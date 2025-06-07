На карте Словакия может казаться небольшой страной, но с точки зрения образования и перспектив для студентов - это реальный старт в европейское будущее. Читайте внимательно: впереди - только проверенные факты и реальные примеры.

Мы также рассмотрим ситуации, когда студент завершает не полное высшее образование в Словакии, а затем продолжает обучение в другой стране Европы. Расскажем, как словацкий диплом бакалавра даёт возможность поступить в магистратуру как в самих словацких вузах, так и в университетах Австрии, Германии, Чехии и других стран.

Бакалавриат в Словакии — это не просто учёба в уютной европейской стране. Это легальный путь к бесплатному высшему образованию, студенческому ВНЖ и началу карьеры в ЕС. В этой статье мы подробно разберём, как устроено обучение в словацких вузах, какие льготы получают студенты, куда можно поехать на обмен и что делать после окончания учёбы.

Закончи бакалавриат в Словакии — и ты сможешь учиться или жить в любой стране мира, где ценится европейский диплом

Как устроено обучение на бакалавриате в Словакии

Сроки обучения и структура программы

Бакалавриат в Словакии обычно длится 3 года (6 семестров). Однако в некоторых вузах предусмотрены и четырёхлетние программы. Это возможно в двух случаях:

Полноценная 4-летняя программа, например, Гражданское строительство или Архитектура в Словацком техническом университете в Братиславе;

Конверсионная программа: первый год отведён на адаптацию - изучение словацкого языка, математики, физики и базовых академических дисциплин. Такие форматы применяются, например, в Университете Коменского и на химическом факультете STU.

Таким образом, продолжительность бакалавриата зависит от выбранной программы, но всё обучение остаётся бесплатным в пределах установленного срока - 3 или 4 года. Далее в статье мы подробно рассмотрим, какие льготные периоды существуют и что происходит при их превышении.

Вы можете перейти в другой университет и у Вас останутся бесплатные годы обучения, допустим что вы отучились 1 год в Техническом университете в Кошице на специальности Информатика – 3х летняя программа обучения, и хотите перепоступить в университет Коменского на менеджмент – 3х летняя учебная программа, у вас останется 2 года бесплатного образования то бишь вы поступили на первый курс в университет Коменского на менеджмент, это у Вас будет 2 года бесплатного образования и за 3-й год будете платить.

По секрету скажем Вам, можно и признать предметы с другого университета, если они соответствуют программе предмета в другом университете.

Все словацкие вузы используют европейскую кредитную систему ECTS, в которой каждому предмету присваивается определённое количество баллов. Благодаря этому словацкие дипломы признаются в странах ЕС и за его пределами. Чтобы завершить бакалавриат, необходимо набрать 180 или 240 кредитов - в зависимости от программы. Подробнее о системе ECTS.

Экзамены, пересдачи и повторная запись

Каждому студенту предоставляется до 3 попыток на сдачу одного предмета в течение учебного года:

Первая попытка - в основной экзаменационный период;

- в основной экзаменационный период; Вторая попытка - в дополнительный срок, дату можно выбрать в системе MAIS или AIS;

- в дополнительный срок, дату можно выбрать в системе MAIS или AIS; Третья попытка - по согласованию с преподавателем или снова через электронную систему. Иногда разрешается перенос экзамена с зимнего на летний семестр (но не наоборот), особенно на последних курсах.

Иногда возможна и четвёртая попытка: преподаватель может не выставить оценку или поставить FN (не пришёл), если студент близок к проходному баллу. Однако такие уступки делаются редко и по усмотрению преподавателя.

Если все попытки исчерпаны, студент обязан перезаписать предмет в следующем семестре или на курс старше, такое допускается если предметы не связаны между собой и после этого предмета нет продолжения. Первый повторный проход курса - бесплатный, официальный закон об образовании в Словакии.

Пример: Если студент в первом зимнем семестре не сдал предмет (например, математику) после трёх попыток, он сможет снова пройти курс в следующем зимнем семестре - без доплаты. Это правило распространяется на переносы только в пределах одного и того же семестра (зимний - зимний, летний - летний).

Платное продление и дополнительные условия

Если студент превышает бесплатный период обучения на бакалавриате или не сдаёт предмет во второй раз, это может привести к необходимости оплачивать дальнейшее обучение и повторно подавать документы в университет. В таких случаях присваивается статус medziročník (междугодовой режим), а также взимается так называемое školné - плата за дополнительный учебный год.

Средняя стоимость medziročník на бакалавриате составляет от 800 до 1400 евро, и во многих вузах не имеет значения, сколько именно предметов не было сдано - даже если только один.

Что означает статус medziročník

Medziročník - это дополнительный учебный год, в течение которого студент может досдать незакрытые предметы. Он не влияет на структуру программы и может быть даже полезным, если использовать его с умом. Например, в этот период студент может:

пройти стажировку или практику. Это помогает получить реальный опыт, который пригодится при трудоустройстве.

сосредоточиться на стартапе или личном проекте. Такой подход позволяет развивать предпринимательские навыки и реализовывать собственные идеи.

зарегистрировать živnosť (ИП) и начать частную деятельность. Это даёт возможность официально зарабатывать и применять полученные знания на практике.

Почему это выгодно? В Словакии студенты до 26 лет имеют налоговые льготы: они платят сниженные взносы, а в некоторых случаях полностью освобождаются от налогов и социальных отчислений. Это особенно актуально при регистрации предпринимательства или частной занятости.

Важно: статус medziročník присваивается только после перепоступления, причём его можно получать неограниченное количество раз - хоть 10 раз для окончания бакалавриата. Для этого нужно заново подать документы в университет. При этом ранее сданные предметы могут быть зачтены, и студент продолжает учёбу с нужного курса.

Когда возникает необходимость перепоступления на бакалавриате

Существует несколько ситуаций, при которых студент обязан перепоступить:

Повторная запись одного предмета более двух раз

Если студент дважды записывался на один и тот же предмет и снова не сдал его, третья попытка возможна только после перепоступления. Такая пересдача становится платной - от 10 до 30 евро за 1 ECTS.

Если студент дважды записывался на один и тот же предмет и снова не сдал его, третья попытка возможна только после перепоступления. Такая пересдача становится платной - от 10 до 30 евро за 1 ECTS. Множественные академические задолженности

Если у студента накопилось много несданных предметов или завершился льготный срок обучения, он подлежит отчислению. Для продолжения учёбы необходимо заново подать документы, получить статус medziročník и оплатить školné.

Если у студента накопилось много несданных предметов или завершился льготный срок обучения, он подлежит отчислению. Для продолжения учёбы необходимо заново подать документы, получить статус medziročník и оплатить školné. Отчисление и повторный приём

В случае отчисления (например, за дважды несданный обязательный предмет), студент может заново подать заявление на поступление. После зачисления он подаёт прошение о признании ранее сданных дисциплин и продолжает учёбу с нужного курса.

В случае отчисления (например, за дважды несданный обязательный предмет), студент может заново подать заявление на поступление. После зачисления он подаёт прошение о признании ранее сданных дисциплин и продолжает учёбу с нужного курса. Перепоступление в другой университет на бакалавриат

Если студент уже учился в другом словацком университете: при повторном поступлении после 1 года обучения, студент будет оплачивать последний год в новой программе; если отучился 2 года, плату придётся вносить начиная со второго курса.

Если студент уже учился в другом словацком университете: Недостаточное количество кредитов

Для перехода на следующий семестр или курс необходимо набрать минимальное количество кредитов. Например, на строительном факультете STU: 15 кредитов (или 10 для иностранных студентов на 1 курсе) - для перехода на летний семестр; 30 кредитов в год - для перехода на следующий курс.

При недоборе кредитов - студент подлежит отчислению и может быть принят повторно только через перепоступление.

Для перехода на следующий семестр или курс необходимо набрать минимальное количество кредитов. Например, на строительном факультете STU:

Вывод: Все эти ситуации связаны с неуспеваемостью, нарушением сроков сдачи предметов или сменой учебного заведения. В подобных случаях необходимо перепоступление и возможная оплата školné.

Срок действия сданных предметов на бакалавриате и возможное аннулирование

Все успешно сданные предметы действуют в течение 5 лет. Если студент делает длительный перерыв в обучении или затягивает завершение бакалавриата, ранее пройденные дисциплины могут быть аннулированы. В таком случае их потребуется сдавать заново.

Возможность продления срока действия или повторного признания предметов рассматривается индивидуально - на основании заявления на имя декана. Решение принимается факультетом с учётом причин перерыва и академической истории студента.

Освобождение от оплаты školné по уважительной причине

В случае форс-мажорных обстоятельств студент может подать заявление на odpustenie školného - освобождение от оплаты за обучение. Основанием для такого заявления могут быть следующие причины:

серьёзное заболевание, подтверждённое медицинским заключением;

госпитализация или длительное лечение, зафиксированное в официальных документах;

иные уважительные обстоятельства, такие как семейные или юридические причины, подтверждённые соответствующими справками.

На практике университеты часто идут навстречу студентам, особенно если ранее они показывали стабильную успеваемость и добросовестно относились к обучению.

Посещаемость и абсенция в момент учебы

Каждому студенту разрешается пропустить до трёх занятий по одному предмету без объяснения причин - это называется абсенция. Однако преподаватели могут устанавливать свои ограничения. Например, некоторые допускают не более двух пропусков, после чего студент теряет право на допуск к экзамену.

Все правила посещаемости и условия допуска оглашаются преподавателем на первой лекции. Их необходимо внимательно выслушать и строго соблюдать: нарушение этих правил - одна из самых частых причин отказа в допуске к зачётам и экзаменам.

Академический отпуск на бакалавриате в Словакии

Бакалавриат как и в магистратуре в Словакии предусматривает возможность взять академический отпуск - временное прерывание учёбы по уважительным причинам. Это может быть болезнь, семейные обстоятельства, стажировка, беременность, уход за ребёнком или иные подтверждённые обстоятельства.

Академический отпуск оформляется по заявлению студента на имя декана факультета. Важно приложить документы, подтверждающие причину. Продолжительность отпуска устанавливается индивидуально - как правило, на один или два семестра. В этот период студент сохраняет свой статус студента, но не имеет обязательств по обучению, а в некоторых случаях даже может остаться на студенческом ВНЖ.

После окончания академического отпуска студент продолжает обучение с того же места, где остановился, и может восстановить ранее сданные предметы, если не истёк срок их действия (5 лет).

Medziročník - это не приговор

Хотя статус medziročník связан с дополнительной оплатой, его вполне можно использовать себе во благо. Рассмотрим реальные ситуации, в которых междугодовой режим может оказаться даже полезным:

Студент поступил не на ту специальность и понял это слишком поздно.

Целью было просто «поступить», без чёткого понимания направления.

Уровень словацкого языка оказался слабым, и адаптация прошла тяжело.

Появилась возможность участия в официальной программе академического обмена, например, Erasmus+.

В процессе учёбы возникла идея проекта или бизнеса, требующая времени и концентрации.

В таких случаях medziročník можно рассматривать как осознанную учебную паузу. При этом студент сохраняет статус учащегося и не теряет студенческий ВНЖ, что позволяет остаться в стране на легальных основаниях и продолжать пользоваться студенческими льготами.

Если возникают трудности с оплатой školné, студент имеет право подать заявление на имя декана с просьбой:

уменьшить сумму оплаты;

полностью освободить от платы;

предоставить рассрочку.

Такие заявления рассматриваются индивидуально, и решение принимает декан факультета.

Преимущества для студентов до 26 лет

До достижения 26 лет студент в Словакии сохраняет множество льгот:

сниженные налоги и социальные взносы (особенно при регистрации živnosť);

бесплатная или частично покрытая государством медицинская страховка;

возможность открыть živnosť и вести предпринимательскую деятельность с минимальными расходами;

студенческий билет ISIC - действует по всей Европе и даёт доступ к скидкам;

бесплатный проезд на поездах внутри Словакии;

50% скидка на проезд в городском и междугороднем транспорте.

Возможность подработки и финансовая выгода

Студент, находящийся в статусе medziročník (то есть студент, продливший обучение), сохраняет все права учащегося в Словакии, включая право на официальную подработку - до 20 часов в неделю. На практике, когда студент продлевает обучение на дополнительный год, у него появляется больше времени как на учёбу, так и на подработку, поскольку большая часть предметов уже закрыта, а иногда остаётся только защита диплома. Главное - соблюдать баланс между учебной нагрузкой и работой. В таком режиме можно зарабатывать от 900 евро в месяц (учитывая, что студент платит сниженные налоги), что позволяет покрыть как личные расходы, так и оплату školné, если она не была отменена.

Взять medziročník - это не провал, а нормальная практика

У некоторых студентов решение взять medziročník становится осознанным и даже стратегическим шагом. Это вовсе не «провал» и уж точно не повод для стыда, как когда-то называли «второгодников». Напротив - это реальная возможность для развития, смены приоритетов, улучшения уровня языка, запуска собственного проекта или просто перерыва для восстановления.

А с учётом льгот, сохранения статуса ВНЖ и студенческих прав - междугодовой режим может стать шагом вперёд, а не назад.