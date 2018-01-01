Дерев'яні конструкції (Drevené stavby) в TUZVO Бакалаврська програма «Дерев'яні конструкції» (слов. Drevené stavby) Технічного університету в Зволені готує фахівців, які вміють проєктувати, виготовляти та реалізовувати сучасні дерев'яні будівлі та інженерні конструкції. Навчання поєднує матеріалознавство деревини, інженерні розрахунки, роботу у цифрових середовищах CAD та BIM, виробництво елементів на сучасному обладнанні та глибоке розуміння принципів сталого будівництва. Програма особливо актуальна завдяки швидкому розвитку дерев'яного домобудівництва в ЄС та високому попиту на інженерів, які поєднують природні матеріали та найновіші технології. Загальна інформація про програму Університет: Технічний університет у Зволені (TUZVO)

Технічний університет у Зволені (TUZVO) Факультет: Деревообробки

Деревообробки Спеціальність: Дерев'яні конструкції (Drevené stavby)

Дерев'яні конструкції (Drevené stavby) Форма навчання: денна

денна Мова навчання: словацька

словацька Тривалість: 3 роки

3 роки Ступінь: бакалавр (Bc.)

бакалавр (Bc.) Вартість: безкоштовно при навчанні словацькою мовою

безкоштовно при навчанні словацькою мовою Вступ: без вступних іспитів

без вступних іспитів Гуртожиток: університет надає місця всім студентам, включно з іноземними Чому навчає програма Програма формує глибокі та практичні компетенції у проєктуванні дерев'яних будівель, виконанні інженерних розрахунків, виготовленні конструкційних елементів та застосуванні цифрових технологій. Студенти вчаться працювати з деревиною як з високотехнологічним конструкційним матеріалом та застосовувати інженерні підходи на всіх етапах створення будівель. 1. Матеріалознавство деревини вивчення структури деревини та деревних композитів на макро- та мікрорівні;

визначення механічних, фізичних та теплотехнічних властивостей матеріалів;

оцінювання довговічності та поведінки деревини в реальних умовах експлуатації;

освоєння методів контролю якості та стандартів ЄС для дерев'яних конструкцій;

аналіз впливу вологості, навантажень та довкілля на поведінку елементів. 2. Проєктування дерев'яних конструкцій розрахунок несучих елементів відповідно до Eurocode 5;

теплотехнічні, акустичні та базові протипожежні розрахунки;

створення робочих креслень та інженерної документації;

моделювання вузлів та конструктивних систем різної складності;

проєктування перекриттів, стін, дахів та малих архітектурних форм з деревини. 3. Цифрові технології CAD, CAM та BIM 2D та 3D моделювання архітектурних і інженерних елементів;

створення BIM моделей для комплексного опису об'єкта;

підготовка цифрових файлів для CNC обладнання;

застосування розрахункових модулів для аналізу навантажень;

візуалізація проєктів та створення презентацій для замовників. 4. Технології виробництва виготовлення елементів дерев'яних будівель - ферм, панелей, модулів;

виробництво столярних та оздоблювальних виробів;

вибір матеріалів, вузлів та кріплень під конкретні інженерні вимоги;

освоєння методів монтажу та складання дерев'яних конструкцій;

знайомство з технологіями CLT, KVH, BSH, модульного будівництва. 5. Екологічність та сталий розвиток принципи енергоефективного та екологічного проєктування;

аналіз життєвого циклу дерев'яних конструкцій;

підходи до переробки деревини та управління відходами;

концепції «зеленого» будівництва в Європі;

інженерні рішення для зменшення впливу на довкілля. Що включає програма Навчання поєднує теоретичні дисципліни, інженерні розрахунки, проєктну діяльність та практику у сучасних лабораторіях TUZVO. Інженерні та виробничі курси будівельна механіка та інженерна фізика;

конструктивні системи з деревини та комбінованих матеріалів;

архітектурне креслення та інженерна графіка;

прикладна механіка та розрахунок вузлів;

моделювання теплопередачі та захисних характеристик конструкцій. Технічне проєктування проєктування несучих систем дерев'яних будівель;

розробка технічної документації для виробництва та будівництва;

моделювання вузлів та конструктивних схем;

