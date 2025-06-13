Як користуватися академічними інформаційними системами AIS і MAIS: покрокова інструкція

Якщо ви плануєте навчання в університеті Словаччини, важливо заздалегідь зрозуміти, як користуватися AIS і MAIS — двома основними академічними системами, які використовуються у словацьких вишах. Ці цифрові платформи дозволяють керувати всім освітнім процесом: від реєстрації предметів та іспитів до оплати проживання та отримання довідок. Нижче — покрокова інструкція для початківців.

1. Вхід у систему через браузер або мобільний застосунок

Для доступу до AIS або MAIS скористайтеся офіційним сайтом університету або прямим посиланням на платформу (наприклад: ais.uniba.sk, maisportal.tuke.sk тощо). Після зарахування вам буде надано персональні облікові дані — логін і пароль. Увійти можна через інтернет-браузер або мобільний застосунок (якщо він підтримується). Рекомендується використовувати браузерну версію, оскільки деякі функції доступні лише в повній версії системи.

2. Авторизація та первинне налаштування

Під час першого входу необхідно ввести логін і тимчасовий пароль, який система запропонує змінити. Доступ здійснюється через захищене з’єднання. Після входу відкривається панель керування з основними розділами: навчальний план, розклад, предмети, іспити та адміністративні функції.

3. Перевірка розкладу та доступних предметів

Перед початком кожного семестру студент має ознайомитися з актуальним розкладом і переліком доступних дисциплін, які поділяються на:

Обов’язкові — входять до основної частини програми.

— входять до основної частини програми. Частково обов’язкові — обираються зі списку відповідно до спеціалізації.

— обираються зі списку відповідно до спеціалізації. Факультативні — наприклад, іноземні мови, вибіркові курси.

Розклад можна завантажити у форматі PDF або синхронізувати з Google Calendar чи іншим календарем.

4. Реєстрація предметів на семестр

Обрання предметів на семестр здійснюється через розділ «Реєстрація предметів». Студент позначає потрібні дисципліни, перевіряє відповідність кількості кредитів (зазвичай 30 ECTS за семестр), а потім підтверджує вибір. У разі перевищення ліміту або порушення структури плану система надає відповідне попередження.

5. Реєстрація на іспити

Після відкриття іспитових термінів студент може обрати дату та час складання іспиту:

Перейти в розділ «Іспити».

Обрати предмет і переглянути доступні терміни (зазвичай 2–3 варіанти).

Підтвердити реєстрацію на обраний термін.

Увага: кількість місць обмежена, тому реєстрацію слід проходити заздалегідь.

6. Перегляд оцінок і моніторинг академічної успішності

У розділі «Результати» або «Моє навчання» можна переглянути:

Також доступна функція експорту успішності у форматі PDF.

7. Адміністративні функції та подача заяв

Системи AIS і MAIS підтримують онлайн-подачу різних заяв:

Заявка на проживання в гуртожитку;

Запит довідки про зарахування або навчання;

Продовження чи активація студентської карти ISIC;

Оформлення академічної відпустки (статус medziročník);

Реєстрація теми курсової або дипломної роботи;

Оплата обов’язкових зборів (зокрема для студентів міжроку).

Усі дії супроводжуються підтвердженням, а статус заявки можна відстежувати в реальному часі.

8. Фінансові операції та онлайн-оплата

Через AIS і MAIS можна здійснювати наступні фінансові дії:

Оплата проживання в гуртожитку;

Продовження або замовлення карти ISIC;

Підтвердження отримання стипендії;

Оплата адміністративних послуг (наприклад, повторна довідка).

Підтримуються такі способи оплати: банківська картка, QR-код, Apple Pay, Google Pay. Після оплати в системі з’являється підтвердження транзакції та квитанція.

Чому AIS і MAIS важливі для абітурієнтів і батьків

Для українських абітурієнтів та їхніх батьків важливо заздалегідь розуміти, як працюють академічні системи AIS і MAIS в університетах Словаччини. Ці цифрові платформи дозволяють студентам ефективно керувати навчальним процесом: від реєстрації предметів та іспитів до отримання довідок і оплати проживання в гуртожитку. Знання принципів роботи AIS і MAIS допоможе швидше адаптуватися до нових умов навчання за кордоном.

З погляду функціональності, системи AIS і MAIS виконують однакові завдання — обидві забезпечують доступ до навчальної інформації, дозволяють подавати електронні заяви, обирати дисципліни, відстежувати оцінки та користуватися адміністративними сервісами. Водночас між ними є деякі відмінності — насамперед у дизайні, технічній реалізації та поширеності серед університетів.

У чому різниця між AIS і MAIS

AIS (Akademický informačný systém) вважається більш сучасною та активно розвиваною системою. Вона регулярно оновлюється, адаптується до нових освітніх стандартів, має зручну навігацію та добре працює на мобільних пристроях. Найчастіше AIS використовується у провідних вишах Словаччини, таких як:

MAIS (Moderný akademický informačný systém), своєю чергою, використовується переважно в регіональних університетах. Він з’явився раніше за AIS і має більш класичний інтерфейс. Попри це, MAIS залишається стабільною та повнофункціональною системою, яка забезпечує студентів усіма необхідними можливостями — від розкладу занять і оцінок до адміністративних заяв.

Що важливо знати абітурієнтам і батькам

Вибір між AIS та MAIS не залежить від студента — систему визначає сам університет. Однак майбутньому студенту важливо заздалегідь ознайомитися з інтерфейсом, функціоналом і особливостями обраної платформи, щоб не витрачати час на адаптацію під час навчання.

Знання роботи академічних систем AIS і MAIS у Словаччині дозволяє:

зрозуміти структуру навчального процесу ще до початку занять;

уникнути помилок під час реєстрації предметів і складання іспитів;

швидко орієнтуватися в розкладі та оцінках;

самостійно керувати адміністративними питаннями (проживання, ISIC, довідки);

полегшити комунікацію з викладачами та університетом загалом.

Таким чином, AIS та MAIS є найважливішими інструментами цифрової освіти в Словаччині. Незалежно від того, яку систему використовує конкретний університет, студент отримує надійну й зручну платформу для повного контролю над навчальним процесом.

Додаткові ресурси та можливості

Системи AIS і MAIS не функціонують ізольовано — вони тісно інтегровані з іншими внутрішніми та зовнішніми ресурсами вишів. Зокрема, студенти отримують доступ до серверів із навчальними матеріалами, презентаціями, методичками й екзаменаційними запитаннями. Всі матеріали впорядковані за дисциплінами та викладачами, що значно полегшує підготовку до занять і сесій.

Через систему студент також може отримати доступ до ліцензійного програмного забезпечення, яке надає університет. У більшості вишів доступні такі програми, як Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), AutoCAD, MATLAB, SPSS та інші професійні інструменти відповідно до обраного напряму навчання. Це дає можливість студентам працювати з професійними програмами вже з першого курсу — без необхідності купувати їх самостійно.

Окрім цього, AIS та MAIS зазвичай інтегровані з електронними бібліотеками, науковими базами публікацій та іншими інформаційними системами, що необхідні для підготовки курсових та дипломних робіт. Таким чином, студент отримує не лише адміністративну підтримку, а й повноцінну академічну інфраструктуру — з можливістю навчатися, досліджувати й розвиватися в цифровому середовищі.

Це робить навчання в університетах Словаччини не лише доступним, а й технологічно сучасним — таким, що відповідає стандартам європейської вищої освіти.

Оплати та фінансові операції через AIS і MAIS

Однією з головних переваг систем AIS і MAIS є можливість управляти усіма фінансовими питаннями через єдиний онлайн-кабінет. Це робить процес оплати прозорим, швидким і зручним — як для студентів, так і для адміністрації вишу.

У розділі «Оплати» доступні такі функції:

Продовження та активація студентської картки ISIC ;

; Оплата проживання в гуртожитку з формуванням квитанції та підтвердженням платежу;

Відстеження нарахувань стипендії та інших фінансових надходжень;

Отримання реквізитів для банківських переказів та інших оплат;

Використання сучасних способів оплати: банківська картка, Apple Pay, Google Pay, QR-коди.

Усі здійснені транзакції автоматично зберігаються в системі та доступні для перегляду, повторного завантаження чи друку. Це особливо важливо, якщо потрібно підтвердити факт оплати — наприклад, при продовженні студентського ВНЖ або подачі документів до університету.

Висновок

AIS і MAIS — це повноцінні академічні платформи, які надають студентам повний контроль над ключовими аспектами навчального процесу. Завдяки цим системам студенти можуть:

самостійно обирати предмети та формувати розклад;

відстежувати оцінки та академічний прогрес у реальному часі;

керувати адміністративними питаннями та подавати електронні заяви;

отримувати доступ до навчальних матеріалів і спеціалізованого програмного забезпечення;

сплачувати університетські послуги онлайн — швидко, зручно та без зайвої бюрократії.

Для українських студентів, які вступають до університетів Словаччини, наявність таких цифрових рішень означає сучасну та якісну освіту — на рівні провідних вишів Австрії, Німеччини чи Чехії.

Бакалаврат у Словаччині — це не лише безкоштовне навчання, а й технологічне, гнучке освітнє середовище, у якому AIS і MAIS відіграють ключову роль. Ці системи роблять навчання прозорим, доступним і таким, що відповідає вимогам європейського простору вищої освіти.

Безкоштовна освіта в Словаччині — це не лише фінансова доступність, а й якісне цифрове середовище, визнане по всій Європі.

Якщо ви тільки плануєте вступ, команда Postupai допоможе вам пройти цей шлях без стресу. Ми не просто оформлюємо документи — ми показуємо, як працює система освіти в Словаччині, відкриваємо доступ до реальних можливостей і супроводжуємо на кожному етапі: від вибору вишу до адаптації в країні. Завдяки нам ви переконаєтесь, що навчання в Європі — це не мрія, а реальний і організований процес.