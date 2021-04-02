В этой статье мы проведём честное и глубокое сравнение — что лучше: бесплатное образование в Польше или в Словакии? Мы проанализируем условия поступления, расходы на обучение и проживание, возможности трудоустройства во время и после учёбы, стипендии, студенческую жизнь и качество диплома.

В то же время Словакия предлагает более доступный путь к европейскому диплому: обучение в государственных вузах на словацком языке — бесплатное для всех украинцев. А поступление на большинство специальностей возможно без экзаменов. Также Словакия отличается лояльным отношением к иностранным студентам, высоким уровнем безопасности и признанием дипломов в ЕС.

Польша известна украинцам своей географической близостью, понятным языком, доступной инфраструктурой и большим количеством университетов. Однако далеко не каждый абитуриент знает, что обучение в Польше бесплатное только для тех, кто имеет Карту поляка или выиграл грант. В остальных случаях придётся платить — и немало.

Ежегодно тысячи украинских выпускников стоят перед важным решением — какую страну выбрать для получения высшего образования за границей? Среди самых популярных направлений для учебы в Европе — Польша и Словакия. Обе страны открывают двери к качественному европейскому образованию, но каждая имеет свои особенности, преимущества, ограничения и условия поступления.

В Словакии студенты могут бесплатно ездить на поездах по всей стране

Как получить бесплатное образование - условия

Польша

Бесплатное образование в Польше возможно, но только при выполнении определённых условий. Для большинства украинских абитуриентов оно доступно при соблюдении следующих требований:

Наличие "Карты поляка"

Если у вас есть польское происхождение (подтвержденное документально), вы можете получить Карту поляка - она дает право на бесплатное обучение в государственных университетах Польши наравне с гражданами.

Если у вас есть польское происхождение (подтвержденное документально), вы можете получить Карту поляка - она дает право на бесплатное обучение в государственных университетах Польши наравне с гражданами. Наличие PESEL или "Карты побыту"

Украинцы со статусом временного или постоянного проживания (с номером PESEL или картой побыту) могут учиться бесплатно на тех же условиях, что и граждане Польши.

Украинцы со статусом временного или постоянного проживания (с номером PESEL или картой побыту) могут учиться бесплатно на тех же условиях, что и граждане Польши. Сертификат знания польского языка (уровень C1)

Официальный сертификат Государственной экзаменационной комиссии на уровень C1 также дает право на бесплатное обучение.

Официальный сертификат Государственной экзаменационной комиссии на уровень C1 также дает право на бесплатное обучение. Конкурсы и стипендии

Некоторые университеты и государственные программы предлагают гранты на обучение. Конкурс на такие места обычно очень высокий.

Некоторые университеты и государственные программы предлагают на обучение. Конкурс на такие места обычно очень высокий. Проживание

Общежитие - от 100 евро в месяц. Из-за большого спроса многие студенты арендуют комнаты по 300-500 евро.

Если у вас нет польского происхождения, PESEL или сертификата C1 - обучение будет платным: На польском языке - 800-2000 € / год

На английском языке - 1800-3000 € / год

Словакия

Словакия предлагает самые прозрачные условия для бесплатного обучения украинцев:

Обучение на словацком - бесплатно

Благодаря соглашению с 2014 года между Украиной и Словакией, все украинцы могут поступить в государственный университет бесплатно, если выбирают обучение на словацком языке.

Благодаря соглашению с 2014 года между Украиной и Словакией, все украинцы могут поступить в государственный университет бесплатно, если выбирают обучение на словацком языке. Поступление без экзаменов

Большинство факультетов принимают студентов без ЗНО, НМТ или других экзаменов . Достаточно пройти собеседование или предоставить сертификат знания языка (уровень A2–B1).

Большинство факультетов принимают студентов . Достаточно пройти собеседование или предоставить сертификат знания языка (уровень A2–B1). Общежития для студентов

До 90% студентов получают место в общежитии. Стоимость - 80-120 € в месяц. При нехватке мест в Братиславе и Кошице можно арендовать комнату за 200-300 €.

До 90% студентов получают место в общежитии. Стоимость - 80-120 € в месяц. При нехватке мест в Братиславе и Кошице можно арендовать комнату за 200-300 €. Студенческий ВНЖ

После зачисления автоматически оформляется студенческий вид на жительство, который можно ежегодно продлевать. Он дает право подать на ПМЖ и гражданство.

После зачисления автоматически оформляется студенческий вид на жительство, который можно ежегодно продлевать. Он дает право подать на ПМЖ и гражданство. Знание языка

Рекомендуемый уровень для обучения - B1-B2. Его можно получить на курсах словацкого языка в мини-группах.

