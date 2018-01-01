Профессиональный бакалавриат: Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники
- Университет: Словацкий технический университет в Братиславе (STU)
- Факультет: Машиностроения
- Место обучения: Словакия, г. Братислава
- Степень: Бакалавр (профессиональный)
- Форма обучения: Очная
- Метод обучения: Присутствие на занятиях
- Продолжительность обучения: 4 года
- Язык обучения: словацкий
- Стоимость обучения: Бесплатно для граждан ЕС и СНГ при обучении на словацком языке
- Финансовая поддержка: Возможность получать государственную и корпоративную стипендию
Почему стоит выбрать эту программу?
Если вы интересуетесь автомобильной промышленностью и машиностроением, и хотите получить не только теоретические знания, но и реальный производственный опыт, эта программа — ваш идеальный выбор. Обучение проходит в Словацком техническом университете в Братиславе и сочетает академическую подготовку с практической деятельностью в ведущих международных компаниях, таких как Volkswagen Slovakia, Continental, Schaeffler, Stellantis и других.
Что вы получите во время обучения?
- Глубокие знания в области автомобильной и производственной техники
- Навыки оценки качества, тестирования транспортной техники и работы с нормативной документацией
- Базовые знания в области физики, прикладной математики, механики, материаловедения
- Умение решать задачи, связанные с машинными узлами, системами автоматизации и технологическими процессами
- Опыт реальной профессиональной деятельности на предприятиях
Как проходит обучение?
- Первые два года аналогичны классическим бакалаврским программам, но с практической направленностью
- На протяжении всех лет вы проходите производственную практику в выбранной компании
- На четвёртом курсе вы выбираете специализацию, соответствующую профилю вашей практики
- Практика проходит под руководством опытного наставника, которого вы выбираете самостоятельно
- При написании бакалаврской работы вы используете знания и опыт, полученные на практике
Где можно пройти практику?
Вы можете выбрать одну из следующих компаний:
- Volkswagen Slovakia
- Schaeffler Slovensko
- Continental Automotive Systems Slovakia
- ZF Slovakia
- Benteler Automotive SK
- Boge Elastmetall Slovakia
- Brose Prievidza
- ZKW Slovakia
- Stellantis
Эти компании — международные лидеры, предлагающие современную техническую базу и отличные карьерные перспективы.
Что такое корпоративная стипендия?
Корпоративная стипендия — это регулярная финансовая поддержка студента от партнёрской компании. Вы заключаете договор с фирмой, которая обязуется предоставить вам рабочее место после окончания обучения. Это не только поддержка в процессе обучения, но и гарантированное трудоустройство по специальности.
Дополнительные преимущества программы
- Бесплатное обучение на словацком языке
- Работа в международной среде
- Формирование профессиональных связей ещё во время учёбы
- Интенсивный курс иностранных языков
- Курсы по развитию презентационных навыков, командной работе и другим soft skills
- Возможность продолжить обучение параллельно с трудовой деятельностью
Кому подходит эта программа?
- Тем, кто хочет быстро войти в профессию и получить практический опыт
- Тем, кто интересуется автомобильной и производственной техникой
- Тем, кто ценит гарантированное трудоустройство после окончания вуза
- Тем, кто стремится учиться в реальных условиях, а не только в учебной аудитории
Хотите стать специалистом, которого ищут крупнейшие производственные компании Европы?
Присоединяйтесь к программе «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» в Словацком техническом университете в Братиславе и начните строить свою карьеру уже во время учёбы!
Учебный план: Профессиональный бакалавриат – Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники в СТУ
1 курс
Обязательные предметы
- Математика I
- Программирование промышленных компьютеров
- Техническая химия
- Основы машиностроения
Факультативные предметы
- История техники
- Дополнительные занятия по математике I
- Инженерная графика I
- Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
- Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
- Семинар по физике I
- Физическая культура и спорт
2 курс
Обязательные предметы
- Математика II
- Сборка и обслуживание
- Материаловедение
- Техническая физика I
- Техническая механика I
Факультативные предметы
- Дополнительные занятия по математике II
- Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
- Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
- Семинар по физике II
- Социология
- Физическая культура и спорт
- Лечебная физкультура
3 курс
Обязательные предметы
- Сертификация и аккредитация для техников
- Гидромеханика и термодинамика
- Упругость и прочность
- Техническая физика II
- Технология I
Обязательные по выбору
(минимум 1 предмет)
- Информационные и управляющие системы
- Техническая механика II
Факультативные предметы
- Линейная алгебра
- Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
- Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
- Физическая культура и спорт
- Интересная математика и физика
- Лечебная физкультура
4 курс
Обязательные предметы
- Проектирование I
- Проектное управление и менеджмент
- Робототехника и автоматизированные производственные системы
- Технология II
- Производственная профессиональная практика
- Основы статистического анализа
- Профессиональная практика I
- Профессиональная практика II
- Шум и вибрации
- Логистика в отрасли
- Стратегический менеджмент
- Бакалаврская работа
- Специальные промышленные производственные технологии
- Государственный экзамен (фиктивный предмет)
Обязательные по выбору
(минимум 1 предмет из каждой группы)
- Кузова и производство автомобилей
- Автомобильные компоненты
- Численные методы в системах управления
- Основы электротехники
- Безопасность технологического оборудования
- Математика III
- Автомобильная мехатроника
- CAx
- Поверхностная обработка автомобильных деталей
- Двигатели внутреннего сгорания
- Цветные металлы и композиты для автомобильной промышленности
- Полимеры для автомобильной промышленности
- Электротехника и электроника
- Основы измерений
- Дорожные моторные транспортные средства
- Эргономика
Факультативные предметы
- Профессиональное общение на иностранном языке (английский)
- Профессиональное общение на иностранном языке (немецкий)
- Физическая культура и спорт
Карьера и трудоустройство после окончания Словацкого технического университета
Образование в Словацком техническом университете в Братиславе по программе «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» открывает широкие карьерные возможности для выпускников как в Словакии, так и в других странах Европейского союза. Благодаря сочетанию теоретической подготовки и практического обучения в реальной производственной среде, студенты получают конкурентные преимущества на рынке труда.
Работа в Словакии после учебы в Словацком техническом университете доступна в ведущих международных и национальных компаниях, работающих в автомобильной, производственной и инженерной отраслях. Выпускники могут легко трудоустроиться на должности техников, инженеров, наладчиков, контролеров качества, специалистов по испытаниям, а также менеджеров среднего звена в технических отделах.
Во время обучения студенты проходят профессиональные практики на реальных предприятиях, что позволяет не только освоить современные технологии и оборудование, но и наладить контакты с потенциальными работодателями. Это дает шанс остаться работать в Словакии сразу после окончания университета.
Популярные работодатели и стажировки
Выпускники Словацкого технического университета востребованы в транснациональных компаниях с современным технологическим оборудованием и развитой корпоративной культурой:
- Volkswagen Slovakia – лидер автомобильной индустрии в стране;
- Schaeffler – производство компонентов и систем для трансмиссий и шасси;
- ZF Slovakia – разработка и производство инновационных решений в области безопасности и управления движением;
- Continental Automotive Systems – электроника и системы управления для автомобилей;
- Benteler Automotive SK – поставщик модульных решений для автопроизводителей;
- Brose, ZKW, Boge Elastmetall – компании с заводами в Словакии, ориентированные на экспорт и развитие талантов.
Благодаря высокой интеграции с промышленными партнёрами, факультет помогает студентам в прохождении практики и последующем трудоустройстве. Многие компании предлагают оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Преимущества карьеры после Словацкого технического университета
- Диплом европейского образца, признанный в ЕС;
- Возможность остаться в Словакии на работу после учёбы;
- Зарплаты от 1 200 до 2 000 евро на старте;
- Востребованность специалистов с инженерным образованием в транспортной и производственной сфере;
- Карьерный рост до инженера-проектировщика, технолога, руководителя смены или отдела качества.
Учёба в Словацком техническом университете – это инвестиция в стабильное будущее, где вы получаете не только диплом, но и реальный опыт работы, связи с индустрией и доступ к карьерным возможностям в Словакии и Европе.
Как поступить на программу «Профессиональный бакалавриат: Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» в STU
Программа «Эксплуатационный техник транспортной и производственной техники» реализуется на Машиностроительном факультете Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это прикладная программа бакалавриата, ориентированная на подготовку специалистов для транспортной и производственной отрасли — от технической эксплуатации до обслуживания и управления оборудованием.
Студенты изучают механику, транспортную технику, логистику, основы автоматики и технологии ремонта. Программа подойдёт тем, кто хочет получить инженерную профессию, связанную с техникой и транспортными системами, и начать карьеру уже во время учёбы.
Кто может подать документы
- Абитуриенты с полным средним или средне-специальным образованием (аттестат зрелости / maturita);
- Ученики выпускных классов, которые могут предоставить оценки за текущий учебный год;
- Все, кому интересны технологии, машины, производство и транспортная отрасль.
Поступление и стоимость обучения
Вступительные экзамены не проводятся. Поступление осуществляется на основе конкурсного отбора. Обучение на словацком языке бесплатное для граждан ЕС и Украины.
Отбор проводится на основании:
- Среднего балла за 8–10 классы;
- Оценок за 1-й семестр 11 класса (если вы ещё учитесь);
- Дополнительно может учитываться мотивация и интерес к выбранной специальности.
Обязательные условия
- Участие в информационной встрече (онлайн или офлайн);
- Успешное прохождение конкурсного отбора среди других абитуриентов.
Язык обучения и подтверждение
- Язык обучения — словацкий;
- Для иностранных студентов может потребоваться одно из следующих подтверждений:
- Прохождение внутреннего теста на знание словацкого языка в STU;
- ИЛИ предоставление международного сертификата уровня B1/B2.
Сроки подачи документов
- Основной приём: до 30 апреля;
- Дополнительный приём: летом, при наличии свободных мест.
Как проходит зачисление
После подачи заявки абитуриенты ранжируются по количеству конкурсных баллов. Зачисление проводится в пределах установленного количества мест.
Почему стоит учиться в Словакии?
- Бесплатное образование на словацком языке;
- Европейский диплом, признанный в странах ЕС;
- Прикладная инженерная программа с быстрым выходом на рынок труда;
- Возможность совмещать учёбу и подработку.
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Наша команда сопровождает абитуриентов на каждом этапе — от выбора программы до заселения в общежитие. Мы поможем:
- Подать документы;
- Подготовиться к языковому тесту;
- Адаптироваться в университете и стране.
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