте подумки відтворити весь алфавіт без підказок.

День 3

  1. Ще раз перечитайте весь матеріал.
  2. Спробуйте написати алфавіт і одночасно правильно вимовляти кожну букву. Перевірте себе. Якщо припустилися більше ніж трьох помилок — перепишіть ще раз.
  3. Попросіть друга або родича перевірити ваші знання.

Вітаємо! Ви зробили перший крок до вивчення словацької мови. Як бачите, все можливо, якщо докладати зусиль і мати бажання!

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Запитання-відповідь

  • Ще не починала вчити словацьку мову. Чи є шанс вступити до Словаччини у 2026/2027 навчальному році?

    Вивчити словацьку мову за пів року — цілком реально. Вона справді дуже схожа на українську, що значно полегшує процес. Проте одного лише розуміння недостатньо — під час вступу та навчання важливо вміти самостійно будувати речення та грамотно висловлювати свої думки. Усьому цьому ми навчаємо на наших підготовчих курсах зі словацької мови.

  • Чи можна навчатися англійською мовою в Словаччині?

    Так, у Словаччині дійсно доступні англомовні програми — як у державних, так і в приватних університетах. Але важливо знати: навчання англійською є платним для іноземців. У той час як навчання словацькою мовою повністю фінансується за рахунок державного бюджету.

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