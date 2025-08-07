Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Работа для студентов в Словакии: как зарабатывать 100–150 евро в неделю легально

Работа для студентов в Словакии: как зарабатывать 100–150 евро в неделю легально

Блог
дата изменения: 07.08.2025

Учёба в Словакии - это не только шаг к получению европейского диплома, но и возможность финансовой самостоятельности уже с первых месяцев. Всё больше студентов задаются вопросом: можно ли реально зарабатывать от 100 до 150 евро в неделю, не нарушая закон и не в ущерб учёбе?

Ответ - да, если подойти к этому разумно. Словацкое законодательство разрешает студентам официально работать, а рынок предлагает широкий выбор вакансий - от подработки в кафе и супермаркетах до удалённого фриланса. Такой доход вполне достижим при грамотной организации времени и знании своих прав. В этой статье мы расскажем, где искать работу, сколько можно зарабатывать на практике и как совмещать подработку с учёбой без стресса.

Что вы узнаете из этой статьи

В этом материале мы разберём три основных легальных способа заработка для студентов в Словакии - договор о бригадной работе студентов, сокращённую трудовую занятость (TPP) и регистрацию частного предпринимательства (živnosť). Мы подробно объясним, как работает каждый из них, в чём их преимущества и ограничения, и какой формат подработки лучше выбрать в зависимости от вашего графика учёбы, целей и личных обстоятельств.

Все три варианта официально разрешены законом, активно используются студентами на практике и позволяют зарабатывать без ущерба для учёбы. Кроме того, мы рассмотрим важные нюансы, о которых должен знать каждый студент: налоги, социальные и пенсионные взносы, возрастные ограничения, а также практические рекомендации по оформлению каждого типа занятости.

Содержание

Работа для студентов в Словакии: как зарабатывать 100–150 евро в неделю легально

Более 80 % студентов, переехавших учиться за границу, становятся самостоятельными уже в первый год

Право на работу для студентов в Словакии

Студенты, имеющие действующий временный вид на жительство по обучению, имеют право официально работать. В период учебного семестра разрешено трудоустройство до 20 часов в неделю, а во время каникул - до 40 часов в неделю.

В среднем студент может легально отработать до 1 040 часов в год, в зависимости от графика и выбранного типа контракта.

Основные формы легальной работы для студентов в Словакии

Иностранные студенты, обучающиеся в Словакии, имеют полное право официально подрабатывать. Наиболее распространённые и удобные формы занятости - это:

1. Dohoda o brigádnickej práci študentov (договор о бригадной работе студентов)

Самый популярный и гибкий тип контракта, предназначенный только для студентов очной формы обучения младше 26 лет. Идеально подходит для временной подработки во время учёбы или на каникулах.

Ключевые особенности:

  • можно работать до 20 часов в неделю в среднем;
  • договор заключается максимум на 12 месяцев, после чего его нужно продлить или переоформить;
  • наиболее часто применяется на таких позициях, как работа в кафе, супермаркетах, складах, на массовых мероприятиях и промышленных предприятиях;
  • подработку можно найти как напрямую, так и через специализированные агентства: PJ Servis, Proplusco, Brigada.sk;
  • при доходе до 220 евро в месяц и подаче специального заявления студент освобождается от уплаты социальных взносов.

Этот формат - оптимальный выбор для большинства студентов, особенно тех, кто хочет постепенно вливаться в рабочую среду без ущерба для учёбы. Платформа Postupai рекомендует такой вариант в первую очередь студентам 1 - 2 курса, поскольку вы не привязаны к жёсткому графику: вам звонят из агентства и предлагают смену, а вы сами решаете, принять её или отказаться. Никто не имеет права заставить вас выходить на работу - всё добровольно.