Обучение на английском языке — платное: Бакалавриат - 1000-5000 € / год

Магистратура - до 8000-12000 € / год

Сравнительная таблица условий бесплатного обучения

Сравнительная таблица условий бесплатного обучения: Польша vs Словакия Критерий Польша Словакия Язык обучения Польский, английский Словацкий (бесплатно),

английский (платно) Для кого бесплатно С Картой поляка, PESEL, C1 Для всех украинцев Вступительные экзамены Часто обязательны В большинстве случаев

не требуются Наличие общежитий Ограниченное, высокий спрос 90% студентов получают место Стоимость общежития/комнаты 100-500 € 80-300 € Цена обучения без льгот 800-3000 € Бесплатно

или 1000-12000 € (англ.) Стипендии Есть, высокая конкуренция Доступны,

выше шансы получить Студенческий ВНЖ Отдельная сложная процедура Автоматически после зачисления Шансы на бесплатное

место Зависят от документов Высокие для всех украинцев

Польша или Словакия? подводим итоги

Польша - хороший вариант для тех, у кого есть "Карта поляка", PESEL или сертификат С1. Если у вас нет таких льгот - обучение будет платным.

Словакия - оптимальный выбор для украинцев, которые хотят гарантированно учиться бесплатно без сложной бюрократии, с высокими шансами на получение общежития, стипендии, студенческого ВНЖ и диплома, признанного в ЕС.

Выбирайте осознанно. А если нужна помощь - обращайтесь к команде Postupai, которая проведёт вас через все этапы поступления!

Качество образования в Польше и Словакии: что выбрать студенту

Польша - широкий выбор, но неоднородное качество дипломов

В Польше более 400 университетов - государственных, частных и профильных. Это даёт много возможностей, но уровень качества образования сильно варьируется в зависимости от вуза. Некоторые дипломы, особенно частных вузов, имеют ограниченное признание на международном рынке.

Преимущества обучения в Польше:

Широкий выбор специальностей и форм обучения: очная, заочная, дистанционная.

Современная инфраструктура - кампусы, лаборатории, научные центры.

Много программ на английском языке.

Участие в международных программах Erasmus+, студенческих обменах и проектах.

Недостатки польского образования:

Не все вузы имеют высокие рейтинги в Европе и мире.

Дипломы частных вузов часто менее конкурентоспособны на рынке труда.

Необходимо внимательно проверять аккредитацию вуза перед поступлением.

Словакия - стабильное качество и диплом, признанный по всей Европе

В Словакии около 20 государственных университетов и несколько частных. Несмотря на меньшее количество, качество образования стабильно высокое. Все дипломы государственных вузов автоматически признаются в ЕС - без необходимости дополнительной нострификации.

Преимущества обучения в Словакии:

Официальное признание дипломов в странах ЕС и за его пределами.

Участие в Erasmus+, Horizon Europe и других европейских инициативах.

Преподаватели проходят стажировки в ведущих вузах Европы.

Упор на практическое обучение: дуальные программы, проекты с компаниями, стажировки.

Недостатки словацкого образования:

Ограниченный выбор программ на английском языке.

Некоторые специальности доступны только в отдельных городах (например, в Братиславе или Кошице).

Трудоустройство во время обучения и после выпуска

Возможность найти работу во время или после учёбы - важный фактор для украинских студентов. Ниже - сравнительные данные по рынку труда в двух странах:

Сравнительные данные по рынку труда: Польша vs Словакия Страна Уровень

безработицы Средняя зарплата (столица) Польша 10,3% ~960 евро/мес. (Варшава) Словакия 5,1% ~1190 евро/мес. (Братислава)

В Словакии уровень безработицы почти вдвое ниже, а средняя зарплата - на 20-25% выше, чем в Польше. Это означает лучшие перспективы для студентов, которые планируют остаться в стране после окончания учёбы. Кроме того, Словакия - интернациональная и открытая страна, где иностранцам легче адаптироваться и интегрироваться в общество.

Возможности для студентов: работа, расходы, комфорт

Трудоустройство студентов - Польша vs Словакия

Обучение в Европе - это не только академическая подготовка, но и шанс получить первый рабочий опыт. Обе страны разрешают иностранным студентам работать, но условия существенно различаются.

В Польше:

Для некоторых типов ВНЖ необходимо получать разрешение на работу.

Работодатели часто требуют высокий уровень владения польским и минимальный опыт.

В больших городах (Варшава, Краков) высокая конкуренция за вакансии среди студентов.

