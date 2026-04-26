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Онлайн-курс словацької мови B1-B2 з Поліною Марфулою
старт 07.10.2026
112 занять
ПН, СР, ПТ з 18:40 до 20:00
Вихідний - 01.01.2027
Тривалість уроку - 80 хвилин
Місце проведення - Google Classroom
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Онлайн-курс словацької мови B1-B2 з Поліною Марфулою

Весь курс - 9 місяців
Набір у нову групу відкритий до 06.10.2026
630 €

Курс словацької мови для вступу до університетів Словаччини

Онлайн-курс словацької мови з Поліною Марфулою призначений для абітурієнтів, які планують вступати до університетів Словаччини, а також для студентів і всіх, хто хоче впевнено використовувати словацьку мову під час навчання, роботи та повсякденного спілкування.

Навчання проходить у невеликих групах по 6-7 осіб. Такий формат дозволяє викладачеві приділяти увагу кожному учаснику, відповідати на запитання та враховувати індивідуальний темп засвоєння матеріалу.

Основне завдання програми - сформувати міцні знання словацької мови на рівні B1. Курс включає 112 занять і 199 академічних годин, тому студенти зможуть детально вивчити та закріпити матеріал рівня B1, а також розпочати опанування окремих граматичних і лексичних тем рівня B2.

Особлива увага приділяється практичному застосуванню мови. Учасники навчаються розуміти словацьку мову, самостійно формулювати думки, підтримувати розмову та використовувати отримані знання під час вступу, навчання і життя у Словаччині.

У програмі курсу

  • послідовне вивчення словацької мови до впевненого рівня B1;
  • опанування окремих граматичних і лексичних тем рівня B2;
  • детальне вивчення та регулярне повторення граматики;
  • розвиток навичок читання, письма, аудіювання та говоріння;
  • робота над правильною вимовою;
  • розширення повсякденного й академічного словникового запасу;
  • написання диктантів для підвищення грамотності;
  • виконання практичних та інтерактивних завдань;
  • моделювання реальних ситуацій спілкування;
  • підготовка до вступних іспитів і тестів;
  • вивчення лексики, необхідної для навчання і життя у Словаччині;
  • доступ до освітньої платформи Postupai;
  • доступ до закритої групи в Telegram і записів проведених занять.

Підготовка до іспитів і тестів зі словацької мови

Курс допомагає абітурієнтам підготуватися до вступних іспитів, внутрішніх мовних тестів університетів і тестування SCIO зі словацької мови. На заняттях студенти працюють із граматикою, текстами, письмовими завданнями та лексикою, необхідною для вступу і подальшого навчання.

Особлива увага приділяється розумінню структури завдань, грамотності, швидкості виконання та практичному застосуванню словацької мови. Учні Поліни успішно складали тест SCIO й отримували результати вище 65-го процентиля.

Освітня платформа Postupai

Учасники курсу отримують доступ до освітньої платформи Postupai. На ній розміщуються навчальні матеріали, домашні завдання, тести та додаткові вправи для самостійної роботи.

Платформа дозволяє повторювати пройдені теми, закріплювати нові знання, перевіряти результати та продовжувати вивчення словацької мови між заняттями.

Підтримка студентів у Telegram

На весь період навчання для учасників створюється окрема група в Telegram. У ній студенти можуть спілкуватися з викладачем, ставити запитання, отримувати актуальну інформацію, додаткові матеріали та записи проведених занять для повторення пройдених тем.

Інформація про курс

  • Період навчання: орієнтовно з 7 жовтня 2026 року до 25 червня 2027 року
  • Викладач: Поліна Марфула
  • Кількість учасників: 6-7 осіб
  • Тривалість одного заняття: 80 хвилин
  • Формат навчання: онлайн у Google Meet
  • Вартість курсу: 630 євро
  • Кількість занять: 112
  • Обсяг курсу: 199 академічних годин

Розклад занять

Заняття проходять 3 рази на тиждень:

  • середа: 17:40-19:00;
  • п’ятниця: 17:40-19:00;
  • неділя: 11:00-12:20.

1 січня 2027 року - вихідний день.

Формат проведення: онлайн у Google Meet із використанням освітньої платформи Postupai.

Мета курсу - допомогти студентам досягти впевненого рівня B1, розпочати вивчення окремих тем рівня B2 та підготуватися до вступних іспитів, мовних тестів і подальшого навчання у словацькому університеті.

Курси словацької мови від Postupai підходять абітурієнтам, які готуються до вступу в університети Словаччини у 2027/2028 навчальному році, студентам і всім, кому словацька мова необхідна для навчання, роботи та комфортного життя у країні.

Записуйтеся на онлайн-курс словацької мови з Поліною Марфулою - розпочніть підготовку до вступу та навчання у Словаччині разом із Postupai!

Поліна Марфула
Досвід викладання 3 роки

Поліна Марфула - викладач словацької мови

Поліна Марфула - викладач словацької мови та студентка словацького університету. Вона допомагає абітурієнтам поступово опанувати мову, подолати мовний бар’єр і підготуватися до вступу, навчання та життя у Словаччині.

На заняттях Поліна створює комфортну та дружню атмосферу, у якій студенти можуть вільно ставити запитання, практикуватися і не боятися припускатися помилок.

Освіта та життя у Словаччині

Поліна навчається в Університеті Матея Бела і вже тривалий час живе в Банській Бистриці - одному з найкрасивіших міст центральної частини Словаччини.

Навчання у словацькому університеті та щоденне спілкування з носіями мови дозволяють їй постійно вдосконалювати власні знання, стежити за сучасним словацьким мовленням і знайомити студентів із культурою, традиціями та особливостями повсякденного життя в країні.

Інтерес до словацької мови та культури

Поліну щиро цікавлять словацька мова, культура, традиції та люди цієї країни. Вона любить вивчати нове, відвідувати цікаві місця і знайомитися з новими людьми.

Поліна ділиться зі студентами власним досвідом адаптації та навчання, пояснює особливості спілкування зі словаками й допомагає краще зрозуміти мовне та культурне середовище Словаччини.

Методика викладання

Основний принцип Поліни - пояснювати складні теми зрозуміло, послідовно та на практичних прикладах. Під час занять вона використовує асоціації, наочні матеріали й інтерактивні завдання, які допомагають легше запам’ятовувати нові слова та розбиратися в граматичних конструкціях.

На заняттях студенти:

  • вивчають і повторюють граматику словацької мови;
  • розширюють повсякденний та академічний словниковий запас;
  • розвивають навички читання, письма, аудіювання та говоріння;
  • працюють над правильною вимовою;
  • складають діалоги та моделюють реальні ситуації;
  • пишуть диктанти та виконують письмові завдання;
  • навчаються розуміти словацьку мову на слух;
  • готуються до спілкування та навчання у словацькому університеті.

Особлива увага приділяється розмовній практиці. Студенти навчаються відповідати на запитання, формулювати власні думки, підтримувати діалог і застосовувати вивчену лексику в ситуаціях, з якими вони можуть зіткнутися під час навчання та в повсякденному житті.

Підготовка до вступу та навчання

Поліна допомагає абітурієнтам підготуватися до вступу в університети Словаччини та подальшого навчання словацькою мовою. На заняттях вивчається лексика, необхідна для вступних іспитів і тестів, спілкування з представниками університету, роботи з інформаційною системою та відвідування навчальних занять.

Учні Поліни успішно складали тест SCIO зі словацької мови й отримували результати вище 65-го процентиля. Такі результати демонструють якість мовної підготовки та готовність абітурієнтів до вступних іспитів і тестів.

Освітня платформа Postupai

Під час навчання Поліна використовує освітню платформу Postupai. На ній розміщуються навчальні матеріали, домашні завдання, тести та додаткові вправи для самостійної роботи.

Використання платформи допомагає студентам повторювати пройдені теми, закріплювати знання, стежити за результатами та продовжувати вивчення словацької мови між заняттями.

Атмосфера на заняттях

Заняття з Поліною проходять у спокійній, доброзичливій та продуктивній атмосфері. Вона підтримує студентів на кожному етапі навчання і допомагає сприймати помилки як природну частину вивчення іноземної мови.

Головна мета Поліни - допомогти кожному студенту впевнено використовувати словацьку мову, розуміти мовлення носіїв, успішно навчатися та комфортно почуватися у Словаччині.

Записуйтеся на курс словацької мови з Поліною Марфулою та розпочинайте підготовку до вступу, навчання і життя у Словаччині разом із Postupai.

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