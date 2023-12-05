Планируете переезд в Словакию ради учёбы, работы или стабильного будущего? Не знаете, что выбрать — студенческий ВНЖ или временное убежище? Мы поможем вам разобраться! В этом материале вы найдёте понятное сравнение двух вариантов легализации: узнаете, какие права даёт каждый статус, как он влияет на обучение, трудоустройство и возможность остаться в ЕС на долгий срок.
В статье вы получите ответы на главные вопросы о жизни, обучении и работе в Словакии для украинцев, а также узнаете, как выбрать оптимальный путь для себя и своей семьи. Всё чётко, на примерах и с актуальной информацией на 2025 год.
ВНЖ — путь к учёбе, работе и жизни в Словакии и Шенгенской зоне
Многие украинцы, приезжая в Словакию, выбирают между временным убежищем и студенческим ВНЖ — двумя популярными формами легального пребывания. Оба статуса дают право находиться в стране, но значительно отличаются по возможностям, срокам действия и перспективам.
Если вы планируете учиться в Словакии, работать официально и остаться в ЕС надолго, важно заранее понять, какой статус подойдёт именно вам. Ниже — подробное сравнение студенческого ВНЖ и временного убежища для украинцев в Словакии.
|Параметр
|Студенческий ВНЖ в Словакии
|Временное убежище
|Основание
|Поступление в университет, колледж или языковые курсы
|Угроза из-за войны, гуманитарный кризис
|Срок действия
|От 1 до 6 лет, с возможностью продления
|1 год, продление по решению государства
|Право на работу
|Да, официально до 20 часов в неделю
|Да, но с ограничениями
|Налоги
|До 220 €/мес — без налога, от 220 до 315 € — 6%
|Облагается налогами по общей ставке
|Открытие бизнеса
|Да, разрешено
|Нет, только после смены статуса
|Доступ к образованию
|Гарантированное обучение в вузе на бакалавриате, магистратуре
|Возможен при наличии мест, обучение только на словацком
|Жильё
|Общежитие, аренда, возможность взять ипотеку
|Бесплатное временное жильё или аренда за счёт помощи
|Медицинская страховка
|Обязательная студенческая страховка
|Частично покрывается государством
|Путь к ПМЖ и гражданству
|Да: через 5 лет — ПМЖ, через 10 — гражданство (учёба идёт за полсрока)
|Нет прямого пути, только после смены статуса
|Покупка авто, оформления на себя
|Разрешено
|Невозможно без ВНЖ
|Путешествия по странам ЕС
|Да, свободно по странам Шенгенской зоны в период действия ВНЖ
|Ограниченно; выезд из Словакии может повлечь утрату статуса — каждая страна решает индивидуально
Если вы ищете стабильность, независимость и легальный путь к жизни в ЕС — студенческий ВНЖ в Словакии станет для вас лучшим решением. В отличие от временного убежища, этот статус позволяет не зависеть от госпрограмм и даёт полную свободу действий в рамках закона.
Что даёт студенческий ВНЖ:
Кроме того, во многих случаях наличие стабильного ВНЖ облегчает оформление общежития, страховки и долгосрочной аренды жилья. При статусе временного убежища такие процессы могут быть более ограниченными или зависеть от конкретной ситуации и правил учреждения.
Статус временного убежища может быть полезен на старте, если вы оказались в Словакии экстренно. Однако этот путь подходит скорее для краткосрочной защиты, чем для планомерной учёбы и развития.
Основные недостатки временного убежища:
Кроме того, многие университеты требуют стабильный ВНЖ от студентов. А статус убежища не всегда позволяет оформить общежитие, страховку или долгосрочную аренду жилья.
Если вы действительно планируете остаться в Словакии, получить европейское образование и выстроить карьеру, самым разумным выбором будет оформление студенческого ВНЖ. Он обеспечивает долгосрочную стабильность, даёт право на подработку, открывает путь к ПМЖ и полноправному гражданству ЕС.
Статус временного убежища можно рассматривать как временную форму легализации, но он имеет множество ограничений. Особенно это касается работы, предпринимательства и образовательных перспектив.
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С нами студенческий ВНЖ в Словакии — это просто, легально и доступно.
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Да, но необходимо собрать новый пакет документов и подать заявление в полицию по делам иностранцев.
Нет, сам ВНЖ оформляется на основании уже полученного зачисления в вуз.
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