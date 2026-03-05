Вступ до університетів Словаччини для іноземних абітурієнтів у багатьох випадках потребує підтвердження рівня володіння словацькою мовою. Одне з найпоширеніших питань, яке ставлять майбутні студенти та їхні батьки - чи потрібен сертифікат словацької мови для вступу та який рівень мови вимагають університети Словаччини.
В останні роки вимоги університетів поступово змінюються. Якщо раніше багато університетів приймали сертифікати мовних шкіл з інших країн, то для вступу на 2026/2027 навчальний рік дедалі частіше потрібне підтвердження рівня словацької мови, отримане безпосередньо у Словаччині або в офіційних екзаменаційних центрах.
Вступити до університету Словаччини можна і без сертифіката, але без знання мови навчатися буде складно.
Одне з найпоширеніших питань серед абітурієнтів, які планують вступ до університетів Словаччини, - це необхідність підтвердження рівня словацької мови. Оскільки більшість програм бакалаврату в країні є безкоштовними при навчанні словацькою мовою, університети повинні бути впевнені, що студент зможе повноцінно навчатися, розуміти лекції, складати іспити та працювати з академічними текстами.
Раніше вимоги до підтвердження рівня мови були більш гнучкими. Наприклад, під час вступу на 2025/2026 навчальний рік багато університетів приймали сертифікати про знання словацької мови, отримані в мовних школах за межами Словаччини, зокрема в Україні. Такі документи могли підтверджувати рівень володіння мовою і часто приймалися під час подання документів.
Однак ситуація поступово змінюється. Для вступу на 2026/2027 навчальний рік багато університетів почали посилювати вимоги до підтвердження рівня словацької мови. Дедалі частіше приймаються сертифікати, видані мовними школами, університетами або офіційними екзаменаційними центрами, розташованими безпосередньо у Словаччині. Це пов’язано з тим, що університети прагнуть більш точно оцінювати реальний рівень володіння мовою іноземними студентами.
При цьому важливо враховувати, що вимоги можуть відрізнятися залежно від університету та факультету. Деякі університети проводять власний іспит зі словацької мови, який може замінити окремий сертифікат. У такому випадку рівень володіння мовою перевіряється безпосередньо під час вступного іспиту.
Таким чином, підтвердження рівня словацької мови залишається важливою умовою для вступу на більшість програм бакалаврату. Під час підготовки до вступу на 2026/2027 навчальний рік абітурієнтам рекомендується орієнтуватися на сертифікати, отримані у Словаччині, або заздалегідь уточнювати в університеті, які документи приймаються для підтвердження рівня мови.
Окремо варто зазначити, що абітурієнти освітньої платформи Postupai можуть складати тест зі словацької мови у Словаччині, зокрема у Словацькому технічному університеті в Братиславі. За результатами іспиту студенти отримують підтвердження рівня володіння словацькою мовою, яке приймається низкою факультетів під час вступу до університету.
Під час вступу до університетів Словаччини абітурієнти повинні підтвердити певний рівень володіння словацькою мовою. Це необхідно для того, щоб студент міг розуміти лекції, працювати з навчальними матеріалами, брати участь у семінарах і успішно складати іспити під час навчання.
У більшості випадків університети орієнтуються на загальноєвропейську систему рівнів володіння мовою CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Згідно з цією системою, рівень мови поділяється на кілька ступенів - від початкового до просунутого.
Нижче наведено приклад таблиці рівнів словацької мови та їх значення для навчання в університеті.
|Рівень
|Опис
|A1 - A2
|Базовий рівень.
Недостатній для навчання в університеті.
|B1
|Мінімальний рівень,
який дозволяє розуміти лекції та навчатися на більшості програм.
|B2
|Впевнений рівень володіння мовою,
який дозволяє комфортно навчатися та працювати з академічними текстами.
|C1
|Просунутий рівень,
характерний для вільного володіння мовою.
