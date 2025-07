Стипендія Міністерства освіти Словаччини для іноземних студентів - SAT

Програма фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки та співфінансується Європейським Союзом у рамках проєкту "Provision of scholarships for talented domestic and international students". Це одна з наймасштабніших стипендіальних ініціатив у Словаччині, спрямована на мотивованих іноземних студентів.

Загальні умови

Хто може подати: іноземні громадяни, які не проживали постійно у Словаччині після 1 січня 2018 року.

Рівень навчання: денна форма бакалаврату або об'єднаної програми бакалаврат + магістратура.

Вік: кандидат має досягти 18 років до початку отримання стипендії (можна подати й до 18 років, якщо день народження припадає на перший курс).

Мова навчання: словацька або англійська.

SAT - основний критерій

Обов’язково надати результат тесту SAT не нижче 1050 балів.

Тест повинен бути складений у період з 1.1.2018 по 30.9.2025/6.

Приймається лише офіційний PDF-документ, завантажений із сайту College Board.

Фінансові умови

Сума стипендії: 5 000 євро на рік - по 500 євро щомісяця протягом 10 місяців.

Тривалість: до 3 років для бакалаврату або об'єднаної програми, до 2 років для магістратури.

Загальна сума: максимум 15 000 євро за весь період навчання.

Додаткові бонуси

Стипендіати отримують не лише фінансову підтримку, а й:

право на участь у програмі Erasmus+ та інших формах академічної мобільності;

можливість безкоштовного навчання словацькою мовою (або англомовні програми з повним покриттям вартості);

державне медичне страхування (за запитом);

низькі витрати на проживання;

європейський диплом, який визнається в усіх країнах ЄС і підвищує шанси на працевлаштування.

Розподіл місць

Щороку виділяється 300 стипендій.

З них: 150 - за географічними категоріями A - E (відповідно до регіону походження), 150 - без регіональних обмежень, на основі загального рейтингу SAT.



Розподіл стипендій за регіонами світу Категорія Регіон Кількість

місць A Європа 30 B Північна Америка,

Австралія 30 C Південна Америка 30 D Африка,

Центральна Америка 30 E Азія 30 Без

регіону Будь-які країни 150

Етапи подачі заявки

Ознайомтесь з умовами - scholarships.portalvs.sk Оберіть університет зі затвердженого списку. Складіть іспит SAT. Подайте онлайн-заявку з 1 липня по 30 вересня щороку. Завантажте документи: Паспорт

Результат SAT (у форматі PDF)

Підтвердження подання заявки до вишу

Заява на участь (форма з офіційного сайту) Очікуйте на результат - його оголошують восени. Оформіть візу та дозвіл на проживання, якщо потрібно. Отримайте стипендію - виплати стартують у вересні 2026 року.

Ця стипендія - один з найпрозоріших та доступних способів безкоштовного навчання у Словаччині з фінансовою підтримкою. Якщо ви мрієте про освіту в ЄС, але не готові платити великі гроші - це ідеальний варіант для старту.

Державна стипендія Словацької Республіки (на 2026/2027 навчальний рік)

Державна стипендія Словаччини - одна з ключових програм фінансової підтримки для іноземних студентів. Вона орієнтована на громадян окремих країн, зокрема України, й дозволяє навчатися в словацькому університеті безкоштовно, отримуючи при цьому щомісячну стипендію та інші форми допомоги. Програма реалізується в рамках офіційної державної політики розвитку та оновлюється щороку.

Хто може подати заявку?

Подавати заявку можуть громадяни країн-партнерів, список яких оприлюднюється на офіційному сайті vladnestipendia.sk. Важливо: якщо вашої країни немає у списку - подання неможливе. Наприклад, на 2025/2026 навчальний рік місця були виділені для таких країн:

Україна - 10 місць;

Грузія, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Сербія, Боснія і Герцеговина - по 5 місць;

Кенія, Індонезія - по 2 місця.

Щоб подати заявку, студенту має бути від 18 до 26 років (бакалаврат/магістратура) або від 23 до 35 років (PhD) станом на 1 вересня 2026 року.

Фінансові умови

Розмір виплат і конкретні умови затверджуються Міністерством освіти. За даними попереднього навчального року (орієнтовно збережуться і в 2026/2027):

Бакалаври та магістри: близько 700 € на місяць

Аспіранти (PhD): близько 1 100 € на місяць

Повне покриття навчання словацькою мовою

Безкоштовний 10-місячний курс словацької мови та академічної підготовки (якщо не володієте мовою)

Можливість компенсації додаткових витрат (візові збори, проживання, харчування)

Мова навчання

Навчання відбувається виключно словацькою мовою. Якщо ви не володієте нею на достатньому рівні, під час подання заявки потрібно вказати це в системі. У разі схвалення стипендії ви отримаєте місце на підготовчому курсі словацької мови, який розпочинається у вересні 2026 року і триває 10 місяців. Після завершення курсу подається заява до обраного університету.

Процес подання заявки

Зареєструйтеся на сайті: https://www.vladnestipendia.sk/sk/registration Активуйте обліковий запис через посилання на пошті (перевірте папку «Спам»). Заповніть онлайн-заявку та прикріпіть усі обов’язкові документи. Після заповнення - завантажте PDF-файл «Документ», роздрукуйте останню сторінку («Підтвердження»), підпишіть її та завантажте назад у систему як підписану заявку. Слідкуйте за термінами - подача заявок зазвичай відкрита з лютого до березня. Поза цими термінами подати заявку неможливо.

Обов’язковий перелік документів:

Паспорт

Атестат або диплом з перекладом словацькою або англійською мовою

Академічна довідка або виписка оцінок

Мотиваційний лист

Рекомендаційний лист

Підтвердження віку

Підписана форма заявки (з системи)

Додатково: сертифікати, дипломи, підтвердження соціального статусу (якщо є)

Важливі зауваження:

Подати заявку можна тільки в офіційний період. До початку прийому - кнопка «Нова заявка» в особистому кабінеті буде недоступна.

Публікації обов’язкові лише для аспірантів (PhD), для бакалаврів і магістрів не потрібні.

Формат завантаження документів: PDF

Ця стипендія - чудова можливість безкоштовно навчатися в Словаччині та отримати європейський диплом із гідною фінансовою підтримкою. Детальна інструкція та повний перелік вимог доступні на офіційному сайті програми. Якщо ви хочете стати претендентом - почніть підготовку вже сьогодні.

Національна стипендіальна програма Словаччини (NSP): хто може подати, скільки платять і коли подаватися

Національна стипендіальна програма Словацької Республіки - одна з найстаріших і найавторитетніших форм академічної підтримки для іноземних студентів та науковців. Створена понад 15 років тому та фінансована Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словаччини, ця програма дає можливість приїхати до країни з академічною метою - для навчання, наукової діяльності або викладання.

Хто може претендувати на стипендію NSP?

Програма орієнтована на широкий спектр учасників з-за кордону:

Іноземні студенти бакалаврату або магістратури, які навчаються в акредитованих університетах за межами Словаччини - для короткотермінового навчання (від 1 до 2 семестрів) у словацькому виші.

Аспіранти (докторанти), зареєстровані в закордонних установах - для проведення досліджень або стажування в Словаччині терміном до 10 місяців.

Викладачі вишів, наукові працівники та митці, які працюють за межами Словаччини - для участі в дослідницьких або творчих проєктах.

Заявка подається індивідуально через офіційний сайт програми - www.scholarships.sk. Кожен кандидат створює особистий кабінет, завантажує пакет документів та відстежує статус розгляду заявки.

Розмір стипендії у 2026/2027 навчальному році

Сума фінансової підтримки залежить від академічного статусу заявника:

Студенти отримують по 620 € на місяць.

Аспіранти - 1025,50 € на місяць.

Викладачі та дослідники - від 1025,50 € до 1470 € на місяць, залежно від ступеня та досвіду.

Стипендія виплачується щомісяця і призначена для покриття витрат на проживання, харчування та базові особисті потреби. Важливо розуміти, що NSP не фінансує сам процес навчання - програма покриває лише тимчасове академічне перебування в Словаччині.

Крайні терміни подання

Національна стипендіальна програма Словаччини (NSP) пропонує два етапи прийому заявок на рік - залежно від запланованого періоду мобільності:

До 30 квітня - якщо ви плануєте почати навчання в осінньому семестрі (вересень).

До 31 жовтня - якщо ваша мобільність починається у весняному семестрі (лютий).

Заявка подається повністю онлайн. Однією з обов’язкових умов є наявність письмового підтвердження від приймаючої організації у Словаччині - наприклад, від факультету або наукового керівника.

Які документи потрібні?

Щоб подати заявку на участь у NSP, необхідно підготувати:

Резюме (CV),

Мотиваційний лист,

Запрошення або підтвердження прийому від словацького університету чи наукового центру,

Документ, що підтверджує ваш поточний статус (довідка з місця навчання або роботи за кордоном),

Копію паспорта.

