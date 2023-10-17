Сьогодні, окрім п’яти факультетів, інфраструктуру словацького державного університету імені Павла Йозефа Шафарика доповнюють також Центр інформаційних та комунікаційних технологій, інститут фізичної культури та спорту, Ботанічний сад, бібліотека, гуртожитки, їдальні, та Університецький центр соціальної допомоги, який відповідає за підтримку студентів у духовних, фінансових, кар’єрних, психологічних, юридичних та соціальних питаннях. Даний центр також пропонує вакансії та допомагає з працевлаштуванням для словацьких та українських студентів у Словаччині під час або після навчання.

Що стосується науково-дослідницької діяльності даного державного ВНЗ, то університет Шафарика відзначається своїми дослідженнями у сфері квантового магнетизму і нанофізики (проект «QMAGNA» на факультеті природничих наук), а також дослідженнями біоактивних речовин для біомедичного застосування (проект «BIOAKTIV» на Факультеті природничих наук) та дослідженнями в сфері атеросклерозу (проект «EXTASY» на медичному факультеті).

Університет імені Шафарика бере участь у створенні науково-дослідницьких центрів та наукових парків, ось деякі з них: MEDIPARK – науковий парк медицини у м. Кошице, PROMATECH - Науково-дослідний центр прогресивних матеріалів та технологій, сюди ж відноситься TECHNICOM, партнером якого є Технічний університет (TUKE) в м. Кошице.

Українські студенти можуть вступити на безкоштовне навчання, яке відбувається словацькою мовою, або на платне, яке проходить англійською& мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, і одразу після 11 класу. Або ж Ти можеш вступити у цей словацький університет на навчальну програму магістратури, яка проходить словацькою мовою, у такому разі Ти потрапляєш також на безкоштовне навчання. Університет Шаварика пропонує тобі безкоштовний курс словацької мови під час першого семестру навчання.

Перспектива працевлаштування

Випускники цього вищого навчального закладу мають хорошу освітню базу, а також престижний статус випускника Університету Шафарика, який ціниться у Європі.

Випускники Університету Шафарика можуть працевлаштуватися за своєю спеціальністю після закінчення бакалаврату або магістратури (спеціальність може бути комбінованою – сертифіковані міждисциплінарні блоки). Український студент у Словаччині, який закінчив Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице може знайти собі високооплачувану вакансію на теренах Словацької Республіки, або за її межами – в інших країнах ЄС. Для того, щоб після закінчення словацького вузу працевлаштуватися в країнах ЄС окрім Словаччини, рекомендується скористатися можливістю навчання по обміну в рамках програми ERASMUS+. За даною програмою студент може поїхати на навчання до інших країн світу, як от Туреччина, Швеція, Франція, Німеччина, Хорватія, Шотландія, Америка тощо, на період від 2 до 12 місяців під час кожного академічного ступня – бакалаврату, магістратури та аспірантури. Сюди входить також стажування у закордонних роботодавців у країні на Твій смак. Студенти, що вирішили поїхати по програмі ERASMUS+ не лише безкоштовно навчаються у країнах всього світу, але ще й отримують щомісячну стипендію у розмірі 350-750 євро на протязі всього періоду навчання за кордоном або стажування!