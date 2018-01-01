Учебная программа: Прикладная зоология и охотоведение в TUZVO

Бакалавриат по программе «Прикладная зоология и охотоведение» в Техническом университете в Зволене готовит специалистов, способных работать в сфере изучения животных, управления охотничьими ресурсами, сохранения видов, регулирования популяций и поддержания баланса между человеком и природной средой. Программа объединяет теоретические знания в области зоологии, экологии и охотоведения с практической подготовкой для работы в природоохранных и исследовательских учреждениях.

Выпускники могут работать в лесных и природоохранных службах, заповедниках, национальных парках, охотничьих организациях, экологических структурах, научно-исследовательских институтах, занимаясь мониторингом популяций животных и внедрением природоохранных решений.

Общие сведения

Университет - Технический университет в Зволене (TUZVO)

- Технический университет в Зволене (TUZVO) Факультет - Лесоводство

- Лесоводство Специальность - Прикладная зоология и охотоведение

- Прикладная зоология и охотоведение Форма обучения - очная

- очная Язык обучения - словацкий

- словацкий Длительность - 3 года

- 3 года Присуждаемая степень - Бакалавр (Bc.)

- Бакалавр (Bc.) Местонахождение - город Зволен, Словакия

- город Зволен, Словакия Поступление - без вступительных экзаменов

- без вступительных экзаменов Стоимость обучения - бесплатно при обучении на словацком языке

Чему учит программа

Программа формирует глубокое понимание животного мира, взаимодействия видов внутри экосистем и управления охотничьими ресурсами. Студенты изучают:

биологию и физиологию животных - особенности видов, поведение, питание, репродукцию;

- особенности видов, поведение, питание, репродукцию; экологию и динамику популяций - закономерности функционирования экосистем;

- закономерности функционирования экосистем; охотоведение и управление охотничьими территориями - регулирование численности диких животных, охотничьи нормы и правила;

- регулирование численности диких животных, охотничьи нормы и правила; консервационную зоологию - сохранение редких видов, поддержание биоразнообразия;

- сохранение редких видов, поддержание биоразнообразия; правовые основы охоты и охраны природы - законодательство, нормы безопасности и этика;

- законодательство, нормы безопасности и этика; методы мониторинга популяций - полевые наблюдения, статистические методы, технологии учета животных.

Что включает программа

Учебный процесс направлен на сочетание фундаментальных знаний с практическим опытом. Студенты участвуют в реальных проектах в области управления животными и природоохранной деятельности:

полевые исследования - наблюдение диких животных в их естественной среде;

- наблюдение диких животных в их естественной среде; работа в охотничьих хозяйствах и природных резерватах - реальные кейсы управления популяциями;

- реальные кейсы управления популяциями; использование современных технологий - камеры наблюдения, датчики, спутниковое отслеживание, ГИС;

- камеры наблюдения, датчики, спутниковое отслеживание, ГИС; междисциплинарное взаимодействие - работа с экологами, биологами, лесниками и государственными структурами;

- работа с экологами, биологами, лесниками и государственными структурами; участие в природоохранных инициативах - разработка и реализация мер по охране дикой природы.

Практика и проекты

Программа активно ориентирована на практический опыт и участие в исследовательской деятельности:

исследовательская практика - сбор данных в полевых условиях, работа в заповедниках в сотрудничестве с профессионалами;

- сбор данных в полевых условиях, работа в заповедниках в сотрудничестве с профессионалами; работа с ГИС-анализом - картографирование популяций, миграčních путей, локализации видов;

- картографирование популяций, миграčních путей, локализации видов; проекты по восстановлению экосистем - поддержание баланса популяций и экосистемной устойчивости;

- поддержание баланса популяций и экосистемной устойчивости; участие в международных природоохранных проектах - обмен опытом и расширение профессиональных компетенций.