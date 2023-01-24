Починаєте вивчати словацьку мову? Розпочніть з найосновнішого — словацького алфавіту . Не хвилюйтеся: хоча на перший погляд букви можуть здатися незвичними, насправді між словацькою та українською мовами багато спільного. У цій статті ми коротко пояснимо особливості словацької абетки , відмінності в написанні та звуках, а також дамо корисні поради для новачків.

До початку навчального року 2026/2027 можливо вивчити словацьку мову з нуля

Словацький алфавіт — основа для вивчення мови

Словацька — це мова, яку нескладно опанувати українцям. Якщо ви говорите українською, російською, польською чи чеською, ви вже маєте базу для її розуміння. Навіть базове знання англійської мови допоможе вам легше адаптуватися до граматики та фонетики словацької.

Чому українцям легко дається словацька?

Українська та словацька мови мають спільне слов’янське коріння. За лексикою вони збігаються приблизно на 68%, а сучасні дослідження показують до 23 подібностей у граматиці та фонетиці. В українській мові 7 відмінків, у словацькій — лише 6, а деякі слова мають практично ідентичне звучання.

Якщо ви почнете вивчати мову, незабаром зможете сказати: “Vy všetko budete rozumieť!” — і зрозумієте це навіть без перекладу.

Словацький алфавіт

Словацька мова використовує латиницю та складається з 46 літер, включаючи модифіковані символи з діакритичними знаками та диграфи. Алфавіт містить як стандартні латинські літери, так і специфічні для словацької мови: č, ď, ľ, ň, š, ť, ž, а також голосні з наголосами á, é, í, ó, ú, ý і особливу літеру ä.

До словацького алфавіту також входять два диграфи, які вважаються окремими літерами: ch та dz, а іноді й dž. Загалом алфавіт налічує 46 елементів, якщо враховувати всі ці знаки як окремі літери.

На перший погляд алфавіт може здатися незвичним, але більшість літер читаються так, як пишуться. Найбільші труднощі викликають діакритичні знаки (ľ, š, č, ť, ž, ý, á, í, é, ä), однак їх легко запам’ятати після невеликого тренування. Завдяки спільному слов’янському корінню, українцям та носіям російської мови словацьке письмо зазвичай дається легко.

Таблиця словацького алфавіту з вимовою та прикладами