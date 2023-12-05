Преимущества студенческого ВНЖ в Словакии

Если вы ищете стабильность, независимость и легальный путь к жизни в ЕС — студенческий ВНЖ в Словакии станет для вас лучшим решением. В отличие от временного убежища, этот статус позволяет не зависеть от госпрограмм и даёт полную свободу действий в рамках закона.

Что даёт студенческий ВНЖ:

право учиться в аккредитованном вузе, на языковых курсах или в магистратуре;

возможность официальной подработки до 20 часов в неделю без нарушения миграционных правил;

оформление ИП (živnosť) или переход на рабочий ВНЖ по окончании учёбы;

открытие банковского счёта, аренда жилья, возможность оформить ипотеку и купить авто;

в перспективе — путь к ПМЖ и гражданству Словакии.

Кроме того, во многих случаях наличие стабильного ВНЖ облегчает оформление общежития, страховки и долгосрочной аренды жилья. При статусе временного убежища такие процессы могут быть более ограниченными или зависеть от конкретной ситуации и правил учреждения.

Ограничения временного убежища

Статус временного убежища может быть полезен на старте, если вы оказались в Словакии экстренно. Однако этот путь подходит скорее для краткосрочной защиты, чем для планомерной учёбы и развития.

Основные недостатки временного убежища:

нельзя открыть бизнес или подать на ВНЖ по обучению без смены статуса;

невозможно накопить стаж на ПМЖ или гражданство;

социальные выплаты и помощь с жильём могут быть прекращены в любой момент.

Кроме того, многие университеты требуют стабильный ВНЖ от студентов. А статус убежища не всегда позволяет оформить общежитие, страховку или долгосрочную аренду жилья.

Что выбрать: студенческий ВНЖ или убежище?

Если вы действительно планируете остаться в Словакии, получить европейское образование и выстроить карьеру, самым разумным выбором будет оформление студенческого ВНЖ. Он обеспечивает долгосрочную стабильность, даёт право на подработку, открывает путь к ПМЖ и полноправному гражданству ЕС.

Статус временного убежища можно рассматривать как временную форму легализации, но он имеет множество ограничений. Особенно это касается работы, предпринимательства и образовательных перспектив.

Оформление студенческого ВНЖ с Postupai

Чтобы не ошибиться в выборе и избежать отказов, доверьтесь профессионалам. Команда Postupai сопровождает студентов на всех этапах: от поступления до получения ВНЖ и адаптации в Словакии.

Мы поможем вам:

выбрать вуз или языковую программу;

собрать пакет документов для ВНЖ;

оформить медицинскую страховку для студентов;

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