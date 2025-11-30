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Учебная программа «Дизайн» в STU Братислава

Интересуешься промышленным, графическим или экологичным дизайном? Тогда программа бакалавриата «Дизайн» на Факультете архитектуры и дизайна STU в Братиславе — отличный выбор.

Это современное направление, сочетающее инженерное образование в Европе, креативные навыки и технические знания в области проектирования.

Что изучают студенты на дизайне?

Программа «Дизайн» охватывает теоретическую, художественную и техническую подготовку. Студенты развивают креативность и практические умения, работая с реальными задачами из сферы промышленного и устойчивого дизайна.

  • Работа в 2D и 3D программах: AutoCAD, Rhino, Photoshop, Illustrator
  • Изучение истории изобразительного и промышленного искусства
  • Курсы по эргономике, маркетингу, психологии восприятия формы и цвета
  • Моделирование, макетирование, создание прототипов
  • Технологии производства и свойства современных материалов
  • Экологичный дизайн, устойчивое проектирование и рециклация
  • Междисциплинарные проекты, участие в выставках и воркшопах
  • Дополнительные дисциплины по дизайну интерьера и мебели

Обучение на словацком языке — бесплатно при наличии сертификата уровня B2. Все лицензионные графические программы STU предоставляет бесплатно после регистрации в системе.

Кому подходит программа «Дизайн»?

Эта специальность подойдёт абитуриентам, которым интересны современные технологии, дизайн продуктов, работа с формой, экологическое мышление и желание работать в международной сфере.

Где работают выпускники STU?

После окончания программы бакалавриата выпускники находят работу:

  • в студиях промышленного дизайна и UX/UI агентствах
  • в архитектурных бюро, интерьерных и мебельных студиях
  • в инженерных и проектных фирмах, производственных компаниях
  • в стартапах и международных креативных командах
  • в сфере проектирования техники, гаджетов, упаковки и бытовых приборов

Хочешь учиться в Словакии на дизайнера? Поступай в STU Братислава и получи востребованное дизайнерское образование в Европе с акцентом на практику, инновации и устойчивость.

Учебный план по программе «Дизайн» в STU Братислава

Факультет архитектуры и дизайна (FAD)
Форма обучения: очная (дневная)
Уровень: бакалавриат
Длительность обучения: 4 года
Язык обучения: словацкий (бесплатно при наличии уровня B2)

Программа обучения «Дизайн» в Словацком техническом университете в Братиславе направлена на формирование универсального дизайнера, готового к работе в области промышленного, графического и устойчивого проектирования. Обучение в Словакии на дизайне даёт возможность получить европейское дизайнерское образование и пройти практико-ориентированную подготовку по самым современным технологиям и методикам.

Что изучают на дизайне в STU?

Студенты проходят курсы по истории искусства и дизайна, моделированию, макетированию, цифровому проектированию и изучают актуальные подходы к экодизайну, визуальной коммуникации и презентации проекта. Обучение на дизайне в Словакии в STU Братислава объединяет творчество, технологию и устойчивое мышление.

1 курс

1 семестр

  • Студия дизайна 1
  • Цифровые инструменты проектирования 1
  • Рисование 1
  • Культура и развитие дизайнерского мышления
  • Моделирование 1
  • Создание модели 1
  • Основы дизайнерского процесса 1
  • Основы пространственного изображения, композиции и геометрии

2 семестр

  • Студия дизайна 2
  • История искусства 1
  • Цифровые инструменты проектирования 2
  • Цвет
  • Рисование 2
  • Междисциплинарные связи дизайна 1 — Анатомия
  • Моделирование 2
  • Создание модели 2
  • Основы дизайнерского процесса 2

2 курс

3 семестр

  • Студия дизайна 3
  • Семинар студии 1
  • История искусства 2
  • Цифровые инструменты проектирования 3
  • Дизайнерский рисунок и визуальный язык 1
  • Конструирование для дизайнеров 1
  • Материалы, поверхности и технологии 1
  • Междисциплинарные связи дизайна 2 — Эргономика и универсальный дизайн
  • Презентация в дизайне 1

4 семестр

  • Студия дизайна 4
  • Семинар студии 2
  • Иностранный язык 1
  • История техники
  • История искусства 3
  • Цифровые инструменты проектирования 4
  • Дизайнерский рисунок и визуальный язык 2
  • Конструирование для дизайнеров 2
  • Материалы, поверхности и технологии 2
  • Прототипирование 1

