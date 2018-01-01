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Спеціальності

Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки

Професійний бакалаврат: Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки

  • Університет: Словацький технічний університет у Братиславі (STU)
  • Факультет: Машинобудування
  • Місце навчання: Словаччина, м. Братислава
  • Освітній ступінь: Бакалавр (професійний)
  • Форма навчання: Денна
  • Метод навчання: Очна присутність
  • Тривалість навчання: 4 роки
  • Мова навчання: словацька
  • Вартість навчання: Безкоштовно для громадян ЄС та країн СНД за умови навчання словацькою мовою
  • Фінансова підтримка: Можливість отримання державної та корпоративної стипендії

Чому варто обрати цю програму?

Якщо вас цікавить автомобільна промисловість, машинобудування та ви хочете отримати не лише теоретичні знання, але й реальний виробничий досвід, ця програма — ідеальний вибір. Навчання відбувається в Словацькому технічному університеті у Братиславі і поєднує академічну підготовку з практикою в провідних міжнародних компаніях, таких як Volkswagen Slovakia, Continental, Schaeffler, Stellantis та інших.

Що ви отримаєте під час навчання?

  • Глибокі знання в галузі автомобільної та виробничої техніки
  • Навички оцінки якості, тестування транспортної техніки та роботи з нормативною документацією
  • Базові знання фізики, прикладної математики, механіки, матеріалознавства
  • Уміння вирішувати завдання, пов’язані з машинними вузлами, системами автоматизації та технологічними процесами
  • Практичний досвід професійної діяльності на підприємствах

Як проходить навчання?

  • Перші два роки подібні до класичних бакалаврських програм, але вже з практичним акцентом
  • Протягом усього періоду навчання ви проходите виробничу практику в обраній компанії
  • На четвертому курсі ви обираєте спеціалізацію відповідно до профілю вашої практики
  • Практика проходить під керівництвом досвідченого наставника, якого ви обираєте самостійно
  • Під час написання бакалаврської роботи ви використовуєте знання та досвід, набуті на практиці

Де можна пройти практику?

Ви можете обрати компанію зі списку:

  • Volkswagen Slovakia
  • Schaeffler Slovensko
  • Continental Automotive Systems Slovakia
  • ZF Slovakia
  • Benteler Automotive SK
  • Boge Elastmetall Slovakia
  • Brose Prievidza
  • ZKW Slovakia
  • Stellantis

Ці компанії — міжнародні лідери з сучасною технічною базою та чудовими можливостями для кар’єрного зростання.

Що таке корпоративна стипендія?

Корпоративна стипендія — це регулярна фінансова підтримка студента від партнерської компанії. Ви підписуєте договір з компанією, яка гарантує вам робоче місце після завершення навчання. Це не лише підтримка під час навчання, а й гарантоване працевлаштування за фахом.

Додаткові переваги програми

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою
  • Робота в міжнародному середовищі
  • Формування професійних контактів ще під час навчання
  • Інтенсивний курс іноземних мов
  • Курси з презентаційних навичок, командної роботи та інших soft skills
  • Можливість продовжити навчання паралельно з роботою

Кому підходить ця програма?

  • Тим, хто хоче швидко розпочати кар’єру та отримати практичний досвід
  • Тим, хто цікавиться автомобільною та виробничою технікою
  • Тим, хто цінує гарантоване працевлаштування після закінчення вишу
  • Тим, хто прагне навчатися в реальних умовах, а не лише в аудиторії

Хочеш стати фахівцем, якого шукають провідні виробничі компанії Європи?
Долучайся до програми «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» у Словацькому технічному університеті в Братиславі та почни будувати свою кар’єру вже під час навчання!

