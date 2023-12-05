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Чим відрізняється студентський ВНЖ від прихистку у Словаччині: переваги, недоліки, таблиця

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дата зміни: 05.12.2023

Актуальні варіанти легального перебування для українців у Словаччині

Плануєте переїзд до Словаччини заради навчання, роботи чи стабільного майбутнього? Не знаєте, що обрати — студентський ВНЖ чи тимчасовий прихисток? Ми допоможемо вам розібратись! У цьому матеріалі ви знайдете зрозуміле порівняння двох варіантів легалізації: дізнаєтесь, які права дає кожен статус, як він впливає на навчання, працевлаштування та можливість залишитися в ЄС надовго.

У статті ви отримаєте відповіді на головні питання про життя, навчання та роботу в Словаччині для українців, а також дізнаєтесь, як обрати оптимальний шлях для себе та своєї родини. Все чітко, з прикладами та актуальною інформацією станом на 2025 рік.

Зміст

Чим відрізняється студентський ВНЖ від прихистку у Словаччині: переваги, недоліки, таблиця

ВНЖ — шлях до навчання, роботи та життя в Словаччині й Шенгенській зоні

Порівняння: студентський ВНЖ і тимчасовий прихисток у Словаччині для українців

Багато українців після приїзду до Словаччини постають перед вибором між тимчасовим прихистком та студентським ВНЖ (вид на проживання на підставі навчання) — двома найпоширенішими варіантами легального перебування. Обидва статуси дозволяють перебувати в країні, але суттєво відрізняються за правами, строками дії та перспективами.

Якщо ви плануєте навчатися у Словаччині, працювати офіційно та залишитися в ЄС надовго, важливо одразу розуміти, який статус буде для вас оптимальним. Нижче — детальне порівняння студентського ВНЖ і тимчасового захисту в Словаччині для громадян України.

Порівняльна таблиця: студентський ВНЖ vs тимчасовий прихисток

Параметр Студентський ВНЖ у Словаччині Тимчасовий прихисток
Підстава Вступ до університету, коледжу або мовних курсів Загроза через війну, гуманітарна криза
Строк дії Від 1 до 6 років, з можливістю продовження 1 рік, далі — подовження за рішенням держави
Право на роботу Так, офіційно до 20 годин на тиждень Так, але з обмеженнями
Податки До 220 € / міс — без податку, 220–315 € — 6% Оподатковується за загальними ставками
Відкриття бізнесу Так, дозволено Ні, лише після зміни статусу
Освіта Гарантоване навчання у ВНЗ (бакалаврат, магістратура) Можливе за наявності місць, навчання словацькою
Житло Гуртожиток, оренда, можливість оформити іпотеку Тимчасове безкоштовне житло або оренда за держпрограмами
Медичне страхування Обов'язкове студентське страхування Частково оплачується державою
Шлях до ПМП і громадянства Так: через 5 років — ПМП, через 10 — громадянство (навчання рахується за 0,5 року) Немає прямого шляху, тільки після зміни статусу
Покупка авто, оформлення на себе Дозволено Неможливо без ВНЖ
Подорожі по країнах ЄС Так, вільно в межах Шенгенської зони у строк дії ВНЖ Обмежено; виїзд може спричинити втрату статусу — кожна країна вирішує індивідуально
Чим відрізняється студентський ВНЖ від прихистку у Словаччині: переваги, недоліки, таблиця

Переваги студентського ВНЖ у Словаччині

Якщо ви шукаєте стабільність, незалежність та легальний шлях до життя в ЄС — студентський ВНЖ у Словаччині стане для вас найкращим рішенням. На відміну від тимчасового прихистку, цей статус дозволяє не залежати від державних програм і надає повну свободу дій у межах закону.

Що дає студентський ВНЖ:

  • право навчатись в акредитованому виші, на мовних курсах або в магістратурі;
  • можливість офіційного підробітку до 20 годин на тиждень без порушення міграційних правил;
  • оформлення підприємницької діяльності (živnosť) або перехід на робочий ВНЖ після завершення навчання;
  • відкриття банківського рахунку, оренда житла, можливість взяти іпотеку чи придбати авто;
  • перспективний шлях до ПМП і громадянства Словаччини.

Крім того, у багатьох випадках стабільний ВНЖ спрощує оформлення гуртожитку, медичного страхування та довгострокової оренди житла. При статусі тимчасового прихистку ці процеси можуть бути обмеженими або залежати від конкретної ситуації й політики закладу.

Обмеження тимчасового прихистку

Статус тимчасового прихистку може бути корисним на початковому етапі, якщо ви приїхали до Словаччини екстрено. Однак це більше про короткостроковий захист, ніж про системну освіту чи розвиток.

Основні мінуси тимчасового прихистку:

  • неможливо відкрити бізнес або подати на ВНЖ по навчанню без зміни статусу;
  • неможливо накопичити стаж для ПМП або громадянства;
  • соціальні виплати та житлова допомога можуть бути скасовані у будь-який момент.

Також, у багатьох університетах для оформлення гуртожитку чи довгострокового проживання вимагають наявність ВНЖ, а статус прихистку не завжди дає таку можливість.

Що обрати: студентський ВНЖ чи тимчасовий прихисток?

Якщо ви плануєте залишитися у Словаччині, отримати європейську освіту та побудувати кар'єру — найкращим вибором буде оформлення студентського ВНЖ. Це стабільний статус, що надає право на підробіток, відкриває шлях до ПМП і громадянства ЄС.

Статус тимчасового прихистку можна розглядати як короткочасне рішення, але він має багато обмежень — особливо у сфері праці, бізнесу та освіти.

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Запитання-відповідь

  • Чи можна отримати студентський ВНЖ одразу після тимчасового прихистку?

    Так, але потрібно зібрати новий пакет документів і подати заяву до міграційної поліції.

  • Чи потрібно складати іспити для отримання ВНЖ за навчанням?

    Ні, сам ВНЖ оформлюється на підставі вже отриманого зарахування до вишу.

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