Словаччина - одна з небагатьох країн Європи, де можна не лише навчатися безкоштовно, а й отримувати регулярну стипендію. Держава зацікавлена в залученні мотивованих студентів з усього світу, тому пропонує цілу низку стипендіальних програм: від підтримки талановитих абітурієнтів до соціальних виплат і академічних бонусів.
Розмір стипендій може сягати 1500 євро на місяць, а деякі виплати надаються ще до початку навчання. Але кожна програма має свої умови, критерії та терміни подання заявок. Саме тому важливо заздалегідь розібратися, які можливості підходять саме вам - і як їх не втратити.
Цей матеріал буде корисний не лише тим, хто лише планує вступати, а й тим, хто вже навчається в словацькому університеті. Стипендії - це не разова удача, а результат підготовлених кроків. Можливо, ви прямо зараз не думали про фінансування - але вже сьогодні можете почати планування, зібрати документи та обрати відповідну програму. Усе - у ваших руках.
Якщо ви не хочете розбиратися у всьому самостійно - приєднуйтесь до команди Postupai. Ми - не просто консультанти. Ми самі пройшли цей шлях, знаємо систему зсередини та щиро хочемо допомогти кожному студенту. Ми не подаємо документи на стипендії замість вас, але саме тому створили цю статтю - щоб крок за кроком пояснити, як усе працює, та дати зрозумілу інструкцію. З нею ви зможете подати заявку впевнено - і без помилок.
«Удача сприяє підготовленим умам». - Луї Пастер
Починайте підготовку до подання заявок вже зараз - і ваш шанс отримати стипендію в Словаччині стане реальністю.
У Словаччині реально отримувати стипендію
Словаччина пропонує іноземним студентам широкий спектр стипендій, доступних як до вступу, так і під час навчання. Державні, університетські та міжнародні програми охоплюють усі рівні освіти - від бакалаврату до аспірантури. Нижче представлені основні типи стипендій, актуальні на 2026/2027 навчальний рік.
Ця державна програма призначена для талановитих студентів, які вступають до словацьких університетів на бакалаврат. Умова для подачі - результат SAT не менше 1050 балів. Програма орієнтована на високомотивованих абітурієнтів з-за кордону. Стипендія виплачується в розмірі 400 євро щомісяця протягом трьох років. Щороку обирається до 300 учасників з різних країн світу.
Призначена для студентів з країн, що отримують офіційну допомогу у цілях розвитку (включаючи Україну, Молдову, Грузію та інші). Навчання проходить словацькою мовою. За недостатнього рівня володіння мовою студентам пропонується 10-місячна безкоштовна мовна та академічна підготовка. Стипендія покриває повну вартість навчання, проживання та харчування, а також передбачає щомісячні виплати - від 400 до 734 євро залежно від рівня освіти.
Одна з найвідоміших академічних програм Словаччини, спрямована на підтримку короткострокової академічної мобільності. Програма доступна для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів та науковців з інших країн. Тривалість - від 1 до 10 місяців. Розмір стипендії залежить від категорії учасника: від 620 євро для студентів до 1470 євро на місяць для наукових працівників. NSP охоплює як навчання, так і наукові проєкти у співпраці з університетами Словаччини.
Більшість державних університетів у Словаччині мають внутрішню систему заохочення студентів. Мотиваційна стипендія надається за високі академічні результати, успіхи в науці, мистецтві або спортивні досягнення. Розмір виплат може варіюватися - від 50 євро на місяць до одноразових премій у кілька сотень євро. Конкретні суми та умови залежать від стипендіального положення кожного факультету. Зазвичай стипендія призначається автоматично на основі рейтингу успішності за підсумками попереднього навчального року. Такими виплатами охоплюється не більше ніж 10% студентів факультету.
Державна соціальна стипендія призначається студентам денної форми навчання, якщо дохід їхньої родини не перевищує встановлений ліміт. Розмір допомоги залежить від відстані між постійним місцем проживання та університетом, а також від фінансового становища родини. У 2025/2026 році сума варіювалася від 10 до 375 євро на місяць. Заявка подається через деканат або студентський відділ із обов’язковим поданням документів про доходи за попередній календарний рік.
Студенти словацьких вишів можуть взяти участь у програмі Erasmus+, яка дозволяє провести від одного семестру до року в партнерському європейському університеті. Також можливі стажування й практики в організаціях за кордоном. Учасникам надається додаткова стипендія на проживання - від 600 до 850 євро на місяць залежно від приймаючої країни. Ця підтримка не замінює основну студентську стипендію, а виплачується окремо на період мобільності. Заявки подаються через міжнародний відділ університету. Умова участі - завершення щонайменше одного семестру навчання та успішне проходження внутрішнього відбору.
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJM) - це престижні магістерські програми, реалізовані одразу кількома університетами Європи. Навчання проходить англійською мовою, у двох або трьох вишах із різних країн, а випускники отримують подвійний або спільний диплом міжнародного зразка. Програма покриває всі основні витрати: оплату навчання, проживання, медичне страхування та транспорт. Крім того, студенти отримують щомісячну стипендію від 1100 до 1500 євро на весь період навчання. Подати заявку можна безпосередньо через офіційний сайт обраної програми або консорціуму університетів. Прийом заявок стартує восени (орієнтовно з вересня) і завершується у січні-лютому. У деяких програмах беруть участь і словацькі виші, що робить цей варіант особливо актуальним для студентів, які вже навчаються в Словаччині або планують туди вступати.
Іноземним студентам у Словаччині також доступні десятки додаткових грантів і програм академічного обміну. Усі ці програми передбачають наявність статусу студента, тому оптимальним рішенням є спочатку вступити до словацького університету на безоплатній основі.
Щоб подати заявку на більшість стипендій у Словаччині, студент має надати офіційний документ, який підтверджує його зарахування до університету. Це може бути як довідка про прийняття на навчання, так і попередній лист з підтвердженням наміру вишу прийняти студента. Такий документ необхідний для участі в програмах академічної мобільності (наприклад, Erasmus+), а також у національних та міжнародних стипендіальних ініціативах, включаючи NSP.
Важливо: подача можлива лише з 18 років. Тому зайнятися підготовкою документів для стипендії можна вже на етапі вступу або одразу після зарахування - особливо якщо ви плануєте претендувати на гранти у перший рік навчання.
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Програма фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки та співфінансується Європейським Союзом у рамках проєкту "Provision of scholarships for talented domestic and international students". Це одна з наймасштабніших стипендіальних ініціатив у Словаччині, спрямована на мотивованих іноземних студентів.
Стипендіати отримують не лише фінансову підтримку, а й:
|Категорія
|Регіон
|Кількість
місць
|A
|Європа
|30
|B
|Північна Америка,
Австралія
|30
|C
|Південна Америка
|30
|D
|Африка,
Центральна Америка
|30
|E
|Азія
|30
|Без
регіону
|Будь-які країни
|150
Ця стипендія - один з найпрозоріших та доступних способів безкоштовного навчання у Словаччині з фінансовою підтримкою. Якщо ви мрієте про освіту в ЄС, але не готові платити великі гроші - це ідеальний варіант для старту.
Державна стипендія Словаччини - одна з ключових програм фінансової підтримки для іноземних студентів. Вона орієнтована на громадян окремих країн, зокрема України, й дозволяє навчатися в словацькому університеті безкоштовно, отримуючи при цьому щомісячну стипендію та інші форми допомоги. Програма реалізується в рамках офіційної державної політики розвитку та оновлюється щороку.
Подавати заявку можуть громадяни країн-партнерів, список яких оприлюднюється на офіційному сайті vladnestipendia.sk. Важливо: якщо вашої країни немає у списку - подання неможливе. Наприклад, на 2025/2026 навчальний рік місця були виділені для таких країн:
Щоб подати заявку, студенту має бути від 18 до 26 років (бакалаврат/магістратура) або від 23 до 35 років (PhD) станом на 1 вересня 2026 року.
Розмір виплат і конкретні умови затверджуються Міністерством освіти. За даними попереднього навчального року (орієнтовно збережуться і в 2026/2027):
Навчання відбувається виключно словацькою мовою. Якщо ви не володієте нею на достатньому рівні, під час подання заявки потрібно вказати це в системі. У разі схвалення стипендії ви отримаєте місце на підготовчому курсі словацької мови, який розпочинається у вересні 2026 року і триває 10 місяців. Після завершення курсу подається заява до обраного університету.
Ця стипендія - чудова можливість безкоштовно навчатися в Словаччині та отримати європейський диплом із гідною фінансовою підтримкою. Детальна інструкція та повний перелік вимог доступні на офіційному сайті програми. Якщо ви хочете стати претендентом - почніть підготовку вже сьогодні.
Національна стипендіальна програма Словацької Республіки - одна з найстаріших і найавторитетніших форм академічної підтримки для іноземних студентів та науковців. Створена понад 15 років тому та фінансована Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словаччини, ця програма дає можливість приїхати до країни з академічною метою - для навчання, наукової діяльності або викладання.
Програма орієнтована на широкий спектр учасників з-за кордону:
Заявка подається індивідуально через офіційний сайт програми - www.scholarships.sk. Кожен кандидат створює особистий кабінет, завантажує пакет документів та відстежує статус розгляду заявки.
Сума фінансової підтримки залежить від академічного статусу заявника:
Стипендія виплачується щомісяця і призначена для покриття витрат на проживання, харчування та базові особисті потреби. Важливо розуміти, що NSP не фінансує сам процес навчання - програма покриває лише тимчасове академічне перебування в Словаччині.
Національна стипендіальна програма Словаччини (NSP) пропонує два етапи прийому заявок на рік - залежно від запланованого періоду мобільності:
Заявка подається повністю онлайн. Однією з обов’язкових умов є наявність письмового підтвердження від приймаючої організації у Словаччині - наприклад, від факультету або наукового керівника.
Щоб подати заявку на участь у NSP, необхідно підготувати:
Усі документи мають бути подані словацькою або англійською мовою. Переклади з інших мов необхідно нотаріально завірити.
NSP - це не програма для повноцінного вступу до університету. Вона підходить тим, хто вже навчається або працює в іншій країні й хоче тимчасово здобути академічний досвід у Словаччині. Для повноцінного бакалаврату чи магістратури краще розглянути інші варіанти - державну стипендію, Erasmus Mundus або мотиваційні виплати від університетів.
У Словаччині майже кожен державний університет надає мотиваційні стипендії своїм студентам. Це вид фінансового заохочення, який виплачується з державного бюджету в межах університетської субсидії та спрямований на підтримку активних, успішних і талановитих студентів.
Сума мотиваційної стипендії залежить від університету, спеціальності та конкретних досягнень студента:
Приклад: у Технічному університеті в Братиславі та Кошице можна отримати від 300 до 1000 € за академічну успішність або участь у науково-дослідній діяльності.
Деякі студенти отримують додаткові мотиваційні стипендії за навчання на пріоритетних спеціальностях. Перелік таких напрямів щороку публікується Міністерством освіти в межах розподілу субсидій, і він може включати технічні, педагогічні та природничо-наукові спеціальності.
Якщо ви хочете навчатися в Словаччині безкоштовно і при цьому отримувати фінансове заохочення за свої старання - мотиваційна стипендія стане першим кроком. Вона не потребує подачі окремої заяви, її може отримати іноземець, і вона нараховується навіть за перший успішно завершений семестр.
Соціальна стипендія - це форма державної підтримки для студентів, які перебувають у складній фінансовій або сімейній ситуації. Вона надається на основі доходів сім’ї і може суттєво знизити витрати на життя й навчання в Словаччині.
Важливо: іноземний студент має право на соціальну стипендію лише після отримання студентського ВНЖ, тобто, як правило, з другого семестру першого курсу. Стипендія не надається студентам у статусі тимчасового захисту або без підтверджених доходів сім’ї.
Порада від Postupai: якщо ви плануєте навчання в Словаччині та не впевнені у фінансових можливостях родини - обов’язково зберігайте всі документи про доходи, заздалегідь перекладіть їх і подайте на соціальну стипендію після отримання ВНЖ. Це реальна можливість покривати витрати на житло, харчування та навіть навчальні матеріали.
Окрім національних стипендій, іноземні студенти в Словаччині можуть скористатися широкими можливостями європейських та міжнародних програм. У першу чергу - це гранти та академічна мобільність у рамках програми Erasmus+, яка охоплює всі країни ЄС та частину країн-партнерів.
Якщо студент уже навчається в акредитованому університеті Словаччини, він може подати заявку на участь у програмі академічної мобільності Erasmus+. Це дає можливість:
Стипендія Erasmus+ виплачується додатково до основної стипендії, якщо така призначена у Словаччині.
Умови участі включають:
Прийом заявок, як правило, відкривається з січня по березень - на осінню мобільність, і до вересня - на весняну. За даними університетів, щороку до 15 - 25% студентів успішно беруть участь у цій програмі.
Erasmus Mundus - це престижна програма Європейського Союзу, орієнтована на студентів магістратури. Навчання відбувається англійською мовою у двох або трьох університетах різних країн ЄС, включаючи виші Словаччини.
Переваги Erasmus Mundus:
Щоб претендувати на участь, потрібно мати диплом бакалавра, високий середній бал та підтверджений рівень англійської мови (B2 - C1). Подання заявок зазвичай триває з жовтня до січня або лютого. Конкуренція дуже висока: обирають лише 1 - 5% найкращих кандидатів з усього світу.
Словацькі університети щороку беруть участь у низці інших грантових програм ЄС та обміну студентами. Серед них:
Майже всі європейські програми вимагають, щоби студент уже був зарахований до університету. Тому безоплатне навчання в Словаччині стає логічною стартовою точкою для подальшої участі в міжнародних грантах і магістерських програмах.
Програми Erasmus+, Mundus і CEEPUS - це не лише додаткова стипендія, а й можливість отримати міжнародний досвід, посилити резюме та розширити кар’єрні перспективи.
Якщо ви розглядаєте навчання в Словаччині як перший крок до участі в європейських програмах, команда Postupai допоможе пройти всі етапи вступу - від вибору університету до подання заяв. А далі ви зможете подаватися на Erasmus+ уже як студент словацького вишу.
Окрім державних та міжнародних програм, у Словаччині доступні й інші джерела фінансування навчання - це стипендії від місцевих самоврядувань, приватних фондів, компаній та благодійних організацій. Вони надаються на конкурсній основі та можуть бути як одноразовими, так і регулярними (щомісячними або щорічними).
Заявки на такі стипендії найчастіше подаються через сайт фонду або через університет. Потрібно:
Терміни подачі різняться, але більшість фондів оголошують конкурси навесні або на початку осені.
Важливо: на відміну від національних програм, тут частіше враховуються не лише оцінки, а й громадська активність, мотивація, оригінальність ідеї або проєкту.
Отримати стипендію в Словаччині - реально. Але для цього потрібно заздалегідь усе спланувати та бути уважним. Ось практичні поради, які допоможуть вам не втратити шанс і підвищити шанси на успіх:
Навчання в Словаччині - це можливість не лише отримати освіту безкоштовно, а й реальну фінансову підтримку. Головне - не відкладати, все вчасно підготувати і розуміти, як працює система.
Так, студенти в Словаччині можуть одночасно претендувати на кілька видів стипендій. Наприклад, мотиваційну стипендію від університету, соціальну допомогу та додаткову підтримку через Erasmus+. Головне - відповідати вимогам кожної окремої програми.
Так, але важливо враховувати мову навчання. Багато програм передбачають навчання словацькою. Якщо ви не володієте мовою, можете пройти підготовчий курс - це особливо актуально для стипендій від уряду Словаччини. Такий курс триває 10 місяців і стартує у вересні.
Терміни подачі залежать від конкретної програми. Наприклад, Національна стипендіальна програма (NSP) зазвичай відкрита навесні (березень - квітень). Програма Erasmus Mundus - з грудня до лютого. Точні дати публікуються щороку, тому важливо стежити за оновленнями.
Ні. Більшість програм вимагають принаймні попереднє підтвердження про зарахування або офіційний лист від університету. Без документа про намір вас зарахувати подати заявку неможливо.
Як правило, потрібно: копія паспорта, академічна довідка або атестат з перекладом, мотиваційний лист, CV (резюме), підтвердження зарахування або вступу, іноді - довідка про доходи сім’ї. Точний перелік документів залежить від умов конкретної програми.
Офіційні сайти стипендіальних програм:
Словаччина - одна з небагатьох країн Європи, де можна не лише навчатися безкоштовно, а й отримувати стабільну фінансову підтримку. Державні стипендії, мотиваційні виплати, гранти Erasmus+ та інші міжнародні програми - усе це реально доступне для іноземних студентів, якщо правильно підготуватись і вчасно подати заявку.
На навчальний рік 2026/2027 передбачено десятки стипендіальних напрямів: від підтримки талановитих студентів до щорічних грантів на навчання та проживання. Багато програм дозволяють пройти підготовчі курси словацької мови, а деякі виплати можна отримувати ще до початку основного навчання. Головне - мати мотивацію і не втратити дедлайни.
Рекомендації від команди Postupai:
А якщо ви не знаєте, з чого почати - ми поруч, щоб допомогти. Ми супроводжуємо студентів на кожному етапі: від вибору університету до успішної подачі документів.
Освіта в Словаччині - це реальність. І стипендія - саме те, що допоможе вам зробити цей крок упевнено. Починайте підготовку вже сьогодні - і нехай 2026/2027 стане роком вашого успіху.
Але із задоволенням допоможемо вступити до університету Словаччини - візьмемо на себе всю бюрократію та оформлення документів, а ви зможете подати заявку на стипендію вже протягом навчального року.
Так, можна. Але важливо враховувати вимоги конкретної програми. Наприклад, у Національній стипендіальній програмі (NSP) подавати заявку можна лише з 18 років. Тому перед подачею обов’язково перевіряйте умови участі.
Так, серед студентів, які вступили до університетів Словаччини з допомогою Postupai, є ті, хто успішно отримав стипендії. Це були державні виплати, мотиваційні стипендії, гранти від університетів і підтримка від різних фондів. Усе залежить від самого студента - його цілей, активності та бажання розвиватися.
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