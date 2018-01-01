Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Специальности

Пожарная безопасность и охрана труда

Пожарная безопасность и охрана труда (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť) в TUZVO

Бакалаврская программа «Пожарная безопасность и охрана труда» в Техническом университете в Зволене готовит специалистов, которые умеют предотвращать пожары, оценивать и снижать риски, обеспечивать безопасность людей и объектов, а также грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях. Обучение объединяет технические дисциплины, основы права, экологические принципы и современные методы управления безопасностью, формируя устойчивые профессиональные навыки для работы в Словакии и странах ЕС.

Студенты изучают процессы горения, методы тушения и предотвращения пожаров, правила проектирования противопожарных систем, управление рисками, охрану труда по европейским стандартам и основы гражданской защиты. Значительная часть обучения посвящена практическим навыкам, работе с оборудованием и цифровыми инструментами безопасности.

Общие сведения о программе

Чему учит программа

Обучение направлено на формирование инженерного и аналитического подхода к защите людей и инфраструктуры. Студенты получают теоретическую и практическую подготовку, необходимую для работы в структурах пожарной безопасности, охраны труда и кризисного управления.

  • понимание процессов горения и распространения огня, методы тушения;
  • пожарная профилактика и предотвращение чрезвычайных ситуаций;
  • проектирование и оценка эффективности противопожарных систем;
  • анализ производственных рисков и разработка защитных мероприятий;
  • организация охраны труда по стандартам ЕС;
  • кризисное управление и гражданская защита населения;
  • правовое регулирование безопасности и обязанности работодателя;
  • использование ИТ систем, моделирование рисков и цифровая безопасность.

Практическая подготовка

  • учебная и производственная практика на предприятиях и в службах спасения;
  • стажировки в пожарной охране и организациях по технической безопасности;
  • участие в тренировках по эвакуации и моделированию чрезвычайных ситуаций;
  • проектные задания по анализу рисков и разработке мер защиты;
  • подготовка документации по охране труда и планов безопасности.

Чему научится выпускник

  • анализировать риски возникновения пожара и аварий;
  • разрабатывать и внедрять системы защиты и профилактические решения;
  • оценивать пожарную и техническую безопасность зданий и процессов;
  • организовывать охрану труда на предприятии и контролировать выполнение норм;
  • составлять профессиональную документацию и планы эвакуации;
  • принимать решения в кризисных ситуациях;
  • координировать команды безопасности и консультировать работодателя.

Программа обеспечивает глубокую теоретическую базу и практическую подготовку, благодаря чему выпускники востребованы в промышленности, государственных структурах, службах спасения и компаниях, занимающихся аудитом и внедрением систем безопасности.

Учебный план: Пожарная безопасность и охрана труда

Условия успешного завершения обучения:

  • пройти все обязательные и необходимое количество обязательных по выбору предметов;
  • набрать 180 кредитов по системе ECTS;
  • успешно сдать государственный экзамен и защитить бакалаврскую работу.

Учебный план охватывает естественно-научные дисциплины, профильные предметы по пожарной безопасности и охране труда, правовые основы, кризисное управление, а также большое количество практических тренингов.

Базовые технические и естественно-научные дисциплины

  • Математика и физика - фундамент для понимания процессов горения, теплопередачи и инженерных расчётов.
  • Химия и токсикология - свойства горючих материалов, дымовых газов и их влияние на здоровье.
  • Основы механики и термодинамики - поведение конструкций и материалов под воздействием высокой температуры.

Пожарная безопасность и защита от пожаров

  • Теория горения и тушения - механизмы возникновения пожара, распространение огня и методы тушения.
  • Пожарная профилактика - анализ причин пожаров и разработка профилактических мер.
  • Пожарная безопасность зданий - требования к конструкциям, эвакуации и противопожарным системам.
  • Пожарная техника и оборудование - автоматические установки, спринклеры, дренчеры, сигнализация.
  • Тактика пожаротушения и спасательных работ - управление действиями пожарных и спасательных служб.

Охрана труда и управление рисками

  • Безопасность и охрана здоровья на работе - стандарты ЕС, анализ условий труда и меры защиты.
  • Идентификация и оценка рисков - выявление опасностей и оценка аварийных сценариев.
  • Управление промышленной безопасностью - контроль процессов, аудит предприятия, улучшение стандартов.
  • Безопасность технологических процессов - предотвращение аварий и разработка защитных систем.

Право, кризисное управление и гражданская защита

  • Административное и специальное право - правовая база пожарной безопасности и охраны труда.
  • Кризисное управление - анализ угроз, реагирование на ЧС, планирование действий.
  • Гражданская защита населения - эвакуация, оповещение, координация служб.

Цифровые технологии и ИТ в безопасности

  • моделирование развития пожара и распространения дыма;
  • программы расчёта эвакуации и анализа рисков;
  • работа с базами данных по авариям;
  • использование умных систем мониторинга безопасности.

