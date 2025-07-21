Ниже - десять реальных идей , чем можно и стоит заняться студенту, который приехал учиться в Словакию.

В Словакии для студентов открывается гораздо больше возможностей, чем может показаться на первый взгляд. Подработка, волонтёрство, клубы по интересам, поездки по стране, изучение языков или запуск собственных проектов - всё это не только расширяет кругозор, но и помогает быстрее адаптироваться в новой культурной среде.

Переезд в другую страну на учёбу - это не только про пары, зачёты и лекции. Это ещё и новая реальность, в которой приходится заново выстраивать повседневную жизнь , заводить знакомства и находить своё место в обществе. После первых недель адаптации каждый студент задаёт себе логичный вопрос: чем заняться в свободное время? Как эффективно использовать внеучебные часы, чтобы развиваться, социализироваться и чувствовать себя уверенно?

Студент - это не только учёба, но и путь самопознания, роста, ошибок и ярких открытий

1. Подработка для студентов в Словакии

Одно из первых направлений, в которое стремятся включиться студенты после переезда - это подработка. Во-первых, это возможность зарабатывать на личные расходы и частично разгрузить родителей. Во-вторых, это отличная школа адаптации: язык, правила, взаимодействие с местными - всё приходит с практикой.

По закону студенты с действующим видом на жительство имеют право работать до 20 часов в неделю. Это полностью легально и не требует дополнительных разрешений.

Где чаще всего работают студенты:

в кафе и ресторанах (официанты, бариста, помощники на кухне);

в супермаркетах и торговых залах;

на складах и в логистике;

в семьях (няни, помощники по хозяйству);

на фрилансе (дизайн, переводы, копирайтинг, SMM).

Где искать подработку:

сайты вакансий: Profesia.sk, Práca.sk, Studentservis.sk, pjservis.sk;

Telegram-каналы и Facebook-группы (например, «Украинцы в Братиславе»);

объявления в университетах и общежитиях;

по рекомендациям других студентов.

Важно: любая работа должна быть оформлена официально - по договору (чаще всего это dohoda o brigádnickej práci študenta). Это защищает студента юридически и обеспечивает базовые социальные гарантии.

Даже если подработка не связана с будущей профессией, это отличный способ адаптироваться, улучшить знание языка и познакомиться с жизнью в новой стране.

«Работа руками очищает голову и душу. Пока ты занят делом - нет места тревоге.»

— Народная мудрость

2. Курсы и волонтёрская активность

Для студентов, которые хотят использовать свободное время с умом и пользой, отличной возможностью становятся дополнительные курсы и участие в волонтёрских проектах. Это не только помогает развивать полезные навыки и накапливать опыт, но и способствует быстрой адаптации в новой среде. Многие ребята, приехавшие на учёбу, признаются: именно эти активности помогли им почувствовать себя уверенно и свободно в чужой стране.

Кроме того, участие в кружках и инициативах часто поощряется университетами: например, студенты, выступающие в театральной труппе при факультете, получают дополнительные баллы при распределении мест в общежитии.

Какие курсы доступны студенту

В Словакии образование не ограничивается лекциями. Университеты и их партнёры регулярно организуют бесплатные и льготные курсы, в которых может участвовать любой желающий:

изучение словацкого языка в университетской среде или при городских языковых школах;

разговорные клубы по английскому, немецкому и другим языкам;

основы компьютерной грамотности, введение в программирование, графический дизайн, работа с финансовыми инструментами и прочее.

Тем, кто предпочитает учиться в своём ритме, подойдут онлайн-платформы: Coursera, Udemy, Khan Academy, LinkedIn Learning - всё это доступно и, как правило, недорого. Можно выбрать любые направления - от базового маркетинга до искусственного интеллекта.

Важно: выбирайте курсы, которые усиливают ваши сильные стороны или восполняют пробелы - они могут сыграть важную роль при трудоустройстве или переходе на магистратуру.

Волонтёрство: помощь, которая возвращается

Участие в волонтёрской деятельности - это один из самых эффективных способов влиться в местную жизнь. Вузы и общественные организации регулярно ищут студентов для участия в городских и международных инициативах.

Популярные направления:

поддержка социальных проектов: помощь детям, пожилым, людям с особыми потребностями;

участие в культурных и экологических мероприятиях;

помощь в организации студенческих встреч, форумов и обменов (ESN, Erasmus+).

Для иностранных студентов открыты возможности через международные программы:

ESC (European Solidarity Corps) - даёт шанс стать частью европейских проектов на 2–12 месяцев, с покрытием проживания, питания и страховки;

- даёт шанс стать частью европейских проектов на 2–12 месяцев, с покрытием проживания, питания и страховки; AIESEC - предлагает краткосрочные стажировки и участие в проектах по развитию лидерства и межкультурного диалога.

Что даёт волонтёрство:

уверенность в общении, практику языка, развитие «гибких навыков» (soft skills);

полезные связи и контакты;

сертификаты, рекомендательные письма, опыт для будущего резюме.

Участие в курсах и волонтёрских инициативах делает студенческие годы по-настоящему насыщенными и содержательными. Такие активности подчёркивают вашу инициативность, открытость и готовность брать на себя ответственность - именно эти качества особенно ценятся как работодателями, так и при поступлении в магистратуру в странах Европы. Кроме того, вы заводите множество новых знакомств, а сама учёба становится ярче, интереснее и эмоционально насыщеннее. Вы постоянно находитесь в движении, а позитивный настрой помогает легче справляться с адаптацией и повседневными задачами.

«Смысл жизни - найти свой дар. Цель жизни - отдать его другим.»

— Пабло Пикассо

3. Хобби, клубы и студенческие сообщества

Учёба за границей - это не только лекции, зачёты и учебники. Это ещё и шанс раскрыть себя с новой стороны, продолжить любимое хобби или попробовать то, на что раньше не хватало времени. В словацких университетах студенческая жизнь активно поддерживается: здесь поощряется участие в кружках, клубах по интересам и культурных инициативах. Это не просто отдых после учёбы - это способ стать частью активного молодёжного сообщества и почувствовать себя по-настоящему на своём месте.

Что доступно студенту?

Почти при каждом факультете или университете работают студенческие объединения по интересам. Вот лишь часть направлений, в которых можно проявить себя:

Спорт: футбольные и волейбольные команды, настольный теннис, беговые клубы, туристические походы, верховая езда, хоккей, баскетбол, плавание. Часто участие - бесплатное или с большой студенческой скидкой.

футбольные и волейбольные команды, настольный теннис, беговые клубы, туристические походы, верховая езда, хоккей, баскетбол, плавание. Часто участие - бесплатное или с большой студенческой скидкой. Творчество: театральные студии, музыкальные группы, танцевальные коллективы, изостудии и арт-лаборатории.

театральные студии, музыкальные группы, танцевальные коллективы, изостудии и арт-лаборатории. Технологии и наука: инженерные сообщества, робототехника, 3D-моделирование, участие в научных проектах и лабораториях.

инженерные сообщества, робототехника, 3D-моделирование, участие в научных проектах и лабораториях. Медиа и журналистика: университетские радиостанции, студенческие подкасты, фото- и видеопроекты.

университетские радиостанции, студенческие подкасты, фото- и видеопроекты. Межкультурные мероприятия: кулинарные и культурные вечера, где студенты из разных стран представляют свою кухню и традиции.

Многие клубы дают возможность выступать на фестивалях, участвовать в соревнованиях и даже представлять университет на международных мероприятиях.

Зачем это нужно?

Участие в клубах и неформальных сообществах - это:

способ быстрее адаптироваться и найти близких по духу людей;

возможность заниматься любимым делом, несмотря на переезд в другую страну;

шанс развить новые навыки в комфортной, неформальной атмосфере;

плюс при получении места в общежитии или назначении стипендии - активность учитывается как дополнительное преимущество;

источник радостных воспоминаний, эмоций и полезных знакомств на всю жизнь.

«Счастье - это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь, находится в гармонии.»

— Махатма Ганди

Если вы чувствуете, что учёба занимает не всё ваше время - не бойтесь искать, где можно проявить себя. Вступление в клубы, участие в творческих инициативах и общественной жизни делает студенческие годы по-настоящему яркими. Более того, вы можете открыть в себе новый талант, который в будущем перерастёт в профессию или любимое дело. А самое главное - вы не будете проводить вечера в одиночестве или в бесконечных онлайн-играх. Вместо этого у вас появится живое окружение, поддержка и активное общение, которое даёт энергию и мотивацию двигаться вперёд.

4. Путешествия по Словакии и за её пределами

Один из самых приятных бонусов студенческой жизни в Словакии - это возможность часто и недорого путешествовать. Благодаря статусу студента, удачному расположению страны в центре Европы и развитой транспортной системе, вы можете открывать для себя новые города и пейзажи буквально каждые выходные.

Почему это выгодно?

Студенты, обучающиеся в Словакии на словацком языке, имеют право на бесплатный проезд в поездах по всей стране. Приехав на учёбу, вы оформляете ISIC-карту, а затем проходите быструю регистрацию в системе ŽSR (Словацкие железные дороги). Команда Postupai помогает пройти этот процесс без ошибок и задержек. После этого поездки по стране становятся бесплатными - вы можете доехать из Братиславы до Попрада, не потратив ни цента.

