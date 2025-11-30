Учебная программа «Дизайн» в STU Братислава
Интересуешься промышленным, графическим или экологичным дизайном? Тогда программа бакалавриата «Дизайн» на Факультете архитектуры и дизайна STU в Братиславе — отличный выбор.
Это современное направление, сочетающее инженерное образование в Европе, креативные навыки и технические знания в области проектирования.
Что изучают студенты на дизайне?
Программа «Дизайн» охватывает теоретическую, художественную и техническую подготовку. Студенты развивают креативность и практические умения, работая с реальными задачами из сферы промышленного и устойчивого дизайна.
- Работа в 2D и 3D программах: AutoCAD, Rhino, Photoshop, Illustrator
- Изучение истории изобразительного и промышленного искусства
- Курсы по эргономике, маркетингу, психологии восприятия формы и цвета
- Моделирование, макетирование, создание прототипов
- Технологии производства и свойства современных материалов
- Экологичный дизайн, устойчивое проектирование и рециклация
- Междисциплинарные проекты, участие в выставках и воркшопах
- Дополнительные дисциплины по дизайну интерьера и мебели
Обучение на словацком языке — бесплатно при наличии сертификата уровня B2. Все лицензионные графические программы STU предоставляет бесплатно после регистрации в системе.
Кому подходит программа «Дизайн»?
Эта специальность подойдёт абитуриентам, которым интересны современные технологии, дизайн продуктов, работа с формой, экологическое мышление и желание работать в международной сфере.
Где работают выпускники STU?
После окончания программы бакалавриата выпускники находят работу:
- в студиях промышленного дизайна и UX/UI агентствах
- в архитектурных бюро, интерьерных и мебельных студиях
- в инженерных и проектных фирмах, производственных компаниях
- в стартапах и международных креативных командах
- в сфере проектирования техники, гаджетов, упаковки и бытовых приборов
Хочешь учиться в Словакии на дизайнера? Поступай в STU Братислава и получи востребованное дизайнерское образование в Европе с акцентом на практику, инновации и устойчивость.
Учебный план по программе «Дизайн» в STU Братислава
Факультет архитектуры и дизайна (FAD)
Форма обучения: очная (дневная)
Уровень: бакалавриат
Длительность обучения: 4 года
Язык обучения: словацкий (бесплатно при наличии уровня B2)
Программа обучения «Дизайн» в Словацком техническом университете в Братиславе направлена на формирование универсального дизайнера, готового к работе в области промышленного, графического и устойчивого проектирования. Обучение в Словакии на дизайне даёт возможность получить европейское дизайнерское образование и пройти практико-ориентированную подготовку по самым современным технологиям и методикам.
Что изучают на дизайне в STU?
Студенты проходят курсы по истории искусства и дизайна, моделированию, макетированию, цифровому проектированию и изучают актуальные подходы к экодизайну, визуальной коммуникации и презентации проекта. Обучение на дизайне в Словакии в STU Братислава объединяет творчество, технологию и устойчивое мышление.
1 курс
1 семестр
- Студия дизайна 1
- Цифровые инструменты проектирования 1
- Рисование 1
- Культура и развитие дизайнерского мышления
- Моделирование 1
- Создание модели 1
- Основы дизайнерского процесса 1
- Основы пространственного изображения, композиции и геометрии
2 семестр
- Студия дизайна 2
- История искусства 1
- Цифровые инструменты проектирования 2
- Цвет
- Рисование 2
- Междисциплинарные связи дизайна 1 — Анатомия
- Моделирование 2
- Создание модели 2
- Основы дизайнерского процесса 2
2 курс
3 семестр
- Студия дизайна 3
- Семинар студии 1
- История искусства 2
- Цифровые инструменты проектирования 3
- Дизайнерский рисунок и визуальный язык 1
- Конструирование для дизайнеров 1
- Материалы, поверхности и технологии 1
- Междисциплинарные связи дизайна 2 — Эргономика и универсальный дизайн
- Презентация в дизайне 1
4 семестр
- Студия дизайна 4
- Семинар студии 2
- Иностранный язык 1
- История техники
- История искусства 3
- Цифровые инструменты проектирования 4
- Дизайнерский рисунок и визуальный язык 2
- Конструирование для дизайнеров 2
- Материалы, поверхности и технологии 2
- Прототипирование 1
3 курс
5 семестр
- Семинар студии 3
- Иностранный язык 2
- История дизайна 1
- Цифровые инструменты проектирования 5
- Материалы, поверхности и технологии 3
- Прототипирование 2
Выборочные дисциплины:
- Аналоговая фотография
- Цифровая креативность
- Малосерийный дизайн
- Дизайн в мягких материалах 1
- Философские рефлексии дизайна
- Графический дизайн 1
- Вычислительное проектирование
- Основы верстки
Выборочные дисциплины — это предметы, которые студенты выбирают дополнительно к обязательным. Они помогают раскрыть личные интересы, освоить новые направления в дизайне и углубить специализацию.
