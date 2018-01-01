Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Главная Специальности Деревянные конструкции
Специальности

Деревянные конструкции

Деревянные конструкции (Drevené stavby) в TUZVO

Бакалаврская программа «Деревянные конструкции» (словацк. Drevené stavby) Технического университета в Зволене готовит специалистов, которые умеют проектировать, производить и реализовывать современные деревянные здания и инженерные конструкции. Обучение сочетает материаловедение древесины, инженерные расчёты, работу в цифровых средах CAD и BIM, производство элементов на современном оборудовании и глубокое понимание устойчивого строительства.

Программа особенно актуальна благодаря росту деревянного домостроения в странах ЕС и высокому спросу на инженеров, которые умеют соединять традиционные природные материалы и современные технологии.

Общие сведения о программе

Чему учит программа

Программа формирует глубокие компетенции в области проектирования деревянных зданий, расчётов конструкций, производства элементов и использования современных цифровых инструментов. Студенты учатся работать с древесиной как с конструкционным материалом и применять инженерный подход на всех этапах создания деревянных строений.

1. Материаловедение древесины

  • изучение структуры древесины и древесных композитов на макро и микроуровне;
  • определение механических, физико химических и теплотехнических свойств материалов;
  • оценка долговечности и устойчивости конструкционной древесины в реальных условиях эксплуатации;
  • освоение методов контроля качества и стандартов ЕС для деревянных конструкций;
  • анализ влияния влажности, нагрузок и окружающей среды на поведение деревянных элементов.

2. Проектирование деревянных конструкций

  • расчёт несущих элементов в соответствии с требованиями Eurocode 5;
  • выполнение теплотехнических, акустических и базовых противопожарных расчётов;
  • создание рабочих чертежей и инженерной документации для деревянных зданий;
  • моделирование узлов и конструкционных систем различной сложности;
  • проектирование перекрытий, стен, кровель и малых архитектурных форм из древесины.

3. Цифровые технологии CAD, CAM и BIM

  • 2D и 3D проектирование архитектурных и инженерных элементов деревянных зданий;
  • создание BIM моделей для комплексного описания объекта строительства;
  • подготовка цифровых файлов для обработки на CNC оборудовании;
  • использование расчётных модулей для анализа нагрузок и деформаций;
  • визуализация проектов и подготовка презентационных материалов для заказчиков.

4. Технологии производства

  • производство элементов деревянных зданий - ферм, панелей, модульных блоков;
  • изготовление столярных и отделочных изделий для внутреннего и наружного применения;
  • подбор материалов, соединений и крепежных систем под конкретные инженерные задачи;
  • освоение современных методов монтажа, сборки и фиксации деревянных конструкций;
  • знакомство с технологиями CLT, KVH, BSH и модульного домостроения.

5. Экологичность и устойчивое строительство

  • принципы проектирования энергоэффективных и экологичных зданий;
  • анализ жизненного цикла деревянных конструкций и их углеродного следа;
  • подходы к переработке древесины и управлению производственными отходами;
  • ознакомление с концепциями зелёного строительства в Европе;
  • поиск инженерных решений для снижения нагрузки на окружающую среду.

Что включает программа

Обучение сочетает теоретические дисциплины, инженерные расчёты, проектную деятельность и практику в современных лабораториях TUZVO. Студенты не только изучают теорию, но и регулярно применяют знания на реальных примерах и учебных проектах.

Производственные и инженерные курсы

  • строительная механика и основы инженерной физики для проектировщиков;
  • конструкционные системы из древесины и комбинированные решения;
  • архитектурное черчение и инженерная графика;
  • прикладная механика и расчёт узлов деревянных конструкций;
  • моделирование теплопередачи и основных защитных характеристик конструкций.

Техническое проектирование

  • проектирование несущих элементов и систем деревянного здания;
  • разработка документации для строительства и производства элементов;
  • моделирование соединений, узлов и конструктивных схем;
  • применение действующих строительных норм и технических стандартов;
  • подготовка комплексных технических решений для реальных проектов.

Практика и проектная деятельность

Сильная сторона программы - ориентация на практику. Студенты последовательно переходят от базовых лабораторных заданий к сложным проектам и производственной практике на предприятиях деревообработки и строительной отрасли.

Практическая подготовка

  • лабораторные исследования свойств древесины и деревянных материалов;
  • создание 3D моделей конструкций в CAD и BIM средах;
  • освоение работы на CNC станках и другом цифровом оборудовании;
  • участие в исследовательских и прикладных проектах университета;
  • прохождение производственной практики в компаниях, работающих с деревянными конструкциями.

Проектная работа

  • проектирование деревянных зданий с выполнением инженерных расчётов;
  • моделирование конструкций и узлов с учётом эксплуатационных требований;
  • подготовка полного комплекта чертежей и сопроводительной документации;
  • выполнение курсовых и выпускных квалификационных проектов по реальным темам;
  • участие в конкурсах и совместных проектах с партнёрскими организациями.

Учебный план: Деревянные конструкции (Drevené stavby)

Условия успешного завершения обучения

1 - 2 семестр: фундамент технической подготовки

  • Математика I, II (Matematika I, II) - математические основы, необходимые для инженерных расчётов и проектирования деревянных конструкций.
  • Химия (Chémia) - изучение химических свойств древесины и материалов, применяемых в строительстве.
  • Структура древесины (Štruktúra dreva) - анатомия древесины, её внутренняя структура и влияние на прочность и долговечность конструкций.
  • Описательная геометрия (Deskriptívna geometria) - построение чертежей и геометрических моделей объектов.
  • Конструкции наземных зданий (Konštrukcie pozemných stavieb) - основы зданий и сооружений, знакомство с типовыми конструктивными системами.
  • Свойства древесины (Vlastnosti dreva) - физические, механические и эксплуатационные свойства древесины.
  • Физика (Fyzika) - фундамент законов и формул, необходимых для инженерных расчётов.
  • Проектирование в CAD (Projektovanie v CAD) - создание чертежей и моделей в цифровой среде.

3 - 4 семестр: переход к профессиональным инженерным дисциплинам

  • Технология первичной обработки древесины (Technológia prvostupňového spracovania dreva) - пиление, сушка, сортировка и основные процессы деревообработки.
  • Строительная механика (Stavebná mechanika) - расчёты нагрузок, деформаций и устойчивости конструкций.
  • Столярные изделия (Stavebnostolárske výrobky) - проектирование и изготовление столярных элементов.
  • Материалы для деревянных зданий (Konštrukčné materiály drevostavieb) - массивная древесина, панели, композиты и современные материалы.
  • CNC техника и CAM-системы (CNC technika a CAM systémy) - применение цифровых технологий и автоматизированных систем в производстве.
  • Деревянные строительные конструкции (Drevené stavebné konštrukcie) - проектирование и расчёт несущих элементов, соединений и узлов.
  • Древесные композиты (Kompozitné drevné materiály) - изучение фанеры, OSB, CLT, LVL и других современных материалов.
  • Экономика предприятия (Ekonomika podniku) - основы управления, планирования и финансовой деятельности.
  • Клеи и склеивание древесины (Lepidlá a lepenie dreva) - современные методы соединения древесины.
  • Реконструкция объектов из дерева (Rekonštrukcia objektov z dreva) - усиление, реставрация и ремонт деревянных зданий.

5 - 6 семестр: профессиональная специализация и подготовка к работе

  • Расчёт деревянных элементов (Dimenzovanie drevených prvkov) - расчёты по нормам Eurocode 5.
  • Строительная физика (Stavebná fyzika) - теплотехника, влажностные процессы и звукоизоляция.
  • Проектный ателье (Konštrukčný ateliér) - комплексная проектная работа.
  • Инженерные системы зданий (Technické zariadenia budov) - отопление, вентиляция, водоснабжение и их влияние на конструкцию.
  • Защита древесины (Ochrana dreva) - биозащита, огнезащита и стандарты ЕС.
  • Энергоэффективность деревянных зданий (Energetická náročnosť drevostavieb) - устойчивое и энергосберегающее строительство.
  • Технология и строительство деревянных зданий (Technológia a výstavba drevených stavieb) - полный цикл строительства деревянного дома.
  • Бакалаврская работа и государственный экзамен (Bakalárska práca + Štátna skúška) - итоговый проект и защита.

