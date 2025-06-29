Платформа сопровождения для обучения в Словакии
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
Получить консультацию
Оставить заявку
ru ua
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Главная Все курсы Онлайн-курсы словацкого языка - готовься к поступлению легко

Курсы словацкого языка

Курсы
ваш первый шаг к успешному будущему

Хотите поступить в университет в Словакии или освоить новый язык для карьеры?

Наши курсы словацкого языка - это быстрый и эффективный путь к достижению ваших целей. Изучение языка открывает двери в лучшие вузы, международные компании и новые возможности.

Курсы словацкого языка от Postupai

Урок - от 1 часа до 1 часа 20 минут
Цена - от 4 евро за урок
Есть возможность оплаты частями

С нами вы получаете больше, чем просто занятия с репетитором:

  • Занимайтесь с преподавателем - если хотите быстрее адаптироваться к языку.
  • Выбирайте Postupai - если стремитесь уверенно освоить словацкий язык.
  • Записывайтесь на наши курсы: мы предлагаем спикинг-клубы, которые помогают преодолеть языковой барьер и страх общения.

И помните: больше уроков - ниже цена. И больше бонусов!

Оставить заявку
Учите словацкий язык и поступайте в вузы Словакии!
Актуальность изучения словацкого языка

Актуальность изучения словацкого языка

Словакия привлекает студентов со всего мира доступным высшим образованием и качественными учебными программами. Многие университеты страны предлагают бесплатное обучение на словацком языке. Кроме того, знание словацкого существенно повышает ваши шансы на успешную адаптацию в стране и открывает перспективы трудоустройства.

Однако чтобы достичь уверенного уровня владения, важно выбрать эффективные курсы словацкого языка, где студенты осваивают навыки общения, чтения и письма. Наши онлайн-курсы разработаны с учётом потребностей тех, кто хочет быстро и результативно выучить словацкий язык.

Преимущества изучения языка онлайн

Изучайте словацкий язык онлайн - удобно и эффективно

Онлайн-формат обучения становится всё более востребованным благодаря своей гибкости. Наши дистанционные курсы словацкого языка подойдут тем, кто хочет учиться в комфортных условиях - из любой точки мира и в удобное время. Вы сами выбираете место и ритм занятий, а мы обеспечим результат.

Основные преимущества нашего подхода:

  • Удобство: Занимайтесь в любом удобном для вас месте, используя Google Classroom, Google Meet или Zoom.
  • Экономия времени: Не нужно тратить время на дорогу.
  • Гибкость расписания: Занятия проходят 2-3 раза в неделю по 1 час / 1 час 20 минут, что легко вписывается в график школьников и студентов.

Почему выбирают именно наши курсы

01

Опытные преподаватели

Наши специалисты имеют более 10 лет опыта работы со студентами из Украины и других стран. Они понимают ваши цели и помогут эффективно выучить словацкий язык, даже если вы начинаете с нуля.

02

Высокое качество обучения

Наши студенты отмечают индивидуальный подход, дружелюбную атмосферу и реальные результаты. 100% положительных отзывов подтверждают эффективность программы.

03

Небольшие группы

Мы формируем группы по 6-7 человек, что позволяет преподавателю уделить внимание каждому. Такой формат делает изучение словацкого языка комфортным и продуктивным.

04

Эффективная программа

Наш курс охватывает весь путь - от A0 до B2. Вы сможете начать обучение словацкому языку с нуля и достичь уверенного уровня владения: говорить, писать и понимать язык.

05

Домашние задания

Для закрепления материала преподаватели дают задания на 2-6 часа в неделю. Это способствует углублённому изучению словацкого языка и быстрому прогрессу.

Тесты для проверки знаний и самостоятельных упражнений

Чтобы изучение словацкого языка стало ещё интереснее и эффективнее, мы подготовили для вас специальные тесты.

Что вас ждёт:

  • Лексические тесты: базовые слова и выражения.
  • Грамматические упражнения: закрепление ключевых правил.
  • Чтение: задания на понимание текстов.
  • Итоговые тесты: после каждого раздела курса.

Они помогут ежедневно закреплять новую лексику, повторять грамматические правила и контролировать свой прогресс. Каждый тест включает множество вопросов и регулярно дополняется новыми заданиями, чтобы ваше обучение было максимально продуктивным. Скажем так: самоучитель всегда у вас в кармане!

Преимущества наших тестов:

  • Мгновенные результаты
  • Персональные рекомендации: для дальнейшего обучения.
  • Возможность повторного прохождения: для лучшего усвоения материала.
  • Учитесь легко и уверенно! С нашими тестами вы сведёте языковой барьер к минимуму и приедете в Словакию уже с хорошими знаниями.
Пройти тест

Программа подготовки для учеников 10-х классов

Будущие выпускники, планирующие поступление в словацкие университеты в 2026/27 году, могут начать подготовку уже сейчас. Ведущие вузы требуют подтверждения знания языка на уровне B1 или B2, и наличие сертификата значительно повышает шансы на успешное зачисление.

Мы разработали специализированную программу для старшеклассников, включающую подготовку к экзамену на сертификат. Это не только поможет глубже освоить словацкий язык, но и значительно облегчит сдачу вступительных тестов. Абитуриенты, уверенно владеющие языком, чувствуют себя спокойнее и увереннее на экзаменах, а значит, демонстрируют лучшие результаты.

Оставить заявку
Программа подготовки для учеников 10-х классов

Для кого наши курсы

Наши курсы словацкого языка подходят:

  • Школьникам и студентам, которые планируют поступать в словацкие университеты.
  • Абитуриентам, которым нужно хорошо освоить язык для сдачи вступительных экзаменов.
  • Тем, кто хочет получить сертификат уровня B1/B2 для учёбы.
  • Тем, кто планирует переезд и хочет уверенно общаться в повседневной жизни.

Мы занимаемся только образованием. Это наша специализация, и мы знаем, как помочь вам достичь результата: поступить, выучить язык и адаптироваться в Словакии.

Как проходят занятия

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Мы используем современные методики, которые делают процесс обучения интересным и продуктивным:

  • Коммуникативный подход - акцент на разговорную практику.
  • Аудио- и видеоматериалы для погружения в языковую среду.
  • Индивидуальные рекомендации преподавателя по улучшению навыков.
Оставить заявку

Результаты обучения

Пройдя наши курсы словацкого языка, вы:

  • Научитесь уверенно общаться на словацком языке.
  • Будете готовы к поступлению в университет или трудоустройству.
  • Получите навыки, которые останутся с вами на всю жизнь.

Мы гарантируем прогресс каждому студенту, который следует программе и выполняет домашние задания.

Результаты обучения

Отзывы наших студентов

Наши выпускники отмечают качество преподавания и дружелюбную атмосферу. Вот, что они говорят о нас:

Отзыв
Fedir
Чудова компанія! Надає повну інформацію та допомогу на всіх етапах вступу. Гуртожиток отримав одразу після приїзду до Братислави. Завжди знаходять вихід із будь-якої ситуації, знають відповідь на кожне запитання. Справжні професіонали своєї справи!
Fedir
29.06.2025
Отзыв
Михайло
Прекрасный сервис , прекрасные сотрудники , которыепомогают подать все документы и так же оформить все документы, не оставляют в беде и доводят начатое до конца , было нетмлрно работать с такой профессиональной командой , рекомендую всем своим знакомым и друзьям.
Михайло
02.06.2025
Отзыв
Давид
З великим задоволенням хочу подякувати компанії Postupai за професіоналізм і всебічну підтримку під час мого вступу до університету в Словаччині. Завдяки Їхній злагодженій роботі процес пройшов максимально легко та без стресу. Postupai не лише допомогли з подачею документів, а й забезпечили повний супровід: реєстрація, оформлення сім-карти, відкриття рахунку, побутові поради — все було організовано чітко та з турботою. Особлива подяка кураторам за ввічливість, уважність і щире бажання допомогти.
Давид
24.05.2025
Читать все отзывы
Оставить отзыв

Как записаться на курсы словацкого

Начать обучение просто!

Свяжитесь с нами через форму на сайте или позвоните по указанному номеру. Вы также можете записаться на пробное занятие, чтобы убедиться, что наши курсы словацкого языка подходят именно вам.

Ваш путь к успешному будущему начинается здесь. Курсы словацкого помогут вам достичь поставленных целей - будь то поступление в университет, работа или личностное развитие. Не откладывайте свои мечты - начните обучение уже сегодня!

Хочешь бесплатную консультацию?

Ты ее получишь! Но сначала – напиши свой номер телефона: