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Чем отличается студенческий ВНЖ от убежища в Словакии: плюсы, минусы, таблица

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дата изменения: 05.12.2023

Актуальные варианты легального пребывания для украинцев в Словакии

Планируете переезд в Словакию ради учёбы, работы или стабильного будущего? Не знаете, что выбрать — студенческий ВНЖ или временное убежище? Мы поможем вам разобраться! В этом материале вы найдёте понятное сравнение двух вариантов легализации: узнаете, какие права даёт каждый статус, как он влияет на обучение, трудоустройство и возможность остаться в ЕС на долгий срок.

В статье вы получите ответы на главные вопросы о жизни, обучении и работе в Словакии для украинцев, а также узнаете, как выбрать оптимальный путь для себя и своей семьи. Всё чётко, на примерах и с актуальной информацией на 2025 год.

Содержание

Чем отличается студенческий ВНЖ от убежища в Словакии: плюсы, минусы, таблица

ВНЖ — путь к учёбе, работе и жизни в Словакии и Шенгенской зоне

Сравнение: студенческий ВНЖ и временное убежище в Словакии для украинцев

Многие украинцы, приезжая в Словакию, выбирают между временным убежищем и студенческим ВНЖ — двумя популярными формами легального пребывания. Оба статуса дают право находиться в стране, но значительно отличаются по возможностям, срокам действия и перспективам.

Если вы планируете учиться в Словакии, работать официально и остаться в ЕС надолго, важно заранее понять, какой статус подойдёт именно вам. Ниже — подробное сравнение студенческого ВНЖ и временного убежища для украинцев в Словакии.

Сравнительная таблица: студенческий ВНЖ vs временное убежище

Параметр Студенческий ВНЖ в Словакии Временное убежище
Основание Поступление в университет, колледж или языковые курсы Угроза из-за войны, гуманитарный кризис
Срок действия От 1 до 6 лет, с возможностью продления 1 год, продление по решению государства
Право на работу Да, официально до 20 часов в неделю Да, но с ограничениями
Налоги До 220 €/мес — без налога, от 220 до 315 € — 6% Облагается налогами по общей ставке
Открытие бизнеса Да, разрешено Нет, только после смены статуса
Доступ к образованию Гарантированное обучение в вузе на бакалавриате, магистратуре Возможен при наличии мест, обучение только на словацком
Жильё Общежитие, аренда, возможность взять ипотеку Бесплатное временное жильё или аренда за счёт помощи
Медицинская страховка Обязательная студенческая страховка Частично покрывается государством
Путь к ПМЖ и гражданству Да: через 5 лет — ПМЖ, через 10 — гражданство (учёба идёт за полсрока) Нет прямого пути, только после смены статуса
Покупка авто, оформления на себя Разрешено Невозможно без ВНЖ
Путешествия по странам ЕС Да, свободно по странам Шенгенской зоны в период действия ВНЖ Ограниченно; выезд из Словакии может повлечь утрату статуса — каждая страна решает индивидуально
Чем отличается студенческий ВНЖ от убежища в Словакии: плюсы, минусы, таблица

Преимущества студенческого ВНЖ в Словакии

Если вы ищете стабильность, независимость и легальный путь к жизни в ЕС — студенческий ВНЖ в Словакии станет для вас лучшим решением. В отличие от временного убежища, этот статус позволяет не зависеть от госпрограмм и даёт полную свободу действий в рамках закона.

Что даёт студенческий ВНЖ:

  • право учиться в аккредитованном вузе, на языковых курсах или в магистратуре;
  • возможность официальной подработки до 20 часов в неделю без нарушения миграционных правил;
  • оформление ИП (živnosť) или переход на рабочий ВНЖ по окончании учёбы;
  • открытие банковского счёта, аренда жилья, возможность оформить ипотеку и купить авто;
  • в перспективе — путь к ПМЖ и гражданству Словакии.

Кроме того, во многих случаях наличие стабильного ВНЖ облегчает оформление общежития, страховки и долгосрочной аренды жилья. При статусе временного убежища такие процессы могут быть более ограниченными или зависеть от конкретной ситуации и правил учреждения.

Ограничения временного убежища

Статус временного убежища может быть полезен на старте, если вы оказались в Словакии экстренно. Однако этот путь подходит скорее для краткосрочной защиты, чем для планомерной учёбы и развития.

Основные недостатки временного убежища:

  • нельзя открыть бизнес или подать на ВНЖ по обучению без смены статуса;
  • невозможно накопить стаж на ПМЖ или гражданство;
  • социальные выплаты и помощь с жильём могут быть прекращены в любой момент.

Кроме того, многие университеты требуют стабильный ВНЖ от студентов. А статус убежища не всегда позволяет оформить общежитие, страховку или долгосрочную аренду жилья.

Что выбрать: студенческий ВНЖ или убежище?

Если вы действительно планируете остаться в Словакии, получить европейское образование и выстроить карьеру, самым разумным выбором будет оформление студенческого ВНЖ. Он обеспечивает долгосрочную стабильность, даёт право на подработку, открывает путь к ПМЖ и полноправному гражданству ЕС.

Статус временного убежища можно рассматривать как временную форму легализации, но он имеет множество ограничений. Особенно это касается работы, предпринимательства и образовательных перспектив.

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Вопрос-ответ

  • Можно ли получить студенческий ВНЖ сразу после временного убежища?

    Да, но необходимо собрать новый пакет документов и подать заявление в полицию по делам иностранцев.

  • Нужно ли сдавать экзамены для получения ВНЖ по учёбе?

    Нет, сам ВНЖ оформляется на основании уже полученного зачисления в вуз.

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