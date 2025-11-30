Учебная программа «Дизайн» в STU Братислава Интересуешься промышленным, графическим или экологичным дизайном? Тогда программа бакалавриата «Дизайн» на Факультете архитектуры и дизайна STU в Братиславе — отличный выбор. Это современное направление, сочетающее инженерное образование в Европе, креативные навыки и технические знания в области проектирования. Что изучают студенты на дизайне? Программа «Дизайн» охватывает теоретическую, художественную и техническую подготовку. Студенты развивают креативность и практические умения, работая с реальными задачами из сферы промышленного и устойчивого дизайна. Работа в 2D и 3D программах : AutoCAD, Rhino, Photoshop, Illustrator

: AutoCAD, Rhino, Photoshop, Illustrator Изучение истории изобразительного и промышленного искусства

Курсы по эргономике, маркетингу, психологии восприятия формы и цвета

Моделирование, макетирование, создание прототипов

Технологии производства и свойства современных материалов

Экологичный дизайн, устойчивое проектирование и рециклация

Междисциплинарные проекты, участие в выставках и воркшопах

Дополнительные дисциплины по дизайну интерьера и мебели Обучение на словацком языке — бесплатно при наличии сертификата уровня B2. Все лицензионные графические программы STU предоставляет бесплатно после регистрации в системе. Кому подходит программа «Дизайн»? Эта специальность подойдёт абитуриентам, которым интересны современные технологии, дизайн продуктов, работа с формой, экологическое мышление и желание работать в международной сфере. Где работают выпускники STU? После окончания программы бакалавриата выпускники находят работу: в студиях промышленного дизайна и UX/UI агентствах

в архитектурных бюро, интерьерных и мебельных студиях

в инженерных и проектных фирмах, производственных компаниях

в стартапах и международных креативных командах

в сфере проектирования техники, гаджетов, упаковки и бытовых приборов Хочешь учиться в Словакии на дизайнера? Поступай в STU Братислава и получи востребованное дизайнерское образование в Европе с акцентом на практику, инновации и устойчивость.

Учебный план по программе «Дизайн» в STU Братислава Факультет архитектуры и дизайна (FAD)

Форма обучения: очная (дневная)

Уровень: бакалавриат

Длительность обучения: 4 года

Язык обучения: словацкий (бесплатно при наличии уровня B2) Программа обучения «Дизайн» в Словацком техническом университете в Братиславе направлена на формирование универсального дизайнера, готового к работе в области промышленного, графического и устойчивого проектирования. Обучение в Словакии на дизайне даёт возможность получить европейское дизайнерское образование и пройти практико-ориентированную подготовку по самым современным технологиям и методикам. Что изучают на дизайне в STU? Студенты проходят курсы по истории искусства и дизайна, моделированию, макетированию, цифровому проектированию и изучают актуальные подходы к экодизайну, визуальной коммуникации и презентации проекта. Обучение на дизайне в Словакии в STU Братислава объединяет творчество, технологию и устойчивое мышление. 1 курс 1 семестр Студия дизайна 1

Цифровые инструменты проектирования 1

Рисование 1

Культура и развитие дизайнерского мышления

Моделирование 1

Создание модели 1

Основы дизайнерского процесса 1

Основы пространственного изображения, композиции и геометрии 2 семестр Студия дизайна 2

История искусства 1

Цифровые инструменты проектирования 2

Цвет

Рисование 2

Междисциплинарные связи дизайна 1 — Анатомия

Моделирование 2

Создание модели 2

Основы дизайнерского процесса 2 2 курс 3 семестр Студия дизайна 3

Семинар студии 1

История искусства 2

Цифровые инструменты проектирования 3

Дизайнерский рисунок и визуальный язык 1

Конструирование для дизайнеров 1

Материалы, поверхности и технологии 1

Междисциплинарные связи дизайна 2 — Эргономика и универсальный дизайн

Презентация в дизайне 1 4 семестр Студия дизайна 4

Семинар студии 2

Иностранный язык 1

История техники

История искусства 3

Цифровые инструменты проектирования 4

Дизайнерский рисунок и визуальный язык 2

Конструирование для дизайнеров 2

Материалы, поверхности и технологии 2

Прототипирование 1 3 курс 5 семестр Семинар студии 3

Иностранный язык 2

История дизайна 1

Цифровые инструменты проектирования 5

Материалы, поверхности и технологии 3

Прототипирование 2 Выборочные дисциплины: Аналоговая фотография

Цифровая креативность

Малосерийный дизайн

Дизайн в мягких материалах 1

Философские рефлексии дизайна

Графический дизайн 1

Вычислительное проектирование

Основы верстки Выборочные дисциплины — это предметы, которые студенты выбирают дополнительно к обязательным. Они помогают раскрыть личные интересы, освоить новые направления в дизайне и углубить специализацию. 6 семестр Архитектурная среда и дизайн

Студия дизайна 6

Семинар студии 4

История дизайна 2

Материалы, поверхности и технологии 4

Междисциплинарные связи дизайна 3 — Психология Профильные элективы: Графический дизайн

