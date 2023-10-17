Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Университет Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице входит в десятку лучших вузов Словакии (занимает четвертое место). Университет Шафарик предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ.
Университет Шафарик в г. Кошице относится к выдающихся словацких вузов, предоставляющих бесплатное высшее образование. Этот государственный университет в Словакии часто выбирают абитуриенты-гуманитарии с западных частей Украины. Город Кошице - это второй по величине город Словакии, которое является культурным центром восточной Словакии. От украинской границы всего 2:00 езды в г. Кошице, поэтому украинские студенты, которые выбирают университет Шафарик для получения образования в Европе, могут возвращаться домой почти на каждые выходные, воспользовавшись регулярным транспортным сообщением, которое курсирует действительно часто.
Данный словацкий государственный университет предлагает все три уровня обучения - бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Бесплатное обучение в Университете Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице проходит на словацком языке. На многие специальности - поступление без экзаменов. Необходимо знание словацкого языка.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 600 - 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Бесплатное обучение в Университете Павла Йозефа Шафарика
История государственного вуза под названием Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице началась в далеком 1657 году с основания Кошицкого университета. Тогда университет включал в себя философской и Богословский факультеты, которые вели иезуиты. А с 1773 года этот вуз стал государственным университетом и перешел в руки властей Венгрии. Позже Кошицкий университет получил статус Кошицкой королевской академии, обучение в которой происходило на Философском факультете и Юридическом факультете. В течение всего времени Кошице оставался центром образования науки и культуры.
Словацкий вуз с его сегодняшним названием Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице был официально сформирован в Чехословацкой Республике в 1959 году, объединив в себе филиал Медицинского факультета университета в Братиславе и Педагогического университета в г. Прешо.
Позже, Университет Шафарик сформировал следующие три факультета: факультет естественных наук (. Кошице), педагогический факультет (г. Прешо) и юридический факультет (г. Кошице). Через некоторое время Университет Йозефа Шафарика сформировал греко-католический богословский факультет и православный богословский факультет - оба в г. Прешов.
В 1996 году Университет Павла Йозефа Шафарика в г.Кошице был разделен на Университет Шафарика в Кошице и Прешовский университет в г. Прешо. Во владении первого остался медицинский факультет, юридический факультет, Факультет естественных наук. Через два года возник Факультет государственного управления, а в 2007 - философский факультет.
Университет Шафарик в Кошице является государственным университетом, который предоставляет бесплатное образование в Словакии для украинцев.
Этот вуз относится к известным и престижным словацким вузам. Он завоевывает свой рейтинг не только на территории Словакии, но и в других странах Европы.
Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитовано согласно европейским нормам.
Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитовано согласно европейским нормам.
Миссия университета заключается не только в предоставлении базового высшего образования, но также этот вуз выступает гарантом свободы, демократии, гуманизма, морали и этики не только в собственном научном пространстве, но и распространяет эту идеологию в обществе.
Сегодня, кроме пяти факультетов, инфраструктуру словацкого государственного университета имени Павла Йозефа Шафарика дополняют также Центр информационных и коммуникационных технологий, институт физической культуры и спорта, Ботанический сад, библиотека, общежития, столовые, и Университетский центр социальной помощи, который отвечает за поддержку студентов в духовных, финансовых, карьерных, психологических, юридических и социальных вопросах. Данный центр предлагает вакансии и помогает с трудоустройством для словацких и украинских студентов в Словакии во время или после учебы.
Что касается научно-исследовательской деятельности данного государственного вуза, то вуз Шафарик отмечается своими исследованиями в области квантового магнетизма и нанофизики (проект «QMAGNA» на Факультете естественных наук), а также исследованиями биоактивных веществ для биомедицинского применения (проект «BIOAKTIV» на Факультете естественных наук ) и исследованиями в сфере атеросклероза (проект «EXTASY» на Медицинском факультете).
Университет имени Шафарика участвует в создании научно-исследовательских центров и научных парков, вот некоторые из них: MEDIPARK - научный парк медицины в г.Кошице, PROMATECH - Научно-исследовательский центр прогрессивных материалов и технологий, сюда же относится TECHNICOM, партнером которого является Технический университет (TUKE) в г.Кошице.
Украинские студенты могут поступить на бесплатное обучение, которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение. Университет Шафарика предлагает Тебе бесплатный курс словацкого языка во время первого семестра обучения.
Выпускники этого высшего учебного заведения имеют хорошую образовательную базу, а также престижный статус выпускника Университета Шафарика, который ценится в Европе.
Выпускники Университета Шафарика могут трудоустроиться по своей специальности после окончания бакалавриата или магистратуры (специальность может быть комбинированной – сертифицированные междисциплинарные блоки). Украинский студент в Словакии, который окончил Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п, на период от 2 до 12 месяцев во время каждой академической ступени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировки в иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки!
На данный момент работают два общежития Университета Йозефа Шафарика в Кошице. Общежития находятся в 15 минутах ходьбы от исторического центра города, за 10-15 минут можно добраться до общежития с авто или ЖД вокзала , использовав общественный транспорт. Возле общежитий Университета Шафарика находится зеленая зона и парк.
Университету Йозефа Шафарика принадлежат три столовые в г. Кошице, которые предлагают словацким и зарубежным студентам обеды и ужины по цене 1-2,5 евро. Еду можно заказать электронно заранее, или выбрать свое любимое блюдо непосредственно на месте. Система оплаты питания происходит с помощью студенческой карточки ISIC
Для украинских студентов Университет Словакии Йозефа Шафарика предлагает бесплатное посещение различных видов спорта в рамках учебного процесса: плавание, волейбол, теннис и тому подобное. Если среди видов спорта, которые предлагает университет, Ты не можешь найти свой, то в г. Кошице Ты найдешь Спортивный центр, который предлагает тебе широкую гамму спортивных ы программ, включая йогу и различные виды танцев или каратэ. Все это Ты получишь по низкой цене с помощью своей студенческой карты ISIC.
В общежитиях есть двух - и трехместные комнаты с подключением к скоростному интернету. За комнатами закреплены санузел и кухня.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в университете Шафарика в г. Кошице бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Шафарика, Цена за такое обучение составляет 600 - 3000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
относительно языка или формы обучения,
оставь свои контактные данные, мы свяжемся в ближайшее время
Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией