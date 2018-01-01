Навчальна програма: Економіка та управління природними ресурсами Бакалаврська програма «Економіка та управління природними ресурсами» в Технічному університеті у Зволені (TUZVO) - це сучасний напрям, орієнтований на сталий розвиток, економіку природних ресурсів та управління виробничими процесами. Програма підходить абітурієнтам, які хочуть отримати якісну європейську освіту, навчатися в Словаччині безкоштовно та вступити до університету без іспитів. Навчання поєднує економічний аналіз, менеджмент, технології переробки природних матеріалів та принципи сталого природокористування. Студенти отримують цілісне розуміння роботи підприємств, структури ринку сировини, методів оцінки вартості природних ресурсів, а також навички аналізу даних і прийняття управлінських рішень. Загальна інформація про програму Університет: Технічний університет у Зволені (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO)

Технічний університет у Зволені (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO) Факультет: програма реалізується на базі Ректорату TUZVO

програма реалізується на базі Ректорату TUZVO Спеціальність: Економіка та управління природними ресурсами (Ekonomika a manažment prírodných zdrojov)

Економіка та управління природними ресурсами (Ekonomika a manažment prírodných zdrojov) Форма навчання: денна

денна Мова навчання: словацька

словацька Тривалість: 3 роки

3 роки Ступінь: бакалавр (Bc.)

бакалавр (Bc.) Місце навчання: м. Зволен, Словаччина

м. Зволен, Словаччина Вступ: на основі оцінки документів без вступних іспитів

на основі оцінки документів Вартість навчання: безкоштовно за умови навчання словацькою мовою

за умови навчання словацькою мовою Проживання: можливість подати заявку на студентський гуртожиток TUZVO Чому навчає програма Програма охоплює економічний, управлінський та технологічний блоки. Студенти вивчають сучасний економічний аналіз, методи сталого управління природними ресурсами, технологію переробки сировини та моделі ефективного природокористування. Що вивчає студент Соціально-економічний фундамент: математика, статистика, соціологія, правові основи підприємництва.

математика, статистика, соціологія, правові основи підприємництва. Економіка та менеджмент: мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, маркетинг, економіка підприємства, ринкові процеси.

мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, маркетинг, економіка підприємства, ринкові процеси. Технологічний блок: основи лісових ресурсів, властивості деревини та інших відновлюваних природних матеріалів.

основи лісових ресурсів, властивості деревини та інших відновлюваних природних матеріалів. Економіка природних ресурсів: оцінка вартості сировини, управління ресурсами, торгівля деревиною, використання біомаси. Якими навичками володіє випускник Аналітичні навички: збір і обробка даних, економічне моделювання, оцінка ефективності рішень.

збір і обробка даних, економічне моделювання, оцінка ефективності рішень. Менеджерські навички: управління командою, участь у проєктах, вирішення стандартних управлінських завдань.

управління командою, участь у проєктах, вирішення стандартних управлінських завдань. Комунікація та ІКТ: презентація результатів, робота з інформаційними системами, володіння іноземною мовою. Професійні компетентності випускника Інноваційне мислення: впровадження нових підходів в управлінні природними ресурсами.

впровадження нових підходів в управлінні природними ресурсами. Вирішення складних завдань: аналіз галузевих проблем і пошук оптимальних рішень.

аналіз галузевих проблем і пошук оптимальних рішень. Командна робота: взаємодія з експертними та проектними командами.

взаємодія з експертними та проектними командами. Аналітична самостійність: критичне мислення і впевнене прийняття рішень. Програма ідеально підходить тим, хто хоче навчатися в Європі безкоштовно, отримати затребувану економічну спеціальність, вступити до словацького університету без іспитів та побудувати кар'єру у сфері сталого розвитку, управління природними ресурсами та екологічної економіки.

