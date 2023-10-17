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Университет Павла Йозефа Шафарика

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Об университете

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Университет Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице входит в десятку лучших вузов Словакии (занимает четвертое место). Университет Шафарик предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ.

Университет Шафарик в г. Кошице относится к выдающихся словацких вузов, предоставляющих бесплатное высшее образование. Этот государственный университет в Словакии часто выбирают абитуриенты-гуманитарии с западных частей Украины. Город Кошице - это второй по величине город Словакии, которое является культурным центром восточной Словакии. От украинской границы всего 2:00 езды в г. Кошице, поэтому украинские студенты, которые выбирают университет Шафарик для получения образования в Европе, могут возвращаться домой почти на каждые выходные, воспользовавшись регулярным транспортным сообщением, которое курсирует действительно часто.

Данный словацкий государственный университет предлагает все три уровня обучения - бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Бесплатное обучение в Университете Павла Йозефа Шафарика в г. Кошице проходит на словацком языке. На многие специальности - поступление без экзаменов. Необходимо знание словацкого языка.

Содержание

дата изменения: 17.10.2023
Университет Павла Йозефа Шафарика
Термин подачи заявки: до 31.03.2024
Оценка:

Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 600 - 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (3 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing., /Mgr. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)

Бесплатное обучение в Университете Павла Йозефа Шафарика

История

История государственного вуза под названием Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице началась в далеком 1657 году с основания Кошицкого университета. Тогда университет включал в себя философской и Богословский факультеты, которые вели иезуиты. А с 1773 года этот вуз стал государственным университетом и перешел в руки властей Венгрии. Позже Кошицкий университет получил статус Кошицкой королевской академии, обучение в которой происходило на Философском факультете и Юридическом факультете. В течение всего времени Кошице оставался центром образования науки и культуры.

Словацкий вуз с его сегодняшним названием Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице был официально сформирован в Чехословацкой Республике в 1959 году, объединив в себе филиал Медицинского факультета университета в Братиславе и Педагогического университета в г. Прешо.

Позже, Университет Шафарик сформировал следующие три факультета: факультет естественных наук (. Кошице), педагогический факультет (г. Прешо) и юридический факультет (г. Кошице). Через некоторое время Университет Йозефа Шафарика сформировал греко-католический богословский факультет и православный богословский факультет - оба в г. Прешов.

В 1996 году Университет Павла Йозефа Шафарика в г.Кошице был разделен на Университет Шафарика в Кошице и Прешовский университет в г. Прешо. Во владении первого остался медицинский факультет, юридический факультет, Факультет естественных наук. Через два года возник Факультет государственного управления, а в 2007 - философский факультет.

Сегодня

Университет Шафарик в Кошице является государственным университетом, который предоставляет бесплатное образование в Словакии для украинцев.

Этот вуз относится к известным и престижным словацким вузам. Он завоевывает свой рейтинг не только на территории Словакии, но и в других странах Европы.

Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитовано согласно европейским нормам.

Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитовано согласно европейским нормам.

История Университет Павла Йозефа Шафарика

Миссия университета заключается не только в предоставлении базового высшего образования, но также этот вуз выступает гарантом свободы, демократии, гуманизма, морали и этики не только в собственном научном пространстве, но и распространяет эту идеологию в обществе.

Сегодня, кроме пяти факультетов, инфраструктуру словацкого государственного университета имени Павла Йозефа Шафарика дополняют также Центр информационных и коммуникационных технологий, институт физической культуры и спорта, Ботанический сад, библиотека, общежития, столовые, и Университетский центр социальной помощи, который отвечает за поддержку студентов в духовных, финансовых, карьерных, психологических, юридических и социальных вопросах. Данный центр предлагает вакансии и помогает с трудоустройством для словацких и украинских студентов в Словакии во время или после учебы.

Что касается научно-исследовательской деятельности данного государственного вуза, то вуз Шафарик отмечается своими исследованиями в области квантового магнетизма и нанофизики (проект «QMAGNA» на Факультете естественных наук), а также исследованиями биоактивных веществ для биомедицинского применения (проект «BIOAKTIV» на Факультете естественных наук ) и исследованиями в сфере атеросклероза (проект «EXTASY» на Медицинском факультете).

Университет имени Шафарика участвует в создании научно-исследовательских центров и научных парков, вот некоторые из них: MEDIPARK - научный парк медицины в г.Кошице, PROMATECH - Научно-исследовательский центр прогрессивных материалов и технологий, сюда же относится TECHNICOM, партнером которого является Технический университет (TUKE) в г.Кошице.

Украинские студенты могут поступить на бесплатное обучение, которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение. Университет Шафарика предлагает Тебе бесплатный курс словацкого языка во время первого семестра обучения.