Помимо железнодорожного транспорта, у студентов действуют скидки на междугородние автобусы, городской транспорт и даже авиабилеты (например, у лоукостеров Ryanair или WizzAir - при раннем бронировании билета).

Братислава - столица с замками, музеями, старым городом и живой студенческой атмосферой;

- столица с замками, музеями, старым городом и живой студенческой атмосферой; Кошице - крупнейший город восточной части страны с культурными событиями и уютной архитектурой;

- крупнейший город восточной части страны с культурными событиями и уютной архитектурой; Высокие Татры - национальный парк, озёра, походные маршруты и сезонный сбор черники;

- национальный парк, озёра, походные маршруты и сезонный сбор черники; Бойницкий и Орявский замки , карстовые пещеры, термальные курорты;

, карстовые пещеры, термальные курорты; Жилина, Тренчин, Банска-Бистрица - небольшие города с европейским характером, старинной архитектурой и неспешной атмосферой.

А как насчёт Европы?

Словакия граничит с пятью странами: Чехией, Австрией, Венгрией, Польшей и Украиной. Это означает, что буквально за 10 - 20 евро и несколько часов пути вы можете оказаться:

в Вене - за 1 час из Братиславы;

в Будапеште - за 2 - 3 часа;

в Праге - за 4 - 5 часов;

в Кракове - за 4 - 5 часа.

Главное - вставать пораньше, заранее спланировать поездку и не бояться исследовать новое. Это доступно даже с минимальным бюджетом.

Почему путешествия важны?

Путешествия формируют не только воспоминания, но и личность. Они помогают:

глубже понять культуру региона и всей Европы;

избавиться от стресса и получить эмоциональную перезагрузку;

развить самостоятельность, гибкость и уверенность;

расширить кругозор и мышление;

пробудить мечты, цели, вдохновение и новые идеи;

наполнить повседневную жизнь красками и впечатлениями.

«Тот, кто живёт, видит многое. Тот, кто путешествует - видит больше.»

— Арабская пословица

Вы не просто находитесь в Словакии - вы проживаете эту страну, впитываете её ритм и знакомитесь с её духом. А каждая новая поездка - это шаг к настоящей взрослой и насыщенной жизни в Европе.

5. Саморазвитие и онлайн-обучение

Учёба в университете - важная часть жизни студента, но далеко не единственная. Особенно в новой стране, где многое зависит от того, насколько ты умеешь организовывать своё время, ставить цели и развиваться самостоятельно. Именно поэтому саморазвитие и онлайн-образование становятся для студентов в Словакии неотъемлемой частью как личностного, так и профессионального роста.

Почему это важно?

Современный студент должен уметь учиться не только в аудитории. Работодатели всё чаще обращают внимание не столько на диплом, сколько на реальные навыки, мышление и гибкость. В условиях европейской конкуренции это особенно актуально.

Онлайн-обучение помогает:

восполнить пробелы в знаниях;

попробовать новые направления и профессии;

освоить язык или подтянуть IT-навыки;

получить международные сертификаты по маркетингу, аналитике, менеджменту и другим направлениям.

Саморазвитие - это всегда вклад в уверенность, свободу и будущее.

Где и чему можно учиться?

Вот надёжные ресурсы, доступные каждому студенту:

Coursera, edX, FutureLearn, Stepik - курсы от ведущих университетов мира;

- курсы от ведущих университетов мира; Udemy, Skillshare - практикоориентированные платформы по дизайну, SMM, Excel, программированию;

- практикоориентированные платформы по дизайну, SMM, Excel, программированию; LinkedIn Learning - короткие обучающие видео по бизнесу, коммуникации и аналитике;

- короткие обучающие видео по бизнесу, коммуникации и аналитике; Duolingo, Memrise - мобильные приложения для изучения иностранных языков, включая словацкий;

- мобильные приложения для изучения иностранных языков, включая словацкий; Открытые библиотеки вузов, видеолекции на YouTube, образовательные Telegram-каналы.

Как не перегореть и не потеряться?

Чтобы обучение приносило пользу, а не вызывало выгорание:

ставьте конкретные и измеримые цели, например: «освоить Canva за 2 недели» или «выучить 500 слов по словацкому за месяц»;

выделяйте 20 - 30 минут в день, но регулярно - так проще сохранить мотивацию;

совмещайте теорию с практикой: создайте личный проект, блог или найдите подработку, где можно применить знания;

фокусируйтесь на результате, а не на объёме - важнее то, что вы действительно усвоили.

Саморазвитие - это не просто тренд. Это внутренняя сила, благодаря которой вы формируете уверенность, расширяете горизонты и строите карьеру на своих условиях. Даже небольшие шаги каждый день дают ощутимый результат уже через пару месяцев.

«Ты либо растёшь, либо повторяешь один и тот же день снова и снова. Выбирай рост».

— Джон Максвелл