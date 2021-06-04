Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Главная Блог Переезд в Словакию: полный гид для студентов и родителей

Переезд в Словакию: полный гид для студентов и родителей

Блог
дата изменения: 20.08.2025

Переезд в Словакию на учёбу - это не просто смена города или общежития, а целая подготовка к новой жизни. Для будущих студентов и их родителей такой шаг всегда связан с множеством вопросов: какие документы нужны, что обязательно взять с собой, сколько денег предусмотреть на первый месяц и как справиться с волнением перед началом учёбы.

Это важный рубеж: за спиной остаётся привычный дом, а впереди - самостоятельность, европейский диплом и новые возможности. Чтобы этот переход прошёл спокойно, мы собрали пошаговый план: от подготовки чемодана и покупки билета до заселения в общежитие и первых шагов в Словакии.

Переезд в Словакию: что вы найдёте в этой статье

Вместе с Postupai вы узнаете:

  • какие вещи брать из Украины, а что выгоднее купить уже в Словакии;
  • как выбрать транспорт для поездки и сэкономить на дороге;
  • сколько стоит переезд и на какие расходы рассчитывать в первый месяц;
  • какие ошибки совершают студенты при переезде;
  • как сделать начало жизни в Словакии комфортным и безопасным.

Содержание

Переезд в Словакию: полный гид для студентов и родителей

Студенты в Словакии должны в течение 90 дней после въезда подать документы на студенческий ВНЖ

Подготовка к переезду в Словакию

Первый шаг к успешной учёбе за границей - правильно организованный переезд. На этом этапе важно не только собрать чемодан, но и подготовить документы, продумать финансы и понимать, какие вещи действительно понадобятся в первые недели.

Документы, без которых не обойтись

Перед поездкой обязательно нужно иметь при себе:

  • заграничный паспорт (срок действия не менее 6 месяцев);
  • внутренний паспорт;
  • свидетельство о рождении;
  • решение о зачислении в университет;
  • подтверждение места проживания (общежитие или арендованное жильё);
  • медицинскую страховку.

Совет: держите копии всех документов в бумажном и электронном виде, чтобы избежать проблем в дороге и всегда иметь к ним доступ.

Важно: заграничный паспорт должен быть всегда при вас - это единственный документ, подтверждающий вашу личность в Словакии. Если полиция остановит вас без него, штраф может составить 160 евро.

Финансовая подготовка

Рекомендуется взять с собой сумму, достаточную на первый месяц проживания:

  • питание и транспорт - около 200–250 €;
  • проживание в общежитии или квартире - 120–250 €;
  • бытовые мелочи и учебные материалы - 50–100 €.

Таким образом, для старта желательно иметь от 500 €.

Вещи первой необходимости

При переезде в Словакию студенты часто делают ошибку, пытаясь забрать с собой весь дом. Чтобы облегчить чемодан, используйте принцип «только то, что необходимо в первые недели».

Базовый набор выглядит так:

  • сезонная одежда и удобная обувь;
  • базовая аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • ноутбук, телефон и зарядные устройства;
  • немного канцелярии для первых занятий.

Помните: чемодан придётся переносить самостоятельно, поэтому он должен быть лёгким и удобным.

Что взять с собой при переезде в Словакию

Собирая чемодан, студенты часто сталкиваются с вопросом: что действительно нужно, а что займёт только место и увеличит вес багажа. Оптимально взять то, что понадобится в первые недели, а остальные вещи докупить уже на месте.

Практичные вещи

К необходимым вещам, которые стоит взять из Украины, относятся:

  • летняя одежда - в Словакии тёплая осень, и в футболках можно ходить до октября;
  • тёплая зимняя одежда и обувь;
  • базовая аптечка с привычными лекарствами;
  • минимальный набор посуды (кастрюля, сковорода, кружка);
  • тетради, ручки и канцелярия для учёбы.

Вещи для уюта и адаптации

Не стоит забывать и о том, что переезд в другую страну - стресс. Для эмоционального комфорта можно взять:

  • комплект домашнего постельного белья;
  • любимую книгу, мягкую игрушку или сувенир;
  • косметику и гигиенические средства, к которым вы привыкли;
  • продукты, которых нет в Словакии (например, гречка).

Сохраните страницу: Что приготовить студенту в общежитии — 100% вам понадобится на первое время!

Что лучше оставить дома

Есть вещи, которые не стоит везти:

  • бытовая техника (чайник, микроволновку, холодильник проще купить на месте);
  • лишняя одежда (особенно объёмные и редко используемые вещи);
  • хрупкие предметы интерьера и лишние сувениры.