6 семестр
- Архитектурная среда и дизайн
- Студия дизайна 6
- Семинар студии 4
- История дизайна 2
- Материалы, поверхности и технологии 4
- Междисциплинарные связи дизайна 3 — Психология
Профильные элективы:
- Графический дизайн
- Вычислительные инструменты проектирования
- Основы пространственного проектирования
Профильные элективы — это дисциплины, углубляющие профессиональные знания в определённых направлениях дизайна: графическом, пространственном, визуальном.
4 курс
7 семестр
- Студия дизайна 7
- Семинар студии 5
- Междисциплинарные связи дизайна 4 — Экология и общество
- Практика
Профильные элективы:
- Экспериментальный дизайн
- Фотографический дизайн
- Проектирование интерьера
8 семестр
- Семинар студии 6
- Бакалаврская работа
- Управление ресурсами в дизайне и креативных индустриях
Выборочные дисциплины:
- Типография, художественный и графический дизайн
- Фотография архитектуры, летние школы
- Социальный дизайн, сценарии будущего
- Этикет, культурный контекст, творческие исследования
Хочешь учиться на дизайнера в Европе? Программа «Дизайн» в STU Братислава предлагает уникальную возможность получить современное образование в Словакии — бесплатно, с акцентом на практику и международные стандарты.
Профиль выпускника после окончания бакалавриата по программе «Дизайн»
Знания
Выпускник программы «Дизайн» в STU Братислава обладает широкими теоретическими и практическими знаниями в области дизайна. Он:
- Понимает роль и значение дизайна в экономике и обществе;
- Разбирается в специфике работы как в команде, так и в качестве фрилансера;
- Ориентируется в сферах промышленного, графического, экологического и интерьерного дизайна;
- Осознаёт важность этики, авторского права и ответственности дизайнера;
- Имеет представление о материалах, технологиях, управлении временем и ресурсами в проектировании;
- Свободно использует профессиональную терминологию на словацком и иностранном языке;
- Понимает ценность дальнейшего образования и может продолжить обучение на магистратуре в Словакии или в других странах Европы.
Навыки
Студент в процессе обучения развивает как художественные, так и технические навыки. Он умеет:
- Анализировать современные тренды и внедрять инновации в дизайн-процессы;
- Использовать креативное и системное мышление, сочетая его с визуальной выразительностью;
- Работать с 2D и 3D программами, макетами и прототипами;
- Создавать презентационные материалы, плакаты, брошюры, адаптированные к профессиональной печати;
- Грамотно структурировать презентацию проекта, используя визуальные и исследовательские инструменты;
- Организовать исследование, анализировать результаты, строить обоснованные выводы;
- Демонстрировать профессиональные привычки и устойчивость к нагрузке;
- Применять искусство в целях гуманизации, воспитания вкуса и эмпатии.
Компетенции
Выпускник подготовлен к самостоятельной или командной деятельности и может:
- Участвовать в разработке простых или сложных дизайн-объектов;
- Вести исследовательскую деятельность в рамках дизайна и создавать авторские продукты;
- Адаптироваться к конкретным условиям и требованиям рынка труда;
- Адекватно воспринимать критику и конструктивно работать с обратной связью;
- Эффективно взаимодействовать в команде, нести ответственность за результат;
- Соблюдать нормы охраны труда, профессиональной этики и качества;
- Планировать индивидуальное развитие и обучение, включая поступление в магистратуру.
Важно: Выпускник программы бакалавриата может продолжить обучение на магистратуре по направлению «Дизайн» или смежным дисциплинам как в STU Братислава, так и в других университетах Европы. Магистратура открывает путь к более углублённой специализации и карьерному росту в сфере дизайна, архитектуры, визуальных искусств и креативных индустрий.
Возможности трудоустройства после обучения
Выпускник бакалавриата по направлению «Дизайн» Словацкого технического университета в Братиславе обладает профессиональной подготовкой, необходимой для начала карьеры в креативной индустрии. Он может работать:
- в дизайн-студиях (промышленный дизайн, 2D/3D моделирование, UX/UI);
- в архитектурных бюро, инжиниринговых и производственных компаниях;
- в области графического дизайна, визуальной и мультимедийной коммуникации;
- в индустрии мебели, интерьера, бытовой техники, упаковки, автомобилей и т.д.;
- в образовательных, культурных и государственных структурах, НПО и стартапах;
- на фрилансе или как индивидуальный предприниматель в области дизайна.
Образование также подготавливает выпускника к открытию собственного бизнеса или участию в международных дизайнерских проектах. Полученные навыки и опыт позволяют уверенно конкурировать на рынке труда не только в Словакии, но и по всей Европе. Кроме того, после окончания бакалавриата выпускник может поступить на магистратуру в той же или смежной области, чтобы углубить профессиональные знания и расширить карьерные горизонты.
Примеры профессий выпускников STU по направлению «Дизайн»
- Промышленный дизайнер продуктов
- Авторский дизайнер / дизайнер уникальных объектов
- Интерьерный дизайнер
- Специалист по визуальной и мультимедийной коммуникации
Истории успеха
Среди выпускников факультета — победители международных конкурсов (Inspireli Awards, Národná cena za dizajn), основатели дизайнерских брендов и студий, призёры в области экспериментального и промышленного дизайна, признанные как в Словакии, так и за её пределами.
Интересует обучение на дизайнера в Европе? Пиши нам — подскажем, как поступить на бакалавриат или магистратуру в STU Братислава.
Как поступить на специальность «Дизайн» в STU Братислава
Хочешь поступить на дизайн в STU Братислава и получить бесплатное дизайнерское образование в Европе? На Факультете архитектуры и дизайна Словацкого технического университета поступление происходит через творческий конкурс и подачу определённого пакета документов. Школьные оценки не учитываются — важны твои идеи, проекты и мотивация!
Что входит в творческий конкурс STU?
Чтобы поступить на дизайнерскую программу в Словакии, тебе предстоит пройти три основных этапа:
- Электронное портфолио — твои лучшие работы: рисунки, эскизы, графика, 3D или макеты. Загружается в PDF (до 40 МБ) с подтверждением авторства;
- Один из тестов на выбор: по истории искусства или Scio-тест (тест общих знаний);
- Творческое задание в STU на месте:
- Рисунок с натуры — бутылка, зонт, ткань или гипсовая форма;
- Презентация дизайна продукта — придумай полезный объект, сделай чертёж, макет из бумаги или глины и оформи это на листе A3 или A2.
Документы для поступления на дизайн в STU
- Подтверждение оплаты регистрационного взноса (если не через AIS);
- Твоё резюме (CV);
- Портфолио для творческого конкурса — загружается через систему AIS;
- Сертификат знания словацкого языка на уровне B2 — обязателен, если ты не сдавал экзамен по словацкому или чешскому языку (принимаются только документы от словацких языковых школ);
- Если ты учился за границей:
- Заверенный перевод аттестата на словацкий язык;
- Официальное признание образования — нострификация.
- Если ты уже учился на FAD STU и прервал обучение — нужна новая заявка и все документы заново.
Важно: Все документы подаются онлайн через систему AIS. Портфолио и приложения загружаются в электронном виде. Документы, полученные за границей, необходимо перевести на словацкий язык, нострифицировать и отправить на факультет.
Почему стоит учиться дизайну в Словакии?
Программа «Дизайн» в STU сочетает практическое обучение, экологический подход, работу с реальными задачами и международные стандарты. Ты сможешь разрабатывать продукты, участвовать в выставках, работать с 2D/3D, создавать макеты, изучать визуальную коммуникацию и начать карьеру уже во время учёбы.
Нужна помощь? Свяжись с нами — расскажем, как подготовиться к поступлению, собрать документы и поступить на дизайн в Словакии без лишнего стресса!