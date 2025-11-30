Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Спеціальності Дизайн
Спеціальності

Дизайн

Освітня програма «Дизайн» у STU Братислава

Цікавишся промисловим, графічним або екологічним дизайном? Тоді бакалаврська програма «Дизайн» на Факультеті архітектури та дизайну Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — чудовий вибір.

Це сучасна освітня програма, що поєднує інженерну освіту в Європі, креативні навички та технічні знання у сфері проєктування.

Що вивчають студенти напряму «Дизайн»?

Програма охоплює теоретичну, художню та технічну підготовку. Студенти розвивають креативність та практичні навички, працюючи з реальними завданнями у сфері промислового та сталого дизайну.

  • Робота в 2D і 3D програмах: AutoCAD, Rhino, Photoshop, Illustrator
  • Вивчення історії образотворчого та промислового мистецтва
  • Курси з ергономіки, маркетингу, психології сприйняття форми і кольору
  • Моделювання, макетування, створення прототипів
  • Технології виробництва та властивості сучасних матеріалів
  • Екологічний дизайн, сталий розвиток і переробка матеріалів
  • Міждисциплінарні проєкти, участь у виставках та воркшопах
  • Додаткові дисципліни з дизайну інтер'єру та меблів

Навчання словацькою мовою — безкоштовне за умови наявності сертифіката рівня B2. Усі ліцензійні графічні програми надаються студентам STU безкоштовно після реєстрації в системі.

Кому підійде програма «Дизайн»?

Спеціальність підходить абітурієнтам, які цікавляться сучасними технологіями, дизайном продуктів, екологічним мисленням і прагнуть працювати в міжнародному середовищі.

Де працюють випускники STU?

Після завершення програми бакалаврату випускники можуть працювати:

  • у студіях промислового дизайну та UX/UI агентствах
  • в архітектурних бюро, студіях інтер’єру та меблів
  • в інженерних фірмах і виробничих компаніях
  • у стартапах і міжнародних креативних командах
  • у сфері розробки техніки, гаджетів, упаковки та побутової техніки

Хочеш навчатися в Словаччині на дизайнера? Вступай до STU Братислава і здобудь затребувану дизайнерську освіту в Європі з акцентом на практику, інновації та сталий розвиток.

Навчальний план за програмою «Дизайн» в STU Братислава

Факультет архітектури та дизайну (FAD)
Форма навчання: денна (очна)
Рівень: бакалаврат
Тривалість навчання: 4 роки
Мова навчання: словацька (безкоштовно за умови рівня B2)

Програма навчання «Дизайн» у Словацькому технічному університеті в Братиславі спрямована на підготовку універсального дизайнера, здатного працювати у сфері промислового, графічного та сталого проєктування. Навчання в Словаччині за спеціальністю «дизайн» надає можливість отримати європейську дизайнерську освіту і пройти практично орієнтовану підготовку за сучасними технологіями.

Що вивчають на дизайні в STU?

Студенти проходять курси з історії мистецтва та дизайну, моделювання, макетування, цифрового проєктування, опановують сучасні підходи до екодизайну, візуальної комунікації та презентації проєктів. Навчання на дизайні в Словаччині в STU Братислава поєднує творчість, технології та сталий підхід.

1 курс

1 семестр

  • Дизайнерська студія 1
  • Цифрові інструменти проєктування 1
  • Малювання 1
  • Культура та розвиток дизайнерського мислення
  • Моделювання 1
  • Побудова моделі 1
  • Основи дизайнерського процесу 1
  • Основи просторового зображення, композиції та геометрії

2 семестр

  • Дизайнерська студія 2
  • Історія мистецтва 1
  • Цифрові інструменти проєктування 2
  • Колір
  • Малювання 2
  • Міждисциплінарні зв’язки дизайну 1 — Анатомія
  • Моделювання 2
  • Побудова моделі 2
  • Основи дизайнерського процесу 2

2 курс

3 семестр

  • Дизайнерська студія 3
  • Семінар студії 1
  • Історія мистецтва 2
  • Цифрові інструменти проєктування 3
  • Дизайнерський малюнок і візуальна мова 1
  • Конструювання для дизайнерів 1
  • Матеріали, поверхні та технології 1
  • Міждисциплінарні зв’язки дизайну 2 — Ергономіка і універсальний дизайн
  • Презентація в дизайні 1

4 семестр

  • Дизайнерська студія 4
  • Семінар студії 2
  • Іноземна мова 1
  • Історія техніки
  • Історія мистецтва 3
  • Цифрові інструменти проєктування 4
  • Дизайнерський малюнок і візуальна мова 2
  • Конструювання для дизайнерів 2
  • Матеріали, поверхні та технології 2
  • Прототипування 1

