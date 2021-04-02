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Безкоштовна освіта в Польщі vs Словаччині - де краще навчатися

Блог
дата зміни: 29.05.2025

Освіта для українців: Польща чи Словаччина?

Щорічно тисячі українських випускників стоять перед важливим рішенням - яку країну обрати для здобуття вищої освіти за кордоном? Серед найпопулярніших напрямків для навчання в Європі - Польща та Словаччина. Обидві країни відкривають двері до якісної європейської освіти, але кожна має свої особливості, переваги, обмеження та умови вступу.

Польща відома українцям своєю географічною близькістю, зрозумілою мовою, доступною інфраструктурою та великою кількістю університетів. Проте далеко не кожен абітурієнт знає, що навчання у Польщі безкоштовне тільки для тих, хто має карту поляка або виграв грант. В іншому випадку доведеться платити і чимало.

У той час Словаччина пропонує більш доступний шлях до європейського диплому: навчання в державних вишах словацькою мовою - безкоштовне для всіх українців. А вступ на більшість спеціальностей можливий без іспитів. Також Словаччина відзначається лояльним ставленням до іноземних студентів, високим рівнем безпеки та визнанням дипломів у ЄС.

У цій статті ми зробимо чесне та глибоке порівняння - що краще, безкоштовна освіта в Польщі чи в Словаччині? Ми проаналізуємо умови вступу, витрати на навчання та проживання, можливості для працевлаштування під час та після навчання, стипендії, студентське життя та якість диплома.

Зміст

Безкоштовна освіта в Польщі vs Словаччині - де краще навчатися

У Словаччині студенти можуть безкоштовно їздити в поїздах по всій країні

Як отримати безкоштовну освіту: умови для українців

Польща

Безкоштовна освіта в Польщі можлива, але лише за певних умов. Для більшості українських абітурієнтів вона доступна тільки за виконання конкретних вимог:

  • Наявність "Карти поляка"
    Маючи польське походження (підтверджене документально), ви можете отримати Карту поляка - це дає право на безкоштовне навчання у державних університетах Польщі нарівні з громадянами.
  • Наявність PESEL або "Карти побиту"
    Українці зі статусом тимчасового чи постійного проживання (з номером PESEL або картою побиту) можуть вчитися безкоштовно на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.
  • Сертифікат знання польської мови (рівень C1)
    Офіційний сертифікат Державної екзаменаційної комісії на рівень C1 також дає право на безкоштовне навчання.
  • Конкурси та стипендії
    Деякі університети й урядові програми пропонують гранти на навчання. Конкуренція зазвичай дуже висока.
  • Житло
    Гуртожиток - від 100 євро/місяць. Через попит багато студентів орендують кімнати за 300–500 євро.

Якщо ви не маєте польського походження, PESEL або сертифіката C1 - навчання буде платним:

  • Польською мовою - 800-2000 € / рік
  • Англійською мовою - 1800-3000 € / рік

Словаччина

Словаччина пропонує найбільш прозорі умови для безкоштовного навчання українців:

  • Навчання словацькою мовою — безкоштовне
    Завдяки угоді з 2014 року між Україною та Словаччиною, всі українці можуть вступити до державного університету безкоштовно, якщо обирають навчання словацькою.
  • Вступ без іспитів
    Більшість факультетів приймають студентів без ЗНО, НМТ чи інших іспитів. Достатньо пройти співбесіду або надати сертифікат знання мови (рівень A2–B1).
  • Гуртожитки для студентів
    До 90% студентів отримують гуртожиток. Вартість - 80-120 € / місяць. При нестачі місць у Братиславі та Кошице можна зняти кімнату за 200–300 €.
  • Студентський ВНЖ
    Після зарахування автоматично оформлюється студентський ВНЖ, який можна продовжувати щороку. Дає право подати на ПМП та громадянство.
  • Знання мови
    Рекомендований рівень для навчання - B1-B2. Його можна отримати на курсах словацької мови у мінігрупах.