Важные нюансы при работе через агентство

  1. Вы можете официально работать без уплаты налогов только через одну агентуру, при условии что ваш доход не превышает 220 евро в месяц и вы подали соответствующее заявление. Если вы зарегистрированы сразу в нескольких агентствах, то во всех дополнительных с вас будут автоматически удерживаться налоги - даже при небольшом заработке.
  2. От предложенной смены можно отказаться не позднее чем за 24 часа до её начала. Если вы не предупредили вовремя и не вышли на работу, агентство имеет право начислить штраф - обычно до 20 евро.
  3. Зарплата выплачивается раз в неделю - как правило, по средам или четвергам, за уже отработанную предыдущую неделю.

2. Skrátený úväzok (сокращённая трудовая занятость по трудовому договору - TPP)

Форма занятости, подходящая студентам, которые ищут стабильную и долгосрочную работу с регулярным графиком. В данном случае заключается полноценный трудовой договор, как у обычных сотрудников, но на неполную ставку.

Ключевые особенности:

  • график может быть фиксированным или гибким - обычно от 10 до 30 часов в неделю;
  • оформляется как стандартный трудовой договор (TPP), с обязательным подтверждением студенческого статуса (это важно для налогового учёта и льгот);
  • начисляются все стандартные социальные и пенсионные взносы;
  • подходит тем, кто готов совмещать учёбу с постоянной занятостью и заинтересован в стабильном сотрудничестве с работодателем.

Этот формат особенно хорошо подходит для студентов со второго курса и выше. Почему Postupai рекомендует начинать именно с этого этапа? Всё просто: ко второму курсу студент уже лучше понимает свой учебный график, ориентируется в системе образования, владеет языком на базовом уровне и адаптировался к жизни в Словакии.

На этом этапе ему значительно легче планировать своё время и совмещать учёбу с подработкой. Кроме того, когда зарплата выплачивается один раз в месяц, её проще сразу распределить на основные нужды - питание, транспорт, жильё, мобильную связь и небольшие личные расходы. Получив одну сумму, студент может осознанно спланировать бюджет и избежать лишних трат.

Дмитрий, студент Словацкого технического университета в Братиславе:

«Когда-то я просто нашёл обычную бригаду - думал, поработаю пару дней, подзаработаю немного. В итоге остался и сейчас уже два года работаю в одном месте. Сейчас у меня оформлен TPP (сокращённая трудовая занятость) как у студента, и я стабильно зарабатываю около 1000 евро в месяц.

Работаю на рецепции в отеле - только ночные смены. У этого формата есть свои плюсы: я успеваю делать домашние задания, готовиться к экзаменам, иногда даже немного поспать. Плюс, я немного экономлю на питании, так как на работе всегда есть что перекусить. А доплата за ночные часы - это вообще очень приятный бонус, который чувствуется в итоговой зарплате».

3. Živnosť (индивидуальное предпринимательство - частное лицо)

Ещё один легальный способ заработка для студентов - открытие živnosti, то есть регистрация частного предпринимательства. Этот формат подойдёт тем, кто хочет работать на себя: заниматься фрилансом в сфере IT, дизайна, маркетинга, перевода, преподавания, ремонта техники, визажа и других услуг.

Ключевые особенности:

  • доступно иностранцам с ВНЖ по обучению;
  • студент выступает как самозанятое лицо - сам ищет клиентов, выставляет счета и управляет своим графиком;
  • необходима регистрация živnosti в Živnostenský úrad, открытие банковского счёта и ведение отчётности (чаще всего с помощью бухгалтера или онлайн-сервисов);
  • уплачиваются налоги и взносы в социальную и медицинскую системы - но в первый год при низком доходе взносы могут быть нулевыми или минимальными;
  • подходит тем, кто планирует развиваться в своей профессии, строить личный бренд или зарабатывать больше, чем при обычной подработке.

Что думает Postupai о предпринимательстве для студентов?

Мы позитивно относимся к формату živnosti и поддерживаем студентов, которые выбирают этот путь. Конечно, у него есть как плюсы, так и минусы - разберём основные из них.

