Главная Блог Математическая терминология на словацком языке

Математическая терминология на словацком языке

Блог
дата изменения: 03.11.2025

Словарь терминов для поступающих

Если вы планируете поступать в университет в Словакии, важно не только владеть языком на уровне B1-B2, но и понимать математическую терминологию на словацком языке. Вступительные экзамены на технические, экономические и IT-направления проходят полностью словацким, и даже сильные ученики теряют баллы, если не знают терминов.

Этот словарь поможет вам освоить ключевые математические термины на словацком, быстрее понимать формулировки задач и чувствовать себя уверенно на экзаменах и первых занятиях в университете.

Хотите уверенно закрыть предмет? Наш онлайн-курс математики словацькою поможет вам освоить термины, формат задач и подготовиться к экзаменам без стресса. Учитесь из Украины или уже в Словакии - темп выбираете вы.

Если вы уже учитесь в словацком вузе и чувствуете сложности на математике, выберите пакет из 15 уроков. Вы будете параллельно изучать темы на родном языке и в словацкой терминологии- так вы быстрее адаптируетесь и легче сдаёте предмет.

Содержание

Математическая терминология на словацком языке

Математика - единственный предмет, где язык меняет результат

Зачем учить математику на словацком

Даже если вы отлично знаете математику, незнание терминов на словацком может стать барьером при поступлении и на первых семестрах обучения. Формулировки задач, обозначения и стиль подачи материала в словацких вузах отличаются от школьных программ Украины, поэтому важно заранее адаптироваться.

  • Экзамены проходят полностью на словацком - без понимания терминов легко потерять баллы.
  • Ускорение решения задач - вы не тратите время на перевод формулировок во время теста.
  • Уверенный старт в вузе - сразу понимаете преподавателей и учебные материалы.
  • Адаптация к академической среде - в словацких вузах используются свои выражения и математические конструкции.
  • Подготовка к первой сессии - лекционная терминология и экзаменационные формулировки не станут неожиданностью.
  • Восстановление базы и терминологии - многие абитуриенты 18-22 лет переезжают учиться спустя время после школы, и часть тем забывается. Мы поможем освежить математику, освоить словацкие термины и подготовиться к экзаменам и учёбе.

Кроме того, многие словацкие университеты (STU, TUKE, ŽU, UKF и другие) в программах вступительных экзаменов прямо указывают, что задания построены на словацкой математической терминологии. Поэтому тот, кто начинает готовиться заранее, получает ощутимое преимущество.

Знание математики на словацком - это ваше конкурентное преимущество. Чем раньше начнёте тренироваться, тем легче будут вступительные, первые пары и экзамены.

Изучение математики на словацком языке

Postupai помогает абитуриентам и студентам уверенно осваивать математику на словацком. Мы знаем, какие темы и формулировки используются на вступительных экзаменах и на лекциях в университетах - поэтому готовим именно к реальной академической среде.

Наши курсы и индивидуальные уроки подойдут тем, кто только готовится к поступлению, и тем, кто уже учится в Словакии и хочет лучше понимать преподавателей, лекции и терминологию.

Мы учим не просто математике - мы учим математике на словацком, чтобы вы чувствовали себя уверенно на экзаменах и в университете.

Записывайтесь на курсы или берите индивидуальные уроки у нас - мы поможем вам уверенно поступить в словацкий университет и успешно пройти обучение. Если вы уже учитесь, мы будем сопровождать вашу математику во время семестра, чтобы у вас не было проблем со сдачей предметов и сессиями.

Хотите учиться без стресса и быть уверенными в результате? Свяжитесь с менеджером Postupai - подберём программу и формат занятий под вашу цель.

Связаться с менеджером

Основные разделы математики на словацком языке

Ниже - ключевые математические разделы, которые встречаются в школьной программе и на вступительных экзаменах в Словакии. Знание этих названий поможет быстрее ориентироваться в заданиях и учебных материалах.

Разделы математики на словацком языке
Словацкий термин Перевод
на русский
matematika математика
algebra алгебра
funkcie a rovnice функции и уравнения
geometria v rovine
/ priestore		 геометрия на плоскости
/ в пространстве
analytická geometria аналитическая геометрия
kombinatorika комбинаторика
pravdepodobnosť
a štatistika		 теория вероятностей
и статистика

Большинство этих разделов встречаются в тестах при поступлении на технические, экономические и IT-направления, поэтому важно понимать формулировки и структуру задач на словацком языке.