Навчання англійською мовою - платне:

  • Бакалаврат 1000-5000 € / рік
  • Магістратура до 8000-12000 € / рік

Порівняльна таблиця умов безкоштовної освіти

Порівняльна таблиця умов безкоштовної освіти: Польща vs Словаччина
Критерій Польща Словаччина
Мова навчання Польська, англійська Словацька (безкоштовно),
англійська (платно)
Для кого безкоштовно З картою поляка, PESEL, C1 Для всіх українців
Вступні іспити Часто обов'язкові У більшості випадків
не потрібні
Наявність гуртожитків Обмежена, високий попит 90% студентів отримують місце
Вартість гуртожитку/кімнати 100-500 € 80-300 €
Ціна навчання без пільг 800-3000 € Безкоштовно
або 1000-12000 € (англ.)
Стипендії Є, висока конкуренція Доступні,
вище шанси отримати
Студентський ВНЖ Окрема складна процедура Автоматично після зарахування
Шанси на безкоштовне
місце		 Залежить від документів Високі для всіх українців

Польща чи Словаччина? підсумовуємо

Польща - гарний варіант для тих, хто має Карту поляка, PESEL або сертифікат С1. Якщо ви не маєте таких пільг, навчання буде платним.

Словаччина - оптимальний вибір для українців, які хочуть гарантовано навчатися безкоштовно без складної бюрократії, з високими шансами на отримання гуртожитку, стипендії, студентського ВНЖ та диплома, який визнається у ЄС.

Обирайте свідомо. А якщо потрібна допомога - звертайтеся до команди Postupai, яка проведе вас через усі етапи вступу!

Якість освіти в Польщі та Словаччині: що обрати українському студенту

Польща - широкий вибір, але неоднорідна якість дипломів

У Польщі налічується понад 400 університетів - державних, приватних та галузевих. Це створює велику кількість можливостей, однак рівень якості освіти суттєво відрізняється залежно від навчального закладу. Деякі польські дипломи мають обмежене визнання на міжнародному ринку, особливо у випадку приватних вишів.

Переваги навчання в Польщі:

Недоліки польської освіти:

  • Не всі університети мають високі рейтинги в Європі та світі.
  • Приватні дипломи часто менш конкурентоспроможні на ринку праці.
  • Потрібна ретельна перевірка акредитації вишу перед вступом.

Словаччина - стабільна якість і диплом, визнаний у всій Європі

Словаччина має близько 20 державних університетів і декілька приватних. Незважаючи на меншу кількість, якість освіти стабільно висока. Усі дипломи державних вишів автоматично визнаються в Європейському Союзі - без потреби в додатковій нострифікації.

Переваги навчання у Словаччині:

  • Офіційне визнання дипломів у країнах ЄС та за його межами.
  • Участь у програмах Erasmus+, Horizon Europe та інших європейських ініціативах.
  • Викладачі проходять стажування у провідних університетах Європи.
  • Акцент на практичне навчання: дуальні програми, проєкти з компаніями, стажування.

Недоліки словацької освіти:

  • Обмежений вибір англомовних програм.
  • Деякі спеціальності доступні лише в конкретних містах (наприклад, у Братиславі чи Кошице).

Працевлаштування під час навчання та після випуску

Можливість знайти роботу під час або після навчання є ключовим фактором для українських студентів за кордоном. Нижче - порівняльні дані ринку праці у двох країнах:

Порівняльні дані ринку праці у двох країнах:Польща vs Словаччина
Країна Рівень безробіття Середня зарплата (столиця)
Польща 10,3% ~960 євро/місяць (Варшава)
Словаччина 5,1% ~1190 євро/місяць (Братислава)

У Словаччині рівень безробіття майже вдвічі нижчий, а середня зарплата - на 20–25% вища, ніж у Польщі. Це означає кращі перспективи для студентів, які планують залишитися в країні після завершення навчання. Крім того, Словаччина - інтернаціональна, відкрита країна, де іноземці швидко адаптуються й легко інтегруються у місцеве середовище.

