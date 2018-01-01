Учебная программа: Экономика и управление природными ресурсами Бакалаврская программа «Экономика и управление природными ресурсами» в Техническом университете в Зволене (TUZVO) - это современное направление, ориентированное на устойчивое развитие, экономику природных ресурсов и управление производственными процессами. Программа подходит абитуриентам, которые хотят получить качественное европейское образование, учиться в Словакии бесплатно и поступить в университет без экзаменов. Обучение сочетает экономический анализ, менеджмент, технологию переработки природных материалов и принципы устойчивого природопользования. Студенты получают целостное понимание работы предприятий, структуры рынка сырья, методов оценки стоимости природных ресурсов, а также навыки анализа данных и принятия управленческих решений. Общие сведения о программе Университет: Технический университет в Зволене (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO)

Технический университет в Зволене (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO) Факультет: программа реализуется на базе Ректората TUZVO

программа реализуется на базе Ректората TUZVO Специальность: Экономика и управление природными ресурсами (Ekonomika a manažment prírodných zdrojov)

Экономика и управление природными ресурсами (Ekonomika a manažment prírodných zdrojov) Форма обучения: очная

очная Язык обучения: словацкий

словацкий Длительность обучения: 3 года

3 года Присуждаемая степень: бакалавр (Bc.)

бакалавр (Bc.) Местонахождение: Зволен, Словакия

Зволен, Словакия Поступление: на основе оценки документов без вступительных экзаменов

на основе оценки документов Стоимость обучения: бесплатно при обучении на словацком языке

при обучении на словацком языке Проживание: возможность подачи заявки на студенческое общежитие TUZVO Чему учит программа Программа включает экономический, управленческий и технологический блоки. Студенты изучают современный экономический анализ, методы устойчивого управления природными ресурсами, технологию переработки сырья и модели эффективного природопользования. Выпускник получает следующие знания Социально-экономический фундамент: математика, статистика, социология, правовые основы предпринимательской деятельности.

математика, статистика, социология, правовые основы предпринимательской деятельности. Экономика и менеджмент: микроэкономика, макроэкономика, финансы, маркетинг, экономика предприятия, поведение рынка.

микроэкономика, макроэкономика, финансы, маркетинг, экономика предприятия, поведение рынка. Технологический блок: основы лесных ресурсов, свойства древесины и других возобновляемых природных материалов.

основы лесных ресурсов, свойства древесины и других возобновляемых природных материалов. Экономика природных ресурсов: оценка стоимости сырья, управление ресурсами, торговля древесиной, использование биомассы. Какими навыками обладает выпускник Аналитические навыки: сбор и анализ данных, экономическое моделирование, оценка эффективности решений.

сбор и анализ данных, экономическое моделирование, оценка эффективности решений. Менеджерские навыки: управление коллективом, участие в проектах, решение стандартных управленческих задач.

управление коллективом, участие в проектах, решение стандартных управленческих задач. Коммуникация и ИКТ: презентация результатов, владение иностранным языком, работа с современными информационными системами. Профессиональные компетенции выпускника Инновационное мышление: разработка и внедрение новых подходов в управлении ресурсами.

разработка и внедрение новых подходов в управлении ресурсами. Решение сложных задач: определение отраслевых проблем и поиск оптимальных решений.

определение отраслевых проблем и поиск оптимальных решений. Командное взаимодействие: работа в экспертных и проектных группах.

работа в экспертных и проектных группах. Аналитическая самостоятельность: критическое мышление и уверенное принятие управленческих решений. Программа подходит тем, кто хочет учиться в Европе бесплатно, получить востребованную экономическую специальность, поступить в словацкий университет без экзаменов и построить карьеру в области устойчивого развития, управления природными ресурсами и экологической экономики.