Что купить в Словакии после переезда

Не все вещи удобно перевозить из Украины, а некоторые обойдутся дешевле или проще приобрести уже на месте. В Словакии есть популярные магазины бытовых товаров и техники (например, IKEA, Jysk, Tesco, KIK, Pepco), где можно найти всё необходимое для быта студента.

Бытовые вещи

  • Электрический чайник - от 10–15 €;
  • Микроволновая печь - от 45 € (или от 5 € за подержанную);
  • Холодильник - новый от 80 €, подержанный от 20 € (также возможна аренда от 5 € в месяц);
  • Подушка и одеяло - от 4–10 €;
  • Кухонные принадлежности (тарелки, кружки, столовые приборы) - от 2–10 €.

Учёба и организация быта

  • Дополнительные канцтовары и блокноты - выгоднее покупать наборами в словацких супермаркетах;
  • Настольная лампа - от 7–15 €;
  • Сушилка для белья - около 10 €.

Продукты питания

Большинство продуктов в Словакии доступны по разумным ценам. Однако студенты часто берут с собой из Украины крупы и привычные сладости. Всё остальное удобнее покупать на месте: ассортимент в супермаркетах широкий, а цены сопоставимы с украинскими.

Советы от студентов

  1. Узнайте заранее, что входит в комплект общежития: постельное бельё, мебель или техника могут уже предоставляться.
  2. Дорогую технику выгоднее покупать в Словакии - вместе с гарантией.
  3. Не спешите приобретать всё сразу: часть вещей можно найти на студенческих барахолках или у выпускников.
  4. После заселения уточните у соседей: возможно, у них уже есть холодильник, микроволновка или чайник.
  5. Делайте комнату уютной - ковры, светильники, LED-ленты создадут домашнюю атмосферу. Но не сверлите стены: чаще всего это запрещено правилами общежития.

Опыт студента

«Когда я приехал, у моего соседа уже были чайник, микроволновка и холодильник. Канцелярию, лампу, вилки и ложки я докупил себе. Мы быстро подружились и вместе обустроили комнату: нашли ковёр, сделали LED-подсветку, переставили столы так, как нам было удобно. Сейчас я уже выпустился, но с теплом вспоминаю этот период - в комнате было по-настоящему уютно и по-студенчески комфортно».

Как добраться в Словакию

Выбрав университет и собрав документы, важно спланировать сам переезд. Чаще всего студенты и их родители выбирают поезд, автобус или собственный автомобиль.

Поезд

Один из самых удобных и популярных вариантов.

  • Существует прямой поезд Киев - Братислава.
  • Стоимость билета - от 70 до 100 €.
  • Время в пути - около 20–32 часов.

Автобус

Бюджетный и доступный способ, особенно для студентов из западных регионов Украины.

  • Автобусы ходят из Киева, Львова, Ужгорода и других крупных городов.
  • Стоимость билета - 40–100 €.
  • Время в пути - от 12 до 24 часов в зависимости от города отправления.

Автомобиль

Некоторые студенты и их родители предпочитают ехать в Словакию на своём авто.

  • Преимущество: возможность взять больше вещей.
  • Недостатки: усталость водителя, расходы на топливо, необходимость прохождения границы.
  • Популярные маршруты: через Ужгород, Ублю или Польшу.

Сравнение способов переезда

Вариант Стоимость Время
в пути		 Преимущества Недостатки
Поезд 70–100 € 20–30 ч Комфорт,
меньше стрессов на границе,
фиксированный маршрут		 Долгое время в дороге,
ограниченный багаж
Автобус 40–100 € 12–32 ч Самый бюджетный вариант,
много рейсов		 Долгая поездка,
меньше комфорта,
задержки на границе
Автомобиль Топливо
+ сборы		 12–20 ч Возможность взять больше вещей,
гибкий маршрут		 Усталость водителя,
затраты на бензин,
прохождение границы

Советы по дороге

  1. Всегда имейте при себе паспорт и документы на учёбу.
  2. Возьмите еду и воду в дорогу, особенно если едете автобусом или поездом.
  3. Билеты лучше бронировать заранее - это поможет сэкономить.
  4. Если у вас много вещей - удобнее выбрать поезд или автомобиль.

Переезд в Словакию без стресса! Вместе с Postupai вы получите полное сопровождение: документы, заселение, ВНЖ и адаптацию.

Жильё для студентов в Словакии

После того как вы определились с университетом и датой переезда, следующий важный вопрос - где жить. Вариантов два: общежитие или арендованная квартира/комната. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Общежитие

Большинство студентов в Словакии заселяются в университетские общежития.