Профильные предметы по выбору

I блок (языковые дисциплины)

Студент выбирает один иностранный язык и изучает его до уровня B2 - обязательного для профессиональной коммуникации:

  • Английский язык B1/B2 (Anglický jazyk)
  • Немецкий язык B1/B2 (Nemecký jazyk)
  • Французский язык B1/B2 (Francúzsky jazyk)

II блок (если язык не выбран)

  • Программная обработка данных (Softvérové spracovanie dát) - основы анализа данных для инженерных задач.
  • Коммерческое право (Obchodné právo) - основы юридической деятельности в строительной сфере.

III блок (минимум один предмет в год)

  • Описательная геометрия II (Deskriptívna geometria II)
  • Основы экономики (Základy ekonómie)
  • Метрология и измерения (Metrológia a základy merania)

IV блок (обязательная специализированная коммуникация)

  • Английский язык - профессиональная коммуникация
  • Немецкий язык - профессиональная коммуникация
  • Французский язык - профессиональная коммуникация

Выборочные предметы

Для расширения кругозора студент может изучать дополнительные направления:

  • Физическая культура и спорт (Telesná a športová výchova)
  • Введение в химию, физику или органическую химию
  • Выбранные главы физики или математики
  • Музыкальные инструменты Словакии (Hudobné nástroje Slovenska)
  • Этнические музыкальные инструменты (Etnické hudobné nástroje)

Учебный план программы «Деревянные конструкции (Drevené stavby)» формирует сильную инженерную базу и навыки проектирования современных деревянных зданий. Выпускники готовы работать в строительной отрасли Словакии и стран ЕС.

Карьерные возможности выпускников

Выпускники программы «Деревянные и деревянные конструкции» становятся востребованными специалистами в сфере современного деревянного строительства, инженерии и деревообработки. Профессиональная подготовка сочетает глубокие теоретические знания и развитые практические навыки, что позволяет работать как на производстве, так и в проектно-инженерном секторе.

Где могут работать выпускники

Специалисты этого направления находят себя в самых разных областях строительной и деревообрабатывающей индустрии. Благодаря инженерной подготовке они могут выполнять расчёты, разрабатывать проекты деревянных зданий, контролировать качество материалов и участвовать в реализации строительных объектов.

  • проектировщики и конструкторы деревянных зданий - разработка архитектурно-конструктивных решений, расчёт несущей способности и устойчивости деревянных элементов;
  • инженеры-строители - участие в проектировании, подготовке технической документации и реализации объектов из дерева;
  • специалисты по технологической подготовке производства - разработка технологических карт, подбор материалов, подготовка изделий к производству;
  • CNC-операторы и технологи - работа с цифрово управляемыми станками и CAM-системами для изготовления элементов конструкций;
  • эксперты по качеству и испытаниям деревянных изделий - контроль свойств древесины, проведение испытаний и сертификация продукции;
  • специалисты по реконструкции и реставрации - восстановление, усиление и модернизация существующих деревянных объектов;
  • проектные менеджеры и строительный надзор - подготовка и реализация проектов малого и среднего масштаба;
  • специалисты по продаже строительных материалов и изделий - работа в торговых и консалтинговых компаниях;
  • предприниматели в строительной и мебельной отрасли - ведение собственного дела в сфере деревянных конструкций и столярных изделий.

Выпускники востребованы как в малых деревообрабатывающих мастерских, так и в крупных предприятиях, занимающихся комплексной переработкой древесины, проектированием и производством деревянных конструкций, мебели, строительных систем.