Учебный план: Экономика и управление природными ресурсами Условия успешного завершения обучения: пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов;

набрать 180 кредитов по системе ECTS;

успешно сдать государственный экзамен и защитить бакалаврскую работу. Учебный план программы «Экономика и управление природными ресурсами» в Техническом университете в Зволене включает экономические, управленческие, математико-статистические, ресурсные и экологические дисциплины. Студенты изучают основы экономики и менеджмента, работу с природными ресурсами, финансы, маркетинг и анализ данных, а также получают практические навыки принятия решений для бизнеса и природоресурсных отраслей. Программа ориентирована на студентов, которые хотят учиться в Словакии бесплатно и получить современное европейское образование. Основные дисциплины программы Математика (Matematika) - математические методы для экономических расчётов, моделирования и анализа данных.

- математические методы для экономических расчётов, моделирования и анализа данных. Основы экономики (Základy ekonómie) - микроэкономика, макроэкономика и ключевые рыночные механизмы.

- микроэкономика, макроэкономика и ключевые рыночные механизмы. Биометрия (Biometria) - статистика и анализ данных, применяемые к природным и экологическим показателям.

- статистика и анализ данных, применяемые к природным и экологическим показателям. Иностранный язык для менеджеров 1 (1. cudzí jazyk pre manažérov 1) - развитие языковых навыков для деловой коммуникации.

- развитие языковых навыков для деловой коммуникации. Экономика предприятия (Ekonomika podniku) - структура предприятия, ресурсы, эффективность и экономическое планирование.

- структура предприятия, ресурсы, эффективность и экономическое планирование. Экономика природных ресурсов (Ekonómia prírodných zdrojov) - устойчивое использование ресурсов, оценка воздействия и принципы природопользования.

- устойчивое использование ресурсов, оценка воздействия и принципы природопользования. Торговля и торговые операции (Obchod a obchodné operácie) - основы торговли, логистики и управления бизнес-процессами.

- основы торговли, логистики и управления бизнес-процессами. Иностранный язык для менеджеров 2 (1. cudzí jazyk pre manažérov 2) - расширение профессиональной терминологии.

- расширение профессиональной терминологии. Бухгалтерский учёт и бюджетирование (Účtovníctvo a rozpočtovníctvo) - финансовый учёт, отчётность и планирование.

- финансовый учёт, отчётность и планирование. Менеджмент предприятия и отраслей (Manažment podniku a odvetví) - управление бизнесом, планирование и процессы руководства.

- управление бизнесом, планирование и процессы руководства. Семестровый проект (Semestrálny projekt) - практическое решение экономических и ресурсных задач.

- практическое решение экономических и ресурсных задач. Деловые переговоры (Obchodné rokovania) - техники переговоров и деловое общение.

- техники переговоров и деловое общение. Иностранный язык для менеджеров 3 (1. cudzí jazyk pre manažérov 3) - развитие устной и письменной профессиональной речи.

- развитие устной и письменной профессиональной речи. Информатика (Informatika) - работа с ИКТ и аналитическими инструментами.

- работа с ИКТ и аналитическими инструментами. Финансы и финансовое управление (Financie a finančné riadenie) - управление финансами, инвестициями и рисками.

- управление финансами, инвестициями и рисками. Управление персоналом (Personálny manažment) - подбор, мотивация и развитие сотрудников.

- подбор, мотивация и развитие сотрудников. Социология и психология (Sociológia a psychológia) - поведение людей в экономической и управленческой среде.

- поведение людей в экономической и управленческой среде. Иностранный язык для менеджеров 4 (1. cudzí jazyk pre manažérov 4) - повышение уровня владения иностранным языком.

- повышение уровня владения иностранным языком. Инвестиции предприятия (Podnikové investície) - анализ инвестпроектов, оценка рисков и доходности.

- анализ инвестпроектов, оценка рисков и доходности. Торговое право (Obchodné právo) - основы правового регулирования бизнеса.

- основы правового регулирования бизнеса. Исследование рынка и маркетинг (Prieskum trhu a marketing) - анализ конкурентов, потребителей и маркетинговые стратегии.

- анализ конкурентов, потребителей и маркетинговые стратегии. Торговля древесиной (Obchod s drevom) - специфика рынка лесных ресурсов и логистики.

- специфика рынка лесных ресурсов и логистики. Иностранный язык для менеджеров 5 (1. cudzí jazyk pre manažérov 5) - углубление профессиональной лексики.

- углубление профессиональной лексики. Оценка природных ресурсов (Oceňovanie prírodných zdrojov) - экономическая оценка лесных и природных ресурсов.

- экономическая оценка лесных и природных ресурсов. Финансовый и экономический анализ (Finančné a ekonomické analýzy) - анализ финансовой отчётности и показателей.

- анализ финансовой отчётности и показателей. Иностранный язык для менеджеров 6 (1. cudzí jazyk pre manažérov 6) - подготовка к международной профессиональной деятельности.

- подготовка к международной профессиональной деятельности. Государственный экзамен (Štátna skúška) - итоговая проверка знаний.

- итоговая проверка знаний. Защита бакалаврской работы (Obhajoba bakalárskej práce) - итоговый проект и его защита. Профильные предметы по выбору Профильные дисциплины позволяют углубить знания в области лесной экономики, природопользования, экологии и правового регулирования. Студент обязан выбрать минимум один предмет в каждом семестре. Наука о древесине и её свойствах (Náuka o dreve a vlastnosti dreva) - строение древесины, свойства и применение.

- строение древесины, свойства и применение. Основы биологии и экологии (Základy biológie a ekológie) - экосистемы и природные процессы.

- экосистемы и природные процессы. Мировые ресурсы древесного сырья (Svetové zdroje drevnej suroviny) - глобальные лесные резервы и их использование.

- глобальные лесные резервы и их использование. Плантации быстрорастущих пород (Zakladanie plantáží rýchlorastúcich drevín) - создание и управление лесными плантациями.

- создание и управление лесными плантациями. Основы обработки древесины (Základy delenia a obrábania dreva) - механическая переработка древесины.

- механическая переработка древесины. Биогеография (Biogeografia) - распределение природных ресурсов.

- распределение природных ресурсов. Качество вод и водное хозяйство (Kvalita vôd a vodné hospodárstvo) - управление водными ресурсами.

- управление водными ресурсами. Сортиментация древесины (Sortimentácia dreva) - классификация древесины.

- классификация древесины. Первичная переработка древесины (Základy prvostupňového spracovania dreva) - начальные этапы производства.

- начальные этапы производства. Социально-экономическая география (Socioekonomická geografia) - пространственное развитие территорий.

- пространственное развитие территорий. Трудовое право (Pracovné právo) - регулирование трудовых отношений.

- регулирование трудовых отношений. Охрана природы и ландшафта (Ochrana prírody a krajiny) - инструменты сохранения природы.

- инструменты сохранения природы. Защита древесины (Ochrana dreva) - защита от внешних воздействий.

- защита от внешних воздействий. Продукционная экология (Produkčná ekológia) - продуктивность экосистем.

- продуктивность экосистем. Древесные товарные позиции (Drevárske komodity) - виды древесных товаров.

- виды древесных товаров. Коммуникация и работа со СМИ (Komunikácia a práca s médiami) - медиа-коммуникация.

- медиа-коммуникация. Химическая переработка древесины (Chemické spracovanie dreva) - химические технологии обработки.

- химические технологии обработки. Государственное управление и экологическое право (Verejná správa, správne a environmentálne právo) - управление и правовое регулирование.

- управление и правовое регулирование. Методы исследования рынка (Metódy výskumu trhu) - исследование потребителей и рынка.

- исследование потребителей и рынка. Калькуляции и ценообразование (Kalkulácie a tvorba cien) - расчёт себестоимости продукции.

- расчёт себестоимости продукции. Биотехнологии (Biotechnológie) - современные биотехнологические процессы.

- современные биотехнологические процессы. Деревянные строительные конструкции (Drevené stavebné konštrukcie) - проектирование деревянных конструкций. Рекомендуемые элективные дисциплины Элективные предметы позволяют укрепить математическую базу, развить академическое письмо и поддерживать физическую форму. Основы математики (Základy matematiky) - повторение и закрепление математической базы.

- повторение и закрепление математической базы. Физическая культура и спорт (Telesná a športová výchova) - укрепление здоровья и физической активности.

- укрепление здоровья и физической активности. Выборочный спорт и здоровье (Výberový šport a zdravie) - дополнительные спортивные направления.

- дополнительные спортивные направления. Английский язык - академическая коммуникация (Jazyk anglický - akademická komunikácia) - развитие академического письма и общения. Благодаря этому учебному плану студенты осваивают теорию экономики, менеджмента и природопользования, а также получают практические навыки, востребованные в компаниях лесной отрасли, биоресурсов, устойчивого развития и природной среды как в Словакии, так и в других странах Европы.

После окончания бакалавриата «Экономика и управление природными ресурсами» Выпускники получают комплексную подготовку в области экономики, менеджмента, бухгалтерского учёта, финансов, торговли древесиной, отраслевых технологий и устойчивого природопользования. Благодаря сочетанию экономических, управленческих и ресурсных дисциплин специалисты готовы работать как в производственных компаниях, так и в государственных структурах, аналитических центрах и природоохранных организациях. Программа особенно востребована среди абитуриентов, которые хотят получить европейское образование, учиться в Словакии бесплатно и построить карьеру в природоресурсном секторе. Студенты получают практическое понимание процессов управления природными ресурсами, функционирования предприятий, ценообразования, особенностей лесной отрасли и переработки древесины. Выпускники умеют работать с данными, планировать развитие компаний, оценивать природные ресурсы, управлять персоналом и участвовать в проектах в сферах биомассы, экобизнеса, устойчивого развития и лесного хозяйства. Продолжение обучения в магистратуре После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить обучение на магистерских программах TUZVO или других университетов Словакии и Европы. Для направления «Экономика и управление природными ресурсами» доступны магистратуры по экономике, менеджменту, устойчивому развитию, экологическому предпринимательству, лесному хозяйству, биоресурсам и природоохранной политике. Обучение в магистратуре также может быть бесплатным при обучении на словацком языке, что делает дальнейшее образование доступным и перспективным. Где могут работать выпускники менеджер в лесной отрасли - управление процессами в лесохозяйственных предприятиях, участие в проектах воспроизводства лесов и устойчивого природопользования;

- управление процессами в лесохозяйственных предприятиях, участие в проектах воспроизводства лесов и устойчивого природопользования; специалист по переработке древесины - работа на предприятиях лесоперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности;

- работа на предприятиях лесоперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности; менеджер по торговле древесиной и продукцией из дерева - оценка качества сырья, заключение сделок, контроль логистики и управление поставками;

- оценка качества сырья, заключение сделок, контроль логистики и управление поставками; специалист по биомассе и возобновляемым ресурсам - участие в проектах по переработке биомассы, энергоэффективности и устойчивому производству;

- участие в проектах по переработке биомассы, энергоэффективности и устойчивому производству; финансовый или административный менеджер - бюджетирование, финансовый анализ, контроль затрат и управление ресурсами предприятий природоресурсного сектора;

- бюджетирование, финансовый анализ, контроль затрат и управление ресурсами предприятий природоресурсного сектора; аналитик природных ресурсов - анализ рынка древесины, биоресурсов, экологических трендов и эффективности проектов;

- анализ рынка древесины, биоресурсов, экологических трендов и эффективности проектов; проектный координатор - разработка и сопровождение проектов по экологии, биоразнообразию, лесовосстановлению и устойчивому развитию;

- разработка и сопровождение проектов по экологии, биоразнообразию, лесовосстановлению и устойчивому развитию; специалист государственной и муниципальной администрации - управление природными ресурсами, участие в экологической политике, мониторинг и регулирование отрасли;

- управление природными ресурсами, участие в экологической политике, мониторинг и регулирование отрасли; член экспертных и исследовательских команд - участие в исследованиях и проектах, связанных с лесным хозяйством, торговлей древесиной и экопланированием. Выпускники успешно трудоустраиваются в лесных предприятиях, компаниях по переработке древесины, торговых и экспортно-импортных организациях, структурах, работающих с биомассой и возобновляемыми ресурсами, а также в органах государственной и общественной администрации. Благодаря активному развитию природоресурсного сектора в Словакии и странах ЕС специалисты этого направления могут рассчитывать на стабильную и перспективную карьеру в экологически ориентированных и устойчивых отраслях.