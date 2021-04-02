Щорічно тисячі українських випускників стоять перед важливим рішенням - яку країну обрати для здобуття вищої освіти за кордоном? Серед найпопулярніших напрямків для навчання в Європі - Польща та Словаччина. Обидві країни відкривають двері до якісної європейської освіти, але кожна має свої особливості, переваги, обмеження та умови вступу.
Польща відома українцям своєю географічною близькістю, зрозумілою мовою, доступною інфраструктурою та великою кількістю університетів. Проте далеко не кожен абітурієнт знає, що навчання у Польщі безкоштовне тільки для тих, хто має карту поляка або виграв грант. В іншому випадку доведеться платити і чимало.
У той час Словаччина пропонує більш доступний шлях до європейського диплому: навчання в державних вишах словацькою мовою - безкоштовне для всіх українців. А вступ на більшість спеціальностей можливий без іспитів. Також Словаччина відзначається лояльним ставленням до іноземних студентів, високим рівнем безпеки та визнанням дипломів у ЄС.
У цій статті ми зробимо чесне та глибоке порівняння - що краще, безкоштовна освіта в Польщі чи в Словаччині? Ми проаналізуємо умови вступу, витрати на навчання та проживання, можливості для працевлаштування під час та після навчання, стипендії, студентське життя та якість диплома.
У Словаччині студенти можуть безкоштовно їздити в поїздах по всій країні
Безкоштовна освіта в Польщі можлива, але лише за певних умов. Для більшості українських абітурієнтів вона доступна тільки за виконання конкретних вимог:
Якщо ви не маєте польського походження, PESEL або сертифіката C1 - навчання буде платним:
- Польською мовою - 800-2000 € / рік
- Англійською мовою - 1800-3000 € / рік
Словаччина пропонує найбільш прозорі умови для безкоштовного навчання українців:
Навчання англійською мовою - платне:
- Бакалаврат 1000-5000 € / рік
- Магістратура до 8000-12000 € / рік
|Критерій
|Польща
|Словаччина
|Мова навчання
|Польська, англійська
|Словацька (безкоштовно),
англійська (платно)
|Для кого безкоштовно
|З картою поляка, PESEL, C1
|Для всіх українців
|Вступні іспити
|Часто обов'язкові
|У більшості випадків
не потрібні
|Наявність гуртожитків
|Обмежена, високий попит
|90% студентів отримують місце
|Вартість гуртожитку/кімнати
|100-500 €
|80-300 €
|Ціна навчання без пільг
|800-3000 €
|Безкоштовно
або 1000-12000 € (англ.)
|Стипендії
|Є, висока конкуренція
|Доступні,
вище шанси отримати
|Студентський ВНЖ
|Окрема складна процедура
|Автоматично після зарахування
|Шанси на безкоштовне
місце
|Залежить від документів
|Високі для всіх українців
Польща - гарний варіант для тих, хто має Карту поляка, PESEL або сертифікат С1. Якщо ви не маєте таких пільг, навчання буде платним.
Словаччина - оптимальний вибір для українців, які хочуть гарантовано навчатися безкоштовно без складної бюрократії, з високими шансами на отримання гуртожитку, стипендії, студентського ВНЖ та диплома, який визнається у ЄС.
Обирайте свідомо. А якщо потрібна допомога - звертайтеся до команди Postupai, яка проведе вас через усі етапи вступу!
У Польщі налічується понад 400 університетів - державних, приватних та галузевих. Це створює велику кількість можливостей, однак рівень якості освіти суттєво відрізняється залежно від навчального закладу. Деякі польські дипломи мають обмежене визнання на міжнародному ринку, особливо у випадку приватних вишів.
Переваги навчання в Польщі:
Недоліки польської освіти:
Словаччина має близько 20 державних університетів і декілька приватних. Незважаючи на меншу кількість, якість освіти стабільно висока. Усі дипломи державних вишів автоматично визнаються в Європейському Союзі - без потреби в додатковій нострифікації.
Переваги навчання у Словаччині:
Недоліки словацької освіти:
Можливість знайти роботу під час або після навчання є ключовим фактором для українських студентів за кордоном. Нижче - порівняльні дані ринку праці у двох країнах:
|Країна
|Рівень безробіття
|Середня зарплата (столиця)
|Польща
|10,3%
|~960 євро/місяць (Варшава)
|Словаччина
|5,1%
|~1190 євро/місяць (Братислава)
У Словаччині рівень безробіття майже вдвічі нижчий, а середня зарплата - на 20–25% вища, ніж у Польщі. Це означає кращі перспективи для студентів, які планують залишитися в країні після завершення навчання. Крім того, Словаччина - інтернаціональна, відкрита країна, де іноземці швидко адаптуються й легко інтегруються у місцеве середовище.
Навчання в Європі - це не лише академічний процес, а й можливість отримати перший досвід роботи. Обидві країни дозволяють іноземним студентам працювати, але умови суттєво відрізняються.
Життя в обох країнах залишається доступним для студентів, однак у Словаччині витрати зазвичай нижчі. Розглянемо середні місячні витрати у столиці кожної країни:
|Категорія
|Польща (Варшава)
|Словаччина (Братислава)
|Житло
|300–400 €
|100–300 €
|Харчування
|150–250 €
|150–250 €
|Транспорт
|25–35 €
|~17 €
|Розваги та спорт
|30–70 €
|20–60 €
|Разом на місяць
|~500–750 €
|~300–650 €
Цікаво знати - Студенти у Словаччині мають пільги на транспорт, знижки в кіно, театрах, спортзалах, бібліотеках і навіть супермаркетах. Це суттєво зменшує загальні витрати на життя.
Словаччина пропонує більш гнучкі можливості для працевлаштування студентів, менші витрати та сприятливі умови адаптації. Польща має розвиненішу інфраструктуру і ширший вибір програм, але вимагає вищого рівня інтеграції, знання мови та витрат.
Якщо ваша мета безкоштовна освіта в Європі з правом на ВНЖ, можливістю легальної роботи, європейським дипломом і доступним рівнем витрат - Словаччина буде найкращим вибором для українських студентів.
Бонус у Словаччині - студенти мають знижки на транспорт, у театрах, кіно, музеях і навіть супермаркетах. Доступний безкоштовний проїзд для студентів з ISIC.
Обираючи навчання за кордоном, важливо враховувати не лише якість освіти чи вартість життя, а й наскільки комфортно інтегруватися в нове середовище. Культурна адаптація безпосередньо впливає на емоційний стан студента, його соціальні зв’язки, академічну успішність та мотивацію.
Попри спільне минуле, відносини між українцями та поляками іноді залишаються напруженими - особливо через події ХХ століття. Це може впливати на повсякденне сприйняття українських студентів.
Навіть при високому рівні освіти, адаптація в Польщі може бути складнішою для тих, хто не володіє польською мовою або не має «Карти поляка».
Словаччина не має історичних конфліктів з Україною, а сучасна політична та культурна близькість сприяє дружньому ставленню до українських студентів.
Відгуки студентів - більшість українців відзначають, що в Словаччині їм легко знайти друзів, отримати підтримку від викладачів та швидко адаптуватися до нової країни.
|Критерій
|Польща
|Словаччина
|Ставлення до українців
|Залежить від регіону;
у містах - краще
|Загалом доброзичливе
по всій країні
|Культурна близькість
|Є, але з історичним
напруженням
|Висока,
безконфліктне минуле
|Вимоги до мови
|Обов’язкове знання
польської
|Достатньо рівня
A2–B1 словацької
|Рівень дискримінації
|Може траплятися
|Дуже рідко фіксується
|Адаптаційна підтримка
|Є, але не завжди
доступна іноземцям
|Системна підтримка
від університетів
Словаччина пропонує комфортніше середовище для українських студентів: менше бюрократії, менше упереджень, більше підтримки. Якщо ви хочете навчатися і жити в країні, де до вас ставитимуться з повагою та розумінням - Словаччина буде оптимальним вибором. Польща має потенціал, але вимагає більшої підготовки та адаптації.
