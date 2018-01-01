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Главная Цены Обучение в Словакии после 11 класса Standard

Тариф STANDART на обучение в Словакии после 11 класса

Тарифы
1490€
Правила/ условия подписания договора

Тариф услуг "Standard"

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В цену не входит Дополнительные предложения Дополнительные расходы Этапы сотрудничества
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Поступление в университет:

  • Предварительная консультация

  • Помощь в выборе дальнейшего пути абитуриента
  • Ответы на вопросы клиента относительно проживания и обучения в Словакии

  • Профориентация и подбор учебного заведения

  • Помощь в выборе профессии со всего спектра учебных программ и предложений словацких университетов
  • Помощь в определении профессии в соответствии со спросом на рынке труда ЕС, рейтингом университетов, личностными доминантами абитуриента
  • Персональный подбор ряда учебных заведений в соответствии с пожеланиями и академической успеваемостью абитуриента

  • Курсы

  • Регистрация на бесплатные подготовительные курсы (в соответствии с предложениями университета)

  • Подготовка и оформление документов

  • Готовим и подаем пакеты документов в 2 университета, согласно требований каждого из них

  • Комуникация с университетом

  • Ведение переговоров с университетом на всех этапах поступления
  • Передача пакета документов университету, контроль получения документов администрацией факультета

  • Признание предыдущего образования

  • Оформление и подача пакета документов в областные правительственные учреждения Словакии для получения документа о признании среднего образования (нострификации)

  • Получение подтверждения о зачислении в университет

Проживание, сопровождение по приезду

  • Бронирование общежития

  • Сопровождение на территории Словакии:

  • Сопровождение при поселении в общежитие
  • Сопровождение при записи в студенты в университете, оформленне и активация ISIC
  • Помощь в активации проездного талона на 1-3 месяца по студенческим ценам
  • Помощь в оформлении ZSSK-удостоверения для студента
  • Открытие банковского счета, страхового полиса в Словакии
  • Оформление SIM-карты
  • Помощь в создании личного индивидуального кабинета и электронной почты на базе университета
  • Помощь в создании личного электронного расписания на базе университета.

  • Поддержка студента:

  • Консультация по дальнейшему обновлению вида на жительство
  • Консультация по возможности трудоустройства во время обучения

  • Получение вида на жительство (ВНЖ):

  • Оформляем полный пакет документов и анкету для подачи в миграционную полицию в Словаки
  • Сопровождение в миграционную полицию при подаче документов для получения ВНЖ
  • Сопровождение на обязательный медосмотр для получения вида на жительство.
Без дополнительных оплат!
В цену услуг входит оплата переводов на словацкий язык государственным переводчиком, нотариальные заверения документов, почтовые платежи и платежи правительственным учреждениям. Условием все же является, соблюдение формата предоставленных документов

В цену не входит

дополнительная поддержка:
  • Поддержка студента
  • Помощь в осуществлении любых платежей студента на протяжении первого семестра учебы
  • Поддержка в течении первого семестра обучения (консультирование студента, помощь в решении жизненных ситуаций).
  • Другие консультации
  • Консультация по поводу получения визы родителями студента и безвизового режима, помощь в бронировании гостиницы.
  • Для родителей
  • Организация визита родителей

Дополнительные предложения

  • Единоразовая помощь в осуществлении любых платежей ученика - 5€
  • Поддержка в течение первого семестра обучения (консультирование ученика, помощь в решении жизненных ситуаций) - 20€/час (+ расходы на проезд)
  • Трансфер на территории Словакии - цена согласовывается индивидуально
  • Подача пакета документов на каждую последующую учеб. программу 100€ + взнос за рассмотрение документов (15-80€)
*Комиссия за перевод средств оплачивается заказчиком

Дополнительные расходы

Прочие расходы:
  • Оплата общежития - 60-150€ / месяц
  • Оплата ISIC карты - 20-43€
  • Оплата мобильного оператора - 15-24€ / месяц
  • Оплата проездного билета для студента - 15€ / месяц
  • Оплата обязательного медосмотра в Словакии - 140-160€
  • Оплата почтовых расходов и налога миграционной полиции - 10€ или 39€
  • При наличии вступительного Scio-теста: 1-ин Scio-тест стоит 28-45€ (при быстрой регистрации тест можно проходить повторно)
Вступительный экзамен в большинстве университетов включает тест по математике и словацкому языку. Начните подготовку уже сейчас!
Курсы словацкого языка от уровня А0 до Б2
  • Интенсивные занятия с опытными преподавателями.
  • Удобный график, адаптированный под вашу группу.
  • Развитие навыков общения, грамматики и письма.
Репетитор с математики на словацком языке
  • 14€ / 60 мин - 1 абитуриент
  • 11€ / 80 мин - груповые до 3 абитуриентов
Наша отлаженная схема

Этапы сотрудничества

08/12
  1. Оставить заявку на нашем сайте
  2. Выбрать 2 специальности в ВУЗах Словакии (мы в этом поможем)
  3. Подписать договор
  4. Предоставить пакет документов
  5. Поздравляем, вы поступили!
  6. Переезд в Словакию, поселение
  7. Оформление вида на жительство

На каждом из перечисленных этапов наши специалисты будут идти с вами рука об руку. Они ответят на все вопросы, предоставят детальную консультацию, во всем помогут.

Словакия - маленькая страна с большими возможностями! Хочу бесплатную консультацию
Этапы сотрудничества