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Сроки поступления в университеты Словакии в 2026 году

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дата изменения: 21.05.2025

Когда заканчивается приёмная комиссия?

Планируете учёбу за границей? Словакия — одна из немногих стран Европы, где украинцы могут учиться бесплатно на словацком языке и без вступительных экзаменов. Здесь вы получаете европейский диплом, доступ к стажировкам, возможность подработки и комфортную студенческую жизнь. Однако, чтобы всё прошло успешно, важно заранее узнать, когда заканчивается приёмная комиссия в Словакии, какие документы необходимы и какие дедлайны установлены вузами. Ошибки или задержки могут стоить вам целого года, поэтому грамотная подготовка — ключ к успеху.

Содержание

Сроки поступления в университеты Словакии в 2026 году

STU обучает более 10 000 студентов и предлагает бесплатные программы на словацком

Поступление в университеты Словакии для украинцев: что нужно знать

Словацкие университеты принимают студентов из Украины без экзаменов и без ЗНО/НМТ. Учёба бесплатная, если вы владеете словацким на уровне B1 и выше. Но каждый университет устанавливает свои сроки подачи документов и требования к абитуриентам.

Важно: если вы подадите документы позже дедлайна или с ошибками — ваша заявка может быть отклонена, а шанс на поступление утерян минимум на год.

Когда заканчивается приёмная комиссия в Словакии?

Сроки приёма заявок на поступление зависят от вуза и специальности. Вот таблица со сроками приёмной комиссии в популярных университетах Словакии в 2026 году:

Таблица со сроками приёмной комиссии в популярных университетах Словакии в 2026 году
Университет Дедлайн подачи Комментарий
Словацкий технический университет (STU) до 30 апреля без экзаменов, онлайн-подача
Факультет информатики STU до 31 марта популярная специальность,
ограниченные места
Факультет архитектуры и дизайна STU до 30 ноября
(предыдущего года)		 вступительные
экзамены в январе
Жилинский университет до 31 марта (1-й тур),
до 31 июля (2-й тур)		 приём в 2 этапа
Университет Коменского до 28 февраля ранний дедлайн, действует на
большинство программ
Прешовский университет до 30 апреля медицинские, социальные
и гуманитарные направления
Академия искусств до 20 ноября 2025 творческие специальности,
экзамены в январе

Важно: вузы не делают исключений по срокам, а ошибки в переводах и подаче могут привести к автоматическому отклонению заявления. Рекомендуется начинать минимум за 3 месяца до финального дедлайна университета.

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Когда начинать подготовку и подачу документов в университеты Словакии?

Планируете поступать в 2026 году? Тогда начинать подготовку стоит уже с начала лета: начать изучение словацкого языка, ознакомиться с программами, собрать базовые документы. Допускается, что изучение словацкого языка можно начать и до декабря — особенно если вы поступаете на направления без вступительных экзаменов.

Теоретически, можно «впрыгнуть в последний вагон» и подать документы в летний период, но это на 70% снижает шанс получения места в общежитии. Словацкие университеты строго соблюдают дедлайны, и опоздание даже на один день может стоить вам года обучения.

  • Сделайте нострификацию — это обязательное подтверждение вашего аттестата или диплома
  • Переведите документы на словацкий язык с нотариальным заверением
  • Напишите мотивационное письмо (если оно требуется)
  • Создайте аккаунт на сайте университета prihlaska и подайте электронную заявку

Важно: вузы не делают исключений по срокам. Даже при отличных оценках опоздание означает отказ.

Какие документы нужны для поступления

  • Аттестат или диплом + приложение
  • Нотариальный перевод на словацкий язык
  • Нострификация
  • Фотография, копия паспорта
  • Мотивационное письмо (если требует вуз)
  • Оплата регистрационного сбора: от 20 до 80 €

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Преимущества обучения в Словакии

  • Бесплатное обучение на словацком языке
  • Европейский диплом, признанный в ЕС
  • Возможность официальной подработки до 20 часов в неделю
  • Проживание от 70 € в общежитии
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Вопрос-ответ

  • Когда заканчивается приёмная комиссия в университеты Словакии?

    Сроки приёма зависят от конкретного университета и программы. В большинстве вузов дедлайны — с конца февраля до конца апреля, но есть исключения: например, на архитектуру и творческие специальности приём завершается ещё осенью предыдущего года. Смотрите таблицу с дедлайнами по вузам выше

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