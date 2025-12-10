Платформа сопровождения для обучения в Словакии
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
Получить консультацию
Оставить заявку
ru ua
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Главная Блог Могут ли студенты выезжать из Украины во время военного положения

Могут ли студенты выезжать из Украины во время военного положения

Блог
дата изменения: 10.12.2025

Как абитуриенту выехать на учёбу в 2026 году

Могут ли украинские студенты выезжать из Украины во время военного положения - один из самых актуальных вопросов последних лет. Тысячи абитуриентов планируют обучение за границей, получают приглашения от европейских университетов, оформляют документы, но всё равно сомневаются: пропустят ли студента через границу и какие действуют правила выезда из Украины в 2026 году.

В интернете много противоречивой информации, поэтому студентам и родителям сложно разобраться в требованиях закона. На практике выезд студентов из Украины возможен, но не для всех категорий и не при любых условиях. Закон определяет, кто может выезжать из Украины, какие документы нужны студенту для пересечения границы и какие исключения действительно дают право на выезд.

В этом материале простым и понятным языком разберём, когда студент может выехать из Украины, какие требования предъявляет пограничная служба, от чего зависит решение на границе и что важно подготовить заранее, чтобы избежать отказа и спокойно продолжить путь к обучению за границей.

«Абитуриенты из Украины выбирают Словакию для учёбы и жизни, ведь эта страна считается одной из самых безопасных в Европе

Содержание

Могут ли студенты выезжать из Украины во время военного положения

Словацкий диплом официально признаётся в 57 странах мира

Правила выезда студентов из Украины в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине должны вступить в силу обновлённые правила пересечения границы. Эти изменения уже анонсированы государственными структурами, поэтому вопрос, могут ли студенты выезжать из Украины в 2026 году, стал особенно актуальным. Несмотря на то что часть норм остаётся без изменений, дополнительные уточнения важно учитывать заранее при планировании поездок за границу.

Главное нововведение касается отдельной категории мужчин 23–60 лет, работающих в сферах медиа, стратегических коммуникаций и информационной деятельности. После вступления новых правил в силу такие специалисты смогут временно выезжать за границу при наличии полного комплекта документов: загранпаспорта, военного учёта, официального приглашения и подтверждения профессионального статуса от Держкомтелерадіо. Срок одной поездки будет ограничен 60 днями.

При этом основные правила выезда из Украины для студентов останутся прежними. Женщины, несовершеннолетние до 18 лет, люди с инвалидностью и мужчины 18–22 лет смогут пересекать границу без изменений – при наличии стандартного набора документов. Для студентов-мужчин 23–60 лет выезд возможен только при наличии законных оснований: инвалидности, опеки, статуса многодетного отца, ухода за больным родственником, официальных международных поездок или обучения за границей, начатого до 24.02.2022.

Учитывать эти обновления заранее важно каждому студенту, который планирует обучение за границей в 2026 году. Особенно это касается мужчин 23+, поскольку для них предусмотрены более строгие условия и обязательная проверка документов.

Кому разрешён выезд из Украины: ключевые категории студентов

С 1 января 2026 года планируется вступление в силу обновлённых правил пересечения границы. Часть норм останется прежней, однако некоторые уточнения напрямую касаются студентов, абитуриентов бакалавриата, молодых мужчин и специалистов отдельных профессий. Это особенно важно для тех, кто планирует обучение за границей и рассматривает поступление в европейские университеты. Ниже разберём, кому разрешён выезд из Украины и какие категории смогут пересекать границу без ограничений.

Кто может выезжать без изменений

1. Женщины и дети до 18 лет.
Женщины, а также несовершеннолетние мальчики и девочки могут пересекать границу без ограничений. Важно иметь действующие документы. Если ребёнок едет без родителей, требуется нотариальное согласие.

2. Люди с инвалидностью и сопровождающие.
Право выезда имеют:

  • граждане с инвалидностью I–III групп;
  • дети с инвалидностью;
  • сопровождающие лица при наличии подтверждающих медицинских документов.