робота зі стандартами та технічними нормами;

створення комплексних технічних рішень. Практика та проєктна діяльність Сильна сторона програми - максимальна практична орієнтація. Студенти крок за кроком переходять від лабораторних робіт до реальних проєктів і стажувань на підприємствах деревобудівної галузі. Практична підготовка лабораторні дослідження властивостей деревини;

створення 3D моделей у середовищах CAD та BIM;

робота на CNC обладнанні;

участь у проєктах та дослідженнях університету;

виробнича практика у компаніях деревообробки та будівництва. Проєктна робота проєктування дерев'яних будівель з повним інженерним супроводом;

моделювання вузлів та конструкцій з урахуванням навантажень;

підготовка комплекту креслень та технічної документації;

курсові та дипломні проєкти на основі реальних завдань;

участь у конкурсах та проєктах з партнерами TUZVO.

Навчальний план: Дерев'яні конструкції (Drevené stavby) Умови успішного завершення навчання успішно пройти всі обов'язкові дисципліни та необхідну кількість вибіркових предметів;

набрати 180 кредитів відповідно до європейської кредитної системи ECTS;

виконати та захистити бакалаврську роботу, а також скласти державний іспит. 1 - 2 семестр: фундамент технічної підготовки Математика I, II (Matematika I, II) - математичні основи, необхідні для інженерних розрахунків і проєктування дерев'яних конструкцій.

- математичні основи, необхідні для інженерних розрахунків і проєктування дерев'яних конструкцій. Хімія (Chémia) - вивчення хімічних властивостей деревини та матеріалів, що застосовуються в будівництві.

- вивчення хімічних властивостей деревини та матеріалів, що застосовуються в будівництві. Структура деревини (Štruktúra dreva) - анатомія деревини, внутрішня будова та вплив структурних особливостей на міцність і довговічність конструкцій.

- анатомія деревини, внутрішня будова та вплив структурних особливостей на міцність і довговічність конструкцій. Описова геометрія (Deskriptívna geometria) - побудова креслень і геометричних моделей об'єктів.

- побудова креслень і геометричних моделей об'єктів. Конструкції наземних будівель (Konštrukcie pozemných stavieb) - основи будівельних систем і знайомство з типовими конструктивними рішеннями.

- основи будівельних систем і знайомство з типовими конструктивними рішеннями. Властивості деревини (Vlastnosti dreva) - фізичні, механічні та експлуатаційні характеристики деревини.

- фізичні, механічні та експлуатаційні характеристики деревини. Фізика (Fyzika) - фундаментальні закони та формули для інженерних розрахунків.

- фундаментальні закони та формули для інженерних розрахунків. Проєктування в CAD (Projektovanie v CAD) - створення креслень і моделей у цифровому середовищі. 3 - 4 семестр: перехід до професійних інженерних дисциплін Технологія первинної обробки деревини (Technológia prvostupňového spracovania dreva) - пиляння, сушіння, сортування та базові процеси деревообробки.

- пиляння, сушіння, сортування та базові процеси деревообробки. Будівельна механіка (Stavebná mechanika) - розрахунки навантажень, деформацій і стійкості конструкцій.

- розрахунки навантажень, деформацій і стійкості конструкцій. Столярні вироби (Stavebnostolárske výrobky) - проєктування та виготовлення столярних елементів.

- проєктування та виготовлення столярних елементів. Матеріали для дерев'яних будівель (Konštrukčné materiály drevostavieb) - масивна деревина, панельні системи, композити та інші сучасні матеріали.

- масивна деревина, панельні системи, композити та інші сучасні матеріали. CNC техніка та CAM-системи (CNC technika a CAM systémy) - застосування цифрових технологій у виробництві.

- застосування цифрових технологій у виробництві. Дерев'яні будівельні конструкції (Drevené stavebné konštrukcie) - розрахунок несучих елементів, з'єднань і вузлів.

- розрахунок несучих елементів, з'єднань і вузлів. Деревні композити (Kompozitné drevné materiály) - вивчення фанери, OSB, CLT, LVL та сучасних композитних матеріалів.

- вивчення фанери, OSB, CLT, LVL та сучасних композитних матеріалів. Економіка підприємства (Ekonomika podniku) - основи управління, планування й фінансової діяльності.

- основи управління, планування й фінансової діяльності. Клеї та склеювання деревини (Lepidlá a lepenie dreva) - сучасні технології з'єднання деревини.

- сучасні технології з'єднання деревини. Реконструкція об'єктів з дерева (Rekonštrukcia objektov z dreva) - методи ремонту, підсилення та реставрації дерев'яних будівель. 5 - 6 семестр: професійна спеціалізація та підготовка до роботи Розрахунок дерев'яних елементів (Dimenzovanie drevených prvkov) - розрахунки за нормами Eurocode 5.

- розрахунки за нормами Eurocode 5. Будівельна фізика (Stavebná fyzika) - теплотехніка, процеси вологообміну та акустика.

- теплотехніка, процеси вологообміну та акустика. Проєктний ательє (Konštrukčný ateliér) - комплексна проєктна робота.

- комплексна проєктна робота. Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov) - опалення, вентиляція, водопостачання та їх взаємодія з конструкцією.

- опалення, вентиляція, водопостачання та їх взаємодія з конструкцією. Захист деревини (Ochrana dreva) - біозахист, вогнезахист і стандарти ЄС.

- біозахист, вогнезахист і стандарти ЄС. Енергоефективність дерев'яних будівель (Energetická náročnosť drevostavieb) - принципи сталого будівництва.

- принципи сталого будівництва. Технологія й будівництво дерев'яних будівель (Technológia a výstavba drevených stavieb) - повний технологічний цикл зведення дерев'яного дому.

- повний технологічний цикл зведення дерев'яного дому. Бакалаврська робота та державний іспит (Bakalárska práca + Štátna skúška) - виконання та захист кваліфікаційного проєкту. Профільні предмети за вибором I блок (мовні дисципліни) Студент обирає іноземну мову та вивчає її до рівня B2 - обов'язкового для професійної комунікації: Англійська мова B1/B2 (Anglický jazyk)

Німецька мова B1/B2 (Nemecký jazyk)

Французька мова B1/B2 (Francúzsky jazyk) II блок (якщо мову не обрано) Програмна обробка даних (Softvérové spracovanie dát) - основи аналітики для інженерних завдань.

- основи аналітики для інженерних завдань. Комерційне право (Obchodné právo) - правові аспекти діяльності у сфері будівництва. III блок (мінімум один предмет на рік) Описова геометрія II (Deskriptívna geometria II)

Основи економіки (Základy ekonómie)

Метрологія та вимірювання (Metrológia a základy merania) IV блок (спеціалізована комунікація) Англійська мова - професійна комунікація

Німецька мова - професійна комунікація

Французька мова - професійна комунікація Вибіркові предмети Для розширення кругозору студенти можуть обирати додаткові дисципліни: Фізична культура і спорт (Telesná a športová výchova)

Вступ до хімії, фізики або органічної хімії

Вибрані розділи фізики або математики

Музичні інструменти Словаччини (Hudobné nástroje Slovenska)

Етнічні музичні інструменти (Etnické hudobné nástroje) Навчальний план програми «Дерев'яні конструкції (Drevené stavby)» формує сильну інженерну базу, навички проєктування сучасних будівель з деревини та готовність працювати в будівельній галузі Словаччини й країн ЄС.

Кар’єрні можливості випускників Випускники програми «Дерев'яні конструкції» стають затребуваними фахівцями у сфері сучасного дерев'яного будівництва, інженерії та деревообробки. Професійна підготовка поєднує глибокі теоретичні знання та сильні практичні навички, що дозволяє працювати як на виробництві, так і в проєктно-інженерному секторі. Де можуть працювати випускники Спеціалісти цього напряму знаходять себе в різних галузях будівельної та деревообробної індустрії. Завдяки інженерній підготовці вони можуть виконувати розрахунки, розробляти проєкти дерев'яних будівель, контролювати якість матеріалів і брати участь у реалізації будівельних об’єктів. проєктувальники та конструктори дерев'яних будівель - розробка архітектурно-конструктивних рішень, розрахунок несучої здатності та стійкості дерев'яних елементів;

- розробка архітектурно-конструктивних рішень, розрахунок несучої здатності та стійкості дерев'яних елементів; інженери-будівельники - участь у проєктуванні, підготовці технічної документації та реалізації об'єктів з дерева;

- участь у проєктуванні, підготовці технічної документації та реалізації об'єктів з дерева; фахівці з технологічної підготовки виробництва - розробка технологічних карт, підбір матеріалів, підготовка виробів до виготовлення;

- розробка технологічних карт, підбір матеріалів, підготовка виробів до виготовлення; CNC-оператори та технологи - робота з верстатами з числовим програмним керуванням та CAM-системами для виготовлення елементів конструкцій;

- робота з верстатами з числовим програмним керуванням та CAM-системами для виготовлення елементів конструкцій; експерти з якості та випробувань дерев'яних виробів - контроль властивостей деревини, проведення випробувань і сертифікація продукції;

- контроль властивостей деревини, проведення випробувань і сертифікація продукції; фахівці з реконструкції та реставрації - відновлення, підсилення та модернізація існуючих дерев'яних будівель і конструкцій;

- відновлення, підсилення та модернізація існуючих дерев'яних будівель і конструкцій; проєктні менеджери та будівельний нагляд - підготовка, координація та реалізація проєктів малого й середнього масштабу;

- підготовка, координація та реалізація проєктів малого й середнього масштабу; фахівці з продажу будівельних матеріалів і виробів - робота в торгових, інжинірингових та консалтингових компаніях;

- робота в торгових, інжинірингових та консалтингових компаніях; підприємці у будівельній та меблевій галузі - розвиток власного бізнесу в сфері дерев'яних конструкцій, столярних та інтер’єрних виробів. Випускники затребувані як у невеликих деревообробних майстернях, так і на великих підприємствах, що займаються комплексною переробкою деревини, проєктуванням і виробництвом дерев'яних конструкцій, меблів та будівельних систем. Що вміє випускник програми Фахівець, який завершив програму «Дерев'яні конструкції (Drevené stavby)», отримує сучасний набір знань і навичок, що дозволяє впевнено працювати в галузі: розуміє ключові процеси обробки деревини та створення дерев'яних конструкцій, володіє базовими принципами їх проєктування;

вміє застосовувати теоретичні знання та практичні методи під час розробки конструкцій, столярних та інших дерев'яних виробів;

розв'язує технологічні й технічні задачі на етапі проєктування, підготовки та реалізації об'єктів;

володіє методами визначення властивостей деревини, умінням оцінювати якість сировини та готової продукції;

працює з цифровим обладнанням (CNC-верстати) та знає основи CAM-технологій;

бере участь у передпроєктній підготовці, розробляє проєктну та робочу документацію;

може виконувати комплексну документацію для дерев'яних об'єктів, включно з частинами зі статикою, теплотехнікою та технологічними процесами;

здатен самостійно й творчо розв'язувати інженерні задачі, пов'язані з виробництвом або будівництвом дерев'яних споруд;

уміє виявляти технічні, технологічні та економічні проблеми у виробничому процесі та пропонувати рішення;

може ефективно працювати в команді та керувати колективом на відповідному рівні відповідальності;

стежить за розвитком галузі, новими технологіями, програмами та обладнанням, постійно підтримує свій професійний розвиток. Можливості для подальшого навчання Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за спорідненими технічними спеціальностями: будівництво та інженерія дерев'яних конструкцій;

архітектура й проєктування дерев'яних будівель;

матеріалознавство та технології обробки деревини;

екологічне та енергоефективне будівництво;

цифрове моделювання та BIM-технології. Університет пропонує логічне продовження у вигляді магістерських програм, орієнтованих на поглиблений аналіз конструкцій, проєктування складних об'єктів, управління технологічними процесами та сталий розвиток у будівництві. Додатково випускники можуть проходити короткострокові курси, отримувати професійні сертифікати та брати участь у міжнародних стажуваннях. Широкий спектр практичних навичок, сильна інженерна база й орієнтація на сучасні технології роблять випускників програми «Дерев'яні конструкції» конкурентоспроможними фахівцями як на ринку праці Словаччини, так і в країнах Європейського Союзу.