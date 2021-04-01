Цифровая экономика Европы растет, а вместе с ней - спрос на квалифицированных ИТ-специалистов: разработчиков, инженеров, специалистов по анализу данных, кибербезопасности, робототехнике и искусственному интеллекту. Все больше украинских абитуриентов выбирают обучение в Словакии, чтобы получить европейский диплом, практический опыт и построить карьеру в международной технологической среде - без барьеров и чрезмерных затрат.
Университеты Словакии обновили правила приема на учебный год 2026/2027, усилили программы по искусственному интеллекту, кибербезопасности, робототехнике и цифровым системам, расширили блоки практической подготовки, дуального обучения, международных стажировок и проектной деятельности. Многие направления по-прежнему остаются бесплатными, а поступление на значительную часть программ возможно без вступительных экзаменов. Украинские студенты получают вид на жительство с правом официальной работы, проживанием в ЕС и девятимесячным периодом для поиска работы после выпуска.
При этом важно учитывать: в 2026/2027 учебном году есть и программы, где вступительные экзамены обязательны. В этой статье подробно рассмотрены направления, куда можно поступить без экзаменов, и программы, которые требуют предварительной подготовки.
Если вы планируете обучаться на ИТ-направлениях в Словакии, строить карьеру в сфере технологий и пользоваться возможностями европейской студенческой среды, рекомендуется начинать подготовку заранее. Конкуренция растет, правила приема стали строже, и ранний старт - ваше ключевое преимущество в кампании поступления 2026/2027.
ИИ станет ключевым драйвером экономики Европы: к 2030 году более 60% технологичных рабочих мест будут связаны с автоматизацией, анализом данных и роботизированными системами
Словакия - один из немногих европейских регионов, где ИТ-отрасль растет быстрее, чем рынок успевает подготовить специалистов. В стране активно открывают офисы международные компании, развиваются fintech-проекты, логистические и автомобильные технологические парки, центры автоматизации, робототехники и кибербезопасности.
Google, IBM, Siemens, Dell, Amazon, Accenture, Deutsche Telekom, GlobalLogic, EPAM - все эти компании нанимают специалистов в Словакии. Для студентов это означает доступ к практике, дуальным программам, оплачиваемым стажировкам и реальным карьерным возможностям уже во время обучения и сразу после его завершения.
Словацкая система высшего образования формирует сильную инженерную подготовку, развивает навыки командной работы, реализует проектные задания, хакатоны, международные обменные программы и исследовательские инициативы. Студенты получают доступ к современным лабораториям, оборудованию и реальным индустриальным задачам, без высоких барьеров входа, которые характерны, например, для Германии или Нидерландов.
При обучении на словацком языке студенты получают право на бесплатное обучение. Бюджетные места доступны иностранцам на равных условиях со словацкими гражданами при выполнении образовательных требований.
Приемная кампания 2026/2027 внесла важные обновления:
При этом:
Чем раньше начинается подготовка, тем выше вероятность поступить на приоритетную программу, получить место в общежитии и пройти все административные этапы без дополнительных задержек.
Если у вас пока нет сильной подготовки, не стоит переживать. Доступны специализированные программы подготовки к поступлению на ИТ-направления, а также занятия с преподавателями, которые помогут уверенно освоить математику и профильную терминологию на словацком языке уже на этапе обучения.
Иностранные студенты, включая граждан Украины, обучаются на равных условиях со словацкими абитуриентами. При поступлении на программы на словацком языке бакалавриат и магистратура являются бесплатными, а выпускники получают европейский диплом.
Значительное количество ИТ-факультетов продолжает принимать абитуриентов без вступительных экзаменов. Для ряда направлений введены экзамены, однако процесс подготовки к ним структурирован и понятен.
Словацкие университеты усилили акцент на современных направлениях, включая искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, интернет вещей, робототехнику и программную инженерию.
Студенты уже со второго курса могут проходить практику и работать в компаниях, включая Accenture, Siemens, IBM, Amazon, GlobalLogic, EPAM и другие международные центры разработки и исследовательские лаборатории.
Студенты имеют возможность путешествовать по ЕС, участвовать в программах академического обмена Erasmus+, летних технологических школах и международных стартап-проектах.
Студенты с видом на жительство имеют право официально работать во время учебы. Это позволяет покрывать часть расходов и получать практический опыт в ИТ-сфере уже во время обучения.
Выпускники-украинцы получают продление вида на жительство сроком на девять месяцев для поиска работы и последующего трудоустройства. Это является конкурентным преимуществом по сравнению со многими странами ЕС.
Общежития, доступная аренда жилья, льготный или бесплатный транспорт для студентов, культурная близость и развитая украинская студенческая община способствуют быстрой адаптации и комфортному проживанию.
Напишите нам - мы учтем требования конкретного факультета, проверим документы, подскажем сроки и подготовим план действий без ошибок.
Первая консультация - бесплатно. Ответим в рабочее время.
Высшее образование в области информационных технологий в Словацкой Республике представлено ведущими государственными университетами. Ниже приведен перечень вузов и соответствующих факультетов и институтов, реализующих программы бакалавриата и магистратуры по ИТ-специальностям.
Город: Братислава
Факультеты:
• Факультет информатики и информационных технологий (FIIT STU)
Направления:
Особенности:
• Факультет электротехники и информатики (FEI STU)
Направления:
Особенности поступления: отдельные программы требуют вступительных экзаменов.
Город: Кошице
Факультет: Факультет электротехники и информатики (FEI TUKE)
Направления:
Особенности поступления: в большинстве программ прием осуществляется без вступительных экзаменов. При значительном конкурсе факультет сохраняет право предложить альтернативную специальность при зачислении.
Город: Жилина
Факультет: Факультет электротехники и информационных технологий (FEIT UNIZA)
Направления:
Особенности поступления: большинство программ - без экзаменов. Мультимедийные направления требуют творческого конкурса. Важно: студенты младше 18 лет на момент заселения могут не получить место в общежитии.
Город: Братислава
Факультет: Математико-физический факультет (MFF UK)
Направления:
Особенности поступления: строгие требования, обязательный экзамен по математике SCIO-Test. Рекомендуется абитуриентам с сильной академической базой.
Город: Братислава
Направления:
Особенности: фокус на цифровом бизнесе, бизнес-аналитике и ИТ-системах. Вступительный экзамен обязателен.
Город: Трнава
Направления:
Особенности: сильная инженерная база и широкий выбор лабораторий. Поступление, как правило, проводится без экзаменов. Часто выбирается украинскими студентами.
Город: Кошице
Направления:
Город: Банска-Бистрица
Направление: Прикладная информатика
Особенности: подходит студентам, предпочитающим спокойный ритм обучения. Предусмотрено вступительный экзамен.
|Университет
|Город
|Тип подготовки
|STU
|Братислава
|Высшая техническая школа, высокий конкурс
|TUKE
|Кошице
|Практико-ориентированное обучение, доступный прием
|UNIZA
|Жилина
|Автоматизация, телеком, инженерия
|UK (MFF)
|Братислава
|Академически сильная математика и информатика
|EUBA
|Братислава
|ИТ в связке с экономикой и бизнес-аналитикой
|MTF STU
|Трнава
|Инженерные ИТ и цифровые технологии производства
|UPJŠ
|Кошице
|Академические ИТ-программы
|UMB
|Банска-Бистрица
|Прикладная информатика и комфортная адаптация
Для украинских абитуриентов, ориентированных на карьеру в ИТ, рекомендуем обратить внимание на следующие факультеты:
|Университет
/ Факультет
|Почему рекомендуем
|FIIT STU
|Самый сильный ИТ-факультет страны,
высокое качество подготовки, сильная репутация на рынке труда
|FEI STU
|Широкий спектр инженерных ИТ-направлений с акцентом на автоматизацию,
электронику и робототехнику
|FEI TUKE
|Оптимальное сочетание уровня обучения и доступности поступления,
много практики и близость ИТ-компаний
|MTF STU Trnava
|Сильная инженерная база, высокие шансы поступления,
современная инфраструктура
|MFF UK
|Наиболее академически сильные программы
- лучший выбор для сильной математики и исследовательской карьеры
Почему именно эти направления:
Postupai обеспечивает комплексное сопровождение абитуриентов, планирующих обучение на технических и IT-специальностях в Словакии. Поддержка включает полный цикл - от выбора программы до адаптации в университете.
Цель - обеспечить корректную подачу документов, сформировать языковую и академическую базу и помочь студенту уверенно начать обучение.
|Этап
|Содержание
|Анализ и подбор программы
|Оценка уровня подготовки, выбор университета и факультета,
формирование индивидуального плана поступления
|Формирование пакета документов
|Заполнение заявлений, подготовка необходимых справок,
нострификация аттестата, подача документов в университет
|Языковая подготовка
|Курсы словацкого языка (A0–B2) с акцентом на академическую лексику
и подготовку к учебной среде
|Математическая подготовка
|Подготовка по математике на словацком языке, освоение терминологии,
практических задач и базовых тем для IT
|Экзаменационная подготовка
(при необходимости)
|Разбор формата вступительных испытаний,
демонстрационные задания, проверочные материалы
|Получение решения и оформление ВНЖ
|Контроль сроков,
помощь в подготовке документов для миграционных процедур
|Адаптация студента
|Консультации по заселению,
университетским системам, расписанию, административным процедурам
|Компонент
|Описание
|Образовательная подготовка
|Курсы словацкого языка и профильные занятия по математике на словацком языке
|Организационная поддержка
|Контроль сроков, подача заявлений, пошаговый план действий
|Правовые и документальные процедуры
|Нострификация, подготовка и подача документов в университет и на ВНЖ
|Информационная поддержка
|Методические материалы, инструкции по адаптации, разъяснение академических требований
|Поддержка после зачисления
|Помощь на этапе начала обучения и интеграции в университетские процессы
Выпускник программы:
Обучение в государственных университетах Словакии на словацком языке является бесплатным. Основные расходы связаны с проживанием, питанием, транспортом и учебными материалами. Ниже приведен ориентировочный расчет ежемесячных затрат студента ИТ-направлений.
|Статья
|Стоимость
|Обучение в государственном вузе (на словацком языке)
|Бесплатно
|Обучение на английском языке (по желанию)
|от 2 500 до 8 000 € в год
|Учебные материалы, доступы, проекты
|от 50 до 150 € в год
Примечание: ИТ-специальности предполагают практические лабораторные занятия и проектную деятельность. Дополнительные расходы на оборудование могут потребоваться в зависимости от выбранной программы.
|Вариант
|Стоимость / месяц
|Общежитие
|80 - 150 €
|Комната в квартире
|200 - 350 €
|Аренда квартиры (1 - 2 человека)
|400 - 600 €
Большинство студентов на ИТ-направлениях выбирают общежитие на 1 - 2 курсе, чтобы сократить расходы и быстрее адаптироваться.
|Статья
|Стоимость
|Столовая на кампусе
|3 - 6 € за прием пищи
|Месячные расходы на питание
|150 - 300 €
В технических университетах (STU, TUKE, UNIZA) работают студенческие столовые и буфеты.
|Статья
|Стоимость
|Студенческий проездной
|15 - 30 € / месяц
|Междугородние поездки
|льготные или бесплатные тарифы
ИТ-студенты часто посещают проектные лаборатории, конференции и хакатоны внутри страны.
|Статья
|Стоимость
|Мобильная связь и интернет
|8 - 17 €
|Дополнительные учебные материалы, ПО, оборудование
|50 - 100 € / семестр
|Медицинская страховка
|20 - 60 € / месяц
|Личные расходы
|50 - 150 €
|Тип проживания
|Бюджет / месяц
|При общежитии
|350 - 550 €
|При аренде комнаты
|450 - 700 €
|При аренде квартиры
|700 - 1 000 €
|Статья
|Комментарий
|Ноутбук или рабочая станция
|Современное оборудование желательно
|Специализированное ПО
|Частично предоставляется университетом
|Проектные материалы
|Зависит от направления: робототехника, электроника, IoT
|Участие в хакатонах и проектах
|Возможны расходы на транспорт и материалы
|Дополнительные курсы и сертификации
|По желанию: Python, DevOps, Cybersecurity и др.
ИТ-студенты в Словакии могут официально работать во время учебы. Средний доход студентов на стажировках и практиках составляет 6 - 10 € в час. При частичной занятости это покрывает значительную часть расходов.
Обучение на IT-направлениях в Словакии предоставляет доступ к европейскому уровню образования, современным инженерным лабораториям и практико-ориентированным программам. Студенты получают возможность бесплатно обучаться на словацком языке, участвовать в исследовательских проектах, проходить стажировки в международных компаниях и начинать карьеру в европейской технологической экосистеме.
Приемная кампания 2026/2027 сохраняет открытый доступ для украинских абитуриентов, однако требует заранее подготовленных документов, подтверждения уровня языка и готовности к учебной нагрузке. Ранняя подача документов, владение словацким языком на уровне не ниже B1 и базовые знания математики являются ключевыми факторами успешного поступления.
Системный подход, дисциплина и своевременная подготовка позволяют абитуриенту уверенно пройти все этапы и начать обучение без организационных сложностей и академических трудностей.
Для поступающих на IT-программы Postupai обеспечивает комплексное сопровождение, включающее:
Цель сопровождения - обеспечить корректный процесс поступления, сформировать необходимые языковые и академические компетенции и помочь студенту успешно адаптироваться к требованиям технического университета.
Оставьте заявку - наш менеджер свяжется с вами, ответит на вопросы, уточнит цели обучения и поможет начать процесс поступления. Мы заранее подготовим рекомендации по университетам, требованиям и срокам, чтобы вы могли двигаться по плану без ошибок и задержек.
Да, поступление возможно, однако обучение проходит на словацком языке. Для успешной адаптации необходим уровень не ниже B1 к началу учебы. Мы рекомендуем начинать подготовку заранее: наши курсы позволяют выйти на требуемый уровень и уверенно учиться на технических программах.
Конкуренция растет, особенно на направлениях, связанных с искусственным интеллектом, кибербезопасностью и программной инженерией. При ранней подаче, корректной подготовке документов и знании языка шансы на поступление высокие. Дополнительно помогает подготовка по математике и участие в наших профильных курсах.
