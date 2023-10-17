Миссия университета заключается не только в предоставлении базового высшего образования, но также этот вуз выступает гарантом свободы, демократии, гуманизма, морали и этики не только в собственном научном пространстве, но и распространяет эту идеологию в обществе.

Сегодня, кроме пяти факультетов, инфраструктуру словацкого государственного университета имени Павла Йозефа Шафарика дополняют также Центр информационных и коммуникационных технологий, институт физической культуры и спорта, Ботанический сад, библиотека, общежития, столовые, и Университетский центр социальной помощи, который отвечает за поддержку студентов в духовных, финансовых, карьерных, психологических, юридических и социальных вопросах. Данный центр предлагает вакансии и помогает с трудоустройством для словацких и украинских студентов в Словакии во время или после учебы.

Что касается научно-исследовательской деятельности данного государственного вуза, то вуз Шафарик отмечается своими исследованиями в области квантового магнетизма и нанофизики (проект «QMAGNA» на Факультете естественных наук), а также исследованиями биоактивных веществ для биомедицинского применения (проект «BIOAKTIV» на Факультете естественных наук ) и исследованиями в сфере атеросклероза (проект «EXTASY» на Медицинском факультете).

Университет имени Шафарика участвует в создании научно-исследовательских центров и научных парков, вот некоторые из них: MEDIPARK - научный парк медицины в г.Кошице, PROMATECH - Научно-исследовательский центр прогрессивных материалов и технологий, сюда же относится TECHNICOM, партнером которого является Технический университет (TUKE) в г.Кошице.

Украинские студенты могут поступить на бесплатное обучение, которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение. Университет Шафарика предлагает Тебе бесплатный курс словацкого языка во время первого семестра обучения.

Перспектива трудоустройства

Выпускники этого высшего учебного заведения имеют хорошую образовательную базу, а также престижный статус выпускника Университета Шафарика, который ценится в Европе.

Выпускники Университета Шафарика могут трудоустроиться по своей специальности после окончания бакалавриата или магистратуры (специальность может быть комбинированной – сертифицированные междисциплинарные блоки). Украинский студент в Словакии, который окончил Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п, на период от 2 до 12 месяцев во время каждой академической ступени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировки в иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки!