Освітня програма «Дизайн» у STU Братислава
Цікавишся промисловим, графічним або екологічним дизайном? Тоді бакалаврська програма «Дизайн» на Факультеті архітектури та дизайну Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — чудовий вибір.
Це сучасна освітня програма, що поєднує інженерну освіту в Європі, креативні навички та технічні знання у сфері проєктування.
Що вивчають студенти напряму «Дизайн»?
Програма охоплює теоретичну, художню та технічну підготовку. Студенти розвивають креативність та практичні навички, працюючи з реальними завданнями у сфері промислового та сталого дизайну.
- Робота в 2D і 3D програмах: AutoCAD, Rhino, Photoshop, Illustrator
- Вивчення історії образотворчого та промислового мистецтва
- Курси з ергономіки, маркетингу, психології сприйняття форми і кольору
- Моделювання, макетування, створення прототипів
- Технології виробництва та властивості сучасних матеріалів
- Екологічний дизайн, сталий розвиток і переробка матеріалів
- Міждисциплінарні проєкти, участь у виставках та воркшопах
- Додаткові дисципліни з дизайну інтер'єру та меблів
Навчання словацькою мовою — безкоштовне за умови наявності сертифіката рівня B2. Усі ліцензійні графічні програми надаються студентам STU безкоштовно після реєстрації в системі.
Кому підійде програма «Дизайн»?
Спеціальність підходить абітурієнтам, які цікавляться сучасними технологіями, дизайном продуктів, екологічним мисленням і прагнуть працювати в міжнародному середовищі.
Де працюють випускники STU?
Після завершення програми бакалаврату випускники можуть працювати:
- у студіях промислового дизайну та UX/UI агентствах
- в архітектурних бюро, студіях інтер’єру та меблів
- в інженерних фірмах і виробничих компаніях
- у стартапах і міжнародних креативних командах
- у сфері розробки техніки, гаджетів, упаковки та побутової техніки
Хочеш навчатися в Словаччині на дизайнера? Вступай до STU Братислава і здобудь затребувану дизайнерську освіту в Європі з акцентом на практику, інновації та сталий розвиток.
Навчальний план за програмою «Дизайн» в STU Братислава
Факультет архітектури та дизайну (FAD)
Форма навчання: денна (очна)
Рівень: бакалаврат
Тривалість навчання: 4 роки
Мова навчання: словацька (безкоштовно за умови рівня B2)
Програма навчання «Дизайн» у Словацькому технічному університеті в Братиславі спрямована на підготовку універсального дизайнера, здатного працювати у сфері промислового, графічного та сталого проєктування. Навчання в Словаччині за спеціальністю «дизайн» надає можливість отримати європейську дизайнерську освіту і пройти практично орієнтовану підготовку за сучасними технологіями.
Що вивчають на дизайні в STU?
Студенти проходять курси з історії мистецтва та дизайну, моделювання, макетування, цифрового проєктування, опановують сучасні підходи до екодизайну, візуальної комунікації та презентації проєктів. Навчання на дизайні в Словаччині в STU Братислава поєднує творчість, технології та сталий підхід.
1 курс
1 семестр
- Дизайнерська студія 1
- Цифрові інструменти проєктування 1
- Малювання 1
- Культура та розвиток дизайнерського мислення
- Моделювання 1
- Побудова моделі 1
- Основи дизайнерського процесу 1
- Основи просторового зображення, композиції та геометрії
2 семестр
- Дизайнерська студія 2
- Історія мистецтва 1
- Цифрові інструменти проєктування 2
- Колір
- Малювання 2
- Міждисциплінарні зв’язки дизайну 1 — Анатомія
- Моделювання 2
- Побудова моделі 2
- Основи дизайнерського процесу 2
2 курс
3 семестр
- Дизайнерська студія 3
- Семінар студії 1
- Історія мистецтва 2
- Цифрові інструменти проєктування 3
- Дизайнерський малюнок і візуальна мова 1
- Конструювання для дизайнерів 1
- Матеріали, поверхні та технології 1
- Міждисциплінарні зв’язки дизайну 2 — Ергономіка і універсальний дизайн
- Презентація в дизайні 1
4 семестр
- Дизайнерська студія 4
- Семінар студії 2
- Іноземна мова 1
- Історія техніки
- Історія мистецтва 3
- Цифрові інструменти проєктування 4
- Дизайнерський малюнок і візуальна мова 2
- Конструювання для дизайнерів 2
- Матеріали, поверхні та технології 2
- Прототипування 1
3 курс
5 семестр
- Семінар студії 3
- Іноземна мова 2
- Історія дизайну 1
- Цифрові інструменти проєктування 5
- Матеріали, поверхні та технології 3
- Прототипування 2
Вибіркові дисципліни:
- Аналогова фотографія
- Цифрова креативність
- Дизайн малої серії
- Дизайн у м’яких матеріалах 1
- Філософські рефлексії дизайну
- Графічний дизайн 1
- Обчислювальне проєктування
- Основи верстки
Вибіркові дисципліни — це предмети на вибір, які дозволяють студенту глибше розвинути свої інтереси, спробувати інші галузі дизайну і підвищити кваліфікацію в нових напрямках.
