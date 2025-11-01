Если вы планируете поступать в университет в Словакии, важно не только владеть языком на уровне B1-B2, но и понимать математическую терминологию на словацком языке. Вступительные экзамены на технические, экономические и IT-направления проходят полностью словацким, и даже сильные ученики теряют баллы, если не знают терминов.
Этот словарь поможет вам освоить ключевые математические термины на словацком, быстрее понимать формулировки задач и чувствовать себя уверенно на экзаменах и первых занятиях в университете.
Хотите уверенно закрыть предмет? Наш онлайн-курс математики словацькою поможет вам освоить термины, формат задач и подготовиться к экзаменам без стресса. Учитесь из Украины или уже в Словакии - темп выбираете вы.
Если вы уже учитесь в словацком вузе и чувствуете сложности на математике, выберите пакет из 15 уроков. Вы будете параллельно изучать темы на родном языке и в словацкой терминологии- так вы быстрее адаптируетесь и легче сдаёте предмет.
Математика - единственный предмет, где язык меняет результат
Даже если вы отлично знаете математику, незнание терминов на словацком может стать барьером при поступлении и на первых семестрах обучения. Формулировки задач, обозначения и стиль подачи материала в словацких вузах отличаются от школьных программ Украины, поэтому важно заранее адаптироваться.
Кроме того, многие словацкие университеты (STU, TUKE, ŽU, UKF и другие) в программах вступительных экзаменов прямо указывают, что задания построены на словацкой математической терминологии. Поэтому тот, кто начинает готовиться заранее, получает ощутимое преимущество.
Знание математики на словацком - это ваше конкурентное преимущество. Чем раньше начнёте тренироваться, тем легче будут вступительные, первые пары и экзамены.
Postupai помогает абитуриентам и студентам уверенно осваивать математику на словацком. Мы знаем, какие темы и формулировки используются на вступительных экзаменах и на лекциях в университетах - поэтому готовим именно к реальной академической среде.
Наши курсы и индивидуальные уроки подойдут тем, кто только готовится к поступлению, и тем, кто уже учится в Словакии и хочет лучше понимать преподавателей, лекции и терминологию.
Мы учим не просто математике - мы учим математике на словацком, чтобы вы чувствовали себя уверенно на экзаменах и в университете.
Записывайтесь на курсы или берите индивидуальные уроки у нас - мы поможем вам уверенно поступить в словацкий университет и успешно пройти обучение. Если вы уже учитесь, мы будем сопровождать вашу математику во время семестра, чтобы у вас не было проблем со сдачей предметов и сессиями.
Хотите учиться без стресса и быть уверенными в результате? Свяжитесь с менеджером Postupai - подберём программу и формат занятий под вашу цель.
Ниже - ключевые математические разделы, которые встречаются в школьной программе и на вступительных экзаменах в Словакии. Знание этих названий поможет быстрее ориентироваться в заданиях и учебных материалах.
|Словацкий термин
|Перевод
на русский
|matematika
|математика
|algebra
|алгебра
|funkcie a rovnice
|функции и уравнения
|geometria v rovine
/ priestore
|геометрия на плоскости
/ в пространстве
|analytická geometria
|аналитическая геометрия
|kombinatorika
|комбинаторика
|pravdepodobnosť
a štatistika
|теория вероятностей
и статистика
Большинство этих разделов встречаются в тестах при поступлении на технические, экономические и IT-направления, поэтому важно понимать формулировки и структуру задач на словацком языке.
Это ключевые термины, которые встречаются в школьной программе, тестах и на занятиях в словацких университетах. Рекомендуем не просто выучить слова, а проговаривать их вслух - так вы быстрее привыкнете к формулировкам.
|Словацкий
термин
|Перевод
на русский
|súčet
|сумма
|súčin
|произведение
|delenie
|деление
|zlomok
|дробь
|čitateľ / menovateľ
|числитель
/ знаменатель
|vzorec
|формула
|výpočty
|вычисления
|úloha
|задача
|výraz
|выражение
|hodnota
|значение
|absolútna hodnota
|модуль
|percento
|процент
|rovná sa
|равно
Пример: Vypočítaj súčet čísel 5 a 7. - «Вычисли сумму чисел 5 и 7».
Эти термины встречаются в каждой теме - от простых школьных задач до университетских примеров. Важно запомнить их, чтобы уверенно понимать формулировки заданий.
|Словацкий
термин
|Перевод
на русский
|sčítať / odpočítať
|сложить / вычесть
|násobiť / rozdeliť
|умножить / разделить
|viac / menej
|больше / меньше
|väčšie / menšie
|больше / меньше
(в сравнении)
|rovná sa
|равно
|kladné číslo / záporné číslo
|положительное число
/ отрицательное число
|párny / nepárny
|чётный / нечётный
|celé číslo
|целое число
|polovica
|половина
|najviac / najmenej
|наибольше / наименьше
Пример: Určite, ktoré číslo je väčšie. - «Определите, какое число больше».
Ниже - базовые геометрические термины, которые часто встречаются на вступительных экзаменах и в университете. Они помогут понимать условия задач, формулы и пояснения преподавателей.
|Словацкий
термин
|Перевод
на русский
|kružnica
|окружность
|kruh
|круг
|polomer
|радиус
|priemer
|диаметр
|uhol
|угол
|obvod
|периметр
|plocha
|площадь
|objem
|объём
|dĺžka
/ šírka
/ hrúbka
|длина
/ ширина
/ толщина
|priamka
|прямая
|úsek
|отрезок
|kolmé
|перпендикулярные
|rovnobežné
|параллельные
Пример: Nájdite polomer kruhu. - «Найдите радиус круга».
