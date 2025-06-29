Будущие выпускники, планирующие поступление в словацкие университеты в 2026/27 году, могут начать подготовку уже сейчас. Ведущие вузы требуют подтверждения знания языка на уровне B1 или B2, и наличие сертификата значительно повышает шансы на успешное зачисление.
Мы разработали специализированную программу для старшеклассников, включающую подготовку к экзамену на сертификат. Это не только поможет глубже освоить словацкий язык, но и значительно облегчит сдачу вступительных тестов. Абитуриенты, уверенно владеющие языком, чувствуют себя спокойнее и увереннее на экзаменах, а значит, демонстрируют лучшие результаты.