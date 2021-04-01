Если вы планируете обучаться на ИТ-направлениях в Словакии, строить карьеру в сфере технологий и пользоваться возможностями европейской студенческой среды, рекомендуется начинать подготовку заранее. Конкуренция растет, правила приема стали строже, и ранний старт - ваше ключевое преимущество в кампании поступления 2026/2027.

При этом важно учитывать: в 2026/2027 учебном году есть и программы, где вступительные экзамены обязательны. В этой статье подробно рассмотрены направления, куда можно поступить без экзаменов, и программы, которые требуют предварительной подготовки.

Университеты Словакии обновили правила приема на учебный год 2026/2027, усилили программы по искусственному интеллекту, кибербезопасности, робототехнике и цифровым системам, расширили блоки практической подготовки, дуального обучения, международных стажировок и проектной деятельности. Многие направления по-прежнему остаются бесплатными, а поступление на значительную часть программ возможно без вступительных экзаменов. Украинские студенты получают вид на жительство с правом официальной работы, проживанием в ЕС и девятимесячным периодом для поиска работы после выпуска.

Цифровая экономика Европы растет, а вместе с ней - спрос на квалифицированных ИТ-специалистов: разработчиков, инженеров, специалистов по анализу данных, кибербезопасности, робототехнике и искусственному интеллекту. Все больше украинских абитуриентов выбирают обучение в Словакии, чтобы получить европейский диплом, практический опыт и построить карьеру в международной технологической среде - без барьеров и чрезмерных затрат.

ИИ станет ключевым драйвером экономики Европы: к 2030 году более 60% технологичных рабочих мест будут связаны с автоматизацией, анализом данных и роботизированными системами

Почему IT-образование в Словакии становится выбором №1 у украинских абитуриентов

Словакия - один из немногих европейских регионов, где ИТ-отрасль растет быстрее, чем рынок успевает подготовить специалистов. В стране активно открывают офисы международные компании, развиваются fintech-проекты, логистические и автомобильные технологические парки, центры автоматизации, робототехники и кибербезопасности.

Google, IBM, Siemens, Dell, Amazon, Accenture, Deutsche Telekom, GlobalLogic, EPAM - все эти компании нанимают специалистов в Словакии. Для студентов это означает доступ к практике, дуальным программам, оплачиваемым стажировкам и реальным карьерным возможностям уже во время обучения и сразу после его завершения.

Словацкая система высшего образования формирует сильную инженерную подготовку, развивает навыки командной работы, реализует проектные задания, хакатоны, международные обменные программы и исследовательские инициативы. Студенты получают доступ к современным лабораториям, оборудованию и реальным индустриальным задачам, без высоких барьеров входа, которые характерны, например, для Германии или Нидерландов.

При обучении на словацком языке студенты получают право на бесплатное обучение. Бюджетные места доступны иностранцам на равных условиях со словацкими гражданами при выполнении образовательных требований.

Что изменилось для поступления в 2026/2027

Приемная кампания 2026/2027 внесла важные обновления:

увеличено внимание к профильной подготовке по математике, логике и программированию

часть факультетов ввела обязательные вступительные экзамены

для ряда программ требуется подтверждение уровня владения словацким языком

программы по искусственному интеллекту, кибербезопасности и анализу данных усилили требования

наблюдается рост конкуренции на технические направления

При этом:

значительное количество ИТ-программ остается доступным без вступительных экзаменов

ранняя подача документов дает преимущество

для украинских студентов остается расширенная поддержка в адаптации

действует упрощенная процедура признания документов об образовании

Чем раньше начинается подготовка, тем выше вероятность поступить на приоритетную программу, получить место в общежитии и пройти все административные этапы без дополнительных задержек.

Если у вас пока нет сильной подготовки, не стоит переживать. Доступны специализированные программы подготовки к поступлению на ИТ-направления, а также занятия с преподавателями, которые помогут уверенно освоить математику и профильную терминологию на словацком языке уже на этапе обучения.

8 причин выбрать IT-образование в Словакии

1. Бесплатное обучение на словацком языке

Иностранные студенты, включая граждан Украины, обучаются на равных условиях со словацкими абитуриентами. При поступлении на программы на словацком языке бакалавриат и магистратура являются бесплатными, а выпускники получают европейский диплом.

2. Возможность поступления без экзаменов на многие программы

Значительное количество ИТ-факультетов продолжает принимать абитуриентов без вступительных экзаменов. Для ряда направлений введены экзамены, однако процесс подготовки к ним структурирован и понятен.

3. Востребованные направления: AI, Cybersecurity, Data Science, Robotics

Словацкие университеты усилили акцент на современных направлениях, включая искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, интернет вещей, робототехнику и программную инженерию.

4. Практика, дуальные программы и стажировки

Студенты уже со второго курса могут проходить практику и работать в компаниях, включая Accenture, Siemens, IBM, Amazon, GlobalLogic, EPAM и другие международные центры разработки и исследовательские лаборатории.

5. Европейская студенческая среда и академическая мобильность

Студенты имеют возможность путешествовать по ЕС, участвовать в программах академического обмена Erasmus+, летних технологических школах и международных стартап-проектах.

6. Возможность официальной работы во время обучения

Студенты с видом на жительство имеют право официально работать во время учебы. Это позволяет покрывать часть расходов и получать практический опыт в ИТ-сфере уже во время обучения.

7. Девять месяцев после выпуска для поиска работы

Выпускники-украинцы получают продление вида на жительство сроком на девять месяцев для поиска работы и последующего трудоустройства. Это является конкурентным преимуществом по сравнению со многими странами ЕС.

8. Доступная стоимость жизни и комфортная адаптация

Общежития, доступная аренда жилья, льготный или бесплатный транспорт для студентов, культурная близость и развитая украинская студенческая община способствуют быстрой адаптации и комфортному проживанию.