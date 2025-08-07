Все три варианта официально разрешены законом, активно используются студентами на практике и позволяют зарабатывать без ущерба для учёбы. Кроме того, мы рассмотрим важные нюансы, о которых должен знать каждый студент: налоги, социальные и пенсионные взносы, возрастные ограничения, а также практические рекомендации по оформлению каждого типа занятости.

В этом материале мы разберём три основных легальных способа заработка для студентов в Словакии - договор о бригадной работе студентов, сокращённую трудовую занятость (TPP) и регистрацию частного предпринимательства (živnosť). Мы подробно объясним, как работает каждый из них, в чём их преимущества и ограничения, и какой формат подработки лучше выбрать в зависимости от вашего графика учёбы, целей и личных обстоятельств.

Ответ - да, если подойти к этому разумно. Словацкое законодательство разрешает студентам официально работать, а рынок предлагает широкий выбор вакансий - от подработки в кафе и супермаркетах до удалённого фриланса. Такой доход вполне достижим при грамотной организации времени и знании своих прав. В этой статье мы расскажем, где искать работу, сколько можно зарабатывать на практике и как совмещать подработку с учёбой без стресса.

Учёба в Словакии - это не только шаг к получению европейского диплома, но и возможность финансовой самостоятельности уже с первых месяцев. Всё больше студентов задаются вопросом: можно ли реально зарабатывать от 100 до 150 евро в неделю, не нарушая закон и не в ущерб учёбе?

Более 80 % студентов, переехавших учиться за границу, становятся самостоятельными уже в первый год

Право на работу для студентов в Словакии

Студенты, имеющие действующий временный вид на жительство по обучению, имеют право официально работать. В период учебного семестра разрешено трудоустройство до 20 часов в неделю, а во время каникул - до 40 часов в неделю.

В среднем студент может легально отработать до 1 040 часов в год, в зависимости от графика и выбранного типа контракта.

Основные формы легальной работы для студентов в Словакии

Иностранные студенты, обучающиеся в Словакии, имеют полное право официально подрабатывать. Наиболее распространённые и удобные формы занятости - это:

1. Dohoda o brigádnickej práci študentov (договор о бригадной работе студентов)

Самый популярный и гибкий тип контракта, предназначенный только для студентов очной формы обучения младше 26 лет. Идеально подходит для временной подработки во время учёбы или на каникулах.

Ключевые особенности:

можно работать до 20 часов в неделю в среднем;

договор заключается максимум на 12 месяцев, после чего его нужно продлить или переоформить;

наиболее часто применяется на таких позициях, как работа в кафе, супермаркетах, складах, на массовых мероприятиях и промышленных предприятиях;

подработку можно найти как напрямую, так и через специализированные агентства: PJ Servis, Proplusco, Brigada.sk;

при доходе до 220 евро в месяц и подаче специального заявления студент освобождается от уплаты социальных взносов.

Этот формат - оптимальный выбор для большинства студентов, особенно тех, кто хочет постепенно вливаться в рабочую среду без ущерба для учёбы. Платформа Postupai рекомендует такой вариант в первую очередь студентам 1 - 2 курса, поскольку вы не привязаны к жёсткому графику: вам звонят из агентства и предлагают смену, а вы сами решаете, принять её или отказаться. Никто не имеет права заставить вас выходить на работу - всё добровольно.

Важные нюансы при работе через агентство

Вы можете официально работать без уплаты налогов только через одну агентуру, при условии что ваш доход не превышает 220 евро в месяц и вы подали соответствующее заявление. Если вы зарегистрированы сразу в нескольких агентствах, то во всех дополнительных с вас будут автоматически удерживаться налоги - даже при небольшом заработке. От предложенной смены можно отказаться не позднее чем за 24 часа до её начала. Если вы не предупредили вовремя и не вышли на работу, агентство имеет право начислить штраф - обычно до 20 евро. Зарплата выплачивается раз в неделю - как правило, по средам или четвергам, за уже отработанную предыдущую неделю.

2. Skrátený úväzok (сокращённая трудовая занятость по трудовому договору - TPP)

Форма занятости, подходящая студентам, которые ищут стабильную и долгосрочную работу с регулярным графиком. В данном случае заключается полноценный трудовой договор, как у обычных сотрудников, но на неполную ставку.

Ключевые особенности:

график может быть фиксированным или гибким - обычно от 10 до 30 часов в неделю;

оформляется как стандартный трудовой договор (TPP), с обязательным подтверждением студенческого статуса (это важно для налогового учёта и льгот);

начисляются все стандартные социальные и пенсионные взносы;

подходит тем, кто готов совмещать учёбу с постоянной занятостью и заинтересован в стабильном сотрудничестве с работодателем.

Этот формат особенно хорошо подходит для студентов со второго курса и выше. Почему Postupai рекомендует начинать именно с этого этапа? Всё просто: ко второму курсу студент уже лучше понимает свой учебный график, ориентируется в системе образования, владеет языком на базовом уровне и адаптировался к жизни в Словакии.

На этом этапе ему значительно легче планировать своё время и совмещать учёбу с подработкой. Кроме того, когда зарплата выплачивается один раз в месяц, её проще сразу распределить на основные нужды - питание, транспорт, жильё, мобильную связь и небольшие личные расходы. Получив одну сумму, студент может осознанно спланировать бюджет и избежать лишних трат.

