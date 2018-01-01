Что изучают студенты программы - Технология производства и управление процессами Учебная программа «Технология производства и управление производственными процессами» - это современный бакалавриат Технического университета в Зволене (TUZVO), ориентированный на подготовку высококвалифицированных специалистов для промышленного и инженерного сектора. Программа сочетает инженерную подготовку, технические дисциплины, производственные процессы и элементы управленческой деятельности. Профиль программы Выпускники программы получают компетенции, необходимые для работы с производственными технологиями, включая: анализ и оптимизацию технологических процессов

сборку и наладку оборудования

внедрение автоматизированных систем

управление качеством продукции

диагностику и сервис производственного оборудования

управление безопасностью и производственными рисками

применение экологических стандартов

организацию и руководство производственными участками Общие сведения Университет: Технический университет в Зволене (TUZVO)

Факультет: Технический факультет

Специальность: Технология производства и управление производственными процессами

Форма обучения: Очная

Язык обучения: словацкий

Длительность: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Зволен, Словакия

Поступление: Без вступительных экзаменов

Стоимость обучения: Бесплатно при обучении на словацком языке Чему учит программа работа с промышленными и производственными технологиями

планирование и организация производственных процессов

управление качеством и стандартизация

охрана труда и безопасность

управление экологическими рисками

диагностика и обслуживание оборудования

инженерно-технологические расчёты

использование CAD-систем и промышленного программирования Основные учебные блоки программы 1. Производственные технологии принципы функционирования различных видов производств

работа с технологическим оборудованием

внедрение автоматизации и роботизации

регулировка и настройка техники

контроль параметров производственного цикла 2. Управление производством производственная логистика

управление человеческими ресурсами на производстве

анализ эффективности процессов

управление качеством и стандартами (ISO и др.)

технико-экономическое обоснование 3. Инженерные дисциплины материаловедение

механика и прочность материалов

термодинамика

электротехника и мехатроника

компьютерные модели и симуляции 4. Экология и безопасность экологические стандарты производства

рекуперация отходов

охрана труда

предотвращение аварий и техногенных рисков Практика и реальные проекты Особенность программы - высокий процент практического обучения. Студенты проходят: лабораторные работы

обучение на реальных станках и оборудовании

работу с промышленными программами и CAD-системами

стажировки на предприятиях Словакии

участие в производственных проектах Практика проходит в компаниях: деревообрабатывающая промышленность

машиностроение

производство компонентов и оборудования

энергетика

логистические и складские организации

технико-сервисные предприятия Студенты также могут участвовать в международных программах стажировок и обменов, включая ERASMUS+.

Учебный план специальности: Технология производства и управление производственными процессами Условия успешного завершения обучения Пройти все обязательные и выбранные по выбору дисциплины.

Набрать 180 кредитов (кредитная система ECTS).

Успешно защитить бакалаврскую работу и сдать государственный экзамен. 1. Производственные технологии Technológia obrábania - технология обработки материалов.

Technológia zlievania, zvárania a tvárnenia - литьё, сварка и формообразование.

Technická príprava výroby - техническая подготовка производства.

Časti strojov - детали машин.

Stroje a mechanizmy vo výrobnej technike - машины и механизмы производственной техники.

Robotické a manipulačné zariadenia - роботизированные и манипуляционные устройства.

Technické kreslenie (TK) - техническое черчение.

Základy používania CAD systémov - основы работы с CAD системами.

Aplikácia CAD/CAE technológie - 3D моделирование и компьютерное проектирование. 2. Управление производственными процессами Manažment výrobných procesov - управление производством.

Základy manažérstva kvality - основы менеджмента качества.

Integrované manažérstvo kvality - интегрированное управление качеством.

Metrológia pre technikov - метрология и измерения.

Základy logistiky - основы логистики.

Spoločensky zodpovedné podnikanie - социально ответственное предпринимательство.

Ekonomika a pracovné prostredie - экономика и рабочая производственная среда. 3. Инженерные и технические дисциплины Mechanika tuhých telies - механика твердых тел.

Mechanika tekutín - механика жидкостей.

Mechanika poddajných telies - механика деформируемых тел.

Lineárna algebra - линейная алгебра.

Diferenciálny a integrálny počet - математический анализ.

Základy technických materiálov - свойства технических материалов.

Elektrotechnika a elektronika - электротехника и электроника.

Elektrické pohony - электрические приводы.

Informatika pre technikov - прикладная информатика для инженеров. 4. Экология и безопасность Bezpečnosť technických systémov - безопасность технических систем.

Ochrana životného prostredia - охрана окружающей среды в промышленности.

Pracovné prostredie - промышленная среда и производственная эргономика.

Udržateľný rozvoj - устойчивое развитие и экологические стандарты. Такой учебный план формирует инженерное мышление, управленческие навыки, техническую компетентность и способность выпускника работать в современной автоматизированной производственной среде.

Профессиональное будущее выпускника Выпускники направления «Технология производства и управление производственными процессами» востребованы в самых разных секторах современной промышленности. Знания в области автоматизации, управления качеством, инженерии и обслуживания оборудования открывают широкие перспективы трудоустройства в Словакии и ЕС. Где могут работать выпускники: На производственных предприятиях - специалисты по сборке, наладке, обслуживанию и программированию оборудования.

- специалисты по сборке, наладке, обслуживанию и программированию оборудования. В области качества и стандартизации - инженеры по контролю качества, специалисты ISO, аудиторы производственных процессов.

- инженеры по контролю качества, специалисты ISO, аудиторы производственных процессов. В сфере охраны труда и безопасности - эксперты по промышленной безопасности, промышленной гигиене, эргономике производственной среды.

- эксперты по промышленной безопасности, промышленной гигиене, эргономике производственной среды. В экологическом менеджменте - консультанты по устойчивому производству, управлению отходами и экологическим стандартам.

- консультанты по устойчивому производству, управлению отходами и экологическим стандартам. В управлении рисками производства - аналитики рисков, руководители процессов оптимизации и предотвращения аварийных ситуаций.

- аналитики рисков, руководители процессов оптимизации и предотвращения аварийных ситуаций. Как индивидуальные предприниматели - специалисты в сфере технического обслуживания, модернизации и продажи производственного оборудования. Продолжение обучения и профессиональное развитие После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить обучение на следующих уровнях: Магистратура - углубленные программы по инженерии, производственным технологиям, управлению производством, промышленной автоматизации, охране труда и экологии.

- углубленные программы по инженерии, производственным технологиям, управлению производством, промышленной автоматизации, охране труда и экологии. Докторантура (PhD) - исследовательская и научная деятельность в сфере производственных технологий, инженерии, проектирования и управления.

- исследовательская и научная деятельность в сфере производственных технологий, инженерии, проектирования и управления. Курсы повышения квалификации - дополнительные обучающие программы, включая современные технологии автоматизированного производства, промышленного проектирования, CAD/CAM/CAE и менеджмента качества. Благодаря практико-ориентированной подготовке, выпускники TUZVO легко адаптируются к реальным производственным задачам и становятся конкурентными специалистами на европейском рынке труда.