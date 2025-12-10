Чи можуть українські студенти виїжджати з України під час воєнного стану - одне з найактуальніших питань останніх років. Тисячі абітурієнтів планують навчання за кордоном, отримують запрошення від європейських університетів, оформлюють документи, але все одно сумніваються: чи пропустять студента через кордон і які діють правила виїзду з України у 2026 році.
В інтернеті багато суперечливої інформації, тому студентам і батькам складно розібратися у вимогах закону. На практиці виїзд студентів з України можливий, але не для всіх категорій і не за будь-яких умов. Закон визначає, хто може виїжджати з України, які документи потрібні студенту для перетину кордону та які винятки дійсно дають право на виїзд.
У цьому матеріалі простою і зрозумілою мовою розберемо, коли студент може виїхати з України, які вимоги висуває прикордонна служба, від чого залежить рішення на кордоні та що важливо підготувати заздалегідь, щоб уникнути відмови і спокійно продовжити шлях до навчання за кордоном.
«Абітурієнти з України обирають Словаччину для навчання та життя, адже країна вважається однією з найбезпечніших у Європі.»
Словацький диплом офіційно визнається у 57 країнах світу.
З 1 січня 2026 року в Україні мають набрати чинності оновлені правила перетину кордону. Ці зміни вже анонсовані державними структурами, тому питання, чи можуть студенти виїжджати з України у 2026 році, стало особливо актуальним. Попри те, що частина норм залишається без змін, додаткові уточнення важливо враховувати заздалегідь під час планування поїздок за кордон.
Головне нововведення стосується окремої категорії чоловіків 23-60 років, які працюють у сферах медіа, стратегічних комунікацій та інформаційної діяльності. Після набуття новими правилами чинності такі фахівці зможуть тимчасово виїжджати за кордон за наявності повного комплекту документів: закордонного паспорта, військового облікового документа, офіційного запрошення та підтвердження професійного статусу від Держкомтелерадіо. Строк однієї поїздки буде обмежений 60 днями.
Водночас основні правила виїзду студентів з України залишаються незмінними. Жінки, неповнолітні до 18 років, люди з інвалідністю та чоловіки 18-22 років зможуть перетинати кордон без змін - за умови наявності стандартного пакета документів. Для студентів-чоловіків 23-60 років виїзд можливий лише за наявності законних підстав: інвалідності, опіки, статусу багатодітного батька, догляду за тяжкохворим родичем, офіційних міжнародних поїздок або навчання за кордоном, розпочатого до 24.02.2022.
Ураховувати ці оновлення заздалегідь важливо кожному студенту, який планує навчання за кордоном у 2026 році. Особливо це стосується чоловіків 23+, адже для них передбачені більш жорсткі умови та обов'язкова перевірка документів.
З 1 січня 2026 року планується набуття чинності оновленими правилами перетину кордону. Частина норм залишиться без змін, однак деякі уточнення безпосередньо стосуються студентів, абітурієнтів бакалаврату, молодих чоловіків та фахівців окремих професій. Це особливо важливо для тих, хто планує навчання за кордоном і розглядає вступ до європейських університетів. Нижче розберемо, кому дозволений виїзд з України і які категорії студентів зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень.
1. Жінки та діти до 18 років.
Жінки, а також неповнолітні хлопці та дівчата можуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Важливо мати чинні документи. Якщо дитина їде без батьків, потрібна нотаріально завірена згода.
2. Люди з інвалідністю та супроводжуючі.
Право на виїзд мають:
3. Чоловіки старші 60 років.
Чоловіки 60+ можуть виїжджати з України без додаткових дозволів або складних процедур.
4. Чоловіки 18-22 років.
У 2026 році зберігається правило: чоловіки 18-22 років включно можуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень, окрім окремих категорій держслужбовців. Для студентів ця вікова група залишається найбільш вільною з точки зору перетину кордону. Саме тому еміграція по навчанню для молоді 18-22 років вважається одним з найбільш реальних і доступних варіантів легально виїхати з України та розпочати навчання за кордоном.
Для студентів-чоловіків 23-60 років діє більш суворий порядок. Виїзд з України можливий тільки за наявності законних підстав. Сам факт навчання за кордоном не є причиною для перетину кордону.
Студент може виїхати, якщо він:
Важливо: вступ до закордонного університету після 24.02.2022 сам по собі не дає студенту-чоловіку права на виїзд з України.
