Когда начинать подготовку и подачу документов в университеты Словакии?

Планируете поступать в 2026 году? Тогда начинать подготовку стоит уже с начала лета: начать изучение словацкого языка, ознакомиться с программами, собрать базовые документы. Допускается, что изучение словацкого языка можно начать и до декабря — особенно если вы поступаете на направления без вступительных экзаменов.

Теоретически, можно «впрыгнуть в последний вагон» и подать документы в летний период, но это на 70% снижает шанс получения места в общежитии. Словацкие университеты строго соблюдают дедлайны, и опоздание даже на один день может стоить вам года обучения.

Сделайте нострификацию — это обязательное подтверждение вашего аттестата или диплома

— это обязательное подтверждение вашего аттестата или диплома Переведите документы на словацкий язык с нотариальным заверением

на словацкий язык с нотариальным заверением Напишите мотивационное письмо (если оно требуется)

(если оно требуется) Создайте аккаунт на сайте университета prihlaska и подайте электронную заявку

Важно: вузы не делают исключений по срокам. Даже при отличных оценках опоздание означает отказ.

Какие документы нужны для поступления

Аттестат или диплом + приложение

Нотариальный перевод на словацкий язык

Нострификация

Фотография, копия паспорта

Мотивационное письмо (если требует вуз)

Оплата регистрационного сбора: от 20 до 80 €

Поступление в Словакию с Postupai — пакет “под ключ”

Многие пробуют поступать самостоятельно — и теряют год. В Postupai мы делаем всё за вас:

Postupai — пакет “под ключ” Самостоятельно С Postupai Риск ошибиться в дедлайне или переводах Полный контроль всех сроков и документов Непонимание системы университетов Поясняем, как проходит семестр, выбор предметов, зачёты Поиск жилья, страховки, визы самостоятельно Всё включено в сопровождение: жильё, ВНЖ, встреча Стресс, ошибки, задержки Гарантия поступления и спокойствия

Услуги Postupai окупаются уже на этапе поступления. Вы не тратите время, не допускаете ошибок и не переплачиваете. Принцип прост: выбрали направление → подписали договор → приехали в сентябре учиться. Читай отзывы наших клиентов, чтобы убедиться, как легко это сделать с Postupai.

Преимущества обучения в Словакии

Бесплатное обучение на словацком языке

Европейский диплом, признанный в ЕС

Возможность официальной подработки до 20 часов в неделю

Проживание от 70 € в общежитии

Поступление в магистратуру или работу в ЕС

Итог: обучение в Словакии без стресса — это реально

Сроки подачи документов в Словакии строго ограничены. Если вы хотите поступить без ошибок и стресса — доверьте это Postupai. Мы сопровождаем вас от первого шага до получения студенческого билета.

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