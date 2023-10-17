Сегодня

Сегодня университет, кроме семи факультетов, обладает также Центром бизнеса Auly EU в Братиславе, Отделом экономических исследований для решения цивилизационных вызовов 21-ого века. На данный момент в университете обучается более ста тысяч студентов. Университет сотрудничает более чем с 230-емя университетами и вузами по всему миру.

Экономический университет обеспечивает студентов качественным экономическим образованием. Университет не останавливается на достигнутом качестве образования, вуз постоянно улучшает свои методики, сочетает теорию с практикой, поддерживает у студентов воодушевление к учебе, будущей профессии и практике, представляет вакансии от предприятий, которые предоставляют запросы в этот университет о поиске профессионалов в экономических специальностях.

Университет постоянно строит новую инфраструктуру (на выбор студентам есть 8 общежитий), а также создает новые учебные программы, которые отвечают современным потребностям рынка, и даже такие, которые опережают время в связи со стремительным развитием предприятий и реформами государственных структур.

Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитовано согласно европейским нормам.

Украинские студенты могут поступить в Экономический университет в Братиславе на бесплатное обучение, которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском, немецком и французском языках. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса, знание словацкого языка - обязательно. Пройди online-курс у нас, или запишись на платный курс словацкого языка при университете или Ты можешь поступить на этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит на словацком языке, в таком случае ты попадаешь также на бесплатное обучение.

Перспектива трудоустройства

Будущие выпускники Экономического университета в Братиславе получают предложения о трудоустройстве еще во время обучения. На сайте университета постоянно обновляется информация об актуальных предложениях, собеседований, возможностей стажировки для оценки рабочего места. Также проводятся «Дни выпускника», во время которых до Экономического университета приезжают представители лучших фирм и презентуют себя перед старшекурсниками.

Украинский студент в Словакии, который закончил Экономический университет, может найти себе хорошо оплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п, на период от 2 до 12 месяцев во время каждого академической ступени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировка в иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Напоминаем, что студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом или стажировки.