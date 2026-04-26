Курс словацької мови з Вікторією Куторгою

Словацька мова для вступу до Словаччини

Це сучасна навчальна програма для тих, хто планує вступати до університетів Словаччини або хоче впевнено володіти словацькою мовою в навчанні, роботі та повсякденному житті. Курс поєднує ефективні методики, системний підхід і комфортну атмосферу занять у малих групах по 6 - 7 осіб.

Програма побудована так, щоб поступово вивести студента на рівень B1 - рівень, необхідний для вступу до державних університетів Словаччини. Викладачка Вікторія Куторга має понад 10 років досвіду, академічну філологічну підготовку та практичний досвід роботи в Словаччині, що дозволяє ефективно поєднувати теорію з реальним застосуванням мови.

Заняття проходять онлайн через Google Meet тричі на тиждень. Навчання включає 92 інтерактивні заняття, під час яких студенти опановують граматику, вимову, розмовну практику та лексику, необхідну для життя і навчання в Словаччині.

У програмі курсу

поступове та системне освоєння граматики й розмовних тем;

розвиток навичок говоріння, читання, письма та аудіювання;

інтерактивні методики з акцентом на живе спілкування;

моделювання реальних ситуацій життя та навчання в Словаччині;

підготовка до вступних іспитів і внутрішніх тестів університетів.

Підготовка до тестів зі словацької мови

Курс також спрямований на підготовку до складання внутрішніх тестів зі словацької мови в університетах Словаччини, а також іспиту SCIO зі словацької мови. У процесі навчання студенти працюють із типовими завданнями, розвивають навички розуміння тексту, граматики та логіки мови, що дозволяє впевнено проходити тестування.

Особлива увага приділяється формату завдань, швидкості виконання та розумінню структури тестів. Завдяки цьому студенти не лише досягають рівня B1, а й отримують практичну підготовку до реальних екзаменаційних умов.

Вартість курсу - 490 євро. Тривалість навчання: з 11 травня 2026 року до 09 грудня 2026 року.

Розклад

Понеділок: 17:20 - 18:40

Середа: 17:20 - 18:40

П’ятниця: 17:20 - 18:40

Формат навчання: онлайн, Google Meet.

Курси словацької мови від Postupai розраховані на абітурієнтів, студентів і всіх, хто хоче впевнено опанувати мову для вступу та успішного навчання в університетах Словаччини.

