Як поєднувати навчання, роботу й відпочинок без стресу: усе можливо, якщо з розумом

Бути студентом у Словаччині — означає не лише вчитися й підпрацьовувати, а й жити повним, насиченим життям: гуляти затишними європейськими вуличками, подорожувати країнами ЄС, заводити нові знайомства та насолоджуватися справжньою студентською свободою. Усе це можливо — але лише за умови грамотного розподілу часу та сил.

Іноземним студентам у Словаччині дозволено офіційно працювати до 20 годин на тиждень під час навчального семестру. Це чудова можливість частково покривати витрати, здобути досвід і стати впевненішим. Проте важливо пам’ятати: навчання має залишатися пріоритетом.

Часто трапляється так: студент працює 1–2 дні, отримує 90–200 євро — і виникає спокуса продовжити, підмінивши довгострокову мету (диплом) короткостроковою вигодою (дохід). Це часто пояснюється фразою «я хочу допомогти батькам, щоб їм було легше». Насправді — це не допомога, а відмовка. Батьки, приймаючи рішення відправити вас за кордон, розуміли, що перші місяці потребуватимуть інвестицій. Вони розраховували, що ви будете вчитися, а не покривати своїми підробітками витрати на проживання, харчування.

Запам’ятайте: перший семестр — це фундамент. Саме в цей період потрібно максимально зосередитися на адаптації, мові, навчанні та новому середовищі.

💡 Лайфхак:

Працювати вигідніше у вихідні та святкові дні — у Словаччині передбачено законодавчі надбавки:

субота: +45% до ставки,

неділя: +90%,

державні свята: +100%,

нічні години (22:00–06:00): доплата до +40%.

Тож, якщо ви все ж вирішите підпрацьовувати, обирайте зміни саме в ці дні. Це дозволить скоротити кількість годин роботи та залишити більше часу на навчання та відновлення.

Найбільш підходящі варіанти підробітку — у кафе, супермаркетах, готелях, на складах. А якщо ви добре володієте словацькою — шукайте стажування за спеціальністю або виконуйте фриланс-проєкти.

Щоб усе встигати — від навчання до вечірніх прогулянок — важливо навчитися планувати. Складіть розклад, розставте пріоритети й обов’язково знаходьте час для відпочинку. Перевтома в новій країні відчувається особливо гостро — особливо без звичної підтримки.

Навчання, робота й особистий час — це частини однієї системи. І якщо підійти до неї з розумом, ці роки стануть для вас не просто корисними, а й по-справжньому незабутніми.

Soft Skills — тиха сила, що веде до успіху

Багато хто думає, що в університеті головне — зубрити, складати іспити та отримувати заліки. Але дедалі частіше роботодавці, викладачі й самі студенти доходять висновку: успіх будується не лише на знаннях, а й на вмінні їх застосовувати. І саме тут на перший план виходять soft skills — м’які навички, які неможливо вивчити за підручником, але які вирішують усе.

Комунікабельність, уміння працювати в команді, тайм-менеджмент, стресостійкість, здатність вирішувати нестандартні задачі, критичне мислення, гнучкість і самопрезентація — усе це визначає не лише ваш академічний, а й професійний шлях.

У Словаччині система освіти побудована так, щоб стимулювати самостійність. Тут від вас очікують не пасивного слухання, а активної участі в проєктах, презентаціях, обговореннях. Якщо ви вмієте впевнено висловлювати думки, планувати свій час і брати на себе відповідальність — вам буде набагато легше як у навчанні, так і в кар’єрі.

Добра новина в тому, що soft skills можна розвивати поступово: беріть участь у командних проєктах, спробуйте волонтерство, працюйте над собою. Ці навички стануть вашим невидимим, але потужним інструментом не лише в університеті, а й у житті загалом.

📌 Детальніше: Soft Skills — ключ до успіху студента

Висновок: навчання за кордоном — це проєкт, який можна спланувати

Навчання в Словаччині — це не просто квиток у Європу чи спроба «почати з нуля». Це свідомий життєвий проєкт, який потребує підготовки, стратегічного мислення та внутрішньої зрілості. Щоб цей шлях став успішним, важливо сприймати освіту не як експеримент, а як багаторічний маршрут, де кожен етап має значення — від вибору спеціальності до захисту диплома.

Успішний студент — це не той, хто просто вступив, а той, хто пройшов шлях до кінця. А для цього потрібно заздалегідь продумати все: від вибору професії та вишу до мови навчання, навантаження, способів адаптації, побуту, житла та навіть можливої підробітки. Чим краще ви підготуєтесь ще до початку навчання, тим легше буде адаптуватися й рухатися вперед.

Якщо ви зараз на етапі сумнівів, вибору програм або просто боїтеся зробити перший крок — пам’ятайте: кожен студент, який сьогодні впевнено відвідує пари чи працює в міжнародній компанії, колись теж сумнівався. Головне — не боятися питати, шукати інформацію, готуватися й рухатися вперед з відкритим розумом.

📌 Короткий план успішного навчання за кордоном:

Серйозно поставтеся до вивчення мови — почніть заздалегідь і не зупиняйтесь ні на день. Усвідомте, що ви переїхали — і поряд більше немає звичної підтримки. Тепер усе залежить від вас. Навчайтесь у два рази старанніше, ніж місцеві студенти — бо вам складніше, і вам треба наздоганяти. Не скаржтесь увечері, що вам важко й не вистачає спілкування — прийміть реальність і зосередьтесь на цілі. Плануйте свій час і навчіться говорити «ні» спокусам — особливо на етапі адаптації. Перший семестр — лише навчання, без підробітку. Як тільки ви заробите перші 50–80 євро — з’явиться ілюзія «легких грошей», яка може відволікти від головного. Ходіть на консультації до викладачів — це корисно для вас, і приємно для них бачити вашу зацікавленість. Здавайте всі завдання вчасно — не відкладайте до останнього. Прокидайтесь рано, лягайте пізно, робіть зарядку. Якщо ви можете піти на вечірку чи нічну зміну, то зможете й прокинутись на пару.

Запам’ятайте: вік від 17 до 30 років — це ваш особистий графік зростання вгору. Зараз у вас максимум енергії, ентузіазму та можливостей. Використовуйте це. Після 50 — цей графік починає спадати. А значить — саме зараз час будувати свою траєкторію розвитку.

🎓 Що кажуть студенти

Проєкт Postupai регулярно проводить опитування та збирає відгуки студентів, щоб зрозуміти, як проходить навчання, як живуть студенти, з якими труднощами стикаються та що допомагає адаптуватися.

Ось що розповідає один зі студентів Словацького технічного університету в Братиславі:

«Як і в усьому, у факультету ФЕІ та його спеціальностей є дві сторони медалі. Багато напрямів, як-от ІКТ, Робототехніка чи Прикладна інформатика, мають гучні назви, але зміст не завжди відповідає очікуванням. Моя порада для вступу до STU — заздалегідь вивчити навчальний план на всі роки, переглянути програми окремих предметів. Якщо вас цікавить інформатика — знайте: на ФЕІ дадуть базу — мови програмування, бази даних, ОС. Поглиблене вивчення — вже за вами. Математики буде багато — і не тільки в предметах із відповідною назвою. Щодо того, що «вчитися важко» — я так не вважаю. Мені вдається поєднувати навчання, роботу й хобі. Головне — не втрачати фокус і вчасно працювати над завданнями, особливо тими, на які виділено цілий семестр. Ці строки встановлені не просто так».

— Саша, студент 3 курсу факультету електротехніки та інформатики, STU Братислава

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