6 семестр
- Архітектурне середовище і дизайн
- Дизайнерська студія 6
- Семінар студії 4
- Історія дизайну 2
- Матеріали, поверхні та технології 4
- Міждисциплінарні зв’язки дизайну 3 — Психологія
Профільні елективи:
- Графічний дизайн
- Обчислювальні інструменти проєктування
- Основи просторового проєктування
Профільні елективи — це дисципліни, які поглиблюють знання в межах конкретної спеціалізації, наприклад: графічний дизайн, просторове проєктування або цифрові інструменти.
4 курс
7 семестр
- Дизайнерська студія 7
- Семінар студії 5
- Міждисциплінарні зв’язки дизайну 4 — Екологія і суспільство
- Практика
Профільні елективи:
- Експериментальний дизайн
- Фотографічний дизайн
- Інтер’єрне проєктування
8 семестр
- Семінар студії 6
- Бакалаврська робота
- Менеджмент ресурсів у дизайні та креативних індустріях
Вибіркові дисципліни:
- Типографіка, художній і графічний дизайн
- Фотографія архітектури, літні школи
- Соціальний дизайн, сценарії майбутнього
- Етикет, культурний контекст, творчі дослідження
Хочеш навчатися на дизайнера в Європі? Програма «Дизайн» в STU Братислава — це унікальна можливість отримати сучасну освіту в Словаччині безкоштовно, з акцентом на практику, креативність і міжнародні стандарти.
Профіль випускника після закінчення бакалаврату за програмою «Дизайн»
Знання
Випускник програми «Дизайн» у STU Братислава має глибокі теоретичні та практичні знання в галузі дизайну. Він:
- Розуміє роль і значення дизайну в економіці та суспільстві;
- Орієнтується в особливостях роботи як у команді, так і у фрілансі;
- Знає сфери промислового, графічного, екологічного та інтер’єрного дизайну;
- Усвідомлює важливість етики, авторського права та відповідальності дизайнера;
- Має уявлення про матеріали, технології, управління часом і ресурсами у проєктуванні;
- Вільно використовує професійну термінологію словацькою та іноземною мовами;
- Усвідомлює цінність подальшої освіти і може продовжити навчання в магістратурі в Словаччині або в інших країнах Європи.
Навички
Студент під час навчання розвиває як художні, так і технічні навички. Він уміє:
- Аналізувати сучасні тренди та впроваджувати інновації в дизайн-процеси;
- Використовувати креативне й системне мислення, поєднуючи його з візуальною виразністю;
- Працювати з 2D і 3D програмами, макетами та прототипами;
- Створювати презентаційні матеріали, постери, брошури, адаптовані до професійного друку;
- Грамотно структурувати презентацію проєкту з використанням візуальних та дослідницьких інструментів;
- Організовувати дослідження, аналізувати результати, формувати обґрунтовані висновки;
- Проявляти професійні звички та стійкість до навантажень;
- Використовувати мистецтво для гуманізації, розвитку естетики та емпатії.
Компетенції
Випускник готовий до самостійної або командної діяльності та може:
- Брати участь у розробці простих або складних дизайн-об’єктів;
- Вести дослідницьку роботу в межах дизайну й створювати авторські продукти;
- Адаптуватися до конкретних умов і вимог ринку праці;
- Адекватно сприймати критику та конструктивно працювати з відгуками;
- Ефективно працювати в команді, нести відповідальність за результат;
- Дотримуватися норм охорони праці, професійної етики та якості;
- Планувати індивідуальний розвиток і навчання, включно з продовженням освіти в магістратурі.
