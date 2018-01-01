Професійний бакалаврат: Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU) Факультет: Машинобудування

Машинобудування Місце навчання: Словаччина, м. Братислава

Словаччина, м. Братислава Освітній ступінь: Бакалавр (професійний)

Бакалавр (професійний) Форма навчання: Денна

Денна Метод навчання: Очна присутність

Очна присутність Тривалість навчання: 4 роки

4 роки Мова навчання: словацька

словацька Вартість навчання: Безкоштовно для громадян ЄС та країн СНД за умови навчання словацькою мовою

Безкоштовно для громадян ЄС та країн СНД за умови навчання словацькою мовою Фінансова підтримка: Можливість отримання державної та корпоративної стипендії Чому варто обрати цю програму? Якщо вас цікавить автомобільна промисловість, машинобудування та ви хочете отримати не лише теоретичні знання, але й реальний виробничий досвід, ця програма — ідеальний вибір. Навчання відбувається в Словацькому технічному університеті у Братиславі і поєднує академічну підготовку з практикою в провідних міжнародних компаніях, таких як Volkswagen Slovakia, Continental, Schaeffler, Stellantis та інших. Що ви отримаєте під час навчання? Глибокі знання в галузі автомобільної та виробничої техніки

Навички оцінки якості, тестування транспортної техніки та роботи з нормативною документацією

Базові знання фізики, прикладної математики, механіки, матеріалознавства

Уміння вирішувати завдання, пов’язані з машинними вузлами, системами автоматизації та технологічними процесами

Практичний досвід професійної діяльності на підприємствах Як проходить навчання? Перші два роки подібні до класичних бакалаврських програм, але вже з практичним акцентом

Протягом усього періоду навчання ви проходите виробничу практику в обраній компанії

На четвертому курсі ви обираєте спеціалізацію відповідно до профілю вашої практики

Практика проходить під керівництвом досвідченого наставника, якого ви обираєте самостійно

Під час написання бакалаврської роботи ви використовуєте знання та досвід, набуті на практиці Де можна пройти практику? Ви можете обрати компанію зі списку: Volkswagen Slovakia

Schaeffler Slovensko

Continental Automotive Systems Slovakia

ZF Slovakia

Benteler Automotive SK

Boge Elastmetall Slovakia

Brose Prievidza

ZKW Slovakia

Stellantis Ці компанії — міжнародні лідери з сучасною технічною базою та чудовими можливостями для кар’єрного зростання. Що таке корпоративна стипендія? Корпоративна стипендія — це регулярна фінансова підтримка студента від партнерської компанії. Ви підписуєте договір з компанією, яка гарантує вам робоче місце після завершення навчання. Це не лише підтримка під час навчання, а й гарантоване працевлаштування за фахом. Додаткові переваги програми Безкоштовне навчання словацькою мовою

Робота в міжнародному середовищі

Формування професійних контактів ще під час навчання

Інтенсивний курс іноземних мов

Курси з презентаційних навичок, командної роботи та інших soft skills

Можливість продовжити навчання паралельно з роботою Кому підходить ця програма? Тим, хто хоче швидко розпочати кар’єру та отримати практичний досвід

Тим, хто цікавиться автомобільною та виробничою технікою

Тим, хто цінує гарантоване працевлаштування після закінчення вишу

Тим, хто прагне навчатися в реальних умовах, а не лише в аудиторії Хочеш стати фахівцем, якого шукають провідні виробничі компанії Європи?

Долучайся до програми «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» у Словацькому технічному університеті в Братиславі та почни будувати свою кар’єру вже під час навчання!

Навчальний план: Професійний бакалаврат – Технік з експлуатації транспортної та виробничої техніки в СТУ 1 курс Обов’язкові предмети Математика I

Програмування промислових комп’ютерів

Технічна хімія

Основи машинобудування Факультативні предмети Історія техніки

Додаткові заняття з математики I

Інженерна графіка I

Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)

Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)

Семінар з фізики I

Фізична культура і спорт 2 курс Обов’язкові предмети Математика II

Монтаж і обслуговування

Матеріалознавство

Технічна фізика I

Технічна механіка I Факультативні предмети Додаткові заняття з математики II

Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)

Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)