Преимущества:

  • при открытии živnosti студент получает полноценную медицинскую страховку, аналогичную той, что действует у граждан Словакии - и при этом с минимальными затратами, так как в большинстве случаев взносы за него платит государство;
  • существуют налоговые льготы, например, необлагаемый минимум (nezdaniteľná položka) и упрощённые условия учёта;
  • студент не ограничен 20 часами в неделю, как при обычной подработке - он может выставлять счёт-фактуру за выполненную услугу и получать оплату в любом объёме, исходя из спроса и времени.

Недостатки:

  • студент с открытой živnosť не может подрабатывать по договору бригадной работы и просто «пойти на смену» - чтобы получить деньги, он обязан выставить счёт за услугу (faktúra);
  • необходимо вести хотя бы базовую отчётность или пользоваться услугами бухгалтера;
  • этот формат не подходит тем, кто хочет работать по графику или сменам без дополнительной бумажной волокиты.

На практике студенты чаще всего открывают živnosť на третьем курсе, когда уже освоились в стране, изучили рынок, определились со своими навыками и сформировали базу клиентов. Например, это может быть востребовано среди студентов, которые занимаются маникюром, стрижками, IT-услугами, маркетингом, дизайном, преподаванием или другими индивидуальными сервисами.

Налоги и вычеты в Словакии для студентов

Если студент работает официально - по договору, трудовому контракту или как частный предприниматель (živnosť), необходимо учитывать систему налогообложения и социальные взносы.

Подоходный налог:

  • доход до 5 753,79 евро в год (около 480 евро в месяц) не облагается налогом благодаря стандартной необлагаемой сумме;
  • если доход превышает указанный порог, применяется ставка 19 % на сумму, превышающую лимит;
  • при очень высоких доходах (более 48 441,43 евро в год) налоговая ставка увеличивается до 25 %;
  • для индивидуальных предпринимателей (živnosť) с годовым доходом до 100 000 евро действует льготная ставка 15 %.

Социальные и медицинские взносы:

  • при работе по договору или контракту с зарплаты удерживаются:
  • в случае предпринимательской деятельности (živnosť) взносы в социальную и медицинскую системы также обязательны, но в первый год они могут быть нулевыми или минимальными, если доход был низким.

Льготы и вычеты:

  • студенты могут пользоваться необлагаемым минимумом, если их доход получен преимущественно в Словакии;
  • предприниматели также могут использовать паушальные (фиксированные) расходы - например, 60 % от дохода без подтверждающих документов (до установленного годового лимита);
  • в случае совмещения учёбы и предпринимательства важно учитывать все источники дохода при подаче налоговой декларации.

Налоговая декларация

Если годовой доход студента не превышает 2 823 евро, подавать налоговую декларацию необязательно. Однако при переплате налогов (например, если с дохода были автоматически удержаны налоги) студент может добровольно подать декларацию, чтобы вернуть излишне уплаченные суммы.

Важно: если у студента открыта živnosť (частное предпринимательство), подача налоговой декларации обязательна в любом случае - даже если дохода не было вовсе. В этом случае также необходимо соблюдать сроки и правила подачи отчётности в налоговую инспекцию.

Скорее свяжитесь с менеджером - это отличный вариант обучения за границей для вашего ребёнка

Связаться с менеджером

Какой вариант подработки выбрать студенту в Словакии

Выбор формата подработки зависит от многих факторов: курса обучения, уровня владения языком, количества свободного времени и долгосрочных целей. Вот рекомендации, основанные на опыте студентов и наблюдениях команды Postupai:

  • 1–2 курс: оптимально начинать с договора о бригадной работе студентов (Dohoda o brigádnickej práci študentov). Это самый гибкий и безопасный формат: работа по звонку, можно отказаться, график подбирается индивидуально, а студента не обязывают к фиксированным сменам. Отлично подходит для тех, кто только адаптируется в стране.
  • 2–3 курс: если студент уже знает свой учебный график, владеет базовыми знаниями словацкого языка и чувствует уверенность, можно рассмотреть сокращённую занятость (TPP). Это стабильная форма подработки, удобная для тех, кто хочет постоянный доход и готов работать по расписанию.
  • 3–4 курс и старше: тем, кто уже освоился в среде, определился со сферой деятельности и готов работать на себя, подойдёт открытие živnosti. Это выгодный и гибкий формат для студентов, предоставляющих услуги: от дизайна и маркетинга до репетиторства или IT. Особенно актуально для тех, кто хочет начать строить карьеру ещё во время учёбы.

Dohoda, TPP или živnosť: что выбрать студенту в Словакии?

Dohoda, TPP или živnosť: что выбрать студенту в Словакии?
Критерий Dohoda o brigádnickej
práci študentov		 Сокращённая занятость
(TPP)		 Živnosť
(предпринимательство)
Кому подходит Студентам 1–2 курса,
с гибким графиком		 Студентам 2–3 курса
с опытом		 Студентам 3+ курса,
фрилансерам
Возрастные
ограничения		 До 26 лет Нет Нет
Максимальное
количество часов		 В среднем до 20 ч/нед. Обычно
20-30 ч/нед.		 Без ограничений
Гибкость графика Высокая Средняя Полная свобода
Способ получения
оплаты		 Через агентство
/работодателя		 Через работодателя По выставленным
счетам
Социальные взносы Не начисляются
до 220 €/мес
при заявлении		 Не начисляются
до 220 €/мес
при заявлении		 Начисляются,
но возможны льготы
Необлагаемый
минимум		 Применим Применим Применим
Обязанность
подавать
декларацию		 Только при превышении
лимита или переплате		 Да Всегда,
даже с нулевым доходом
Возможность
совмещать с учёбой		 Легко совмещать Требует планирования Требует высокого
уровня самоорганизации
Примеры работ Кассир, склад,
кафе, доставка		 Ассистент, офис, склады Дизайн, репетиторство,
IT, маркетинг

Советы по поиску подработки для студентов в Словакии

Найти подработку в Словакии вполне реально, особенно если заранее знать, где искать и на что обращать внимание. Вот основные рекомендации, которые помогут студентам начать зарабатывать легально и без лишнего стресса.

Где искать подработку:

  • Агентства временного трудоустройства - такие как PJ Servis, Proplusco, McROY, Index Nosluš. Они регулярно предлагают вакансии на складах, в супермаркетах, кафе, на мероприятиях.
  • Онлайн-платформы:
    • brigada.sk – специализированный сайт с вакансиями для студентов и временных работников
    • profesia.sk – крупнейший сайт по трудоустройству в Словакии с возможностью фильтрации по типу занятости
    • kariera.zoznam.sk – удобная платформа с актуальными вакансиями по регионам
    • pjservis.sk – агентство, предлагающее бригадную работу для студентов (официально по договору)
    • proplusco.sk – агентство временного трудоустройства с акцентом на студенческие вакансии
  • Карьерные центры при университетах - часто публикуют предложения для студентов.
  • Студенческие группы в Telegram и Facebook - там можно найти объявления о краткосрочной и неофициальной подработке.
  • Личные рекомендации - часто вакансии передаются из рук в руки между студентами.

Что важно учитывать:

  • Работайте только по официальному договору, особенно если вакансию предлагает агентство.
  • Уточняйте налоговые условия, особенно при регистрации в нескольких агентствах.
  • Перед началом работы обязательно получайте письменное подтверждение условий: график, оплата, место.
  • Не соглашайтесь на устные договорённости без оформления - это может привести к невыплате заработной платы.

Практические советы:

  • Начинайте с одной агентуры, чтобы избежать проблем с налогообложением.
  • Следите за расписанием и не перегружайте себя, особенно в первый семестр.
  • Пробуйте себя в разных сферах - это поможет лучше понять рынок труда и ваши сильные стороны.

Сколько нужно работать студенту, чтобы зарабатывать от 100 до 150 евро в неделю

Заработать от 100 до 150 евро в неделю - реально, если правильно рассчитать свою почасовую ставку и график. Ниже представлена таблица, которая показывает, сколько часов и рабочих дней в неделю нужно отработать при разных ставках оплаты, чтобы получить нужный доход.

Сколько нужно работать студенту, чтобы зарабатывать от 100 до 150 евро в неделю
Ставка
(€ / час)		 Часы в
неделю		 Дней
при смене 8 ч		 Дней
при смене 10 ч		 Дней
при смене 12 ч
5 € 20 - 30 ч 2,5 - 4 дн 2 - 3 дн 1,5 - 2,5 дн
6 € 17 - 25 ч 2 - 3,5 дн 1,5 - 2,5 дн 1,5 - 2 дн
7 € 15 - 22 ч 2 - 3 дн 1,5 - 2 дн 1,5 дн
8 € 13 - 19 ч 1,5 - 2,5 дн 1,5 - 2 дн 1 - 1,5 дн
10 € 10 - 15 ч 1,5 - 2 дн 1 - 1,5 дн 1 дн

Комментарий Postupai:

На практике большинство студентов в Словакии начинают с почасовой ставки 5 - 7 €, особенно в сфере логистики, торговли, доставки и массовых мероприятий. Репетиторство, IT, дизайн и услуги по živnosti могут приносить 8 - 10 € и выше, но требуют знания языка, определённых навыков и клиентской базы.

Совет: начинайте с простой бригады, тестируйте свой ритм, а дальше - подбирайте формат подработки под себя. Заработать 120 - 150 € в неделю — более чем реально, особенно если грамотно использовать свободное время.

Как совмещать подработку с учёбой без стресса

Многие студенты в Словакии успешно работают во время учёбы, но важно не перегрузить себя. Неправильный выбор графика или чрезмерное количество часов может привести к выгоранию, академическим проблемам и потере интереса к учёбе.

Что важно учитывать при совмещении:

  • Не жертвуйте занятиями ради смен. Учёба - приоритет. Подработка должна вписываться в расписание, а не вытеснять его.
  • Оценивайте свои силы. 2 - 3 смены в неделю - это оптимально для большинства студентов. Этого достаточно, чтобы заработать 100 - 150 € и не навредить обучению.
  • Планируйте наперёд. Используйте календарь, отслеживайте дедлайны по учёбе и заранее уточняйте доступность смен.
  • Не берите подработку в дни экзаменов и зачётов. Даже если предлагают хорошую оплату - концентрация и отдых важнее.
  • Учитесь говорить “нет”. Агентства могут предлагать смены каждый день, но вы не обязаны брать их все.
  • Следите за здоровьем. Если вы не высыпаетесь и постоянно устаете, это сигнал сократить нагрузку.

Рекомендации от Postupai:

  • Студентам 1 курса рекомендуем не работать первый семестр.
  • Тем, кто стабильно учится и хочет зарабатывать больше, подойдёт модель: работа в пятницу - субботу + один вечер в будни.
  • Не забывайте о перерывах: отдых, общение, спорт и хобби - это не роскошь, а часть сбалансированной жизни студента.

Риски и ограничения студенческой подработки в Словакии

Несмотря на плюсы, любая работа во время учёбы влечёт за собой определённые риски и ограничения. Важно заранее понимать, с чем вы можете столкнуться - чтобы не допустить ошибок и сохранить баланс между учёбой и подработкой.

Основные риски и сложности:

  • Перегрузка и выгорание. Даже 20 часов в неделю могут стать проблемой, если сессия, дедлайны и адаптация в новой стране требуют много энергии. Часто студенты берут слишком много смен - и это приводит к упадку сил и снижению успеваемости.
  • Конфликт графиков. Некоторые работодатели могут просить выйти на смену в неудобное время (например, утром в будний день), а не все студенты умеют говорить "нет" или отстаивать приоритет учёбы.
  • Штрафы за несоблюдение условий. Например, если не отменить смену вовремя - агентство может удержать штраф (обычно около 20 €).
  • Юридические ограничения. Нарушение правил (например, работа в двух агентствах без учёта налогов) может повлечь за собой лишение налоговых льгот или сложности при продлении ВНЖ.

Что нужно помнить:

  • Подработка - это возможность, а не обязанность.
  • Если вы чувствуете, что не справляетесь - приоритет всегда должен быть за учёбой.
  • Закон на стороне студента, но важно знать свои права и обязанности.

Как грамотно совмещать подработку с учёбой

Многие студенты успешно работают во время учёбы - и при этом хорошо сдают сессию, участвуют в проектах и даже находят время для хобби. Всё дело в правильной организации времени и понимании своих приоритетов.

Советы по совмещению:

  • Выбирай работу с гибким графиком. Агентства бригадной занятости позволяют выбирать смены заранее и отказываться от неудобных - это особенно удобно в период экзаменов.
  • Сначала - учёба. Планируй рабочее время после основных пар, чтобы не пропускать лекции и семинары.
  • Используй цифровые инструменты. Планировщики (Google Календарь, Notion, Trello) помогают отслеживать дедлайны и смены, чтобы не перегружать дни.
  • Не работай больше 20 часов в неделю в учебное время. Это не только юридическое ограничение, но и оптимум для сохранения энергии.
  • Рассматривай удалённую подработку. Особенно если ты владеешь языками, умеешь писать, монтировать, программировать - это даёт больше гибкости и меньше стресса.
  • Делай паузы и отдыхай. Не забывай про спорт, прогулки и сон - они критично важны для продуктивности.

Лайфхак от студентов Postupai:

Планируй неделю не по дням, а по блокам: «учёба», «работа», «отдых». Это помогает удерживать баланс и не перегружать себя.

Выводы и советы для студентов, которые хотят подрабатывать в Словакии

Подработка - это реальная возможность не только покрыть часть расходов, но и набраться опыта, улучшить знание языка и адаптироваться к жизни в новой стране. Главное - подходить к этому осознанно и не ставить заработок выше учёбы.

Что стоит запомнить:

  • Работать студентам официально разрешено. В семестре - до 20 часов в неделю, на каникулах - до 40.
  • Наиболее распространённая форма подработки - договор о бригадной работе студентов. Но при желании можно оформить и частное предпринимательство (živnosť).
  • Следите за налогами и лимитами. Подайте заявление на освобождение от социальных взносов и отслеживайте годовой доход, чтобы не потерять право на льготы.
  • Не забывайте о приоритете учёбы. Подработка должна быть в помощь, а не в ущерб.
  • Не бойтесь спрашивать. Обратитесь за консультацией к бухгалтеру, в агентство или в Postupai, если не уверены, как правильно оформить договор или выбрать формат занятости.

Postupai

Путь от школьной жизни к взрослой

Учёба в Словакии - это не просто образование, а реальный шанс сделать осознанный шаг во взрослую жизнь. Новый опыт, самостоятельность, европейский диплом и возможность работать уже с первого курса.

Получить консультацию

Вопрос-ответ

  • Можно ли прожить в Словакии студенту на 80 € в неделю?

    Да, при разумном планировании бюджета это вполне реально. Многие студенты успешно справляются, особенно если готовят еду дома, пользуются студенческими льготами и живут в общежитии. Важно отслеживать расходы и избегать лишних трат.

  • Сколько часов в неделю нужно работать, чтобы зарабатывать 100-150 €?

    При ставке 6-8 € в час достаточно отработать 15-20 часов в неделю. Это может быть 2–3 смены в кафе, на складе или в отеле. Такой график удобно совмещать с учёбой и не перегружать себя.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