Навчальний план: Професійний бакалаврат – Технік з експлуатації транспортної та виробничої техніки в СТУ

1 курс

Обов’язкові предмети

  • Математика I
  • Програмування промислових комп’ютерів
  • Технічна хімія
  • Основи машинобудування

Факультативні предмети

  • Історія техніки
  • Додаткові заняття з математики I
  • Інженерна графіка I
  • Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
  • Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
  • Семінар з фізики I
  • Фізична культура і спорт

2 курс

Обов’язкові предмети

  • Математика II
  • Монтаж і обслуговування
  • Матеріалознавство
  • Технічна фізика I
  • Технічна механіка I

Факультативні предмети

  • Додаткові заняття з математики II
  • Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
  • Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
  • Семінар з фізики II
  • Соціологія
  • Фізична культура і спорт
  • Лікувальна фізкультура

3 курс

Обов’язкові предмети

  • Сертифікація та акредитація для техніків
  • Гідромеханіка і термодинаміка
  • Пружність і міцність
  • Технічна фізика II
  • Технологія I

Обов’язкові за вибором

(мінімум 1 предмет)

  • Інформаційні та керуючі системи
  • Технічна механіка II

Факультативні предмети

  • Лінійна алгебра
  • Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
  • Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
  • Фізична культура і спорт
  • Цікава математика і фізика
  • Лікувальна фізкультура

4 курс

Обов’язкові предмети

  • Проєктування I
  • Управління проєктами та менеджмент
  • Робототехніка та автоматизовані виробничі системи
  • Технологія II
  • Виробнича професійна практика
  • Основи статистичного аналізу
  • Професійна практика I
  • Професійна практика II
  • Шум і вібрації
  • Логістика в галузі
  • Стратегічний менеджмент
  • Бакалаврська робота
  • Спеціальні промислові виробничі технології
  • Державний іспит (фіктивний предмет)

Обов’язкові за вибором

(мінімум 1 предмет з кожної групи)

  • Кузови та виробництво автомобілів
  • Автомобільні компоненти
  • Чисельні методи в системах управління
  • Основи електротехніки
  • Безпека технологічного обладнання
  • Математика III
  • Автомобільна мехатроніка
  • CAx
  • Поверхнева обробка автомобільних деталей
  • Двигуни внутрішнього згоряння
  • Кольорові метали та композити для автомобільної промисловості
  • Полімери для автомобільної промисловості
  • Електротехніка та електроніка
  • Основи вимірювань
  • Дорожні моторні транспортні засоби
  • Ергономіка

Факультативні предмети

  • Професійне спілкування іноземною мовою (англійська)
  • Професійне спілкування іноземною мовою (німецька)
  • Фізична культура і спорт

Кар’єра та працевлаштування після закінчення Словацького технічного університету

Навчання в Словацькому технічному університеті в Братиславі за програмою «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» відкриває широкі кар’єрні можливості для випускників як у Словаччині, так і в інших країнах Європейського Союзу. Завдяки поєднанню теоретичної підготовки та практичного навчання в реальному виробничому середовищі студенти отримують конкурентні переваги на ринку праці.

Робота в Словаччині після навчання в Словацькому технічному університеті доступна у провідних міжнародних та національних компаніях, що працюють у сфері автомобілебудування, виробництва та інженерії. Випускники можуть легко влаштуватися на посади техніків, інженерів, наладчиків, фахівців з контролю якості, випробувань, а також менеджерів середньої ланки у технічних підрозділах.

Під час навчання студенти проходять професійну практику на реальних підприємствах, що дозволяє не лише освоїти сучасні технології та обладнання, а й налагодити контакти з потенційними роботодавцями. Це дає можливість залишитися працювати в Словаччині одразу після завершення навчання.

Популярні роботодавці та стажування

Випускники Словацького технічного університету користуються попитом у транснаціональних компаніях з сучасним технологічним обладнанням і розвиненою корпоративною культурою:

  • Volkswagen Slovakia – лідер автомобільної галузі в країні;
  • Schaeffler – виробництво компонентів і систем для трансмісій і шасі;
  • ZF Slovakia – розробка і виробництво інноваційних рішень у сфері безпеки та керування рухом;
  • Continental Automotive Systems – електроніка та системи управління для автомобілів;
  • Benteler Automotive SK – постачальник модульних рішень для автовиробників;
  • Brose, ZKW, Boge Elastmetall – компанії з заводами у Словаччині, орієнтовані на експорт та розвиток талантів.

Завдяки тісній співпраці з промисловими партнерами, факультет допомагає студентам у проходженні практики та подальшому працевлаштуванні. Багато компаній пропонують оплачувані стажування з можливістю подальшого працевлаштування.

Переваги кар’єри після Словацького технічного університету

  • Диплом європейського зразка, визнаний у ЄС;
  • Можливість залишитися в Словаччині на роботу після навчання;
  • Заробітна плата від 1200 до 2000 євро на старті;
  • Попит на фахівців з інженерною освітою у сфері транспорту та виробництва;
  • Кар’єрне зростання до інженера-проєктувальника, технолога, керівника зміни або відділу якості.

Навчання в Словацькому технічному університеті – це інвестиція у стабільне майбутнє, де ви отримуєте не лише диплом, а й реальний досвід роботи, зв’язки з індустрією та доступ до кар’єрних можливостей у Словаччині та Європі.

Як вступити на програму «Професійний бакалаврат: Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» в STU

Програма «Експлуатаційний технік транспортної та виробничої техніки» реалізується на Машинобудівному факультеті Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це прикладна бакалаврська програма, орієнтована на підготовку фахівців для транспортної та виробничої галузі — від технічної експлуатації до обслуговування та керування обладнанням.

Студенти вивчають механіку, транспортну техніку, логістику, основи автоматики та технології ремонту. Програма підходить тим, хто хоче здобути інженерну професію, пов’язану з технікою та транспортними системами, і почати кар’єру вже під час навчання.

Хто може подати документи

  • Абітурієнти з повною загальною середньою або середньо-спеціальною освітою (атестат зрілості / maturita);
  • Учні випускних класів, які можуть надати оцінки за поточний навчальний рік;
  • Усі, кого цікавлять технології, машини, виробництво та транспортна сфера.

Вступ і вартість навчання

Вступні іспити не проводяться. Зарахування здійснюється на основі конкурсного відбору. Навчання словацькою мовою є безкоштовним для громадян ЄС та України.

Відбір здійснюється на основі:

  • Середнього балу за 8–10 класи;
  • Оцінок за 1-й семестр 11 класу (якщо ви ще навчаєтесь);
  • Додатково може враховуватись мотивація та інтерес до спеціальності.

Обов’язкові умови

  • Участь в інформаційній зустрічі (онлайн або офлайн);
  • Успішне проходження конкурсного відбору серед інших абітурієнтів.

Мова навчання та підтвердження

  • Мова навчання — словацька;
  • Для іноземних студентів може знадобитися одне з наступного:
    • Проходження внутрішнього тесту на знання словацької мови в STU;
    • АБО надання міжнародного сертифіката рівня B1/B2.

Терміни подачі документів

  • Основний прийом: до 30 квітня;
  • Додатковий набір: влітку, за наявності вільних місць.

Як відбувається зарахування

Після подачі заявки абітурієнти ранжуються за кількістю конкурсних балів. Зарахування здійснюється в межах встановленої кількості місць.

Чому варто навчатися у Словаччині?

  • Безкоштовна освіта словацькою мовою;
  • Європейський диплом, визнаний у країнах ЄС;
  • Прикладна інженерна програма з швидким виходом на ринок праці;
  • Можливість поєднувати навчання та підробіток.

Потрібна допомога?

Наша команда супроводжує абітурієнтів на кожному етапі — від вибору програми до поселення в гуртожиток. Ми допоможемо:

  • Подати документи;
  • Підготуватись до мовного тесту;
  • Адаптуватися до навчання та життя в Словаччині.

Отримайте безкоштовну консультацію — напишіть нам зараз.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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