Для більшості програм бакалаврату в Словаччині мінімальним рівнем вважається B1. Такий рівень дозволяє студенту розуміти основний зміст лекцій, спілкуватися з викладачами та виконувати навчальні завдання.
Однак на практиці багато університетів і факультетів віддають перевагу абітурієнтам із рівнем B2, особливо якщо йдеться про технічні, медичні, економічні або гуманітарні спеціальності. Це пов’язано з тим, що навчання в університеті передбачає роботу зі складною професійною термінологією, науковими текстами та великим обсягом інформації.
Також варто враховувати, що деякі університети можуть перевіряти рівень мови під час вступних іспитів. У таких випадках абітурієнт складає тест зі словацької мови, який підтверджує його рівень володіння мовою та може замінити окремий сертифікат. Наприклад, Žilinská univerzita v Žiline проводить внутрішній онлайн-іспит зі словацької мови для іноземних абітурієнтів.
Іспит зазвичай складається з чотирьох частин:
Між письмовою та усною частиною передбачена перерва близько 10 хвилин. Для успішного складання іспиту необхідно набрати мінімум 60% у кожній частині, тобто не менше ніж 12 балів.
Таким чином, для вступу до університетів Словаччини абітурієнту рекомендується мати рівень словацької мови не нижче B1, а для більш комфортного навчання - B2. При цьому важливо розуміти, що навіть за наявності рівня B1 або B2 та відсутності практики на початку навчання можуть виникати певні труднощі з розумінням лекцій або розмовної мови.
Однак це нормальна ситуація для більшості іноземних студентів. Під час навчання студенти щодня читають матеріали словацькою мовою, спілкуються з викладачами та одногрупниками, виконують завдання і поступово звикають до академічної термінології. Як показує практика, вже до першої екзаменаційної сесії більшість студентів почуваються значно впевненіше та успішно складають предмети.
Під час вступу до університетів Словаччини абітурієнти повинні підтвердити знання словацької мови. Зробити це можна кількома способами, однак важливо враховувати, що вимоги можуть відрізнятися залежно від університету, факультету та обраної спеціальності.
Найпоширенішим варіантом є сертифікат про знання словацької мови, який підтверджує рівень володіння мовою (зазвичай B1 або B2). Такий сертифікат може бути виданий мовною школою, університетом або офіційним екзаменаційним центром. Документ підтверджує, що студент здатний навчатися словацькою мовою та розуміти навчальну програму.
Список мовних шкіл, які мають право проводити державні іспити з мов, опублікований на офіційному сайті Міністерства освіти Словаччини:
Станом на сьогодні університети Словаччини найчастіше приймають такі види підтвердження знання мови:
Детальніше про вимоги факультету можна ознайомитися на офіційній сторінці:
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov-o-studium-na-fchpt/bakalarske-studium.html?page_id=2881
Важливо враховувати, що для вступу на 2026/2027 навчальний рік вимоги стали більш суворими. Якщо раніше деякі університети приймали сертифікати, видані мовними школами за межами Словаччини, то зараз дедалі частіше вимагається документ, отриманий безпосередньо у Словаччині. Це пов’язано з тим, що університети хочуть бути впевненими у реальному рівні володіння мовою іноземними студентами.
У деяких випадках сертифікат може бути замінений вступним іспитом зі словацької мови, який проводить сам університет. Такий іспит дозволяє перевірити знання абітурієнта та визначити, чи зможе він навчатися на обраній програмі.
Також важливо заздалегідь уточнювати вимоги конкретного факультету. Наприклад, на технічних, медичних або гуманітарних програмах вимоги до рівня мови можуть бути вищими, ніж на інших спеціальностях. Тому перед поданням документів рекомендується уважно вивчити умови вступу обраного університету або проконсультуватися зі спеціалістами.
