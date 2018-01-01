Пожежна безпека та охорона праці (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť) в TUZVO Бакалаврська програма «Пожежна безпека та охорона праці» в Технічному університеті у Зволені готує фахівців, які вміють запобігати пожежам, оцінювати та знижувати ризики, забезпечувати безпеку людей і об’єктів, а також діяти професійно в надзвичайних ситуаціях. Навчання поєднує технічні дисципліни, основи права, екологічні принципи та сучасні методи управління безпекою, формуючи компетенції, затребувані в Словаччині та країнах ЄС. Студенти вивчають процеси горіння, методи гасіння та запобігання пожежам, правила проєктування протипожежних систем, управління ризиками, охорону праці за європейськими стандартами та основи цивільного захисту. Значну увагу приділено практичним навичкам, роботі з обладнанням та цифровим інструментам безпеки. Загальна інформація про програму Університет: Технічний університет у Зволені (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO)

Технічний університет у Зволені (Technická univerzita vo Zvolene, TUZVO) Факультет: Деревообробки (Drevárska fakulta)

Деревообробки (Drevárska fakulta) Спеціальність: Пожежна безпека та охорона праці (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť)

Пожежна безпека та охорона праці (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť) Форма навчання: денна

денна Мова навчання: словацька

словацька Тривалість навчання: 3 роки

3 роки Кваліфікація: бакалавр (Bc.)

бакалавр (Bc.) Місцезнаходження: м. Зволен, Словаччина

м. Зволен, Словаччина Вступ: на основі оцінки документів (без вступних іспитів)

на основі оцінки документів (без вступних іспитів) Вартість навчання: безкоштовно при навчанні словацькою мовою Чому навчає програма Програма формує інженерний, технічний та аналітичний підхід до безпеки людей і інфраструктури. Студенти здобувають теоретичну та практичну підготовку, необхідну для роботи у сфері пожежної безпеки, охорони праці та кризового управління. розуміння процесів горіння та поширення вогню, методи гасіння;

пожежна профілактика та запобігання надзвичайним ситуаціям;

проєктування та оцінка ефективності протипожежних систем;

аналіз виробничих ризиків і розробка заходів щодо їх зниження;

організація охорони праці відповідно до стандартів ЄС;

основи кризового управління та цивільного захисту населення;

правове регулювання у сфері безпеки і відповідальність роботодавця;

використання ІТ систем, моделювання ризиків та цифрових інструментів безпеки. Практична підготовка навчальна та виробнича практика на підприємствах і в рятувальних службах;

стажування у пожежній охороні та службах технічної безпеки;

участь у тренуваннях з евакуації та моделюванні надзвичайних ситуацій;

проектні роботи з аналізу ризиків та розробки протипожежних рішень;

підготовка документації з охорони праці та планів безпеки об’єктів. Чого навчиться випускник аналізувати ризики пожеж та аварій на підприємствах;

розробляти і впроваджувати системи пожежного та технічного захисту;

оцінювати пожежну безпеку будівель, технологічних процесів і матеріалів;

організовувати охорону праці та контролювати виконання норм;

складати професійну документацію та плани евакуації;

приймати рішення в умовах кризових ситуацій;

координувати роботу команд безпеки та консультувати роботодавців. Програма забезпечує сильну теоретичну базу та глибоку практичну підготовку, що робить випускників затребуваними фахівцями у промисловості, державних структурах, рятувальних службах та приватних компаніях з аудиту та впровадження систем безпеки.

Навчальний план: Пожежна безпека та охорона праці Умови успішного завершення навчання: виконати всі обов’язкові дисципліни та необхідну кількість вибіркових предметів;

набра ти 180 кредитів за системою ECTS;

успішно скласти державний іспит та захистити бакалаврську роботу. Навчальний план охоплює природничі та технічні дисципліни, профільні предмети з пожежної безпеки та охорони праці, правові основи, кризове управління, а також велику кількість практичних тренінгів. Програма готує студентів до роботи у сфері безпеки, ризик-менеджменту та захисту населення. Базові технічні та природничі дисципліни Математика та фізика - фундаментальні принципи горіння, теплопередачі та інженерних розрахунків.

- фундаментальні принципи горіння, теплопередачі та інженерних розрахунків. Хімія та токсикологія - властивості горючих матеріалів, димових газів та їх вплив на здоров’я.

- властивості горючих матеріалів, димових газів та їх вплив на здоров’я. Основи механіки та термодинаміки - поведінка конструкцій і матеріалів під впливом високої температури. Пожежна безпека та захист від пожеж Теорія горіння та гасіння - механізми виникнення пожежі та методи її ліквідації.

- механізми виникнення пожежі та методи її ліквідації. Пожежна профілактика - аналіз причин загорянь і розробка профілактичних заходів.

- аналіз причин загорянь і розробка профілактичних заходів. Пожежна безпека будівель - вимоги до конструкцій, евакуації та протипожежних систем.

- вимоги до конструкцій, евакуації та протипожежних систем. Пожежна техніка та обладнання - спринклери, дренчери, вентиляція, сигналізація.

- спринклери, дренчери, вентиляція, сигналізація. Тактика пожежогасіння та рятувальних робіт - управління діями пожежних і служб реагування. Охорона праці та управління ризиками Безпека та охорона здоров’я на роботі - стандарти ЄС, оцінка умов праці та засоби захисту.

- стандарти ЄС, оцінка умов праці та засоби захисту. Ідентифікація та оцінка ризиків - визначення небезпек і аналіз аварійних сценаріїв.

- визначення небезпек і аналіз аварійних сценаріїв. Управління промисловою безпекою - аудит підприємств і покращення стандартів.

- аудит підприємств і покращення стандартів. Безпека технологічних процесів - запобігання аваріям та розробка захисних систем. Право, кризове управління та цивільний захист Адміністративне та спеціальне право - законодавча база пожежної безпеки та охорони праці.

- законодавча база пожежної безпеки та охорони праці. Кризове управління - аналіз загроз, реагування на надзвичайні ситуації.

- аналіз загроз, реагування на надзвичайні ситуації. Цивільний захист населення - евакуація, оповіщення та координація служб. Цифрові технології та ІТ у сфері безпеки моделювання розвитку пожежі та поширення диму;

програми розрахунку евакуації та оцінки ризиків;

робота з базами даних аварій;

використання інтелектуальних систем моніторингу безпеки. Основні предмети програми Технічне креслення (Technické kreslenie) - інженерні схеми та графічні моделі для аналізу безпеки.

- інженерні схеми та графічні моделі для аналізу безпеки. Прикладна математика (Aplikovaná matematika) - математичні моделі та розрахунки ризиків.

- математичні моделі та розрахунки ризиків. Правові норми безпеки (Právne predpisy) - законодавство та регламенти у сфері безпеки.

- законодавство та регламенти у сфері безпеки. Вступ до навчання (Úvod do vysokoškolského štúdia) - академічні навички та адаптація.

- академічні навички та адаптація. Вибрані глави пожежної безпеки (Vybrané kapitoly z POB) - поглиблені теми пожежної профілактики.

- поглиблені теми пожежної профілактики. Кількісні методи (Kvantitatívne metódy) - статистика та аналітика для оцінки ризиків.

- статистика та аналітика для оцінки ризиків. Матеріали та вироби (Materiály a výrobky) - поведінка матеріалів у вогні.

- поведінка матеріалів у вогні. Будівельна механіка (Stavebná mechanika) - стійкість конструкцій під час пожежі.

- стійкість конструкцій під час пожежі. Будівельні конструкції (Stavebné konštrukcie) - проєктування протипожежних систем будівель.

- проєктування протипожежних систем будівель. Прикладна фізика (Aplikovaná fyzika) - фізичні процеси поширення вогню.

- фізичні процеси поширення вогню. Прикладна хімія (Aplikovaná chémia) - властивості горючих матеріалів і диму.

- властивості горючих матеріалів і диму. Пожежна профілактика (Požiarna prevencia) - запобігання загорянням.

- запобігання загорянням. Теорія ризиків (Teória bezpečnostných rizík) - прогнозування і моделювання загроз.

- прогнозування і моделювання загроз. Теорія горіння і гасіння (Teória horenia a hasenia) - наукові основи вогню та методів гасіння.

- наукові основи вогню та методів гасіння. Рятувальні роботи (Záchranné práce) - евакуація та ліквідація наслідків.

- евакуація та ліквідація наслідків. Гідродинаміка і термодинаміка (Hydrodynamika a termodynamika) - рух газів і теплопередача.

- рух газів і теплопередача. Пожежа та її розвиток (Požiar a jeho rozvoj) - моделювання сценаріїв пожеж.

- моделювання сценаріїв пожеж. Пожежна безпека будівель I (Protipožiarna bezpečnosť stavieb I.) - основи проєктування вогнестійких конструкцій.

- основи проєктування вогнестійких конструкцій. Протипожежна профілактика вибухів (Protivýbuchová prevencia) - запобігання аваріям і вибухам.

- запобігання аваріям і вибухам. Обладнання безпеки (Stroje a zariadenia) - техніка пожежогасіння та рятування.

- техніка пожежогасіння та рятування. Охорона праці (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) - захист працівників на виробництві.

- захист працівників на виробництві. Електротехніка безпеки (Elektrotechnika) - електробезпека і ризики займання.

