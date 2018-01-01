Профессиональный бакалавриат: Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники Университет: Словацкий технический университет в Братиславе (STU)

Словацкий технический университет в Братиславе (STU) Факультет: Машиностроения

Машиностроения Место обучения: Словакия, г. Братислава

Словакия, г. Братислава Степень: Бакалавр (профессиональный)

Бакалавр (профессиональный) Форма обучения: Очная

Очная Метод обучения: Присутствие на занятиях

Присутствие на занятиях Продолжительность обучения: 4 года

4 года Язык обучения: словацкий

словацкий Стоимость обучения: Бесплатно для граждан ЕС и СНГ при обучении на словацком языке

Бесплатно для граждан ЕС и СНГ при обучении на словацком языке Финансовая поддержка: Возможность получать государственную и корпоративную стипендию Почему стоит выбрать эту программу? Если вы интересуетесь автомобильной промышленностью и машиностроением, и хотите получить не только теоретические знания, но и реальный производственный опыт, эта программа — ваш идеальный выбор. Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и сочетает академическую подготовку с практической деятельностью в ведущих международных компаниях, таких как Volkswagen Slovakia, Continental, Schaeffler, Stellantis и других. Что вы получите во время обучения? Глубокие знания в области автомобильной и производственной техники

Навыки оценки качества, тестирования транспортной техники и работы с нормативной документацией

Базовые знания в области физики, прикладной математики, механики, материаловедения

Умение решать задачи, связанные с машинными узлами, системами автоматизации и технологическими процессами

Опыт реальной профессиональной деятельности на предприятиях Как проходит обучение? Первые два года аналогичны классическим бакалаврским программам, но с практической направленностью

На протяжении всех лет вы проходите производственную практику в выбранной компании

На четвёртом курсе вы выбираете специализацию, соответствующую профилю вашей практики

Практика проходит под руководством опытного наставника, которого вы выбираете самостоятельно

При написании бакалаврской работы вы используете знания и опыт, полученные на практике Где можно пройти практику? Вы можете выбрать одну из следующих компаний: Volkswagen Slovakia

Schaeffler Slovensko

Continental Automotive Systems Slovakia

ZF Slovakia

Benteler Automotive SK

Boge Elastmetall Slovakia

Brose Prievidza

ZKW Slovakia

Stellantis Эти компании — международные лидеры, предлагающие современную техническую базу и отличные карьерные перспективы. Что такое корпоративная стипендия? Корпоративная стипендия — это регулярная финансовая поддержка студента от партнёрской компании. Вы заключаете договор с фирмой, которая обязуется предоставить вам рабочее место после окончания обучения. Это не только поддержка в процессе обучения, но и гарантированное трудоустройство по специальности. Дополнительные преимущества программы Бесплатное обучение на словацком языке

Работа в международной среде

Формирование профессиональных связей ещё во время учёбы

Интенсивный курс иностранных языков

Курсы по развитию презентационных навыков, командной работе и другим soft skills

Возможность продолжить обучение параллельно с трудовой деятельностью Кому подходит эта программа? Тем, кто хочет быстро войти в профессию и получить практический опыт

Тем, кто интересуется автомобильной и производственной техникой

Тем, кто ценит гарантированное трудоустройство после окончания вуза

Тем, кто стремится учиться в реальных условиях, а не только в учебной аудитории Хотите стать специалистом, которого ищут крупнейшие производственные компании Европы?

Присоединяйтесь к программе «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» в Словацком техническом университете в Братиславе и начните строить свою карьеру уже во время учёбы!

Учебный план: Профессиональный бакалавриат – Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники в СТУ 1 курс Обязательные предметы Математика I

Программирование промышленных компьютеров

Техническая химия

Основы машиностроения Факультативные предметы История техники

Дополнительные занятия по математике I

Инженерная графика I

Профессиональное общение на иностранном языке (английский)

Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)

Семинар по физике I

Физическая культура и спорт 2 курс Обязательные предметы Математика II

Сборка и обслуживание

Материаловедение

Техническая физика I

Техническая механика I Факультативные предметы Дополнительные занятия по математике II

Профессиональное общение на иностранном языке (английский)

Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)

Семинар по физике II

Социология

Физическая культура и спорт

Лечебная физкультура 3 курс Обязательные предметы Сертификация и аккредитация для техников

Гидромеханика и термодинамика

Упругость и прочность

Техническая физика II

Технология I Обязательные по выбору (минимум 1 предмет) Информационные и управляющие системы

Техническая механика II Факультативные предметы Линейная алгебра

Профессиональное общение на иностранном языке (английский)

Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)

Физическая культура и спорт

Интересная математика и физика

Лечебная физкультура 4 курс Обязательные предметы Проектирование I

Проектное управление и менеджмент

Робототехника и автоматизированные производственные системы

Технология II

Производственная профессиональная практика

Основы статистического анализа

Профессиональная практика I

Профессиональная практика II

Шум и вибрации

Логистика в отрасли

Стратегический менеджмент

Бакалаврская работа

Специальные промышленные производственные технологии

Государственный экзамен (фиктивный предмет) Обязательные по выбору (минимум 1 предмет из каждой группы) Кузова и производство автомобилей

Автомобильные компоненты

Численные методы в системах управления

Основы электротехники

Безопасность технологического оборудования

Математика III

Автомобильная мехатроника

CAx

Поверхностная обработка автомобильных деталей

Двигатели внутреннего сгорания

Цветные металлы и композиты для автомобильной промышленности

Полимеры для автомобильной промышленности

Электротехника и электроника

Основы измерений

Дорожные моторные транспортные средства

Эргономика Факультативные предметы Профессиональное общение на иностранном языке (английский)

Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)

Физическая культура и спорт

Карьера и трудоустройство после окончания Словацкого технического университета Образование в Словацком техническом университете в Братиславе по программе «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» открывает широкие карьерные возможности для выпускников как в Словакии, так и в других странах Европейского союза. Благодаря сочетанию теоретической подготовки и практического обучения в реальной производственной среде, студенты получают конкурентные преимущества на рынке труда. Работа в Словакии после учебы в Словацком техническом университете доступна в ведущих международных и национальных компаниях, работающих в автомобильной, производственной и инженерной отраслях. Выпускники могут легко трудоустроиться на должности техников, инженеров, наладчиков, контролеров качества, специалистов по испытаниям, а также менеджеров среднего звена в технических отделах. Во время обучения студенты проходят профессиональные практики на реальных предприятиях, что позволяет не только освоить современные технологии и оборудование, но и наладить контакты с потенциальными работодателями. Это дает шанс остаться работать в Словакии сразу после окончания университета. Популярные работодатели и стажировки Выпускники Словацкого технического университета востребованы в транснациональных компаниях с современным технологическим оборудованием и развитой корпоративной культурой: Volkswagen Slovakia – лидер автомобильной индустрии в стране;

– лидер автомобильной индустрии в стране; Schaeffler – производство компонентов и систем для трансмиссий и шасси;

– производство компонентов и систем для трансмиссий и шасси; ZF Slovakia – разработка и производство инновационных решений в области безопасности и управления движением;

– разработка и производство инновационных решений в области безопасности и управления движением; Continental Automotive Systems – электроника и системы управления для автомобилей;

– электроника и системы управления для автомобилей; Benteler Automotive SK – поставщик модульных решений для автопроизводителей;

– поставщик модульных решений для автопроизводителей; Brose, ZKW, Boge Elastmetall – компании с заводами в Словакии, ориентированные на экспорт и развитие талантов. Благодаря высокой интеграции с промышленными партнёрами, факультет помогает студентам в прохождении практики и последующем трудоустройстве. Многие компании предлагают оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства. Преимущества карьеры после Словацкого технического университета Диплом европейского образца, признанный в ЕС;

Возможность остаться в Словакии на работу после учёбы;

Зарплаты от 1 200 до 2 000 евро на старте;

Востребованность специалистов с инженерным образованием в транспортной и производственной сфере;

Карьерный рост до инженера-проектировщика, технолога, руководителя смены или отдела качества. Учёба в Словацком техническом университете – это инвестиция в стабильное будущее, где вы получаете не только диплом, но и реальный опыт работы, связи с индустрией и доступ к карьерным возможностям в Словакии и Европе.