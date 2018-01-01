Пожарная безопасность и охрана труда (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť) в TUZVO Бакалаврская программа «Пожарная безопасность и охрана труда» в Техническом университете в Зволене готовит специалистов, которые умеют предотвращать пожары, оценивать и снижать риски, обеспечивать безопасность людей и объектов, а также грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях. Обучение объединяет технические дисциплины, основы права, экологические принципы и современные методы управления безопасностью, формируя устойчивые профессиональные навыки для работы в Словакии и странах ЕС. Студенты изучают процессы горения, методы тушения и предотвращения пожаров, правила проектирования противопожарных систем, управление рисками, охрану труда по европейским стандартам и основы гражданской защиты. Значительная часть обучения посвящена практическим навыкам, работе с оборудованием и цифровыми инструментами безопасности. Общие сведения о программе Университет: Технический университет в Зволене (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO)

Технический университет в Зволене (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO) Факультет: Деревообработки (Drevárska fakulta)

Деревообработки (Drevárska fakulta) Специальность: Пожарная безопасность и охрана труда (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť)

Пожарная безопасность и охрана труда (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť) Форма обучения: очная

очная Язык обучения: словацкий

словацкий Длительность обучения: 3 года

3 года Присуждаемая степень: бакалавр (Bc.)

бакалавр (Bc.) Местонахождение: город Зволен, Словакия

город Зволен, Словакия Поступление: на основе оценки документов (без вступительных экзаменов)

на основе оценки документов (без вступительных экзаменов) Стоимость обучения: бесплатно при обучении на словацком языке Чему учит программа Обучение направлено на формирование инженерного и аналитического подхода к защите людей и инфраструктуры. Студенты получают теоретическую и практическую подготовку, необходимую для работы в структурах пожарной безопасности, охраны труда и кризисного управления. понимание процессов горения и распространения огня, методы тушения;

пожарная профилактика и предотвращение чрезвычайных ситуаций;

проектирование и оценка эффективности противопожарных систем;

анализ производственных рисков и разработка защитных мероприятий;

организация охраны труда по стандартам ЕС;

кризисное управление и гражданская защита населения;

правовое регулирование безопасности и обязанности работодателя;

использование ИТ систем, моделирование рисков и цифровая безопасность. Практическая подготовка учебная и производственная практика на предприятиях и в службах спасения;

стажировки в пожарной охране и организациях по технической безопасности;

участие в тренировках по эвакуации и моделированию чрезвычайных ситуаций;

проектные задания по анализу рисков и разработке мер защиты;

подготовка документации по охране труда и планов безопасности. Чему научится выпускник анализировать риски возникновения пожара и аварий;

разрабатывать и внедрять системы защиты и профилактические решения;

оценивать пожарную и техническую безопасность зданий и процессов;

организовывать охрану труда на предприятии и контролировать выполнение норм;

составлять профессиональную документацию и планы эвакуации;

принимать решения в кризисных ситуациях;

координировать команды безопасности и консультировать работодателя. Программа обеспечивает глубокую теоретическую базу и практическую подготовку, благодаря чему выпускники востребованы в промышленности, государственных структурах, службах спасения и компаниях, занимающихся аудитом и внедрением систем безопасности.

Учебный план: Пожарная безопасность и охрана труда Условия успешного завершения обучения: пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов;

набрать 180 кредитов по системе ECTS;

успешно сдать государственный экзамен и защитить бакалаврскую работу. Учебный план охватывает естественно-научные дисциплины, профильные предметы по пожарной безопасности и охране труда, правовые основы, кризисное управление, а также большое количество практических тренингов. Базовые технические и естественно-научные дисциплины Математика и физика - фундамент для понимания процессов горения, теплопередачи и инженерных расчётов.

- фундамент для понимания процессов горения, теплопередачи и инженерных расчётов. Химия и токсикология - свойства горючих материалов, дымовых газов и их влияние на здоровье.

- свойства горючих материалов, дымовых газов и их влияние на здоровье. Основы механики и термодинамики - поведение конструкций и материалов под воздействием высокой температуры. Пожарная безопасность и защита от пожаров Теория горения и тушения - механизмы возникновения пожара, распространение огня и методы тушения.

- механизмы возникновения пожара, распространение огня и методы тушения. Пожарная профилактика - анализ причин пожаров и разработка профилактических мер.

- анализ причин пожаров и разработка профилактических мер. Пожарная безопасность зданий - требования к конструкциям, эвакуации и противопожарным системам.

- требования к конструкциям, эвакуации и противопожарным системам. Пожарная техника и оборудование - автоматические установки, спринклеры, дренчеры, сигнализация.

- автоматические установки, спринклеры, дренчеры, сигнализация. Тактика пожаротушения и спасательных работ - управление действиями пожарных и спасательных служб. Охрана труда и управление рисками Безопасность и охрана здоровья на работе - стандарты ЕС, анализ условий труда и меры защиты.

- стандарты ЕС, анализ условий труда и меры защиты. Идентификация и оценка рисков - выявление опасностей и оценка аварийных сценариев.

- выявление опасностей и оценка аварийных сценариев. Управление промышленной безопасностью - контроль процессов, аудит предприятия, улучшение стандартов.

- контроль процессов, аудит предприятия, улучшение стандартов. Безопасность технологических процессов - предотвращение аварий и разработка защитных систем. Право, кризисное управление и гражданская защита Административное и специальное право - правовая база пожарной безопасности и охраны труда.

- правовая база пожарной безопасности и охраны труда. Кризисное управление - анализ угроз, реагирование на ЧС, планирование действий.

- анализ угроз, реагирование на ЧС, планирование действий. Гражданская защита населения - эвакуация, оповещение, координация служб. Цифровые технологии и ИТ в безопасности моделирование развития пожара и распространения дыма;

программы расчёта эвакуации и анализа рисков;

работа с базами данных по авариям;

использование умных систем мониторинга безопасности. Основные предметы программы Техническое черчение (Technické kreslenie) - инженерные схемы и графические модели для анализа безопасности.

- инженерные схемы и графические модели для анализа безопасности. Прикладная математика (Aplikovaná matematika) - математические модели и расчёты рисков.

- математические модели и расчёты рисков. Правовые нормы безопасности (Právne predpisy) - законы и регламенты в сфере безопасности.

- законы и регламенты в сфере безопасности. Введение в обучение (Úvod do vysokoškolského štúdia) - академические навыки и адаптация к университету.

- академические навыки и адаптация к университету. Избранные главы пожарной безопасности (Vybrané kapitoly z POB) - углублённые темы пожарной профилактики.

- углублённые темы пожарной профилактики. Количественные методы (Kvantitatívne metódy) - статистика и анализ данных для оценки рисков.

- статистика и анализ данных для оценки рисков. Материалы и изделия (Materiály a výrobky) - поведение материалов при пожаре.

- поведение материалов при пожаре. Строительная механика (Stavebná mechanika) - устойчивость конструкций при пожаре.

- устойчивость конструкций при пожаре. Строительные конструкции (Stavebné konštrukcie) - проектирование противопожарных систем зданий.

- проектирование противопожарных систем зданий. Прикладная физика (Aplikovaná fyzika) - физические процессы распространения огня.

- физические процессы распространения огня. Прикладная химия (Aplikovaná chémia) - свойства горючих веществ и дымовых газов.

- свойства горючих веществ и дымовых газов. Пожарная профилактика (Požiarna prevencia) - предотвращение возгораний.

- предотвращение возгораний. Теория рисков (Teória bezpečnostných rizík) - анализ опасностей и прогнозирование.

- анализ опасностей и прогнозирование. Теория горения и тушения (Teória horenia a hasenia) - научные основы огня и методов тушения.

- научные основы огня и методов тушения. Спасательные работы (Záchranné práce) - методы эвакуации и ликвидации последствий.

- методы эвакуации и ликвидации последствий. Гидродинамика и термодинамика (Hydrodynamika a termodynamika) - движение газов и передача тепла.

- движение газов и передача тепла. Пожар и его развитие (Požiar a jeho rozvoj) - моделирование сценариев пожара.

- моделирование сценариев пожара. Пожарная безопасность зданий I (Protipožiarna bezpečnosť stavieb I.) - проектирование конструкций с защитой от огня.

- проектирование конструкций с защитой от огня. Противовзрывная профилактика (Protivýbuchová prevencia) - предотвращение взрывов и аварий.

- предотвращение взрывов и аварий. Оборудование безопасности (Stroje a zariadenia) - пожарная техника и средства спасения.

- пожарная техника и средства спасения. Охрана труда (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) - стандарты ЕС и методы защиты работников.

- стандарты ЕС и методы защиты работников. Электротехника безопасности (Elektrotechnika) - электробезопасность и риски возгораний.

- электробезопасность и риски возгораний. Основные практические занятия (Hlavné cvičenia POB-B) - комплексные тренинги и практики.

- комплексные тренинги и практики. Пожарно-технические устройства (Požiarnotechnické zariadenia) - системы пожаротушения и вентиляции.

- системы пожаротушения и вентиляции. Пожарная безопасность зданий II (Protipožiarna bezpečnosť stavieb II.) - углублённое проектирование защищённых зданий.

- углублённое проектирование защищённых зданий. Семинар по бакалаврской работе (Seminár k bakalárskej práci) - подготовка дипломного проекта.

- подготовка дипломного проекта. Теория кризисного управления (Teória krízového riadenia) - реагирование на ЧС.

- реагирование на ЧС. Профессиональная практика (Odborná prax) - 10 дней работы в реальных службах безопасности.

- 10 дней работы в реальных службах безопасности. Бакалаврский проект (Bakalársky projekt) - разработка итогового инженерного проекта.

- разработка итогового инженерного проекта. Государственный экзамен (Štátna skúška) - итоговая аттестация и защита работы. Повышение квалификации — предметы по выбору Английский язык — грамматика (Jazyk anglický – gramatika) - терминология и профессиональная грамматика.

