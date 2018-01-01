Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštruovanie nábytku) в TUZVO Бакалаврская программа «Проектирование и строительство мебели» готовит специалистов, которые умеют создавать современную, безопасную и технологичную мебель с высокими требованиями к качеству и функциональности. Обучение сочетает инженерные расчёты, материаловедение, цифровые технологии CAD и CNC, деревообработку и основы промышленного дизайна, формируя компетенции, востребованные в европейской мебельной индустрии. Общие сведения о программе Университет: Технический университет в Зволене (TUZVO)

Технический университет в Зволене (TUZVO) Факультет: Деревообработки

Деревообработки Специальность: Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštruovanie nábytku)

Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštruovanie nábytku) Форма обучения: очная

очная Язык обучения: словацкий

словацкий Длительность: 3 года

3 года Степень: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Местонахождение: город Зволен, Словакия

город Зволен, Словакия Поступление: без вступительных экзаменов

без вступительных экзаменов Стоимость: бесплатно при обучении на словацком языке Что вы будете изучать на программе «Проектирование и строительство мебели» Студенты получают фундаментальные инженерные знания и современную практическую подготовку. Обучение направлено на создание мебели, которая сочетает стиль, функциональность и надёжность. Программа охватывает весь путь изделия – от идеи до промышленного производства, включая моделирование, расчёты и изготовление. Основные направления обучения 1. Материаловедение древесины и композитов изучение структуры, свойств и поведения древесины;

оценка прочности и долговечности материалов;

первичная и вторичная обработка древесины;

работа с современными материалами: фанерой, MDF, HDF, OSB, композитами;

понимание влияния влажности, нагрузки и условий эксплуатации на мебельные конструкции. 2. Технологии обработки древесины работа с профессиональным деревообрабатывающим оборудованием;

поверхностная обработка: лаки, масла, защитные покрытия;

соединения и склеивание в мебельной конструкции;

CAM-системы для подготовки производства;

выбор технологий для серийного и индивидуального мебельного производства. 3. Проектирование мебели и мебельных конструкций создание инженерных и дизайнерских решений;

использование традиционных и современных мебельных соединений;

учёт эргономики, безопасности и функциональности;

создание прототипов и проведение испытаний;

подготовка технической документации для запуска производства. 4. Цифровые инструменты: CAD и CNC профессиональное черчение и 3D моделирование в CAD;

перевод технических моделей в формат для станков с ЧПУ;

разработка управляющих программ для CNC;

визуализация мебели и создание фотореалистичных моделей;

интеграция цифровых технологий на всех этапах производства. 5. Производственный менеджмент и командная работа организация технической подготовки производства;

координация работы конструкторов, технологов и дизайнеров;

ведение проектов и управление производственными процессами;

знание стандартов качества и безопасности мебели;

понимание жизненного цикла мебельного изделия – от разработки до рынка. Какими навыками обладает выпускник Выпускник программы становится универсальным инженером мебельной отрасли. Он умеет превращать идею в готовое изделие, используя современные цифровые и производственные технологии. создание технических чертежей и 3D моделей мебели;

разработка конструкций любой сложности и назначения;

оценка прочности и безопасности мебельных изделий;

подготовка технологических процессов и подбор материалов;

работа с CNC оборудованием и CAM-системами;

ведение инженерных проектов и управление производством;

знание стандартов европейской мебельной отрасли;

умение работать в команде и руководить техническими задачами. Почему стоит выбрать эту программу Это одна из самых перспективных инженерно-творческих специальностей в Европе. Программа идеально подходит тем, кто хочет сочетать творчество, техническую точность и современное цифровое производство. Выпускники востребованы как в Словакии, так и во всей ЕС-мебельной индустрии. Преимущества программы: обучение на современном оборудовании;

практика на ведущих мебельных предприятиях;

реальные производственные проекты в процессе обучения;

возможность продолжить обучение в магистратуре по дизайну, инженерии и технологиям;

широкие карьерные перспективы: конструктор мебели, технолог, инженер производства, CNC-оператор, разработчик мебельных систем, предприниматель. «Проектирование и строительство мебели» - идеальный выбор для тех, кто мечтает создавать современные мебельные изделия и работать в динамично развивающейся отрасли. Программа помогает студентам построить уверенную карьеру в Европе. Начните свой путь уже сегодня.

Учебный план: Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštruovanie nábytku) в TUZVO Бакалаврская программа формирует инженерные, творческие и технологические навыки для работы в мебельной и деревообрабатывающей сфере. Программа длится 3 года и завершается защитой бакалаврской работы и государственным экзаменом. Условия успешного завершения обучения выполнение всех обязательных и выборочных предметов;

получение 180 кредитов ECTS;

защита бакалаврской работы и сдача государственного экзамена. 1 - 2 семестр: фундамент инженерной подготовки Первый этап обучения даёт основы, необходимые для профессионального проектирования мебели и понимания материалов. Математика (Matematika) - математические методы, используемые для расчётов и анализа конструкций.

(Matematika) - математические методы, используемые для расчётов и анализа конструкций. Химия (Chémia) - химические свойства древесины, покрытий и материалов.

(Chémia) - химические свойства древесины, покрытий и материалов. Строение древесины (Štruktúra dreva) - анатомия древесины и влияние структуры на её использование в мебели.

(Štruktúra dreva) - анатомия древесины и влияние структуры на её использование в мебели. Техническое черчение (Technické zobrazovanie) - основы инженерной графики и создания точных чертежей.

(Technické zobrazovanie) - основы инженерной графики и создания точных чертежей. Эргономика I (Ergonómia I) - принципы удобства, безопасности и правильных пропорций мебели.

(Ergonómia I) - принципы удобства, безопасности и правильных пропорций мебели. Свойства древесины (Vlastnosti dreva) - изучение физических и механических характеристик материалов.

(Vlastnosti dreva) - изучение физических и механических характеристик материалов. Физика (Fyzika) - законы механики, важные для расчёта устойчивости и прочности.

(Fyzika) - законы механики, важные для расчёта устойчивости и прочности. Основы обработки древесины (Základy delenia a obrábania dreva) - базовые операции резания, фрезерования и подготовки заготовок.

(Základy delenia a obrábania dreva) - базовые операции резания, фрезерования и подготовки заготовок. Мебельные конструкционные соединения (Nábytkové konštrukčné spoje) - изучение соединений, обеспечивающих надёжность мебельных каркасов.

(Nábytkové konštrukčné spoje) - изучение соединений, обеспечивающих надёжность мебельных каркасов. CAD-системы (CAD systémy) - освоение инструментов цифрового проектирования мебели. 3 - 4 семестр: оборудование, технологии и цифровая подготовка Студенты изучают профессиональные станки, композиты, методы склеивания и цифровые технологии производства. Технология первичной обработки древесины (Technológia prvostupňového spracovania dreva) - подготовка сырья для дальнейшего проектирования и производства.

(Technológia prvostupňového spracovania dreva) - подготовка сырья для дальнейшего проектирования и производства. Оборудование для деревообработки (Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva) - изучение структуры, функций и возможностей специализированных станков.

(Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva) - изучение структуры, функций и возможностей специализированных станков. Гидро- и термомеханика (Hydro a termomechanika) - процессы воздействия тепла, пара и давления на древесину.

(Hydro a termomechanika) - процессы воздействия тепла, пара и давления на древесину. Пластики и лакокрасочные материалы (Plasty a náterové látky) - свойства покрытий, декоративных слоёв и материалов защиты.

(Plasty a náterové látky) - свойства покрытий, декоративных слоёв и материалов защиты. Клеи и склеивание древесины (Lepidlá a lepenie dreva) - выбор клея, подготовка поверхности и технологии создания прочных соединений.

(Lepidlá a lepenie dreva) - выбор клея, подготовка поверхности и технологии создания прочных соединений. Древесные композиты (Kompozitné drevné materiály) - MDF, HDF, фанера, OSB, CLT и их применение в конструкциях мебели.

(Kompozitné drevné materiály) - MDF, HDF, фанера, OSB, CLT и их применение в конструкциях мебели. Экономика предприятия (Ekonomika podniku) - основы финансов, планирования и производственного менеджмента.

(Ekonomika podniku) - основы финансов, планирования и производственного менеджмента. Визуализация мебели и интерьера (Vizualizácia nábytku a interiéru) - создание реалистичных 3D визуализаций и презентационных моделей.

(Vizualizácia nábytku a interiéru) - создание реалистичных 3D визуализаций и презентационных моделей. Производственная практика (Výrobná prax) - опыт работы на мебельном или деревообрабатывающем предприятии. 5 - 6 семестр: профессиональное проектирование и специализация Студенты переходят к сложным проектам, создают мебельные конструкции и работают на профессиональном оборудовании. Конструкция мебели (Konštrukcia nábytku) - создание каркасов, расчёт прочности и разработка инженерных решений.

(Konštrukcia nábytku) - создание каркасов, расчёт прочности и разработка инженерных решений. Технология вторичной обработки древесины (Technológia druhostupňového spracovania dreva) - финишная обработка, шлифование и нанесение покрытий.

(Technológia druhostupňového spracovania dreva) - финишная обработка, шлифование и нанесение покрытий. Маркетинг (Marketing) - основы продвижения продукции на мебельном рынке.

(Marketing) - основы продвижения продукции на мебельном рынке. Обивка мебели (Čalúnenie nábytku) - конструкции мягкой мебели, материалы и методы натяжки обивки.

(Čalúnenie nábytku) - конструкции мягкой мебели, материалы и методы натяжки обивки. CNC-станки: практическая работа (CNC stroje - dielenská prax) - программирование и работа на станках с ЧПУ.

(CNC stroje - dielenská prax) - программирование и работа на станках с ЧПУ. Деревянные строительные конструкции (Drevené stavebné konštrukcie) - проектирование балок, панелей и несущих элементов.

(Drevené stavebné konštrukcie) - проектирование балок, панелей и несущих элементов. Защита древесины (Ochrana dreva) - биозащита, огнезащита и продление срока службы древесины.

(Ochrana dreva) - биозащита, огнезащита и продление срока службы древесины. Бакалаврская работа и государственный экзамен (Bakalárska práca + Štátna skúška) - итоговый проект и защита квалификации. Профильные предметы по выбору Типология мебели (Typológia nábytku) - изучение мебельных форм и конструктивных решений.

(Typológia nábytku) - изучение мебельных форм и конструктивных решений. Метрология и основы измерений (Metrológia a základy merania) - инструменты контроля размеров и качества.

(Metrológia a základy merania) - инструменты контроля размеров и качества. Обработка инженерных данных (Softvérové spracovanie dát) - работа с цифровыми данными, моделями и расчётами.

(Softvérové spracovanie dát) - работа с цифровыми данными, моделями и расчётами. Электротехника для деревообработки (Elektrotechnika pre drevárstvo) - изучение механизмов и автоматизированных систем.

(Elektrotechnika pre drevárstvo) - изучение механизмов и автоматизированных систем. CNC-технологии и CAM-системы (CNC technika a CAM systémy) - создание управляющих программ для сложных деталей.

(CNC technika a CAM systémy) - создание управляющих программ для сложных деталей. Техническое оснащение мебели (Technické vybavenie nábytku) - мебельная фурнитура, механизмы трансформации и современные решения.

(Technické vybavenie nábytku) - мебельная фурнитура, механизмы трансформации и современные решения. Реконструкция деревянных объектов (Rekonštrukcia objektov z dreva) - методы восстановления и модернизации конструкций. Итоговое описание Программа готовит инженеров нового поколения, которые уверенно работают с проектированием мебели, цифровыми технологиями, производством и современными материалами. Выпускники востребованы в европейской мебельной индустрии и способны создать собственное производство или бренд.

Карьерные возможности выпускников Программа «Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštrukcia nábytku)» открывает широкие перспективы трудоустройства в мебельной, деревообрабатывающей, интерьерной и производственно-инженерной сферах. Выпускники обладают сочетанием конструкторских, технологических и цифровых навыков, что делает их востребованными как в Словакии, так и по всему Европейскому Союзу. Где могут работать выпускники Специалисты этого направления успешно находят работу на производственных предприятиях, в инженерных бюро, интерьерных студиях, мебельных фирмах, а также в компаниях, производящих деревянные конструкции и элементы интерьера. Конструктор мебели – разработка инженерных решений, проектирование каркасов, механизмов и конструкций.

– разработка инженерных решений, проектирование каркасов, механизмов и конструкций. Технолог мебельного производства – выбор материалов, планирование процессов, внедрение современных методов обработки.

– выбор материалов, планирование процессов, внедрение современных методов обработки. Оператор CNC-станков – подготовка программ, работа на ЧПУ и производство точных элементов мебели.

– подготовка программ, работа на ЧПУ и производство точных элементов мебели. Специалист по испытаниям и качеству – контроль свойств материалов и изделий, тестирование прочности и безопасности мебели.

– контроль свойств материалов и изделий, тестирование прочности и безопасности мебели. Проектировщик интерьеров и мебели – создание мебельных решений для квартир, офисов и коммерческих объектов.

– создание мебельных решений для квартир, офисов и коммерческих объектов. Менеджер по производственным процессам – управление участками, координация работы конструкторов и технологов.

– управление участками, координация работы конструкторов и технологов. Технический консультант в мебельных салонах – помощь клиентам и дизайнерам в подборе изделий и материалов.

– помощь клиентам и дизайнерам в подборе изделий и материалов. Самозанятый мастер или предприниматель – создание собственного мебельного бренда или авторской мастерской. Выпускники легко адаптируются как в маленьких мастерских, так и в крупных предприятиях полного цикла: от деревообработки до серийного мебельного производства. Какими навыками обладает выпускник проектирование мебельных конструкций любой сложности;

создание точной технической документации и 3D моделей;

работа с CAD, CAM и CNC технологиями;

оценка прочности, безопасности и функциональности изделий;

глубокое понимание древесины, композитов и методов обработки;

координация производства и управление техническими процессами;

владение современными методами визуализации мебели и интерьеров;

умение работать в команде и руководить проектами. Должности, на которые ориентирована программа Технолог мебельного производства

Инженер-конструктор

Продуктовый дизайнер / продуктовый специалист

Специалист по испытаниям и сертификации

Мастер (супервайзер) деревообрабатывающего производства

Оператор CNC оборудования

Технический проектировщик мебели

Предприниматель в сфере мебели и деревообработки Продолжение обучения и профессиональный рост После получения степени бакалавра выпускники могут углубить знания и расширить карьерные возможности. Магистратура по деревообработке, мебельной инженерии и производственным технологиям – изучение устойчивого проектирования, промышленной инженерии и инновационных методов производства.

– изучение устойчивого проектирования, промышленной инженерии и инновационных методов производства. Магистратура по промышленному дизайну – акцент на дизайне мебели, эргономике и визуальной концепции изделий.

– акцент на дизайне мебели, эргономике и визуальной концепции изделий. Междисциплинарные программы – производство, экодизайн, цифровые технологии, управление производством. Профессиональное развитие курсы CAD/CAM (AutoCAD, SolidWorks, Fusion, Inventor);

тренинги по CNC и программированию ЧПУ;

курсы по менеджменту качества, безопасности и стандартизации;

обучение современным ERP и производственным системам;

участие в международных выставках, конференциях и мебельных фестивалях. Выпускники программы «Проектирование и строительство мебели» становятся универсальными инженерами-дизайнерами, способными создавать современную мебель, управлять производством и внедрять инновации. Это профессия с высоким спросом в Европе и большими перспективами для собственного бизнеса.