Это важный рубеж: за спиной остаётся привычный дом, а впереди - самостоятельность, европейский диплом и новые возможности. Чтобы этот переход прошёл спокойно, мы собрали пошаговый план: от подготовки чемодана и покупки билета до заселения в общежитие и первых шагов в Словакии.

Переезд в Словакию на учёбу - это не просто смена города или общежития, а целая подготовка к новой жизни. Для будущих студентов и их родителей такой шаг всегда связан с множеством вопросов: какие документы нужны, что обязательно взять с собой, сколько денег предусмотреть на первый месяц и как справиться с волнением перед началом учёбы.

Студенты в Словакии должны в течение 90 дней после въезда подать документы на студенческий ВНЖ

Подготовка к переезду в Словакию

Первый шаг к успешной учёбе за границей - правильно организованный переезд. На этом этапе важно не только собрать чемодан, но и подготовить документы, продумать финансы и понимать, какие вещи действительно понадобятся в первые недели.

Документы, без которых не обойтись

Перед поездкой обязательно нужно иметь при себе:

заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев);

внутренний паспорт;

свидетельство о рождении;

решение о зачислении в университет;

подтверждение места проживания (общежитие или арендованное жильё);

медицинскую страховку.

Совет: держите копии всех документов в бумажном и электронном виде, чтобы избежать проблем в дороге и всегда иметь к ним доступ. Важно: заграничный паспорт должен быть всегда при вас - это единственный документ, подтверждающий вашу личность в Словакии. Если полиция остановит вас без него, штраф может составить 160 евро.

Финансовая подготовка

Рекомендуется взять с собой сумму, достаточную на первый месяц проживания:

питание и транспорт - около 200–250 €;

проживание в общежитии или квартире - 120–250 €;

бытовые мелочи и учебные материалы - 50–100 €.

Таким образом, для старта желательно иметь от 500 €.

Вещи первой необходимости

При переезде в Словакию студенты часто делают ошибку, пытаясь забрать с собой весь дом. Чтобы облегчить чемодан, используйте принцип «только то, что необходимо в первые недели».

Базовый набор выглядит так:

сезонная одежда и удобная обувь;

базовая аптечка;

средства личной гигиены;

ноутбук, телефон и зарядные устройства;

немного канцелярии для первых занятий.

Помните: чемодан придётся переносить самостоятельно, поэтому он должен быть лёгким и удобным.

Что взять с собой при переезде в Словакию

Собирая чемодан, студенты часто сталкиваются с вопросом: что действительно нужно, а что займёт только место и увеличит вес багажа. Оптимально взять то, что понадобится в первые недели, а остальные вещи докупить уже на месте.

Практичные вещи

К необходимым вещам, которые стоит взять из Украины, относятся:

летняя одежда - в Словакии тёплая осень, и в футболках можно ходить до октября;

тёплая зимняя одежда и обувь;

базовая аптечка с привычными лекарствами;

минимальный набор посуды (кастрюля, сковорода, кружка);

тетради, ручки и канцелярия для учёбы.

Вещи для уюта и адаптации

Не стоит забывать и о том, что переезд в другую страну - стресс. Для эмоционального комфорта можно взять:

комплект домашнего постельного белья;

любимую книгу, мягкую игрушку или сувенир;

косметику и гигиенические средства, к которым вы привыкли;

продукты, которых нет в Словакии (например, гречка).

Сохраните страницу: Что приготовить студенту в общежитии — 100% вам понадобится на первое время!

Что лучше оставить дома

Есть вещи, которые не стоит везти:

бытовая техника (чайник, микроволновку, холодильник проще купить на месте);

лишняя одежда (особенно объёмные и редко используемые вещи);

хрупкие предметы интерьера и лишние сувениры.

Что купить в Словакии после переезда

Не все вещи удобно перевозить из Украины, а некоторые обойдутся дешевле или проще приобрести уже на месте. В Словакии есть популярные магазины бытовых товаров и техники (например, IKEA, Jysk, Tesco, KIK, Pepco), где можно найти всё необходимое для быта студента.

