Учебная программа: Обработка древесины с поддержкой информационных технологий

Обработка древесины с поддержкой информационных технологий - это современная инженерно-цифровая программа бакалавриата Технического университета в Зволене, которая объединяет традиционные методы деревообработки с новыми технологиями, автоматизацией и цифровым проектированием. Она разработана для абитуриентов, которые хотят строить карьеру в области устойчивого производства, цифровой индустрии и промышленной инженерии. Программа особенно подходит тем, кто рассматривает обучение в Словакии и хочет получить востребованную техническую специальность.

Общие сведения о программе

Чему учит программа

Учебный план сочетает базовую инженерную подготовку, изучение свойств древесины, работу с современными производственными технологиями и освоение цифровых инструментов для промышленности. Студенты учатся связывать классические методы деревообработки с автоматизацией, моделированием и управлением производственными процессами.

1. Технологические процессы обработки древесины

Студенты получают представление о полном цикле переработки древесины - от первичного разделения материала до получения готовых изделий. В рамках курса изучаются современные методы обработки, оптимизация технологических операций и работа с профессиональным оборудованием.

2. Информационные технологии в промышленности

Значительная часть программы посвящена цифровым инструментам, которые используются на производственных предприятиях. Студенты осваивают автоматизацию процессов, работу с промышленными приложениями, управление потоками данных и внедрение ИТ-решений в деревообрабатывающую отрасль.

3. Методы контроля качества

В программу включены дисциплины, посвящённые оценке характеристик древесины, определению стандартов качества и анализу параметров готовой продукции. Студенты учатся применять лабораторные и цифровые методы контроля.

4. Основы экономики и управления производством

Этот блок формирует понимание принципов планирования, коммерческих процессов, логистики и управления ресурсами предприятия. Полученные знания помогают эффективно работать в структуре современного производства.

Что изучают студенты в ходе программы

Обучение сочетает инженерные дисциплины, цифровые технологии и практические задачи. Студенты знакомятся с физическими свойствами древесины, промышленными процессами и методами цифрового проектирования, что позволяет им уверенно работать с современными производственными системами.

Производственные технологии

Этот модуль формирует базу технологических знаний, необходимых для работы в деревообрабатывающей промышленности.

Полный производственный цикл - от распила до финишной отделки и подготовки изделия.

- от распила до финишной отделки и подготовки изделия. Работа с профессиональным оборудованием - освоение станков, инструментов и промышленной техники.

- освоение станков, инструментов и промышленной техники. Контроль параметров продукции - анализ свойств древесины, выявление дефектов и применение европейских стандартов качества.

- анализ свойств древесины, выявление дефектов и применение европейских стандартов качества. Проектирование технологических процессов - планирование операций, подбор материалов и выбор оборудования.

Цифровые инструменты

Студенты изучают современные программные решения, которые применяются в деревообрабатывающей промышленности и цифровом проектировании.

CAD/CAM системы - создание трёхмерных моделей, подготовка файлов для станков и виртуальное проектирование.

- создание трёхмерных моделей, подготовка файлов для станков и виртуальное проектирование. ERP и MES платформы - управление ресурсами предприятия, контроль выполнения заказов и анализ загрузки оборудования.

- управление ресурсами предприятия, контроль выполнения заказов и анализ загрузки оборудования. 3D-моделирование - разработка цифровых прототипов мебели и конструкций.

- разработка цифровых прототипов мебели и конструкций. Цифровая аналитика - сбор и обработка данных для улучшения производственных процессов.

Автоматизация и роботизация

Этот блок направлен на освоение современных технологий автоматизации производства.

Программирование ЧПУ - подготовка управляющих программ и настройка автоматизированных станков.

- подготовка управляющих программ и настройка автоматизированных станков. Роботизированные линии - принципы их работы и внедрение в промышленный процесс.

- принципы их работы и внедрение в промышленный процесс. Интернет вещей (IoT) - подключение оборудования к сети, удалённый контроль и мониторинг параметров.

- подключение оборудования к сети, удалённый контроль и мониторинг параметров. Промышленная автоматизация - работа с ПЛК контроллерами, датчиками и системами управления.

Практическая подготовка

Значительная часть обучения проходит в лабораториях и на предприятиях, что позволяет студентам применять полученные знания в реальных условиях.

Работа на современном оборудовании - применение станков, цифровых инструментов и измерительных устройств.

- применение станков, цифровых инструментов и измерительных устройств. Производственные проекты - решение задач, предоставленных партнёрскими организациями.

- решение задач, предоставленных партнёрскими организациями. Разработка собственных цифровых решений - создание проектов для оптимизации производственных процессов.

- создание проектов для оптимизации производственных процессов. Стажировки - участие в производстве и знакомство с реальными рабочими процессами.

- участие в производстве и знакомство с реальными рабочими процессами. Командная работа - выполнение инженерных проектов в группе.

Комплексная структура программы формирует специалистов, способных сочетать инженерные знания и цифровые технологии, что открывает широкие перспективы трудоустройства в Словакии и странах ЕС.

Итоговые компетенции выпускников

По завершении обучения студенты получают квалификацию, которая объединяет инженерно-технологические навыки и компетенции в сфере цифровых технологий. Выпускники готовы работать в промышленности, внедрять автоматизацию, управлять производственными процессами и разрабатывать ИТ-решения для современных предприятий.

Практика и проектная деятельность

Практические занятия занимают важное место в обучении. Студенты участвуют в лабораторных исследованиях, выполняют курсовые и проектные работы и проходят производственную практику на предприятиях.

Практика и стажировки

участие в производственных процессах партнёрских организаций

изучение технологий автоматизации и цифрового мониторинга

работа в командах инженеров и специалистов по качеству

Проектные и исследовательские работы

реализация курсовых проектов, связанных с цифровизацией

разработка программных и инженерных решений

участие в научных исследованиях факультета