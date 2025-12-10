«Абітурієнти з України обирають Словаччину для навчання та життя, адже країна вважається однією з найбезпечніших у Європі .»

У цьому матеріалі простою і зрозумілою мовою розберемо, коли студент може виїхати з України, які вимоги висуває прикордонна служба, від чого залежить рішення на кордоні та що важливо підготувати заздалегідь, щоб уникнути відмови і спокійно продовжити шлях до навчання за кордоном .

В інтернеті багато суперечливої інформації, тому студентам і батькам складно розібратися у вимогах закону. На практиці виїзд студентів з України можливий, але не для всіх категорій і не за будь-яких умов. Закон визначає, хто може виїжджати з України, які документи потрібні студенту для перетину кордону та які винятки дійсно дають право на виїзд.

Чи можуть українські студенти виїжджати з України під час воєнного стану - одне з найактуальніших питань останніх років. Тисячі абітурієнтів планують навчання за кордоном, отримують запрошення від європейських університетів, оформлюють документи, але все одно сумніваються: чи пропустять студента через кордон і які діють правила виїзду з України у 2026 році.

Правила виїзду студентів з України у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Україні мають набрати чинності оновлені правила перетину кордону. Ці зміни вже анонсовані державними структурами, тому питання, чи можуть студенти виїжджати з України у 2026 році, стало особливо актуальним. Попри те, що частина норм залишається без змін, додаткові уточнення важливо враховувати заздалегідь під час планування поїздок за кордон.

Головне нововведення стосується окремої категорії чоловіків 23-60 років, які працюють у сферах медіа, стратегічних комунікацій та інформаційної діяльності. Після набуття новими правилами чинності такі фахівці зможуть тимчасово виїжджати за кордон за наявності повного комплекту документів: закордонного паспорта, військового облікового документа, офіційного запрошення та підтвердження професійного статусу від Держкомтелерадіо. Строк однієї поїздки буде обмежений 60 днями.

Водночас основні правила виїзду студентів з України залишаються незмінними. Жінки, неповнолітні до 18 років, люди з інвалідністю та чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон без змін - за умови наявності стандартного пакета документів. Для студентів-чоловіків 23-60 років виїзд можливий лише за наявності законних підстав: інвалідності, опіки, статусу багатодітного батька, догляду за тяжкохворим родичем, офіційних міжнародних поїздок або навчання за кордоном, розпочатого до 24.02.2022.

Ураховувати ці оновлення заздалегідь важливо кожному студенту, який планує навчання за кордоном у 2026 році. Особливо це стосується чоловіків 23+, адже для них передбачені більш жорсткі умови та обов'язкова перевірка документів.

Кому дозволений виїзд з України: ключові категорії студентів

З 1 січня 2026 року планується набуття чинності оновленими правилами перетину кордону. Частина норм залишиться без змін, однак деякі уточнення безпосередньо стосуються студентів, абітурієнтів бакалаврату, молодих чоловіків та фахівців окремих професій. Це особливо важливо для тих, хто планує навчання за кордоном і розглядає вступ до європейських університетів. Нижче розберемо, кому дозволений виїзд з України і які категорії студентів зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень.

Хто може виїжджати без змін

1. Жінки та діти до 18 років.

Жінки, а також неповнолітні хлопці та дівчата можуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Важливо мати чинні документи. Якщо дитина їде без батьків, потрібна нотаріально завірена згода.

2. Люди з інвалідністю та супроводжуючі.

Право на виїзд мають:

громадяни з інвалідністю I-III груп;

діти з інвалідністю;

супроводжуючі особи за наявності підтверджувальних медичних документів.

3. Чоловіки старші 60 років.

Чоловіки 60+ можуть виїжджати з України без додаткових дозволів або складних процедур.

4. Чоловіки 18-22 років.

У 2026 році зберігається правило: чоловіки 18-22 років включно можуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень, окрім окремих категорій держслужбовців. Для студентів ця вікова група залишається найбільш вільною з точки зору перетину кордону. Саме тому еміграція по навчанню для молоді 18-22 років вважається одним з найбільш реальних і доступних варіантів легально виїхати з України та розпочати навчання за кордоном.

Що змінюється для студентів-чоловіків 23-60 років

Для студентів-чоловіків 23-60 років діє більш суворий порядок. Виїзд з України можливий тільки за наявності законних підстав. Сам факт навчання за кордоном не є причиною для перетину кордону.

Студент може виїхати, якщо він:

належить до категорій, які не підлягають мобілізації (інвалідність, опіка, догляд за тяжкохворим родичем, статус багатодітного батька тощо);

має відстрочку, яка прямо дає право на виїзд і підтверджена військово-обліковими документами;

відбуває у службове відрядження, гуманітарну чи освітню поїздку за наявності офіційного запрошення;

жив або навчався за кордоном до 24.02.2022 і має підтверджений ВНЖ або довгострокову візу.

Важливо: вступ до закордонного університету після 24.02.2022 сам по собі не дає студенту-чоловіку права на виїзд з України.

Нововведення 2026 року: виїзд для працівників медіа

Нове правило стосується лише чоловіків 23-60 років, які працюють у сферах:

журналістики та ЗМІ;

стратегічних комунікацій;

інформаційної діяльності.

Для виїзду необхідний повний пакет документів:

закордонний паспорт;

військовий документ (паперовий або електронний);

офіційне запрошення від іноземної організації;

лист-інформування від Держкомтелерадіо, який підтверджує професійний статус.

Максимальний строк перебування за кордоном - до 60 днів за одну поїздку.

Що це означає для студентів

Студентки можуть виїжджати без обмежень.

Студенти до 18 років можуть перетинати кордон за наявності згоди батьків (за потреби).

Студенти 18-22 років мають право вільного виїзду і у 2026 році.

Студенти-чоловіки 23-60 років можуть перетинати кордон тільки за наявності законних підстав.

Нове пом’якшення стосується лише працівників медіа, а не студентів.

Які документи потрібні студенту для перетину кордону

Після того як ми розібрали, кому саме дозволений виїзд з України, важливо зрозуміти, які документи вимагають прикордонники. Навіть якщо студент належить до категорії, якій дозволено перетинати кордон, відсутність потрібних підтверджень часто призводить до відмови. Нижче наведено простий і чіткий список документів для різних груп студентів, які планують виїзд з України у 2026 році.

1. Документи для студенток та неповнолітніх студентів

Ці категорії перетинають кордон найпростіше, однак базовий пакет документів все одно обов’язковий. Для успішного перетину кордону потрібні:

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує мету поїздки (запрошення, бронювання житла, квитки);

нотаріально завірена згода батьків, якщо дитина виїжджає без них;

свідоцтво про народження, якщо дитина перетинає кордон з одним із батьків.

2. Документи для студентів 18-22 років (чоловіків і жінок)

Оскільки чоловіки та жінки 18-22 років мають право виїзду без додаткових обмежень, набір документів стандартний. Важливо підготувати їх заздалегідь:

закордонний паспорт;

документи, що підтверджують мету поїздки;

військовий документ (приписне або військовий квиток) для студентів-чоловіків - він допомагає підтвердити вік і уникнути зайвих запитань.

Важливо: запрошення від університету не є обов’язковим документом, але допомагає чітко пояснити мету перетину кордону і зменшує ризик відмови.

3. Документи для студентів-чоловіків 23-60 років, яким дозволений виїзд за винятками

Для чоловіків 23-60 років діє найсуворіший порядок. Якщо студент має законну підставу для виїзду, потрібно надати повний пакет документів:

закордонний паспорт;

військовий документ (приписне, військовий квиток або е-військовий у системі Резерв+);

підтвердження підстави для виїзду, наприклад:

• довідка про інвалідність;

• документи про опіку;

• свідоцтва про народження трьох і більше дітей;

• медичні документи про догляд за тяжкохворим родичем;

• підтвердження відстрочки, яка прямо дає право на виїзд;

• документи про ВНЖ або навчання за кордоном, розпочате до 24.02.2022;

• офіційне запрошення на міжнародну програму, місію або змагання.

4. Документи для працівників медіа (нове правило 2026 року)

Для чоловіків 23-60 років, які працюють у ЗМІ, стратегічних комунікаціях або інформаційній сфері, діє окремий порядок виїзду. Цей пакет документів є обов’язковим:

закордонний паспорт;

військовий документ;

офіційне запрошення від іноземної організації;

лист-інформування від Держкомтелерадіо, який підтверджує професійний статус.

Без повного комплекту документів виїзд неможливий - навіть якщо людина офіційно працевлаштована.

5. Документи, які НЕ дають права на виїзд з України

Ці документи студенти часто намагаються використати як підставу, але вони не є законною причиною для виїзду:

запрошення на навчання або вступ після 24.02.2022;

квитанції про оплату навчання;

довідки з університету без законної підстави для виїзду;

обіцянка оформити ВНЖ після приїзду до країни ЄС;

записи в університетських системах, листи деканів, підтвердження реєстрації на курсах.

Прикордонники чітко наголошують: сам факт навчання або вступу за кордоном не є підставою для виїзду чоловіка 23-60 років з України.