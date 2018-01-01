Дерев'яні конструкції (Drevené stavby) в TUZVO
Бакалаврська програма «Дерев'яні конструкції» (слов. Drevené stavby) Технічного університету в Зволені готує фахівців, які вміють проєктувати, виготовляти та реалізовувати сучасні дерев'яні будівлі та інженерні конструкції. Навчання поєднує матеріалознавство деревини, інженерні розрахунки, роботу у цифрових середовищах CAD та BIM, виробництво елементів на сучасному обладнанні та глибоке розуміння принципів сталого будівництва.
Програма особливо актуальна завдяки швидкому розвитку дерев'яного домобудівництва в ЄС та високому попиту на інженерів, які поєднують природні матеріали та найновіші технології.
Загальна інформація про програму
Чому навчає програма
Програма формує глибокі та практичні компетенції у проєктуванні дерев'яних будівель, виконанні інженерних розрахунків, виготовленні конструкційних елементів та застосуванні цифрових технологій. Студенти вчаться працювати з деревиною як з високотехнологічним конструкційним матеріалом та застосовувати інженерні підходи на всіх етапах створення будівель.
1. Матеріалознавство деревини
- вивчення структури деревини та деревних композитів на макро- та мікрорівні;
- визначення механічних, фізичних та теплотехнічних властивостей матеріалів;
- оцінювання довговічності та поведінки деревини в реальних умовах експлуатації;
- освоєння методів контролю якості та стандартів ЄС для дерев'яних конструкцій;
- аналіз впливу вологості, навантажень та довкілля на поведінку елементів.
2. Проєктування дерев'яних конструкцій
- розрахунок несучих елементів відповідно до Eurocode 5;
- теплотехнічні, акустичні та базові протипожежні розрахунки;
- створення робочих креслень та інженерної документації;
- моделювання вузлів та конструктивних систем різної складності;
- проєктування перекриттів, стін, дахів та малих архітектурних форм з деревини.
3. Цифрові технології CAD, CAM та BIM
- 2D та 3D моделювання архітектурних і інженерних елементів;
- створення BIM моделей для комплексного опису об'єкта;
- підготовка цифрових файлів для CNC обладнання;
- застосування розрахункових модулів для аналізу навантажень;
- візуалізація проєктів та створення презентацій для замовників.
4. Технології виробництва
- виготовлення елементів дерев'яних будівель - ферм, панелей, модулів;
- виробництво столярних та оздоблювальних виробів;
- вибір матеріалів, вузлів та кріплень під конкретні інженерні вимоги;
- освоєння методів монтажу та складання дерев'яних конструкцій;
- знайомство з технологіями CLT, KVH, BSH, модульного будівництва.
5. Екологічність та сталий розвиток
- принципи енергоефективного та екологічного проєктування;
- аналіз життєвого циклу дерев'яних конструкцій;
- підходи до переробки деревини та управління відходами;
- концепції «зеленого» будівництва в Європі;
- інженерні рішення для зменшення впливу на довкілля.
Що включає програма
Навчання поєднує теоретичні дисципліни, інженерні розрахунки, проєктну діяльність та практику у сучасних лабораторіях TUZVO.
Інженерні та виробничі курси
- будівельна механіка та інженерна фізика;
- конструктивні системи з деревини та комбінованих матеріалів;
- архітектурне креслення та інженерна графіка;
- прикладна механіка та розрахунок вузлів;
- моделювання теплопередачі та захисних характеристик конструкцій.
Технічне проєктування
- проєктування несучих систем дерев'яних будівель;
- розробка технічної документації для виробництва та будівництва;
- моделювання вузлів та конструктивних схем;
- робота зі стандартами та технічними нормами;
- створення комплексних технічних рішень.
Практика та проєктна діяльність
Сильна сторона програми - максимальна практична орієнтація. Студенти крок за кроком переходять від лабораторних робіт до реальних проєктів і стажувань на підприємствах деревобудівної галузі.
Практична підготовка
- лабораторні дослідження властивостей деревини;
- створення 3D моделей у середовищах CAD та BIM;
- робота на CNC обладнанні;
- участь у проєктах та дослідженнях університету;
- виробнича практика у компаніях деревообробки та будівництва.
Проєктна робота
- проєктування дерев'яних будівель з повним інженерним супроводом;
- моделювання вузлів та конструкцій з урахуванням навантажень;
- підготовка комплекту креслень та технічної документації;
- курсові та дипломні проєкти на основі реальних завдань;
- участь у конкурсах та проєктах з партнерами TUZVO.
Навчальний план: Дерев'яні конструкції (Drevené stavby)
Умови успішного завершення навчання
1 - 2 семестр: фундамент технічної підготовки
- Математика I, II (Matematika I, II) - математичні основи, необхідні для інженерних розрахунків і проєктування дерев'яних конструкцій.
- Хімія (Chémia) - вивчення хімічних властивостей деревини та матеріалів, що застосовуються в будівництві.
- Структура деревини (Štruktúra dreva) - анатомія деревини, внутрішня будова та вплив структурних особливостей на міцність і довговічність конструкцій.
- Описова геометрія (Deskriptívna geometria) - побудова креслень і геометричних моделей об'єктів.
- Конструкції наземних будівель (Konštrukcie pozemných stavieb) - основи будівельних систем і знайомство з типовими конструктивними рішеннями.
- Властивості деревини (Vlastnosti dreva) - фізичні, механічні та експлуатаційні характеристики деревини.
- Фізика (Fyzika) - фундаментальні закони та формули для інженерних розрахунків.
- Проєктування в CAD (Projektovanie v CAD) - створення креслень і моделей у цифровому середовищі.
3 - 4 семестр: перехід до професійних інженерних дисциплін
- Технологія первинної обробки деревини (Technológia prvostupňového spracovania dreva) - пиляння, сушіння, сортування та базові процеси деревообробки.
- Будівельна механіка (Stavebná mechanika) - розрахунки навантажень, деформацій і стійкості конструкцій.
- Столярні вироби (Stavebnostolárske výrobky) - проєктування та виготовлення столярних елементів.
- Матеріали для дерев'яних будівель (Konštrukčné materiály drevostavieb) - масивна деревина, панельні системи, композити та інші сучасні матеріали.
- CNC техніка та CAM-системи (CNC technika a CAM systémy) - застосування цифрових технологій у виробництві.
- Дерев'яні будівельні конструкції (Drevené stavebné konštrukcie) - розрахунок несучих елементів, з'єднань і вузлів.
- Деревні композити (Kompozitné drevné materiály) - вивчення фанери, OSB, CLT, LVL та сучасних композитних матеріалів.
- Економіка підприємства (Ekonomika podniku) - основи управління, планування й фінансової діяльності.
- Клеї та склеювання деревини (Lepidlá a lepenie dreva) - сучасні технології з'єднання деревини.
- Реконструкція об'єктів з дерева (Rekonštrukcia objektov z dreva) - методи ремонту, підсилення та реставрації дерев'яних будівель.
5 - 6 семестр: професійна спеціалізація та підготовка до роботи
- Розрахунок дерев'яних елементів (Dimenzovanie drevených prvkov) - розрахунки за нормами Eurocode 5.
- Будівельна фізика (Stavebná fyzika) - теплотехніка, процеси вологообміну та акустика.
- Проєктний ательє (Konštrukčný ateliér) - комплексна проєктна робота.
- Інженерні системи будівель (Technické zariadenia budov) - опалення, вентиляція, водопостачання та їх взаємодія з конструкцією.
- Захист деревини (Ochrana dreva) - біозахист, вогнезахист і стандарти ЄС.
- Енергоефективність дерев'яних будівель (Energetická náročnosť drevostavieb) - принципи сталого будівництва.
- Технологія й будівництво дерев'яних будівель (Technológia a výstavba drevených stavieb) - повний технологічний цикл зведення дерев'яного дому.
- Бакалаврська робота та державний іспит (Bakalárska práca + Štátna skúška) - виконання та захист кваліфікаційного проєкту.
Профільні предмети за вибором
I блок (мовні дисципліни)
Студент обирає іноземну мову та вивчає її до рівня B2 - обов'язкового для професійної комунікації:
- Англійська мова B1/B2 (Anglický jazyk)
- Німецька мова B1/B2 (Nemecký jazyk)
- Французька мова B1/B2 (Francúzsky jazyk)
II блок (якщо мову не обрано)
- Програмна обробка даних (Softvérové spracovanie dát) - основи аналітики для інженерних завдань.
- Комерційне право (Obchodné právo) - правові аспекти діяльності у сфері будівництва.
III блок (мінімум один предмет на рік)
- Описова геометрія II (Deskriptívna geometria II)
- Основи економіки (Základy ekonómie)
- Метрологія та вимірювання (Metrológia a základy merania)
IV блок (спеціалізована комунікація)
- Англійська мова - професійна комунікація
- Німецька мова - професійна комунікація
- Французька мова - професійна комунікація
Вибіркові предмети
Для розширення кругозору студенти можуть обирати додаткові дисципліни:
- Фізична культура і спорт (Telesná a športová výchova)
- Вступ до хімії, фізики або органічної хімії
- Вибрані розділи фізики або математики
- Музичні інструменти Словаччини (Hudobné nástroje Slovenska)
- Етнічні музичні інструменти (Etnické hudobné nástroje)
Навчальний план програми «Дерев'яні конструкції (Drevené stavby)» формує сильну інженерну базу, навички проєктування сучасних будівель з деревини та готовність працювати в будівельній галузі Словаччини й країн ЄС.
Кар’єрні можливості випускників
Випускники програми «Дерев'яні конструкції» стають затребуваними фахівцями у сфері сучасного дерев'яного будівництва, інженерії та деревообробки. Професійна підготовка поєднує глибокі теоретичні знання та сильні практичні навички, що дозволяє працювати як на виробництві, так і в проєктно-інженерному секторі.
Де можуть працювати випускники
Спеціалісти цього напряму знаходять себе в різних галузях будівельної та деревообробної індустрії. Завдяки інженерній підготовці вони можуть виконувати розрахунки, розробляти проєкти дерев'яних будівель, контролювати якість матеріалів і брати участь у реалізації будівельних об’єктів.
- проєктувальники та конструктори дерев'яних будівель - розробка архітектурно-конструктивних рішень, розрахунок несучої здатності та стійкості дерев'яних елементів;
- інженери-будівельники - участь у проєктуванні, підготовці технічної документації та реалізації об'єктів з дерева;
- фахівці з технологічної підготовки виробництва - розробка технологічних карт, підбір матеріалів, підготовка виробів до виготовлення;
- CNC-оператори та технологи - робота з верстатами з числовим програмним керуванням та CAM-системами для виготовлення елементів конструкцій;
- експерти з якості та випробувань дерев'яних виробів - контроль властивостей деревини, проведення випробувань і сертифікація продукції;
- фахівці з реконструкції та реставрації - відновлення, підсилення та модернізація існуючих дерев'яних будівель і конструкцій;
- проєктні менеджери та будівельний нагляд - підготовка, координація та реалізація проєктів малого й середнього масштабу;
- фахівці з продажу будівельних матеріалів і виробів - робота в торгових, інжинірингових та консалтингових компаніях;
- підприємці у будівельній та меблевій галузі - розвиток власного бізнесу в сфері дерев'яних конструкцій, столярних та інтер’єрних виробів.
Випускники затребувані як у невеликих деревообробних майстернях, так і на великих підприємствах, що займаються комплексною переробкою деревини, проєктуванням і виробництвом дерев'яних конструкцій, меблів та будівельних систем.
