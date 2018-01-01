Що вивчають студенти програми - Технологія виробництва та управління процесами Освітня програма «Технологія виробництва та управління виробничими процесами» - це сучасний бакалаврат Технічного університету в Зволені (TUZVO), орієнтований на підготовку висококваліфікованих фахівців для промислового та інженерного сектору. Програма поєднує інженерну підготовку, технічні дисципліни, виробничі процеси та елементи управлінської діяльності. Профіль програми Випускники програми отримують компетенції, необхідні для роботи з виробничими технологіями, включаючи: аналіз і оптимізацію технологічних процесів

збірку й налаштування обладнання

впровадження автоматизованих систем

управління якістю продукції

діагностику та сервіс виробничого обладнання

управління безпекою й виробничими ризиками

застосування екологічних стандартів

організацію та керування виробничими ділянками Загальна інформація Університет: Технічний університет у Зволені (TUZVO)

Факультет: Технічний факультет

Спеціальність: Технологія виробництва та управління виробничими процесами

Форма навчання: Денна

Мова навчання: словацька

Тривалість навчання: 3 роки

Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місцезнаходження: Зволен, Словаччина

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість навчання: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою Чому навчає програма роботі з промисловими та виробничими технологіями

плануванню й організації виробничих процесів

управлінню якістю та стандартизації

охороні праці та безпеці

контролю екологічних ризиків

діагностиці та обслуговуванню обладнання

інженерним і технологічним розрахункам

використанню CAD-систем та промислового програмування Основні навчальні блоки програми 1. Виробничі технології принципи функціонування різних типів виробництв

робота з технологічним обладнанням

впровадження автоматизації та роботизації

налаштування та регулювання техніки

контроль параметрів виробничого циклу 2. Управління виробництвом виробнича логістика

управління персоналом на виробництві

аналіз ефективності процесів

управління якістю та стандартами (ISO та ін.)

техніко-економічне обґрунтування 3. Інженерні дисципліни матеріалознавство

механіка і міцність матеріалів

термодинаміка

електротехніка й мехатроніка

комп'ютерні моделі та симуляції 4. Екологія та безпека екологічні стандарти виробництва

утилізація та повторне використання відходів

охорона праці

профілактика аварій та техногенних ризиків Практика та реальні проекти Особливість програми - високий рівень практичної підготовки. Студенти проходять: лабораторні заняття

навчання на реальному виробничому обладнанні

роботу з промисловими програмами та CAD-системами

практику на підприємствах Словаччини

участь у реальних виробничих проєктах Практика проводиться на підприємствах: деревообробної промисловості

машинобудування

виробництва компонентів і обладнання

енергетичного сектору

логістичних компаній

сервісно-технічних підприємств Студенти також можуть брати участь у міжнародних програмах обміну та стажування, включаючи ERASMUS+.

Навчальний план спеціальності: Технологія виробництва та управління виробничими процесами Умови успішного завершення навчання Пройти всі обов'язкові дисципліни та необхідну кількість вибіркових предметів.

Набрати 180 кредитів - система ECTS.

Успішно захистити бакалаврську роботу та пройти державний іспит. 1. Виробничі технології Technológia obrábania - технологія обробки матеріалів.

Technológia zlievania, zvárania a tvárnenia - лиття, зварювання та формування.

Technická príprava výroby - технічна підготовка виробництва.

Časti strojov - деталі машин.

Stroje a mechanizmy vo výrobnej technike - машини та механізми у виробничій техніці.

Robotické a manipulačné zariadenia - роботизовані та маніпуляційні пристрої.

Technické kreslenie (TK) - технічне креслення.

Základy používania CAD systémov - основи роботи з CAD-системами.

Aplikácia CAD/CAE technológie - 3D моделювання та комп’ютерне проєктування. 2. Управління виробничими процесами Manažment výrobných procesov - управління виробництвом.

Základy manažérstva kvality - основи менеджменту якості.

Integrované manažérstvo kvality - інтегроване управління якістю.

Metrológia pre technikov - метрологія та вимірювання.

Základy logistiky - основи логістики.

Spoločensky zodpovedné podnikanie - соціально відповідальне підприємництво.

Ekonomika a pracovné prostredie - економіка і виробниче середовище. 3. Інженерні та технічні дисципліни Mechanika tuhých telies - механіка твердих тіл.

Mechanika tekutín - механіка рідин.

Mechanika poddajných telies - механіка деформованих тіл.

Lineárna algebra - лінійна алгебра.

Diferenciálny a integrálny počet - математичний аналіз.

Základy technických materiálov - властивості технічних матеріалів.

Elektrotechnika a elektronika - електротехніка та електроніка.

Elektrické pohony - електричні приводи.

Informatika pre technikov - прикладна інформатика для інженерів. 4. Екологія та безпека Bezpečnosť technických systémov - безпека технічних систем.

Ochrana životného prostredia - захист навколишнього середовища у промисловості.

Pracovné prostredie - виробниче середовище і ергономіка.

Udržateľný rozvoj - сталий розвиток і екологічні стандарти. Такий навчальний план формує інженерне мислення, управлінські навички, технічну компетентність та здатність випускника працювати в сучасному автоматизованому виробничому середовищі.

Професійне майбутнє випускника Випускники напряму «Технологія виробництва та управління виробничими процесами» є затребуваними у різних секторах сучасної промисловості. Знання в галузі автоматизації, управління якістю, інженерії та обслуговування обладнання відкривають широкі можливості працевлаштування у Словаччині та країнах ЄС. Де можуть працювати випускники: На виробничих підприємствах - спеціалісти зі збирання, налаштування, обслуговування та програмування обладнання.

- спеціалісти зі збирання, налаштування, обслуговування та програмування обладнання. У сфері якості та стандартизації - інженери з контролю якості, фахівці ISO, аудитори виробничих процесів.

- інженери з контролю якості, фахівці ISO, аудитори виробничих процесів. У сфері охорони праці та безпеки - експерти з промислової безпеки, виробничої гігієни, ергономіки робочого середовища.

- експерти з промислової безпеки, виробничої гігієни, ергономіки робочого середовища. У сфері екологічного менеджменту - консультанти зі сталого виробництва, управління відходами та екологічних стандартів.

- консультанти зі сталого виробництва, управління відходами та екологічних стандартів. В управлінні виробничими ризиками - аналітики ризиків, керівники процесів оптимізації та запобігання аварійним ситуаціям.

- аналітики ризиків, керівники процесів оптимізації та запобігання аварійним ситуаціям. Як приватні підприємці - фахівці з технічного обслуговування, модернізації та продажу виробничого обладнання. Продовження навчання та професійний розвиток Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання на таких рівнях: Магістратура - поглиблені програми з інженерії, виробничих технологій, управління виробництвом, промислової автоматизації, охорони праці та екології.

- поглиблені програми з інженерії, виробничих технологій, управління виробництвом, промислової автоматизації, охорони праці та екології. Докторантура (PhD) - дослідницька та наукова діяльність у сфері виробничих технологій, інженерії, проєктування та управління.

- дослідницька та наукова діяльність у сфері виробничих технологій, інженерії, проєктування та управління. Курси підвищення кваліфікації - додаткові освітні програми, включно з сучасними технологіями автоматизованого виробництва, промислового проєктування, CAD/CAM/CAE та менеджменту якості. Завдяки практико-орієнтованій підготовці, випускники TUZVO легко адаптуються до реальних виробничих завдань і стають конкурентними фахівцями на європейському ринку праці.