3. Мужчины старше 60 лет.
Мужчины 60+ могут выезжать из Украины без дополнительных разрешений или сложных процедур.

4. Мужчины 18–22 лет.
В 2026 году сохраняется правило: мужчины 18–22 лет включительно могут выезжать за границу без дополнительных ограничений, кроме отдельных категорий госслужащих. Для студентов эта группа остаётся наиболее свободной в плане пересечения границы. Именно поэтому эмиграция по учебе для молодых людей 18–22 лет считается одним из самых реальных и доступных вариантов легально покинуть Украину и начать обучение за границей.

Что меняется для студентов-мужчин 23–60 лет

Для мужчин-студентов 23–60 лет действует строгий порядок. Выезд из Украины возможен только при наличии законных оснований. Обучение за границей само по себе не является причиной для пересечения границы.

Студент может выехать, если он:

  • относится к категориям, которые не подлежат мобилизации (инвалидность, опека, уход за тяжело больным родственником, статус многодетного отца и др.);
  • имеет отстрочку, которая прямо даёт право выезда и подтверждена военными документами;
  • направляется в служебную командировку, гуманитарную или образовательную поездку при наличии официального приглашения;
  • жил или учился за границей до 24.02.2022 и имеет подтверждённый ВНЖ или долгосрочную визу.

Важно: поступление после 24.02.2022 не даёт мужчине-студенту права на выезд.

Нововведение 2026 года: выезд для работников медиа

Новое правило касается только мужчин 23–60 лет, работающих в сферах:

  • журналистики и СМИ;
  • стратегических коммуникаций;
  • информационной деятельности.

Для выезда необходим полный пакет документов:

  • загранпаспорт;
  • военный документ (бумажный или электронный);
  • официальное приглашение от иностранной организации;
  • лист-информування от Держкомтелерадіо, подтверждающий профессиональный статус.

Максимальный срок пребывания за границей - до 60 дней за одну поездку.

Что это означает для студентов

  • Студентки могут выезжать без ограничений.
  • Студенты до 18 лет могут пересекать границу при наличии согласия родителей (если нужно).
  • Студенты 18–22 лет имеют право свободного выезда и в 2026 году.
  • Студенты-мужчины 23–60 лет могут пересекать границу только при наличии законных оснований.
  • Новое смягчение касается только работников медиа, а не студентов.

Какие документы нужны студенту для пересечения границы

После того как мы разобрали, кому именно разрешён выезд из Украины, важно понять, какие документы требуют пограничники. Даже если студент относится к категории, которой разрешено пересекать границу, отсутствие нужных подтверждений часто приводит к отказу. Ниже приведён простой и чёткий список документов для разных групп студентов, которые планируют выезд из Украины в 2026 году.

1. Документы для студенток и несовершеннолетних студентов

Эти категории пересекают границу проще всего, однако базовый пакет всё равно обязателен. Для успешного пересечения границы нужны:

  • загранпаспорт;
  • документ, подтверждающий цель поездки (приглашение, бронь жилья, билеты);
  • нотариальное согласие родителей, если ребёнок выезжает без них;
  • свидетельство о рождении, если ребёнок пересекает границу с одним из родителей.

2. Документы для студентов 18–22 лет (мужчин и женщин)

Поскольку мужчины и женщины 18–22 лет имеют право выезда без дополнительных ограничений, набор документов стандартный. Однако важно подготовить их заранее:

  • загранпаспорт;
  • документы, подтверждающие цель поездки;
  • военный документ (приписное или военный билет) студентам-мужчинам - он помогает подтвердить возраст и избежать вопросов.

Важно: приглашение от университета не является обязательным документом, но помогает объяснить цель пересечения границы и снижает риск отказа.