Что умеет выпускник программы

Специалист, окончивший программу «Деревянные конструкции (Drevené stavby)», получает современный набор знаний и умений, которые позволяют ему уверенно работать в отрасли:

  • понимает ключевые процессы обработки древесины и создания деревянных конструкций, владеет фундаментальными принципами проектирования;
  • умеет применять теоретические знания и практические методы при разработке конструкций, столярных и деревянных изделий;
  • решает технологические и технические задачи, возникающие на стадии проектирования, подготовки и реализации объектов;
  • владеет методами определения свойств древесины, оценки качества материалов и готовой продукции;
  • работает с цифровыми станками (CNC) и знает основы CAM-технологий;
  • участвует в предконструкторской подготовке, разрабатывает проектную и рабочую документацию;
  • умеет выполнять комплексную документацию деревянных объектов, включая части по статике, теплотехнике и технологическим процессам;
  • может творчески и самостоятельно решать инженерные задачи, связанные с производством или строительством деревянных зданий;
  • способен выявлять технические, технологические и экономические проблемы в производственном процессе;
  • может работать в команде и управлять коллективом на соответствующем уровне ответственности;
  • следит за развитием отрасли, новыми технологиями и инструментами, поддерживает профессиональный рост.

Возможности для дальнейшего обучения

Бакалавры могут продолжить обучение на магистратуре в смежных технических областях:

  • строительство и инженерия деревянных конструкций;
  • архитектура и проектирование деревянных зданий;
  • материаловедение и технологии обработки древесины;
  • экологическое и энергоэффективное строительство;
  • цифровое моделирование и BIM-технологии.

Университет предлагает логичное продолжение обучения через магистерские программы, ориентированные на аналитические методы, проектирование сложных конструкций, управление технологическими процессами и устойчивое строительство. Дополнительные возможности включают краткосрочные курсы, профессиональные сертификаты и международные стажировки.

Широкий спектр практических навыков, глубокая инженерная подготовка и ориентация на современные технологии делают выпускников программы «Деревянные конструкции» конкурентоспособными специалистами как на рынке труда Словакии, так и в странах Европейского Союза.

Как поступить на программу «Деревянные конструкции»

Поступление на бакалаврскую программу «Деревянные и деревянные конструкции» в Техническом университете в Зволене максимально открыто и доступно для иностранных абитуриентов. Университет оценивает прежде всего школьные результаты и мотивацию студента, что позволяет поступить без лишнего стресса и экзаменационной нагрузки.

Основные требования для поступления

  • Аттестат о полном среднем образовании - документ, подтверждающий завершение школьной программы.
  • Зачисление без вступительных экзаменов - конкурс проходит по школьным оценкам, особенно учитываются математика, физика и технические предметы.
  • Нострификация - обязательное подтверждение эквивалентности иностранного аттестата.
  • Языковой сертификат - подтверждение уровня словацкого языка при обучении на словацком. При англоязычном обучении может потребоваться сертификат английского.

Сроки подачи документов

Факультет деревообработки (Drevárska fakulta), Технический университет в Зволене (TUZVO)

  • Основной срок подачи заявлений - до 31 марта.
  • Второй тур - до середины августа, если остаются свободные места.

Рекомендуем начать подготовку заранее, чтобы спокойно оформить переводы, пройти нострификацию и успеть подать документы в срок.

Необходимые документы

  • Справка из школы с оценками за 8, 9, 10 классы и первую половину 11 класса.
  • Сертификат знания словацкого языка (для обучения на словацком языке).
  • Паспорт и основные личные документы.

Важно, чтобы все документы были подготовлены корректно - ошибки или нарушения сроков могут привести к отклонению заявления.

Поступай с Postupai

Поступление в Словакию может быть спокойным, быстрым и полностью предсказуемым, если идти этим путём вместе с Postupai. Мы сопровождаем каждого студента индивидуально, снимая все организационные трудности и помогая сфокусироваться на главном - будущей профессии и успешной учёбе.

С Postupai ты сможешь:

С Postupai поступление становится простым, понятным и комфортным. Твой путь в европейское образование начинается здесь. Оставляй заявку и делай первый шаг к инженерной карьере уже сегодня.

Технический университет в Зволене

Термин подачи заявки: до 14.08.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Возможны стипендии: 150 - 1050 € в месяц
Аккредитованные академические степени:

  • Бакалавриат- 3 года
  • Инженер (магистратура) - 2 года
  • Аспирантура (PhD.) - 3 года и более
Бесплатная консультация