- електробезпека і ризики займання. Практичні заняття (Hlavné cvičenia POB-B) - тренінги та моделювання ситуацій.

- тренінги та моделювання ситуацій. Пожежно-технічні системи (Požiarnotechnické zariadenia) - системи гасіння та вентиляції.

- системи гасіння та вентиляції. Пожежна безпека будівель II (Protipožiarna bezpečnosť stavieb II.) - поглиблене проєктування захищених будівель.

- поглиблене проєктування захищених будівель. Семінар до бакалаврської роботи (Seminár k bakalárskej práci) - підготовка дипломного проєкту.

- підготовка дипломного проєкту. Теорія кризового управління (Teória krízového riadenia) - реагування на надзвичайні ситуації.

- реагування на надзвичайні ситуації. Професійна практика (Odborná prax) - 10 днів роботи у службах безпеки.

- 10 днів роботи у службах безпеки. Бакалаврський проєкт (Bakalársky projekt) - підсумковий інженерний проєкт.

- підсумковий інженерний проєкт. Державний іспит (Štátna skúška) - фінальна атестація та захист роботи. Підвищення кваліфікації - вибіркові предмети Англійська мова - граматика (Jazyk anglický - gramatika) - професійна термінологія та граматика.

- професійна термінологія та граматика. Німецька мова - граматика (Jazyk nemecký - gramatika) - основи технічної німецької.

- основи технічної німецької. Англійська - професійна комунікація (Jazyk anglický - odborná komunikácia) - робота з документацією та спілкування.

- робота з документацією та спілкування. Німецька - професійна комунікація (Jazyk nemecký - odborná komunikácia) - ділова переписка та терміни.

- ділова переписка та терміни. Основи пожежних випробувань (Základy požiarneho skúšobníctva) - методи тестування матеріалів.

- методи тестування матеріалів. Виробничі системи (Prvky a mechanizmy výrobných systémov) - обладнання та механізми підприємств.

- обладнання та механізми підприємств. GIS у безпеці (GIS v bezpečnostných ve

Кар’єрні можливості Випускники програми «Пожежна безпека та охорона праці (Protipožiarna ochrana a bezpečnosť)» у TUZVO отримують інженерну кваліфікацію, яка затребувана в різних секторах економіки – від промисловості й будівництва до державного управління та консалтингу. Завдяки поєднанню технічних, правових та аналітичних дисциплін студенти набувають універсальних компетенцій, що дозволяють працювати на об’єктах підвищеної небезпеки, забезпечувати захист людей і інфраструктури, впроваджувати сучасні системи безпеки та ефективно управляти кризовими ситуаціями. Де можуть працювати випускники фахівець з пожежної безпеки – розробка протипожежних заходів, аудит об’єктів, перевірки ризиків, впровадження систем пожежного захисту;

– розробка протипожежних заходів, аудит об’єктів, перевірки ризиків, впровадження систем пожежного захисту; інженер з охорони праці (BOZP) – контроль умов праці, оцінка ризиків, навчання персоналу та впровадження стандартів ЄС на підприємстві;

– контроль умов праці, оцінка ризиків, навчання персоналу та впровадження стандартів ЄС на підприємстві; аналітик з управління ризиками – моделювання аварійних сценаріїв, розрахунок загроз, створення протоколів безпеки;

– моделювання аварійних сценаріїв, розрахунок загроз, створення протоколів безпеки; експерт з цивільного захисту – планування захисту населення, розробка евакуаційних планів, координація служб реагування;

– планування захисту населення, розробка евакуаційних планів, координація служб реагування; інспектор державного нагляду – контроль дотримання норм пожежної безпеки, охорони праці та технічної безпеки;

– контроль дотримання норм пожежної безпеки, охорони праці та технічної безпеки; координатор безпеки на виробництві – управління системами моніторингу, розслідування інцидентів, впровадження рішень для зниження ризиків;

– управління системами моніторингу, розслідування інцидентів, впровадження рішень для зниження ризиків; консультант з безпеки – аудит об’єктів, розробка стратегій запобігання надзвичайним ситуаціям для приватних компаній;

– аудит об’єктів, розробка стратегій запобігання надзвичайним ситуаціям для приватних компаній; фахівець з промислової безпеки – робота на підприємствах підвищеної небезпеки: хімічна, енергетична, металургійна галузі. Випускники TUZVO успішно працевлаштовуються у промислових компаніях, будівельних та проєктних організаціях, державних і муніципальних структурах, страхових компаніях, службах порятунку та пожежній охороні, а також у приватних консалтингових фірмах, що займаються аудитом і впровадженням систем безпеки. Програма поєднує теоретичну підготовку та інтенсивну практику, тому молоді фахівці впевнено починають кар’єру вже в перші місяці після випуску.