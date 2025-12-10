Могут ли украинские студенты выезжать из Украины во время военного положения - один из самых актуальных вопросов последних лет. Тысячи абитуриентов планируют обучение за границей, получают приглашения от европейских университетов, оформляют документы, но всё равно сомневаются: пропустят ли студента через границу и какие действуют правила выезда из Украины в 2026 году.
В интернете много противоречивой информации, поэтому студентам и родителям сложно разобраться в требованиях закона. На практике выезд студентов из Украины возможен, но не для всех категорий и не при любых условиях. Закон определяет, кто может выезжать из Украины, какие документы нужны студенту для пересечения границы и какие исключения действительно дают право на выезд.
В этом материале простым и понятным языком разберём, когда студент может выехать из Украины, какие требования предъявляет пограничная служба, от чего зависит решение на границе и что важно подготовить заранее, чтобы избежать отказа и спокойно продолжить путь к обучению за границей.
«Абитуриенты из Украины выбирают Словакию для учёбы и жизни, ведь эта страна считается одной из самых безопасных в Европе.»
Словацкий диплом официально признаётся в 57 странах мира
С 1 января 2026 года в Украине должны вступить в силу обновлённые правила пересечения границы. Эти изменения уже анонсированы государственными структурами, поэтому вопрос, могут ли студенты выезжать из Украины в 2026 году, стал особенно актуальным. Несмотря на то что часть норм остаётся без изменений, дополнительные уточнения важно учитывать заранее при планировании поездок за границу.
Главное нововведение касается отдельной категории мужчин 23–60 лет, работающих в сферах медиа, стратегических коммуникаций и информационной деятельности. После вступления новых правил в силу такие специалисты смогут временно выезжать за границу при наличии полного комплекта документов: загранпаспорта, военного учёта, официального приглашения и подтверждения профессионального статуса от Держкомтелерадіо. Срок одной поездки будет ограничен 60 днями.
При этом основные правила выезда из Украины для студентов останутся прежними. Женщины, несовершеннолетние до 18 лет, люди с инвалидностью и мужчины 18–22 лет смогут пересекать границу без изменений – при наличии стандартного набора документов. Для студентов-мужчин 23–60 лет выезд возможен только при наличии законных оснований: инвалидности, опеки, статуса многодетного отца, ухода за больным родственником, официальных международных поездок или обучения за границей, начатого до 24.02.2022.
Учитывать эти обновления заранее важно каждому студенту, который планирует обучение за границей в 2026 году. Особенно это касается мужчин 23+, поскольку для них предусмотрены более строгие условия и обязательная проверка документов.
С 1 января 2026 года планируется вступление в силу обновлённых правил пересечения границы. Часть норм останется прежней, однако некоторые уточнения напрямую касаются студентов, абитуриентов бакалавриата, молодых мужчин и специалистов отдельных профессий. Это особенно важно для тех, кто планирует обучение за границей и рассматривает поступление в европейские университеты. Ниже разберём, кому разрешён выезд из Украины и какие категории смогут пересекать границу без ограничений.
1. Женщины и дети до 18 лет.
Женщины, а также несовершеннолетние мальчики и девочки могут пересекать границу без ограничений. Важно иметь действующие документы. Если ребёнок едет без родителей, требуется нотариальное согласие.
2. Люди с инвалидностью и сопровождающие.
Право выезда имеют:
3. Мужчины старше 60 лет.
Мужчины 60+ могут выезжать из Украины без дополнительных разрешений или сложных процедур.
4. Мужчины 18–22 лет.
В 2026 году сохраняется правило: мужчины 18–22 лет включительно могут выезжать за границу без дополнительных ограничений, кроме отдельных категорий госслужащих. Для студентов эта группа остаётся наиболее свободной в плане пересечения границы. Именно поэтому эмиграция по учебе для молодых людей 18–22 лет считается одним из самых реальных и доступных вариантов легально покинуть Украину и начать обучение за границей.
Для мужчин-студентов 23–60 лет действует строгий порядок. Выезд из Украины возможен только при наличии законных оснований. Обучение за границей само по себе не является причиной для пересечения границы.
