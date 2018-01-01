Проєктування та конструювання меблів (Tvorba a konštruovanie nábytku) в TUZVO Бакалаврська програма «Проєктування та конструювання меблів» готує фахівців, які вміють створювати сучасні, безпечні та технологічні меблі з високими вимогами до якості та функціональності. Навчання поєднує інженерні розрахунки, матеріалознавство, цифрові технології CAD і CNC, деревообробку та основи промислового дизайну, формуючи компетенції, затребувані в європейській меблевій індустрії. Загальні відомості про програму Університет: Технічний університет у Зволені (TUZVO)

Технічний університет у Зволені (TUZVO) Факультет: Деревообробки

Деревообробки Спеціальність: Проєктування та конструювання меблів (Tvorba a konštruovanie nábytku)

Проєктування та конструювання меблів (Tvorba a konštruovanie nábytku) Форма навчання: денна

денна Мова навчання: словацька

словацька Тривалість: 3 роки

3 роки Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Місцезнаходження: м. Зволен, Словаччина

м. Зволен, Словаччина Вступ: без вступних іспитів

без вступних іспитів Вартість: безкоштовно за навчання словацькою мовою Що ви будете вивчати на програмі «Проєктування та конструювання меблів» Студенти отримують фундаментальну інженерну підготовку та сучасні практичні навички. Навчання спрямоване на створення меблів, які поєднують стиль, функціональність та надійність. Програма охоплює весь шлях виробу - від ідеї до промислового виробництва, включаючи моделювання, розрахунки та виготовлення. Основні напрями навчання 1. Матеріалознавство деревини та композитів вивчення структури, властивостей та поведінки деревини;

оцінка міцності та довговічності матеріалів;

первинна та вторинна обробка деревини;

робота з сучасними матеріалами: фанера, MDF, HDF, OSB, композити;

розуміння впливу вологості, навантаження та експлуатаційних умов на меблеві конструкції. 2. Технології обробки деревини робота з професійним деревообробним обладнанням;

поверхнева обробка - лаки, олії, захисні покриття;

з'єднання та клеєння в меблевих конструкціях;

CAM-системи для технологічної підготовки виробництва;

вибір технологій для серійного або індивідуального виробництва меблів. 3. Проєктування меблів і конструкцій створення інженерних та дизайнерських рішень;

використання традиційних і сучасних меблевих з'єднань;

ергономіка, безпека та функціональність виробів;

створення прототипів і проведення тестувань;

підготовка технічної документації для запуску виробництва. 4. Цифрові інструменти: CAD і CNC професійне креслення та 3D моделювання в CAD;

перетворення технічних моделей у формати для верстатів з ЧПК;

створення програм керування для CNC обладнання;

3D візуалізація меблів та фотореалістичні моделі;

цифрова інтеграція всіх етапів виробництва. 5. Виробничий менеджмент та командна робота організація технічної підготовки виробництва;

координація роботи конструкторів, технологів та дизайнерів;

управління інженерними та виробничими процесами;

знання стандартів якості та безпеки меблів;

розуміння повного життєвого циклу меблевого виробу - від концепції до ринку. Якими навичками володіє випускник Випускник стає універсальним інженером меблевої галузі, здатним створювати сучасні меблеві конструкції та впроваджувати технологічні рішення. створення технічних креслень та 3D моделей меблів;

розробка конструкцій будь-якої складності;

оцінка міцності та безпеки виробів;

підготовка технологічних процесів та вибір матеріалів;

робота з CNC обладнанням та CAM-системами;

ведення інженерних проєктів та виробниче планування;

знання стандартів європейської меблевої індустрії;

робота в команді та керування технічними завданнями. Чому варто обрати цю програму Це одна з найперспективніших інженерно-творчих спеціальностей у Європі. Програма підійде тим, хто хоче поєднувати творчість, технічну точність та сучасне цифрове виробництво. Випускники легко знаходять роботу в Словаччині та країнах ЄС. Переваги програми: навчання на сучасному деревообробному обладнанні;

практика на провідних меблевих підприємствах;

участь у реальних виробничих проєктах;

можливість продовжити навчання в магістратурі за напрямами дизайн, інженерія, технології;

широкі кар'єрні можливості: конструктор меблів, технолог, інженер виробництва, CNC-оператор, розробник меблевих систем чи власник авторського бренду. «Проєктування та конструювання меблів» - це чудовий вибір для тих, хто мріє створювати інноваційні меблеві вироби та будувати кар'єру в одній із найдинамічніших галузей Європи. Почніть свій професійний шлях уже сьогодні.

Навчальний план: Проєктування та конструювання меблів (Tvorba a konštruovanie nábytku) в TUZVO Бакалаврська програма формує інженерні, творчі та технологічні навички для роботи в меблевій і деревообробній галузі. Навчання триває 3 роки і завершується державним іспитом та захистом бакалаврської роботи. Умови успішного завершення навчання виконання всіх обов'язкових і вибіркових предметів;

отримання 180 кредитів ECTS;

захист бакалаврської роботи та складання державного іспиту. 1 - 2 семестр: фундамент інженерної підготовки Перші семестри дають базові знання, необхідні для професійного проєктування меблів та розуміння властивостей матеріалів. Математика (Matematika) - математичні методи для інженерних розрахунків і аналізу конструкцій.

(Matematika) - математичні методи для інженерних розрахунків і аналізу конструкцій. Хімія (Chémia) - хімічні властивості деревини, клеїв, покриттів та матеріалів.

(Chémia) - хімічні властивості деревини, клеїв, покриттів та матеріалів. Будова деревини (Štruktúra dreva) - анатомія деревини та вплив структури на її використання у меблях.

(Štruktúra dreva) - анатомія деревини та вплив структури на її використання у меблях. Технічне креслення (Technické zobrazovanie) - основи інженерної графіки та створення точних креслень.

(Technické zobrazovanie) - основи інженерної графіки та створення точних креслень. Ергономіка I (Ergonómia I) - принципи зручності, безпеки та правильних пропорцій меблів.

(Ergonómia I) - принципи зручності, безпеки та правильних пропорцій меблів. Властивості деревини (Vlastnosti dreva) - фізичні та механічні характеристики деревних матеріалів.

(Vlastnosti dreva) - фізичні та механічні характеристики деревних матеріалів. Фізика (Fyzika) - механіка та закони, потрібні для розрахунків міцності та стабільності.

(Fyzika) - механіка та закони, потрібні для розрахунків міцності та стабільності. Основи обробки деревини (Základy delenia a obrábania dreva) - різання, фрезерування та базові операції первинної підготовки.

(Základy delenia a obrábania dreva) - різання, фрезерування та базові операції первинної підготовки. Меблеві конструкційні з'єднання (Nábytkové konštrukčné spoje) - типи з'єднань, що забезпечують міцність меблевих каркасів.

(Nábytkové konštrukčné spoje) - типи з'єднань, що забезпечують міцність меблевих каркасів. CAD-системи (CAD systémy) - початкове освоєння цифрового проєктування меблів. 3 - 4 семестр: обладнання, технології та цифрова підготовка Студенти опановують професійні деревообробні станки, вивчають композити, технології склеювання та цифрові інструменти виробництва. Технологія первинної обробки деревини (Technológia prvostupňového spracovania dreva) - підготовка сировини для виготовлення меблів.

(Technológia prvostupňového spracovania dreva) - підготовка сировини для виготовлення меблів. Обладнання для деревообробки (Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva) - будова, функції та можливості спеціалізованих станків.

(Stroje a zariadenia pre spracovanie dreva) - будова, функції та можливості спеціалізованих станків. Гідро- і термомеханіка (Hydro a termomechanika) - вплив тепла, пари та тиску на деревину.

(Hydro a termomechanika) - вплив тепла, пари та тиску на деревину. Пластики та лакофарбові матеріали (Plasty a náterové látky) - властивості покриттів, декоративних шарів і засобів захисту.

(Plasty a náterové látky) - властивості покриттів, декоративних шарів і засобів захисту. Клеї та технології склеювання (Lepidlá a lepenie dreva) - створення надійних конструкційних з'єднань.

