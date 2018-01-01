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Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники

Профессиональный бакалавриат: Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники

  • Университет: Словацкий технический университет в Братиславе (STU)
  • Факультет: Машиностроения
  • Место обучения: Словакия, г. Братислава
  • Степень: Бакалавр (профессиональный)
  • Форма обучения: Очная
  • Метод обучения: Присутствие на занятиях
  • Продолжительность обучения: 4 года
  • Язык обучения: словацкий
  • Стоимость обучения: Бесплатно для граждан ЕС и СНГ при обучении на словацком языке
  • Финансовая поддержка: Возможность получать государственную и корпоративную стипендию

Почему стоит выбрать эту программу?

Если вы интересуетесь автомобильной промышленностью и машиностроением, и хотите получить не только теоретические знания, но и реальный производственный опыт, эта программа — ваш идеальный выбор. Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и сочетает академическую подготовку с практической деятельностью в ведущих международных компаниях, таких как Volkswagen Slovakia, Continental, Schaeffler, Stellantis и других.

Что вы получите во время обучения?

  • Глубокие знания в области автомобильной и производственной техники
  • Навыки оценки качества, тестирования транспортной техники и работы с нормативной документацией
  • Базовые знания в области физики, прикладной математики, механики, материаловедения
  • Умение решать задачи, связанные с машинными узлами, системами автоматизации и технологическими процессами
  • Опыт реальной профессиональной деятельности на предприятиях

Как проходит обучение?

  • Первые два года аналогичны классическим бакалаврским программам, но с практической направленностью
  • На протяжении всех лет вы проходите производственную практику в выбранной компании
  • На четвёртом курсе вы выбираете специализацию, соответствующую профилю вашей практики
  • Практика проходит под руководством опытного наставника, которого вы выбираете самостоятельно
  • При написании бакалаврской работы вы используете знания и опыт, полученные на практике

Где можно пройти практику?

Вы можете выбрать одну из следующих компаний:

  • Volkswagen Slovakia
  • Schaeffler Slovensko
  • Continental Automotive Systems Slovakia
  • ZF Slovakia
  • Benteler Automotive SK
  • Boge Elastmetall Slovakia
  • Brose Prievidza
  • ZKW Slovakia
  • Stellantis

Эти компании — международные лидеры, предлагающие современную техническую базу и отличные карьерные перспективы.

Что такое корпоративная стипендия?

Корпоративная стипендия — это регулярная финансовая поддержка студента от партнёрской компании. Вы заключаете договор с фирмой, которая обязуется предоставить вам рабочее место после окончания обучения. Это не только поддержка в процессе обучения, но и гарантированное трудоустройство по специальности.

Дополнительные преимущества программы

  • Бесплатное обучение на словацком языке
  • Работа в международной среде
  • Формирование профессиональных связей ещё во время учёбы
  • Интенсивный курс иностранных языков
  • Курсы по развитию презентационных навыков, командной работе и другим soft skills
  • Возможность продолжить обучение параллельно с трудовой деятельностью

Кому подходит эта программа?

  • Тем, кто хочет быстро войти в профессию и получить практический опыт
  • Тем, кто интересуется автомобильной и производственной техникой
  • Тем, кто ценит гарантированное трудоустройство после окончания вуза
  • Тем, кто стремится учиться в реальных условиях, а не только в учебной аудитории

Хотите стать специалистом, которого ищут крупнейшие производственные компании Европы?
Присоединяйтесь к программе «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» в Словацком техническом университете в Братиславе и начните строить свою карьеру уже во время учёбы!

Учебный план: Профессиональный бакалавриат – Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники в СТУ

1 курс

Обязательные предметы

  • Математика I
  • Программирование промышленных компьютеров
  • Техническая химия
  • Основы машиностроения

Факультативные предметы

  • История техники
  • Дополнительные занятия по математике I
  • Инженерная графика I
  • Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
  • Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
  • Семинар по физике I
  • Физическая культура и спорт

2 курс

Обязательные предметы

  • Математика II
  • Сборка и обслуживание
  • Материаловедение
  • Техническая физика I
  • Техническая механика I

Факультативные предметы

  • Дополнительные занятия по математике II
  • Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
  • Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
  • Семинар по физике II
  • Социология
  • Физическая культура и спорт
  • Лечебная физкультура

3 курс

Обязательные предметы

  • Сертификация и аккредитация для техников
  • Гидромеханика и термодинамика
  • Упругость и прочность
  • Техническая физика II
  • Технология I

Обязательные по выбору

(минимум 1 предмет)

  • Информационные и управляющие системы
  • Техническая механика II

Факультативные предметы

  • Линейная алгебра
  • Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
  • Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
  • Физическая культура и спорт
  • Интересная математика и физика
  • Лечебная физкультура

4 курс

Обязательные предметы

  • Проектирование I
  • Проектное управление и менеджмент
  • Робототехника и автоматизированные производственные системы
  • Технология II
  • Производственная профессиональная практика
  • Основы статистического анализа
  • Профессиональная практика I
  • Профессиональная практика II
  • Шум и вибрации
  • Логистика в отрасли
  • Стратегический менеджмент
  • Бакалаврская работа
  • Специальные промышленные производственные технологии
  • Государственный экзамен (фиктивный предмет)

Обязательные по выбору

(минимум 1 предмет из каждой группы)

  • Кузова и производство автомобилей
  • Автомобильные компоненты
  • Численные методы в системах управления
  • Основы электротехники
  • Безопасность технологического оборудования
  • Математика III
  • Автомобильная мехатроника
  • CAx
  • Поверхностная обработка автомобильных деталей
  • Двигатели внутреннего сгорания
  • Цветные металлы и композиты для автомобильной промышленности
  • Полимеры для автомобильной промышленности
  • Электротехника и электроника
  • Основы измерений
  • Дорожные моторные транспортные средства
  • Эргономика

Факультативные предметы

  • Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
  • Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
  • Физическая культура и спорт

Карьера и трудоустройство после окончания Словацкого технического университета

Образование в Словацком техническом университете в Братиславе по программе «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» открывает широкие карьерные возможности для выпускников как в Словакии, так и в других странах Европейского союза. Благодаря сочетанию теоретической подготовки и практического обучения в реальной производственной среде, студенты получают конкурентные преимущества на рынке труда.

Работа в Словакии после учебы в Словацком техническом университете доступна в ведущих международных и национальных компаниях, работающих в автомобильной, производственной и инженерной отраслях. Выпускники могут легко трудоустроиться на должности техников, инженеров, наладчиков, контролеров качества, специалистов по испытаниям, а также менеджеров среднего звена в технических отделах.

Во время обучения студенты проходят профессиональные практики на реальных предприятиях, что позволяет не только освоить современные технологии и оборудование, но и наладить контакты с потенциальными работодателями. Это дает шанс остаться работать в Словакии сразу после окончания университета.

Популярные работодатели и стажировки

Выпускники Словацкого технического университета востребованы в транснациональных компаниях с современным технологическим оборудованием и развитой корпоративной культурой:

  • Volkswagen Slovakia – лидер автомобильной индустрии в стране;
  • Schaeffler – производство компонентов и систем для трансмиссий и шасси;
  • ZF Slovakia – разработка и производство инновационных решений в области безопасности и управления движением;
  • Continental Automotive Systems – электроника и системы управления для автомобилей;
  • Benteler Automotive SK – поставщик модульных решений для автопроизводителей;
  • Brose, ZKW, Boge Elastmetall – компании с заводами в Словакии, ориентированные на экспорт и развитие талантов.

Благодаря высокой интеграции с промышленными партнёрами, факультет помогает студентам в прохождении практики и последующем трудоустройстве. Многие компании предлагают оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Преимущества карьеры после Словацкого технического университета

  • Диплом европейского образца, признанный в ЕС;
  • Возможность остаться в Словакии на работу после учёбы;
  • Зарплаты от 1 200 до 2 000 евро на старте;
  • Востребованность специалистов с инженерным образованием в транспортной и производственной сфере;
  • Карьерный рост до инженера-проектировщика, технолога, руководителя смены или отдела качества.

Учёба в Словацком техническом университете – это инвестиция в стабильное будущее, где вы получаете не только диплом, но и реальный опыт работы, связи с индустрией и доступ к карьерным возможностям в Словакии и Европе.

Как поступить на программу «Профессиональный бакалавриат: Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» в STU

Программа «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» реализуется на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это прикладная программа бакалавриата, ориентированная на подготовку специалистов для транспортной и производственной отрасли — от технической эксплуатации до обслуживания и управления оборудованием.

Студенты изучают механику, транспортную технику, логистику, основы автоматики и технологии ремонта. Программа подойдёт тем, кто хочет получить инженерную профессию, связанную с техникой и транспортными системами, и начать карьеру уже во время учёбы.

Кто может подать документы

  • Абитуриенты с полным средним или средне-специальным образованием (аттестат зрелости / maturita);
  • Ученики выпускных классов, которые могут предоставить оценки за текущий учебный год;
  • Все, кому интересны технологии, машины, производство и транспортная отрасль.

Поступление и стоимость обучения

Вступительные экзамены не проводятся. Поступление осуществляется на основе конкурсного отбора. Обучение на словацком языке бесплатное для граждан ЕС и Украины.

Отбор проводится на основании:

  • Среднего балла за 8–10 классы;
  • Оценок за 1-й семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
  • Дополнительно может учитываться мотивация и интерес к выбранной специальности.

Обязательные условия

  • Участие в информационной встрече (онлайн или офлайн);
  • Успешное прохождение конкурсного отбора среди других абитуриентов.

Язык обучения и подтверждение

  • Язык обучения — словацкий;
  • Для иностранных студентов может потребоваться одно из следующих подтверждений:
    • Прохождение внутреннего теста на знание словацкого языка в STU;
    • ИЛИ предоставление международного сертификата уровня B1/B2.

Сроки подачи документов

  • Основной приём: до 30 апреля;
  • Дополнительный приём: летом, при наличии свободных мест.

Как проходит зачисление

После подачи заявки абитуриенты ранжируются по количеству конкурсных баллов. Зачисление проводится в пределах установленного количества мест.

Почему стоит учиться в Словакии?

  • Бесплатное образование на словацком языке;
  • Европейский диплом, признанный в странах ЕС;
  • Прикладная инженерная программа с быстрым выходом на рынок труда;
  • Возможность совмещать учёбу и подработку.

Нужна помощь?

Наша команда сопровождает абитуриентов на каждом этапе — от выбора программы до заселения в общежитие. Мы поможем:

  • Подать документы;
  • Подготовиться к языковому тесту;
  • Адаптироваться в университете и стране.

Получите бесплатную консультацию — напишите нам сейчас.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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