Таким чином, сертифікат словацької мови залишається одним із основних способів підтвердження знань для вступу до університетів Словаччини. При цьому абітурієнтам важливо враховувати актуальні вимоги університетів і заздалегідь підготувати необхідні документи.
Вимоги до підтвердження знання словацької мови можуть відрізнятися залежно від університету та факультету. У більшості випадків університети Словаччини вимагають, щоб іноземні абітурієнти підтвердили рівень володіння мовою, оскільки навчання на більшості програм бакалаврату проходить саме словацькою мовою.
Серед університетів, де може вимагатися підтвердження рівня словацької мови, можна виділити:
У деяких університетах сертифікат словацької мови є обов’язковим уже на етапі подання документів. В інших випадках рівень мови може перевірятися безпосередньо під час вступних іспитів.
Наприклад, окремі університети проводять внутрішній тест зі словацької мови, який дозволяє визначити рівень володіння мовою абітурієнта. Такий іспит може включати завдання на читання, граматику, аудіювання та усну частину.
Також важливо враховувати, що вимоги можуть відрізнятися не лише між університетами, але й між факультетами. Наприклад, на технічних, медичних або гуманітарних спеціальностях часто потрібен вищий рівень мови, оскільки навчання пов’язане з використанням складної професійної термінології.
Тому перед поданням документів абітурієнтам рекомендується уважно вивчити вимоги обраного університету та факультету, щоб заздалегідь підготувати необхідний сертифікат або зареєструватися на мовний іспит. Також важливо починати підготовку заздалегідь, оскільки вивчити словацьку мову на рівні, необхідному для навчання в університеті, за кілька місяців практично неможливо.
Багато абітурієнтів, які планують вступ до університетів Словаччини, ставлять запитання - чи можна вступити без сертифіката словацької мови. На практиці така можливість існує, однак усе залежить від конкретного університету, факультету та обраної спеціальності.
У деяких університетах Словаччини сертифікат про знання словацької мови не є обов’язковим документом на етапі подання заяви. Наприклад, Technická univerzita vo Zvolene (Технічний університет у Зволені) не вимагає надання сертифіката про знання словацької мови під час вступу на низку освітніх програм.
Натомість університет може самостійно перевірити рівень володіння мовою під час вступних іспитів. У такому випадку абітурієнт складає тест зі словацької мови, який дозволяє визначити, чи зможе він навчатися на обраній програмі.
Деякі університети проводять внутрішні мовні тести, які можуть включати кілька частин - читання тексту, граматику, аудіювання та усну співбесіду. За результатами такого іспиту університет приймає рішення щодо можливості зарахування студента на навчання.
Також трапляються випадки, коли університет дозволяє абітурієнту вступити без сертифіката, але за умови, що рівень мови буде підтверджено пізніше. Наприклад, студент може розпочати навчання і одночасно пройти додатковий мовний курс або скласти іспит уже під час навчання. У деяких університетах словацька мова може бути включена до навчальної програми як окремий предмет у першому та другому семестрі.
Однак важливо розуміти, що навіть якщо університет формально не вимагає сертифікат, знання словацької мови залишається обов’язковим для успішного навчання. Усі лекції, семінари, навчальні матеріали та іспити проходять словацькою мовою, тому без достатнього рівня володіння мовою навчання може бути досить складним.
Крім того, починаючи з вступу на 2026/2027 навчальний рік, багато університетів почали поступово посилювати вимоги до підтвердження рівня мови. Дедалі частіше потрібен сертифікат, виданий словацькими освітніми установами, або складання офіційного мовного іспиту безпосередньо у Словаччині.
Тому абітурієнтам рекомендується заздалегідь підготуватися та підтвердити рівень словацької мови до початку навчання. Це значно спрощує процес вступу і допомагає швидше адаптуватися до навчального процесу в університеті.
Для вступу до університетів Словаччини абітурієнтам необхідно підтвердити знання словацької мови. Зробити це можна кількома способами - через мовні школи, університетські іспити або незалежні мовні тести. Важливо обирати ті іспити та сертифікати, які приймають університети Словаччини.
Одним із найпоширеніших варіантів є складання іспиту в мовних школах Словаччини, які мають акредитацію Міністерства освіти. Такі школи мають право проводити державні іспити з іноземних мов, зокрема зі словацької мови для іноземців. Список акредитованих мовних шкіл, де можна складати мовні іспити, опублікований на офіційному сайті Міністерства освіти Словаччини. https://www.minedu.sk/vzdelavanie-v-jazykovych-skolach/
Ще одним варіантом є складання іспиту безпосередньо в університеті. Деякі університети Словаччини проводять власні тести зі словацької мови для іноземних абітурієнтів. Такий іспит дозволяє визначити рівень володіння мовою та підтвердити, що студент зможе навчатися на обраній програмі.
Наприклад, Словацький технічний університет у Братиславі (STU) проводить офіційне тестування знання словацької мови для абітурієнтів. Детальна інформація про тестування та реєстрацію доступна на офіційній сторінці університету: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/testovanie-znalosti-slovenskeho-jazyka.html?page_id=17248
Також одним зі способів підтвердження знання мови є тест SCIO - Slovenčina ako cudzí jazyk, який призначений для іноземних абітурієнтів. Цей тест перевіряє рівень володіння словацькою мовою та може використовуватися під час вступу до деяких університетів Словаччини.
Інформацію про дати проведення іспиту можна знайти на офіційній сторінці:
Тест Slovenčina ako cudzí jazyk перевіряє розуміння тексту, словниковий запас і граматику. Іспит зазвичай триває близько 60 хвилин і включає завдання на читання, лексику та граматику.
Крім того, деякі університети приймають внутрішні мовні тести, які проводяться спеціально для абітурієнтів. Такі іспити можуть включати завдання з граматики, читання, аудіювання та усного мовлення.
Також курси словацької мови Postupai допомагають абітурієнтам підготуватися до іспиту, вивчити мову до рівня B1 або B2 та успішно скласти мовний тест, необхідний для вступу до університетів Словаччини.
Важливо враховувати, що підготовка до мовного іспиту потребує часу. Для досягнення рівня B1 або B2, який найчастіше потрібен для вступу до університетів Словаччини, абітурієнтам зазвичай необхідно кілька місяців систематичного вивчення мови. Тому рекомендується починати підготовку заздалегідь - бажано за рік до вступу.
Вартість іспиту зі словацької мови може відрізнятися залежно від того, де саме проходить тестування - у мовній школі, університеті або незалежному екзаменаційному центрі. У Словаччині існує кілька варіантів іспитів, які дозволяють підтвердити рівень володіння словацькою мовою для вступу до університету.
Наприклад, іспити в мовних школах Словаччини, акредитованих Міністерством освіти, зазвичай коштують від 80 до 200 євро залежно від рівня іспиту та конкретного навчального центру. Такі іспити дозволяють отримати офіційний сертифікат, який підтверджує рівень володіння мовою за системою CEFR (наприклад, B1, B2 та вище).
Якщо іспит проводиться безпосередньо в університеті, його вартість може бути нижчою або входити у вартість вступного іспиту. У деяких випадках тестування проводиться безкоштовно для абітурієнтів, які подають документи на навчання в цьому університеті.
Окремим варіантом є тест SCIO - Slovenčina ako cudzí jazyk, який використовується деякими університетами для оцінювання рівня володіння словацькою мовою. Вартість такого тесту зазвичай становить близько 43 євро, залежно від дати реєстрації та обраного екзаменаційного центру.
Важливо враховувати, що сертифікат про знання словацької мови зазвичай не має суворого строку дії, на відміну від деяких міжнародних іспитів з англійської мови. Однак університети можуть враховувати актуальність сертифіката і найчастіше приймають документи, отримані протягом останніх кількох років.
Водночас варто пам’ятати, що сам сертифікат є лише підтвердженням рівня володіння мовою. Для успішного навчання в університеті важливо не лише скласти іспит, але й реально володіти мовою на рівні, достатньому для розуміння лекцій, виконання навчальних завдань і спілкування з викладачами.
Тому абітурієнтам рекомендується не відкладати вивчення словацької мови та починати підготовку заздалегідь. Системне вивчення мови, практика розмовної мови та підготовка до іспиту значно підвищують шанси на успішне складання тесту.
Одним із важливих питань для абітурієнтів, які планують вступ до університетів Словаччини, є вибір часу для складання іспиту зі словацької мови. Правильне планування підготовки та дати іспиту допомагає уникнути зайвого стресу і вчасно підготувати всі документи для вступу.
Як правило, підготовку до іспиту зі словацької мови рекомендується починати за 6 - 12 місяців до подання документів до університету. За цей час можна вивчити граматику, розширити словниковий запас, звикнути до академічної лексики та підготуватися до формату іспиту.
Оптимальним періодом для складання іспиту вважається осінь або зима перед роком вступу. Наприклад, якщо абітурієнт планує вступати до університетів Словаччини на 2026/2027 навчальний рік, найкраще складати іспит у період з жовтня по лютий. Це дозволить вчасно отримати сертифікат і спокійно підготувати інші документи для вступу.
Також варто враховувати, що в деяких університетах тестування зі словацької мови проводиться кілька разів на рік, тому абітурієнти можуть обрати найбільш зручну дату іспиту.
Ще однією причиною складати іспит заздалегідь є можливість повторної спроби. Якщо результат буде нижчим за очікуваний, у абітурієнта залишиться достатньо часу для додаткової підготовки та повторного складання іспиту.
Крім того, рання підготовка до мовного іспиту допомагає легше адаптуватися до майбутнього навчання. Навіть якщо іспит уже успішно складено, додаткові місяці практики словацької мови значно полегшують початок навчання в університеті.
Тому майбутнім студентам рекомендується починати підготовку якомога раніше та складати іспит до початку основного етапу подання документів до університетів Словаччини. Такий підхід дозволяє впевнено пройти процес вступу і уникнути зайвих складнощів на етапі подання документів.
Сертифікат словацької мови є важливим елементом під час вступу до університетів Словаччини. У більшості випадків абітурієнти повинні підтвердити рівень володіння мовою не нижче B1 або B2, щоб успішно навчатися словацькою мовою, розуміти лекції та працювати з навчальними матеріалами.
Водночас вимоги можуть відрізнятися залежно від університету та факультету. Деякі університети приймають сертифікати мовних шкіл Словаччини, інші проводять власні вступні тести зі словацької мови, а в окремих випадках може використовуватися тест SCIO - Slovenčina ako cudzí jazyk.
Також важливо враховувати зміни, які почали діяти для вступу на 2026/2027 навчальний рік. Дедалі більше університетів вимагають підтвердження знання мови саме через сертифікати, отримані у Словаччині, або через офіційні іспити, які проводять університети.
Тому абітурієнтам рекомендується заздалегідь починати підготовку до вивчення словацької мови, обирати відповідний іспит і уважно вивчати вимоги обраного університету. Рання підготовка значно підвищує шанси на успішний вступ і допомагає легше адаптуватися до навчання у словацькому університеті.
Так, вступити можливо. Деякі університети Словаччини приймають абітурієнтів без сертифіката словацької мови. У такому випадку відповідальність за вивчення мови залишається за студентом, адже навчання, лекції та іспити проходять словацькою мовою.
У більшості університетів Словаччини потрібен рівень словацької мови не нижче B1. Проте для більш комфортного навчання рекомендується рівень B2, який дозволяє легше розуміти лекції, навчальні матеріали та спілкуватися з викладачами.