3. Документы для студентов-мужчин 23–60 лет, которым разрешён выезд по исключениям

Для мужчин 23–60 лет действует самый строгий порядок. Если студент имеет законное основание для выезда, нужно предоставить полный пакет документов:

  • загранпаспорт;
  • военный документ (приписное, военный билет или е-військовий в системе Резерв+);
  • подтверждение основания для выезда, например:
    • справка об инвалидности;
    • документы об опеке;
    • свидетельства о рождении трёх и более детей;
    • медицинские документы об уходе за тяжело больным родственником;
    • подтверждение отстрочки, которая прямо даёт право выезда;
    • документы о ВНЖ или обучении за границей, начатом до 24.02.2022;
    • официальное приглашение на международную программу, миссию или соревнование.

4. Документы для работников медиа (новое правило 2026 года)

Для мужчин 23–60 лет, работающих в СМИ, стратегических коммуникациях или информационной сфере, действует отдельный порядок выезда. Этот пакет документов обязателен:

  • загранпаспорт;
  • военный документ;
  • официальное приглашение от иностранной организации;
  • лист-информування от Держкомтелерадіо, подтверждающий профессиональный статус.

Без полного набора документов выезд невозможен - даже если человек официально трудоустроен.

5. Документы, которые НЕ дают права выезда из Украины

Эти документы часто пытаются использовать студенты, но они не являются законным основанием для выезда:

  • приглашение на учёбу или поступление после 24.02.2022;
  • квитанции об оплате обучения;
  • справки из университета без законного основания для выезда;
  • обещание оформить ВНЖ после приезда в страну ЕС;
  • записи в университетских системах, письма деканов, подтверждения регистрации на курсах.

Пограничники чётко указывают: сам факт обучения или поступления за границей не является основанием для выезда мужчины 23–60 лет.

Планируешь учёбу за границей? Уже осенью 2026 года ты можешь стать студентом словацкого университета. Оставь свой номер телефона - менеджер свяжется с тобой в ближайшее время и поможет разобраться со всеми этапами поступления.

Связаться с менеджером

На каком основании студента могут выпустить за границу

Важно понимать: даже если у студента есть приглашение, договор с университетом или оплаченный курс, само обучение не является законным основанием для выезда. Пограничная служба руководствуется чётким перечнем условий, при которых гражданину разрешено временно выехать из Украины. Ниже перечислены реальные основания, которые действительно работают на практике и позволяют студенту пересечь границу в 2026 году.

1. Обучение или проживание за границей началось до 24 февраля 2022 года

Если студент жил или учился за границей до начала полномасштабной войны и может подтвердить это документами, он имеет право выезда. Подойдут:

  • вид на жительство;
  • долгосрочная студенческая виза;
  • сертификаты или справки из университета, датированные до 24.02.2022.

Пограничники тщательно проверяют даты и требуют доказательства реального проживания.

2. Человек не подлежит мобилизации

Если студент относится к категориям, освобождённым от мобилизации, он имеет право пересечения границы. К таким основаниям относятся:

  • инвалидность I–III группы;
  • уход за человеком с инвалидностью или тяжело больным родственником;
  • опека над несовершеннолетним;
  • статус многодетного отца - трое и более детей.

Все обстоятельства нужно подтвердить официальными документами.

3. Отстрочка, которая прямо даёт право на выезд

Некоторые виды отстрочек дают возможность покинуть территорию Украины. Право выезда имеют:

  • аспиранты и научные сотрудники;
  • работники учреждений, которым официально разрешён выезд;
  • лица, чьи виды отстрочек входят в категории, разрешающие пересечение границы.

Важно: стандартная студенческая отстрочка на обучение в Украине не даёт права выезда.

4. Официальная международная поездка

Если студент направляется за границу в официальную поездку, он может выехать при наличии подтверждающих документов. Это касается:

  • международных соревнований;
  • гуманитарных миссий;
  • культурных мероприятий;
  • образовательных программ, поддержанных международными структурами;
  • служебных командировок.

Для подтверждения нужны официальные письма, печати и документы, подтверждающие статус участника или приглашённого.

5. Новое правило 2026 года: выезд для работников медиа

Мужчины 23–60 лет могут пересекать границу для выполнения профессиональных обязанностей, если они работают в сферах:

  • журналистики;
  • СМИ;
  • стратегических коммуникаций;
  • информационных служб.

Для выезда требуется полный пакет документов:

  • загранпаспорт;
  • военный документ;
  • официальное приглашение от иностранной организации;
  • лист-информування от Держкомтелерадіо, подтверждающий статус медийника.

Типичные ошибки и мифы, из-за которых отказывают на границе

Даже если у студента есть документы и он формально относится к категории, которой разрешён выезд из Украины, неправильное понимание правил или недостоверная информация могут привести к отказу. Ниже собраны самые распространённые мифы и ошибки, из-за которых студентам отказывают в пересечении границы в 2026 году.

1. «Если я поступил в университет за границей - меня обязаны выпустить»

Это самый распространённый миф среди студентов. Факт поступления, приглашение, договор или квитанция об оплате не являются основанием для выезда мужчины 23–60 лет. Исключение только одно - обучение или проживание началось до 24.02.2022 и это подтверждено документами.

2. «Я заплатил за обучение - значит, могу поехать»

Оплата обучения не даёт законного права пересечения границы. Пограничники учитывают только нормы закона, а не договорные отношения между студентом и университетом.

3. «Мне откроют ВНЖ, когда я приеду»

Для мужчин 23–60 лет получение ВНЖ возможно только в том случае, если человек законно выехал из Украины.

Страны ЕС действительно могут оформить студенческий ВНЖ при условии, что студент соответствует требованиям программы, не имеет судимостей и подаёт полный пакет документов.

Однако ключевой момент в том, что Украина должна разрешить выезд. Если у студента нет законного основания для пересечения границы, никакая страна ЕС не сможет оформить ВНЖ, потому что человек просто не сможет физически попасть на территорию ЕС. Поэтому сначала необходимо подтвердить право на выезд согласно украинскому законодательству, и только после этого можно подаваться на вид на жительство.

4. «Если взять билеты туда-обратно, пропустят без вопросов»

Билеты не являются законным основанием для выезда из Украины. Это вспомогательный документ, который не подтверждает цель поездки для мужчин 23–60 лет.

5. «Если я еду с родственником, меня пропустят»

Пограничники рассматривают документы каждого человека отдельно. Сопровождение родственников, друзей или родителей не даёт дополнительных прав.

6. «Меня должны пропустить, потому что я молодой»

Право свободного выезда есть только у категории 18–22 лет. Если студенту 23+, возраст не даёт преимуществ и не может быть основанием для пересечения границы.

7. «Я объясню всё на словах - меня поймут»

Пограничники принимают решение только на основании документов. Убедительные объяснения, личные обстоятельства или просьбы не работают без подтверждений.

8. Ошибка: неполный пакет документов

Часто у студента есть реальное основание для выезда, но отсутствует один важный документ. Из-за этого пограничники вынуждены отказать. Примеры:

  • есть инвалидность родственника, но нет документов об уходе;
  • есть приглашение, но нет подтверждения статуса участника;
  • есть отстрочка, но она не даёт права на выезд.

9. Ошибка: попытка выехать «на авось»

Если оснований нет, вероятность отказа составляет 100 процентов. Пограничники видят риск нарушения закона и сразу отказывают в пересечении границы.

Советы студентам и родителям перед поездкой

Даже при наличии законных оснований для выезда важно правильно подготовиться. Это снижает вероятность отказа на границе, помогает избежать стрессовых ситуаций и делает пересечение границы Украины более предсказуемым. Ниже приведены простые и практичные рекомендации, которые стоит учесть студентам и их родителям перед поездкой за границу в 2026 году.

1. Проверяйте актуальные правила за 1–2 дня до выезда

Нормы и разъяснения пограничной службы регулярно обновляются. Перед поездкой обязательно проверяйте официальные источники, чтобы избежать неожиданностей на пункте пропуска.

