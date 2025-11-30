Хочеш навчатися в Словаччині на дизайнера? Вступай до STU Братислава і здобудь затребувану дизайнерську освіту в Європі з акцентом на практику, інновації та сталий розвиток.

Спеціальність підходить абітурієнтам, які цікавляться сучасними технологіями, дизайном продуктів, екологічним мисленням і прагнуть працювати в міжнародному середовищі.

Навчання словацькою мовою — безкоштовне за умови наявності сертифіката рівня B2. Усі ліцензійні графічні програми надаються студентам STU безкоштовно після реєстрації в системі.

Програма охоплює теоретичну, художню та технічну підготовку. Студенти розвивають креативність та практичні навички, працюючи з реальними завданнями у сфері промислового та сталого дизайну.

Це сучасна освітня програма, що поєднує інженерну освіту в Європі , креативні навички та технічні знання у сфері проєктування.

Цікавишся промисловим, графічним або екологічним дизайном? Тоді бакалаврська програма «Дизайн» на Факультеті архітектури та дизайну Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — чудовий вибір.

Хочеш навчатися на дизайнера в Європі? Програма «Дизайн» в STU Братислава — це унікальна можливість отримати сучасну освіту в Словаччині безкоштовно , з акцентом на практику, креативність і міжнародні стандарти.

Профільні елективи — це дисципліни, які поглиблюють знання в межах конкретної спеціалізації, наприклад: графічний дизайн, просторове проєктування або цифрові інструменти.

Вибіркові дисципліни — це предмети на вибір, які дозволяють студенту глибше розвинути свої інтереси, спробувати інші галузі дизайну і підвищити кваліфікацію в нових напрямках.

Студенти проходять курси з історії мистецтва та дизайну, моделювання, макетування, цифрового проєктування, опановують сучасні підходи до екодизайну, візуальної комунікації та презентації проєктів. Навчання на дизайні в Словаччині в STU Братислава поєднує творчість, технології та сталий підхід.

Програма навчання «Дизайн» у Словацькому технічному університеті в Братиславі спрямована на підготовку універсального дизайнера, здатного працювати у сфері промислового, графічного та сталого проєктування. Навчання в Словаччині за спеціальністю «дизайн» надає можливість отримати європейську дизайнерську освіту і пройти практично орієнтовану підготовку за сучасними технологіями.

Профіль випускника після закінчення бакалаврату за програмою «Дизайн»

Знання

Випускник програми «Дизайн» у STU Братислава має глибокі теоретичні та практичні знання в галузі дизайну. Він:

Розуміє роль і значення дизайну в економіці та суспільстві;

Орієнтується в особливостях роботи як у команді, так і у фрілансі;

Знає сфери промислового, графічного, екологічного та інтер’єрного дизайну;

Усвідомлює важливість етики, авторського права та відповідальності дизайнера;

Має уявлення про матеріали, технології, управління часом і ресурсами у проєктуванні;

Вільно використовує професійну термінологію словацькою та іноземною мовами;

Усвідомлює цінність подальшої освіти і може продовжити навчання в магістратурі в Словаччині або в інших країнах Європи.

Навички

Студент під час навчання розвиває як художні, так і технічні навички. Він уміє:

Аналізувати сучасні тренди та впроваджувати інновації в дизайн-процеси;

Використовувати креативне й системне мислення, поєднуючи його з візуальною виразністю;

Працювати з 2D і 3D програмами, макетами та прототипами;

Створювати презентаційні матеріали, постери, брошури, адаптовані до професійного друку;

Грамотно структурувати презентацію проєкту з використанням візуальних та дослідницьких інструментів;

Організовувати дослідження, аналізувати результати, формувати обґрунтовані висновки;

Проявляти професійні звички та стійкість до навантажень;

Використовувати мистецтво для гуманізації, розвитку естетики та емпатії.

Компетенції

Випускник готовий до самостійної або командної діяльності та може:

Брати участь у розробці простих або складних дизайн-об’єктів;

Вести дослідницьку роботу в межах дизайну й створювати авторські продукти;

Адаптуватися до конкретних умов і вимог ринку праці;

Адекватно сприймати критику та конструктивно працювати з відгуками;

Ефективно працювати в команді, нести відповідальність за результат;

Дотримуватися норм охорони праці, професійної етики та якості;

Планувати індивідуальний розвиток і навчання, включно з продовженням освіти в магістратурі.

Важливо: Випускник бакалаврату може продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю «Дизайн» або суміжними дисциплінами як у STU Братислава, так і в інших університетах Європи. Магістратура відкриває шлях до поглибленої спеціалізації та кар’єрного росту в галузі дизайну, архітектури, візуального мистецтва та креативних індустрій.

Можливості працевлаштування після навчання

Випускник бакалаврату за спеціальністю «Дизайн» у Словацькому технічному університеті в Братиславі має професійну підготовку, необхідну для старту кар’єри у креативній індустрії. Він може працювати:

у дизайн-студіях (промисловий дизайн, 2D/3D моделювання, UX/UI);

в архітектурних бюро, інжинірингових та виробничих компаніях;

у сфері графічного дизайну, візуальної та мультимедійної комунікації;

в індустрії меблів, інтер’єру, побутової техніки, пакування, автомобільної продукції тощо;

в освітніх, культурних, державних установах, НУО та стартапах;

на фрилансі або як індивідуальний підприємець у сфері дизайну.

Освіта також готує випускника до відкриття власного бізнесу або участі в міжнародних дизайнерських проєктах. Набуті навички та досвід дозволяють упевнено конкурувати на ринку праці не лише в Словаччині, а й по всій Європі. Крім того, після бакалаврату студент має можливість вступити до магістратури, щоб поглибити професійні знання та розширити кар’єрні перспективи.

Приклади професій випускників STU за напрямом «Дизайн»

Промисловий дизайнер продукції

Авторський дизайнер / дизайнер унікальних об’єктів

Інтер’єрний дизайнер

Спеціаліст з візуальної та мультимедійної комунікації

Історії успіху

Серед випускників факультету — переможці міжнародних конкурсів (Inspireli Awards, Národná cena za dizajn), засновники дизайнерських брендів і студій, призери в галузі експериментального й промислового дизайну, визнані як у Словаччині, так і за її межами.