Многие семьи задумываются: что лучше - остаться в Украине или выбрать университет за границей? Чтобы помочь с этим решением, мы подготовили понятное сравнение. Ниже - 7 главных отличий, которые стоит знать каждому, кто рассматривает учёбу в Словакии. А также объясним, какие преимущества сегодня даёт образование за границей и почему именно Словакия - один из лучших вариантов для родителей и школьников.

Обучение в Словакии становится всё более популярным среди украинских школьников. Простая система поступления, возможность учиться бесплатно и реальный шанс получить студенческий ВНЖ делают эту страну привлекательной альтернативой украинским вузам.

Учёба в Словакии побуждает думать и развиваться, а не проводить время в TikTok.

1. Поступление без экзаменов

Одно из главных отличий между украинскими и словацкими университетами - процесс поступления. В Словакии для большинства направлений не требуются ни ЗНО, ни НМТ, ни вступительные экзамены. Абитуриенты подают документы на основании оценок за последние 4 года обучения, а затем уже после выпуска - предоставляют аттестат. Всё максимально просто и понятно.

Дополнительно радует, что поступление проходит дистанционно: анкета, мотивационное письмо, перевод документов - и вы уже в списках кандидатов. Это снижает стресс, упрощает подготовку и даёт время заранее начать изучать словацкий язык, узнать больше о выбранном университете, посмотреть варианты жилья и постепенно заводить знакомства в студенческих чатах. Главное - не полагайтесь на советы из TikTok, а принимайте взвешенные решения.

В отличие от Украины, где вступительная кампания часто сопровождается стрессом, очередями и непредсказуемыми баллами, в Словакии всё спокойно и прозрачно. К тому же сроки подачи здесь другие: уже в июне вы можете точно знать, поступили или нет. Это даёт уверенность и возможность заранее всё спланировать.

Единственное важное условие, которое при этом выглядит вполне логично и честно - это знание словацкого языка. Без него обучение будет затруднено, поэтому стоит начать подготовку заранее.

2. Бесплатное обучение

Второе важное отличие - это возможность учиться бесплатно. В Словакии высшее образование на словацком языке полностью финансируется государством. Это значит, что украинские студенты, выбравшие обучение на государственном языке, не платят за само обучение ни копейки. Сомневаетесь, что словацкий - это сложно? Просто откройте алфавит, и вы поймёте: он очень близок к украинскому, а изучение не требует сверхусилий.

Для сравнения: в Украине даже в государственных вузах часто есть скрытые расходы - за дополнительные занятия, практику, литературу, пересдачи. А обучение на контракте может стоить тысячи долларов в год. В Словакии таких затрат нет: студенты платят только за проживание, питание и медицинскую страховку. Образование при этом - полностью бесплатное.

Более того, учёба на словацком доступна даже на самых востребованных направлениях: медицина, IT, инженерия, архитектура, экономика. И при этом преподавание соответствует европейским стандартам - с упором на практику, кейсы и подготовку к реальной работе.

Конечно, чтобы учиться бесплатно, необходимо знать словацкий язык. Но это не проблема - есть подготовительные курсы, и за 6 - 9 месяцев реально дойти с нуля до уровня B1. Главное - начать вовремя и иметь мотивацию. Бесплатное образование в Европе - реальность, если вы выберете Словакию.

3. Доступ к международным программам

Словакия - полноправный участник Европейского союза, и это открывает для студентов огромные возможности. Уже с первого курса вы можете стать участником международных академических программ, таких как Erasmus+, которые позволяют учиться в других странах Европы - от 10 дней до года, причём с финансовой поддержкой.

Украинские вузы часто ограничены в таких возможностях или предоставляют их только отдельным факультетам. В Словакии же участие в обменах и международных проектах - это норма, а не исключение. Студенты ездят на стажировки в Германию, Францию, Польшу, Скандинавию, Чехию и даже за пределы ЕС.

Кроме того, диплом, полученный в Словакии, признаётся во всех странах Евросоюза. Это даёт реальный шанс, закончив бакалавриат в Словакии, продолжить магистратуру, стажировку или работу в любой стране Европы без дополнительной нострификации или подтверждения квалификации.

Обучение в Словакии - это не только про университет, но и про выход студентов в международное профессиональное пространство и развитие себя.

4. Проживание в кампусах

В Словакии студенты чаще всего живут в университетских общежитиях - и это совсем не те условия, к которым привыкли украинские абитуриенты. Кампусы здесь современные, безопасные и хорошо оборудованные: есть кухня, прачечная, спортзал, зоны отдыха и Wi-Fi. Всё необходимое для комфортной студенческой жизни - под рукой.

Стоимость проживания - от 70 до 140 евро в месяц в зависимости от города, университета и типа комнаты. Даже в столице, Братиславе, можно найти общежитие по доступной цене. Многие вузы заранее резервируют места для иностранных студентов, особенно если вы поступаете официально и подаёте документы в установленные сроки.

Проживание в кампусе - это не только экономия, но и быстрая адаптация. По соседству живут такие же студенты: из Украины, Словакии, Чехии, Франции, стран Азии и других регионов. Это отличная возможность познакомиться, практиковать язык и сразу почувствовать себя частью студенческого сообщества.

Для родителей важно: в общежитиях действует охрана, пропускной режим и административный контроль. Ребёнок будет в безопасности, а вы сможете не переживать. При этом у студентов есть круглосуточный доступ - 24/7, что позволяет жить свободно и удобно.