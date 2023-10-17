Экономический университет в Братиславе долгое время считается лучшим крупнейшим и старейшим университетом Словакии с экономическим направлением. Учитывая то, что университет является узкопрофильным, он охватывает большой спектр экономических направлений начиная с государственного управления через частный бизнес и бизнес на международном рынке.
Университет является частью европейского пространства высших учебных заведений и частью европейского исследовательского пространства.
Экономический университет в Братиславе предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ на словацком языке.
Учиться можно на английском немецком и французском языках.
Для вступления необходимо знание словацкого языка, возможны тесты по математике и другим дисциплинам.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 1 500 - 5 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Университет предлагает бесплатное высшее образование для украинских студентов
Экономический университет в Братиславе был основан в 1940 году, как частное учреждение. Сформировалась система ректората и отдельных отделов, была основана библиотека. В 1953 году университет получил название «Экономическое высшее учебное заведение в Братиславе», тогда же была создана заочная форма обучения, а также были основаны факультеты: внутреннего рынка и финансов, общеэкономический и производственно-экономический. Позже возник факультет государственного управления и факультет отраслевых экономик. В 1959 году сформировался Институт народнохозяйственного планирования.
В 1962 году Экономический университет заключил партнерство с экономическим факультетом в Берлине. В течение этого времени также происходили изменения в названиях факультетов. В 1969 году возник филиал этого словацкого университета в г. Кошице, позже – в Банской Бистрице.
В 1981 году начал строиться новый кампус университета в Братиславе (район Петержалка) в том виде, в котором мы знаем его сегодня. В 1992 году возник новый факультет Экономического университета - факультет менеджмента в бизнесе. Позже, университет был разделен на Экономический университет в Братиславе и Университет экономики, услуг и транспортного движения в Банской Быстрице.
К выдающимся лицам, которые закончили Экономический университет, относятся:
А также все губернаторы Национального банка Словакии также закончили Экономический университет в Братиславе.
Среди выдающихся лиц в сфере бизнеса:
В 2000 году возник шестой факультет Экономического университета – факультет международных связей. Постепенно университет получил признание Европейских институтов экономического направления, а в 2005 году уже праздновал свои 65 лет.
Сегодня университет, кроме семи факультетов, обладает также Центром бизнеса Auly EU в Братиславе, Отделом экономических исследований для решения цивилизационных вызовов 21-ого века. На данный момент в университете обучается более ста тысяч студентов. Университет сотрудничает более чем с 230-емя университетами и вузами по всему миру.
Экономический университет обеспечивает студентов качественным экономическим образованием. Университет не останавливается на достигнутом качестве образования, вуз постоянно улучшает свои методики, сочетает теорию с практикой, поддерживает у студентов воодушевление к учебе, будущей профессии и практике, представляет вакансии от предприятий, которые предоставляют запросы в этот университет о поиске профессионалов в экономических специальностях.
Университет постоянно строит новую инфраструктуру (на выбор студентам есть 8 общежитий), а также создает новые учебные программы, которые отвечают современным потребностям рынка, и даже такие, которые опережают время в связи со стремительным развитием предприятий и реформами государственных структур.
Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитовано согласно европейским нормам.
Украинские студенты могут поступить в Экономический университет в Братиславе на бесплатное обучение, которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском, немецком и французском языках. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса, знание словацкого языка - обязательно. Пройди online-курс у нас, или запишись на платный курс словацкого языка при университете или Ты можешь поступить на этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит на словацком языке, в таком случае ты попадаешь также на бесплатное обучение.
Будущие выпускники Экономического университета в Братиславе получают предложения о трудоустройстве еще во время обучения. На сайте университета постоянно обновляется информация об актуальных предложениях, собеседований, возможностей стажировки для оценки рабочего места. Также проводятся «Дни выпускника», во время которых до Экономического университета приезжают представители лучших фирм и презентуют себя перед старшекурсниками.
Украинский студент в Словакии, который закончил Экономический университет, может найти себе хорошо оплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п, на период от 2 до 12 месяцев во время каждого академической ступени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировка в иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Напоминаем, что студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки.
Условия проживания: Восемь общежитий в г. Братислава оснащены необходимыми условиями для проживания студентов, студенты имеют в своем распоряжении кухни, индивидуальные или общие санузлы, комнаты для стирки оснащены стиральными машинами и сушками. Некоторые общежития совмещены со столовыми. Также в большинстве общежитий есть тренажерный зал и буфет.
Каждая комната имеет подключение к скоростному интернету. В комнатах проживает от одного до четырех студентов.
Локация: Общежития находятся в разных частях города Братислава и один в городе Кошице. Расстояние от общежития до кампуса университета, как и от общежития до центра города колеблется от 20 до 5 минут на автобусе. Возле общежитий находится вся необходимая инфраструктура.
Украинские студенты в Словакии, как и словацкие студенты и студенты из других стран, имеют возможность питаться в столовых и буфетах, которые являются частью студенческого кампуса университета, или комплекса отдельных факультетов.
Студенческие столовые предлагают электронную выдачу качественной еды и накопительную систему с помощью студенческой карты ISIC (обед стоит 1.50-2.00 евро), можно заказать также пиццу, и сладости.
Экономический университет создает для своих студентов (как иностранных студентов, так и словацких) условия для систематического занятия спортом.
Студенты могут выбрать такие дисциплины, как: футбол, волейбол, баскетбол, флорбол или плавание – эти предметы могут быть включены на добровольной основе в учебное расписание студента.
Студенты также имеют возможность записаться на разные виды танцев (хип-хоп, регеттон, словацкие народные танцы, классические танцы), на занятия йогой и аэробики.
Можно также заниматься атлетикой и другими видами спорта, заказав студенческий абонемент в спортивном комплексе.
университет принимает участие в спортивных соревнованиях словацких университетов и даже представляет Словакию на международном уровне. Так в 2019 году Экономический университет принял участие в мировых соревнованиях, которые проходили уже в пятый раз, на этот раз – в Хорватии. Соревнования проходили в 12-ти спортивных дисциплинах. Экономический университет принимал участие в таких дисциплинах: атлетика, баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, плавание.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Экономическом университете Братиславы бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Экономическом университете в Братиславе, Цена за такое обучение составляет 1500 - 5000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией