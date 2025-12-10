«Абитуриенты из Украины выбирают Словакию для учёбы и жизни, ведь эта страна считается одной из самых безопасных в Европе .»

В этом материале простым и понятным языком разберём, когда студент может выехать из Украины, какие требования предъявляет пограничная служба, от чего зависит решение на границе и что важно подготовить заранее, чтобы избежать отказа и спокойно продолжить путь к обучению за границей .

В интернете много противоречивой информации, поэтому студентам и родителям сложно разобраться в требованиях закона. На практике выезд студентов из Украины возможен, но не для всех категорий и не при любых условиях. Закон определяет, кто может выезжать из Украины, какие документы нужны студенту для пересечения границы и какие исключения действительно дают право на выезд.

Могут ли украинские студенты выезжать из Украины во время военного положения - один из самых актуальных вопросов последних лет. Тысячи абитуриентов планируют обучение за границей, получают приглашения от европейских университетов, оформляют документы, но всё равно сомневаются: пропустят ли студента через границу и какие действуют правила выезда из Украины в 2026 году.

Правила выезда студентов из Украины в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине должны вступить в силу обновлённые правила пересечения границы. Эти изменения уже анонсированы государственными структурами, поэтому вопрос, могут ли студенты выезжать из Украины в 2026 году, стал особенно актуальным. Несмотря на то что часть норм остаётся без изменений, дополнительные уточнения важно учитывать заранее при планировании поездок за границу.

Главное нововведение касается отдельной категории мужчин 23–60 лет, работающих в сферах медиа, стратегических коммуникаций и информационной деятельности. После вступления новых правил в силу такие специалисты смогут временно выезжать за границу при наличии полного комплекта документов: загранпаспорта, военного учёта, официального приглашения и подтверждения профессионального статуса от Держкомтелерадіо. Срок одной поездки будет ограничен 60 днями.

При этом основные правила выезда из Украины для студентов останутся прежними. Женщины, несовершеннолетние до 18 лет, люди с инвалидностью и мужчины 18–22 лет смогут пересекать границу без изменений – при наличии стандартного набора документов. Для студентов-мужчин 23–60 лет выезд возможен только при наличии законных оснований: инвалидности, опеки, статуса многодетного отца, ухода за больным родственником, официальных международных поездок или обучения за границей, начатого до 24.02.2022.

Учитывать эти обновления заранее важно каждому студенту, который планирует обучение за границей в 2026 году. Особенно это касается мужчин 23+, поскольку для них предусмотрены более строгие условия и обязательная проверка документов.

Кому разрешён выезд из Украины: ключевые категории студентов

С 1 января 2026 года планируется вступление в силу обновлённых правил пересечения границы. Часть норм останется прежней, однако некоторые уточнения напрямую касаются студентов, абитуриентов бакалавриата, молодых мужчин и специалистов отдельных профессий. Это особенно важно для тех, кто планирует обучение за границей и рассматривает поступление в европейские университеты. Ниже разберём, кому разрешён выезд из Украины и какие категории смогут пересекать границу без ограничений.

Кто может выезжать без изменений

1. Женщины и дети до 18 лет.

Женщины, а также несовершеннолетние мальчики и девочки могут пересекать границу без ограничений. Важно иметь действующие документы. Если ребёнок едет без родителей, требуется нотариальное согласие.

2. Люди с инвалидностью и сопровождающие.

Право выезда имеют:

граждане с инвалидностью I–III групп;

дети с инвалидностью;

сопровождающие лица при наличии подтверждающих медицинских документов.

3. Мужчины старше 60 лет.

Мужчины 60+ могут выезжать из Украины без дополнительных разрешений или сложных процедур.

4. Мужчины 18–22 лет.

В 2026 году сохраняется правило: мужчины 18–22 лет включительно могут выезжать за границу без дополнительных ограничений, кроме отдельных категорий госслужащих. Для студентов эта группа остаётся наиболее свободной в плане пересечения границы. Именно поэтому эмиграция по учебе для молодых людей 18–22 лет считается одним из самых реальных и доступных вариантов легально покинуть Украину и начать обучение за границей.

Что меняется для студентов-мужчин 23–60 лет

Для мужчин-студентов 23–60 лет действует строгий порядок. Выезд из Украины возможен только при наличии законных оснований. Обучение за границей само по себе не является причиной для пересечения границы.

Студент может выехать, если он:

относится к категориям, которые не подлежат мобилизации (инвалидность, опека, уход за тяжело больным родственником, статус многодетного отца и др.);

имеет отстрочку, которая прямо даёт право выезда и подтверждена военными документами;

направляется в служебную командировку, гуманитарную или образовательную поездку при наличии официального приглашения;

жил или учился за границей до 24.02.2022 и имеет подтверждённый ВНЖ или долгосрочную визу.

Важно: поступление после 24.02.2022 не даёт мужчине-студенту права на выезд.

Нововведение 2026 года: выезд для работников медиа

Новое правило касается только мужчин 23–60 лет, работающих в сферах:

журналистики и СМИ;

стратегических коммуникаций;

информационной деятельности.

Для выезда необходим полный пакет документов:

загранпаспорт;

военный документ (бумажный или электронный);

официальное приглашение от иностранной организации;

лист-информування от Держкомтелерадіо, подтверждающий профессиональный статус.

Максимальный срок пребывания за границей - до 60 дней за одну поездку.

Что это означает для студентов

Студентки могут выезжать без ограничений.

Студенты до 18 лет могут пересекать границу при наличии согласия родителей (если нужно).

Студенты 18–22 лет имеют право свободного выезда и в 2026 году.

Студенты-мужчины 23–60 лет могут пересекать границу только при наличии законных оснований.

Новое смягчение касается только работников медиа, а не студентов.

Какие документы нужны студенту для пересечения границы

После того как мы разобрали, кому именно разрешён выезд из Украины, важно понять, какие документы требуют пограничники. Даже если студент относится к категории, которой разрешено пересекать границу, отсутствие нужных подтверждений часто приводит к отказу. Ниже приведён простой и чёткий список документов для разных групп студентов, которые планируют выезд из Украины в 2026 году.

1. Документы для студенток и несовершеннолетних студентов

Эти категории пересекают границу проще всего, однако базовый пакет всё равно обязателен. Для успешного пересечения границы нужны:

загранпаспорт;

документ, подтверждающий цель поездки (приглашение, бронь жилья, билеты);

нотариальное согласие родителей, если ребёнок выезжает без них;

свидетельство о рождении, если ребёнок пересекает границу с одним из родителей.

2. Документы для студентов 18–22 лет (мужчин и женщин)

Поскольку мужчины и женщины 18–22 лет имеют право выезда без дополнительных ограничений, набор документов стандартный. Однако важно подготовить их заранее:

загранпаспорт;

документы, подтверждающие цель поездки;

военный документ (приписное или военный билет) студентам-мужчинам - он помогает подтвердить возраст и избежать вопросов.

Важно: приглашение от университета не является обязательным документом, но помогает объяснить цель пересечения границы и снижает риск отказа.

3. Документы для студентов-мужчин 23–60 лет, которым разрешён выезд по исключениям

Для мужчин 23–60 лет действует самый строгий порядок. Если студент имеет законное основание для выезда, нужно предоставить полный пакет документов:

загранпаспорт;

военный документ (приписное, военный билет или е-військовий в системе Резерв+);

подтверждение основания для выезда, например:

• справка об инвалидности;

• документы об опеке;

• свидетельства о рождении трёх и более детей;

• медицинские документы об уходе за тяжело больным родственником;

• подтверждение отстрочки, которая прямо даёт право выезда;

• документы о ВНЖ или обучении за границей, начатом до 24.02.2022;

• официальное приглашение на международную программу, миссию или соревнование.

4. Документы для работников медиа (новое правило 2026 года)

Для мужчин 23–60 лет, работающих в СМИ, стратегических коммуникациях или информационной сфере, действует отдельный порядок выезда. Этот пакет документов обязателен:

загранпаспорт;

военный документ;

официальное приглашение от иностранной организации;

лист-информування от Держкомтелерадіо, подтверждающий профессиональный статус.

Без полного набора документов выезд невозможен - даже если человек официально трудоустроен.

5. Документы, которые НЕ дают права выезда из Украины

Эти документы часто пытаются использовать студенты, но они не являются законным основанием для выезда:

приглашение на учёбу или поступление после 24.02.2022;

квитанции об оплате обучения;

справки из университета без законного основания для выезда;

обещание оформить ВНЖ после приезда в страну ЕС;

записи в университетских системах, письма деканов, подтверждения регистрации на курсах.

Пограничники чётко указывают: сам факт обучения или поступления за границей не является основанием для выезда мужчины 23–60 лет.