Главная Специальности Производственная техника и управление производственными процессами
Специальности

Производственная техника и управление производственными процессами

Что изучают студенты программы - Технология производства и управление процессами

Учебная программа «Технология производства и управление производственными процессами» - это современный бакалавриат Технического университета в Зволене (TUZVO), ориентированный на подготовку высококвалифицированных специалистов для промышленного и инженерного сектора. Программа сочетает инженерную подготовку, технические дисциплины, производственные процессы и элементы управленческой деятельности.

Профиль программы

Выпускники программы получают компетенции, необходимые для работы с производственными технологиями, включая:

  • анализ и оптимизацию технологических процессов
  • сборку и наладку оборудования
  • внедрение автоматизированных систем
  • управление качеством продукции
  • диагностику и сервис производственного оборудования
  • управление безопасностью и производственными рисками
  • применение экологических стандартов
  • организацию и руководство производственными участками

Общие сведения

Университет: Технический университет в Зволене (TUZVO)
Факультет: Технический факультет
Специальность: Технология производства и управление производственными процессами
Форма обучения: Очная
Язык обучения: словацкий
Длительность: 3 года
Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)
Местонахождение: Зволен, Словакия
Поступление: Без вступительных экзаменов
Стоимость обучения: Бесплатно при обучении на словацком языке

Чему учит программа

  • работа с промышленными и производственными технологиями
  • планирование и организация производственных процессов
  • управление качеством и стандартизация
  • охрана труда и безопасность
  • управление экологическими рисками
  • диагностика и обслуживание оборудования
  • инженерно-технологические расчёты
  • использование CAD-систем и промышленного программирования

Основные учебные блоки программы

1. Производственные технологии

  • принципы функционирования различных видов производств
  • работа с технологическим оборудованием
  • внедрение автоматизации и роботизации
  • регулировка и настройка техники
  • контроль параметров производственного цикла

2. Управление производством

  • производственная логистика
  • управление человеческими ресурсами на производстве
  • анализ эффективности процессов
  • управление качеством и стандартами (ISO и др.)
  • технико-экономическое обоснование

3. Инженерные дисциплины

  • материаловедение
  • механика и прочность материалов
  • термодинамика
  • электротехника и мехатроника
  • компьютерные модели и симуляции

4. Экология и безопасность

  • экологические стандарты производства
  • рекуперация отходов
  • охрана труда
  • предотвращение аварий и техногенных рисков

Практика и реальные проекты

Особенность программы - высокий процент практического обучения.

Студенты проходят:

  • лабораторные работы
  • обучение на реальных станках и оборудовании
  • работу с промышленными программами и CAD-системами
  • стажировки на предприятиях Словакии
  • участие в производственных проектах

Практика проходит в компаниях:

  • деревообрабатывающая промышленность
  • машиностроение
  • производство компонентов и оборудования
  • энергетика
  • логистические и складские организации
  • технико-сервисные предприятия

Студенты также могут участвовать в международных программах стажировок и обменов, включая ERASMUS+.

Учебный план специальности: Технология производства и управление производственными процессами

Условия успешного завершения обучения

  • Пройти все обязательные и выбранные по выбору дисциплины.
  • Набрать 180 кредитов (кредитная система ECTS).
  • Успешно защитить бакалаврскую работу и сдать государственный экзамен.

1. Производственные технологии

  • Technológia obrábania - технология обработки материалов.
  • Technológia zlievania, zvárania a tvárnenia - литьё, сварка и формообразование.
  • Technická príprava výroby - техническая подготовка производства.
  • Časti strojov - детали машин.
  • Stroje a mechanizmy vo výrobnej technike - машины и механизмы производственной техники.
  • Robotické a manipulačné zariadenia - роботизированные и манипуляционные устройства.
  • Technické kreslenie (TK) - техническое черчение.
  • Základy používania CAD systémov - основы работы с CAD системами.
  • Aplikácia CAD/CAE technológie - 3D моделирование и компьютерное проектирование.

2. Управление производственными процессами

  • Manažment výrobných procesov - управление производством.
  • Základy manažérstva kvality - основы менеджмента качества.
  • Integrované manažérstvo kvality - интегрированное управление качеством.
  • Metrológia pre technikov - метрология и измерения.
  • Základy logistiky - основы логистики.
  • Spoločensky zodpovedné podnikanie - социально ответственное предпринимательство.
  • Ekonomika a pracovné prostredie - экономика и рабочая производственная среда.

