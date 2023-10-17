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Університет Павла Йозефа Шафарика

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Про університет

Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице входить у десятку кращих університетів Словаччини (посідає четверте місце). Університет Шафарика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.

Університет Шафарика в м. Кошице відноситься до визначних словацьких університет, які надають безкоштовну вищу освіту. Цей державний університет у Словаччині часто обирають абітурієнти-гуманітарії з західних частин України. Місто Кошице – це друге за величиною місто Словаччини, яке є культурним центром східної Словаччини. Від українського кордону всього 2 години їзди до м. Кошице, тож українські студенти, які обирають університет Шафарика для здобуття освіти у Європі можуть повертатися додому майже на кожні вихідні, скориставшись регулярним транспортним сполученням, яке курсує справді часто.

Даний словацький державний ВНЗ пропонує всі три рівні навчання - бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.

Безкоштовне навчання в Університеті Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів. Необхідне знання словацької мови.

Зміст

дата зміни: 17.10.2023
Університет Павла Йозефа Шафарика
Термін подачі заяви: до 31.03.2024
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 600 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Ing./ Mgr. (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)

Безкоштовне навчання в Університеті Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице проходить словацькою мовою

Історія

Історія державного вузу під іменем Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице розпочалася в далекому 1657 році із заснування Кошицького університету тоді університет включав у себе філософський факультет та богословний факультет, який вели єзуїти. А з 1773 року цей ВНЗ став державним університетом і перейшов до рук влади Угорщини. Пізніше Кошицький університет набув статусу Кошицької королівської академії, навчання у якій відбувалося на філософському факультеті та юридичному факультеті. Протягом всього часу Кошице залишався осередком освіти науки та культури.

Словацький ВНЗ з його сьогоднішньою назвою Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице був офіційно сформований в Чехословацькій Республіці в 1959 році, поєднавши у собі філіал Медичного факультету університету в Братиславі та Педагогічного університету в м. Прешів.

Пізніше, Університет Шафарика сформував наступні три факультети: Факультет природничих наук (м. Кошице), Педагогічний факультет (м. Прешів) та Юридичний факультет (м. Кошице). Ще через деякий час Університет Йозефа Шафарика сформував Греко-католицький богословський факультет та Православний богословський факультет – обидва у м. Прешів.

В 1996 році Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице був розділений на Університет Шафарика в Кошице та Прешівський університет у м. Прешів. У володінні першого залишився медичний факультет, юридичний факультет, факультет природничих наук. Через два роки виник факультет державного управління, а в 2007 – філософський факультет.

Сьогодні

Університет Шафарика в Кошице є державним університетом, який надає безкоштовну освіту у Словаччині для українців.

Цей університет відноситься до відомих та престижних словацьких вузів, який завойовує свої рейтинги не лише на теренах Словаччини, але і у інших країнах Європи.

Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.

Місія університету полягає не лише у наданні базової вищої освіти, але також цей університет виступає гарантом свободи, демократії, гуманізму, моралі та етики не тільки у власному науковому просторі, а й поширює цю ідеологію у суспільстві.

Історія Університет Павла Йозефа Шафарика

Сьогодні, окрім п’яти факультетів, інфраструктуру словацького державного університету імені Павла Йозефа Шафарика доповнюють також Центр інформаційних та комунікаційних технологій, інститут фізичної культури та спорту, Ботанічний сад, бібліотека, гуртожитки, їдальні, та Університецький центр соціальної допомоги, який відповідає за підтримку студентів у духовних, фінансових, кар’єрних, психологічних, юридичних та соціальних питаннях. Даний центр також пропонує вакансії та допомагає з працевлаштуванням для словацьких та українських студентів у Словаччині під час або після навчання.

Що стосується науково-дослідницької діяльності даного державного ВНЗ, то університет Шафарика відзначається своїми дослідженнями у сфері квантового магнетизму і нанофізики (проект «QMAGNA» на факультеті природничих наук), а також дослідженнями біоактивних речовин для біомедичного застосування (проект «BIOAKTIV» на Факультеті природничих наук) та дослідженнями в сфері атеросклерозу (проект «EXTASY» на медичному факультеті).

Університет імені Шафарика бере участь у створенні науково-дослідницьких центрів та наукових парків, ось деякі з них: MEDIPARK – науковий парк медицини у м. Кошице, PROMATECH - Науково-дослідний центр прогресивних матеріалів та технологій, сюди ж відноситься TECHNICOM, партнером якого є Технічний університет (TUKE) в м. Кошице.

Українські студенти можуть вступити на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською& мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, і одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький університет на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання. Університет Шаварика пропонує тобі безкоштовний курс словацької мови під час першого семестру навчання.

Перспектива працевлаштування

Випускники цього вищого навчального закладу мають хорошу освітню базу, а також престижний статус випускника Університету Шафарика, який ціниться у Європі.

