Плануєте переїзд до Словаччини заради навчання, роботи чи стабільного майбутнього? Не знаєте, що обрати — студентський ВНЖ чи тимчасовий прихисток? Ми допоможемо вам розібратись! У цьому матеріалі ви знайдете зрозуміле порівняння двох варіантів легалізації: дізнаєтесь, які права дає кожен статус, як він впливає на навчання, працевлаштування та можливість залишитися в ЄС надовго.
У статті ви отримаєте відповіді на головні питання про життя, навчання та роботу в Словаччині для українців, а також дізнаєтесь, як обрати оптимальний шлях для себе та своєї родини. Все чітко, з прикладами та актуальною інформацією станом на 2025 рік.
ВНЖ — шлях до навчання, роботи та життя в Словаччині й Шенгенській зоні
Багато українців після приїзду до Словаччини постають перед вибором між тимчасовим прихистком та студентським ВНЖ (вид на проживання на підставі навчання) — двома найпоширенішими варіантами легального перебування. Обидва статуси дозволяють перебувати в країні, але суттєво відрізняються за правами, строками дії та перспективами.
Якщо ви плануєте навчатися у Словаччині, працювати офіційно та залишитися в ЄС надовго, важливо одразу розуміти, який статус буде для вас оптимальним. Нижче — детальне порівняння студентського ВНЖ і тимчасового захисту в Словаччині для громадян України.
|Параметр
|Студентський ВНЖ у Словаччині
|Тимчасовий прихисток
|Підстава
|Вступ до університету, коледжу або мовних курсів
|Загроза через війну, гуманітарна криза
|Строк дії
|Від 1 до 6 років, з можливістю продовження
|1 рік, далі — подовження за рішенням держави
|Право на роботу
|Так, офіційно до 20 годин на тиждень
|Так, але з обмеженнями
|Податки
|До 220 € / міс — без податку, 220–315 € — 6%
|Оподатковується за загальними ставками
|Відкриття бізнесу
|Так, дозволено
|Ні, лише після зміни статусу
|Освіта
|Гарантоване навчання у ВНЗ (бакалаврат, магістратура)
|Можливе за наявності місць, навчання словацькою
|Житло
|Гуртожиток, оренда, можливість оформити іпотеку
|Тимчасове безкоштовне житло або оренда за держпрограмами
|Медичне страхування
|Обов'язкове студентське страхування
|Частково оплачується державою
|Шлях до ПМП і громадянства
|Так: через 5 років — ПМП, через 10 — громадянство (навчання рахується за 0,5 року)
|Немає прямого шляху, тільки після зміни статусу
|Покупка авто, оформлення на себе
|Дозволено
|Неможливо без ВНЖ
|Подорожі по країнах ЄС
|Так, вільно в межах Шенгенської зони у строк дії ВНЖ
|Обмежено; виїзд може спричинити втрату статусу — кожна країна вирішує індивідуально
Якщо ви шукаєте стабільність, незалежність та легальний шлях до життя в ЄС — студентський ВНЖ у Словаччині стане для вас найкращим рішенням. На відміну від тимчасового прихистку, цей статус дозволяє не залежати від державних програм і надає повну свободу дій у межах закону.
Що дає студентський ВНЖ:
Крім того, у багатьох випадках стабільний ВНЖ спрощує оформлення гуртожитку, медичного страхування та довгострокової оренди житла. При статусі тимчасового прихистку ці процеси можуть бути обмеженими або залежати від конкретної ситуації й політики закладу.
Статус тимчасового прихистку може бути корисним на початковому етапі, якщо ви приїхали до Словаччини екстрено. Однак це більше про короткостроковий захист, ніж про системну освіту чи розвиток.
Основні мінуси тимчасового прихистку:
Також, у багатьох університетах для оформлення гуртожитку чи довгострокового проживання вимагають наявність ВНЖ, а статус прихистку не завжди дає таку можливість.
Якщо ви плануєте залишитися у Словаччині, отримати європейську освіту та побудувати кар'єру — найкращим вибором буде оформлення студентського ВНЖ. Це стабільний статус, що надає право на підробіток, відкриває шлях до ПМП і громадянства ЄС.
Статус тимчасового прихистку можна розглядати як короткочасне рішення, але він має багато обмежень — особливо у сфері праці, бізнесу та освіти.
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Так, але потрібно зібрати новий пакет документів і подати заяву до міграційної поліції.
Ні, сам ВНЖ оформлюється на підставі вже отриманого зарахування до вишу.
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