Дмитрий, студент Словацкого технического университета в Братиславе: «Когда-то я просто нашёл обычную бригаду - думал, поработаю пару дней, подзаработаю немного. В итоге остался и сейчас уже два года работаю в одном месте. Сейчас у меня оформлен TPP (сокращённая трудовая занятость) как у студента, и я стабильно зарабатываю около 1000 евро в месяц. Работаю на рецепции в отеле - только ночные смены. У этого формата есть свои плюсы: я успеваю делать домашние задания, готовиться к экзаменам, иногда даже немного поспать. Плюс, я немного экономлю на питании, так как на работе всегда есть что перекусить. А доплата за ночные часы - это вообще очень приятный бонус, который чувствуется в итоговой зарплате».

3. Živnosť (индивидуальное предпринимательство - частное лицо)

Ещё один легальный способ заработка для студентов - открытие živnosti, то есть регистрация частного предпринимательства. Этот формат подойдёт тем, кто хочет работать на себя: заниматься фрилансом в сфере IT, дизайна, маркетинга, перевода, преподавания, ремонта техники, визажа и других услуг.

Ключевые особенности:

доступно иностранцам с ВНЖ по обучению;

студент выступает как самозанятое лицо - сам ищет клиентов, выставляет счета и управляет своим графиком;

необходима регистрация živnosti в Živnostenský úrad, открытие банковского счёта и ведение отчётности (чаще всего с помощью бухгалтера или онлайн-сервисов);

уплачиваются налоги и взносы в социальную и медицинскую системы - но в первый год при низком доходе взносы могут быть нулевыми или минимальными;

подходит тем, кто планирует развиваться в своей профессии, строить личный бренд или зарабатывать больше, чем при обычной подработке.

Что думает Postupai о предпринимательстве для студентов?

Мы позитивно относимся к формату živnosti и поддерживаем студентов, которые выбирают этот путь. Конечно, у него есть как плюсы, так и минусы - разберём основные из них.

Преимущества:

при открытии živnosti студент получает полноценную медицинскую страховку, аналогичную той, что действует у граждан Словакии - и при этом с минимальными затратами, так как в большинстве случаев взносы за него платит государство;

существуют налоговые льготы, например, необлагаемый минимум (nezdaniteľná položka) и упрощённые условия учёта;

студент не ограничен 20 часами в неделю, как при обычной подработке - он может выставлять счёт-фактуру за выполненную услугу и получать оплату в любом объёме, исходя из спроса и времени.

Недостатки:

студент с открытой živnosť не может подрабатывать по договору бригадной работы и просто «пойти на смену» - чтобы получить деньги, он обязан выставить счёт за услугу (faktúra);

необходимо вести хотя бы базовую отчётность или пользоваться услугами бухгалтера;

этот формат не подходит тем, кто хочет работать по графику или сменам без дополнительной бумажной волокиты.

На практике студенты чаще всего открывают živnosť на третьем курсе, когда уже освоились в стране, изучили рынок, определились со своими навыками и сформировали базу клиентов. Например, это может быть востребовано среди студентов, которые занимаются маникюром, стрижками, IT-услугами, маркетингом, дизайном, преподаванием или другими индивидуальными сервисами.

Налоги и вычеты в Словакии для студентов

Если студент работает официально - по договору, трудовому контракту или как частный предприниматель (živnosť), необходимо учитывать систему налогообложения и социальные взносы.

Подоходный налог:

доход до 5 753,79 евро в год (около 480 евро в месяц) не облагается налогом благодаря стандартной необлагаемой сумме;

если доход превышает указанный порог, применяется ставка 19 % на сумму, превышающую лимит;

при очень высоких доходах (более 48 441,43 евро в год) налоговая ставка увеличивается до 25 %;

для индивидуальных предпринимателей (živnosť) с годовым доходом до 100 000 евро действует льготная ставка 15 %.

Социальные и медицинские взносы:

при работе по договору или контракту с зарплаты удерживаются: социальные взносы - около 13,4 %; медицинская страховка - около 4 %;

в случае предпринимательской деятельности (živnosť) взносы в социальную и медицинскую системы также обязательны, но в первый год они могут быть нулевыми или минимальными, если доход был низким.

Льготы и вычеты:

студенты могут пользоваться необлагаемым минимумом, если их доход получен преимущественно в Словакии;

предприниматели также могут использовать паушальные (фиксированные) расходы - например, 60 % от дохода без подтверждающих документов (до установленного годового лимита);

в случае совмещения учёбы и предпринимательства важно учитывать все источники дохода при подаче налоговой декларации.

Налоговая декларация

Если годовой доход студента не превышает 2 823 евро, подавать налоговую декларацию необязательно. Однако при переплате налогов (например, если с дохода были автоматически удержаны налоги) студент может добровольно подать декларацию, чтобы вернуть излишне уплаченные суммы.

Важно: если у студента открыта živnosť (частное предпринимательство), подача налоговой декларации обязательна в любом случае - даже если дохода не было вовсе. В этом случае также необходимо соблюдать сроки и правила подачи отчётности в налоговую инспекцию.