Випускники Університету Шафарика можуть працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення бакалаврату або магістратури (спеціальність може бути комбінованою – сертифіковані міждисциплінарні блоки). Український студент у Словаччині, який закінчив Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну в рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро на протязі всього періоду навчання за кордоном або стажування!

Факультети

Які є факультети?
Бакалаврат
Магістратура
  • Фізіотерапія
  • Охорона здоров’я
  • Фармацевтика
Бакалаврат
  • Фізика (Sk. + Eng.)
  • Біофізика
  • Географія
  • Загальна екологія, екологія індивіда та популяції
  • Хімія
  • Біологія
  • Прикладна інформатика
  • Інформатика
  • Економічна та фінансова математика
  • Математика
  • Фізика – біологія
  • Фізика – географія
  • Фізика – хімія
  • Фізика – інформатика
  • Географія – філософія
  • Географія – інформатика
  • Географія – психологія
  • Хімія – географія
  • Хімія – інформатика
  • Біологія – географія
  • Біологія – хімія
  • Біологія – інформатика
  • Біологія – психологія
  • Математика – біологія
  • Математика – фізика
  • Математика – географія
  • Математика – хімія
  • Математика – інформатика
  • Аналіз дата-баз та штучний інтелект (Sk. + Eng.)
  • Математика – психологія
Магістратура
  • Вчитель біології та фізики
  • Вчитель біології та географії
  • Вчитель біології та хімії
  • Вчитель біології та інформатики
  • Вчитель біології та математики
  • Вчитель фізики та географії
  • Вчитель фізики та хімії
  • Вчитель фізики та інформатики
  • Вчитель фізики та математики
  • Вчитель географії та хімії
  • Вчитель географії та інформатики
  • Вчитель географії та математики
  • Вчитель хімії та інформатики
  • Вчитель хімії та математики
  • Вчитель інформатики та математики
  • Біофізика
  • Фізика конденсованої речовини (Sk. + Eng.)
  • Ядерна та суб’ядерна фізика
  • Теоретична фізика та астрофізика
  • Теоретична фізика та астрофізика (Eng.)
  • Географія та гео-інформатика
  • Загальна екологія та екологія індивіда та популяції (Sk. + Eng.)
  • Аналітична хімія
  • Неорганічна хімія (Sk. + Eng.)
  • Біохімія
  • Фізична хімія
  • Органічна хімія
  • Ботаніка та фізіологія рослин (Sk. + Eng.)
  • Генетика та молекулярна цитологія (Sk. + Eng.)
  • Зоологія та фізіологія тварин
  • Інформатика
  • Інформатика (розширена навчальна програма)
  • Аналіз дата-баз та штучний інтелект
  • Аналіз дата-баз та штучний інтелект (Eng.)
  • Економічна та фінансова математика
  • Комп’ютерна математика
  • Математика та менеджмент
Бакалаврат
  • Управління в громадському секторі
  • Європейське управління в громадському секторі
  • Європейське управління в громадському секторі (Eng.)
  • Європейське управління в громадському секторі (De.)
  • Інформаційні системи в громадському секторі
  • Інформаційні системи в громадському секторі (Eng.)
Магістратура
  • Управління в громадському секторі
  • Європейське управління в громадському секторі
Бакалаврат
  • Право
  • Право (Eng.)
  • Право (Fr.)
Магістратура
  • Право
Бакалаврат
  • Гендерні дослідження та культура (Eng.)
  • Прикладна етика
  • Прикладна етика – філософія
  • Прикладна етика – географія
  • Прикладна етика – німецька мова та література
  • Прикладна етика – психологія
  • Філософія
  • Філософія – психологія
  • Латинська мова та література – прикладна етика
  • Латинська мова та література – прикладна етика
  • Латинська мова та література – британські та американські вчення
  • Латинська мова та література – філософія
  • Латинська мова та література – історія
  • Латинська мова та література – німецька мова та література
  • Латинська мова та література – німецька мова та література
  • Латинська мова та література – словацька мова та література
  • Медійні вчення та ЗМІ
  • Міжнародні зв’язки
  • Британські та американські вчення
  • Британські та американські вчення – філософія (Sk. + Eng.)
  • Британські та американські вчення – німецька мова та література (Eng. + De.)
  • Британські та американські вчення – інформатика (Sk. + Eng.)
  • Британські та американські вчення – психологія (Sk. + Eng.)
  • Німецька мова та література – географія (Sk. + De.)
  • Німецька мова та література – інформатика (Sk. + De.)
  • Німецька мова та література – філософія (Sk. + De.)
  • Німецька мова та література – філософія (Sk. + De.)
  • Німецька мова та література – психологія (Sk. + De.)
  • Німецька мова та література – історія (Sk. + De.)
  • Британські та американські вчення – географія (Sk. + Eng.)
  • Британські та американські вчення – біологія (Sk. + Eng.)
  • Британські та американські вчення – математика (Sk. + Eng.)
  • Британські та американські вчення – історія (Sk. + Eng.)
  • Англійська мова в європейських установах та економіці (Sk. + Eng.)
  • Англійська мова та французька мова в європейських установах та економіці (Eng. + Fr.)
  • Англійська мова та німецька мова в європейських установах та економіці (Eng. + De.)
  • Словацька мова та література – філософія
  • Словацька мова та література – інформатика
  • Словацька мова та література – німецька мова та література (Sk. + De.)
  • Словацька мова та література – психологія
  • Словацька мова та література – географія
  • Словацька мова та література – біологія
  • Словацька мова та література – математика
  • Історія
  • Історія – прикладна етика
  • Історія – географія
  • Історія – філософія
  • Історичні науки – психологія
  • Історія – словацька мова та література
  • Політологія
  • Політологія – медійні вчення та ЗМІ
  • Психологія (Eng.)
  • Соціальна праця
Магістратура
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель словацької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель латинської мови та літератури
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель психології
  • Вчитель англійської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель німецької мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель латинської мови та літератури
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель психології
  • Вчитель словацької мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель громадянської грамотності
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель латинської мови та літератури
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель психології
  • Вчитель німецької мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель громадянської грамотності, вчитель латинської мови та літератури
  • Вчитель громадянської грамотності, вчитель історії
  • Вчитель громадянської грамотності, вчитель психології
  • Вчитель громадянської грамотності, вчитель етичного виховання
  • Вчитель латинської мови та літератури, вчитель історії
  • Вчитель латинської мови та літератури, вчитель психології
  • Вчитель латинської мови та літератури, вчитель етичного виховання
  • Вчитель історії та вчитель психології
  • Вчитель історії та вчитель етичного виховання
  • Філософія
  • Медіальні вчення та ЗМІ
  • Британські та американські вчення
  • Англійська мова в європейських установах та економіці (Sk. + Eng.)
  • Англійська мова та французька мова в європейських установах та економіці (Eng. + Fr.)
  • Англійська мова та німецька мова в європейських установах та економіці (Eng. + De.)
  • Історія
  • Політологія
  • Психологія (Sk. + Eng.)
  • Соціальна праця
  • Соціальна праця (розширена навчальна програма)
Університет Павла Йозефа Шафарика