Далее - виды треугольников:
|Slovensky
|Русский
|trojuholník
|треугольник
|rôznostranný
|разносторонний
|rovnoramenný
|равнобедренный
|rovnostranný
|равносторонний
|pravouhlý
trojuholník
|прямоугольный
треугольник
|prepona
|гипотенуза
|odvesna
|катет
Пример: V pravouhlom trojuholníku je prepona najdlhšia strana. - «В прямоугольном треугольнике гипотенуза - самая длинная сторона».
Эти термины встречаются в школьной программе, на вступительных экзаменах и при изучении высшей математики и физики в словацких вузах.
|Словацкий
термин
|Перевод
на русский
|kocka
|куб
|kváder
|параллелепипед
|ihlan
|пирамида
|štvorsten
|тетраэдр
|valec
|цилиндр
|kužel
|конус
|guľa
|сфера / шар
Пример: Vypočítajte objem valca. - «Вычислите объём цилиндра».
Координаты и оси:
|Slovensky
|Русский
|začiatok súradnicovej sústavy
|начало координат
|súradnice (x, y, z)
|координаты (x, y, z)
|os X/Y/Z
|ось X/Y/Z
|stred
|центр
|nekonečnosť
|бесконечность
Пример: Bod A má súradnice (2, -1, 3). - «Точка A имеет координаты (2, -1, 3)».
Ниже - реальные формулировки, которые используют словацкие школы и университеты в тестах и экзаменах по математике. Эти выражения стоит выучить в первую очередь.
|Словацкая
формулировка
|Перевод
на русский
|Vypočítajte hodnotu výrazu
|Вычислите значение выражения
|Určte výsledok
|Определите результат
|Zistite, či platí rovnosť
|Установите, выполняется ли равенство
|Doplňte chýbajúce číslo
|Дополните пропущенное число
|Porovnajte čísla
|Сравните числа
|Nájdite riešenie rovnice
|Найдите решение уравнения
|Určte, ktoré číslo je väčšie
|Определите, какое число больше
|Vypočítajte rozdiel a súčet
|Вычислите разницу и сумму
|Určte počet prvkov množiny
|Определите количество элементов множества
|Určte, či číslo patrí do množiny
|Определите,
принадлежит ли число множеству
|Aspoň koľko / Najviac koľko
|Как минимум / как максимум
|O koľko je číslo väčšie
|На сколько число больше
Совет: возвращайтесь к этому блоку перед пробными тестами - мозг намного быстрее распознаёт знакомые формулировки, и вы тратите меньше времени на перевод.
Поступление на IT-направления в Словакии - это отличная возможность получить европейское образование, учиться бесплатно и строить карьеру в Европе. Но успешный старт начинается с подготовки: знания языка, понимания математической терминологии и уверенности на вступительных экзаменах.
Postupai помогает абитуриентам пройти этот путь уверенно:
Хочешь поступить на IT в Словакии? Или уже учишься и чувствуешь, что математика на словацком даётся непросто? С нами ты пройдёшь этот путь проще: от нулевого уровня до уверенного студента европейского университета.
98% наших студентов поступают в выбранные университеты, а многие продолжают учиться на IT-факультетах: STU, UKF, TUKE, Žilina, EUBA и других.
Попробуйте решить несколько заданий в формате вступительных экзаменов в Словакии:
Ответы:
Если вы решили минимум 3 из 5 - вы на правильном пути! Если хотите лучше разбираться в формулировках и задачах - записывайтесь на курс.
Математика на словацком языке - это не только про формулы и числа. Это про понимание терминологии, уверенность на вступительных экзаменах и комфорт с первых дней учёбы в университете. Чем раньше вы начнёте изучать профильную лексику и формат задач, тем легче будет на экзаменах и на парах.
Мы собрали для вас ключевые термины, формулировки и примеры, чтобы ускорить ваш путь к результату. Освойте базу, потренируйтесь на заданиях и вы будете чувствовать себя увереннее, чем большинство абитуриентов.
Хотите учиться в Словакии на IT, инженерии, экономике или другой технической специальности? С правильной подготовкой это реально и достижимо. Главное - системный подход и поддержка тех, кто уже прошёл этот путь.
На занятиях вы обучаетесь с преподавателями и выпускниками словацких университетов, общаетесь в живой среде, привыкаете к реальной учебной лексике и адаптируетесь к будущей студенческой жизни в Словакии заранее. Такой формат даёт ощутимое преимущество - вы не только понимаете математику на словацком, но и уверенно чувствуете себя в новой стране и среде.
С Postupai вы не останетесь один на один с задачами и незнакомыми формулировками - мы помогаем будущим студентам адаптироваться, учиться и поступать в лучшие университеты Словакии.
Присоединяйтесь к курсу математики на словацком или выберите пакет из 15 индивидуальных уроков. Вы разберёте терминологию, освоите формат задач и подойдёте к экзаменам уверенно - без стресса и хаоса.
Запишитесь на пакет из 15 уроков: вы повторите тему на своём языке, разберёте формулировки на словацком и без стресса закроете предмет. Такой формат помогает быстрее адаптироваться, понимать преподавателей и уверенно пройти первую сессию - мы разбираем пары и темы вместе, простыми объяснениями.
В среднем требуется 2-4 месяца регулярных занятий. Если начать заранее, вы успеете освоить термины, понять формат задач и потренироваться на реальных вступительных тестах - и сдадите экзамены уверенно.