Усі документи мають бути подані словацькою або англійською мовою. Переклади з інших мов необхідно нотаріально завірити.

Зверніть увагу

NSP - це не програма для повноцінного вступу до університету. Вона підходить тим, хто вже навчається або працює в іншій країні й хоче тимчасово здобути академічний досвід у Словаччині. Для повноцінного бакалаврату чи магістратури краще розглянути інші варіанти - державну стипендію, Erasmus Mundus або мотиваційні виплати від університетів.

Заохочувальна університетська стипендія (Motivačné štipendium)

У Словаччині майже кожен державний університет надає мотиваційні стипендії своїм студентам. Це вид фінансового заохочення, який виплачується з державного бюджету в межах університетської субсидії та спрямований на підтримку активних, успішних і талановитих студентів.

Хто може отримати мотиваційну стипендію?

Студенти денної та заочної форми навчання - бакалаври, магістри та докторанти.

Студенти, які демонструють: високу академічну успішність (наприклад, середній бал нижче 1,5 за 1–5-бальною шкалою), наукову активність - участь у проєктах, публікаціях, конференціях, творчі або спортивні досягнення, участь у розвитку університету чи факультету.



Ключові умови

Мотиваційна стипендія надається автоматично - без необхідності подавати окрему заяву, якщо студент відповідає внутрішнім критеріям вишу.

Стипендію можуть отримати не більше ніж 10% студентів факультету або університету за результатами семестру чи навчального року.

Кожен вищий навчальний заклад самостійно визначає розмір, строки та умови виплат у своєму Стипендіальному положенні (Štipendijný poriadok).

Розмір виплат

Сума мотиваційної стипендії залежить від університету, спеціальності та конкретних досягнень студента:

Середня сума - від 200 до 1500 € на рік, найчастіше виплачується одним платежем або по семестрах.

У деяких випадках можливі одноразові премії - особливо за наукові або міжнародні досягнення.

Приклад: у Технічному університеті в Братиславі та Кошице можна отримати від 300 до 1000 € за академічну успішність або участь у науково-дослідній діяльності.

Додаткові стипендії

Деякі студенти отримують додаткові мотиваційні стипендії за навчання на пріоритетних спеціальностях. Перелік таких напрямів щороку публікується Міністерством освіти в межах розподілу субсидій, і він може включати технічні, педагогічні та природничо-наукові спеціальності.

Якщо ви хочете навчатися в Словаччині безкоштовно і при цьому отримувати фінансове заохочення за свої старання - мотиваційна стипендія стане першим кроком. Вона не потребує подачі окремої заяви, її може отримати іноземець, і вона нараховується навіть за перший успішно завершений семестр.

Соціальна студентська стипендія в Словаччині

Соціальна стипендія - це форма державної підтримки для студентів, які перебувають у складній фінансовій або сімейній ситуації. Вона надається на основі доходів сім’ї і може суттєво знизити витрати на життя й навчання в Словаччині.

Хто може отримати соціальну стипендію?

Громадяни Словаччини та іноземні студенти з дозволом на тимчасове проживання (ВНЖ);

Студенти денної форми навчання (бакалаврат, магістратура);

Особи, чий дохід у родині нижчий за встановлений мінімум.

Важливо: іноземний студент має право на соціальну стипендію лише після отримання студентського ВНЖ, тобто, як правило, з другого семестру першого курсу. Стипендія не надається студентам у статусі тимчасового захисту або без підтверджених доходів сім’ї.

Умови та критерії

Основний критерій - середньомісячний дохід на одного члена родини за попередній календарний рік.

Потрібно надати документи: довідку про доходи, склад родини, а також переклад цих документів на словацьку мову (завірений).

Рівень доходу порівнюється з мінімальним прожитковим рівнем, установленим державою.

Розмір виплат

Від 10 € до 300 € на місяць;

У середньому студенти отримують від 90 € до 280 € на місяць;

Виплати здійснюються щомісячно протягом навчального семестру (10 місяців на рік).

Подача заявки

Заяву на соціальну стипендію подають безпосередньо в університеті (відділ соціальної підтримки або навчальне управління).

Терміни подачі - на початку кожного семестру (вересень і лютий).

Заявка розглядається протягом 30 днів після подачі всіх документів.

Додаткові особливості

Студент зобов’язаний оновлювати дані щороку.

У разі покращення фінансової ситуації в родині - виплату можуть припинити.

Соціальна стипендія не впливає на інші види підтримки - можна одночасно отримувати, наприклад, і мотиваційну, і соціальну.

Порада від Postupai: якщо ви плануєте навчання в Словаччині та не впевнені у фінансових можливостях родини - обов’язково зберігайте всі документи про доходи, заздалегідь перекладіть їх і подайте на соціальну стипендію після отримання ВНЖ. Це реальна можливість покривати витрати на житло, харчування та навіть навчальні матеріали.

Erasmus+ та європейські гранти: академічна мобільність, спільні програми та фінансування

Окрім національних стипендій, іноземні студенти в Словаччині можуть скористатися широкими можливостями європейських та міжнародних програм. У першу чергу - це гранти та академічна мобільність у рамках програми Erasmus+, яка охоплює всі країни ЄС та частину країн-партнерів.

Erasmus+ для студентів словацьких університетів

Якщо студент уже навчається в акредитованому університеті Словаччини, він може подати заявку на участь у програмі академічної мобільності Erasmus+. Це дає можливість:

навчатися від 3 до 12 місяців в одному з університетів-партнерів у ЄС;

пройти стажування в закордонній організації;

отримати стипендію на проживання в розмірі від 600 до 850 євро на місяць залежно від країни призначення;

отримати компенсацію за проїзд у межах 200 - 400 євро.

Стипендія Erasmus+ виплачується додатково до основної стипендії, якщо така призначена у Словаччині.

Умови участі включають:

успішне завершення щонайменше одного семестру навчання в Словаччині;

подачу заявки через відділ міжнародних зв’язків університету;

участь у внутрішньому конкурсному відборі;

знання англійської або словацької мови не нижче рівня B1.

Прийом заявок, як правило, відкривається з січня по березень - на осінню мобільність, і до вересня - на весняну. За даними університетів, щороку до 15 - 25% студентів успішно беруть участь у цій програмі.

Спільна магістерська програма Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master’s Degree, EMJM)

Erasmus Mundus - це престижна програма Європейського Союзу, орієнтована на студентів магістратури. Навчання відбувається англійською мовою у двох або трьох університетах різних країн ЄС, включаючи виші Словаччини.

Переваги Erasmus Mundus:

повне покриття витрат на навчання (до 18 000 євро на рік);

щомісячна стипендія від 1100 до 1500 євро;

компенсація витрат на переїзд, проживання та страхування.

Щоб претендувати на участь, потрібно мати диплом бакалавра, високий середній бал та підтверджений рівень англійської мови (B2 - C1). Подання заявок зазвичай триває з жовтня до січня або лютого. Конкуренція дуже висока: обирають лише 1 - 5% найкращих кандидатів з усього світу.

Додаткові міжнародні та європейські програми

Словацькі університети щороку беруть участь у низці інших грантових програм ЄС та обміну студентами. Серед них:

CEEPUS - академічний обмін для студентів із Центральної та Східної Європи. Покриває проживання та витрати на переїзд. Заявки приймаються з осені до весни.

- академічний обмін для студентів із Центральної та Східної Європи. Покриває проживання та витрати на переїзд. Заявки приймаються з осені до весни. Вишеградський фонд (Visegrad Fund) - надає до 3000 євро за семестр для студентів з України, Грузії, Молдови та інших країн регіону. Подання заявок - з лютого по травень.

- надає до 3000 євро за семестр для студентів з України, Грузії, Молдови та інших країн регіону. Подання заявок - з лютого по травень. DAAD, AKTION, AUF та інші програми - фінансування на навчання, літні школи, мовні курси та наукові конференції. Умови залежать від конкретної країни та партнерської організації.

Особливості участі

Майже всі європейські програми вимагають, щоби студент уже був зарахований до університету. Тому безоплатне навчання в Словаччині стає логічною стартовою точкою для подальшої участі в міжнародних грантах і магістерських програмах.

Програми Erasmus+, Mundus і CEEPUS - це не лише додаткова стипендія, а й можливість отримати міжнародний досвід, посилити резюме та розширити кар’єрні перспективи.

Якщо ви розглядаєте навчання в Словаччині як перший крок до участі в європейських програмах, команда Postupai допоможе пройти всі етапи вступу - від вибору університету до подання заяв. А далі ви зможете подаватися на Erasmus+ уже як студент словацького вишу.