Студентське життя

Гуртожиток

На даний момент працюють два гуртожитки Університету Йозефа Шафарика в Кошице. Гуртожитки знаходяться в 15 хвилинах ходьби від історичного центру міста, за 10-15 хвилин можна дістатися гуртожитку з авто або ЖД вокзалу використавши громадський транспорт. Біля гуртожитків Університету Шафарика знаходиться зелена зона та парк.

Їдальні

Університету Йозефа Шафарика належать три їдальні в м. Кошице, які пропонують словацьким та закордонним студентам обіди та вечері за ціною 1-2,5 євро. Їжу можна замовити електронно наперед, або обрати свою улюблену страву безпосередньо на місці. Система оплати харчування відбувається за допомогою студентської картки ISIC

Спорт

Для українських студентів у Словаччині Університет Йозефа Шафарика пропонує безкоштовне відвідування різних видів спорту у рамках навчального процесу: плавання, волейбол, теніс тощо. Якщо серед видів спорту, які пропонує університет, Ти не можеш знайти свій, то у м. Кошице Ти знайдеш Спортивний центр, який пропонує тобі широку гамму спортивних програм, включаючи йогу та різні види танців чи карате – все це Ти отримаєш за низькою ціною за допомогою своєї студентської картки ISIC.

Окрім цього!

В гуртожитках є дво- та трьохмісні кімнати з підключенням до швидкісного інтернету. За кімнатами закріплені санвузли та кухні.

Університет Павла Йозефа Шафарика

Як проходить навчальний рік та коли канікули?

Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.

Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.

Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.

Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.

Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.

Запитання-відповідь

  • Скільки коштує навчання?

    Навчання в Університеті Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.

    Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Павла Йозефа Шафарика, Ціна за таке навчання складає 600 – 3000 € в залежності від спеціальності.

  • Як швидко вивчити словацьку мову, щоб вступити?

    Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.

Якщо у тебе виникають інші запитання

щодо мови або форми навчання,
залиш свої контактні дані, ми зв'яжемося найближчим часом

Як вступити до Університет Павла Йозефа Шафарика

  • Біометричний паспорт або віза
  • Виписка оцінок зі школи за 8, 9, 10 клас + за перший семестр 11 класу
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Свідоцтво про народження
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси дитини в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
  • Біометричний паспорт або віза
  • Атестат, додаток до атестата
  • Виписка оцінок з університета
  • Автобіографія, мотиваційний лист
  • Грамоти, сертифікати за досягнення у навчанні в школі та в університеті, спорті, якщо є
  • Скан внутрішнього паспорта
  • Довіреність на особу, яка представляє інтереси абітурієнта в Словаччині
Це безкоштовно

Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією

Postupai: 13.10.2018

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