Бытовые вещи

Электрический чайник - от 10–15 €;

Микроволновая печь - от 45 € (или от 5 € за подержанную);

Холодильник - новый от 80 €, подержанный от 20 € (также возможна аренда от 5 € в месяц);

Подушка и одеяло - от 4–10 €;

Кухонные принадлежности (тарелки, кружки, столовые приборы) - от 2–10 €.

Учёба и организация быта

Дополнительные канцтовары и блокноты - выгоднее покупать наборами в словацких супермаркетах;

Настольная лампа - от 7–15 €;

Сушилка для белья - около 10 €.

Продукты питания

Большинство продуктов в Словакии доступны по разумным ценам. Однако студенты часто берут с собой из Украины крупы и привычные сладости. Всё остальное удобнее покупать на месте: ассортимент в супермаркетах широкий, а цены сопоставимы с украинскими.

Советы от студентов

Узнайте заранее, что входит в комплект общежития: постельное бельё, мебель или техника могут уже предоставляться. Дорогую технику выгоднее покупать в Словакии - вместе с гарантией. Не спешите приобретать всё сразу: часть вещей можно найти на студенческих барахолках или у выпускников. После заселения уточните у соседей: возможно, у них уже есть холодильник, микроволновка или чайник. Делайте комнату уютной - ковры, светильники, LED-ленты создадут домашнюю атмосферу. Но не сверлите стены: чаще всего это запрещено правилами общежития.

Опыт студента «Когда я приехал, у моего соседа уже были чайник, микроволновка и холодильник. Канцелярию, лампу, вилки и ложки я докупил себе. Мы быстро подружились и вместе обустроили комнату: нашли ковёр, сделали LED-подсветку, переставили столы так, как нам было удобно. Сейчас я уже выпустился, но с теплом вспоминаю этот период - в комнате было по-настоящему уютно и по-студенчески комфортно».

Как добраться в Словакию

Выбрав университет и собрав документы, важно спланировать сам переезд. Чаще всего студенты и их родители выбирают поезд, автобус или собственный автомобиль.

Поезд

Один из самых удобных и популярных вариантов.

Существует прямой поезд Киев - Братислава.

Стоимость билета - от 70 до 100 €.

Время в пути - около 20–32 часов.

Автобус

Бюджетный и доступный способ, особенно для студентов из западных регионов Украины.

Автобусы ходят из Киева, Львова, Ужгорода и других крупных городов.

Стоимость билета - 40–100 €.

Время в пути - от 12 до 24 часов в зависимости от города отправления.

Автомобиль

Некоторые студенты и их родители предпочитают ехать в Словакию на своём авто.

Преимущество: возможность взять больше вещей.

возможность взять больше вещей. Недостатки: усталость водителя, расходы на топливо, необходимость прохождения границы.

усталость водителя, расходы на топливо, необходимость прохождения границы. Популярные маршруты: через Ужгород, Ублю или Польшу.

Сравнение способов переезда

Вариант Стоимость Время

в пути Преимущества Недостатки Поезд 70–100 € 20–30 ч Комфорт,

меньше стрессов на границе,

фиксированный маршрут Долгое время в дороге,

ограниченный багаж Автобус 40–100 € 12–32 ч Самый бюджетный вариант,

много рейсов Долгая поездка,

меньше комфорта,

задержки на границе Автомобиль Топливо

+ сборы 12–20 ч Возможность взять больше вещей,

гибкий маршрут Усталость водителя,

затраты на бензин,

прохождение границы

Советы по дороге

Всегда имейте при себе паспорт и документы на учёбу. Возьмите еду и воду в дорогу, особенно если едете автобусом или поездом. Билеты лучше бронировать заранее - это поможет сэкономить. Если у вас много вещей - удобнее выбрать поезд или автомобиль.