2. Соберите полный пакет документов заранее

Нельзя полагаться на принцип «и так пропустят». Даже один недостающий документ способен стать причиной отказа. Убедитесь, что у вас есть:

  • загранпаспорт;
  • военные документы (для мужчин);
  • подтверждение основания для выезда;
  • медицинские документы при необходимости;
  • нотариальные согласия (если требуются);
  • приглашения и подтверждения цели поездки.

3. Предоставляйте оригиналы документов

Копии, скриншоты и электронные письма являются вспомогательными материалами, но решение принимается только по оригиналам. Это одно из главных требований пограничников.

4. Подготовьте ответы на возможные вопросы

Пограничники могут уточнить: куда едете, на какой срок, где планируете жить, с какой целью выезжаете и что будете делать за границей. Ответы должны быть спокойными, понятными и соответствовать документам.

5. Не искажайте информацию и не предоставляйте ложные сведения

Попытки скрыть мобилизационный статус, подделать документы или предоставить неверные данные приводят к немедленному отказу и возможной ответственности.

6. Реально оценивайте правила, если оснований для выезда нет

Если студент-мужчина 23–60 лет не имеет законной причины для выезда, лучше не пытаться пересекать границу. Это создаёт дополнительные проблемы и гарантированно приводит к отказу.

7. Имейте план действий на случай отказа

Если выезд невозможен сейчас, рассмотрите альтернативы:

  • онлайн-обучение;
  • академический отпуск;
  • смену формата обучения;
  • дополнительные курсы или подготовку в Украине до появления оснований для выезда.

Обратите внимание: чтобы избежать лишних вопросов на границе, рекомендуем также ознакомиться со статьёй Что можно и нельзя провозить через границу.

Вывод: когда студент реально может выехать из Украины

Выезд студентов из Украины возможен, но он зависит от пола, возраста и юридического статуса. Женщины, несовершеннолетние и молодые люди 18–22 лет могут пересекать границу без серьёзных ограничений. Для мужчин 23–60 лет правила значительно строже, и само обучение за границей не является основанием для выезда.

Студент-мужчина может пересечь границу только при наличии законных оснований - инвалидности, ухода за родственником, статуса многодетного отца, отстрочки, дающей право выезда, официального международного приглашения или обучения, начатого до 24.02.2022. Новое правило 2026 года также выделяет категорию работников медиа, которым разрешены профессиональные поездки при наличии полного пакета документов.

Главное - трезво оценивать свои возможности, заранее подготовить документы и не рассчитывать на авось. Если ваша цель - не просто временная поездка, а полноценная эмиграция, обучение за границей остаётся одним из самых безопасных и правильных путей. Учёба даёт возможность легально переехать, адаптироваться, ассимилироваться, выучить язык, получить европейский диплом и выйти на рынок труда в комфортных условиях, а не искать случайную низкоквалифицированную работу.

Платформа Postupai помогает студентам пройти этот путь грамотно: от выбора программы до адаптации в Словакии. Правильная образовательная стратегия - это основа успешного будущего и уверенного переезда.

Postupai

Поступать легко, когда с тобой Postupai.

Оставляй заявку - и уже в сентябре мы встретим тебя в Словакии, заселим в твою новую комнату и проведём через все этапы адаптации. Ты станешь официальным студентом европейского университета и получишь современное европейское образование.

Получить консультацию

Вопрос-ответ

  • Может ли студент выехать без приглашения от университета?

    Приглашение помогает подтвердить цель поездки, но само по себе не является основанием для выезда мужчины 23–60 лет.

  • Разрешён ли выезд студентам 18–22 лет?

    Да, эта категория может свободно пересекать границу при наличии стандартных документов.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

Вас может заинтересовать
Поздравляем с Новым годом!
Поздравляем с Новым годом!
Наши услуги
Наши услуги
Кошице – вековые академические традиции Словакии
Кошице – вековые академические традиции Словакии
IT образование в Словакии в 2026/2027
IT образование в Словакии в 2026/2027