Учёба в Словакии - это не только шаг к получению европейского диплома, но и возможность финансовой самостоятельности уже с первых месяцев. Всё больше студентов задаются вопросом: можно ли реально зарабатывать от 100 до 150 евро в неделю, не нарушая закон и не в ущерб учёбе?
Ответ - да, если подойти к этому разумно. Словацкое законодательство разрешает студентам официально работать, а рынок предлагает широкий выбор вакансий - от подработки в кафе и супермаркетах до удалённого фриланса. Такой доход вполне достижим при грамотной организации времени и знании своих прав. В этой статье мы расскажем, где искать работу, сколько можно зарабатывать на практике и как совмещать подработку с учёбой без стресса.
В этом материале мы разберём три основных легальных способа заработка для студентов в Словакии - договор о бригадной работе студентов, сокращённую трудовую занятость (TPP) и регистрацию частного предпринимательства (živnosť). Мы подробно объясним, как работает каждый из них, в чём их преимущества и ограничения, и какой формат подработки лучше выбрать в зависимости от вашего графика учёбы, целей и личных обстоятельств.
Все три варианта официально разрешены законом, активно используются студентами на практике и позволяют зарабатывать без ущерба для учёбы. Кроме того, мы рассмотрим важные нюансы, о которых должен знать каждый студент: налоги, социальные и пенсионные взносы, возрастные ограничения, а также практические рекомендации по оформлению каждого типа занятости.
Более 80 % студентов, переехавших учиться за границу, становятся самостоятельными уже в первый год
Студенты, имеющие действующий временный вид на жительство по обучению, имеют право официально работать. В период учебного семестра разрешено трудоустройство до 20 часов в неделю, а во время каникул - до 40 часов в неделю.
В среднем студент может легально отработать до 1 040 часов в год, в зависимости от графика и выбранного типа контракта.
Иностранные студенты, обучающиеся в Словакии, имеют полное право официально подрабатывать. Наиболее распространённые и удобные формы занятости - это:
Самый популярный и гибкий тип контракта, предназначенный только для студентов очной формы обучения младше 26 лет. Идеально подходит для временной подработки во время учёбы или на каникулах.
Ключевые особенности:
Этот формат - оптимальный выбор для большинства студентов, особенно тех, кто хочет постепенно вливаться в рабочую среду без ущерба для учёбы. Платформа Postupai рекомендует такой вариант в первую очередь студентам 1 - 2 курса, поскольку вы не привязаны к жёсткому графику: вам звонят из агентства и предлагают смену, а вы сами решаете, принять её или отказаться. Никто не имеет права заставить вас выходить на работу - всё добровольно.
Форма занятости, подходящая студентам, которые ищут стабильную и долгосрочную работу с регулярным графиком. В данном случае заключается полноценный трудовой договор, как у обычных сотрудников, но на неполную ставку.
Ключевые особенности:
Этот формат особенно хорошо подходит для студентов со второго курса и выше. Почему Postupai рекомендует начинать именно с этого этапа? Всё просто: ко второму курсу студент уже лучше понимает свой учебный график, ориентируется в системе образования, владеет языком на базовом уровне и адаптировался к жизни в Словакии.
На этом этапе ему значительно легче планировать своё время и совмещать учёбу с подработкой. Кроме того, когда зарплата выплачивается один раз в месяц, её проще сразу распределить на основные нужды - питание, транспорт, жильё, мобильную связь и небольшие личные расходы. Получив одну сумму, студент может осознанно спланировать бюджет и избежать лишних трат.
Дмитрий, студент Словацкого технического университета в Братиславе:
«Когда-то я просто нашёл обычную бригаду - думал, поработаю пару дней, подзаработаю немного. В итоге остался и сейчас уже два года работаю в одном месте. Сейчас у меня оформлен TPP (сокращённая трудовая занятость) как у студента, и я стабильно зарабатываю около 1000 евро в месяц.
Работаю на рецепции в отеле - только ночные смены. У этого формата есть свои плюсы: я успеваю делать домашние задания, готовиться к экзаменам, иногда даже немного поспать. Плюс, я немного экономлю на питании, так как на работе всегда есть что перекусить. А доплата за ночные часы - это вообще очень приятный бонус, который чувствуется в итоговой зарплате».
Ещё один легальный способ заработка для студентов - открытие živnosti, то есть регистрация частного предпринимательства. Этот формат подойдёт тем, кто хочет работать на себя: заниматься фрилансом в сфере IT, дизайна, маркетинга, перевода, преподавания, ремонта техники, визажа и других услуг.
Ключевые особенности:
Мы позитивно относимся к формату živnosti и поддерживаем студентов, которые выбирают этот путь. Конечно, у него есть как плюсы, так и минусы - разберём основные из них.
Преимущества:
Недостатки:
На практике студенты чаще всего открывают živnosť на третьем курсе, когда уже освоились в стране, изучили рынок, определились со своими навыками и сформировали базу клиентов. Например, это может быть востребовано среди студентов, которые занимаются маникюром, стрижками, IT-услугами, маркетингом, дизайном, преподаванием или другими индивидуальными сервисами.
Если студент работает официально - по договору, трудовому контракту или как частный предприниматель (živnosť), необходимо учитывать систему налогообложения и социальные взносы.
Если годовой доход студента не превышает 2 823 евро, подавать налоговую декларацию необязательно. Однако при переплате налогов (например, если с дохода были автоматически удержаны налоги) студент может добровольно подать декларацию, чтобы вернуть излишне уплаченные суммы.
Важно: если у студента открыта živnosť (частное предпринимательство), подача налоговой декларации обязательна в любом случае - даже если дохода не было вовсе. В этом случае также необходимо соблюдать сроки и правила подачи отчётности в налоговую инспекцию.
Скорее свяжитесь с менеджером - это отличный вариант обучения за границей для вашего ребёнка
Выбор формата подработки зависит от многих факторов: курса обучения, уровня владения языком, количества свободного времени и долгосрочных целей. Вот рекомендации, основанные на опыте студентов и наблюдениях команды Postupai:
|Критерий
|Dohoda o brigádnickej
práci študentov
|Сокращённая занятость
(TPP)
|Živnosť
(предпринимательство)
|Кому подходит
|Студентам 1–2 курса,
с гибким графиком
|Студентам 2–3 курса
с опытом
|Студентам 3+ курса,
фрилансерам
|Возрастные
ограничения
|До 26 лет
|Нет
|Нет
|Максимальное
количество часов
|В среднем до 20 ч/нед.
|Обычно
20-30 ч/нед.
|Без ограничений
|Гибкость графика
|Высокая
|Средняя
|Полная свобода
|Способ получения
оплаты
|Через агентство
/работодателя
|Через работодателя
|По выставленным
счетам
|Социальные взносы
|Не начисляются
до 220 €/мес
при заявлении
|Не начисляются
до 220 €/мес
при заявлении
|Начисляются,
но возможны льготы
|Необлагаемый
минимум
|Применим
|Применим
|Применим
|Обязанность
подавать
декларацию
|Только при превышении
лимита или переплате
|Да
|Всегда,
даже с нулевым доходом
|Возможность
совмещать с учёбой
|Легко совмещать
|Требует планирования
|Требует высокого
уровня самоорганизации
|Примеры работ
|Кассир, склад,
кафе, доставка
|Ассистент, офис, склады
|Дизайн, репетиторство,
IT, маркетинг
Найти подработку в Словакии вполне реально, особенно если заранее знать, где искать и на что обращать внимание. Вот основные рекомендации, которые помогут студентам начать зарабатывать легально и без лишнего стресса.
Заработать от 100 до 150 евро в неделю - реально, если правильно рассчитать свою почасовую ставку и график. Ниже представлена таблица, которая показывает, сколько часов и рабочих дней в неделю нужно отработать при разных ставках оплаты, чтобы получить нужный доход.
|Ставка
(€ / час)
|Часы в
неделю
|Дней
при смене 8 ч
|Дней
при смене 10 ч
|Дней
при смене 12 ч
|5 €
|20 - 30 ч
|2,5 - 4 дн
|2 - 3 дн
|1,5 - 2,5 дн
|6 €
|17 - 25 ч
|2 - 3,5 дн
|1,5 - 2,5 дн
|1,5 - 2 дн
|7 €
|15 - 22 ч
|2 - 3 дн
|1,5 - 2 дн
|1,5 дн
|8 €
|13 - 19 ч
|1,5 - 2,5 дн
|1,5 - 2 дн
|1 - 1,5 дн
|10 €
|10 - 15 ч
|1,5 - 2 дн
|1 - 1,5 дн
|1 дн
На практике большинство студентов в Словакии начинают с почасовой ставки 5 - 7 €, особенно в сфере логистики, торговли, доставки и массовых мероприятий. Репетиторство, IT, дизайн и услуги по živnosti могут приносить 8 - 10 € и выше, но требуют знания языка, определённых навыков и клиентской базы.
Совет: начинайте с простой бригады, тестируйте свой ритм, а дальше - подбирайте формат подработки под себя. Заработать 120 - 150 € в неделю — более чем реально, особенно если грамотно использовать свободное время.
Многие студенты в Словакии успешно работают во время учёбы, но важно не перегрузить себя. Неправильный выбор графика или чрезмерное количество часов может привести к выгоранию, академическим проблемам и потере интереса к учёбе.
Несмотря на плюсы, любая работа во время учёбы влечёт за собой определённые риски и ограничения. Важно заранее понимать, с чем вы можете столкнуться - чтобы не допустить ошибок и сохранить баланс между учёбой и подработкой.
Многие студенты успешно работают во время учёбы - и при этом хорошо сдают сессию, участвуют в проектах и даже находят время для хобби. Всё дело в правильной организации времени и понимании своих приоритетов.
Планируй неделю не по дням, а по блокам: «учёба», «работа», «отдых». Это помогает удерживать баланс и не перегружать себя.
Подработка - это реальная возможность не только покрыть часть расходов, но и набраться опыта, улучшить знание языка и адаптироваться к жизни в новой стране. Главное - подходить к этому осознанно и не ставить заработок выше учёбы.
Учёба в Словакии - это не просто образование, а реальный шанс сделать осознанный шаг во взрослую жизнь. Новый опыт, самостоятельность, европейский диплом и возможность работать уже с первого курса.
Да, при разумном планировании бюджета это вполне реально. Многие студенты успешно справляются, особенно если готовят еду дома, пользуются студенческими льготами и живут в общежитии. Важно отслеживать расходы и избегать лишних трат.
При ставке 6-8 € в час достаточно отработать 15-20 часов в неделю. Это может быть 2–3 смены в кафе, на складе или в отеле. Такой график удобно совмещать с учёбой и не перегружать себя.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы