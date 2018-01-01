Навчальна програма: Прикладна зоологія та мисливствознавство в TUZVO

Бакалаврат за програмою «Прикладна зоологія та мисливствознавство» в Технічному університеті у Зволені готує фахівців, здатних працювати у сфері вивчення тварин, управління мисливськими ресурсами, збереження видів, регулювання популяцій та підтримання балансу між людиною і природним середовищем. Програма поєднує теоретичні знання зоології, екології та мисливствознавства з практичною підготовкою для роботи в природоохоронних і науково-дослідних структурах.

Випускники можуть працювати в лісових і природоохоронних службах, заповідниках, національних парках, мисливських організаціях, екологічних структурах, науково-дослідних інститутах, займаючись моніторингом популяцій тварин та впровадженням природоохоронних заходів.

Загальні відомості

Університет - Технічний університет у Зволені (TUZVO)

- Технічний університет у Зволені (TUZVO) Факультет - Лісівництво

- Лісівництво Спеціальність - Прикладна зоологія та мисливствознавство

- Прикладна зоологія та мисливствознавство Форма навчання - денна

- денна Мова навчання - словацька

- словацька Тривалість - 3 роки

- 3 роки Присвоюваний ступінь - Бакалавр (Bc.)

- Бакалавр (Bc.) Місцезнаходження - місто Зволен, Словаччина

- місто Зволен, Словаччина Вступ - без вступних іспитів

- без вступних іспитів Вартість навчання - безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Програма формує глибоке розуміння тваринного світу, взаємодії видів в екосистемах та управління мисливськими ресурсами. Студенти вивчають:

біологію та фізіологію тварин - особливості видів, поведінку, харчування, репродукцію;

- особливості видів, поведінку, харчування, репродукцію; екологію та динаміку популяцій - закономірності функціонування екосистем;

- закономірності функціонування екосистем; мисливствознавство та управління мисливськими територіями - регулювання чисельності диких тварин, мисливські норми та правила;

- регулювання чисельності диких тварин, мисливські норми та правила; консерваційну зоологію - збереження рідкісних видів, підтримання біорізноманіття;

- збереження рідкісних видів, підтримання біорізноманіття; правові основи полювання та охорони природи - законодавство, норми безпеки та етика;

- законодавство, норми безпеки та етика; методи моніторингу популяцій - польові спостереження, статистичні методи, технології обліку тварин.

Що включає програма

Навчальний процес орієнтований на поєднання фундаментальних знань із практичним застосуванням. Студенти беруть участь у реальних природоохоронних проектах та дослідженнях:

польові дослідження - спостереження за дикими тваринами у природному середовищі;

- спостереження за дикими тваринами у природному середовищі; роботу у мисливських господарствах і природних резерватах - реальні кейси управління популяціями;

- реальні кейси управління популяціями; використання сучасних технологій - камери спостереження, датчики, супутникове відстеження, ГІС;

- камери спостереження, датчики, супутникове відстеження, ГІС; міждисциплінарну взаємодію - співпрацю з екологами, біологами, лісівниками та державними структурами;

- співпрацю з екологами, біологами, лісівниками та державними структурами; участь у природоохоронних ініціативах - розробка та впровадження заходів щодо охорони природи.

Практика та проєкти

Програма активно орієнтована на практичний досвід і участь у науковій діяльності:

дослідницька практика - збір даних у польових умовах, робота в заповідниках разом із фахівцями;

- збір даних у польових умовах, робота в заповідниках разом із фахівцями; робота з ГІС-аналізом - картографування популяцій, міграційних шляхів, локалізації видів;

- картографування популяцій, міграційних шляхів, локалізації видів; проєкти з відновлення екосистем - підтримання балансу популяцій та екосистемної стабільності;

- підтримання балансу популяцій та екосистемної стабільності; участь у міжнародних природоохоронних програмах - обмін досвідом і розширення професійних компетенцій.