  • Стоимость проживания - от 60 до 120 € в месяц в зависимости от города и условий.
  • В комнате может быть от 2 до 4 человек.
  • В общежитиях обычно есть общая кухня, прачечная, спортзал, иногда - учебные комнаты.
  • Плюсы: низкая цена, студенческая атмосфера, близость к университету.
  • Минусы: меньше уюта и личного пространства, правила проживания (например, нельзя шуметь или сверлить стены).

Квартира или комната в аренду

Некоторые студенты предпочитают жить в съёмных квартирах.

  • Стоимость: от 200–300 € за комнату или от 400–600 € за квартиру.
  • Плюсы: больше свободы и уюта, возможность жить одному или с соседями по выбору.
  • Минусы: выше цена, дополнительные расходы (коммунальные платежи, депозит).

Сравнение жилья

Сравнение жилья
Вариант Стоимость
в месяц		 Условия Плюсы Минусы
Общежитие 60–120 € 2–4 человека
в комнате,
общие зоны		 Дешево,
студенческая атмосфера,
рядом с универом		 Меньше личного пространства,
правила проживания
Комната
/квартира		 200–600 € Индивидуальные
или
с соседями		 Больше уюта,
тишина,
свобода		 Дороже, депозит,
нужно искать жильё

Советы при выборе

  1. Если у вас ограниченный бюджет и важна студенческая жизнь - выбирайте общежитие.
  2. Если хотите больше личного пространства и комфорта - ищите квартиру или комнату.
  3. Уточняйте у университета: часть общежитий распределяется заранее, иногда мест может не хватить.

Первые шаги после приезда в Словакию

После приезда в Словакию важно не только заселиться в общежитие или квартиру, но и выполнить несколько обязательных процедур. Они необходимы для легального проживания, учёбы и удобной жизни в новой стране.

Регистрация в университете

  • В первые дни студенты проходят официальную регистрацию в университете.
  • Обычно нужно предоставить паспорт, решение о зачислении и подтверждение проживания.
  • На регистрации выдают студенческий билет, а также доступ к библиотеке и электронным системам университета.

Оформление студенческого ВНЖ

  • Иностранные студенты обязаны оформить студенческий ВНЖ.
  • Для этого подаются документы в отделение полиции по делам иностранцев.
  • Необходимые бумаги: паспорт, заявление, подтверждение учёбы, справка о несудимости, подтверждение проживания, медицинская страховка.
  • ВНЖ выдаётся сроком на один год с возможностью продления.

Банковский счёт

  • Для получения стипендий и оплаты расходов удобно открыть счёт в словацком банке.
  • Среди популярных банков - Tatra banka.
  • Для открытия счёта нужен заграничный паспорт и подтверждение учёбы. Иногда банк может запросить подтверждение проживания и внутренний паспорт.

Сим-карта и интернет

  • Сразу после приезда стоит приобрести местную SIM-карту.
  • Популярные операторы: Orange, O2, Telekom, 4ka.
  • Студенческие тарифы стоят от 10–15 € в месяц и включают интернет.

Медицинская страховка

  • Страховка не обязательна для подачи на ВНЖ.
  • Её можно оформить как в Украине, так и в Словакии.
  • В Словакии студенты часто выбирают коммерческую страховку (например, Union).
  • Стоимость страховки в Словакии - от 40–60 € в месяц.
  • В Украине годовой полис обойдётся примерно от 70 € и выше.

Советы новичкам

  1. Все важные документы храните в отдельной папке.
  2. При заселении в общежитие или квартиру проверяйте наличие договора.
  3. Первые дни лучше посвятить решению бюрократических вопросов, а уже потом адаптироваться и знакомиться с городом.

Ошибки при переезде в Словакию и как их избежать

Переезд в другую страну всегда связан с волнением, и именно из-за этого студенты часто совершают типичные ошибки. Чтобы адаптация прошла спокойно, лучше заранее знать, чего стоит избегать.

Ошибка 1. Отсутствие медицинской страховки

Некоторые студенты откладывают оформление страховки «на потом», но без неё придётся платить за лечение в больнице огромные суммы.

Решение: оформляйте страховку заранее - в Украине или в Словакии, и всегда носите полис с собой. Это гораздо дешевле, чем оплачивать лечение самостоятельно.

Ошибка 2. Недооценка расходов

Многие берут с собой слишком мало денег, рассчитывая «докупить всё позже». На практике в первый месяц трат больше: нужно оплатить жильё, транспорт, бытовые вещи и продукты.

Решение: заложите не менее 500 € на стартовые расходы.

