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Словацкий алфавит — основа для изучения языка

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дата изменения: 30.04.2025

Первый шаг к изучению словацкого языка — алфавит

Начинаете изучать словацкий язык? Начните с самого основного — словацкого алфавита. Не переживайте: хотя на первый взгляд буквы могут показаться непривычными, на самом деле между словацким и украинским языками много общего. В этой статье мы кратко объясним особенности словацкой азбуки, различия в написании и звучании, а также дадим полезные советы для новичков.

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Содержание

Словацкий алфавит — основа для изучения языка

До начала учебного года 2026/2027 вы успеете выучить словацкий язык с нуля.

Словацкий алфавит — основа для изучения языка

Словацкий язык — это язык, который несложно выучить украинцам. Если вы говорите по-украински, по-русски, по-польски или по-чешски — у вас уже есть база для его понимания. Даже базовые знания английского языка помогут вам легче адаптироваться к грамматике и фонетике словацкого.

Почему украинцам легко даётся словацкий язык?

Украинский и словацкий языки имеют общее славянское происхождение. Их лексика совпадает примерно на 68%, а современные исследования показывают до 23 сходств в грамматике и фонетике. В украинском языке 7 падежей, в словацком — всего 6, а некоторые слова звучат практически одинаково.

Если вы начнёте изучать язык, скоро сможете сказать: «Vy všetko budete rozumieť!» — и поймёте это даже без перевода.

Словацкий алфавит

Словацкий язык использует латиницу и состоит из 46 букв, включая модифицированные символы с диакритическими знаками и диграфы. Алфавит включает как стандартные латинские буквы, так и специфические для словацкого языка: č, ď, ľ, ň, š, ť, ž, а также гласные с ударениями á, é, í, ó, ú, ý и особую букву ä.

Также в словацкий алфавит входят два диграфа, считающихся отдельными буквами: ch и dz, а иногда и . Всего алфавит насчитывает 46 элементов, если учитывать все эти знаки как отдельные буквы.

На первый взгляд алфавит может показаться непривычным, но большинство букв читаются так, как пишутся. Основные трудности вызывают диакритические знаки (ľ, š, č, ť, ž, ý, á, í, é, ä), однако их легко запомнить, если немного потренироваться. Благодаря общему славянскому корню, украинцам и русскоязычным словацкое письмо обычно даётся легко.

Таблица словацкого алфавита с произношением и примерами

Буква Произношение SK RU
A a а auto авто
Á á а (долгое) hráč игрок
Ä ä э päť пять
B b б banán банан
C c ц cesta дорога
Č č ч čaj чай
D d д dom дом
Ď ď дь ďakujem спасибо
Dz dz дз dzban кувшин
Dž dž дж džús сок
E e э pero ручка
É é э (долгое) séria серия
F f ф fľaša бутылка
G g г gitarista гитарист
H h г/х hory горы
Ch ch х chlieb хлеб
I i и iný другой
Í í и (долгое) míňam трачу
J j й jazyk язык
K k к káva кофе
L l л list лист
Ľ ľ ль ľudský человеческий
M m м mama мама
N n н noc ночь
Ň ň нь deň день
O o о oko глаз
Ó ó о (долгое) môj мой
Ô ô уо pôda почва
P p п pes пёс
Q q кв kvalita качество
R r р rok год
S s с socha скульптура
Š š ш škola школа
T t т test тест
Ť ť ть ťah ход
U u у ulica улица
Ú ú у (долгое) kúpeľ ванна, купель
V v в vlak поезд
W w в (заимств.) web веб
X x кс taxi такси
Y y ы syn сын
Ý ý ы (долгое) dýchať дышать
Z z з zima зима
Ž ž ж žena женщина

Как выучить словацкий алфавит за 3 дня

Конечно, чтобы выучить что-то за короткий срок, нужно приложить максимум усилий. Один из самых эффективных методов — постоянно держать в поле зрения материал, который вы хотите запомнить. Итак, как именно выучить словацкий алфавит за 3 дня?

День 1

  1. Распечатайте алфавит и прикрепите его над рабочим столом (или в другом месте, где вы его будете часто видеть).
  2. Прослушайте правильное произношение букв и произнесите каждую вслух по 5 раз.
  3. Перед сном обязательно ещё раз прочитайте материал и повторите вслух 10 раз.

День 2

  1. Повторите все правила произношения букв.
  2. Ещё раз посмотрите на весь алфавит.
  3. Вспомните правильное произношение каждой буквы.
  4. Попробуйте воспроизвести алфавит в уме без подсказок.

День 3

  1. Снова прочитайте весь материал.
  2. Попробуйте написать алфавит и одновременно правильно произносить каждую букву. Проверьте себя. Если сделали больше трёх ошибок — перепишите ещё раз.
  3. Попросите друга или родственника проверить ваши знания.

Поздравляем! Вы сделали первый шаг к изучению словацкого языка. Как видите, всё возможно, если прилагать усилия и иметь желание!

Интересно и легко учим словацкий язык

А что делать дальше? Как выучить язык в совершенстве — на уровне A1–B1?

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Вопрос-ответ

  • Ещё не начала учить словацкий язык. Есть ли шанс поступить в Словакию в 2026/2027 учебном году?

    Выучить словацкий язык за полгода — вполне реально. Он действительно очень похож на украинский, что значительно упрощает процесс. Однако одного лишь понимания недостаточно — при поступлении и во время учёбы важно уметь самостоятельно строить предложения и грамотно выражать свои мысли. Всему этому мы обучаем на наших подготовительных курсах словацкого языка.

  • Можно ли учиться на английском языке в Словакии?

    Да, в Словакии действительно доступны англоязычные программы — как в государственных, так и в частных университетах. Но важно знать: обучение на английском языке платное для иностранцев. В то время как обучение на словацком языке полностью финансируется из государственного бюджета.

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