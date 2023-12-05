Переваги студентського ВНЖ у Словаччині

Якщо ви шукаєте стабільність, незалежність та легальний шлях до життя в ЄС — студентський ВНЖ у Словаччині стане для вас найкращим рішенням. На відміну від тимчасового прихистку, цей статус дозволяє не залежати від державних програм і надає повну свободу дій у межах закону.

Що дає студентський ВНЖ:

право навчатись в акредитованому виші, на мовних курсах або в магістратурі;

можливість офіційного підробітку до 20 годин на тиждень без порушення міграційних правил;

оформлення підприємницької діяльності (živnosť) або перехід на робочий ВНЖ після завершення навчання;

відкриття банківського рахунку, оренда житла, можливість взяти іпотеку чи придбати авто;

перспективний шлях до ПМП і громадянства Словаччини.

Крім того, у багатьох випадках стабільний ВНЖ спрощує оформлення гуртожитку, медичного страхування та довгострокової оренди житла. При статусі тимчасового прихистку ці процеси можуть бути обмеженими або залежати від конкретної ситуації й політики закладу.

Обмеження тимчасового прихистку

Статус тимчасового прихистку може бути корисним на початковому етапі, якщо ви приїхали до Словаччини екстрено. Однак це більше про короткостроковий захист, ніж про системну освіту чи розвиток.

Основні мінуси тимчасового прихистку:

неможливо відкрити бізнес або подати на ВНЖ по навчанню без зміни статусу;

неможливо накопичити стаж для ПМП або громадянства;

соціальні виплати та житлова допомога можуть бути скасовані у будь-який момент.

Також, у багатьох університетах для оформлення гуртожитку чи довгострокового проживання вимагають наявність ВНЖ, а статус прихистку не завжди дає таку можливість.

Що обрати: студентський ВНЖ чи тимчасовий прихисток?

Якщо ви плануєте залишитися у Словаччині, отримати європейську освіту та побудувати кар'єру — найкращим вибором буде оформлення студентського ВНЖ. Це стабільний статус, що надає право на підробіток, відкриває шлях до ПМП і громадянства ЄС.

Статус тимчасового прихистку можна розглядати як короткочасне рішення, але він має багато обмежень — особливо у сфері праці, бізнесу та освіти.

Оформлення студентського ВНЖ з Postupai

Щоб не помилитися у виборі й уникнути відмов, довіртесь професіоналам. Команда Postupai супроводжує студентів на всіх етапах: від вступу до отримання ВНЖ і адаптації в Словаччині.

Ми допоможемо вам:

обрати університет або мовну програму;

зібрати повний пакет документів для ВНЖ;

оформити студентське медичне страхування;

отримати гуртожиток, підтримку на місці та консультації щодо підробітку;

вступити на безкоштовне навчання у Словаччині словацькою мовою.

З Postupai студентський ВНЖ у Словаччині — це легко, законно та доступно!