Студент может выехать, если он:
Важно: поступление после 24.02.2022 не даёт мужчине-студенту права на выезд.
Новое правило касается только мужчин 23–60 лет, работающих в сферах:
Для выезда необходим полный пакет документов:
Максимальный срок пребывания за границей - до 60 дней за одну поездку.
После того как мы разобрали, кому именно разрешён выезд из Украины, важно понять, какие документы требуют пограничники. Даже если студент относится к категории, которой разрешено пересекать границу, отсутствие нужных подтверждений часто приводит к отказу. Ниже приведён простой и чёткий список документов для разных групп студентов, которые планируют выезд из Украины в 2026 году.
Эти категории пересекают границу проще всего, однако базовый пакет всё равно обязателен. Для успешного пересечения границы нужны:
Поскольку мужчины и женщины 18–22 лет имеют право выезда без дополнительных ограничений, набор документов стандартный. Однако важно подготовить их заранее:
Важно: приглашение от университета не является обязательным документом, но помогает объяснить цель пересечения границы и снижает риск отказа.
Для мужчин 23–60 лет действует самый строгий порядок. Если студент имеет законное основание для выезда, нужно предоставить полный пакет документов:
Для мужчин 23–60 лет, работающих в СМИ, стратегических коммуникациях или информационной сфере, действует отдельный порядок выезда. Этот пакет документов обязателен:
Без полного набора документов выезд невозможен - даже если человек официально трудоустроен.
Эти документы часто пытаются использовать студенты, но они не являются законным основанием для выезда:
Пограничники чётко указывают: сам факт обучения или поступления за границей не является основанием для выезда мужчины 23–60 лет.
Важно понимать: даже если у студента есть приглашение, договор с университетом или оплаченный курс, само обучение не является законным основанием для выезда. Пограничная служба руководствуется чётким перечнем условий, при которых гражданину разрешено временно выехать из Украины. Ниже перечислены реальные основания, которые действительно работают на практике и позволяют студенту пересечь границу в 2026 году.
Если студент жил или учился за границей до начала полномасштабной войны и может подтвердить это документами, он имеет право выезда. Подойдут:
Пограничники тщательно проверяют даты и требуют доказательства реального проживания.
Если студент относится к категориям, освобождённым от мобилизации, он имеет право пересечения границы. К таким основаниям относятся:
Все обстоятельства нужно подтвердить официальными документами.
Некоторые виды отстрочек дают возможность покинуть территорию Украины. Право выезда имеют:
Важно: стандартная студенческая отстрочка на обучение в Украине не даёт права выезда.
Если студент направляется за границу в официальную поездку, он может выехать при наличии подтверждающих документов. Это касается:
Для подтверждения нужны официальные письма, печати и документы, подтверждающие статус участника или приглашённого.
Мужчины 23–60 лет могут пересекать границу для выполнения профессиональных обязанностей, если они работают в сферах:
Для выезда требуется полный пакет документов:
Даже если у студента есть документы и он формально относится к категории, которой разрешён выезд из Украины, неправильное понимание правил или недостоверная информация могут привести к отказу. Ниже собраны самые распространённые мифы и ошибки, из-за которых студентам отказывают в пересечении границы в 2026 году.
Это самый распространённый миф среди студентов. Факт поступления, приглашение, договор или квитанция об оплате не являются основанием для выезда мужчины 23–60 лет. Исключение только одно - обучение или проживание началось до 24.02.2022 и это подтверждено документами.
Оплата обучения не даёт законного права пересечения границы. Пограничники учитывают только нормы закона, а не договорные отношения между студентом и университетом.
Для мужчин 23–60 лет получение ВНЖ возможно только в том случае, если человек законно выехал из Украины.
Страны ЕС действительно могут оформить студенческий ВНЖ при условии, что студент соответствует требованиям программы, не имеет судимостей и подаёт полный пакет документов.
Однако ключевой момент в том, что Украина должна разрешить выезд. Если у студента нет законного основания для пересечения границы, никакая страна ЕС не сможет оформить ВНЖ, потому что человек просто не сможет физически попасть на территорию ЕС. Поэтому сначала необходимо подтвердить право на выезд согласно украинскому законодательству, и только после этого можно подаваться на вид на жительство.
Билеты не являются законным основанием для выезда из Украины. Это вспомогательный документ, который не подтверждает цель поездки для мужчин 23–60 лет.
Пограничники рассматривают документы каждого человека отдельно. Сопровождение родственников, друзей или родителей не даёт дополнительных прав.
Право свободного выезда есть только у категории 18–22 лет. Если студенту 23+, возраст не даёт преимуществ и не может быть основанием для пересечения границы.
Пограничники принимают решение только на основании документов. Убедительные объяснения, личные обстоятельства или просьбы не работают без подтверждений.
Часто у студента есть реальное основание для выезда, но отсутствует один важный документ. Из-за этого пограничники вынуждены отказать. Примеры:
Если оснований нет, вероятность отказа составляет 100 процентов. Пограничники видят риск нарушения закона и сразу отказывают в пересечении границы.
Даже при наличии законных оснований для выезда важно правильно подготовиться. Это снижает вероятность отказа на границе, помогает избежать стрессовых ситуаций и делает пересечение границы Украины более предсказуемым. Ниже приведены простые и практичные рекомендации, которые стоит учесть студентам и их родителям перед поездкой за границу в 2026 году.
Нормы и разъяснения пограничной службы регулярно обновляются. Перед поездкой обязательно проверяйте официальные источники, чтобы избежать неожиданностей на пункте пропуска.
Нельзя полагаться на принцип «и так пропустят». Даже один недостающий документ способен стать причиной отказа. Убедитесь, что у вас есть:
Копии, скриншоты и электронные письма являются вспомогательными материалами, но решение принимается только по оригиналам. Это одно из главных требований пограничников.
Пограничники могут уточнить: куда едете, на какой срок, где планируете жить, с какой целью выезжаете и что будете делать за границей. Ответы должны быть спокойными, понятными и соответствовать документам.
Попытки скрыть мобилизационный статус, подделать документы или предоставить неверные данные приводят к немедленному отказу и возможной ответственности.
Если студент-мужчина 23–60 лет не имеет законной причины для выезда, лучше не пытаться пересекать границу. Это создаёт дополнительные проблемы и гарантированно приводит к отказу.
Если выезд невозможен сейчас, рассмотрите альтернативы:
Обратите внимание: чтобы избежать лишних вопросов на границе, рекомендуем также ознакомиться со статьёй Что можно и нельзя провозить через границу.
Выезд студентов из Украины возможен, но он зависит от пола, возраста и юридического статуса. Женщины, несовершеннолетние и молодые люди 18–22 лет могут пересекать границу без серьёзных ограничений. Для мужчин 23–60 лет правила значительно строже, и само обучение за границей не является основанием для выезда.
Студент-мужчина может пересечь границу только при наличии законных оснований - инвалидности, ухода за родственником, статуса многодетного отца, отстрочки, дающей право выезда, официального международного приглашения или обучения, начатого до 24.02.2022. Новое правило 2026 года также выделяет категорию работников медиа, которым разрешены профессиональные поездки при наличии полного пакета документов.
Главное - трезво оценивать свои возможности, заранее подготовить документы и не рассчитывать на авось. Если ваша цель - не просто временная поездка, а полноценная эмиграция, обучение за границей остаётся одним из самых безопасных и правильных путей. Учёба даёт возможность легально переехать, адаптироваться, ассимилироваться, выучить язык, получить европейский диплом и выйти на рынок труда в комфортных условиях, а не искать случайную низкоквалифицированную работу.
Платформа Postupai помогает студентам пройти этот путь грамотно: от выбора программы до адаптации в Словакии. Правильная образовательная стратегия - это основа успешного будущего и уверенного переезда.
Приглашение помогает подтвердить цель поездки, но само по себе не является основанием для выезда мужчины 23–60 лет.
Да, эта категория может свободно пересекать границу при наличии стандартных документов.