3. Инженерные и технические дисциплины

  • Mechanika tuhých telies - механика твердых тел.
  • Mechanika tekutín - механика жидкостей.
  • Mechanika poddajných telies - механика деформируемых тел.
  • Lineárna algebra - линейная алгебра.
  • Diferenciálny a integrálny počet - математический анализ.
  • Základy technických materiálov - свойства технических материалов.
  • Elektrotechnika a elektronika - электротехника и электроника.
  • Elektrické pohony - электрические приводы.
  • Informatika pre technikov - прикладная информатика для инженеров.

4. Экология и безопасность

  • Bezpečnosť technických systémov - безопасность технических систем.
  • Ochrana životného prostredia - охрана окружающей среды в промышленности.
  • Pracovné prostredie - промышленная среда и производственная эргономика.
  • Udržateľný rozvoj - устойчивое развитие и экологические стандарты.

Такой учебный план формирует инженерное мышление, управленческие навыки, техническую компетентность и способность выпускника работать в современной автоматизированной производственной среде.

Профессиональное будущее выпускника

Выпускники направления «Технология производства и управление производственными процессами» востребованы в самых разных секторах современной промышленности. Знания в области автоматизации, управления качеством, инженерии и обслуживания оборудования открывают широкие перспективы трудоустройства в Словакии и ЕС.

Где могут работать выпускники:

  • На производственных предприятиях - специалисты по сборке, наладке, обслуживанию и программированию оборудования.
  • В области качества и стандартизации - инженеры по контролю качества, специалисты ISO, аудиторы производственных процессов.
  • В сфере охраны труда и безопасности - эксперты по промышленной безопасности, промышленной гигиене, эргономике производственной среды.
  • В экологическом менеджменте - консультанты по устойчивому производству, управлению отходами и экологическим стандартам.
  • В управлении рисками производства - аналитики рисков, руководители процессов оптимизации и предотвращения аварийных ситуаций.
  • Как индивидуальные предприниматели - специалисты в сфере технического обслуживания, модернизации и продажи производственного оборудования.

Продолжение обучения и профессиональное развитие

После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить обучение на следующих уровнях:

  • Магистратура - углубленные программы по инженерии, производственным технологиям, управлению производством, промышленной автоматизации, охране труда и экологии.
  • Докторантура (PhD) - исследовательская и научная деятельность в сфере производственных технологий, инженерии, проектирования и управления.
  • Курсы повышения квалификации - дополнительные обучающие программы, включая современные технологии автоматизированного производства, промышленного проектирования, CAD/CAM/CAE и менеджмента качества.

Благодаря практико-ориентированной подготовке, выпускники TUZVO легко адаптируются к реальным производственным задачам и становятся конкурентными специалистами на европейском рынке труда.

Как поступить на программу «Технология производства и управление производственными процессами»

Для поступления на бакалаврскую программу «Технология производства и управление производственными процессами» в Техническом университете в Зволене необходимо соблюсти академические требования и правильно подготовить документы. Поступление для украинцев происходит по прозрачным и понятным правилам.

Основные условия поступления

  • Завершённое среднее образование - аттестат или его эквивалент.
  • Языковой уровень - сертификат знания словацкого языка.
  • Без вступительных экзаменов - зачисление по документам и оценкам.

Сроки подачи документов

Факультет - Технический факультет
Специальность - Технология производства и управление производственными процессами

  • Основной приём заявлений - до 31 марта.
  • Второй тур - до средины августа при наличии свободных мест.

Рекомендуем начинать подготовку документов заранее, чтобы избегать ошибок и спокойно пройти весь процесс поступления.

Необходимые документы

  • Справка с оценками за 8, 9, 10 классы и первую половину 11 класса.
  • Сертификат знания словацкого языка.
  • Мотивационное письмо и при необходимости - резюме.
  • Паспорт и базовые анкетные данные для подачи заявления.

Поступай с Postupai

С Postupai ты проходишь путь поступления уверенно и без стресса. Мы сопровождаем студента от первого шага до въезда в Словакию, берём на себя оформление документов, сроки подачи и взаимодействие с университетами.

С нашей поддержкой ты сможешь:

С нами процесс поступления становится простым и понятным - твой путь к европейскому образованию начинается здесь.

Технический университет в Зволене

Термин подачи заявки: до 14.08.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Возможны стипендии: 150 - 1050 € в месяц
Аккредитованные академические степени:

  • Бакалавриат- 3 года
  • Инженер (магистратура) - 2 года
  • Аспирантура (PhD.) - 3 года и более
Бесплатная консультация