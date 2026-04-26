Онлайн-курс словацької мови B1-B2 з Поліною Марфулою

Курс словацької мови для вступу до університетів Словаччини

Онлайн-курс словацької мови з Поліною Марфулою призначений для абітурієнтів, які планують вступати до університетів Словаччини, а також для студентів і всіх, хто хоче впевнено використовувати словацьку мову під час навчання, роботи та повсякденного спілкування.

Навчання проходить у невеликих групах по 6-7 осіб. Такий формат дозволяє викладачеві приділяти увагу кожному учаснику, відповідати на запитання та враховувати індивідуальний темп засвоєння матеріалу.

Основне завдання програми - сформувати міцні знання словацької мови на рівні B1. Курс включає 112 занять і 199 академічних годин, тому студенти зможуть детально вивчити та закріпити матеріал рівня B1, а також розпочати опанування окремих граматичних і лексичних тем рівня B2.

Особлива увага приділяється практичному застосуванню мови. Учасники навчаються розуміти словацьку мову, самостійно формулювати думки, підтримувати розмову та використовувати отримані знання під час вступу, навчання і життя у Словаччині.

У програмі курсу

послідовне вивчення словацької мови до впевненого рівня B1;

опанування окремих граматичних і лексичних тем рівня B2;

детальне вивчення та регулярне повторення граматики;

розвиток навичок читання, письма, аудіювання та говоріння;

робота над правильною вимовою;

розширення повсякденного й академічного словникового запасу;

написання диктантів для підвищення грамотності;

виконання практичних та інтерактивних завдань;

моделювання реальних ситуацій спілкування;

підготовка до вступних іспитів і тестів;

вивчення лексики, необхідної для навчання і життя у Словаччині;

доступ до освітньої платформи Postupai;

доступ до закритої групи в Telegram і записів проведених занять.

Підготовка до іспитів і тестів зі словацької мови

Курс допомагає абітурієнтам підготуватися до вступних іспитів, внутрішніх мовних тестів університетів і тестування SCIO зі словацької мови. На заняттях студенти працюють із граматикою, текстами, письмовими завданнями та лексикою, необхідною для вступу і подальшого навчання.

Особлива увага приділяється розумінню структури завдань, грамотності, швидкості виконання та практичному застосуванню словацької мови. Учні Поліни успішно складали тест SCIO й отримували результати вище 65-го процентиля.

Освітня платформа Postupai

Учасники курсу отримують доступ до освітньої платформи Postupai. На ній розміщуються навчальні матеріали, домашні завдання, тести та додаткові вправи для самостійної роботи.

Платформа дозволяє повторювати пройдені теми, закріплювати нові знання, перевіряти результати та продовжувати вивчення словацької мови між заняттями.

Підтримка студентів у Telegram

На весь період навчання для учасників створюється окрема група в Telegram. У ній студенти можуть спілкуватися з викладачем, ставити запитання, отримувати актуальну інформацію, додаткові матеріали та записи проведених занять для повторення пройдених тем.

Інформація про курс

Період навчання: орієнтовно з 7 жовтня 2026 року до 25 червня 2027 року

орієнтовно з 7 жовтня 2026 року до 25 червня 2027 року Викладач: Поліна Марфула

Поліна Марфула Кількість учасників: 6-7 осіб

6-7 осіб Тривалість одного заняття: 80 хвилин

80 хвилин Формат навчання: онлайн у Google Meet

онлайн у Google Meet Вартість курсу: 630 євро

630 євро Кількість занять: 112

112 Обсяг курсу: 199 академічних годин

Розклад занять

Заняття проходять 3 рази на тиждень:

середа: 17:40-19:00;

п’ятниця: 17:40-19:00;

неділя: 11:00-12:20.

1 січня 2027 року - вихідний день.

Формат проведення: онлайн у Google Meet із використанням освітньої платформи Postupai.

Мета курсу - допомогти студентам досягти впевненого рівня B1, розпочати вивчення окремих тем рівня B2 та підготуватися до вступних іспитів, мовних тестів і подальшого навчання у словацькому університеті.

Курси словацької мови від Postupai підходять абітурієнтам, які готуються до вступу в університети Словаччини у 2027/2028 навчальному році, студентам і всім, кому словацька мова необхідна для навчання, роботи та комфортного життя у країні.

Записуйтеся на онлайн-курс словацької мови з Поліною Марфулою - розпочніть підготовку до вступу та навчання у Словаччині разом із Postupai!