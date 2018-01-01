Професійний бакалаврат: Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки
- Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)
- Факультет: Машинобудування
- Місце навчання: Словаччина, м. Братислава
- Освітній ступінь: Бакалавр (професійний)
- Форма навчання: Денна
- Метод навчання: Очна присутність
- Тривалість навчання: 4 роки
- Мова навчання: словацька
- Вартість навчання: Безкоштовно для громадян ЄС та країн СНД за умови навчання словацькою мовою
- Фінансова підтримка: Можливість отримання державної та корпоративної стипендії
Чому варто обрати цю програму?
Якщо вас цікавить автомобільна промисловість, машинобудування та ви хочете отримати не лише теоретичні знання, але й реальний виробничий досвід, ця програма — ідеальний вибір. Навчання відбувається в Словацькому технічному університеті у Братиславі і поєднує академічну підготовку з практикою в провідних міжнародних компаніях, таких як Volkswagen Slovakia, Continental, Schaeffler, Stellantis та інших.
Що ви отримаєте під час навчання?
- Глибокі знання в галузі автомобільної та виробничої техніки
- Навички оцінки якості, тестування транспортної техніки та роботи з нормативною документацією
- Базові знання фізики, прикладної математики, механіки, матеріалознавства
- Уміння вирішувати завдання, пов’язані з машинними вузлами, системами автоматизації та технологічними процесами
- Практичний досвід професійної діяльності на підприємствах
Як проходить навчання?
- Перші два роки подібні до класичних бакалаврських програм, але вже з практичним акцентом
- Протягом усього періоду навчання ви проходите виробничу практику в обраній компанії
- На четвертому курсі ви обираєте спеціалізацію відповідно до профілю вашої практики
- Практика проходить під керівництвом досвідченого наставника, якого ви обираєте самостійно
- Під час написання бакалаврської роботи ви використовуєте знання та досвід, набуті на практиці
Де можна пройти практику?
Ви можете обрати компанію зі списку:
- Volkswagen Slovakia
- Schaeffler Slovensko
- Continental Automotive Systems Slovakia
- ZF Slovakia
- Benteler Automotive SK
- Boge Elastmetall Slovakia
- Brose Prievidza
- ZKW Slovakia
- Stellantis
Ці компанії — міжнародні лідери з сучасною технічною базою та чудовими можливостями для кар’єрного зростання.
Що таке корпоративна стипендія?
Корпоративна стипендія — це регулярна фінансова підтримка студента від партнерської компанії. Ви підписуєте договір з компанією, яка гарантує вам робоче місце після завершення навчання. Це не лише підтримка під час навчання, а й гарантоване працевлаштування за фахом.
Додаткові переваги програми
- Безкоштовне навчання словацькою мовою
- Робота в міжнародному середовищі
- Формування професійних контактів ще під час навчання
- Інтенсивний курс іноземних мов
- Курси з презентаційних навичок, командної роботи та інших soft skills
- Можливість продовжити навчання паралельно з роботою
Кому підходить ця програма?
- Тим, хто хоче швидко розпочати кар’єру та отримати практичний досвід
- Тим, хто цікавиться автомобільною та виробничою технікою
- Тим, хто цінує гарантоване працевлаштування після закінчення вишу
- Тим, хто прагне навчатися в реальних умовах, а не лише в аудиторії
Хочеш стати фахівцем, якого шукають провідні виробничі компанії Європи?
Долучайся до програми «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» у Словацькому технічному університеті в Братиславі та почни будувати свою кар’єру вже під час навчання!
Навчальний план: Професійний бакалаврат – Технік з експлуатації транспортної та виробничої техніки в СТУ
1 курс
Обов’язкові предмети
- Математика I
- Програмування промислових комп’ютерів
- Технічна хімія
- Основи машинобудування
Факультативні предмети
- Історія техніки
- Додаткові заняття з математики I
- Інженерна графіка I
- Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
- Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
- Семінар з фізики I
- Фізична культура і спорт
2 курс
Обов’язкові предмети
- Математика II
- Монтаж і обслуговування
- Матеріалознавство
- Технічна фізика I
- Технічна механіка I
Факультативні предмети
- Додаткові заняття з математики II
- Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
- Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
- Семінар з фізики II
- Соціологія
- Фізична культура і спорт
- Лікувальна фізкультура
3 курс
Обов’язкові предмети
- Сертифікація та акредитація для техніків
- Гідромеханіка і термодинаміка
- Пружність і міцність
- Технічна фізика II
- Технологія I
Обов’язкові за вибором
(мінімум 1 предмет)
- Інформаційні та керуючі системи
- Технічна механіка II
Факультативні предмети
- Лінійна алгебра
- Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
- Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
- Фізична культура і спорт
- Цікава математика і фізика
- Лікувальна фізкультура
4 курс
Обов’язкові предмети
- Проєктування I
- Управління проєктами та менеджмент
- Робототехніка та автоматизовані виробничі системи
- Технологія II
- Виробнича професійна практика
- Основи статистичного аналізу
- Професійна практика I
- Професійна практика II
- Шум і вібрації
- Логістика в галузі
- Стратегічний менеджмент
- Бакалаврська робота
- Спеціальні промислові виробничі технології
- Державний іспит (фіктивний предмет)
Обов’язкові за вибором
(мінімум 1 предмет з кожної групи)
- Кузови та виробництво автомобілів
- Автомобільні компоненти
- Чисельні методи в системах управління
- Основи електротехніки
- Безпека технологічного обладнання
- Математика III
- Автомобільна мехатроніка
- CAx
- Поверхнева обробка автомобільних деталей
- Двигуни внутрішнього згоряння
- Кольорові метали та композити для автомобільної промисловості
- Полімери для автомобільної промисловості
- Електротехніка та електроніка
- Основи вимірювань
- Дорожні моторні транспортні засоби
- Ергономіка
Факультативні предмети
- Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
- Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
- Фізична культура і спорт
Кар’єра та працевлаштування після закінчення Словацького технічного університету
Навчання в Словацькому технічному університеті в Братиславі за програмою «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» відкриває широкі кар’єрні можливості для випускників як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу. Завдяки поєднанню теоретичної підготовки та практичного навчання в реальному виробничому середовищі студенти отримують конкурентні переваги на ринку праці.
