Многие школьницы и их родители задаются вопросом: на кого можно учиться девушке, чтобы профессия была и интересной, и востребованной. Сегодня границы между «женскими» и «мужскими» специальностями постепенно стираются. Девушки всё чаще выбирают не только традиционные гуманитарные направления, но и IT, инженерию, медицину. Главное - учитывать собственные интересы, способности и перспективы рынка труда.

Выбор профессии для девушки после школы - важный шаг, от которого зависит будущее. В этой статье мы разберём, какие специальности востребованы, какие профессии лучше подходят девушкам, куда можно поступить и как сделать правильный выбор. Материал поможет абитуриенткам и их родителям понять, на кого можно учиться девушке и какие перспективы открывает бесплатное образование в Европе .

В Словакии девушки могут бесплатно учиться в вузах Европы и получать стипендии

Востребованные профессии для девушек после школы

С каждым годом всё популярнее становятся IT профессии для девушек: программирование, тестирование, аналитика данных, веб-дизайн. Эти направления считаются одними из самых перспективных и высокооплачиваемых.

Обучение в Словакии после 11 класса даёт девушкам шанс начать карьеру в сфере IT и других востребованных направлениях с европейским дипломом. Учёба здесь бесплатная, а во время обучения можно проходить практику и участвовать в международных проектах.

При этом современный рынок труда предлагает девушкам широкий выбор - от гуманитарных до технических и естественно-научных специальностей. Всё больше абитуриенток выбирают современные профессии, которые позволяют строить успешную карьеру как в Украине, так и за её пределами.

Наиболее востребованные и перспективные направления:

Медицина - врач, фармацевт, медсестра. Сфера с высоким спросом и стабильностью.

- врач, фармацевт, медсестра. Сфера с высоким спросом и стабильностью. Педагогика и образование - учитель, воспитатель, логопед. Подходит тем, кто хочет работать с детьми или помогать другим в обучении.

- учитель, воспитатель, логопед. Подходит тем, кто хочет работать с детьми или помогать другим в обучении. Гуманитарные науки - психология, журналистика, филология, перевод. Эти специальности развивают критическое мышление и навыки коммуникации.

- психология, журналистика, филология, перевод. Эти специальности развивают критическое мышление и навыки коммуникации. IT и цифровая экономика - программирование, тестирование, аналитика данных, веб-дизайн. Одни из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий на рынке.

- программирование, тестирование, аналитика данных, веб-дизайн. Одни из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий на рынке. Туризм и культура - организация мероприятий, культурология, гостиничный бизнес. Оптимальный выбор для активных и коммуникабельных девушек.

- организация мероприятий, культурология, гостиничный бизнес. Оптимальный выбор для активных и коммуникабельных девушек. Маркетинг, реклама и PR - SMM, брендинг, коммуникации. Популярная сфера, сочетающая креатив и аналитику.

- SMM, брендинг, коммуникации. Популярная сфера, сочетающая креатив и аналитику. Инженерные и экологические направления - архитектура, строительство, охрана окружающей среды. Всё больше девушек успешно реализуют себя в этих областях.

Отдельного внимания заслуживают современные естественные и химико-технологические специальности. После таких курсов можно претендовать на стипендии и строить карьеру в международной научной и промышленной среде:

Престижные и высокооплачиваемые профессии для девушек

Многие абитуриентки ориентируются не только на интересы, но и на будущее финансовое положение. При выборе профессии девушке важно учитывать не только востребованность, но и престижные специальности для девушек, которые дают возможность для карьерного роста и международного признания.

Сегодня на выбор нередко влияет и контент в социальных сетях. Так называемый «TikTok-университет» показывает истории про лёгкий успех в той или иной профессии. Многие девушки вдохновляются такими роликами и выбирают направление обучения именно под влиянием соцсетей. Однако, как показывают реальные истории, часть студентов позже понимает, что это не их путь. Поэтому важно опираться не только на тренды TikTok, но и на реальные перспективы профессии.

Ниже представлена сравнительная таблица престижных профессий, которые чаще всего выбирают девушки:

Сравнительная таблица престижных профессий для девушек Профессия Средняя зарплата

в Европе Перспективы развития IT-специалист 1500–2500 € Работа в международных компаниях,

участие в удалённых проектах Врач 2000–4000 € Высокий спрос,

стабильность и престиж Архитектор 1500–3000 € Возможность работать

над крупными проектами Ландшафтный

дизайнер 1200–2000 € Проектирование парков,

садов, общественных пространств Маркетолог /

PR-менеджер 1200–2500 € Карьерный рост, креативные задачи,

работа в разных форматах, включая фриланс Менеджер

в строительстве 1500–2800 € Управление проектами,

контроль сроков и качества работ Психолог 800–1500 € Онлайн-консультации,

частная практика Биотехнолог /

химик 1500–2800 € Участие в научных разработках и

фармацевтических проектах Бизнес-аналитик /

менеджер

процессов 1500–3000 € Прописание бизнес-процессов для компаний,

оптимизация и управление проектами

Эти направления востребованы не только в Украине, но и за рубежом. Девушки, которые выбирают такие специальности, получают больше возможностей для трудоустройства, участия в международных проектах и карьерного роста.

Кроме того, такие направления, как бизнес-аналитик, ландшафтный дизайнер, PR-менеджер и многие другие современные профессии, дают шанс добиться успеха именно в той сфере, которая ближе вам. Здесь многое зависит от личных усилий и уровня профессионализма: вы можете сами формировать стоимость своей работы, а со временем её ценность способна вырасти в разы.