(Lepidlá a lepenie dreva) - створення надійних конструкційних з'єднань. Деревні композити (Kompozitné drevné materiály) - MDF, HDF, фанера, OSB, CLT та їхнє застосування.

(Kompozitné drevné materiály) - MDF, HDF, фанера, OSB, CLT та їхнє застосування. Економіка підприємства (Ekonomika podniku) - фінанси, виробниче планування, управління ресурсами.

(Ekonomika podniku) - фінанси, виробниче планування, управління ресурсами. Візуалізація меблів та інтер'єру (Vizualizácia nábytku a interiéru) - створення 3D моделей і презентаційних візуалізацій.

(Vizualizácia nábytku a interiéru) - створення 3D моделей і презентаційних візуалізацій. Виробнича практика (Výrobná prax) - стажування на меблевому або деревообробному підприємстві. 5 - 6 семестр: професійне проєктування та спеціалізація Студенти переходять до складних меблевих конструкцій, працюють з ЧПК-обладнанням та виконують завершальні професійні проєкти. Конструкція меблів (Konštrukcia nábytku) - розрахунки, створення каркасів і конструктивних рішень.

(Konštrukcia nábytku) - розрахунки, створення каркасів і конструктивних рішень. Технологія вторинної обробки деревини (Technológia druhostupňového spracovania dreva) - шліфування, нанесення покриттів та фінішні роботи.

(Technológia druhostupňového spracovania dreva) - шліфування, нанесення покриттів та фінішні роботи. Маркетинг (Marketing) - основи просування меблевої продукції.

(Marketing) - основи просування меблевої продукції. Оббивка меблів (Čalúnenie nábytku) - конструкції м'яких меблів та техніка роботи з текстилем.

(Čalúnenie nábytku) - конструкції м'яких меблів та техніка роботи з текстилем. CNC-станки: практикум (CNC stroje - dielenská prax) - програмування та робота на сучасному ЧПК-обладнанні.

(CNC stroje - dielenská prax) - програмування та робота на сучасному ЧПК-обладнанні. Дерев'яні будівельні конструкції (Drevené stavebné konštrukcie) - балки, панелі та несучі елементи.

(Drevené stavebné konštrukcie) - балки, панелі та несучі елементи. Захист деревини (Ochrana dreva) - біозахист, вогнезахист та підвищення довговічності матеріалу.

(Ochrana dreva) - біозахист, вогнезахист та підвищення довговічності матеріалу. Бакалаврська робота та державний іспит (Bakalárska práca + Štátna skúška) - завершальний етап навчання. Профільні вибіркові предмети Типологія меблів (Typológia nábytku) - аналіз конструкцій, форм та стилів.

(Typológia nábytku) - аналіз конструкцій, форм та стилів. Метрологія та вимірювання (Metrológia a základy merania) - точність і контроль якості.

(Metrológia a základy merania) - точність і контроль якості. Обробка інженерних даних (Softvérové spracovanie dát) - робота з цифровими моделями та розрахунками.

(Softvérové spracovanie dát) - робота з цифровими моделями та розрахунками. Електротехніка для деревообробки (Elektrotechnika pre drevárstvo) - механізми, автоматизація та інструменти.

(Elektrotechnika pre drevárstvo) - механізми, автоматизація та інструменти. CNC і CAM-технології (CNC technika a CAM systémy) - створення складних деталей і програм.

(CNC technika a CAM systémy) - створення складних деталей і програм. Технічне оснащення меблів (Technické vybavenie nábytku) - фурнітура, механізми трансформації та сучасні рішення.

(Technické vybavenie nábytku) - фурнітура, механізми трансформації та сучасні рішення. Реконструкція дерев'яних об'єктів (Rekonštrukcia objektov z dreva) - відновлення та модернізація конструкцій. Підсумковий опис Програма готує інженерів нового покоління, які впевнено працюють з проєктуванням меблів, цифровими інструментами, виробничими процесами та сучасними матеріалами. Випускники затребувані на меблевих фабриках, у дизайн-студіях, деревообробних компаніях та можуть створити власний бренд або виробництво.

Кар’єрні можливості випускників Програма «Проєктування та конструювання меблів (Tvorba a konštrukcia nábytku)» відкриває широкий спектр можливостей працевлаштування у меблевій, деревообробній, інженерній, виробничій та інтер’єрній сферах. Завдяки поєднанню конструкторських, технологічних та цифрових компетенцій випускники є конкурентними як у Словаччині, так і в країнах Європейського Союзу. Де можуть працювати випускники Фахівці цього напряму успішно працюють на меблевих фабриках, деревообробних підприємствах, у проєктно-інженерних бюро, студіях інтер’єру, компаніях, що виготовляють меблі, дерев’яні конструкції та компоненти для інтер’єру. Конструктор меблів - розробка інженерних рішень, проєктування каркасів, механізмів і конструкцій.

- розробка інженерних рішень, проєктування каркасів, механізмів і конструкцій. Технолог меблевого виробництва - вибір матеріалів, планування технологічних процесів, впровадження сучасних методів обробки.

- вибір матеріалів, планування технологічних процесів, впровадження сучасних методів обробки. Оператор CNC-станків - підготовка управляючих програм, робота на ЧПК-обладнанні та виготовлення точних деталей.

- підготовка управляючих програм, робота на ЧПК-обладнанні та виготовлення точних деталей. Фахівець з якості та випробувань - контроль матеріалів і готових виробів, тестування міцності та безпеки меблів.

- контроль матеріалів і готових виробів, тестування міцності та безпеки меблів. Дизайнер меблів і інтер’єру - створення меблевих рішень для житлових, офісних та комерційних просторів.

- створення меблевих рішень для житлових, офісних та комерційних просторів. Менеджер виробничих процесів - керування цехом, координація роботи технологів та конструкторів.

- керування цехом, координація роботи технологів та конструкторів. Технічний консультант у меблевих салонах - супровід клієнтів, допомога у виборі матеріалів і конструкцій.

- супровід клієнтів, допомога у виборі матеріалів і конструкцій. Підприємець або приватний майстер - можливість створити власний меблевий бренд чи авторську майстерню. Випускники можуть працювати як у невеликих майстернях, так і у великих підприємствах повного циклу - від деревообробки до серійного виробництва меблів. Якими навичками володіє випускник проєктування меблевих конструкцій будь-якої складності;

створення технічної документації та 3D моделей;

робота з CAD, CAM і CNC технологіями;

оцінка міцності, безпеки та функціональності меблів;

глибоке знання властивостей деревини та композитів;

керування виробничими та технічними процесами;

створення візуалізацій та презентацій меблевих виробів;

робота у команді та управління технічними проєктами. Посади, на які орієнтована програма Технолог меблевого виробництва

Інженер - конструктор

Продуктовий дизайнер або продуктовий спеціаліст

Фахівець із сертифікації та випробувань меблів

Майстер - супервайзер деревообробного виробництва

Оператор CNC-обладнання

Технічний проєктувальник меблів

Підприємець у сфері меблів та деревообробки Продовження навчання та професійний розвиток Після отримання ступеня бакалавра випускники можуть поглибити знання та розширити кар’єрні можливості. Магістратура з деревообробки, меблевої інженерії та виробничих технологій - сучасні методи проєктування, цифровізація та оптимізація виробництва.

- сучасні методи проєктування, цифровізація та оптимізація виробництва. Магістратура з промислового дизайну - акцент на дизайні меблів, ергономіці та візуальній концепції продуктів.

- акцент на дизайні меблів, ергономіці та візуальній концепції продуктів. Міждисциплінарні програми - екодизайн, виробництво, цифрові технології, інженерний менеджмент. Професійне зростання та підвищення кваліфікації курси CAD/CAM (AutoCAD, SolidWorks, Fusion, Inventor);

навчання роботі з CNC і програмування ЧПК;

курси менеджменту якості та стандартизації;

підготовка до роботи з ERP та MES системами виробництва;

участь у міжнародних виставках та меблевих форумах. Випускники програми «Проєктування та конструювання меблів» стають універсальними інженерами та дизайнерами, здатними створювати сучасні меблі, керувати виробництвом і впроваджувати інновації. Це спеціальність із високим попитом у Європі та великими можливостями для відкриття власного бізнесу.