Навчальний план: Економіка та управління природними ресурсами Умови успішного завершення навчання: пройти всі обов’язкові предмети та необхідну кількість вибіркових дисциплін;

набрати 180 кредитів за системою ECTS;

успішно скласти державний іспит та захистити бакалаврську роботу. Навчальний план програми «Економіка та управління природними ресурсами» у Технічному університеті у Зволені охоплює економічні, управлінські, математико-статистичні, ресурсні та екологічні дисципліни. Студенти вивчають економіку, менеджмент, роботу з природними ресурсами, фінанси, маркетинг та аналіз даних, а також отримують практичні навички прийняття рішень для бізнесу та природоресурсних галузей. Програма підходить абітурієнтам, які хочуть навчатися в Словаччині безкоштовно та отримати сучасну європейську освіту. Основні дисципліни програми Математика (Matematika) - математичні методи для економічних розрахунків, моделювання та аналізу даних.

- математичні методи для економічних розрахунків, моделювання та аналізу даних. Основи економіки (Základy ekonómie) - мікроекономіка, макроекономіка та ринкові механізми.

- мікроекономіка, макроекономіка та ринкові механізми. Біометрія (Biometria) - статистика та аналіз даних для природних і екологічних показників.

- статистика та аналіз даних для природних і екологічних показників. Іноземна мова для менеджерів 1 (1. cudzí jazyk pre manažérov 1) - розвиток мовних навичок для ділової комунікації.

- розвиток мовних навичок для ділової комунікації. Економіка підприємства (Ekonomika podniku) - структура підприємства, ресурси, ефективність та економічне планування.

- структура підприємства, ресурси, ефективність та економічне планування. Економіка природних ресурсів (Ekonómia prírodných zdrojov) - сталий підхід до ресурсів, оцінка впливу та принципи природокористування.

- сталий підхід до ресурсів, оцінка впливу та принципи природокористування. Торгівля та торгові операції (Obchod a obchodné operácie) - основи торгівлі, логістики та управління бізнес-процесами.

- основи торгівлі, логістики та управління бізнес-процесами. Іноземна мова для менеджерів 2 (1. cudzí jazyk pre manažérov 2) - розширення професійної термінології.

- розширення професійної термінології. Бухгалтерський облік і бюджетування (Účtovníctvo a rozpočtovníctvo) - фінансова звітність, облік і планування.

- фінансова звітність, облік і планування. Менеджмент підприємства та галузей (Manažment podniku a odvetví) - управління, планування та процеси керівництва.

- управління, планування та процеси керівництва. Семестровий проєкт (Semestrálny projekt) - практичне розв’язання економічних і ресурсних задач.

- практичне розв’язання економічних і ресурсних задач. Ділові переговори (Obchodné rokovania) - техніки переговорів і ділове спілкування.

- техніки переговорів і ділове спілкування. Іноземна мова для менеджерів 3 (1. cudzí jazyk pre manažérov 3) - розвиток професійного усного та письмового мовлення.

- розвиток професійного усного та письмового мовлення. Інформатика (Informatika) - робота з ІКТ та аналітичними інструментами.

- робота з ІКТ та аналітичними інструментами. Фінанси та фінансове управління (Financie a finančné riadenie) - управління фінансами, інвестиціями та ризиками.

- управління фінансами, інвестиціями та ризиками. Управління персоналом (Personálny manažment) - підбір, мотивація та розвиток працівників.

- підбір, мотивація та розвиток працівників. Соціологія та психологія (Sociológia a psychológia) - поведінка людей в економічному середовищі.

- поведінка людей в економічному середовищі. Іноземна мова для менеджерів 4 (1. cudzí jazyk pre manažérov 4) - підвищення рівня володіння мовою.

- підвищення рівня володіння мовою. Інвестиції підприємства (Podnikové investície) - аналіз інвестиційних проєктів і ризиків.

- аналіз інвестиційних проєктів і ризиків. Торгове право (Obchodné právo) - правове регулювання бізнесу.

- правове регулювання бізнесу. Дослідження ринку та маркетинг (Prieskum trhu a marketing) - аналіз конкурентів, споживачів і стратегій.

- аналіз конкурентів, споживачів і стратегій. Торгівля деревиною (Obchod s drevom) - ринок лісових ресурсів і логістика.

- ринок лісових ресурсів і логістика. Іноземна мова для менеджерів 5 (1. cudzí jazyk pre manažérov 5) - поглиблення професійної лексики.

- поглиблення професійної лексики. Оцінка природних ресурсів (Oceňovanie prírodných zdrojov) - економічна оцінка природних ресурсів.