Робота в Словаччині після навчання в Словацькому технічному університеті доступна у провідних міжнародних та національних компаніях, що працюють у сфері автомобілебудування, виробництва та інженерії. Випускники можуть легко влаштуватися на посади техніків, інженерів, наладчиків, фахівців з контролю якості, випробувань, а також менеджерів середньої ланки у технічних підрозділах.
Під час навчання студенти проходять професійну практику на реальних підприємствах, що дозволяє не лише освоїти сучасні технології та обладнання, а й налагодити контакти з потенційними роботодавцями. Це дає можливість залишитися працювати в Словаччині одразу після завершення навчання.
Популярні роботодавці та стажування
Випускники Словацького технічного університету користуються попитом у транснаціональних компаніях з сучасним технологічним обладнанням і розвиненою корпоративною культурою:
- Volkswagen Slovakia – лідер автомобільної галузі в країні;
- Schaeffler – виробництво компонентів і систем для трансмісій і шасі;
- ZF Slovakia – розробка і виробництво інноваційних рішень у сфері безпеки та керування рухом;
- Continental Automotive Systems – електроніка та системи управління для автомобілів;
- Benteler Automotive SK – постачальник модульних рішень для автовиробників;
- Brose, ZKW, Boge Elastmetall – компанії з заводами у Словаччині, орієнтовані на експорт та розвиток талантів.
Завдяки тісній співпраці з промисловими партнерами, факультет допомагає студентам у проходженні практики та подальшому працевлаштуванні. Багато компаній пропонують оплачувані стажування з можливістю подальшого працевлаштування.
Переваги кар’єри після Словацького технічного університету
- Диплом європейського зразка, визнаний у ЄС;
- Можливість залишитися в Словаччині на роботу після навчання;
- Заробітна плата від 1200 до 2000 євро на старті;
- Попит на фахівців з інженерною освітою у сфері транспорту та виробництва;
- Кар’єрне зростання до інженера-проєктувальника, технолога, керівника зміни або відділу якості.
Навчання в Словацькому технічному університеті – це інвестиція у стабільне майбутнє, де ви отримуєте не лише диплом, а й реальний досвід роботи, зв’язки з індустрією та доступ до кар’єрних можливостей у Словаччині та Європі.
Як вступити на програму «Професійний бакалаврат: Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» в STU
Програма «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» реалізується на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це прикладна бакалаврська програма, орієнтована на підготовку фахівців для транспортної та виробничої галузі — від технічної експлуатації до обслуговування та керування обладнанням.
Студенти вивчають механіку, транспортну техніку, логістику, основи автоматики та технології ремонту. Програма підходить тим, хто хоче здобути інженерну професію, пов’язану з технікою та транспортними системами, і почати кар’єру вже під час навчання.
Хто може подати документи
- Абітурієнти з повною загальною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita);
- Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік;
- Усі, кого цікавлять технології, машини, виробництво та транспортна сфера.
Вступ і вартість навчання
Вступні іспити не проводяться. Зарахування здійснюється на основі конкурсного відбору. Навчання словацькою мовою є безкоштовним для громадян ЄС та України.
Відбір здійснюється на основі:
- Середнього балу за 8–10 класи;
- Оцінок за 1-й семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтесь);
- Додатково може враховуватись мотивація та інтерес до спеціальності.
Обов’язкові умови
- Участь в інформаційній зустрічі (онлайн або офлайн);
- Успішне проходження конкурсного відбору серед інших абітурієнтів.
Мова навчання та підтвердження
- Мова навчання — словацька;
- Для іноземних студентів може знадобитися одне з наступного:
- Проходження внутрішнього тесту на знання словацької мови в STU;
- АБО надання міжнародного сертифіката рівня B1/B2.
Терміни подачі документів
- Основний прийом: до 30 квітня;
- Додатковий набір: влітку, за наявності вільних місць.
Як відбувається зарахування
Після подачі заявки абітурієнти ранжуються за кількістю конкурсних балів. Зарахування здійснюється в межах встановленої кількості місць.
Чому варто навчатися у Словаччині?
- Безкоштовна освіта словацькою мовою;
- Європейський диплом, визнаний у країнах ЄС;
- Прикладна інженерна програма з швидким виходом на ринок праці;
- Можливість поєднувати навчання та підробіток.
Потрібна допомога?
Наша команда супроводжує абітурієнтів на кожному етапі — від вибору програми до поселення в гуртожиток. Ми допоможемо:
- Подати документи;
- Підготуватись до мовного тесту;
- Адаптуватися до навчання та життя в Словаччині.
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