3 курс

5 семестр

  • Семінар студії 3
  • Іноземна мова 2
  • Історія дизайну 1
  • Цифрові інструменти проєктування 5
  • Матеріали, поверхні та технології 3
  • Прототипування 2

Вибіркові дисципліни:

  • Аналогова фотографія
  • Цифрова креативність
  • Дизайн малої серії
  • Дизайн у м’яких матеріалах 1
  • Філософські рефлексії дизайну
  • Графічний дизайн 1
  • Обчислювальне проєктування
  • Основи верстки

Вибіркові дисципліни — це предмети на вибір, які дозволяють студенту глибше розвинути свої інтереси, спробувати інші галузі дизайну і підвищити кваліфікацію в нових напрямках.

6 семестр

  • Архітектурне середовище і дизайн
  • Дизайнерська студія 6
  • Семінар студії 4
  • Історія дизайну 2
  • Матеріали, поверхні та технології 4
  • Міждисциплінарні зв’язки дизайну 3 — Психологія

Профільні елективи:

  • Графічний дизайн
  • Обчислювальні інструменти проєктування
  • Основи просторового проєктування

Профільні елективи — це дисципліни, які поглиблюють знання в межах конкретної спеціалізації, наприклад: графічний дизайн, просторове проєктування або цифрові інструменти.

4 курс

7 семестр

  • Дизайнерська студія 7
  • Семінар студії 5
  • Міждисциплінарні зв’язки дизайну 4 — Екологія і суспільство
  • Практика

Профільні елективи:

  • Експериментальний дизайн
  • Фотографічний дизайн
  • Інтер’єрне проєктування

8 семестр

  • Семінар студії 6
  • Бакалаврська робота
  • Менеджмент ресурсів у дизайні та креативних індустріях

Вибіркові дисципліни:

  • Типографіка, художній і графічний дизайн
  • Фотографія архітектури, літні школи
  • Соціальний дизайн, сценарії майбутнього
  • Етикет, культурний контекст, творчі дослідження

Хочеш навчатися на дизайнера в Європі? Програма «Дизайн» в STU Братислава — це унікальна можливість отримати сучасну освіту в Словаччині безкоштовно, з акцентом на практику, креативність і міжнародні стандарти.

Профіль випускника після закінчення бакалаврату за програмою «Дизайн»

Знання

Випускник програми «Дизайн» у STU Братислава має глибокі теоретичні та практичні знання в галузі дизайну. Він:

  • Розуміє роль і значення дизайну в економіці та суспільстві;
  • Орієнтується в особливостях роботи як у команді, так і у фрілансі;
  • Знає сфери промислового, графічного, екологічного та інтер’єрного дизайну;
  • Усвідомлює важливість етики, авторського права та відповідальності дизайнера;
  • Має уявлення про матеріали, технології, управління часом і ресурсами у проєктуванні;
  • Вільно використовує професійну термінологію словацькою та іноземною мовами;
  • Усвідомлює цінність подальшої освіти і може продовжити навчання в магістратурі в Словаччині або в інших країнах Європи.

Навички

Студент під час навчання розвиває як художні, так і технічні навички. Він уміє:

  • Аналізувати сучасні тренди та впроваджувати інновації в дизайн-процеси;
  • Використовувати креативне й системне мислення, поєднуючи його з візуальною виразністю;
  • Працювати з 2D і 3D програмами, макетами та прототипами;
  • Створювати презентаційні матеріали, постери, брошури, адаптовані до професійного друку;
  • Грамотно структурувати презентацію проєкту з використанням візуальних та дослідницьких інструментів;
  • Організовувати дослідження, аналізувати результати, формувати обґрунтовані висновки;
  • Проявляти професійні звички та стійкість до навантажень;
  • Використовувати мистецтво для гуманізації, розвитку естетики та емпатії.

Компетенції

Випускник готовий до самостійної або командної діяльності та може:

  • Брати участь у розробці простих або складних дизайн-об’єктів;
  • Вести дослідницьку роботу в межах дизайну й створювати авторські продукти;
  • Адаптуватися до конкретних умов і вимог ринку праці;
  • Адекватно сприймати критику та конструктивно працювати з відгуками;
  • Ефективно працювати в команді, нести відповідальність за результат;
  • Дотримуватися норм охорони праці, професійної етики та якості;
  • Планувати індивідуальний розвиток і навчання, включно з продовженням освіти в магістратурі.

Важливо: Випускник бакалаврату може продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю «Дизайн» або суміжними дисциплінами як у STU Братислава, так і в інших університетах Європи. Магістратура відкриває шлях до поглибленої спеціалізації та кар’єрного росту в галузі дизайну, архітектури, візуального мистецтва та креативних індустрій.

Можливості працевлаштування після навчання

Випускник бакалаврату за спеціальністю «Дизайн» у Словацькому технічному університеті в Братиславі має професійну підготовку, необхідну для старту кар’єри у креативній індустрії. Він може працювати:

  • у дизайн-студіях (промисловий дизайн, 2D/3D моделювання, UX/UI);
  • в архітектурних бюро, інжинірингових та виробничих компаніях;
  • у сфері графічного дизайну, візуальної та мультимедійної комунікації;
  • в індустрії меблів, інтер’єру, побутової техніки, пакування, автомобільної продукції тощо;
  • в освітніх, культурних, державних установах, НУО та стартапах;
  • на фрилансі або як індивідуальний підприємець у сфері дизайну.

Освіта також готує випускника до відкриття власного бізнесу або участі в міжнародних дизайнерських проєктах. Набуті навички та досвід дозволяють упевнено конкурувати на ринку праці не лише в Словаччині, а й по всій Європі. Крім того, після бакалаврату студент має можливість вступити до магістратури, щоб поглибити професійні знання та розширити кар’єрні перспективи.

Приклади професій випускників STU за напрямом «Дизайн»

  • Промисловий дизайнер продукції
  • Авторський дизайнер / дизайнер унікальних об’єктів
  • Інтер’єрний дизайнер
  • Спеціаліст з візуальної та мультимедійної комунікації

Історії успіху

Серед випускників факультетупереможці міжнародних конкурсів (Inspireli Awards, Národná cena za dizajn), засновники дизайнерських брендів і студій, призери в галузі експериментального й промислового дизайну, визнані як у Словаччині, так і за її межами.

Хочеш навчатися на дизайнера в Європі? Напиши нам — ми підкажемо, як вступити на бакалаврат або магістратуру до STU Братислава.

Як вступити на спеціальність «Дизайн» в STU Братислава

Хочеш вчитися на дизайнера в Словаччині та отримати безкоштовну дизайнерську освіту в Європі? На Факультеті архітектури та дизайну Словацького технічного університету в Братиславі (STU) вступ проходить через творчий конкурс і подачу обов’язкових документів онлайн. Шкільні оцінки не мають вирішального значення — головне твій талант, портфоліо та мотивація!

З чого складається творчий конкурс у STU?

Якщо ти хочеш вивчати дизайн у Словаччині, тебе чекають три основні етапи:

  • Подача портфоліо — це добірка твоїх робіт (малюнки, ескізи, проєкти). Її потрібно завантажити у форматі PDF (до 40 МБ) із підтвердженням авторства;
  • Тест на вибір — з історії мистецтва або Scio-тест (на загальні знання чи інтелект);
  • Творче завдання на факультеті:
    • Малюнок з натури — наприклад, намалювати пляшку, тканину, зонт чи гіпсову голову;
    • Презентація авторського дизайну — придумати продукт для споживача, зробити креслення, макет із паперу або глини та представити його на аркуші формату A3 або A2.

Які документи потрібно підготувати?

  • Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо не оплачено через систему AIS);
  • Твоє резюме (CV);
  • Портфоліо робіт — завантажується через систему AIS;
  • Сертифікат рівня B2 зі словацької мови — обов’язковий, якщо ти не складав іспит зі словацької або чеської. Приймаються лише сертифікати, видані акредитованими мовними школами в Словаччині;
  • Якщо ти навчався за межами Словаччини:
    • Завірений переклад атестата або диплома словацькою мовою;
    • Підтвердження еквівалентності освіти (нострифікація);
  • Якщо ти вже навчався на факультеті, але перервав навчання — потрібно подати нову заявку з новими завіреними документами.

Важливо знати: Усі документи подаються онлайн через систему AIS. Портфоліо та додатки завантажуються в електронному вигляді. Оригінали та завірені копії документів, отриманих за кордоном, необхідно перекласти словацькою мовою, пройти офіційне визнання (нострифікацію) та надіслати на факультет згідно з вимогами.

Хочеш вступити на «Дизайн» в STU? Ми допоможемо зібрати документи, підготувати портфоліо та успішно пройти конкурс. Зв’яжись із нами — і розпочни шлях до європейської дизайнерської освіти!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.11.2025
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація