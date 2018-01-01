Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Специальности

Проектирование и строительство мебели

Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštruovanie nábytku) в TUZVO

Бакалаврская программа «Проектирование и строительство мебели» готовит специалистов, которые умеют создавать современную, безопасную и технологичную мебель с высокими требованиями к качеству и функциональности. Обучение сочетает инженерные расчёты, материаловедение, цифровые технологии CAD и CNC, деревообработку и основы промышленного дизайна, формируя компетенции, востребованные в европейской мебельной индустрии.

Общие сведения о программе

Что вы будете изучать на программе «Проектирование и строительство мебели»

Студенты получают фундаментальные инженерные знания и современную практическую подготовку. Обучение направлено на создание мебели, которая сочетает стиль, функциональность и надёжность. Программа охватывает весь путь изделия – от идеи до промышленного производства, включая моделирование, расчёты и изготовление.

Основные направления обучения

1. Материаловедение древесины и композитов

  • изучение структуры, свойств и поведения древесины;
  • оценка прочности и долговечности материалов;
  • первичная и вторичная обработка древесины;
  • работа с современными материалами: фанерой, MDF, HDF, OSB, композитами;
  • понимание влияния влажности, нагрузки и условий эксплуатации на мебельные конструкции.

2. Технологии обработки древесины

  • работа с профессиональным деревообрабатывающим оборудованием;
  • поверхностная обработка: лаки, масла, защитные покрытия;
  • соединения и склеивание в мебельной конструкции;
  • CAM-системы для подготовки производства;
  • выбор технологий для серийного и индивидуального мебельного производства.

3. Проектирование мебели и мебельных конструкций

  • создание инженерных и дизайнерских решений;
  • использование традиционных и современных мебельных соединений;
  • учёт эргономики, безопасности и функциональности;
  • создание прототипов и проведение испытаний;
  • подготовка технической документации для запуска производства.

4. Цифровые инструменты: CAD и CNC

  • профессиональное черчение и 3D моделирование в CAD;
  • перевод технических моделей в формат для станков с ЧПУ;
  • разработка управляющих программ для CNC;
  • визуализация мебели и создание фотореалистичных моделей;
  • интеграция цифровых технологий на всех этапах производства.

5. Производственный менеджмент и командная работа

  • организация технической подготовки производства;
  • координация работы конструкторов, технологов и дизайнеров;
  • ведение проектов и управление производственными процессами;
  • знание стандартов качества и безопасности мебели;
  • понимание жизненного цикла мебельного изделия – от разработки до рынка.

Какими навыками обладает выпускник

Выпускник программы становится универсальным инженером мебельной отрасли. Он умеет превращать идею в готовое изделие, используя современные цифровые и производственные технологии.

  • создание технических чертежей и 3D моделей мебели;
  • разработка конструкций любой сложности и назначения;
  • оценка прочности и безопасности мебельных изделий;
  • подготовка технологических процессов и подбор материалов;
  • работа с CNC оборудованием и CAM-системами;
  • ведение инженерных проектов и управление производством;
  • знание стандартов европейской мебельной отрасли;
  • умение работать в команде и руководить техническими задачами.

Почему стоит выбрать эту программу

Это одна из самых перспективных инженерно-творческих специальностей в Европе. Программа идеально подходит тем, кто хочет сочетать творчество, техническую точность и современное цифровое производство. Выпускники востребованы как в Словакии, так и во всей ЕС-мебельной индустрии.

Преимущества программы:

  • обучение на современном оборудовании;
  • практика на ведущих мебельных предприятиях;
  • реальные производственные проекты в процессе обучения;
  • возможность продолжить обучение в магистратуре по дизайну, инженерии и технологиям;
  • широкие карьерные перспективы: конструктор мебели, технолог, инженер производства, CNC-оператор, разработчик мебельных систем, предприниматель.

«Проектирование и строительство мебели» - идеальный выбор для тех, кто мечтает создавать современные мебельные изделия и работать в динамично развивающейся отрасли. Программа помогает студентам построить уверенную карьеру в Европе. Начните свой путь уже сегодня.

Учебный план: Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštruovanie nábytku) в TUZVO

Бакалаврская программа формирует инженерные, творческие и технологические навыки для работы в мебельной и деревообрабатывающей сфере. Программа длится 3 года и завершается защитой бакалаврской работы и государственным экзаменом.

Условия успешного завершения обучения

  • выполнение всех обязательных и выборочных предметов;
  • получение 180 кредитов ECTS;
  • защита бакалаврской работы и сдача государственного экзамена.

1 - 2 семестр: фундамент инженерной подготовки

Первый этап обучения даёт основы, необходимые для профессионального проектирования мебели и понимания материалов.

  • Математика (Matematika) - математические методы, используемые для расчётов и анализа конструкций.
  • Химия (Chémia) - химические свойства древесины, покрытий и материалов.
  • Строение древесины (Štruktúra dreva) - анатомия древесины и влияние структуры на её использование в мебели.
  • Техническое черчение (Technické zobrazovanie) - основы инженерной графики и создания точных чертежей.
  • Эргономика I (Ergonómia I) - принципы удобства, безопасности и правильных пропорций мебели.
  • Свойства древесины (Vlastnosti dreva) - изучение физических и механических характеристик материалов.
  • Физика (Fyzika) - законы механики, важные для расчёта устойчивости и прочности.
  • Основы обработки древесины (Základy delenia a obrábania dreva) - базовые операции резания, фрезерования и подготовки заготовок.
  • Мебельные конструкционные соединения (Nábytkové konštrukčné spoje) - изучение соединений, обеспечивающих надёжность мебельных каркасов.
  • CAD-системы (CAD systémy) - освоение инструментов цифрового проектирования мебели.

3 - 4 семестр: оборудование, технологии и цифровая подготовка

Студенты изучают профессиональные станки, композиты, методы склеивания и цифровые технологии производства.

  • Технология первичной обработки древесины (Technológia prvostupňového spracovania dreva) - подготовка сырья для дальнейшего проектирования и производства.
  • Оборудование для деревообработки (Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva) - изучение структуры, функций и возможностей специализированных станков.
  • Гидро- и термомеханика (Hydro a termomechanika) - процессы воздействия тепла, пара и давления на древесину.
  • Пластики и лакокрасочные материалы (Plasty a náterové látky) - свойства покрытий, декоративных слоёв и материалов защиты.
  • Клеи и склеивание древесины (Lepidlá a lepenie dreva) - выбор клея, подготовка поверхности и технологии создания прочных соединений.
  • Древесные композиты (Kompozitné drevné materiály) - MDF, HDF, фанера, OSB, CLT и их применение в конструкциях мебели.
  • Экономика предприятия (Ekonomika podniku) - основы финансов, планирования и производственного менеджмента.
  • Визуализация мебели и интерьера (Vizualizácia nábytku a interiéru) - создание реалистичных 3D визуализаций и презентационных моделей.
  • Производственная практика (Výrobná prax) - опыт работы на мебельном или деревообрабатывающем предприятии.

5 - 6 семестр: профессиональное проектирование и специализация

Студенты переходят к сложным проектам, создают мебельные конструкции и работают на профессиональном оборудовании.

  • Конструкция мебели (Konštrukcia nábytku) - создание каркасов, расчёт прочности и разработка инженерных решений.
  • Технология вторичной обработки древесины (Technológia druhostupňového spracovania dreva) - финишная обработка, шлифование и нанесение покрытий.
  • Маркетинг (Marketing) - основы продвижения продукции на мебельном рынке.
  • Обивка мебели (Čalúnenie nábytku) - конструкции мягкой мебели, материалы и методы натяжки обивки.
  • CNC-станки: практическая работа (CNC stroje - dielenská prax) - программирование и работа на станках с ЧПУ.
  • Деревянные строительные конструкции (Drevené stavebné konštrukcie) - проектирование балок, панелей и несущих элементов.
  • Защита древесины (Ochrana dreva) - биозащита, огнезащита и продление срока службы древесины.
  • Бакалаврская работа и государственный экзамен (Bakalárska práca + Štátna skúška) - итоговый проект и защита квалификации.

Профильные предметы по выбору

  • Типология мебели (Typológia nábytku) - изучение мебельных форм и конструктивных решений.
  • Метрология и основы измерений (Metrológia a základy merania) - инструменты контроля размеров и качества.
  • Обработка инженерных данных (Softvérové spracovanie dát) - работа с цифровыми данными, моделями и расчётами.
  • Электротехника для деревообработки (Elektrotechnika pre drevárstvo) - изучение механизмов и автоматизированных систем.
  • CNC-технологии и CAM-системы (CNC technika a CAM systémy) - создание управляющих программ для сложных деталей.
  • Техническое оснащение мебели (Technické vybavenie nábytku) - мебельная фурнитура, механизмы трансформации и современные решения.
  • Реконструкция деревянных объектов (Rekonštrukcia objektov z dreva) - методы восстановления и модернизации конструкций.

Итоговое описание

Программа готовит инженеров нового поколения, которые уверенно работают с проектированием мебели, цифровыми технологиями, производством и современными материалами. Выпускники востребованы в европейской мебельной индустрии и способны создать собственное производство или бренд.

Карьерные возможности выпускников

Программа «Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštrukcia nábytku)» открывает широкие перспективы трудоустройства в мебельной, деревообрабатывающей, интерьерной и производственно-инженерной сферах. Выпускники обладают сочетанием конструкторских, технологических и цифровых навыков, что делает их востребованными как в Словакии, так и по всему Европейскому Союзу.

Где могут работать выпускники

Специалисты этого направления успешно находят работу на производственных предприятиях, в инженерных бюро, интерьерных студиях, мебельных фирмах, а также в компаниях, производящих деревянные конструкции и элементы интерьера.

  • Конструктор мебели – разработка инженерных решений, проектирование каркасов, механизмов и конструкций.
  • Технолог мебельного производства – выбор материалов, планирование процессов, внедрение современных методов обработки.
  • Оператор CNC-станков – подготовка программ, работа на ЧПУ и производство точных элементов мебели.
  • Специалист по испытаниям и качеству – контроль свойств материалов и изделий, тестирование прочности и безопасности мебели.
  • Проектировщик интерьеров и мебели – создание мебельных решений для квартир, офисов и коммерческих объектов.
  • Менеджер по производственным процессам – управление участками, координация работы конструкторов и технологов.
  • Технический консультант в мебельных салонах – помощь клиентам и дизайнерам в подборе изделий и материалов.
  • Самозанятый мастер или предприниматель – создание собственного мебельного бренда или авторской мастерской.

Выпускники легко адаптируются как в маленьких мастерских, так и в крупных предприятиях полного цикла: от деревообработки до серийного мебельного производства.

Какими навыками обладает выпускник

  • проектирование мебельных конструкций любой сложности;
  • создание точной технической документации и 3D моделей;
  • работа с CAD, CAM и CNC технологиями;
  • оценка прочности, безопасности и функциональности изделий;
  • глубокое понимание древесины, композитов и методов обработки;
  • координация производства и управление техническими процессами;
  • владение современными методами визуализации мебели и интерьеров;
  • умение работать в команде и руководить проектами.

Должности, на которые ориентирована программа

  • Технолог мебельного производства
  • Инженер-конструктор
  • Продуктовый дизайнер / продуктовый специалист
  • Специалист по испытаниям и сертификации
  • Мастер (супервайзер) деревообрабатывающего производства
  • Оператор CNC оборудования
  • Технический проектировщик мебели
  • Предприниматель в сфере мебели и деревообработки

Продолжение обучения и профессиональный рост

После получения степени бакалавра выпускники могут углубить знания и расширить карьерные возможности.

  • Магистратура по деревообработке, мебельной инженерии и производственным технологиям – изучение устойчивого проектирования, промышленной инженерии и инновационных методов производства.
  • Магистратура по промышленному дизайну – акцент на дизайне мебели, эргономике и визуальной концепции изделий.
  • Междисциплинарные программы – производство, экодизайн, цифровые технологии, управление производством.

Профессиональное развитие

  • курсы CAD/CAM (AutoCAD, SolidWorks, Fusion, Inventor);
  • тренинги по CNC и программированию ЧПУ;
  • курсы по менеджменту качества, безопасности и стандартизации;
  • обучение современным ERP и производственным системам;
  • участие в международных выставках, конференциях и мебельных фестивалях.

Выпускники программы «Проектирование и строительство мебели» становятся универсальными инженерами-дизайнерами, способными создавать современную мебель, управлять производством и внедрять инновации. Это профессия с высоким спросом в Европе и большими перспективами для собственного бизнеса.

Как поступить на программу «Проектирование и строительство мебели»

Поступление на бакалаврскую программу «Проектирование и строительство мебели (Tvorba a konštruovanie nábytku)» в Техническом университете в Зволене проходит легко и предсказуемо. Университет не требует вступительных экзаменов, поэтому главное – правильно подготовить документы и подтвердить знание словацкого языка. Ниже представлены все условия поступления и ключевые шаги.

Основные условия поступления

  • Завершённое среднее образование – необходим аттестат или его эквивалент.
  • Сертификат знания словацкого языка – подтверждение готовности учиться на словацком языке.
  • Отсутствие вступительных экзаменов – зачисление проводится по документам.

Сроки подачи документов

Факультет деревообработки, специальность «Проектирование и строительство мебели»:

  • Основной срок подачи – до 31 марта.
  • Второй тур – до конца июля (если остаются свободные места).

Мы рекомендуем начинать подготовку как можно раньше – это позволяет спокойно собрать все документы, оформить переводы и получить языковой сертификат.

Необходимые документы

  • Справка из школы – оценки за 8, 9, 10 классы и первую половину 11 класса.
  • Сертификат словацкого языка.
  • Паспорт и основные личные документы для онлайн-подачи заявки.

Все документы должны быть правильно оформлены, переведены и поданы в срок. Ошибки в заявлении могут привести к отказу или задержке в обработке, поэтому важно следовать требованиям университета.

Поступление с Postupai

С Postupai поступление на программу «Проектирование и строительство мебели» становится простым, понятным и полностью организованным. Мы берём на себя все сложные этапы, чтобы студент мог сосредоточиться на подготовке к учёбе и адаптации.

Что ты получаешь с Postupai:

С Postupai поступление в Словакию превращается в простой и понятный путь к европейскому образованию. Мы сопровождаем каждого абитуриента индивидуально, чтобы процесс был быстрым, комфортным и безошибочным. Твоя задача – выбрать направление и готовиться к новому этапу своей жизни, а всё остальное мы сделаем за тебя.

