Головна Всі курси Курси словацької мови Курс словацької мови з Вікторією Куторгою
Курс словацької мови з Вікторією Куторгою
старт 11.05.2026
92 занять
ПН, Ср, ПТ з 17:00 до 18:20
Підготовка до вступу - 2027/2028
Тривалість уроку - 80 хвилин
Місце проведення - Google Classroom (Meet)
Курс словацької мови з Вікторією Куторгою

Весь курс - 8 місяців
Набір у нову групу відкритий до 10.05.2026
490 €

Словацька мова для вступу до Словаччини

Це сучасна навчальна програма для тих, хто планує вступати до університетів Словаччини або хоче впевнено володіти словацькою мовою в навчанні, роботі та повсякденному житті. Курс поєднує ефективні методики, системний підхід і комфортну атмосферу занять у малих групах по 6 - 7 осіб.

Програма побудована так, щоб поступово вивести студента на рівень B1 - рівень, необхідний для вступу до державних університетів Словаччини. Викладачка Вікторія Куторга має понад 10 років досвіду, академічну філологічну підготовку та практичний досвід роботи в Словаччині, що дозволяє ефективно поєднувати теорію з реальним застосуванням мови.

Заняття проходять онлайн через Google Meet тричі на тиждень. Навчання включає 92 інтерактивні заняття, під час яких студенти опановують граматику, вимову, розмовну практику та лексику, необхідну для життя і навчання в Словаччині.

У програмі курсу

  • поступове та системне освоєння граматики й розмовних тем;
  • розвиток навичок говоріння, читання, письма та аудіювання;
  • інтерактивні методики з акцентом на живе спілкування;
  • моделювання реальних ситуацій життя та навчання в Словаччині;
  • підготовка до вступних іспитів і внутрішніх тестів університетів.

Підготовка до тестів зі словацької мови

Курс також спрямований на підготовку до складання внутрішніх тестів зі словацької мови в університетах Словаччини, а також іспиту SCIO зі словацької мови. У процесі навчання студенти працюють із типовими завданнями, розвивають навички розуміння тексту, граматики та логіки мови, що дозволяє впевнено проходити тестування.

Особлива увага приділяється формату завдань, швидкості виконання та розумінню структури тестів. Завдяки цьому студенти не лише досягають рівня B1, а й отримують практичну підготовку до реальних екзаменаційних умов.

Вартість курсу - 490 євро. Тривалість навчання: з 11 травня 2026 року до 09 грудня 2026 року.

Розклад

  • Понеділок: 17:20 - 18:40
  • Середа: 17:20 - 18:40
  • П’ятниця: 17:20 - 18:40

Формат навчання: онлайн, Google Meet.

Курси словацької мови від Postupai розраховані на абітурієнтів, студентів і всіх, хто хоче впевнено опанувати мову для вступу та успішного навчання в університетах Словаччини.

Записуйся на курс словацької мови від Postupai вже сьогодні - зроби перший крок до вступу в Словаччині!

Вікторія Куторга
Досвід викладання 10 років

Вікторія Куторга - викладачка словацької мови

Вікторія Куторга - досвідчена викладачка з понад 10-річною практикою, для якої навчання - це поєднання системного підходу, сучасних методик і реального результату. Вона допомагає студентам не просто вивчити мову, а впевнено використовувати її в навчанні та повсякденному житті в Словаччині.

Освіта та кваліфікація

Вікторія здобула ступінь магістра філології в Ужгородському національному університеті за спеціальністю «викладач іноземної мови та літератури». Також має досвід стажування та роботи в Словаччині як викладач і перекладач, що дозволяє передавати студентам не лише теоретичні знання, а й реальну мовну практику.

Досвід викладання

Має понад 10 років професійного досвіду роботи зі студентами різного віку та рівня підготовки - від початкового до B2. Проводить заняття в онлайн-форматі, працює з індивідуальними та груповими програмами.

Викладає словацьку мову для абітурієнтів, студентів і всіх, хто планує навчання або життя в Словаччині. Допомагає підготуватися до вступу, складання мовних тестів і адаптації в новому середовищі.

Методики та підхід

Головний принцип Вікторії - навчання через практику та занурення в мовне середовище. У своїй роботі вона використовує:

  • інтерактивний підхід - акцент на говорінні та живому спілкуванні;
  • занурення в мовне середовище - фільми, музика, подкасти та матеріали словацькою мовою;
  • моделювання реальних ситуацій - навчання через сценарії з життя та навчання в Словаччині;
  • самостійну роботу - розвиток навичок мислення, письма та аналізу.

На заняттях студенти активно взаємодіють, говорять із першого уроку, вчаться розуміти живу мову та не бояться помилок. Теорія одразу закріплюється практикою, що дає швидкий і помітний результат.

Мета викладачки

Головна мета - навчити студентів впевнено використовувати словацьку мову в навчанні, побуті та спілкуванні, підготувати до вступу в університети Словаччини та мотивувати до подальшого розвитку навіть після завершення курсу.

Записуйся на курс словацької мови від Postupai і розпочни шлях до впевненого володіння мовою разом із викладачкою, яка дає результат і підтримує на кожному етапі.