Основные предметы программы

  • Техническое черчение (Technické kreslenie) - инженерные схемы и графические модели для анализа безопасности.
  • Прикладная математика (Aplikovaná matematika) - математические модели и расчёты рисков.
  • Правовые нормы безопасности (Právne predpisy) - законы и регламенты в сфере безопасности.
  • Введение в обучение (Úvod do vysokoškolského štúdia) - академические навыки и адаптация к университету.
  • Избранные главы пожарной безопасности (Vybrané kapitoly z POB) - углублённые темы пожарной профилактики.
  • Количественные методы (Kvantitatívne metódy) - статистика и анализ данных для оценки рисков.
  • Материалы и изделия (Materiály a výrobky) - поведение материалов при пожаре.
  • Строительная механика (Stavebná mechanika) - устойчивость конструкций при пожаре.
  • Строительные конструкции (Stavebné konštrukcie) - проектирование противопожарных систем зданий.
  • Прикладная физика (Aplikovaná fyzika) - физические процессы распространения огня.
  • Прикладная химия (Aplikovaná chémia) - свойства горючих веществ и дымовых газов.
  • Пожарная профилактика (Požiarna prevencia) - предотвращение возгораний.
  • Теория рисков (Teória bezpečnostných rizík) - анализ опасностей и прогнозирование.
  • Теория горения и тушения (Teória horenia a hasenia) - научные основы огня и методов тушения.
  • Спасательные работы (Záchranné práce) - методы эвакуации и ликвидации последствий.
  • Гидродинамика и термодинамика (Hydrodynamika a termodynamika) - движение газов и передача тепла.
  • Пожар и его развитие (Požiar a jeho rozvoj) - моделирование сценариев пожара.
  • Пожарная безопасность зданий I (Protipožiarna bezpečnosť stavieb I.) - проектирование конструкций с защитой от огня.
  • Противовзрывная профилактика (Protivýbuchová prevencia) - предотвращение взрывов и аварий.
  • Оборудование безопасности (Stroje a zariadenia) - пожарная техника и средства спасения.
  • Охрана труда (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) - стандарты ЕС и методы защиты работников.
  • Электротехника безопасности (Elektrotechnika) - электробезопасность и риски возгораний.
  • Основные практические занятия (Hlavné cvičenia POB-B) - комплексные тренинги и практики.
  • Пожарно-технические устройства (Požiarnotechnické zariadenia) - системы пожаротушения и вентиляции.
  • Пожарная безопасность зданий II (Protipožiarna bezpečnosť stavieb II.) - углублённое проектирование защищённых зданий.
  • Семинар по бакалаврской работе (Seminár k bakalárskej práci) - подготовка дипломного проекта.
  • Теория кризисного управления (Teória krízového riadenia) - реагирование на ЧС.
  • Профессиональная практика (Odborná prax) - 10 дней работы в реальных службах безопасности.
  • Бакалаврский проект (Bakalársky projekt) - разработка итогового инженерного проекта.
  • Государственный экзамен (Štátna skúška) - итоговая аттестация и защита работы.

Повышение квалификации — предметы по выбору

  • Английский язык — грамматика (Jazyk anglický – gramatika) - терминология и профессиональная грамматика.
  • Немецкий язык — грамматика (Jazyk nemecký – gramatika) - основы технического немецкого языка.
  • Английский — профессиональная коммуникация (Jazyk anglický – odborná komunikácia) - работа с документацией и общение.
  • Немецкий — профессиональная коммуникация (Jazyk nemecký – odborná komunikácia) - деловая переписка и терминология.
  • Основы пожарных испытаний (Základy požiarneho skúšobníctva) - методы огневых тестов.
  • Производственные системы (Prvky a mechanizmy výrobných systémov) - механизмы и оборудование предприятий.
  • GIS в безопасности (GIS v bezpečnostných vedách) - пространственный анализ и карты рисков.
  • Упругость и прочность (Pružnosť a pevnosť) - расчёты конструкций.
  • CAD черчение (Základy technického kreslenia v CAD) - работа в инженерных программах.
  • Технические измерения (Technické merania) - контроль качества и точности.
  • Экономика предприятия (Ekonomika podniku) - управление затратами и ресурсами.
  • Пожарные конструкции (Požiarne konštrukcie) - проектирование огнестойких структур.
  • Практикум по пожарной безопасности (Praktikum z PBS) - расчёты и анализ проектов.
  • Статистические методы (Štatistické metódy) - анализ данных и инцидентов.
  • Тактика (Taktika) - алгоритмы работы пожарных подразделений.
  • Гражданская защита (Civilná ochrana) - защита населения и работа служб реагирования.
  • Эргономика (Ergonómia) - создание безопасных рабочих мест.
  • Пожарно-спасательная техника (Hasičská technika) - оснащение служб спасения.
  • Коммуникации в безопасности (Komunikácia v bezpečnostných vedách) - взаимодействие служб и работа с населением.
  • Контроль зданий (Kontroly stavieb) - проверка объектов на соответствие пожарным нормам.

Карьерные возможности

Выпускники программы «Пожарная безопасность и охрана труда (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť)» в TUZVO получают инженерную квалификацию, которая востребована в самых разных секторах - от промышленности и строительства до государственного управления и консультирования. Благодаря сочетанию технических, правовых и аналитических дисциплин студенты приобретают универсальные компетенции, позволяющие работать на объектах повышенной опасности, обеспечивать защиту людей и инфраструктуры, внедрять современные системы безопасности и управлять кризисными ситуациями.

Где могут работать выпускники

  • специалист по пожарной безопасности - разработка противопожарных мер, проверка зданий, аудит рисков, внедрение систем пожарной защиты;
  • инженер по охране труда (BOZP) - контроль условий труда, оценка рисков, обучение сотрудников и внедрение стандартов ЕС на предприятии;
  • аналитик по управлению рисками - расчёт угроз, моделирование аварийных сценариев, разработка протоколов безопасности;
  • эксперт по гражданской защите - планирование защиты населения, подготовка эвакуационных планов, координация служб реагирования;
  • инспектор органов государственного надзора - контроль соблюдения противопожарных норм, охраны труда и технической безопасности;
  • координатор безопасности на производстве - управление системами мониторинга, расследование инцидентов, внедрение решений для снижения рисков;
  • консультант по безопасности - аудит объектов, разработка стратегий предотвращения чрезвычайных ситуаций для частных компаний;
  • специалист по промышленной безопасности - работа на предприятиях с повышенной опасностью: металлургия, химическая промышленность, энергообъекты.

Выпускники TUZVO успешно трудоустраиваются в промышленных компаниях, строительных и проектных организациях, муниципальных и государственных структурах, страховых компаниях, службах спасения, пожарной охране, а также в частных компаниях, занимающихся аудитом и внедрением систем безопасности. Программа предоставляет не только теоретические знания, но и практическую подготовку, поэтому молодые специалисты уверенно начинают карьеру уже в первые месяцы после выпуска.

Как поступить на программу «Пожарная безопасность и охрана труда» в TUZVO

Поступление на бакалаврскую программу «Пожарная безопасность и охрана труда» в Техническом университете в Зволене проходит просто и прозрачно. Университет принимает абитуриентов на основе документов, поэтому самое важное - правильно подготовиться, собрать комплект справок и подтвердить знание словацкого языка. Если ты планируешь учёбу в Словакии и хочешь получить техническую специальность европейского уровня, эта программа станет отличным стартом.

Основные условия поступления

  • Завершённое среднее образование - необходим аттестат или его эквивалент.
  • Знание словацкого языка - желательно иметь сертификат уровня A2-B1 или пройти собеседование.
  • Поступление без экзаменов - зачисление проводится по поданным документам при соблюдении требований факультета.

Сроки подачи документов

Для специальности «Protipožiarna ochrana a bezpečnosť» обычно действуют такие даты:

  • основной дедлайн - до 31 марта;
  • второй тур - до конца июля, если остаются свободные места.

Сроки на конкретный год могут обновляться, поэтому важно заранее проверить информацию на официальном сайте TUZVO. Подготовку лучше начинать заранее, чтобы успеть собрать документы и пройти языковую подготовку.

Необходимые документы для поступления

  • справка со школы - оценки за 8, 9, 10 классы и первую половину 11 класса;
  • аттестат о полном среднем образовании - после поступления потребуется нострификация;
  • сертификат знания словацкого языка;
  • паспорт и личные документы для подачи заявки.

Очень важно подать полный комплект документов. Ошибки, отсутствующие страницы или неверные переводы могут привести к задержке рассмотрения заявки или отказу в зачислении.

Поступление с Postupai

С Postupai процесс поступления на программу «Пожарная безопасность и охрана труда» становится понятным, структурированным и организованным. Ты получаешь сопровождение на каждом шаге и уверенность в том, что все документы оформлены правильно.

Что даёт сопровождение Postupai

Если ты хочешь учиться в Европе, получить востребованную инженерно-техническую специальность и работать в сфере безопасности, программа «Пожарная безопасность и охрана труда» в TUZVO станет отличным выбором. Оставляй заявку на Postupai и сделай первый шаг к обучению в Словакии уже сегодня.

Технический университет в Зволене

Термин подачи заявки: до 14.08.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Возможны стипендии: 150 - 1050 € в месяц
Аккредитованные академические степени:

  • Бакалавриат- 3 года
  • Инженер (магистратура) - 2 года
  • Аспирантура (PhD.) - 3 года и более
Бесплатная консультация