Відповідно до оцінювання UniRank™ 2023, державний Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице входить у десятку кращих університетів Словаччини (посідає четверте місце). Університет Шафарика пропонує безкоштовну вищу освіту для українців та закордонних студентів країн СНД.
Університет Шафарика в м. Кошице відноситься до визначних словацьких університет, які надають безкоштовну вищу освіту. Цей державний університет у Словаччині часто обирають абітурієнти-гуманітарії з західних частин України. Місто Кошице – це друге за величиною місто Словаччини, яке є культурним центром східної Словаччини. Від українського кордону всього 2 години їзди до м. Кошице, тож українські студенти, які обирають університет Шафарика для здобуття освіти у Європі можуть повертатися додому майже на кожні вихідні, скориставшись регулярним транспортним сполученням, яке курсує справді часто.
Даний словацький державний ВНЗ пропонує всі три рівні навчання - бакалаврат, магістратуру та аспірантуру.
Безкоштовне навчання в Університеті Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице проходить словацькою мовою. На багато спеціальностей – вступ без екзаменів. Необхідне знання словацької мови.
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 600 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:
Безкоштовне навчання в Університеті Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице проходить словацькою мовою
Історія державного вузу під іменем Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице розпочалася в далекому 1657 році із заснування Кошицького університету тоді університет включав у себе філософський факультет та богословний факультет, який вели єзуїти. А з 1773 року цей ВНЗ став державним університетом і перейшов до рук влади Угорщини. Пізніше Кошицький університет набув статусу Кошицької королівської академії, навчання у якій відбувалося на філософському факультеті та юридичному факультеті. Протягом всього часу Кошице залишався осередком освіти науки та культури.
Словацький ВНЗ з його сьогоднішньою назвою Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице був офіційно сформований в Чехословацькій Республіці в 1959 році, поєднавши у собі філіал Медичного факультету університету в Братиславі та Педагогічного університету в м. Прешів.
Пізніше, Університет Шафарика сформував наступні три факультети: Факультет природничих наук (м. Кошице), Педагогічний факультет (м. Прешів) та Юридичний факультет (м. Кошице). Ще через деякий час Університет Йозефа Шафарика сформував Греко-католицький богословський факультет та Православний богословський факультет – обидва у м. Прешів.
В 1996 році Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице був розділений на Університет Шафарика в Кошице та Прешівський університет у м. Прешів. У володінні першого залишився медичний факультет, юридичний факультет, факультет природничих наук. Через два роки виник факультет державного управління, а в 2007 – філософський факультет.
Університет Шафарика в Кошице є державним університетом, який надає безкоштовну освіту у Словаччині для українців.
Цей університет відноситься до відомих та престижних словацьких вузів, який завойовує свої рейтинги не лише на теренах Словаччини, але і у інших країнах Європи.
Всі навчальні програми та академічні ступені (бакалаврат, магістратура, аспірантура) акредитовано згідно з європейськими нормами.
Місія університету полягає не лише у наданні базової вищої освіти, але також цей університет виступає гарантом свободи, демократії, гуманізму, моралі та етики не тільки у власному науковому просторі, а й поширює цю ідеологію у суспільстві.
Сьогодні, окрім п’яти факультетів, інфраструктуру словацького державного університету імені Павла Йозефа Шафарика доповнюють також Центр інформаційних та комунікаційних технологій, інститут фізичної культури та спорту, Ботанічний сад, бібліотека, гуртожитки, їдальні, та Університецький центр соціальної допомоги, який відповідає за підтримку студентів у духовних, фінансових, кар’єрних, психологічних, юридичних та соціальних питаннях. Даний центр також пропонує вакансії та допомагає з працевлаштуванням для словацьких та українських студентів у Словаччині під час або після навчання.
Що стосується науково-дослідницької діяльності даного державного ВНЗ, то університет Шафарика відзначається своїми дослідженнями у сфері квантового магнетизму і нанофізики (проект «QMAGNA» на факультеті природничих наук), а також дослідженнями біоактивних речовин для біомедичного застосування (проект «BIOAKTIV» на Факультеті природничих наук) та дослідженнями в сфері атеросклерозу (проект «EXTASY» на медичному факультеті).
Університет імені Шафарика бере участь у створенні науково-дослідницьких центрів та наукових парків, ось деякі з них: MEDIPARK – науковий парк медицини у м. Кошице, PROMATECH - Науково-дослідний центр прогресивних матеріалів та технологій, сюди ж відноситься TECHNICOM, партнером якого є Технічний університет (TUKE) в м. Кошице.
Українські студенти можуть вступити на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською& мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, і одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький університет на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання. Університет Шаварика пропонує тобі безкоштовний курс словацької мови під час першого семестру навчання.
Випускники цього вищого навчального закладу мають хорошу освітню базу, а також престижний статус випускника Університету Шафарика, який ціниться у Європі.
Випускники Університету Шафарика можуть працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення бакалаврату або магістратури (спеціальність може бути комбінованою – сертифіковані міждисциплінарні блоки). Український студент у Словаччині, який закінчив Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну в рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро на протязі всього періоду навчання за кордоном або стажування!
На даний момент працюють два гуртожитки Університету Йозефа Шафарика в Кошице. Гуртожитки знаходяться в 15 хвилинах ходьби від історичного центру міста, за 10-15 хвилин можна дістатися гуртожитку з авто або ЖД вокзалу використавши громадський транспорт. Біля гуртожитків Університету Шафарика знаходиться зелена зона та парк.
Університету Йозефа Шафарика належать три їдальні в м. Кошице, які пропонують словацьким та закордонним студентам обіди та вечері за ціною 1-2,5 євро. Їжу можна замовити електронно наперед, або обрати свою улюблену страву безпосередньо на місці. Система оплати харчування відбувається за допомогою студентської картки ISIC
Для українських студентів у Словаччині Університет Йозефа Шафарика пропонує безкоштовне відвідування різних видів спорту у рамках навчального процесу: плавання, волейбол, теніс тощо. Якщо серед видів спорту, які пропонує університет, Ти не можеш знайти свій, то у м. Кошице Ти знайдеш Спортивний центр, який пропонує тобі широку гамму спортивних програм, включаючи йогу та різні види танців чи карате – все це Ти отримаєш за низькою ціною за допомогою своєї студентської картки ISIC.
В гуртожитках є дво- та трьохмісні кімнати з підключенням до швидкісного інтернету. За кімнатами закріплені санвузли та кухні.
Зимовий семестр триває з другої половини вересня до середини лютого, але навчальний процес триває лише до кінця грудня. З початку січня до другої половини лютого триває екзаменаційний період.
Зимові свята припадають на другу половину грудня, а також, можливо, початок січня.
Літній семестр умовно триває з другої половини лютого до кінця серпня; все ж, навчальний період літнього семестру триває лише 13 тижнів – з другої половини лютого до травня. В другій половині травня, зазвичай, проходять заліки, а до початку липня – екзаменаційний період.
Літні канікули проходять від початку липня до середини вересня.
Навчальний рік складається з двох академічних семестрів – зимового та літнього. Всі наступні вказані дати просимо вважати орієнтовними, тому що, всі терміни визначає індивідуально кожен ВНЗ та навіть кожен факультет, кожного року.
Навчання в Університеті Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице безкоштовне для українців та іноземців країн СНД. Для вступу потрібно володіти словацькою мовою на достатньому рівні (B1-B2). Навчання на безкоштовній основі відбувається словацькою мовою, або у комбінації – словацька+англійська.
Також Ти можеш навчатися англійською мовою на платній формі навчання в університеті Павла Йозефа Шафарика, Ціна за таке навчання складає 600 – 3000 € в залежності від спеціальності.
Нашим учням достатньо 30 – 35 занять з репетитором словацької мови, аби успішно вступити та навчатися. 1 заняття триває 60 хвилин для одного абітурієнта та 80 хвилин для двох абітурієнтів. Якщо Ти хочеш вивчити словацьку мову з репетитором - тисни сюди. Заняття проводяться по Skype або Google meet. Все ж, якщо Ти вступаєш зі вступними екзаменами на медицину – словацьку мову потрібно вчити протягом одного року.
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Кожен факультет висуває індивідуальні вимоги щодо пакету документів для вступу. Ці умови змінюються щороку. Дізнайся детальну інформацію стосовно необхідних документів, щоб вступити на обраний Тобою факультет. Контактуй Postupai, щоб скористатися безкоштовною індивідуальною консультацією