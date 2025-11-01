Основные разделы математики на словацком языке

Ниже - ключевые математические разделы, которые встречаются в школьной программе и на вступительных экзаменах в Словакии. Знание этих названий поможет быстрее ориентироваться в заданиях и учебных материалах.

Разделы математики на словацком языке Словацкий термин Перевод

на русский matematika математика algebra алгебра funkcie a rovnice функции и уравнения geometria v rovine

/ priestore геометрия на плоскости

/ в пространстве analytická geometria аналитическая геометрия kombinatorika комбинаторика pravdepodobnosť

a štatistika теория вероятностей

и статистика

Большинство этих разделов встречаются в тестах при поступлении на технические, экономические и IT-направления, поэтому важно понимать формулировки и структуру задач на словацком языке.

Базовая математическая лексика на словацком

Это ключевые термины, которые встречаются в школьной программе, тестах и на занятиях в словацких университетах. Рекомендуем не просто выучить слова, а проговаривать их вслух - так вы быстрее привыкнете к формулировкам.

Математическая лексика на словацком Словацкий

термин Перевод

на русский súčet сумма súčin произведение delenie деление zlomok дробь čitateľ / menovateľ числитель

/ знаменатель vzorec формула výpočty вычисления úloha задача výraz выражение hodnota значение absolútna hodnota модуль percento процент rovná sa равно

Пример: Vypočítaj súčet čísel 5 a 7. - «Вычисли сумму чисел 5 и 7».

Арифметические действия и сравнения на словацком

Эти термины встречаются в каждой теме - от простых школьных задач до университетских примеров. Важно запомнить их, чтобы уверенно понимать формулировки заданий.

Арифметические действия Словацкий

термин Перевод

на русский sčítať / odpočítať сложить / вычесть násobiť / rozdeliť умножить / разделить viac / menej больше / меньше väčšie / menšie больше / меньше

(в сравнении) rovná sa равно kladné číslo / záporné číslo положительное число

/ отрицательное число párny / nepárny чётный / нечётный celé číslo целое число polovica половина najviac / najmenej наибольше / наименьше

Пример: Určite, ktoré číslo je väčšie. - «Определите, какое число больше».

Геометрия и фигуры на словацком языке

Ниже - базовые геометрические термины, которые часто встречаются на вступительных экзаменах и в университете. Они помогут понимать условия задач, формулы и пояснения преподавателей.

Геометрия и фигуры на словацком языке Словацкий

термин Перевод

на русский kružnica окружность kruh круг polomer радиус priemer диаметр uhol угол obvod периметр plocha площадь objem объём dĺžka

/ šírka

/ hrúbka длина

/ ширина

/ толщина priamka прямая úsek отрезок kolmé перпендикулярные rovnobežné параллельные

Пример: Nájdite polomer kruhu. - «Найдите радиус круга».

Далее - виды треугольников:

виды треугольников Slovensky Русский trojuholník треугольник rôznostranný разносторонний rovnoramenný равнобедренный rovnostranný равносторонний pravouhlý

trojuholník прямоугольный

треугольник prepona гипотенуза odvesna катет

Пример: V pravouhlom trojuholníku je prepona najdlhšia strana. - «В прямоугольном треугольнике гипотенуза - самая длинная сторона».

Пространственные фигуры и координаты на словацком

Эти термины встречаются в школьной программе, на вступительных экзаменах и при изучении высшей математики и физики в словацких вузах.

Пространственные фигуры и координаты на словацком Словацкий

термин Перевод

на русский kocka куб kváder параллелепипед ihlan пирамида štvorsten тетраэдр valec цилиндр kužel конус guľa сфера / шар

Пример: Vypočítajte objem valca. - «Вычислите объём цилиндра».

Координаты и оси:

Slovensky Русский začiatok súradnicovej sústavy начало координат súradnice (x, y, z) координаты (x, y, z) os X/Y/Z ось X/Y/Z stred центр nekonečnosť бесконечность

Пример: Bod A má súradnice (2, -1, 3). - «Точка A имеет координаты (2, -1, 3)».

Типовые фразы и формулировки из вступительных экзаменов

Ниже - реальные формулировки, которые используют словацкие школы и университеты в тестах и экзаменах по математике. Эти выражения стоит выучить в первую очередь.

Типовые фразы и формулировки из вступительных экзаменов Словацкая

формулировка Перевод

на русский Vypočítajte hodnotu výrazu Вычислите значение выражения Určte výsledok Определите результат Zistite, či platí rovnosť Установите, выполняется ли равенство Doplňte chýbajúce číslo Дополните пропущенное число Porovnajte čísla Сравните числа Nájdite riešenie rovnice Найдите решение уравнения Určte, ktoré číslo je väčšie Определите, какое число больше Vypočítajte rozdiel a súčet Вычислите разницу и сумму Určte počet prvkov množiny Определите количество элементов множества Určte, či číslo patrí do množiny Определите,

принадлежит ли число множеству Aspoň koľko / Najviac koľko Как минимум / как максимум O koľko je číslo väčšie На сколько число больше

Совет: возвращайтесь к этому блоку перед пробными тестами - мозг намного быстрее распознаёт знакомые формулировки, и вы тратите меньше времени на перевод.

Подготовка к поступлению в Словакии и изучение математики на словацком

Поступление на IT-направления в Словакии - это отличная возможность получить европейское образование, учиться бесплатно и строить карьеру в Европе. Но успешный старт начинается с подготовки: знания языка, понимания математической терминологии и уверенности на вступительных экзаменах.

Postupai помогает абитуриентам пройти этот путь уверенно:

Хочешь поступить на IT в Словакии? Или уже учишься и чувствуешь, что математика на словацком даётся непросто? С нами ты пройдёшь этот путь проще: от нулевого уровня до уверенного студента европейского университета.

98% наших студентов поступают в выбранные университеты, а многие продолжают учиться на IT-факультетах: STU, UKF, TUKE, Žilina, EUBA и других.

Мини-практика: проверь себя

Попробуйте решить несколько заданий в формате вступительных экзаменов в Словакии:

Vypočítajte súčet čísel 8 a 5. Určte, ktoré číslo je menšie: −2 alebo 3. Nájdite riešenie rovnice: x + 4 = 9. Porovnajte čísla: 0,75 a 2/ 3 . Vypočítajte priemer čísel 10, 20 a 30.

Ответы:

13 −2 меньше (menšie) x = 5 0,75 > 2/3 (10 + 20 + 30) / 3 - 20

Если вы решили минимум 3 из 5 - вы на правильном пути! Если хотите лучше разбираться в формулировках и задачах - записывайтесь на курс.

Заключение

Математика на словацком языке - это не только про формулы и числа. Это про понимание терминологии, уверенность на вступительных экзаменах и комфорт с первых дней учёбы в университете. Чем раньше вы начнёте изучать профильную лексику и формат задач, тем легче будет на экзаменах и на парах.

Мы собрали для вас ключевые термины, формулировки и примеры, чтобы ускорить ваш путь к результату. Освойте базу, потренируйтесь на заданиях и вы будете чувствовать себя увереннее, чем большинство абитуриентов.

Хотите учиться в Словакии на IT, инженерии, экономике или другой технической специальности? С правильной подготовкой это реально и достижимо. Главное - системный подход и поддержка тех, кто уже прошёл этот путь.

На занятиях вы обучаетесь с преподавателями и выпускниками словацких университетов, общаетесь в живой среде, привыкаете к реальной учебной лексике и адаптируетесь к будущей студенческой жизни в Словакии заранее. Такой формат даёт ощутимое преимущество - вы не только понимаете математику на словацком, но и уверенно чувствуете себя в новой стране и среде.