Ошибка 3. Перегруженный чемодан

Популярная ошибка новичков - брать с собой всё подряд. В итоге багаж становится неудобным, а половина вещей оказывается ненужной.

Решение: берите только то, что понадобится в первые недели, остальное докупите на месте.

Ошибка 4. Несвоевременная подача документов

Некоторые студенты слишком поздно обращаются в полицию для подачи на ВНЖ, что может вызвать проблемы с легализацией.

Решение: подавайте документы как можно раньше, не затягивайте - у вас есть 90 дней с момента въезда в Словакию.

Ошибка 5. Игнорирование правил общежития

Нарушение правил (шум, курение, сверление стен) может привести к штрафам или даже выселению.

Решение: внимательно ознакомьтесь с правилами проживания и соблюдайте их.

Ошибка 6. Замыкание в себе

Первые недели в новой стране могут быть стрессовыми, и студенты иногда избегают общения. Это мешает адаптации и усложняет жизнь.

Решение: активно знакомьтесь с соседями и одногруппниками, участвуйте в студенческих мероприятиях, не бойтесь заводить новые контакты.

Жизнь в Словакии для украинцев

Для многих студентов переезд в Словакию - это первый опыт самостоятельной жизни за границей. Несмотря на схожий менталитет и дружеское отношение к украинцам, период адаптации всё равно необходим.

Язык и коммуникация

  • Основной язык обучения - словацкий. Он близок к украинскому, поэтому студенты быстро адаптируются.
  • Для повседневного общения достаточно базовых знаний: заказать еду, купить билет, спросить дорогу.
  • Большинство студентов начинают изучать словацкий ещё до переезда на курсах словацкого языка, что значительно облегчает адаптацию.

Культурная адаптация

Работа для студентов

  • В Словакии студент может официально подрабатывать по договору.
  • Популярные варианты: работа в кафе, магазинах, на складах или стажировки по специальности.
  • Доход - от 100 до 150 € в неделю при неполной занятости. Подробнее см. статью: работа для студентов в Словакии.

Финансовые расходы

Советы по адаптации

  1. Не бойтесь общаться на смеси украинского, русского и словацкого - местные вас поймут.
  2. Участвуйте в студенческих клубах и мероприятиях - это ускоряет интеграцию.
  3. Изучайте город: транспорт, магазины, культурные места помогут быстрее почувствовать себя «своим».

Переезд в Словакию: самостоятельно или с помощью Postupai

Многие студенты задумываются, справятся ли они сами с подготовкой к переезду или лучше обратиться к профессиональной поддержке. На первый взгляд кажется, что всё можно организовать самостоятельно, но на практике это часто приводит к стрессу, задержкам и лишним расходам.

Самостоятельный переезд

Плюсы:

  • Полный контроль над процессом.
  • Возможность искать жильё и билеты по своим критериям.

Минусы:

  • Сложности с оформлением документов (нострификация, студенческий ВНЖ, страховка).
  • Риск ошибиться в сроках подачи документов.
  • Поиск жилья и общежитий без гарантий.
  • Дополнительные расходы из-за незнания правил.

Переезд с Postupai

Плюсы:

Минусы:

Сравнение вариантов

Вариант Документы Жильё Поддержка Риски
Самостоятельно Нужно
разбираться
самому		 Ищете сами,
гарантий нет		 Нет Высокие
(сроки,
ошибки,
расходы)
С Postupai Поддержка
на каждом этапе		 Общежитие или
альтернатива под контролем		 Да, для студента
и родителей		 Минимальные

Вывод

Переезд в Словакию - это серьёзный шаг, от которого зависит успешное начало учёбы. С Postupai этот процесс становится спокойным и предсказуемым: вы избегаете ошибок, экономите время и силы, а родители уверены, что ребёнок в безопасности.

Важно знать!

Условия поступления в Словакию ежегодно обновляются!

Актуальные правила поступления в Словакию меняются каждый год. Чтобы избежать ошибок и задержек, уточняйте детали у платформы Postupai. Заполни анкету - получи быстрый ответ и персональную консультацию.

Вопрос-ответ

  • Можно ли въехать в Словакию без сопровождения родителей?

    Да, студенты старше 16 лет могут самостоятельно въезжать в страну согласно законодательству Украины и ЕС. Postupai помогает подготовить документы для определённой цели въезда, чтобы на границе не возникало вопросов о том, куда и зачем вы едете.

  • Какие документы нужно показать на границе в Словакию?

    Обычно достаточно паспорта и подтверждения о зачислении в университет. В отдельных случаях могут запросить медицинскую страховку или подтверждение проживания. Наши сопровождающие заранее готовят полный пакет документов для студентов.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

