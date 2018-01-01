Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Ціни Навчання в Словаччині після 11 класу Standard

Тариф STANDART на навчання у Словаччині після 11 класу

Тарифи
1490€
Правила/ умови подпсання договору

Тариф послуг "Standard"

Навігація
В ціну не входить Додаткові пропозиції Додаткові витрати Етапи співпраці
Скачать условия тарифа
Вступ до університету:

  • Попередня консультація

  • Допомога у виборі подальшого шляху абітурієнта
  • Відповіді на запитання клієнта стосовно проживання та навчання в Словаччині

  • Профорієнтація та підбір навчального закладу

  • Допомога у виборі спеціальності на базі всього спектру навчальних програм та пропозицій словацьких університетів
  • Допомога у визначенні професії відповідно до попиту на ринку праці ЄС, рейтингу університетів, особистих домінант абітурієнта
  • Персональний підбір ряду навчальних закладів, відповідно до побажань та академічної успішності абітурієнта

  • Курси

  • Реєстрація на безкоштовні підготовчі курси (відповідно до пропозицій університету)

  • Підготовка та оформлення документів

  • Готуємо та подаємо пакети документів у 2-а обрані університети, відповідно до вимог кожного з них

  • Комунікація з університетом

  • Ведення переговорів з університетом на всіх етапах вступу
  • Передача пакету документів університету, та контроль отримання документів адміністрацією факультету

  • Визнання попередньої освіти

  • Оформлення та подача пакету документів у обласні урядові установи Словаччини для отримання документа про визнання середньої освіти (нострифікації)

  • Отримання підтвердження про зарахування до університету

Проживання, супровід по приїзду

  • Бронювання гуртожитку

  • Супровід на території Словаччини:

  • Супровід при поселенні у гуртожиток
  • Супровід під час запису до студентів у університеті, оформлення та активація ISIC
  • Допомога в активації проїзного талону на 1-3 місяці за студентськими цінами
  • Допомога в оформленні студентського посвідчення ZSSK
  • Відкриття банківського рахунку та страхового полісу у Словаччині
  • Оформлення SIM-карти
  • Допомога у створенні особистого кабінету та електронної пошти на базі університету
  • Допомога у створенні особистого електронного розкладу на базі університету

  • Підтримка студента:

  • Консультація щодо подальшого оновлення дозволу на проживання
  • Консультація щодо можливості працевлаштування під час навчання

  • Отримання дозволу на проживання (ВНЖ):

  • Готуємо повний пакет документів та анкету для подання до міграційної поліції у Словаччині
  • Супровід до міграційної поліції під час подання документів для отримання ВНЖ
  • Супровід на обов’язковий медогляд для отримання дозволу на проживання
Без додаткових оплат!
В ціну послуг входить оплата перекладів на словацьку мову державним перекладачем, нотаріальні завірення документів, поштові платежі та платежі урядовим установам. Умовою все ж є, дотримання формату наданих документів

В ціну не входить

Додатковий супровід
  • Підтримка студента
  • Допомога у здійсненні будь-яких платежів студента протягом першого семестру навчання
  • Підтримка протягом першого семестру навчання (консультації студента, допомога у вирішенні життєвих ситуацій)
  • Інші консультації
  • Консультація щодо отримання візи батьками студента та безвізового режиму, допомога у бронюванні готелю
  • Для батьків
  • Організація візиту батьків

Додаткові пропозиції

  • Одноразова допомога у здійсненні будь-яких платежів студента - 5€
  • Підтримка під час першого семестра навчання (консультування студента, допомога у вирішенні життєвих ситуацій) - 20€/год. (+ витрати на проїзд)
  • Трансфер на території Словаччини - ціна узгоджується індивідуально
  • Подача пакету документів на кожну наступну навч. програму - 100€ + внесок за розгляд документів на факультеті (15-80€)
*Комісія за перевід коштів сплачується замовником

Додаткові витрати

Додаткові витрати:
  • Оплата гуртожитку - 60-150€ / місяць
  • Оплата ISIC карти - 20-43€
  • Оплата мобільного оператора - 15- 24€ / місяць
  • Оплата проїзного квитка для учня до 15€ / місяць
  • Оплата обов'язкового медогляду в Словаччині- 140-160€
  • Оплата поштових витрат та податку на міграційній поліції - 10€ або 39€
  • При наявності вступного Scio-тесту - оплата одного тесту становить 28-45€
Вступний іспит у більшості університетів включає тест з математики та словацької мови. Розпочніть підготовку вже зараз!
Курси словацької мови від рівня A0 до B2
  • Інтенсивні заняття з досвідченими викладачами.
  • Зручний графік, адаптований під вашу групу.
  • Розвиток навичок спілкування, граматики та письма.
Репетитор з математики словацькою мовою
  • 14€ / 60 хв. - 1 абітурієнт
  • 11€ / 80 хв. - групові до 3 абітурієнтів
Наша відлагоджена схема

Етапи співпраці

08/12
  1. Залишити заявку на нашому сайті
  2. Вибрати 2 спеціальності у ВНЗ Словаччини (ми вам у цьому допоможемо)
  3. Підписати договір
  4. Надати пакет документів
  5. Вітаємо, ви вступили!
  6. Переїзд до Словаччини, поселення
  7. Оформлення дозволу на проживання

На кожному з перелічених етапів наші спеціалісти будуть йти з вами пліч-о-пліч. Вони дадуть відповіді на всі запитання, нададуть детальну консультацію та допоможуть у всьому.

Словаччина - мала країна з великими можливостями! Хочу безкоштовну консультацію
Етапи співпраці