Вычислительные инструменты проектирования

Основы пространственного проектирования Профильные элективы — это дисциплины, углубляющие профессиональные знания в определённых направлениях дизайна: графическом, пространственном, визуальном. 4 курс 7 семестр Студия дизайна 7

Семинар студии 5

Междисциплинарные связи дизайна 4 — Экология и общество

Практика Профильные элективы: Экспериментальный дизайн

Фотографический дизайн

Проектирование интерьера 8 семестр Семинар студии 6

Бакалаврская работа

Управление ресурсами в дизайне и креативных индустриях Выборочные дисциплины: Типография, художественный и графический дизайн

Фотография архитектуры, летние школы

Социальный дизайн, сценарии будущего

Этикет, культурный контекст, творческие исследования Хочешь учиться на дизайнера в Европе? Программа «Дизайн» в STU Братислава предлагает уникальную возможность получить современное образование в Словакии — бесплатно, с акцентом на практику и международные стандарты.

Профиль выпускника после окончания бакалавриата по программе «Дизайн» Знания Выпускник программы «Дизайн» в STU Братислава обладает широкими теоретическими и практическими знаниями в области дизайна. Он: Понимает роль и значение дизайна в экономике и обществе;

Разбирается в специфике работы как в команде, так и в качестве фрилансера;

Ориентируется в сферах промышленного, графического, экологического и интерьерного дизайна;

Осознаёт важность этики, авторского права и ответственности дизайнера;

Имеет представление о материалах, технологиях, управлении временем и ресурсами в проектировании;

Свободно использует профессиональную терминологию на словацком и иностранном языке;

Понимает ценность дальнейшего образования и может продолжить обучение на магистратуре в Словакии или в других странах Европы. Навыки Студент в процессе обучения развивает как художественные, так и технические навыки. Он умеет: Анализировать современные тренды и внедрять инновации в дизайн-процессы;

Использовать креативное и системное мышление, сочетая его с визуальной выразительностью;

Работать с 2D и 3D программами, макетами и прототипами;

Создавать презентационные материалы, плакаты, брошюры, адаптированные к профессиональной печати;

Грамотно структурировать презентацию проекта, используя визуальные и исследовательские инструменты;

Организовать исследование, анализировать результаты, строить обоснованные выводы;

Демонстрировать профессиональные привычки и устойчивость к нагрузке;

Применять искусство в целях гуманизации, воспитания вкуса и эмпатии. Компетенции Выпускник подготовлен к самостоятельной или командной деятельности и может: Участвовать в разработке простых или сложных дизайн-объектов;

Вести исследовательскую деятельность в рамках дизайна и создавать авторские продукты;

Адаптироваться к конкретным условиям и требованиям рынка труда;

Адекватно воспринимать критику и конструктивно работать с обратной связью;

Эффективно взаимодействовать в команде, нести ответственность за результат;

Соблюдать нормы охраны труда, профессиональной этики и качества;

Планировать индивидуальное развитие и обучение, включая поступление в магистратуру. Важно: Выпускник программы бакалавриата может продолжить обучение на магистратуре по направлению «Дизайн» или смежным дисциплинам как в STU Братислава, так и в других университетах Европы. Магистратура открывает путь к более углублённой специализации и карьерному росту в сфере дизайна, архитектуры, визуальных искусств и креативных индустрий. Возможности трудоустройства после обучения Выпускник бакалавриата по направлению «Дизайн» Словацкого технического университета в Братиславе обладает профессиональной подготовкой, необходимой для начала карьеры в креативной индустрии. Он может работать: в дизайн-студиях (промышленный дизайн, 2D/3D моделирование, UX/UI);

в архитектурных бюро, инжиниринговых и производственных компаниях;

в области графического дизайна, визуальной и мультимедийной коммуникации;

в индустрии мебели, интерьера, бытовой техники, упаковки, автомобилей и т.д.;

в образовательных, культурных и государственных структурах, НПО и стартапах;

на фрилансе или как индивидуальный предприниматель в области дизайна. Образование также подготавливает выпускника к открытию собственного бизнеса или участию в международных дизайнерских проектах. Полученные навыки и опыт позволяют уверенно конкурировать на рынке труда не только в Словакии, но и по всей Европе. Кроме того, после окончания бакалавриата выпускник может поступить на магистратуру в той же или смежной области, чтобы углубить профессиональные знания и расширить карьерные горизонты. Примеры профессий выпускников STU по направлению «Дизайн» Промышленный дизайнер продуктов

Авторский дизайнер / дизайнер уникальных объектов

Интерьерный дизайнер

Специалист по визуальной и мультимедийной коммуникации Истории успеха Среди выпускников факультета — победители международных конкурсов (Inspireli Awards, Národná cena za dizajn), основатели дизайнерских брендов и студий, призёры в области экспериментального и промышленного дизайна, признанные как в Словакии, так и за её пределами. Интересует обучение на дизайнера в Европе? Пиши нам — подскажем, как поступить на бакалавриат или магистратуру в STU Братислава.