Важливо: Випускник бакалаврату може продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю «Дизайн» або суміжними дисциплінами як у STU Братислава, так і в інших університетах Європи. Магістратура відкриває шлях до поглибленої спеціалізації та кар’єрного росту в галузі дизайну, архітектури, візуального мистецтва та креативних індустрій.
Можливості працевлаштування після навчання
Випускник бакалаврату за спеціальністю «Дизайн» у Словацькому технічному університеті в Братиславі має професійну підготовку, необхідну для старту кар’єри у креативній індустрії. Він може працювати:
- у дизайн-студіях (промисловий дизайн, 2D/3D моделювання, UX/UI);
- в архітектурних бюро, інжинірингових та виробничих компаніях;
- у сфері графічного дизайну, візуальної та мультимедійної комунікації;
- в індустрії меблів, інтер’єру, побутової техніки, пакування, автомобільної продукції тощо;
- в освітніх, культурних, державних установах, НУО та стартапах;
- на фрилансі або як індивідуальний підприємець у сфері дизайну.
Освіта також готує випускника до відкриття власного бізнесу або участі в міжнародних дизайнерських проєктах. Набуті навички та досвід дозволяють упевнено конкурувати на ринку праці не лише в Словаччині, а й по всій Європі. Крім того, після бакалаврату студент має можливість вступити до магістратури, щоб поглибити професійні знання та розширити кар’єрні перспективи.
Приклади професій випускників STU за напрямом «Дизайн»
- Промисловий дизайнер продукції
- Авторський дизайнер / дизайнер унікальних об’єктів
- Інтер’єрний дизайнер
- Спеціаліст з візуальної та мультимедійної комунікації
Історії успіху
Серед випускників факультету — переможці міжнародних конкурсів (Inspireli Awards, Národná cena za dizajn), засновники дизайнерських брендів і студій, призери в галузі експериментального й промислового дизайну, визнані як у Словаччині, так і за її межами.
Хочеш навчатися на дизайнера в Європі? Напиши нам — ми підкажемо, як вступити на бакалаврат або магістратуру до STU Братислава.
Як вступити на спеціальність «Дизайн» в STU Братислава
Хочеш вчитися на дизайнера в Словаччині та отримати безкоштовну дизайнерську освіту в Європі? На Факультеті архітектури та дизайну Словацького технічного університету в Братиславі (STU) вступ проходить через творчий конкурс і подачу обов’язкових документів онлайн. Шкільні оцінки не мають вирішального значення — головне твій талант, портфоліо та мотивація!
З чого складається творчий конкурс у STU?
Якщо ти хочеш вивчати дизайн у Словаччині, тебе чекають три основні етапи:
- Подача портфоліо — це добірка твоїх робіт (малюнки, ескізи, проєкти). Її потрібно завантажити у форматі PDF (до 40 МБ) із підтвердженням авторства;
- Тест на вибір — з історії мистецтва або Scio-тест (на загальні знання чи інтелект);
- Творче завдання на факультеті:
- Малюнок з натури — наприклад, намалювати пляшку, тканину, зонт чи гіпсову голову;
- Презентація авторського дизайну — придумати продукт для споживача, зробити креслення, макет із паперу або глини та представити його на аркуші формату A3 або A2.
Які документи потрібно підготувати?
- Підтвердження оплати реєстраційного збору (якщо не оплачено через систему AIS);
- Твоє резюме (CV);
- Портфоліо робіт — завантажується через систему AIS;
- Сертифікат рівня B2 зі словацької мови — обов’язковий, якщо ти не складав іспит зі словацької або чеської. Приймаються лише сертифікати, видані акредитованими мовними школами в Словаччині;
- Якщо ти навчався за межами Словаччини:
- Завірений переклад атестата або диплома словацькою мовою;
- Підтвердження еквівалентності освіти (нострифікація);
- Якщо ти вже навчався на факультеті, але перервав навчання — потрібно подати нову заявку з новими завіреними документами.
Важливо знати: Усі документи подаються онлайн через систему AIS. Портфоліо та додатки завантажуються в електронному вигляді. Оригінали та завірені копії документів, отриманих за кордоном, необхідно перекласти словацькою мовою, пройти офіційне визнання (нострифікацію) та надіслати на факультет згідно з вимогами.
Хочеш вступити на «Дизайн» в STU? Ми допоможемо зібрати документи, підготувати портфоліо та успішно пройти конкурс. Зв’яжись із нами — і розпочни шлях до європейської дизайнерської освіти!