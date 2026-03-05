Які університети Словаччини вимагають сертифікат словацької мови

Вимоги до підтвердження знання словацької мови можуть відрізнятися залежно від університету та факультету. У більшості випадків університети Словаччини вимагають, щоб іноземні абітурієнти підтвердили рівень володіння мовою, оскільки навчання на більшості програм бакалаврату проходить саме словацькою мовою.

Серед університетів, де може вимагатися підтвердження рівня словацької мови, можна виділити:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - залежно від факультету потрібен рівень не нижче B1 .

- залежно від факультету потрібен рівень не нижче . Technická univerzita v Košiciach (TUKE) - університет пропонує підготовчі курси словацької мови, а також проводить тестування з мови. У деяких випадках для початку навчання може бути достатньо рівня A1 .

- університет пропонує підготовчі курси словацької мови, а також проводить тестування з мови. У деяких випадках для початку навчання може бути достатньо рівня . Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) - університет проводить внутрішній онлайн-тест зі словацької мови для іноземних абітурієнтів.

- університет проводить внутрішній онлайн-тест зі словацької мови для іноземних абітурієнтів. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) - для підтвердження рівня B1 може підійти сертифікат Postupai, однак для рівня B2 іспит необхідно складати очно на кафедрі університету.

- для підтвердження рівня може підійти сертифікат Postupai, однак для рівня іспит необхідно складати очно на кафедрі університету. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) - приймається сертифікат Словацького технічного університету, також університет може проводити власний тест зі словацької мови.

- приймається сертифікат Словацького технічного університету, також університет може проводити власний тест зі словацької мови. Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) - тест зі словацької мови проводиться безпосередньо під час вступного іспиту. Іспит зазвичай складається з двох частин: тест зі словацької мови та тест із загальних предметів (наприклад, основи економіки та шкільні дисципліни).

- тест зі словацької мови проводиться безпосередньо під час вступного іспиту. Іспит зазвичай складається з двох частин: тест зі словацької мови та тест із загальних предметів (наприклад, основи економіки та шкільні дисципліни). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - потрібен сертифікат ECL, який необхідно складати очно на факультеті.

У деяких університетах сертифікат словацької мови є обов’язковим уже на етапі подання документів. В інших випадках рівень мови може перевірятися безпосередньо під час вступних іспитів.

Наприклад, окремі університети проводять внутрішній тест зі словацької мови, який дозволяє визначити рівень володіння мовою абітурієнта. Такий іспит може включати завдання на читання, граматику, аудіювання та усну частину.

Також важливо враховувати, що вимоги можуть відрізнятися не лише між університетами, але й між факультетами. Наприклад, на технічних, медичних або гуманітарних спеціальностях часто потрібен вищий рівень мови, оскільки навчання пов’язане з використанням складної професійної термінології.

Тому перед поданням документів абітурієнтам рекомендується уважно вивчити вимоги обраного університету та факультету, щоб заздалегідь підготувати необхідний сертифікат або зареєструватися на мовний іспит. Також важливо починати підготовку заздалегідь, оскільки вивчити словацьку мову на рівні, необхідному для навчання в університеті, за кілька місяців практично неможливо.

Чи можна вступити до університету Словаччини без сертифіката словацької мови

Багато абітурієнтів, які планують вступ до університетів Словаччини, ставлять запитання - чи можна вступити без сертифіката словацької мови. На практиці така можливість існує, однак усе залежить від конкретного університету, факультету та обраної спеціальності.

У деяких університетах Словаччини сертифікат про знання словацької мови не є обов’язковим документом на етапі подання заяви. Наприклад, Technická univerzita vo Zvolene (Технічний університет у Зволені) не вимагає надання сертифіката про знання словацької мови під час вступу на низку освітніх програм.

Натомість університет може самостійно перевірити рівень володіння мовою під час вступних іспитів. У такому випадку абітурієнт складає тест зі словацької мови, який дозволяє визначити, чи зможе він навчатися на обраній програмі.

Деякі університети проводять внутрішні мовні тести, які можуть включати кілька частин - читання тексту, граматику, аудіювання та усну співбесіду. За результатами такого іспиту університет приймає рішення щодо можливості зарахування студента на навчання.

Також трапляються випадки, коли університет дозволяє абітурієнту вступити без сертифіката, але за умови, що рівень мови буде підтверджено пізніше. Наприклад, студент може розпочати навчання і одночасно пройти додатковий мовний курс або скласти іспит уже під час навчання. У деяких університетах словацька мова може бути включена до навчальної програми як окремий предмет у першому та другому семестрі.

Однак важливо розуміти, що навіть якщо університет формально не вимагає сертифікат, знання словацької мови залишається обов’язковим для успішного навчання. Усі лекції, семінари, навчальні матеріали та іспити проходять словацькою мовою, тому без достатнього рівня володіння мовою навчання може бути досить складним.

Крім того, починаючи з вступу на 2026/2027 навчальний рік, багато університетів почали поступово посилювати вимоги до підтвердження рівня мови. Дедалі частіше потрібен сертифікат, виданий словацькими освітніми установами, або складання офіційного мовного іспиту безпосередньо у Словаччині.

Тому абітурієнтам рекомендується заздалегідь підготуватися та підтвердити рівень словацької мови до початку навчання. Це значно спрощує процес вступу і допомагає швидше адаптуватися до навчального процесу в університеті.

Де отримати сертифікат словацької мови для вступу до університетів Словаччини

Для вступу до університетів Словаччини абітурієнтам необхідно підтвердити знання словацької мови. Зробити це можна кількома способами - через мовні школи, університетські іспити або незалежні мовні тести. Важливо обирати ті іспити та сертифікати, які приймають університети Словаччини.

Одним із найпоширеніших варіантів є складання іспиту в мовних школах Словаччини, які мають акредитацію Міністерства освіти. Такі школи мають право проводити державні іспити з іноземних мов, зокрема зі словацької мови для іноземців. Список акредитованих мовних шкіл, де можна складати мовні іспити, опублікований на офіційному сайті Міністерства освіти Словаччини. https://www.minedu.sk/vzdelavanie-v-jazykovych-skolach/

Ще одним варіантом є складання іспиту безпосередньо в університеті. Деякі університети Словаччини проводять власні тести зі словацької мови для іноземних абітурієнтів. Такий іспит дозволяє визначити рівень володіння мовою та підтвердити, що студент зможе навчатися на обраній програмі.

Наприклад, Словацький технічний університет у Братиславі (STU) проводить офіційне тестування знання словацької мови для абітурієнтів. Детальна інформація про тестування та реєстрацію доступна на офіційній сторінці університету: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/testovanie-znalosti-slovenskeho-jazyka.html?page_id=17248

Також одним зі способів підтвердження знання мови є тест SCIO - Slovenčina ako cudzí jazyk, який призначений для іноземних абітурієнтів. Цей тест перевіряє рівень володіння словацькою мовою та може використовуватися під час вступу до деяких університетів Словаччини.

Інформацію про дати проведення іспиту можна знайти на офіційній сторінці: https://www.scio.sk/terminy-prijimaciek-na-vs

Тест Slovenčina ako cudzí jazyk перевіряє розуміння тексту, словниковий запас і граматику. Іспит зазвичай триває близько 60 хвилин і включає завдання на читання, лексику та граматику.

Крім того, деякі університети приймають внутрішні мовні тести, які проводяться спеціально для абітурієнтів. Такі іспити можуть включати завдання з граматики, читання, аудіювання та усного мовлення.

Також курси словацької мови Postupai допомагають абітурієнтам підготуватися до іспиту, вивчити мову до рівня B1 або B2 та успішно скласти мовний тест, необхідний для вступу до університетів Словаччини.

Важливо враховувати, що підготовка до мовного іспиту потребує часу. Для досягнення рівня B1 або B2, який найчастіше потрібен для вступу до університетів Словаччини, абітурієнтам зазвичай необхідно кілька місяців систематичного вивчення мови. Тому рекомендується починати підготовку заздалегідь - бажано за рік до вступу.

Скільки коштує іспит зі словацької мови та скільки діє сертифікат

Вартість іспиту зі словацької мови може відрізнятися залежно від того, де саме проходить тестування - у мовній школі, університеті або незалежному екзаменаційному центрі. У Словаччині існує кілька варіантів іспитів, які дозволяють підтвердити рівень володіння словацькою мовою для вступу до університету.

Наприклад, іспити в мовних школах Словаччини, акредитованих Міністерством освіти, зазвичай коштують від 80 до 200 євро залежно від рівня іспиту та конкретного навчального центру. Такі іспити дозволяють отримати офіційний сертифікат, який підтверджує рівень володіння мовою за системою CEFR (наприклад, B1, B2 та вище).