Залиште заявку - і ми допоможемо вам вступити до європейського вишу без іспитів та ЗНО!
Навчання за кордоном - це не лише про лекції та іспити. Успішне студентське життя неможливе без фінансової, академічної та соціальної підтримки. Як Польща, так і Словаччина пропонують численні стипендії, гранти та програми міжнародного обміну. Однак підхід до українських студентів у цих країнах суттєво відрізняється.
Польща має розвинену систему підтримки студентів, однак вона орієнтована переважно на громадян Польщі або осіб з Картою поляка. Доступ до фінансування для іноземців, зокрема українців, часто обмежений.
Конкуренція за стипендії у Польщі висока. Перевагу отримують польські громадяни, студенти з Картою поляка або ті, хто має особливі заслуги. Іноземцям часто доводиться покладатися на власні кошти або підтримку родини.
Словаччина навпаки створила максимально відкриту і доступну систему для українських студентів, які навчаються безкоштовно на словацькій мові.
У Словаччині стипендії реально отримувати вже з першого курсу, навіть без високих результатів ЗНО чи олімпіад. Держава та університети розглядають фінансову підтримку як частину соціального пакету для всіх студентів, незалежно від громадянства.
Якщо ви хочете отримати стипендію, доступ до міжнародних програм та пільги для студентів без складних конкурсів - Словаччина надає більше можливостей. Польща пропонує якісні програми, але конкуренція вища, а підтримка для українців менш доступна.
Правильний вибір країни для навчання — це не тільки про престиж університету. Важливо враховувати весь спектр: від особистих цілей до мовного бар’єру. Ось покроковий план, який допоможе ухвалити обдумане рішення:
Приклад: Словаччина - чудовий вибір для технічних, медичних, природничих напрямів. Польща — для гуманітарних наук, міжнародних відносин.
Факт: У Словаччині гарантовано безкоштовне навчання словацькою мовою. У Польщі - лише за пільгами або платно.
Висновок: Словаччина має вищу середню зарплату та нижче безробіття, що дає студентам більше шансів для кар’єрного старту.
Досвід з перших вуст - безцінний. Попросіть поради у знайомих або прочитайте відгуки студентів на сайті Postupai.
З’ясуйте, чи підтримує ваш університет іноземців, чи є доступ до Erasmus+, SAIA тощо. У Словаччині часто фінансова підтримка доступна вже з 1 курсу.
Навчання коштує від 800 до 3000 €, конкуренція висока, адаптація може бути складною.
|Параметр
|Польща
|Словаччина
|Безкоштовне навчання
|Лише з пільгами
|Для всіх українців
|Навчання англійською
|1800-3000 €/рік
|1000-8000 €/рік
|Гуртожиток
|Дефіцит, 100 €
|80–120 €, місць
більше шанса
|Рівень безробіття
|10,3%
|5,1%
|Середня зарплата
|~960 €
|~1190 €
|Ставлення до українців
|Змішане
|Дружнє, лояльне
|Стипендії та гранти
|Є, конкуренція
|Є, легше отримати
|Інтеграція
|Потребує зусиль
|Комфортна
|Можливість
залишитися
|Складно
|Легко
(ВНЖ потім ПМП)
Якщо ви шукаєте дійсно безкоштовну освіту, легку адаптацію, простий вступ без іспитів і шанс на успішну кар’єру в Європі - обирайте Словаччину. Польща підходить тим, хто має пільги, добре знає мову і хоче жити саме там.
Залиште заявку просто зараз - отримайте безкоштовну консультацію від наших експертів щодо навчання в Словаччині чи Польщі.
Ні, для вступу до більшості словацьких університетів українським абітурієнтам не потрібно здавати ЗНО або НМТ. Більшість вступних кампаній проходить на основі середнього балу атестата та поданих документів.
Основна мова навчання - словацька. Саме навчання словацькою мовою є безкоштовним. Деякі університети пропонують програми англійською, але вони зазвичай платні. Для навчання словацькою достатньо володіння мовою на рівні A2–B1.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді