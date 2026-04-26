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Главная Все курсы Онлайн-курсы словацкого языка - готовься к поступлению легко Онлайн-курс словацкого языка B1-B2 с Полиной Марфулой
Онлайн-курс словацкого языка B1-B2 с Полиной Марфулой
старт 07.10.2026
112 занятий
ПН, СР, ПТ с 18:40 до 20:00
Выходной - 01.01.2027
Продолжительность урока - 80 минут
Место проведения - Google Classroom (Meet)
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Онлайн-курс словацкого языка B1-B2 с Полиной Марфулой

Весь курс - 9 месяцев
Набор в новую группу открыт до 06.10.2026
630 €

Курс словацкого языка для поступления в университеты Словакии

Онлайн-курс словацкого языка с Полиной Марфулой предназначен для абитуриентов, которые планируют поступление в университеты Словакии, а также для студентов и всех, кто хочет уверенно использовать словацкий язык во время учёбы, работы и повседневного общения.

Обучение проходит в небольших группах по 6-7 человек. Такой формат позволяет преподавателю уделять внимание каждому участнику, отвечать на вопросы и учитывать индивидуальный темп освоения материала.

Основная задача программы - сформировать прочные знания словацкого языка на уровне B1. Курс включает 112 занятий и 199 академических часов, поэтому студенты смогут подробно изучить и закрепить материал уровня B1, а также начать освоение отдельных грамматических и лексических тем уровня B2.

Особое внимание уделяется практическому применению языка. Участники учатся понимать словацкую речь, самостоятельно формулировать мысли, поддерживать разговор и использовать полученные знания во время поступления, обучения и жизни в Словакии.

В программе курса

  • последовательное изучение словацкого языка до уверенного уровня B1;
  • изучение отдельных грамматических и лексических тем уровня B2;
  • подробное изучение и регулярное повторение грамматики;
  • развитие навыков чтения, письма, аудирования и говорения;
  • работа над правильным произношением;
  • расширение повседневного и академического словарного запаса;
  • написание диктантов для повышения грамотности;
  • выполнение практических и интерактивных заданий;
  • моделирование реальных ситуаций общения;
  • подготовка к вступительным экзаменам и тестам;
  • изучение лексики, необходимой для обучения и жизни в Словакии;
  • доступ к образовательной платформе Postupai;
  • доступ к закрытой группе в Telegram и записям проведённых занятий.

Подготовка к экзаменам и тестам по словацкому языку

Курс помогает абитуриентам подготовиться к вступительным экзаменам, внутренним языковым тестам университетов и тестированию SCIO по словацкому языку. На занятиях студенты работают с грамматикой, текстами, письменными заданиями и лексикой, необходимой для поступления и дальнейшего обучения.

Особое внимание уделяется пониманию структуры заданий, грамотности, скорости выполнения и практическому применению словацкого языка. Ученики Полины успешно сдавали тест SCIO и получали результаты выше 65-го процентиля.

Образовательная платформа Postupai

Участники курса получают доступ к образовательной платформе Postupai. На ней размещаются учебные материалы, домашние задания, тесты и дополнительные упражнения для самостоятельной работы.

Платформа позволяет повторять пройденные темы, закреплять новые знания, проверять результаты и продолжать изучение словацкого языка между занятиями.

Поддержка студентов в Telegram

На весь период обучения для участников создаётся отдельная группа в Telegram. В ней студенты могут общаться с преподавателем, задавать вопросы, получать актуальную информацию, дополнительные материалы и записи проведённых занятий для повторения пройденных тем.

Информация о курсе

  • Период обучения: ориентировочно с 7 октября 2026 года по 25 июня 2027 года
  • Преподаватель: Полина Марфула
  • Количество участников: 6-7 человек
  • Продолжительность одного занятия: 80 минут
  • Формат обучения: онлайн в Google Meet
  • Стоимость курса: 630 евро
  • Количество занятий: 112
  • Объём курса: 199 академических часов

Расписание занятий

Занятия проходят 3 раза в неделю:

  • среда: 17:40-19:00;
  • пятница: 17:40-19:00;
  • воскресенье: 11:00-12:20.

1 января 2027 года - выходной день.

Формат проведения: онлайн в Google Meet с использованием образовательной платформы Postupai.