- економічна оцінка природних ресурсів. Фінансовий та економічний аналіз (Finančné a ekonomické analýzy) - аналіз звітності та показників.

- аналіз звітності та показників. Іноземна мова для менеджерів 6 (1. cudzí jazyk pre manažérov 6) - підготовка до міжнародної професійної діяльності.

- підготовка до міжнародної професійної діяльності. Державний іспит (Štátna skúška) - підсумкова перевірка знань.

- підсумкова перевірка знань. Захист бакалаврської роботи (Obhajoba bakalárskej práce) - представлення та захист проєкту. Профільні вибіркові дисципліни Профільні дисципліни дають можливість поглибити знання у сфері лісової економіки, природокористування, екології та правового регулювання. Студент обирає мінімум один предмет у кожному семестрі. Наука про деревину та її властивості (Náuka o dreve a vlastnosti dreva) - структура та властивості деревини.

- структура та властивості деревини. Основи біології та екології (Základy biológie a ekológie) - функціонування екосистем.

- функціонування екосистем. Світові ресурси деревної сировини (Svetové zdroje drevnej suroviny) - глобальні запаси та використання.

- глобальні запаси та використання. Плантації швидкорослих порід (Zakladanie plantáží rýchlorastúcich drevín) - створення та управління лісовими плантаціями.

- створення та управління лісовими плантаціями. Основи обробки деревини (Základy delenia a obrábania dreva) - механічна переробка.

- механічна переробка. Біогеографія (Biogeografia) - просторовий розподіл ресурсів.

- просторовий розподіл ресурсів. Якість води та водне господарство (Kvalita vôd a vodné hospodárstvo) - управління водними ресурсами.

- управління водними ресурсами. Сортиментація деревини (Sortimentácia dreva) - класифікація деревини.

- класифікація деревини. Первинна переробка деревини (Základy prvostupňového spracovania dreva) - початкові етапи виробництва.

- початкові етапи виробництва. Соціально-економічна географія (Socioekonomická geografia) - розвиток територій.

- розвиток територій. Трудове право (Pracovné právo) - регулювання трудових відносин.

- регулювання трудових відносин. Охорона природи і ландшафту (Ochrana prírody a krajiny) - збереження природних територій.

- збереження природних територій. Захист деревини (Ochrana dreva) - захист від біологічних впливів.

- захист від біологічних впливів. Продукційна екологія (Produkčná ekológia) - продуктивність екосистем.

- продуктивність екосистем. Деревні товарні позиції (Drevárske komodity) - види продукції з деревини.

- види продукції з деревини. Комунікація та робота зі ЗМІ (Komunikácia a práca s médiami) - медіакомунікація.

- медіакомунікація. Хімічна переробка деревини (Chemické spracovanie dreva) - технології переробки.

- технології переробки. Державне управління та екологічне право (Verejná správa, správne a environmentálne právo) - правове регулювання галузі.

- правове регулювання галузі. Методи дослідження ринку (Metódy výskumu trhu) - аналіз ринку та споживачів.

- аналіз ринку та споживачів. Калькуляції та ціноутворення (Kalkulácie a tvorba cien) - розрахунок собівартості.

- розрахунок собівартості. Біотехнології (Biotechnológie) - сучасні біотехнологічні процеси.

- сучасні біотехнологічні процеси. Дерев’яні будівельні конструкції (Drevené stavebné konštrukcie) - проєктування та застосування конструкцій. Рекомендовані елективні дисципліни Елективні предмети допомагають зміцнити математичну підготовку, покращити академічне письмо та підтримувати фізичну форму студентів. Основи математики (Základy matematiky) - повторення та зміцнення математичного фундаменту.

- повторення та зміцнення математичного фундаменту. Фізична культура і спорт (Telesná a športová výchova) - підтримання здоров’я та активності.

- підтримання здоров’я та активності. Вибірковий спорт і здоров’я (Výberový šport a zdravie) - додаткові спортивні активності.

