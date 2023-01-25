Начинаете изучать словацкий язык? Начните с самого основного — словацкого алфавита. Не переживайте: хотя на первый взгляд буквы могут показаться непривычными, на самом деле между словацким и украинским языками много общего. В этой статье мы кратко объясним особенности словацкой азбуки, различия в написании и звучании, а также дадим полезные советы для новичков.
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До начала учебного года 2026/2027 вы успеете выучить словацкий язык с нуля.
Словацкий язык — это язык, который несложно выучить украинцам. Если вы говорите по-украински, по-русски, по-польски или по-чешски — у вас уже есть база для его понимания. Даже базовые знания английского языка помогут вам легче адаптироваться к грамматике и фонетике словацкого.
Украинский и словацкий языки имеют общее славянское происхождение. Их лексика совпадает примерно на 68%, а современные исследования показывают до 23 сходств в грамматике и фонетике. В украинском языке 7 падежей, в словацком — всего 6, а некоторые слова звучат практически одинаково.
Если вы начнёте изучать язык, скоро сможете сказать: «Vy všetko budete rozumieť!» — и поймёте это даже без перевода.
Словацкий язык использует латиницу и состоит из 46 букв, включая модифицированные символы с диакритическими знаками и диграфы. Алфавит включает как стандартные латинские буквы, так и специфические для словацкого языка: č, ď, ľ, ň, š, ť, ž, а также гласные с ударениями á, é, í, ó, ú, ý и особую букву ä.
Также в словацкий алфавит входят два диграфа, считающихся отдельными буквами: ch и dz, а иногда и dž. Всего алфавит насчитывает 46 элементов, если учитывать все эти знаки как отдельные буквы.
На первый взгляд алфавит может показаться непривычным, но большинство букв читаются так, как пишутся. Основные трудности вызывают диакритические знаки (ľ, š, č, ť, ž, ý, á, í, é, ä), однако их легко запомнить, если немного потренироваться. Благодаря общему славянскому корню, украинцам и русскоязычным словацкое письмо обычно даётся легко.
|Буква
|Произношение
|SK
|RU
|A a
|а
|auto
|авто
|Á á
|а (долгое)
|hráč
|игрок
|Ä ä
|э
|päť
|пять
|B b
|б
|banán
|банан
|C c
|ц
|cesta
|дорога
|Č č
|ч
|čaj
|чай
|D d
|д
|dom
|дом
|Ď ď
|дь
|ďakujem
|спасибо
|Dz dz
|дз
|dzban
|кувшин
|Dž dž
|дж
|džús
|сок
|E e
|э
|pero
|ручка
|É é
|э (долгое)
|séria
|серия
|F f
|ф
|fľaša
|бутылка
|G g
|г
|gitarista
|гитарист
|H h
|г/х
|hory
|горы
|Ch ch
|х
|chlieb
|хлеб
|I i
|и
|iný
|другой
|Í í
|и (долгое)
|míňam
|трачу
|J j
|й
|jazyk
|язык
|K k
|к
|káva
|кофе
|L l
|л
|list
|лист
|Ľ ľ
|ль
|ľudský
|человеческий
|M m
|м
|mama
|мама
|N n
|н
|noc
|ночь
|Ň ň
|нь
|deň
|день
|O o
|о
|oko
|глаз
|Ó ó
|о (долгое)
|môj
|мой
|Ô ô
|уо
|pôda
|почва
|P p
|п
|pes
|пёс
|Q q
|кв
|kvalita
|качество
|R r
|р
|rok
|год
|S s
|с
|socha
|скульптура
|Š š
|ш
|škola
|школа
|T t
|т
|test
|тест
|Ť ť
|ть
|ťah
|ход
|U u
|у
|ulica
|улица
|Ú ú
|у (долгое)
|kúpeľ
|ванна, купель
|V v
|в
|vlak
|поезд
|W w
|в (заимств.)
|web
|веб
|X x
|кс
|taxi
|такси
|Y y
|ы
|syn
|сын
|Ý ý
|ы (долгое)
|dýchať
|дышать
|Z z
|з
|zima
|зима
|Ž ž
|ж
|žena
|женщина
Конечно, чтобы выучить что-то за короткий срок, нужно приложить максимум усилий. Один из самых эффективных методов — постоянно держать в поле зрения материал, который вы хотите запомнить. Итак, как именно выучить словацкий алфавит за 3 дня?
День 1
День 2
День 3
Поздравляем! Вы сделали первый шаг к изучению словацкого языка. Как видите, всё возможно, если прилагать усилия и иметь желание!
А что делать дальше? Как выучить язык в совершенстве — на уровне A1–B1?
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Выучить словацкий язык за полгода — вполне реально. Он действительно очень похож на украинский, что значительно упрощает процесс. Однако одного лишь понимания недостаточно — при поступлении и во время учёбы важно уметь самостоятельно строить предложения и грамотно выражать свои мысли. Всему этому мы обучаем на наших подготовительных курсах словацкого языка.
Да, в Словакии действительно доступны англоязычные программы — как в государственных, так и в частных университетах. Но важно знать: обучение на английском языке платное для иностранцев. В то время как обучение на словацком языке полностью финансируется из государственного бюджета.
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