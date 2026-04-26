Курс словацкого языка для поступления в университеты Словакии
Онлайн-курс словацкого языка с Полиной Марфулой предназначен для абитуриентов, которые планируют поступление в университеты Словакии, а также для студентов и всех, кто хочет уверенно использовать словацкий язык во время учёбы, работы и повседневного общения.
Обучение проходит в небольших группах по 6-7 человек. Такой формат позволяет преподавателю уделять внимание каждому участнику, отвечать на вопросы и учитывать индивидуальный темп освоения материала.
Основная задача программы - сформировать прочные знания словацкого языка на уровне B1. Курс включает 112 занятий и 199 академических часов, поэтому студенты смогут подробно изучить и закрепить материал уровня B1, а также начать освоение отдельных грамматических и лексических тем уровня B2.
Особое внимание уделяется практическому применению языка. Участники учатся понимать словацкую речь, самостоятельно формулировать мысли, поддерживать разговор и использовать полученные знания во время поступления, обучения и жизни в Словакии.
В программе курса
- последовательное изучение словацкого языка до уверенного уровня B1;
- изучение отдельных грамматических и лексических тем уровня B2;
- подробное изучение и регулярное повторение грамматики;
- развитие навыков чтения, письма, аудирования и говорения;
- работа над правильным произношением;
- расширение повседневного и академического словарного запаса;
- написание диктантов для повышения грамотности;
- выполнение практических и интерактивных заданий;
- моделирование реальных ситуаций общения;
- подготовка к вступительным экзаменам и тестам;
- изучение лексики, необходимой для обучения и жизни в Словакии;
- доступ к образовательной платформе Postupai;
- доступ к закрытой группе в Telegram и записям проведённых занятий.
Подготовка к экзаменам и тестам по словацкому языку
Курс помогает абитуриентам подготовиться к вступительным экзаменам, внутренним языковым тестам университетов и тестированию SCIO по словацкому языку. На занятиях студенты работают с грамматикой, текстами, письменными заданиями и лексикой, необходимой для поступления и дальнейшего обучения.
Особое внимание уделяется пониманию структуры заданий, грамотности, скорости выполнения и практическому применению словацкого языка. Ученики Полины успешно сдавали тест SCIO и получали результаты выше 65-го процентиля.
Образовательная платформа Postupai
Участники курса получают доступ к образовательной платформе Postupai. На ней размещаются учебные материалы, домашние задания, тесты и дополнительные упражнения для самостоятельной работы.
Платформа позволяет повторять пройденные темы, закреплять новые знания, проверять результаты и продолжать изучение словацкого языка между занятиями.
Поддержка студентов в Telegram
На весь период обучения для участников создаётся отдельная группа в Telegram. В ней студенты могут общаться с преподавателем, задавать вопросы, получать актуальную информацию, дополнительные материалы и записи проведённых занятий для повторения пройденных тем.
Информация о курсе
- Период обучения: ориентировочно с 7 октября 2026 года по 25 июня 2027 года
- Преподаватель: Полина Марфула
- Количество участников: 6-7 человек
- Продолжительность одного занятия: 80 минут
- Формат обучения: онлайн в Google Meet
- Стоимость курса: 630 евро
- Количество занятий: 112
- Объём курса: 199 академических часов
Расписание занятий
Занятия проходят 3 раза в неделю:
- среда: 17:40-19:00;
- пятница: 17:40-19:00;
- воскресенье: 11:00-12:20.
1 января 2027 года - выходной день.
Формат проведения: онлайн в Google Meet с использованием образовательной платформы Postupai.
Цель курса - помочь студентам достичь уверенного уровня B1, начать изучение отдельных тем уровня B2 и подготовиться к вступительным экзаменам, языковым тестам и дальнейшему обучению в словацком университете.
Курсы словацкого языка от Postupai подходят абитуриентам, которые готовятся к поступлению в университеты Словакии в 2027/2028 учебном году, студентам и всем, кому словацкий язык необходим для учёбы, работы и комфортной жизни в стране.
Записывайтесь на онлайн-курс словацкого языка с Полиной Марфулой - начните подготовку к поступлению и обучению в Словакии вместе с Postupai!