Нове правило стосується лише чоловіків 23-60 років, які працюють у сферах:
Для виїзду необхідний повний пакет документів:
Максимальний строк перебування за кордоном - до 60 днів за одну поїздку.
Після того як ми розібрали, кому саме дозволений виїзд з України, важливо зрозуміти, які документи вимагають прикордонники. Навіть якщо студент належить до категорії, якій дозволено перетинати кордон, відсутність потрібних підтверджень часто призводить до відмови. Нижче наведено простий і чіткий список документів для різних груп студентів, які планують виїзд з України у 2026 році.
Ці категорії перетинають кордон найпростіше, однак базовий пакет документів все одно обов’язковий. Для успішного перетину кордону потрібні:
Оскільки чоловіки та жінки 18-22 років мають право виїзду без додаткових обмежень, набір документів стандартний. Важливо підготувати їх заздалегідь:
Важливо: запрошення від університету не є обов’язковим документом, але допомагає чітко пояснити мету перетину кордону і зменшує ризик відмови.
Для чоловіків 23-60 років діє найсуворіший порядок. Якщо студент має законну підставу для виїзду, потрібно надати повний пакет документів:
Для чоловіків 23-60 років, які працюють у ЗМІ, стратегічних комунікаціях або інформаційній сфері, діє окремий порядок виїзду. Цей пакет документів є обов’язковим:
Без повного комплекту документів виїзд неможливий - навіть якщо людина офіційно працевлаштована.
Ці документи студенти часто намагаються використати як підставу, але вони не є законною причиною для виїзду:
Прикордонники чітко наголошують: сам факт навчання або вступу за кордоном не є підставою для виїзду чоловіка 23-60 років з України.
Важливо розуміти: навіть якщо у студента є запрошення, договір з університетом або оплачений курс, саме по собі навчання не є законною підставою для виїзду. Прикордонна служба керується чітким переліком умов, за яких громадянину дозволяється тимчасово виїхати з України. Нижче наведені реальні підстави, які дійсно працюють на практиці і дозволяють студенту перетнути кордон у 2026 році.
Якщо студент жив або навчався за кордоном до початку повномасштабної війни і може підтвердити це документами, він має право на виїзд. Підійдуть:
Прикордонники ретельно перевіряють дати і вимагають докази реального проживання за кордоном.
Якщо студент належить до категорій, звільнених від мобілізації, він має право перетину кордону. До таких підстав належать:
Усі обставини потрібно підтвердити офіційними документами.
Деякі види відстрочки від мобілізації можуть давати можливість тимчасово залишити територію України. Право виїзду мають:
Важливо: стандартна студентська відстрочка на навчання в Україні не дає права на виїзд за кордон.
Якщо студент прямує за кордон в офіційну поїздку, він може виїхати за наявності підтверджувальних документів. Це стосується участі у:
Для підтвердження потрібні офіційні листи, печатки та документи, що підтверджують статус учасника або запрошеної особи.
Чоловіки 23 - 60 років можуть перетинати кордон для виконання професійних обов’язків, якщо вони працюють у сферах:
Для виїзду за кордон потрібен повний пакет документів:
Навіть якщо у студента є документи і він формально належить до категорії, якій дозволений виїзд з України, неправильне розуміння правил або недостовірна інформація можуть призвести до відмови. Нижче зібрані найпоширеніші міфи та помилки, через які студентам відмовляють у перетині кордону у 2026 році.
Це найпоширеніший міф серед студентів. Сам факт вступу, запрошення, договір чи квитанція про оплату не є підставою для виїзду чоловіка 23 - 60 років. Єдине виключення - навчання або проживання за кордоном розпочалося до 24.02.2022 і це підтверджено документами.
Оплата навчання не дає юридичного права на виїзд з України. Прикордонники орієнтуються тільки на норми закону, а не на договірні відносини між студентом і університетом.
Для чоловіків 23 - 60 років отримання ВНЖ можливе лише в тому випадку, якщо людина законно виїхала з України.
Країни ЄС дійсно можуть оформити студентський ВНЖ за умови, що студент відповідає вимогам програми, не має судимостей і подає повний пакет документів.
Однак ключовий момент у тому, що Україна спочатку має дозволити виїзд. Якщо у студента немає законної підстави для перетину кордону, жодна країна ЄС не зможе оформити ВНЖ, тому що людина фізично не потрапить на територію ЄС. Тому спочатку потрібно підтвердити право на виїзд згідно з українським законодавством, і тільки після цього подаватися на посвідку на проживання.
Квитки не є юридичною підставою для виїзду з України. Це лише допоміжний документ, який не підтверджує мету поїздки для чоловіків 23 - 60 років.
Прикордонники розглядають документи кожної людини окремо. Супровід родичів, друзів чи батьків не дає додаткових прав на перетин кордону.
Право вільного виїзду фактично має тільки категорія 18 - 22 років. Якщо студенту вже 23+, сам вік не є перевагою і не може бути підставою для перетину кордону.
Прикордонники ухвалюють рішення тільки на підставі документів. Переконливі пояснення, особисті обставини або прохання не працюють без офіційних підтверджень.
Часто у студента є реальна підстава для виїзду, але бракує одного важливого документа. Через це прикордонники змушені відмовити у перетині кордону. Наприклад:
Якщо законних підстав немає, ймовірність відмови становить 100 відсотків. Прикордонники бачать ризик порушення закону і одразу відмовляють у перетині кордону.
Навіть якщо у студента є законні підстави для виїзду, важливо правильно підготуватися. Це знижує ризик відмови на кордоні, допомагає уникнути стресу і робить перетин кордону України більш передбачуваним. Нижче наведені прості та практичні рекомендації, які варто врахувати студентам і їхнім батькам перед поїздкою за кордон у 2026 році.
Норми та роз’яснення Держприкордонслужби регулярно оновлюються. Перед поїздкою обов’язково перевіряйте офіційну інформацію, щоб уникнути несподіванок у пункті пропуску.
Не варто розраховувати на принцип «якось пропустять». Навіть один відсутній документ може стати причиною відмови. Переконайтеся, що у вас є:
Копії, скріншоти та електронні листи є лише допоміжними матеріалами. Рішення про пропуск ухвалюється тільки за оригіналами документів - це одна з ключових вимог прикордонників.
Прикордонники можуть запитати, куди ви їдете, на який термін, де плануєте жити, з якою метою виїжджаєте та чим будете займатися за кордоном. Відповіді мають бути спокійними, логічними і відповідати документам.
Спроби приховати мобілізаційний статус, підробити документи або подати недостовірні дані призводять до негайної відмови і можуть мати юридичні наслідки.
Якщо студент-чоловік 23 - 60 років не має законної причини для виїзду, краще не намагатися перетнути кордон. Це створює додаткові проблеми і практично гарантовано закінчується відмовою.
Якщо виїзд наразі неможливий, варто розглянути альтернативи:
Зверніть увагу: щоб уникнути зайвих запитань на кордоні, рекомендуємо ознайомитися також зі статтею Що можна і не можна провозити через кордон.
Виїзд студентів з України можливий, але він залежить від статі, віку та юридичного статусу. Жінки, неповнолітні та молоді люди 18 - 22 років можуть перетинати кордон без серйозних обмежень. Для чоловіків 23 - 60 років правила значно суворіші, і саме по собі навчання за кордоном не є підставою для виїзду.
Студент-чоловік може перетнути кордон тільки за наявності законних підстав - інвалідності, догляду за родичем, статусу багатодітного батька, відстрочки, що дає право виїзду, офіційного міжнародного запрошення або навчання, розпочатого до 24.02.2022. Нове правило 2026 року також виділяє окрему категорію працівників медіа, яким дозволені професійні поїздки за наявності повного пакета документів.
Головне - тверезо оцінювати свої можливості, завчасно готувати документи і не розраховувати на випадок. Якщо ваша мета - не просто коротка поїздка, а повноцінна еміграція, навчання за кордоном залишається одним з найбільш безпечних і правильних шляхів. Освіта дає можливість легально переїхати, адаптуватися, асимілюватися, вивчити мову, отримати європейський диплом і вийти на ринок праці в комфортних умовах, а не шукати випадкову низькокваліфіковану роботу.
Платформа Postupai допомагає студентам пройти цей шлях усвідомлено - від вибору програми до адаптації в Словаччині. Правильно обрана освітня стратегія - це основа успішного майбутнього та впевненої еміграції через навчання.
Запрошення допомагає підтвердити мету поїздки, але саме по собі не є підставою для виїзду чоловіка 23-60 років.
Так, ця категорія може вільно перетинати кордон за наявності стандартного пакета документів.
