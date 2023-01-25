Начинаете изучать словацкий язык? Начните с самого основного — словацкого алфавита . Не переживайте: хотя на первый взгляд буквы могут показаться непривычными, на самом деле между словацким и украинским языками много общего. В этой статье мы кратко объясним особенности словацкой азбуки , различия в написании и звучании, а также дадим полезные советы для новичков.

До начала учебного года 2026/2027 вы успеете выучить словацкий язык с нуля.

Словацкий алфавит — основа для изучения языка

Словацкий язык — это язык, который несложно выучить украинцам. Если вы говорите по-украински, по-русски, по-польски или по-чешски — у вас уже есть база для его понимания. Даже базовые знания английского языка помогут вам легче адаптироваться к грамматике и фонетике словацкого.

Почему украинцам легко даётся словацкий язык?

Украинский и словацкий языки имеют общее славянское происхождение. Их лексика совпадает примерно на 68%, а современные исследования показывают до 23 сходств в грамматике и фонетике. В украинском языке 7 падежей, в словацком — всего 6, а некоторые слова звучат практически одинаково.

Если вы начнёте изучать язык, скоро сможете сказать: «Vy všetko budete rozumieť!» — и поймёте это даже без перевода.

Словацкий алфавит

Словацкий язык использует латиницу и состоит из 46 букв, включая модифицированные символы с диакритическими знаками и диграфы. Алфавит включает как стандартные латинские буквы, так и специфические для словацкого языка: č, ď, ľ, ň, š, ť, ž, а также гласные с ударениями á, é, í, ó, ú, ý и особую букву ä.

Также в словацкий алфавит входят два диграфа, считающихся отдельными буквами: ch и dz, а иногда и dž. Всего алфавит насчитывает 46 элементов, если учитывать все эти знаки как отдельные буквы.

На первый взгляд алфавит может показаться непривычным, но большинство букв читаются так, как пишутся. Основные трудности вызывают диакритические знаки (ľ, š, č, ť, ž, ý, á, í, é, ä), однако их легко запомнить, если немного потренироваться. Благодаря общему славянскому корню, украинцам и русскоязычным словацкое письмо обычно даётся легко.

Таблица словацкого алфавита с произношением и примерами