Перспектива трудоустройства

Выпускники этого высшего учебного заведения имеют хорошую образовательную базу, а также престижный статус выпускника Университета Шафарика, который ценится в Европе.

Выпускники Университета Шафарика могут трудоустроиться по своей специальности после окончания бакалавриата или магистратуры (специальность может быть комбинированной – сертифицированные междисциплинарные блоки). Украинский студент в Словакии, который окончил Университет Павла Йозефа Шафарика в Кошице может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п, на период от 2 до 12 месяцев во время каждой академической ступени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировки в иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки!

Факультеты

Какие есть факультеты?
Бакалавриат
Магистратура
  • Физиотерапия
  • Здравоохранение
  • Фармацевтика
Бакалавриат
  • Физика (Sk. + Eng.)
  • Биофизика
  • География
  • ГеографияОбщая экологи, экология индивида и популяции
  • Химия
  • Биология
  • Прикладная информатика
  • Информатика
  • Экономическая и финансовая математика
  • Математика
  • Физика - биология
  • Физика - география
  • Физика - химия
  • Физика - информатика
  • География - философия
  • География - информатика
  • География - психология
  • Химия - география
  • Химия - информатика
  • Биология - география
  • Биология - химия
  • Биология - информатика
  • Биология - психология
  • Математика - биология
  • Математика - физика
  • Математика - география
  • Математика - химия
  • Математика - информатика
  • Анализ дата-баз и искусственный интеллект (Sk. + Eng.)
  • Математика - психология
Магистратура
  • Учитель биологии и физики
  • Учитель биологии и географии
  • Учитель биологии и химии
  • Учитель биологии и информатики
  • Учитель биологии и математики
  • Учитель физики и географии
  • Учитель физики и химии
  • Учитель физики и информатики
  • Учитель физики и математики
  • Учитель географии и химии
  • Учитель географии и информатики
  • Учитель географии и математики
  • Учитель химии и информатики
  • Учитель химии и математики
  • Учитель информатики и математики
  • Биофизика
  • Физика конденсированного вещества (Sk. + Eng.)
  • Ядерная и субъядерная физика
  • Теоретическая физика и астрофизика
  • Теоретическая физика и астрофизика (Eng.)
  • География и гео-информатика
  • Общая экология и экология индивида и популяции (Sk. + Eng.)
  • Аналитическая химия
  • Неорганическая химия (Sk. + Eng.)
  • Биохимия
  • Физическая химия
  • Органическая химия
  • Ботаника и физиология растений (Sk. + Eng.)
  • Генетика и молекулярная цитология (Sk. + Eng.)
  • Зоология и физиология животных
  • Информатика
  • Информатика (расширенная учебная программа)
  • Анализ дата-баз и искусственный интеллект
  • Анализ дата-баз и искусственный интеллект (Eng.)
  • Экономическая и финансовая математика
  • Компьютерная математика
  • Математика и менеджмент
Бакалавриат
  • Управление в общественном секторе
  • Европейское управление в общественном секторе
  • Европейское управление в общественном секторе (Eng.)
  • Европейское управление в общественном секторе (De.)
  • Информационные системы в общественном секторе
  • Информационные системы в общественном секторе (Eng.)
Магистратура
  • Управление в общественном секторе
  • Европейское управление в общественном секторе
Бакалавриат
  • Право
  • Право (Eng.)
  • Право (Fr.)
Магистратура
  • Право
Бакалавриат
  • Гендерные исследования и культура (Eng.)
  • Прикладная этика
  • Прикладная этика - философия
  • Прикладная этика - география
  • Прикладная этика - немецкий язык и литература
  • Прикладная этика - психология
  • Философия
  • Философия - психология
  • Латинская язык и литература - прикладная этика
  • Латинская язык и литература - прикладная этика
  • Латинская язык и литература - британские и американские учения
  • Латинская язык и литература - философия
  • Латинская язык и литература - история
  • Латинская язык и литература - немецкий язык и литература
  • Латинская язык и литература - немецкий язык и литература
  • Латинская язык и литература - словацкий язык и литература
  • Медийные учения и СМИ
  • Международные связи
  • Британские и американские учения
  • Британские и американские учения - философия (Sk. + Eng.)
  • Британские и американские учения - немецкий язык и литература (Eng. + De.)
  • Британские и американские учения - информатика (Sk. + Eng.)
  • Британские и американские учения - психология (Sk. + Eng.)
  • Немецкий язык и литература - география (Sk. + De.)
  • Немецкий язык и литература - информатика (Sk. + De.)
  • Немецкий язык и литература - философия (Sk. + De.)
  • Немецкий язык и литература - философия (Sk. + De.)
  • Немецкий язык и литература - психология (Sk. + De.)
  • Немецкий язык и литература - история (Sk. + De.)
  • Британские и американские учения - география (Sk. + Eng.)
  • Британские и американские учения - биология (Sk. + Eng.)
  • Британские и американские учения - математика (Sk. + Eng.)
  • Британские и американские учения - история (Sk. + Eng.)
  • Английский язык в европейских учреждениях и экономике (Sk. + Eng.)
  • Английский язык и французский язык в европейских учреждениях и экономике (Eng. + Fr.)
  • Английский язык и немецкий язык в европейских учреждениях и экономике (Eng. + De.)
  • Словацкий язык и литература - философия
  • Словацкий язык и литература - информатика
  • Словацкий язык и литература - немецкий язык и литература (Sk. + De.)
  • Словацкий язык и литература - психология
  • Словацкий язык и литература - география
  • Словацкий язык и литература - биология
  • Словацкий язык и литература - математика
  • История
  • История - прикладная этика
  • История - география
  • История - философия
  • Исторические науки - психология
  • История - словацкий язык и литература
  • Политология
  • Политология - медийные учения и СМИ
  • Психология (Eng.)
  • Социальная работа
Магистратура
  • Учитель английского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель английского языка и литературы, учитель латинского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель английского языка и литературы, учитель психологии
  • Учитель английского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель латинского языка и литературы
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель истории
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель психологии
  • Учитель словацкого языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель латинского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель истории
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель психологии
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель гражданской грамотности, учитель латинского языка и литературы
  • Учитель гражданской грамотности, учитель истории
  • Учитель гражданской грамотности, учитель психологии
  • Учитель гражданской грамотности, учитель нравственного воспитания
  • Учитель латинского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель латинского языка и литературы, учитель психологии
  • Учитель латинского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель истории и учитель психологии
  • Учитель истории и учитель нравственного воспитания
  • Философия
  • ФилософияМедиальные учения и СМИ
  • Британские и американские учения
  • Английский язык в европейских учреждениях и экономике (Sk. + Eng.)
  • Английский язык и французский язык в европейских учреждениях и экономике (Eng. + Fr.)
  • Английский язык и немецкий язык в европейских учреждениях и экономике (Eng. + De.)
  • История
  • Политология
  • Психология (Sk. + Eng.)
  • Социальная работа
  • Социальная работа (расширенная учебная программа)
Университет Павла Йозефа Шафарика

Студенческая жизнь

Общежитие

На данный момент работают два общежития Университета Йозефа Шафарика в Кошице. Общежития находятся в 15 минутах ходьбы от исторического центра города, за 10-15 минут можно добраться до общежития с авто или ЖД вокзала , использовав общественный транспорт. Возле общежитий Университета Шафарика находится зеленая зона и парк.

Столовая

Университету Йозефа Шафарика принадлежат три столовые в г. Кошице, которые предлагают словацким и зарубежным студентам обеды и ужины по цене 1-2,5 евро. Еду можно заказать электронно заранее, или выбрать свое любимое блюдо непосредственно на месте. Система оплаты питания происходит с помощью студенческой карточки ISIC

Спорт

Для украинских студентов Университет Словакии Йозефа Шафарика предлагает бесплатное посещение различных видов спорта в рамках учебного процесса: плавание, волейбол, теннис и тому подобное. Если среди видов спорта, которые предлагает университет, Ты не можешь найти свой, то в г. Кошице Ты найдешь Спортивный центр, который предлагает тебе широкую гамму спортивных ы программ, включая йогу и различные виды танцев или каратэ. Все это Ты получишь по низкой цене с помощью своей студенческой карты ISIC.

Кроме этого!

В общежитиях есть двух - и трехместные комнаты с подключением к скоростному интернету. За комнатами закреплены санузел и кухня.

Университет Павла Йозефа Шафарика

Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.

Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.

Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.

Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.

Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.

Вопрос-ответ

  • Сколько стоит обучение?

    Обучение в университете Шафарика в г. Кошице бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.

    Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Шафарика, Цена за такое обучение составляет 600 - 3000 € в зависимости от специальности.

  • Как быстро выучить словацкий язык, чтобы поступить?

    Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.

Если у тебя возникают другие вопросы

относительно языка или формы обучения,
оставь свои контактные данные, мы свяжемся в ближайшее время

Как поступить в Университет Павла Йозефа Шафарика

  • Биометрический паспорт или виза
  • Выписка оценок из школы за 8, 9, 10 класс и за первый семестр 11 класса
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Свидетельство о рождении
  • Доверенность на лицо, представляющее интересы ребенка в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Выписка оценок из университета
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
Это бесплатно

Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией

Postupai: 13.10.2018

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