3 курс

5 семестр

  • Семинар студии 3
  • Иностранный язык 2
  • История дизайна 1
  • Цифровые инструменты проектирования 5
  • Материалы, поверхности и технологии 3
  • Прототипирование 2

Выборочные дисциплины:

  • Аналоговая фотография
  • Цифровая креативность
  • Малосерийный дизайн
  • Дизайн в мягких материалах 1
  • Философские рефлексии дизайна
  • Графический дизайн 1
  • Вычислительное проектирование
  • Основы верстки

Выборочные дисциплины — это предметы, которые студенты выбирают дополнительно к обязательным. Они помогают раскрыть личные интересы, освоить новые направления в дизайне и углубить специализацию.

6 семестр

  • Архитектурная среда и дизайн
  • Студия дизайна 6
  • Семинар студии 4
  • История дизайна 2
  • Материалы, поверхности и технологии 4
  • Междисциплинарные связи дизайна 3 — Психология

Профильные элективы:

  • Графический дизайн
  • Вычислительные инструменты проектирования
  • Основы пространственного проектирования

Профильные элективы — это дисциплины, углубляющие профессиональные знания в определённых направлениях дизайна: графическом, пространственном, визуальном.

4 курс

7 семестр

  • Студия дизайна 7
  • Семинар студии 5
  • Междисциплинарные связи дизайна 4 — Экология и общество
  • Практика

Профильные элективы:

  • Экспериментальный дизайн
  • Фотографический дизайн
  • Проектирование интерьера

8 семестр

  • Семинар студии 6
  • Бакалаврская работа
  • Управление ресурсами в дизайне и креативных индустриях

Выборочные дисциплины:

  • Типография, художественный и графический дизайн
  • Фотография архитектуры, летние школы
  • Социальный дизайн, сценарии будущего
  • Этикет, культурный контекст, творческие исследования

Хочешь учиться на дизайнера в Европе? Программа «Дизайн» в STU Братислава предлагает уникальную возможность получить современное образование в Словакии — бесплатно, с акцентом на практику и международные стандарты.

Профиль выпускника после окончания бакалавриата по программе «Дизайн»

Знания

Выпускник программы «Дизайн» в STU Братислава обладает широкими теоретическими и практическими знаниями в области дизайна. Он:

  • Понимает роль и значение дизайна в экономике и обществе;
  • Разбирается в специфике работы как в команде, так и в качестве фрилансера;
  • Ориентируется в сферах промышленного, графического, экологического и интерьерного дизайна;
  • Осознаёт важность этики, авторского права и ответственности дизайнера;
  • Имеет представление о материалах, технологиях, управлении временем и ресурсами в проектировании;
  • Свободно использует профессиональную терминологию на словацком и иностранном языке;
  • Понимает ценность дальнейшего образования и может продолжить обучение на магистратуре в Словакии или в других странах Европы.

Навыки

Студент в процессе обучения развивает как художественные, так и технические навыки. Он умеет:

  • Анализировать современные тренды и внедрять инновации в дизайн-процессы;
  • Использовать креативное и системное мышление, сочетая его с визуальной выразительностью;
  • Работать с 2D и 3D программами, макетами и прототипами;
  • Создавать презентационные материалы, плакаты, брошюры, адаптированные к профессиональной печати;
  • Грамотно структурировать презентацию проекта, используя визуальные и исследовательские инструменты;
  • Организовать исследование, анализировать результаты, строить обоснованные выводы;
  • Демонстрировать профессиональные привычки и устойчивость к нагрузке;
  • Применять искусство в целях гуманизации, воспитания вкуса и эмпатии.

Компетенции

Выпускник подготовлен к самостоятельной или командной деятельности и может:

  • Участвовать в разработке простых или сложных дизайн-объектов;
  • Вести исследовательскую деятельность в рамках дизайна и создавать авторские продукты;
  • Адаптироваться к конкретным условиям и требованиям рынка труда;
  • Адекватно воспринимать критику и конструктивно работать с обратной связью;
  • Эффективно взаимодействовать в команде, нести ответственность за результат;
  • Соблюдать нормы охраны труда, профессиональной этики и качества;
  • Планировать индивидуальное развитие и обучение, включая поступление в магистратуру.

Важно: Выпускник программы бакалавриата может продолжить обучение на магистратуре по направлению «Дизайн» или смежным дисциплинам как в STU Братислава, так и в других университетах Европы. Магистратура открывает путь к более углублённой специализации и карьерному росту в сфере дизайна, архитектуры, визуальных искусств и креативных индустрий.

Возможности трудоустройства после обучения

Выпускник бакалавриата по направлению «Дизайн» Словацкого технического университета в Братиславе обладает профессиональной подготовкой, необходимой для начала карьеры в креативной индустрии. Он может работать:

  • в дизайн-студиях (промышленный дизайн, 2D/3D моделирование, UX/UI);
  • в архитектурных бюро, инжиниринговых и производственных компаниях;
  • в области графического дизайна, визуальной и мультимедийной коммуникации;
  • в индустрии мебели, интерьера, бытовой техники, упаковки, автомобилей и т.д.;
  • в образовательных, культурных и государственных структурах, НПО и стартапах;
  • на фрилансе или как индивидуальный предприниматель в области дизайна.

Образование также подготавливает выпускника к открытию собственного бизнеса или участию в международных дизайнерских проектах. Полученные навыки и опыт позволяют уверенно конкурировать на рынке труда не только в Словакии, но и по всей Европе. Кроме того, после окончания бакалавриата выпускник может поступить на магистратуру в той же или смежной области, чтобы углубить профессиональные знания и расширить карьерные горизонты.

Примеры профессий выпускников STU по направлению «Дизайн»

  • Промышленный дизайнер продуктов
  • Авторский дизайнер / дизайнер уникальных объектов
  • Интерьерный дизайнер
  • Специалист по визуальной и мультимедийной коммуникации

Истории успеха

Среди выпускников факультета победители международных конкурсов (Inspireli Awards, Národná cena za dizajn), основатели дизайнерских брендов и студий, призёры в области экспериментального и промышленного дизайна, признанные как в Словакии, так и за её пределами.

Интересует обучение на дизайнера в Европе? Пиши нам — подскажем, как поступить на бакалавриат или магистратуру в STU Братислава.

Как поступить на специальность «Дизайн» в STU Братислава

Хочешь поступить на дизайн в STU Братислава и получить бесплатное дизайнерское образование в Европе? На Факультете архитектуры и дизайна Словацкого технического университета поступление происходит через творческий конкурс и подачу определённого пакета документов. Школьные оценки не учитываются — важны твои идеи, проекты и мотивация!

Что входит в творческий конкурс STU?

Чтобы поступить на дизайнерскую программу в Словакии, тебе предстоит пройти три основных этапа:

  • Электронное портфолио — твои лучшие работы: рисунки, эскизы, графика, 3D или макеты. Загружается в PDF (до 40 МБ) с подтверждением авторства;
  • Один из тестов на выбор: по истории искусства или Scio-тест (тест общих знаний);
  • Творческое задание в STU на месте:
    • Рисунок с натуры — бутылка, зонт, ткань или гипсовая форма;
    • Презентация дизайна продукта — придумай полезный объект, сделай чертёж, макет из бумаги или глины и оформи это на листе A3 или A2.

Документы для поступления на дизайн в STU

  • Подтверждение оплаты регистрационного взноса (если не через AIS);
  • Твоё резюме (CV);
  • Портфолио для творческого конкурса — загружается через систему AIS;
  • Сертификат знания словацкого языка на уровне B2 — обязателен, если ты не сдавал экзамен по словацкому или чешскому языку (принимаются только документы от словацких языковых школ);
  • Если ты учился за границей:
    • Заверенный перевод аттестата на словацкий язык;
    • Официальное признание образования — нострификация.
  • Если ты уже учился на FAD STU и прервал обучение — нужна новая заявка и все документы заново.

Важно: Все документы подаются онлайн через систему AIS. Портфолио и приложения загружаются в электронном виде. Документы, полученные за границей, необходимо перевести на словацкий язык, нострифицировать и отправить на факультет.

Почему стоит учиться дизайну в Словакии?

Программа «Дизайн» в STU сочетает практическое обучение, экологический подход, работу с реальными задачами и международные стандарты. Ты сможешь разрабатывать продукты, участвовать в выставках, работать с 2D/3D, создавать макеты, изучать визуальную коммуникацию и начать карьеру уже во время учёбы.

Нужна помощь? Свяжись с нами — расскажем, как подготовиться к поступлению, собрать документы и поступить на дизайн в Словакии без лишнего стресса!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.11.2025
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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