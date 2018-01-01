Деревянные конструкции (Drevené stavby) в TUZVO

Бакалаврская программа «Деревянные конструкции» (словацк. Drevené stavby) Технического университета в Зволене готовит специалистов, которые умеют проектировать, производить и реализовывать современные деревянные здания и инженерные конструкции. Обучение сочетает материаловедение древесины, инженерные расчёты, работу в цифровых средах CAD и BIM, производство элементов на современном оборудовании и глубокое понимание устойчивого строительства.

Программа особенно актуальна благодаря росту деревянного домостроения в странах ЕС и высокому спросу на инженеров, которые умеют соединять традиционные природные материалы и современные технологии.

Общие сведения о программе

Чему учит программа

Программа формирует глубокие компетенции в области проектирования деревянных зданий, расчётов конструкций, производства элементов и использования современных цифровых инструментов. Студенты учатся работать с древесиной как с конструкционным материалом и применять инженерный подход на всех этапах создания деревянных строений.

1. Материаловедение древесины

изучение структуры древесины и древесных композитов на макро и микроуровне;

определение механических, физико химических и теплотехнических свойств материалов;

оценка долговечности и устойчивости конструкционной древесины в реальных условиях эксплуатации;

освоение методов контроля качества и стандартов ЕС для деревянных конструкций;

анализ влияния влажности, нагрузок и окружающей среды на поведение деревянных элементов.

2. Проектирование деревянных конструкций

расчёт несущих элементов в соответствии с требованиями Eurocode 5;

выполнение теплотехнических, акустических и базовых противопожарных расчётов;

создание рабочих чертежей и инженерной документации для деревянных зданий;

моделирование узлов и конструкционных систем различной сложности;

проектирование перекрытий, стен, кровель и малых архитектурных форм из древесины.

3. Цифровые технологии CAD, CAM и BIM

2D и 3D проектирование архитектурных и инженерных элементов деревянных зданий;

создание BIM моделей для комплексного описания объекта строительства;

подготовка цифровых файлов для обработки на CNC оборудовании;

использование расчётных модулей для анализа нагрузок и деформаций;

визуализация проектов и подготовка презентационных материалов для заказчиков.

4. Технологии производства

производство элементов деревянных зданий - ферм, панелей, модульных блоков;

изготовление столярных и отделочных изделий для внутреннего и наружного применения;

подбор материалов, соединений и крепежных систем под конкретные инженерные задачи;

освоение современных методов монтажа, сборки и фиксации деревянных конструкций;

знакомство с технологиями CLT, KVH, BSH и модульного домостроения.

5. Экологичность и устойчивое строительство

принципы проектирования энергоэффективных и экологичных зданий;

анализ жизненного цикла деревянных конструкций и их углеродного следа;

подходы к переработке древесины и управлению производственными отходами;

ознакомление с концепциями зелёного строительства в Европе;

поиск инженерных решений для снижения нагрузки на окружающую среду.

Что включает программа

Обучение сочетает теоретические дисциплины, инженерные расчёты, проектную деятельность и практику в современных лабораториях TUZVO. Студенты не только изучают теорию, но и регулярно применяют знания на реальных примерах и учебных проектах.

Производственные и инженерные курсы

строительная механика и основы инженерной физики для проектировщиков;

конструкционные системы из древесины и комбинированные решения;

архитектурное черчение и инженерная графика;

прикладная механика и расчёт узлов деревянных конструкций;

моделирование теплопередачи и основных защитных характеристик конструкций.

Техническое проектирование

проектирование несущих элементов и систем деревянного здания;

разработка документации для строительства и производства элементов;

моделирование соединений, узлов и конструктивных схем;

применение действующих строительных норм и технических стандартов;

подготовка комплексных технических решений для реальных проектов.

Практика и проектная деятельность

Сильная сторона программы - ориентация на практику. Студенты последовательно переходят от базовых лабораторных заданий к сложным проектам и производственной практике на предприятиях деревообработки и строительной отрасли.

Практическая подготовка

лабораторные исследования свойств древесины и деревянных материалов;

создание 3D моделей конструкций в CAD и BIM средах;

освоение работы на CNC станках и другом цифровом оборудовании;

участие в исследовательских и прикладных проектах университета;

прохождение производственной практики в компаниях, работающих с деревянными конструкциями.

Проектная работа