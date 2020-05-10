Планируете учёбу за границей? Словакия — одна из немногих стран Европы, где украинцы могут учиться бесплатно на словацком языке и без вступительных экзаменов. Здесь вы получаете европейский диплом, доступ к стажировкам, возможность подработки и комфортную студенческую жизнь. Однако, чтобы всё прошло успешно, важно заранее узнать, когда заканчивается приёмная комиссия в Словакии, какие документы необходимы и какие дедлайны установлены вузами. Ошибки или задержки могут стоить вам целого года, поэтому грамотная подготовка — ключ к успеху.
STU обучает более 10 000 студентов и предлагает бесплатные программы на словацком
Словацкие университеты принимают студентов из Украины без экзаменов и без ЗНО/НМТ. Учёба бесплатная, если вы владеете словацким на уровне B1 и выше. Но каждый университет устанавливает свои сроки подачи документов и требования к абитуриентам.
Важно: если вы подадите документы позже дедлайна или с ошибками — ваша заявка может быть отклонена, а шанс на поступление утерян минимум на год.
Сроки приёма заявок на поступление зависят от вуза и специальности. Вот таблица со сроками приёмной комиссии в популярных университетах Словакии в 2026 году:
|Университет
|Дедлайн подачи
|Комментарий
|Словацкий технический университет (STU)
|до 30 апреля
|без экзаменов, онлайн-подача
|Факультет информатики STU
|до 31 марта
|популярная специальность,
ограниченные места
|Факультет архитектуры и дизайна STU
|до 30 ноября
(предыдущего года)
|вступительные
экзамены в январе
|Жилинский университет
|до 31 марта (1-й тур),
до 31 июля (2-й тур)
|приём в 2 этапа
|Университет Коменского
|до 28 февраля
|ранний дедлайн, действует на
большинство программ
|Прешовский университет
|до 30 апреля
|медицинские, социальные
и гуманитарные направления
|Академия искусств
|до 20 ноября 2025
|творческие специальности,
экзамены в январе
Важно: вузы не делают исключений по срокам, а ошибки в переводах и подаче могут привести к автоматическому отклонению заявления. Рекомендуется начинать минимум за 3 месяца до финального дедлайна университета.
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Планируете поступать в 2026 году? Тогда начинать подготовку стоит уже с начала лета: начать изучение словацкого языка, ознакомиться с программами, собрать базовые документы. Допускается, что изучение словацкого языка можно начать и до декабря — особенно если вы поступаете на направления без вступительных экзаменов.
Теоретически, можно «впрыгнуть в последний вагон» и подать документы в летний период, но это на 70% снижает шанс получения места в общежитии. Словацкие университеты строго соблюдают дедлайны, и опоздание даже на один день может стоить вам года обучения.
Важно: вузы не делают исключений по срокам. Даже при отличных оценках опоздание означает отказ.
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Сроки приёма зависят от конкретного университета и программы. В большинстве вузов дедлайны — с конца февраля до конца апреля, но есть исключения: например, на архитектуру и творческие специальности приём завершается ещё осенью предыдущего года. Смотрите таблицу с дедлайнами по вузам выше
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