Цель курса - помочь студентам достичь уверенного уровня B1, начать изучение отдельных тем уровня B2 и подготовиться к вступительным экзаменам, языковым тестам и дальнейшему обучению в словацком университете.

Курсы словацкого языка от Postupai подходят абитуриентам, которые готовятся к поступлению в университеты Словакии в 2027/2028 учебном году, студентам и всем, кому словацкий язык необходим для учёбы, работы и комфортной жизни в стране.

Записывайтесь на онлайн-курс словацкого языка с Полиной Марфулой - начните подготовку к поступлению и обучению в Словакии вместе с Postupai!

Полина Марфула
Опыт преподавания 3 года

Полина Марфула - преподаватель словацкого языка

Полина Марфула - преподаватель словацкого языка и студентка словацкого университета. Она помогает абитуриентам постепенно освоить язык, преодолеть языковой барьер и подготовиться к поступлению, обучению и жизни в Словакии.

На занятиях Полина создаёт комфортную и дружелюбную атмосферу, в которой студенты могут свободно задавать вопросы, практиковаться и не бояться допускать ошибки.

Образование и жизнь в Словакии

Полина учится в Университете Матея Бела и уже продолжительное время живёт в Банска-Бистрице - одном из красивейших городов центральной части Словакии.

Обучение в словацком университете и ежедневное общение с носителями языка позволяют ей постоянно совершенствовать собственные знания, следить за современной словацкой речью и знакомить студентов с культурой, традициями и особенностями повседневной жизни в стране.

Интерес к словацкому языку и культуре

Полину искренне интересуют словацкий язык, культура, традиции и люди этой страны. Она любит изучать новое, посещать интересные места и заводить новые знакомства.

Полина делится со студентами собственным опытом адаптации и обучения, объясняет особенности общения со словаками и помогает лучше понять языковую и культурную среду Словакии.

Методика преподавания

Основной принцип Полины - объяснять сложные темы понятно, последовательно и на практических примерах. Во время занятий она использует ассоциации, наглядные материалы и интерактивные задания, которые помогают легче запоминать новые слова и разбираться в грамматических конструкциях.

На занятиях студенты:

  • изучают и повторяют грамматику словацкого языка;
  • расширяют повседневный и академический словарный запас;
  • развивают навыки чтения, письма, аудирования и говорения;
  • работают над правильным произношением;
  • составляют диалоги и моделируют реальные ситуации;
  • пишут диктанты и выполняют письменные задания;
  • учатся понимать словацкую речь на слух;
  • готовятся к общению и обучению в словацком университете.

Особое внимание уделяется разговорной практике. Студенты учатся отвечать на вопросы, формулировать собственные мысли, поддерживать диалог и применять изученную лексику в ситуациях, с которыми они могут столкнуться во время учёбы и повседневной жизни.

Подготовка к поступлению и обучению

Полина помогает абитуриентам подготовиться к поступлению в университеты Словакии и дальнейшему обучению на словацком языке. На занятиях изучается лексика, необходимая для вступительных экзаменов и тестов, общения с представителями университета, работы с информационной системой и посещения учебных занятий.

Ученики Полины успешно сдавали тест SCIO по словацкому языку и получали результаты выше 65-го процентиля. Такие результаты показывают качество языковой подготовки и готовность абитуриентов к вступительным экзаменам и тестам.

Образовательная платформа Postupai

Во время обучения Полина использует образовательную платформу Postupai. На ней размещаются учебные материалы, домашние задания, тесты и дополнительные упражнения для самостоятельной работы.

Использование платформы помогает студентам повторять пройденные темы, закреплять знания, следить за результатами и продолжать изучение словацкого языка между занятиями.

Атмосфера на занятиях

Занятия с Полиной проходят в спокойной, доброжелательной и продуктивной атмосфере. Она поддерживает студентов на каждом этапе обучения и помогает воспринимать ошибки как естественную часть изучения иностранного языка.

Главная цель Полины - помочь каждому студенту уверенно использовать словацкий язык, понимать речь носителей, успешно учиться и комфортно чувствовать себя в Словакии.

Записывайтесь на курс словацкого языка с Полиной Марфулой и начинайте подготовку к поступлению, обучению и жизни в Словакии вместе с Postupai.

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