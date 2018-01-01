Что изучают студенты программы - Технология производства и управление процессами
Учебная программа «Технология производства и управление производственными процессами» - это современный бакалавриат Технического университета в Зволене (TUZVO), ориентированный на подготовку высококвалифицированных специалистов для промышленного и инженерного сектора. Программа сочетает инженерную подготовку, технические дисциплины, производственные процессы и элементы управленческой деятельности.
Профиль программы
Выпускники программы получают компетенции, необходимые для работы с производственными технологиями, включая:
- анализ и оптимизацию технологических процессов
- сборку и наладку оборудования
- внедрение автоматизированных систем
- управление качеством продукции
- диагностику и сервис производственного оборудования
- управление безопасностью и производственными рисками
- применение экологических стандартов
- организацию и руководство производственными участками
Общие сведения
Университет: Технический университет в Зволене (TUZVO)
Факультет: Технический факультет
Специальность: Технология производства и управление производственными процессами
Форма обучения: Очная
Язык обучения: словацкий
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Зволен, Словакия
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость обучения: Бесплатно при обучении на словацком языке
Чему учит программа
- работа с промышленными и производственными технологиями
- планирование и организация производственных процессов
- управление качеством и стандартизация
- охрана труда и безопасность
- управление экологическими рисками
- диагностика и обслуживание оборудования
- инженерно-технологические расчёты
- использование CAD-систем и промышленного программирования
Основные учебные блоки программы
1. Производственные технологии
- принципы функционирования различных видов производств
- работа с технологическим оборудованием
- внедрение автоматизации и роботизации
- регулировка и настройка техники
- контроль параметров производственного цикла
2. Управление производством
- производственная логистика
- управление человеческими ресурсами на производстве
- анализ эффективности процессов
- управление качеством и стандартами (ISO и др.)
- технико-экономическое обоснование
3. Инженерные дисциплины
- материаловедение
- механика и прочность материалов
- термодинамика
- электротехника и мехатроника
- компьютерные модели и симуляции
4. Экология и безопасность
- экологические стандарты производства
- рекуперация отходов
- охрана труда
- предотвращение аварий и техногенных рисков
Практика и реальные проекты
Особенность программы - высокий процент практического обучения.
Студенты проходят:
- лабораторные работы
- обучение на реальных станках и оборудовании
- работу с промышленными программами и CAD-системами
- стажировки на предприятиях Словакии
- участие в производственных проектах
Практика проходит в компаниях:
- деревообрабатывающая промышленность
- машиностроение
- производство компонентов и оборудования
- энергетика
- логистические и складские организации
- технико-сервисные предприятия
Студенты также могут участвовать в международных программах стажировок и обменов, включая ERASMUS+.
Учебный план специальности: Технология производства и управление производственными процессами
Условия успешного завершения обучения
1. Производственные технологии
- Technológia obrábania - технология обработки материалов.
- Technológia zlievania, zvárania a tvárnenia - литьё, сварка и формообразование.
- Technická príprava výroby - техническая подготовка производства.
- Časti strojov - детали машин.
- Stroje a mechanizmy vo výrobnej technike - машины и механизмы производственной техники.
- Robotické a manipulačné zariadenia - роботизированные и манипуляционные устройства.
- Technické kreslenie (TK) - техническое черчение.
- Základy používania CAD systémov - основы работы с CAD системами.
- Aplikácia CAD/CAE technológie - 3D моделирование и компьютерное проектирование.
2. Управление производственными процессами
- Manažment výrobných procesov - управление производством.
- Základy manažérstva kvality - основы менеджмента качества.
- Integrované manažérstvo kvality - интегрированное управление качеством.
- Metrológia pre technikov - метрология и измерения.
- Základy logistiky - основы логистики.
- Spoločensky zodpovedné podnikanie - социально ответственное предпринимательство.
- Ekonomika a pracovné prostredie - экономика и рабочая производственная среда.
3. Инженерные и технические дисциплины
- Mechanika tuhých telies - механика твердых тел.
- Mechanika tekutín - механика жидкостей.
- Mechanika poddajných telies - механика деформируемых тел.
- Lineárna algebra - линейная алгебра.
- Diferenciálny a integrálny počet - математический анализ.
- Základy technických materiálov - свойства технических материалов.
- Elektrotechnika a elektronika - электротехника и электроника.
- Elektrické pohony - электрические приводы.
- Informatika pre technikov - прикладная информатика для инженеров.
4. Экология и безопасность
- Bezpečnosť technických systémov - безопасность технических систем.
- Ochrana životného prostredia - охрана окружающей среды в промышленности.
- Pracovné prostredie - промышленная среда и производственная эргономика.
- Udržateľný rozvoj - устойчивое развитие и экологические стандарты.
Такой учебный план формирует инженерное мышление, управленческие навыки, техническую компетентность и способность выпускника работать в современной автоматизированной производственной среде.
Профессиональное будущее выпускника
Выпускники направления «Технология производства и управление производственными процессами» востребованы в самых разных секторах современной промышленности. Знания в области автоматизации, управления качеством, инженерии и обслуживания оборудования открывают широкие перспективы трудоустройства в Словакии и ЕС.
Где могут работать выпускники:
- На производственных предприятиях - специалисты по сборке, наладке, обслуживанию и программированию оборудования.
- В области качества и стандартизации - инженеры по контролю качества, специалисты ISO, аудиторы производственных процессов.
- В сфере охраны труда и безопасности - эксперты по промышленной безопасности, промышленной гигиене, эргономике производственной среды.
- В экологическом менеджменте - консультанты по устойчивому производству, управлению отходами и экологическим стандартам.
- В управлении рисками производства - аналитики рисков, руководители процессов оптимизации и предотвращения аварийных ситуаций.
- Как индивидуальные предприниматели - специалисты в сфере технического обслуживания, модернизации и продажи производственного оборудования.
Продолжение обучения и профессиональное развитие
После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить обучение на следующих уровнях:
- Магистратура - углубленные программы по инженерии, производственным технологиям, управлению производством, промышленной автоматизации, охране труда и экологии.
- Докторантура (PhD) - исследовательская и научная деятельность в сфере производственных технологий, инженерии, проектирования и управления.
- Курсы повышения квалификации - дополнительные обучающие программы, включая современные технологии автоматизированного производства, промышленного проектирования, CAD/CAM/CAE и менеджмента качества.
Благодаря практико-ориентированной подготовке, выпускники TUZVO легко адаптируются к реальным производственным задачам и становятся конкурентными специалистами на европейском рынке труда.
Как поступить на программу «Технология производства и управление производственными процессами»
Для поступления на бакалаврскую программу «Технология производства и управление производственными процессами» в Техническом университете в Зволене необходимо соблюсти академические требования и правильно подготовить документы. Поступление для украинцев происходит по прозрачным и понятным правилам.
Основные условия поступления
- Завершённое среднее образование - аттестат или его эквивалент.
- Языковой уровень - сертификат знания словацкого языка.
- Без вступительных экзаменов - зачисление по документам и оценкам.
Сроки подачи документов
Факультет - Технический факультет
Специальность - Технология производства и управление производственными процессами
- Основной приём заявлений - до 31 марта.
- Второй тур - до средины августа при наличии свободных мест.
Рекомендуем начинать подготовку документов заранее, чтобы избегать ошибок и спокойно пройти весь процесс поступления.
Необходимые документы
- Справка с оценками за 8, 9, 10 классы и первую половину 11 класса.
- Сертификат знания словацкого языка.
- Мотивационное письмо и при необходимости - резюме.
- Паспорт и базовые анкетные данные для подачи заявления.
Поступай с Postupai
С Postupai ты проходишь путь поступления уверенно и без стресса. Мы сопровождаем студента от первого шага до въезда в Словакию, берём на себя оформление документов, сроки подачи и взаимодействие с университетами.
С нашей поддержкой ты сможешь:
С нами процесс поступления становится простым и понятным - твой путь к европейскому образованию начинается здесь.