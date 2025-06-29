Курсы словацкого языка от Postupai

Урок - от 1 часа до 1 часа 20 минут

Цена - от 4 евро за урок

Есть возможность оплаты частями

С нами вы получаете больше, чем просто занятия с репетитором:

Занимайтесь с преподавателем - если хотите быстрее адаптироваться к языку.

Выбирайте Postupai - если стремитесь уверенно освоить словацкий язык.

если стремитесь уверенно освоить словацкий язык. Записывайтесь на наши курсы: мы предлагаем спикинг-клубы, которые помогают преодолеть языковой барьер и страх общения.

И помните: больше уроков - ниже цена. И больше бонусов!