Стипендії від самоврядувань, фондів та приватних організацій

Окрім державних та міжнародних програм, у Словаччині доступні й інші джерела фінансування навчання - це стипендії від місцевих самоврядувань, приватних фондів, компаній та благодійних організацій. Вони надаються на конкурсній основі та можуть бути як одноразовими, так і регулярними (щомісячними або щорічними).

Види таких стипендій:

Стипендії від самоврядувань (країв та міст) - найчастіше надаються талановитим або соціально незахищеним студентам, які навчаються або проживають на території відповідного регіону. Розмір - від 300 до 1500 € на рік. Умови та терміни подачі залежать від конкретного самоврядування (наприклад, Братислава, Кошиці, Жиліна та ін.).

- найчастіше надаються талановитим або соціально незахищеним студентам, які навчаються або проживають на території відповідного регіону. Розмір - від 300 до 1500 € на рік. Умови та терміни подачі залежать від конкретного самоврядування (наприклад, Братислава, Кошиці, Жиліна та ін.). Фонди та НУО - наприклад, Nadácia Pontis, Nadácia ZSE, ESET Foundation та інші щороку оголошують конкурси для студентів, які працюють над проєктами у сфері науки, технологій, освіти або соціальної відповідальності. Розмір грантів - від 500 до 5000 €.

- наприклад, Nadácia Pontis, Nadácia ZSE, ESET Foundation та інші щороку оголошують конкурси для студентів, які працюють над проєктами у сфері науки, технологій, освіти або соціальної відповідальності. Розмір грантів - від 500 до 5000 €. Корпоративні стипендії - великі компанії, як-от Slovnaft, Tatra banka, Orange Slovensko тощо, підтримують талановитих студентів профільних напрямів. Перевага надається тим, хто проявляє активність у науковій, проєктній чи волонтерській діяльності. Часто такі стипендії супроводжуються пропозиціями стажування або працевлаштування.

- великі компанії, як-от Slovnaft, Tatra banka, Orange Slovensko тощо, підтримують талановитих студентів профільних напрямів. Перевага надається тим, хто проявляє активність у науковій, проєктній чи волонтерській діяльності. Часто такі стипендії супроводжуються пропозиціями стажування або працевлаштування. Спонсорські стипендії університетів - іноді факультети або кафедри співпрацюють із зовнішніми партнерами, які фінансують навчання окремих студентів або цілих груп. Наприклад, на машинобудівному факультеті "Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки" студентів підтримують роботодавці, виплачуючи їм стипендії.

Як подати заявку

Заявки на такі стипендії найчастіше подаються через сайт фонду або через університет. Потрібно:

написати мотиваційний лист,

надати підтвердження зарахування,

рекомендації (іноді),

опис проєкту або досягнень.

Терміни подачі різняться, але більшість фондів оголошують конкурси навесні або на початку осені.

Важливо: на відміну від національних програм, тут частіше враховуються не лише оцінки, а й громадська активність, мотивація, оригінальність ідеї або проєкту.

Як збільшити шанси на отримання стипендії в Словаччині

Отримати стипендію в Словаччині - реально. Але для цього потрібно заздалегідь усе спланувати та бути уважним. Ось практичні поради, які допоможуть вам не втратити шанс і підвищити шанси на успіх:

Починайте заздалегідь. Підготовку краще почати щонайменше за 6–9 місяців до початку навчання. Вам потрібно буде перекласти документи, вивчити інформацію про стипендії та, за потреби, покращити знання словацької мови.

Підготовку краще почати щонайменше за 6–9 місяців до початку навчання. Вам потрібно буде перекласти документи, вивчити інформацію про стипендії та, за потреби, покращити знання словацької мови. Обирайте акредитований університет. Лише такі виші дають право на участь у державних та міжнародних стипендіальних програмах - наприклад, NSP, Erasmus+ та інших.

Лише такі виші дають право на участь у державних та міжнародних стипендіальних програмах - наприклад, NSP, Erasmus+ та інших. Слідкуйте за термінами подачі. У кожної стипендії - свої дедлайни. Наприклад, Національна стипендіальна програма (NSP) зазвичай приймає заявки до кінця квітня, а на програми Erasmus Mundus - до лютого. Якщо ви пропустите термін - подати заявку вже не вийде.

У кожної стипендії - свої дедлайни. Наприклад, Національна стипендіальна програма (NSP) зазвичай приймає заявки до кінця квітня, а на програми Erasmus Mundus - до лютого. Якщо ви пропустите термін - подати заявку вже не вийде. Правильно підготуйте документи. Часто вимагається мотиваційний лист, довідка про доходи, копія атестата з перекладом та інші документи. Усі вони мають бути без помилок, у правильному форматі та відповідною мовою. Неправильно оформлені документи можуть стати причиною відмови.

Часто вимагається мотиваційний лист, довідка про доходи, копія атестата з перекладом та інші документи. Усі вони мають бути без помилок, у правильному форматі та відповідною мовою. Неправильно оформлені документи можуть стати причиною відмови. Враховуйте вік. Деякі програми приймають заявки лише від студентів, старших за 18 років. Наприклад, на NSP можна подаватись лише за умови, що вам виповнилось 18 років до 1 вересня.

Деякі програми приймають заявки лише від студентів, старших за 18 років. Наприклад, на NSP можна подаватись лише за умови, що вам виповнилось 18 років до 1 вересня. Можна отримувати кілька стипендій одночасно. У Словаччині дозволено поєднувати, наприклад, мотиваційну, соціальну та Erasmus+ стипендії - якщо ви відповідаєте умовам кожної програми.

У Словаччині дозволено поєднувати, наприклад, мотиваційну, соціальну та Erasmus+ стипендії - якщо ви відповідаєте умовам кожної програми. Не бійтеся просити поради. Команда Postupai не подає заявки замість студентів, але ми добре розуміємось на системі, підкажемо, як правильно підготувати документи та на що звернути увагу. Ми самі пройшли цей шлях і можемо вберегти вас від типових помилок.

Навчання в Словаччині - це можливість не лише отримати освіту безкоштовно, а й реальну фінансову підтримку. Головне - не відкладати, все вчасно підготувати і розуміти, як працює система.

Поширені запитання про стипендії в Словаччині

Чи можна подати заявку на кілька стипендій одночасно? Так, студенти в Словаччині можуть одночасно претендувати на кілька видів стипендій. Наприклад, мотиваційну стипендію від університету, соціальну допомогу та додаткову підтримку через Erasmus+. Головне - відповідати вимогам кожної окремої програми.

Якщо я не знаю словацької мови, чи можу отримати стипендію? Так, але важливо враховувати мову навчання. Багато програм передбачають навчання словацькою. Якщо ви не володієте мовою, можете пройти підготовчий курс - це особливо актуально для стипендій від уряду Словаччини. Такий курс триває 10 місяців і стартує у вересні.

Коли подавати заявку? Терміни подачі залежать від конкретної програми. Наприклад, Національна стипендіальна програма (NSP) зазвичай відкрита навесні (березень - квітень). Програма Erasmus Mundus - з грудня до лютого. Точні дати публікуються щороку, тому важливо стежити за оновленнями.

Чи можна отримати стипендію, не вступивши до університету? Ні. Більшість програм вимагають принаймні попереднє підтвердження про зарахування або офіційний лист від університету. Без документа про намір вас зарахувати подати заявку неможливо.

Які документи зазвичай потрібні? Як правило, потрібно: копія паспорта, академічна довідка або атестат з перекладом, мотиваційний лист, CV (резюме), підтвердження зарахування або вступу, іноді - довідка про доходи сім’ї. Точний перелік документів залежить від умов конкретної програми.

Де шукати актуальну інформацію? Офіційні сайти стипендіальних програм: Національна стипендія: www.scholarships.sk Стипендія уряду Словаччини: www.vladnestipendia.sk Програма Erasmus+ та міжнародні стипендії: через міжнародні відділи університетів або на сайті erasmus-plus.ec.europa.eu



Висновок: освіта в Словаччині зі стипендією - це реально

Словаччина - одна з небагатьох країн Європи, де можна не лише навчатися безкоштовно, а й отримувати стабільну фінансову підтримку. Державні стипендії, мотиваційні виплати, гранти Erasmus+ та інші міжнародні програми - усе це реально доступне для іноземних студентів, якщо правильно підготуватись і вчасно подати заявку.

На навчальний рік 2026/2027 передбачено десятки стипендіальних напрямів: від підтримки талановитих студентів до щорічних грантів на навчання та проживання. Багато програм дозволяють пройти підготовчі курси словацької мови, а деякі виплати можна отримувати ще до початку основного навчання. Головне - мати мотивацію і не втратити дедлайни.

Рекомендації від команди Postupai:

не відкладайте підготовку,

завчасно ознайомлюйтесь з умовами,

збирайте документи без поспіху,

і обов’язково подавайте заявки.

А якщо ви не знаєте, з чого почати - ми поруч, щоб допомогти. Ми супроводжуємо студентів на кожному етапі: від вибору університету до успішної подачі документів.