Базовая математическая лексика на словацком

Это ключевые термины, которые встречаются в школьной программе, тестах и на занятиях в словацких университетах. Рекомендуем не просто выучить слова, а проговаривать их вслух - так вы быстрее привыкнете к формулировкам.

Математическая лексика на словацком
Словацкий
термин		 Перевод
на русский
súčet сумма
súčin произведение
delenie деление
zlomok дробь
čitateľ / menovateľ числитель
/ знаменатель
vzorec формула
výpočty вычисления
úloha задача
výraz выражение
hodnota значение
absolútna hodnota модуль
percento процент
rovná sa равно

Пример: Vypočítaj súčet čísel 5 a 7. - «Вычисли сумму чисел 5 и 7».

Арифметические действия и сравнения на словацком

Эти термины встречаются в каждой теме - от простых школьных задач до университетских примеров. Важно запомнить их, чтобы уверенно понимать формулировки заданий.

Арифметические действия
Словацкий
термин		 Перевод
на русский
sčítať / odpočítať сложить / вычесть
násobiť / rozdeliť умножить / разделить
viac / menej больше / меньше
väčšie / menšie больше / меньше
(в сравнении)
rovná sa равно
kladné číslo / záporné číslo положительное число
/ отрицательное число
párny / nepárny чётный / нечётный
celé číslo целое число
polovica половина
najviac / najmenej наибольше / наименьше

Пример: Určite, ktoré číslo je väčšie. - «Определите, какое число больше».

Геометрия и фигуры на словацком языке

Ниже - базовые геометрические термины, которые часто встречаются на вступительных экзаменах и в университете. Они помогут понимать условия задач, формулы и пояснения преподавателей.

Геометрия и фигуры на словацком языке
Словацкий
термин		 Перевод
на русский
kružnica окружность
kruh круг
polomer радиус
priemer диаметр
uhol угол
obvod периметр
plocha площадь
objem объём
dĺžka
/ šírka
/ hrúbka		 длина
/ ширина
/ толщина
priamka прямая
úsek отрезок
kolmé перпендикулярные
rovnobežné параллельные

Пример: Nájdite polomer kruhu. - «Найдите радиус круга».

Далее - виды треугольников:

виды треугольников
Slovensky Русский
trojuholník треугольник
rôznostranný разносторонний
rovnoramenný равнобедренный
rovnostranný равносторонний
pravouhlý
trojuholník		 прямоугольный
треугольник
prepona гипотенуза
odvesna катет

Пример: V pravouhlom trojuholníku je prepona najdlhšia strana. - «В прямоугольном треугольнике гипотенуза - самая длинная сторона».

Пространственные фигуры и координаты на словацком

Эти термины встречаются в школьной программе, на вступительных экзаменах и при изучении высшей математики и физики в словацких вузах.

Пространственные фигуры и координаты на словацком
Словацкий
термин		 Перевод
на русский
kocka куб
kváder параллелепипед
ihlan пирамида
štvorsten тетраэдр
valec цилиндр
kužel конус
guľa сфера / шар

Пример: Vypočítajte objem valca. - «Вычислите объём цилиндра».

Координаты и оси:

Slovensky Русский
začiatok súradnicovej sústavy начало координат
súradnice (x, y, z) координаты (x, y, z)
os X/Y/Z ось X/Y/Z
stred центр
nekonečnosť бесконечность

Пример: Bod A má súradnice (2, -1, 3). - «Точка A имеет координаты (2, -1, 3)».

Типовые фразы и формулировки из вступительных экзаменов

Ниже - реальные формулировки, которые используют словацкие школы и университеты в тестах и экзаменах по математике. Эти выражения стоит выучить в первую очередь.

Типовые фразы и формулировки из вступительных экзаменов
Словацкая
формулировка		 Перевод
на русский
Vypočítajte hodnotu výrazu Вычислите значение выражения
Určte výsledok Определите результат
Zistite, či platí rovnosť Установите, выполняется ли равенство
Doplňte chýbajúce číslo Дополните пропущенное число
Porovnajte čísla Сравните числа
Nájdite riešenie rovnice Найдите решение уравнения
Určte, ktoré číslo je väčšie Определите, какое число больше
Vypočítajte rozdiel a súčet Вычислите разницу и сумму
Určte počet prvkov množiny Определите количество элементов множества
Určte, či číslo patrí do množiny Определите,
принадлежит ли число множеству
Aspoň koľko / Najviac koľko Как минимум / как максимум
O koľko je číslo väčšie На сколько число больше

Совет: возвращайтесь к этому блоку перед пробными тестами - мозг намного быстрее распознаёт знакомые формулировки, и вы тратите меньше времени на перевод.

Подготовка к поступлению в Словакии и изучение математики на словацком

Поступление на IT-направления в Словакии - это отличная возможность получить европейское образование, учиться бесплатно и строить карьеру в Европе. Но успешный старт начинается с подготовки: знания языка, понимания математической терминологии и уверенности на вступительных экзаменах.

Postupai помогает абитуриентам пройти этот путь уверенно:

Хочешь поступить на IT в Словакии? Или уже учишься и чувствуешь, что математика на словацком даётся непросто? С нами ты пройдёшь этот путь проще: от нулевого уровня до уверенного студента европейского университета.

98% наших студентов поступают в выбранные университеты, а многие продолжают учиться на IT-факультетах: STU, UKF, TUKE, Žilina, EUBA и других.

Мини-практика: проверь себя

Попробуйте решить несколько заданий в формате вступительных экзаменов в Словакии:

  1. Vypočítajte súčet čísel 8 a 5.
  2. Určte, ktoré číslo je menšie: −2 alebo 3.
  3. Nájdite riešenie rovnice: x + 4 = 9.
  4. Porovnajte čísla: 0,75 a 2/3.
  5. Vypočítajte priemer čísel 10, 20 a 30.

Ответы:

  1. 13
  2. −2 меньше (menšie)
  3. x = 5
  4. 0,75 > 2/3
  5. (10 + 20 + 30) / 3 - 20

Если вы решили минимум 3 из 5 - вы на правильном пути! Если хотите лучше разбираться в формулировках и задачах - записывайтесь на курс.

Заключение

Математика на словацком языке - это не только про формулы и числа. Это про понимание терминологии, уверенность на вступительных экзаменах и комфорт с первых дней учёбы в университете. Чем раньше вы начнёте изучать профильную лексику и формат задач, тем легче будет на экзаменах и на парах.

Мы собрали для вас ключевые термины, формулировки и примеры, чтобы ускорить ваш путь к результату. Освойте базу, потренируйтесь на заданиях и вы будете чувствовать себя увереннее, чем большинство абитуриентов.

Хотите учиться в Словакии на IT, инженерии, экономике или другой технической специальности? С правильной подготовкой это реально и достижимо. Главное - системный подход и поддержка тех, кто уже прошёл этот путь.

На занятиях вы обучаетесь с преподавателями и выпускниками словацких университетов, общаетесь в живой среде, привыкаете к реальной учебной лексике и адаптируетесь к будущей студенческой жизни в Словакии заранее. Такой формат даёт ощутимое преимущество - вы не только понимаете математику на словацком, но и уверенно чувствуете себя в новой стране и среде.

С Postupai вы не останетесь один на один с задачами и незнакомыми формулировками - мы помогаем будущим студентам адаптироваться, учиться и поступать в лучшие университеты Словакии.

Стартуем?

Готовы к поступлению?

Присоединяйтесь к курсу математики на словацком или выберите пакет из 15 индивидуальных уроков. Вы разберёте терминологию, освоите формат задач и подойдёте к экзаменам уверенно - без стресса и хаоса.

Получить консультацию

Вопрос-ответ

  • Что делать, если я уже учусь в Словакии и не понимаю математику?

    Запишитесь на пакет из 15 уроков: вы повторите тему на своём языке, разберёте формулировки на словацком и без стресса закроете предмет. Такой формат помогает быстрее адаптироваться, понимать преподавателей и уверенно пройти первую сессию - мы разбираем пары и темы вместе, простыми объяснениями.

  • Сколько времени нужно, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам по математике?

    В среднем требуется 2-4 месяца регулярных занятий. Если начать заранее, вы успеете освоить термины, понять формат задач и потренироваться на реальных вступительных тестах - и сдадите экзамены уверенно.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

