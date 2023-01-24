Починаєте вивчати словацьку мову? Розпочніть з найосновнішого — словацького алфавіту. Не хвилюйтеся: хоча на перший погляд букви можуть здатися незвичними, насправді між словацькою та українською мовами багато спільного. У цій статті ми коротко пояснимо особливості словацької абетки, відмінності в написанні та звуках, а також дамо корисні поради для новачків.
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До початку навчального року 2026/2027 можливо вивчити словацьку мову з нуля
Словацька — це мова, яку нескладно опанувати українцям. Якщо ви говорите українською, російською, польською чи чеською, ви вже маєте базу для її розуміння. Навіть базове знання англійської мови допоможе вам легше адаптуватися до граматики та фонетики словацької.
Українська та словацька мови мають спільне слов’янське коріння. За лексикою вони збігаються приблизно на 68%, а сучасні дослідження показують до 23 подібностей у граматиці та фонетиці. В українській мові 7 відмінків, у словацькій — лише 6, а деякі слова мають практично ідентичне звучання.
Якщо ви почнете вивчати мову, незабаром зможете сказати: “Vy všetko budete rozumieť!” — і зрозумієте це навіть без перекладу.
Словацька мова використовує латиницю та складається з 46 літер, включаючи модифіковані символи з діакритичними знаками та диграфи. Алфавіт містить як стандартні латинські літери, так і специфічні для словацької мови: č, ď, ľ, ň, š, ť, ž, а також голосні з наголосами á, é, í, ó, ú, ý і особливу літеру ä.
До словацького алфавіту також входять два диграфи, які вважаються окремими літерами: ch та dz, а іноді й dž. Загалом алфавіт налічує 46 елементів, якщо враховувати всі ці знаки як окремі літери.
На перший погляд алфавіт може здатися незвичним, але більшість літер читаються так, як пишуться. Найбільші труднощі викликають діакритичні знаки (ľ, š, č, ť, ž, ý, á, í, é, ä), однак їх легко запам’ятати після невеликого тренування. Завдяки спільному слов’янському корінню, українцям та носіям російської мови словацьке письмо зазвичай дається легко.
|Літера
|Вимова
|SK
|UA
|A a
|а
|auto
|авто
|Á á
|а (довге)
|hráč
|гравець
|Ä ä
|е
|päť
|п’ять
|B b
|б
|banán
|банан
|C c
|ц
|cesta
|дорога
|Č č
|ч
|čaj
|чай
|D d
|д
|dom
|дім
|Ď ď
|дь
|ďakujem
|дякую
|Dz dz
|дз
|dzban
|глек
|Dž dž
|дж
|džús
|сік
|E e
|е
|pero
|ручка
|É é
|е (довге)
|séria
|серія
|F f
|ф
|fľaša
|пляшка
|G g
|г
|gitarista
|гітарист
|H h
|г/х
|hory
|гори
|Ch ch
|х
|chlieb
|хліб
|I i
|і
|iný
|інший
|Í í
|і (довге)
|míňam
|витрачаю
|J j
|й
|jazyk
|мова
|K k
|к
|káva
|кава
|L l
|л
|list
|лист
|Ľ ľ
|ль
|ľudský
|людський
|M m
|м
|mama
|мама
|N n
|н
|noc
|ніч
|Ň ň
|нь
|deň
|день
|O o
|о
|oko
|око
|Ó ó
|о (довге)
|môj
|мій
|Ô ô
|уо
|pôda
|ґрунт
|P p
|п
|pes
|пес
|Q q
|кв
|kvalita
|якість
|R r
|р
|rok
|рік
|S s
|с
|socha
|скульптура
|Š š
|ш
|škola
|школа
|T t
|т
|test
|тест
|Ť ť
|ть
|ťah
|хід
|U u
|у
|ulica
|вулиця
|Ú ú
|у (довге)
|kúpeľ
|купіль
|V v
|в
|vlak
|поїзд
|W w
|в (запозичення)
|web
|веб
|X x
|кс
|taxi
|таксі
|Y y
|и
|syn
|син
|Ý ý
|и (довге)
|dýchať
|дихати
|Z z
|з
|zima
|зима
|Ž ž
|ж
|žena
|жінка
Звісно, щоб вивчити щось у короткий термін, потрібно докласти максимум зусиль. Один із найефективніших методів — постійно тримати в полі зору той матеріал, який ви плануєте запам’ятати. Отже, як саме вивчити словацький алфавіт за 3 дні?
День 1
День 2
День 3
Вітаємо! Ви зробили перший крок до вивчення словацької мови. Як бачите, все можливо, якщо докладати зусиль і мати бажання!
А що ж робити далі? Як вивчити мову досконало — на рівні A1–B1?
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Вивчити словацьку мову за пів року — цілком реально. Вона справді дуже схожа на українську, що значно полегшує процес. Проте одного лише розуміння недостатньо — під час вступу та навчання важливо вміти самостійно будувати речення та грамотно висловлювати свої думки. Усьому цьому ми навчаємо на наших підготовчих курсах зі словацької мови.
Так, у Словаччині дійсно доступні англомовні програми — як у державних, так і в приватних університетах. Але важливо знати: навчання англійською є платним для іноземців. У той час як навчання словацькою мовою повністю фінансується за рахунок державного бюджету.
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