Можливості для студентів: робота, витрати, комфорт

Працевлаштування студентів - Польща vs Словаччина

Навчання в Європі - це не лише академічний процес, а й можливість отримати перший досвід роботи. Обидві країни дозволяють іноземним студентам працювати, але умови суттєво відрізняються.

У Польщі:

  • Для деяких типів тимчасового ВНЖ потрібно отримувати дозвіл на працевлаштування.
  • Роботодавці зазвичай очікують високий рівень знання польської мови та хоча б мінімальний досвід.
  • У великих містах, таких як Варшава чи Краків, висока конкуренція за вакансії серед студентів.

У Словаччині:

  • Студенти з ВНЖ мають право легально працювати до 20 годин на тиждень без окремого дозволу.
  • Після завершення навчання - простий перехід на ВНЖ для роботи.
  • Високий попит на молодих фахівців у галузях IT, інженерії, екології та природничих науках.

Вартість життя студентів у Польщі та Словаччині

Життя в обох країнах залишається доступним для студентів, однак у Словаччині витрати зазвичай нижчі. Розглянемо середні місячні витрати у столиці кожної країни:

Середні місячні витрати: Польща vs Словаччина
Категорія Польща (Варшава) Словаччина (Братислава)
Житло 300–400 € 100–300 €
Харчування 150–250 € 150–250 €
Транспорт 25–35 € ~17 €
Розваги та спорт 30–70 € 20–60 €
Разом на місяць ~500–750 € ~300–650 €

Цікаво знати - Студенти у Словаччині мають пільги на транспорт, знижки в кіно, театрах, спортзалах, бібліотеках і навіть супермаркетах. Це суттєво зменшує загальні витрати на життя.

Словаччина пропонує більш гнучкі можливості для працевлаштування студентів, менші витрати та сприятливі умови адаптації. Польща має розвиненішу інфраструктуру і ширший вибір програм, але вимагає вищого рівня інтеграції, знання мови та витрат.

Якщо ваша мета безкоштовна освіта в Європі з правом на ВНЖ, можливістю легальної роботи, європейським дипломом і доступним рівнем витрат - Словаччина буде найкращим вибором для українських студентів.

Бонус у Словаччині - студенти мають знижки на транспорт, у театрах, кіно, музеях і навіть супермаркетах. Доступний безкоштовний проїзд для студентів з ISIC.

Культурні особливості та ставлення до українців: Польща vs Словаччина

Обираючи навчання за кордоном, важливо враховувати не лише якість освіти чи вартість життя, а й наскільки комфортно інтегруватися в нове середовище. Культурна адаптація безпосередньо впливає на емоційний стан студента, його соціальні зв’язки, академічну успішність та мотивацію.

Польща - історія, яка все ще відчувається

Попри спільне минуле, відносини між українцями та поляками іноді залишаються напруженими - особливо через події ХХ століття. Це може впливати на повсякденне сприйняття українських студентів.

  • У великих містах (Краків, Варшава, Вроцлав) ставлення до українців значно толерантніше, ніж у сільській місцевості.
  • У менших населених пунктах мовний бар’єр і недостатня інтеграція можуть викликати труднощі в спілкуванні та побуті.
  • Деякі роботодавці очікують не лише знання мови, а й адаптації до польських культурних норм.
  • Часто українців сприймають не як студентів, а як дешеву робочу силу - це впливає на рівень поваги в колективах.

Навіть при високому рівні освіти, адаптація в Польщі може бути складнішою для тих, хто не володіє польською мовою або не має «Карти поляка».

Словаччина - спокійне минуле та комфортне сьогодення

Словаччина не має історичних конфліктів з Україною, а сучасна політична та культурна близькість сприяє дружньому ставленню до українських студентів.

  • Словаки сприймають українців як партнерів і сусідів, а не як тимчасових мігрантів.
  • Університети мають адаптаційні програми для іноземців: курси мови, тьюторські сесії, менторство.
  • У гуртожитках та кампусах українські студенти не відчувають дискримінації - спілкування на рівних.
  • Мова не є бар’єром: рівня A2–B1 достатньо для початку навчання, а з часом рівень підвищується природно.

Відгуки студентів - більшість українців відзначають, що в Словаччині їм легко знайти друзів, отримати підтримку від викладачів та швидко адаптуватися до нової країни.

Порівняння культурної адаптації: Польща vs Словаччина

Культурна адаптація: Польща vs Словаччина
Критерій Польща Словаччина
Ставлення до українців Залежить від регіону;
у містах - краще		 Загалом доброзичливе
по всій країні
Культурна близькість Є, але з історичним
напруженням		 Висока,
безконфліктне минуле
Вимоги до мови Обов’язкове знання
польської		 Достатньо рівня
A2–B1 словацької
Рівень дискримінації Може траплятися Дуже рідко фіксується
Адаптаційна підтримка Є, але не завжди
доступна іноземцям		 Системна підтримка
від університетів

Словаччина пропонує комфортніше середовище для українських студентів: менше бюрократії, менше упереджень, більше підтримки. Якщо ви хочете навчатися і жити в країні, де до вас ставитимуться з повагою та розумінням - Словаччина буде оптимальним вибором. Польща має потенціал, але вимагає більшої підготовки та адаптації.

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Безкоштовна освіта в Польщі vs Словаччині - де краще навчатися

Підтримка студентів: стипендії, гранти та міжнародні можливості

Навчання за кордоном - це не лише про лекції та іспити. Успішне студентське життя неможливе без фінансової, академічної та соціальної підтримки. Як Польща, так і Словаччина пропонують численні стипендії, гранти та програми міжнародного обміну. Однак підхід до українських студентів у цих країнах суттєво відрізняється.

Стипендії та гранти у Польщі

Польща має розвинену систему підтримки студентів, однак вона орієнтована переважно на громадян Польщі або осіб з Картою поляка. Доступ до фінансування для іноземців, зокрема українців, часто обмежений.

  • Державні стипендії - для студентів з високими академічними результатами.
  • Стипендії від Міністерства освіти Польщі - для відмінників і науковців.
  • Erasmus+ - міжнародна програма обміну для навчання або стажування в ЄС.
  • Фонди NAWA, POLONISTA - підтримка обраних напрямів (гуманітаристика, мовознавство).
  • Соціальні стипендії - для студентів з малозабезпечених сімей.

Конкуренція за стипендії у Польщі висока. Перевагу отримують польські громадяни, студенти з Картою поляка або ті, хто має особливі заслуги. Іноземцям часто доводиться покладатися на власні кошти або підтримку родини.

Стипендії та підтримка у Словаччині

Словаччина навпаки створила максимально відкриту і доступну систему для українських студентів, які навчаються безкоштовно на словацькій мові.

  • Стипендії за успішність — надаються автоматично після першого семестру, без додаткових іспитів чи ЗНО.
  • SAIA (Slovak Academic Information Agency) — міжнародні стипендії на навчання, дослідження, практику.
  • Програми обміну: Erasmus+, CEEPUS, Visegrad Fund.
  • Гранти від університетів — зазвичай зараховуються автоматично або за простою заявкою.
  • Пільги — студенти мають знижки на транспорт, харчування, проживання, подорожі ЄС.

У Словаччині стипендії реально отримувати вже з першого курсу, навіть без високих результатів ЗНО чи олімпіад. Держава та університети розглядають фінансову підтримку як частину соціального пакету для всіх студентів, незалежно від громадянства.

Якщо ви хочете отримати стипендію, доступ до міжнародних програм та пільги для студентів без складних конкурсів - Словаччина надає більше можливостей. Польща пропонує якісні програми, але конкуренція вища, а підтримка для українців менш доступна.

Як зробити правильний вибір - покрокова інструкція

Правильний вибір країни для навчання — це не тільки про престиж університету. Важливо враховувати весь спектр: від особистих цілей до мовного бар’єру. Ось покроковий план, який допоможе ухвалити обдумане рішення:

1. Визначте свої професійні та особисті цілі

  • Яку спеціальність ви хочете обрати?
  • Чи бачите себе в науці, бізнесі, ІТ чи соціальній сфері?
  • Хочете залишитися в ЄС чи повернутись в Україну?

Приклад: Словаччина - чудовий вибір для технічних, медичних, природничих напрямів. Польща — для гуманітарних наук, міжнародних відносин.

2. Оцініть фінансові можливості родини

  • Чи зможете ви оплатити навчання, якщо не пройдете на бюджет?
  • Чи є кошти на проживання та мовні курси?

Факт: У Словаччині гарантовано безкоштовне навчання словацькою мовою. У Польщі - лише за пільгами або платно.

3. Врахуйте умови працевлаштування та рівень життя

  • Який рівень безробіття в країні?
  • Скільки коштує життя, чи легко знайти підробіток?

Висновок: Словаччина має вищу середню зарплату та нижче безробіття, що дає студентам більше шансів для кар’єрного старту.

4. Поговоріть з тими, хто вже навчається

Досвід з перших вуст - безцінний. Попросіть поради у знайомих або прочитайте відгуки студентів на сайті Postupai.

5. Дослідіть гранти і стипендії

З’ясуйте, чи підтримує ваш університет іноземців, чи є доступ до Erasmus+, SAIA тощо. У Словаччині часто фінансова підтримка доступна вже з 1 курсу.

Польща чи Словаччина, що обрати українцям?

Коли обрати Польщу

  • Є Карта поляка або сертифікат С1.
  • Хочете вчитись англійською та готові платити.
  • Плануєте будувати кар’єру саме в Польщі.

Навчання коштує від 800 до 3000 €, конкуренція висока, адаптація може бути складною.

Коли Словаччина - кращий вибір

  • Хочете вчитися безкоштовно без бюрократії.
  • Цінуєте просте оформлення ВНЖ і підтримку студентів.
  • Шукаєте реальні шанси залишитися в Європі після ВНЗ.

Зведена таблиця порівняння

Таблиця де краще навчатися: Польщі vs Словаччині
Параметр Польща Словаччина
Безкоштовне навчання Лише з пільгами Для всіх українців
Навчання англійською 1800-3000 €/рік 1000-8000 €/рік
Гуртожиток Дефіцит, 100 € 80–120 €, місць
більше шанса
Рівень безробіття 10,3% 5,1%
Середня зарплата ~960 € ~1190 €
Ставлення до українців Змішане Дружнє, лояльне
Стипендії та гранти Є, конкуренція Є, легше отримати
Інтеграція Потребує зусиль Комфортна
Можливість
залишитися		 Складно Легко
(ВНЖ потім ПМП)

Фінальний висновок

Якщо ви шукаєте дійсно безкоштовну освіту, легку адаптацію, простий вступ без іспитів і шанс на успішну кар’єру в Європі - обирайте Словаччину. Польща підходить тим, хто має пільги, добре знає мову і хоче жити саме там.

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Запитання-відповідь

  • Чи потрібно здавати ЗНО або НМТ для вступу до університету в Словаччині?

    Ні, для вступу до більшості словацьких університетів українським абітурієнтам не потрібно здавати ЗНО або НМТ. Більшість вступних кампаній проходить на основі середнього балу атестата та поданих документів.

  • Яка мова навчання в університетах Словаччини?

    Основна мова навчання - словацька. Саме навчання словацькою мовою є безкоштовним. Деякі університети пропонують програми англійською, але вони зазвичай платні. Для навчання словацькою достатньо володіння мовою на рівні A2–B1.

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