- додаткові спортивні активності. Англійська мова - академічна комунікація (Jazyk anglický - akademická komunikácia) - розвиток академічного письма та усного мовлення. Завдяки цьому навчальному плану студенти отримують теоретичні знання з економіки, менеджменту та природокористування, а також практичні навички, затребувані в лісовому секторі, галузях біоресурсів, сталого розвитку та охорони довкілля як у Словаччині, так і в інших країнах Європи.

Після завершення бакалаврату «Економіка та управління природними ресурсами» Випускники отримують комплексну підготовку в галузі економіки, менеджменту, бухгалтерського обліку, фінансів, торгівлі деревиною, галузевих технологій та сталого природокористування. Завдяки поєднанню економічних, управлінських і ресурсних дисциплін фахівці готові працювати як у виробничих компаніях, так і в державних установах, аналітичних центрах та природоохоронних організаціях. Програма особливо популярна серед абітурієнтів, які хочуть отримати європейську освіту, навчатися у Словаччині безкоштовно та побудувати кар’єру у природоресурсному секторі. Студенти здобувають практичне розуміння процесів управління природними ресурсами, функціонування підприємств, ціноутворення, особливостей лісової галузі та переробки деревини. Випускники вміють працювати з даними, планувати розвиток компаній, оцінювати природні ресурси, управляти персоналом та брати участь у проєктах у сферах біомаси, екобізнесу, сталого розвитку і лісового господарства. Продовження навчання в магістратурі Після завершення бакалаврату студенти можуть вступати до магістерських програм TUZVO або інших університетів Словаччини та Європи. Для напряму «Економіка та управління природними ресурсами» доступні магістратури з економіки, менеджменту, сталого розвитку, екологічного підприємництва, лісового господарства, біоресурсів та природоохоронної політики. Магістратура також може бути безкоштовною за умови навчання словацькою мовою, що робить подальшу освіту доступною та перспективною. Де можуть працювати випускники менеджер у лісовій галузі - управління процесами у лісогосподарських підприємствах, участь у проєктах відтворення лісів і сталого природокористування;

- управління процесами у лісогосподарських підприємствах, участь у проєктах відтворення лісів і сталого природокористування; фахівець з переробки деревини - робота на підприємствах лісопереробної та деревообробної промисловості;

- робота на підприємствах лісопереробної та деревообробної промисловості; менеджер з торгівлі деревиною та виробами з дерева - оцінка якості сировини, укладення угод, контроль логістики та управління поставками;

- оцінка якості сировини, укладення угод, контроль логістики та управління поставками; спеціаліст з біомаси та відновлюваних ресурсів - участь у проєктах з переробки біомаси, енергоефективності та сталого виробництва;

- участь у проєктах з переробки біомаси, енергоефективності та сталого виробництва; фінансовий або адміністративний менеджер - бюджетування, фінансовий аналіз, контроль витрат та управління ресурсами підприємств природоресурсного сектору;

- бюджетування, фінансовий аналіз, контроль витрат та управління ресурсами підприємств природоресурсного сектору; аналітик природних ресурсів - аналіз ринку деревини, біоресурсів, екологічних трендів та ефективності проєктів;

- аналіз ринку деревини, біоресурсів, екологічних трендів та ефективності проєктів; координатор проєктів - розробка та супровід проєктів у сферах екології, біорізноманіття, лісовідновлення та сталого розвитку;

- розробка та супровід проєктів у сферах екології, біорізноманіття, лісовідновлення та сталого розвитку; фахівець державної чи муніципальної адміністрації - управління природними ресурсами, участь у формуванні екологічної політики, моніторинг та регуляція галузі;

- управління природними ресурсами, участь у формуванні екологічної політики, моніторинг та регуляція галузі; член експертних і дослідницьких команд - робота у наукових, аналітичних та галузевих проєктах, пов’язаних з лісовим господарством, торгівлею деревиною та екоплануванням. Випускники успішно працевлаштовуються у лісових підприємствах, компаніях з переробки деревини, торгових та експортно-імпортних структурах, організаціях, що працюють з біомасою та відновлюваними ресурсами, а також у державних та громадських інституціях. Завдяки активному розвитку природоресурсного сектору у Словаччині та країнах ЄС професія залишається перспективною, а фахівці можуть розраховувати на стабільну кар’єру в екологічно орієнтованих і сталих галузях.