В Словакии:

Студенты с ВНЖ могут легально работать до 20 часов в неделю без отдельного разрешения.

После окончания учёбы - простой переход на рабочий ВНЖ.

Высокий спрос на молодых специалистов в IT, инженерии, экологии и естественных науках.

Стоимость жизни студентов в Польше и Словакии

Жизнь в обеих странах доступна для студентов, однако в Словакии расходы обычно ниже. Сравним средние ежемесячные траты в столицах:

Средние ежемесячные расходы: Польша vs Словакия Категория Польша

(Варшава) Словакия

(Братислава) Жильё 300-400 € 100-300 € Питание 150-250 € 150-250 € Транспорт 25-35 € ~17 € Развлечения и спорт 30-70 € 20-60 € Итого в месяц ~500-750 € ~300-650 €

Интересно знать - студенты в Словакии получают льготы на транспорт, скидки в кино, театрах, спортзалах, библиотеках и даже супермаркетах. Это существенно снижает общие расходы.

Словакия предлагает более гибкие возможности для трудоустройства студентов, меньшие расходы и благоприятные условия адаптации. Польша обладает развитой инфраструктурой и широким выбором программ, но требует большего уровня интеграции, знания языка и финансов.

Если ваша цель - бесплатное образование в Европе с правом на ВНЖ, возможностью легальной работы, европейским дипломом и умеренным уровнем расходов - Словакия будет наилучшим выбором для украинских студентов.

Бонус в Словакии - студенты получают скидки на транспорт, в театрах, кино, музеях и даже супермаркетах. Также возможен бесплатный проезд для владельцев ISIC.

Культурные особенности и отношение: Польша vs Словакия

Выбирая обучение за границей, важно учитывать не только качество образования и стоимость жизни, но и насколько комфортно адаптироваться к новой среде. Культурная адаптация напрямую влияет на эмоциональное состояние студента, его социальные связи, академическую успеваемость и мотивацию.

Польша - история, которую всё ещё ощущают

Несмотря на общее прошлое, отношения между украинцами и поляками иногда остаются напряжёнными - особенно из-за событий XX века. Это может влиять на повседневное восприятие украинских студентов.

В крупных городах (Краков, Варшава, Вроцлав) отношение к украинцам гораздо более толерантное, чем в провинции.

В маленьких населённых пунктах языковой барьер и недостаточная интеграция могут вызывать трудности в быту и общении.

Некоторые работодатели ожидают не только знание языка, но и адаптацию к польским культурным нормам.

Часто украинцев воспринимают не как студентов, а как дешёвую рабочую силу - это влияет на уровень уважения в коллективах.

Даже при высоком уровне образования адаптация в Польше может быть сложнее для тех, кто не владеет польским языком или не имеет Карты поляка.

Словакия - спокойное прошлое и комфортное настоящее

У Словакии нет исторических конфликтов с Украиной, а современная политическая и культурная близость способствует доброжелательному отношению к украинским студентам.

Словаки воспринимают украинцев как партнёров и соседей, а не как временных мигрантов.

Университеты предлагают адаптационные программы для иностранцев: языковые курсы, тьюторские сессии, наставничество.

для иностранцев: языковые курсы, тьюторские сессии, наставничество. В общежитиях и на кампусах украинские студенты не сталкиваются с дискриминацией - общение на равных.

Языковой барьер минимален: уровня A2-B1 достаточно для начала учёбы, а дальше язык совершенствуется естественным путём.

Отзывы студентов: большинство украинцев отмечают, что в Словакии им легко находить друзей, получать поддержку от преподавателей и быстро адаптироваться к жизни в новой стране.

Сравнение культурной адаптации: Польша vs Словакия

Культурная адаптация: Польша vs Словакия Критерий Польша Словакия Отношение к украинцам Зависит от региона;

в городах — лучше В целом доброжелательное

по всей стране Культурная близость Есть, но с историческим

напряжением Высокая,

нет конфликтов в прошлом Требования к языку Обязательно знание

польского Достаточно уровня

A2–B1 словацкого Уровень дискриминации Иногда встречается Очень редко фиксируется Адаптационная поддержка Есть, но не всегда

доступна иностранцам Системная поддержка

от университетов

Словакия предлагает более комфортную среду для украинских студентов: меньше бюрократии, меньше предвзятости, больше поддержки. Если вы хотите учиться и жить в стране, где к вам будут относиться с уважением и пониманием - Словакия будет оптимальным выбором. Польша имеет потенциал, но требует большей подготовки и адаптации.