Що вміє випускник програми
Фахівець, який завершив програму «Дерев'яні конструкції (Drevené stavby)», отримує сучасний набір знань і навичок, що дозволяє впевнено працювати в галузі:
- розуміє ключові процеси обробки деревини та створення дерев'яних конструкцій, володіє базовими принципами їх проєктування;
- вміє застосовувати теоретичні знання та практичні методи під час розробки конструкцій, столярних та інших дерев'яних виробів;
- розв'язує технологічні й технічні задачі на етапі проєктування, підготовки та реалізації об'єктів;
- володіє методами визначення властивостей деревини, умінням оцінювати якість сировини та готової продукції;
- працює з цифровим обладнанням (CNC-верстати) та знає основи CAM-технологій;
- бере участь у передпроєктній підготовці, розробляє проєктну та робочу документацію;
- може виконувати комплексну документацію для дерев'яних об'єктів, включно з частинами зі статикою, теплотехнікою та технологічними процесами;
- здатен самостійно й творчо розв'язувати інженерні задачі, пов'язані з виробництвом або будівництвом дерев'яних споруд;
- уміє виявляти технічні, технологічні та економічні проблеми у виробничому процесі та пропонувати рішення;
- може ефективно працювати в команді та керувати колективом на відповідному рівні відповідальності;
- стежить за розвитком галузі, новими технологіями, програмами та обладнанням, постійно підтримує свій професійний розвиток.
Можливості для подальшого навчання
Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі за спорідненими технічними спеціальностями:
- будівництво та інженерія дерев'яних конструкцій;
- архітектура й проєктування дерев'яних будівель;
- матеріалознавство та технології обробки деревини;
- екологічне та енергоефективне будівництво;
- цифрове моделювання та BIM-технології.
Університет пропонує логічне продовження у вигляді магістерських програм, орієнтованих на поглиблений аналіз конструкцій, проєктування складних об'єктів, управління технологічними процесами та сталий розвиток у будівництві. Додатково випускники можуть проходити короткострокові курси, отримувати професійні сертифікати та брати участь у міжнародних стажуваннях.
Широкий спектр практичних навичок, сильна інженерна база й орієнтація на сучасні технології роблять випускників програми «Дерев'яні конструкції» конкурентоспроможними фахівцями як на ринку праці Словаччини, так і в країнах Європейського Союзу.
Як вступити на програму «Дерев’яні конструкції»
Вступ на бакалаврську програму «Дерев’яні конструкції» у Технічному університеті в Зволені є максимально доступним і зрозумілим для іноземних абітурієнтів. Університет оцінює передусім шкільні результати та мотивацію студента, тому вступ проходить без зайвого стресу та без складних іспитів.
Основні вимоги для вступу
- Атестат про повну середню освіту - документ, який підтверджує завершення шкільного навчання.
- Вступ без іспитів - конкурсний відбір здійснюється за шкільними оцінками, особливо з математики, фізики та технічних предметів.
- Нострифікація - обов’язкове підтвердження еквівалентності іноземного атестата.
- Мовний сертифікат - підтвердження рівня словацької мови при навчанні словацькою. Для англомовного навчання може знадобитися сертифікат з англійської.
Терміни подання документів
Деревообробний факультет (Drevárska fakulta), Технічний університет у Зволені (TUZVO)
- Основний термін подання заяв - до 31 березня.
- Другий тур - до середини серпня, якщо залишаються вільні місця.
Рекомендуємо розпочати підготовку заздалегідь, щоб вчасно оформити переклади, пройти нострифікацію та подати документи без поспіху.
Необхідні документи
- Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перший семестр 11 класу.
- Сертифікат знання словацької мови (для навчання словацькою).
- Паспорт та основні особисті документи.
Важливо, щоб усі документи були підготовлені коректно - помилки або порушення термінів можуть призвести до відхилення заявки.
Вступай разом з Postupai
Вступ до Словаччини може бути спокійним, швидким і повністю передбачуваним, якщо проходити його разом з Postupai. Ми супроводжуємо кожного студента індивідуально, беремо на себе всі організаційні процеси та допомагаємо сфокусуватися на головному - майбутній професії та успішному навчанні.
З Postupai ти зможеш:
З Postupai ти зможеш: