Как учиться в Словакии и успешно закончить университет

Как учёбу, работу и отдых совместить без стресса: всё реально, если с умом

Быть студентом в Словакии — значит не только учиться и подрабатывать, но и жить полной, насыщенной жизнью: гулять по уютным европейским улочкам, путешествовать по странам ЕС, заводить новые знакомства и наслаждаться настоящей студенческой свободой. Всё это реально — но только если уметь грамотно распоряжаться своим временем и силами.

Иностранным студентам в Словакии официально разрешено работать до 20 часов в неделю во время учебного семестра. Это отличная возможность покрыть часть расходов, получить опыт и стать увереннее. Однако важно помнить: учёба должна оставаться приоритетом.

Часто случается так: студент отрабатывает 1–2 дня, получает от 90 до 200 евро — и появляется соблазн продолжать, подменяя долгосрочную цель (диплом) краткосрочной выгодой (доход). Это часто объясняется фразой «я хочу помочь родителям, чтобы им было легче». На деле — это не помощь, а отговорка. Родители, принимая решение отправить вас за границу, понимали, что первые месяцы потребуют вложений. Они рассчитывали, что вы будете учиться, а не закрывать своими заработками расходы на жильё, питание.



Запомните: первый семестр — это фундамент, и именно в это время вы должны максимально сосредоточиться на адаптации, языке, учебе и новой среде.

💡 Лайфхак:

Работать выгоднее по выходным и праздникам — в Словакии предусмотрены законные надбавки:

суббота: +45% к ставке,

воскресенье: +90%,

государственные праздники: +100%,

ночные часы (22:00–06:00): доплата до +40%.

Именно поэтому, если вы всё же решите подрабатывать, выбирайте смены в эти дни. Это позволит сократить количество рабочих часов и оставить больше времени на учёбу и восстановление.

Подходящие подработки — в кафе, супермаркетах, отелях, на складах. А если вы хорошо говорите по-словацки — ищите стажировки по специальности или беритесь за фриланс-проекты.

Чтобы всё успевать — от учёбы до вечерних прогулок — важно научиться планировать. Составьте расписание, расставьте приоритеты и обязательно находите время на отдых. Переутомление в новой стране даётся тяжелее, особенно без привычной поддержки.

Учёба, работа и отдых — это части одной системы. И если вы подойдёте к ней с умом, эти годы станут для вас не просто полезными, а по-настоящему незабываемыми.

Soft Skills — тихая сила, которая приводит к успеху

Многие думают, что в университете главное — зубрить, сдавать экзамены и получать зачёты. Но всё чаще работодатели, преподаватели и сами студенты приходят к выводу: успех строится не только на знаниях, но и на умении ими пользоваться. И здесь на первый план выходят soft skills — мягкие навыки, которые невозможно выучить по учебнику, но которые решают всё.

Коммуникабельность, умение работать в команде, тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, способность решать нестандартные задачи, критическое мышление, гибкость и самопрезентация — всё это определяет не только вашу академическую, но и профессиональную судьбу.

В Словакии система образования построена так, чтобы стимулировать самостоятельность. Здесь от вас ждут не пассивного слушания, а активного участия в проектах, презентациях, обсуждениях. Если вы умеете уверенно выражать мысли, планировать своё время и брать на себя ответственность — вам будет гораздо легче и учиться, и строить карьеру.

Хорошая новость в том, что soft skills можно развивать постепенно: участвуйте в групповых проектах, пробуйте волонтёрство, работайте над собой. Эти навыки станут вашим невидимым, но мощным инструментом не только в университете, но и далеко за его пределами.

📌 Подробнее: Soft Skills — ключ к успеху студента

Заключение: учёба за границей — это проект, который можно спланировать

Учёба в Словакии — это не просто билет в Европу или попытка «начать всё с нуля». Это осознанный жизненный проект, требующий подготовки, стратегического мышления и внутренней зрелости. Чтобы этот путь стал успешным, важно относиться к образованию не как к приключению на удачу, а как к многолетней дороге, где важен каждый шаг — от выбора направления до защиты диплома.

Успешный студент — это не тот, кто просто поступил, а тот, кто сумел пройти весь путь до конца. А для этого нужно заранее продумать всё: от выбора профессии и университета до языка обучения, уровня нагрузки, способов адаптации, организации быта, проживания и даже возможной подработки. Чем лучше вы подготовитесь до начала обучения, тем легче пройдёте период адаптации и быстрее начнёте развиваться в новой среде.

Если вы сейчас только на этапе размышлений, сомнений или отбора программ — помните: каждый студент, который сегодня уверенно идёт на лекции или работает в международной компании, когда-то тоже боялся начать. Главное — не бояться спрашивать, собирать информацию, готовиться и идти вперёд с открытым умом.

📌 Краткий план успешного обучения за границей:

Серьёзно отнеситесь к изучению языка — начните заранее и не останавливайтесь ни на день. Осознайте, что вы переехали — и рядом больше нет привычной поддержки. Теперь всё зависит от вас. Учитесь в два раза усерднее, чем местные студенты — потому что вам сложнее, и вы должны догонять. Не жалуйтесь по вечерам, что вам сложно и не хватает общения — примите реальность и сосредоточьтесь на цели. Планируйте своё время и учитесь говорить «нет» искушениям — особенно во время первой адаптации. Первый семестр — только учёба, без подработки. Как только вы начнёте зарабатывать 50–80 евро — может появиться иллюзия «лёгких денег», которая отвлечёт от главного. Посещайте консультации с преподавателями — это полезно и для вас, и им приятно видеть вашу мотивацию. Сдавайте все задания вовремя — не откладывайте до последнего. Вставайте рано, ложитесь поздно, делайте зарядку. Если вы можете идти на дискотеку или ночную смену, вы точно сможете проснуться на утреннюю пару.

Запомните: возраст от 17 до 30 лет — это ваш личный график роста вверх. У вас сейчас максимум энергии, энтузиазма и возможностей. Используйте их. После 50 — этот график начинает снижаться. А значит — сейчас самое время строить свою траекторию вверх.

🎓 Что думают студенты

Проект Postupai регулярно проводит опросы и собирает отзывы студентов, чтобы понять, как проходит учёба, как живут ребята, с какими трудностями сталкиваются, что помогает адаптироваться.

Вот что говорит один из студентов Словацкого технического университета в Братиславе:

«Как и у всего в этой жизни, у факультета ФЕИ и его специальностей есть две стороны медали. Многие направления, такие как ИКТ, Робототехника или Прикладная информатика, имеют громкие названия, но содержание не всегда соответствует ожиданиям. Моя рекомендация при поступлении в СТУ — заранее изучить учебный план на все годы, посмотреть программы отдельных предметов. Например, если вас интересует информатика, знайте: на ФЕИ вам дадут базу — языки программирования, базы данных, ОС. Углубление зависит от вас. А вот математики будет много — и не только в дисциплинах с её названием. Что касается мнения, что «учиться тяжело» — я так не считаю. Мне удаётся совмещать учёбу, работу и хобби. Главное — не терять фокус и уделять время заданиям, особенно тем, на которые даётся целый семестр. Эти сроки установлены не просто так».

— Саша, студент 3 курса факультета электротехники и информатики, STU Братислава

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👉 Поступление в Словакию — как это работает