Якщо іспит проводиться безпосередньо в університеті, його вартість може бути нижчою або входити у вартість вступного іспиту. У деяких випадках тестування проводиться безкоштовно для абітурієнтів, які подають документи на навчання в цьому університеті.

Окремим варіантом є тест SCIO - Slovenčina ako cudzí jazyk, який використовується деякими університетами для оцінювання рівня володіння словацькою мовою. Вартість такого тесту зазвичай становить близько 43 євро, залежно від дати реєстрації та обраного екзаменаційного центру.

Важливо враховувати, що сертифікат про знання словацької мови зазвичай не має суворого строку дії, на відміну від деяких міжнародних іспитів з англійської мови. Однак університети можуть враховувати актуальність сертифіката і найчастіше приймають документи, отримані протягом останніх кількох років.

Водночас варто пам’ятати, що сам сертифікат є лише підтвердженням рівня володіння мовою. Для успішного навчання в університеті важливо не лише скласти іспит, але й реально володіти мовою на рівні, достатньому для розуміння лекцій, виконання навчальних завдань і спілкування з викладачами.

Тому абітурієнтам рекомендується не відкладати вивчення словацької мови та починати підготовку заздалегідь. Системне вивчення мови, практика розмовної мови та підготовка до іспиту значно підвищують шанси на успішне складання тесту.

Коли краще складати іспит зі словацької мови

Одним із важливих питань для абітурієнтів, які планують вступ до університетів Словаччини, є вибір часу для складання іспиту зі словацької мови. Правильне планування підготовки та дати іспиту допомагає уникнути зайвого стресу і вчасно підготувати всі документи для вступу.

Як правило, підготовку до іспиту зі словацької мови рекомендується починати за 6 - 12 місяців до подання документів до університету. За цей час можна вивчити граматику, розширити словниковий запас, звикнути до академічної лексики та підготуватися до формату іспиту.

Оптимальним періодом для складання іспиту вважається осінь або зима перед роком вступу. Наприклад, якщо абітурієнт планує вступати до університетів Словаччини на 2026/2027 навчальний рік, найкраще складати іспит у період з жовтня по лютий. Це дозволить вчасно отримати сертифікат і спокійно підготувати інші документи для вступу.

Також варто враховувати, що в деяких університетах тестування зі словацької мови проводиться кілька разів на рік, тому абітурієнти можуть обрати найбільш зручну дату іспиту.

Ще однією причиною складати іспит заздалегідь є можливість повторної спроби. Якщо результат буде нижчим за очікуваний, у абітурієнта залишиться достатньо часу для додаткової підготовки та повторного складання іспиту.

Крім того, рання підготовка до мовного іспиту допомагає легше адаптуватися до майбутнього навчання. Навіть якщо іспит уже успішно складено, додаткові місяці практики словацької мови значно полегшують початок навчання в університеті.

Тому майбутнім студентам рекомендується починати підготовку якомога раніше та складати іспит до початку основного етапу подання документів до університетів Словаччини. Такий підхід дозволяє впевнено пройти процес вступу і уникнути зайвих складнощів на етапі подання документів.

Висновок

Сертифікат словацької мови є важливим елементом під час вступу до університетів Словаччини. У більшості випадків абітурієнти повинні підтвердити рівень володіння мовою не нижче B1 або B2, щоб успішно навчатися словацькою мовою, розуміти лекції та працювати з навчальними матеріалами.

Водночас вимоги можуть відрізнятися залежно від університету та факультету. Деякі університети приймають сертифікати мовних шкіл Словаччини, інші проводять власні вступні тести зі словацької мови, а в окремих випадках може використовуватися тест SCIO - Slovenčina ako cudzí jazyk.

Також важливо враховувати зміни, які почали діяти для вступу на 2026/2027 навчальний рік. Дедалі більше університетів вимагають підтвердження знання мови саме через сертифікати, отримані у Словаччині, або через офіційні іспити, які проводять університети.

Тому абітурієнтам рекомендується заздалегідь починати підготовку до вивчення словацької мови, обирати відповідний іспит і уважно вивчати вимоги обраного університету. Рання підготовка значно підвищує шанси на успішний вступ і допомагає легше адаптуватися до навчання у словацькому університеті.

Якщо ви плануєте вступ до Словаччини, курси словацької мови Postupai допоможуть підготуватися до іспиту, вивчити мову до рівня B1 або B2 та успішно підтвердити знання для вступу до університету.