Семінар з фізики II

Соціологія

Фізична культура і спорт

Лікувальна фізкультура 3 курс Обов’язкові предмети Сертифікація та акредитація для техніків

Гідромеханіка і термодинаміка

Пружність і міцність

Технічна фізика II

Технологія I Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет) Інформаційні та керуючі системи

Технічна механіка II Факультативні предмети Лінійна алгебра

Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)

Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)

Фізична культура і спорт

Цікава математика і фізика

Лікувальна фізкультура 4 курс Обов’язкові предмети Проєктування I

Управління проєктами та менеджмент

Робототехніка та автоматизовані виробничі системи

Технологія II

Виробнича професійна практика

Основи статистичного аналізу

Професійна практика I

Професійна практика II

Шум і вібрації

Логістика в галузі

Стратегічний менеджмент

Бакалаврська робота

Спеціальні промислові виробничі технології

Державний іспит (фіктивний предмет) Обов’язкові за вибором (мінімум 1 предмет з кожної групи) Кузови та виробництво автомобілів

Автомобільні компоненти

Чисельні методи в системах управління

Основи електротехніки

Безпека технологічного обладнання

Математика III

Автомобільна мехатроніка

CAx

Поверхнева обробка автомобільних деталей

Двигуни внутрішнього згоряння

Кольорові метали та композити для автомобільної промисловості

Полімери для автомобільної промисловості

Електротехніка та електроніка

Основи вимірювань

Дорожні моторні транспортні засоби

Ергономіка Факультативні предмети Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)

Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)

Фізична культура і спорт

Кар’єра та працевлаштування після закінчення Словацького технічного університету Навчання в Словацькому технічному університеті в Братиславі за програмою «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» відкриває широкі кар’єрні можливості для випускників як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу. Завдяки поєднанню теоретичної підготовки та практичного навчання в реальному виробничому середовищі студенти отримують конкурентні переваги на ринку праці. Робота в Словаччині після навчання в Словацькому технічному університеті доступна у провідних міжнародних та національних компаніях, що працюють у сфері автомобілебудування, виробництва та інженерії. Випускники можуть легко влаштуватися на посади техніків, інженерів, наладчиків, фахівців з контролю якості, випробувань, а також менеджерів середньої ланки у технічних підрозділах. Під час навчання студенти проходять професійну практику на реальних підприємствах, що дозволяє не лише освоїти сучасні технології та обладнання, а й налагодити контакти з потенційними роботодавцями. Це дає можливість залишитися працювати в Словаччині одразу після завершення навчання. Популярні роботодавці та стажування Випускники Словацького технічного університету користуються попитом у транснаціональних компаніях з сучасним технологічним обладнанням і розвиненою корпоративною культурою: Volkswagen Slovakia – лідер автомобільної галузі в країні;

– лідер автомобільної галузі в країні; Schaeffler – виробництво компонентів і систем для трансмісій і шасі;

– виробництво компонентів і систем для трансмісій і шасі; ZF Slovakia – розробка і виробництво інноваційних рішень у сфері безпеки та керування рухом;

– розробка і виробництво інноваційних рішень у сфері безпеки та керування рухом; Continental Automotive Systems – електроніка та системи управління для автомобілів;

– електроніка та системи управління для автомобілів; Benteler Automotive SK – постачальник модульних рішень для автовиробників;

– постачальник модульних рішень для автовиробників; Brose, ZKW, Boge Elastmetall – компанії з заводами у Словаччині, орієнтовані на експорт та розвиток талантів. Завдяки тісній співпраці з промисловими партнерами, факультет допомагає студентам у проходженні практики та подальшому працевлаштуванні. Багато компаній пропонують оплачувані стажування з можливістю подальшого працевлаштування. Переваги кар’єри після Словацького технічного університету Диплом європейського зразка, визнаний у ЄС;

Можливість залишитися в Словаччині на роботу після навчання;

Заробітна плата від 1200 до 2000 євро на старті;

Попит на фахівців з інженерною освітою у сфері транспорту та виробництва;

Кар’єрне зростання до інженера-проєктувальника, технолога, керівника зміни або відділу якості. Навчання в Словацькому технічному університеті – це інвестиція у стабільне майбутнє, де ви отримуєте не лише диплом, а й реальний досвід роботи, зв’язки з індустрією та доступ до кар’єрних можливостей у Словаччині та Європі.