- терминология и профессиональная грамматика. Немецкий язык — грамматика (Jazyk nemecký – gramatika) - основы технического немецкого языка.

- основы технического немецкого языка. Английский — профессиональная коммуникация (Jazyk anglický – odborná komunikácia) - работа с документацией и общение.

- работа с документацией и общение. Немецкий — профессиональная коммуникация (Jazyk nemecký – odborná komunikácia) - деловая переписка и терминология.

- деловая переписка и терминология. Основы пожарных испытаний (Základy požiarneho skúšobníctva) - методы огневых тестов.

- методы огневых тестов. Производственные системы (Prvky a mechanizmy výrobných systémov) - механизмы и оборудование предприятий.

- механизмы и оборудование предприятий. GIS в безопасности (GIS v bezpečnostných vedách) - пространственный анализ и карты рисков.

- пространственный анализ и карты рисков. Упругость и прочность (Pružnosť a pevnosť) - расчёты конструкций.

- расчёты конструкций. CAD черчение (Základy technického kreslenia v CAD) - работа в инженерных программах.

- работа в инженерных программах. Технические измерения (Technické merania) - контроль качества и точности.

- контроль качества и точности. Экономика предприятия (Ekonomika podniku) - управление затратами и ресурсами.

- управление затратами и ресурсами. Пожарные конструкции (Požiarne konštrukcie) - проектирование огнестойких структур.

- проектирование огнестойких структур. Практикум по пожарной безопасности (Praktikum z PBS) - расчёты и анализ проектов.

- расчёты и анализ проектов. Статистические методы (Štatistické metódy) - анализ данных и инцидентов.

- анализ данных и инцидентов. Тактика (Taktika) - алгоритмы работы пожарных подразделений.

- алгоритмы работы пожарных подразделений. Гражданская защита (Civilná ochrana) - защита населения и работа служб реагирования.

- защита населения и работа служб реагирования. Эргономика (Ergonómia) - создание безопасных рабочих мест.

- создание безопасных рабочих мест. Пожарно-спасательная техника (Hasičská technika) - оснащение служб спасения.

- оснащение служб спасения. Коммуникации в безопасности (Komunikácia v bezpečnostných vedách) - взаимодействие служб и работа с населением.

- взаимодействие служб и работа с населением. Контроль зданий (Kontroly stavieb) - проверка объектов на соответствие пожарным нормам.

Карьерные возможности Выпускники программы «Пожарная безопасность и охрана труда (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť)» в TUZVO получают инженерную квалификацию, которая востребована в самых разных секторах - от промышленности и строительства до государственного управления и консультирования. Благодаря сочетанию технических, правовых и аналитических дисциплин студенты приобретают универсальные компетенции, позволяющие работать на объектах повышенной опасности, обеспечивать защиту людей и инфраструктуры, внедрять современные системы безопасности и управлять кризисными ситуациями. Где могут работать выпускники специалист по пожарной безопасности - разработка противопожарных мер, проверка зданий, аудит рисков, внедрение систем пожарной защиты;

- разработка противопожарных мер, проверка зданий, аудит рисков, внедрение систем пожарной защиты; инженер по охране труда (BOZP) - контроль условий труда, оценка рисков, обучение сотрудников и внедрение стандартов ЕС на предприятии;

- контроль условий труда, оценка рисков, обучение сотрудников и внедрение стандартов ЕС на предприятии; аналитик по управлению рисками - расчёт угроз, моделирование аварийных сценариев, разработка протоколов безопасности;

- расчёт угроз, моделирование аварийных сценариев, разработка протоколов безопасности; эксперт по гражданской защите - планирование защиты населения, подготовка эвакуационных планов, координация служб реагирования;

- планирование защиты населения, подготовка эвакуационных планов, координация служб реагирования; инспектор органов государственного надзора - контроль соблюдения противопожарных норм, охраны труда и технической безопасности;

- контроль соблюдения противопожарных норм, охраны труда и технической безопасности; координатор безопасности на производстве - управление системами мониторинга, расследование инцидентов, внедрение решений для снижения рисков;

- управление системами мониторинга, расследование инцидентов, внедрение решений для снижения рисков; консультант по безопасности - аудит объектов, разработка стратегий предотвращения чрезвычайных ситуаций для частных компаний;

- аудит объектов, разработка стратегий предотвращения чрезвычайных ситуаций для частных компаний; специалист по промышленной безопасности - работа на предприятиях с повышенной опасностью: металлургия, химическая промышленность, энергообъекты. Выпускники TUZVO успешно трудоустраиваются в промышленных компаниях, строительных и проектных организациях, муниципальных и государственных структурах, страховых компаниях, службах спасения, пожарной охране, а также в частных компаниях, занимающихся аудитом и внедрением систем безопасности. Программа предоставляет не только теоретические знания, но и практическую подготовку, поэтому молодые специалисты уверенно начинают карьеру уже в первые месяцы после выпуска.