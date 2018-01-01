Навчальна програма: Обробка деревини з підтримкою інформаційних технологій

Обробка деревини з підтримкою інформаційних технологій - це сучасна інженерно-цифрова програма бакалаврату Технічного університету у Зволені, що поєднує класичні технології деревообробки з автоматизацією, цифровим моделюванням та індустріальними ІТ-рішеннями. Програма створена для абітурієнтів, які хочуть будувати кар’єру у сфері сталого виробництва, промислової інженерії та цифрової індустрії. Це один із найперспективніших напрямів для тих, хто планує навчання у Словаччині та прагне отримати затребувану технічну спеціальність.

Загальна інформація про програму

Чому навчає програма

Навчальний план поєднує інженерну підготовку, знання про властивості деревини, сучасні виробничі технології та цифрові інструменти для промисловості. Студенти вчаться застосовувати традиційні методи деревообробки разом із автоматизацією, 3D-моделюванням та управлінням виробничими процесами.

1. Технологічні процеси деревообробки

Студенти отримують цілісне розуміння повного циклу обробки деревини - від первинного розкрою матеріалу до виготовлення готової продукції. Вивчаються сучасні технології, оптимізація виробничих операцій та робота з професійним обладнанням.

2. Інформаційні технології у промисловості

Цей блок присвячений цифровим рішенням, які використовують сучасні підприємства. Студенти опановують автоматизацію, промислове програмне забезпечення, цифровий моніторинг процесів та впровадження ІТ-рішень у деревообробну галузь.

3. Методи контролю якості

Студенти вивчають методики оцінки властивостей деревини, міжнародні стандарти якості та аналіз фізико-технічних характеристик готової продукції.

4. Основи економіки та управління виробництвом

Цей курс формує розуміння планування, логістики, комунікації всередині підприємства та принципів ефективного управління ресурсами.

Що вивчають студенти в межах програми

Навчання поєднує технічні дисципліни, цифрові інструменти та практичні завдання. Студенти вивчають фізичні властивості деревини, особливості виробничих процесів та методи цифрового проєктування.

Виробничі технології

Модуль формує технічну базу, необхідну для роботи в деревообробній галузі.

Повний виробничий цикл - від розкрою до фінішної обробки.

- від розкрою до фінішної обробки. Робота з промисловим обладнанням - опанування сучасних станків та інструментів.

- опанування сучасних станків та інструментів. Контроль параметрів продукції - виявлення дефектів та застосування стандартів ЄС.

- виявлення дефектів та застосування стандартів ЄС. Проєктування технологічних процесів - планування виробничих етапів та вибір технологій.

Цифрові інструменти

Студенти опановують програмні рішення, що використовуються на деревообробних та інженерних підприємствах.

CAD/CAM системи - створення 3D-моделей та підготовка даних для ЧПК.

- створення 3D-моделей та підготовка даних для ЧПК. ERP та MES системи - управління ресурсами, замовленнями та виробничими потоками.

- управління ресурсами, замовленнями та виробничими потоками. 3D-моделювання - створення цифрових прототипів виробів.

- створення цифрових прототипів виробів. Аналітика процесів - використання даних для підвищення ефективності виробництва.

Автоматизація та роботизація

Блок спрямований на вивчення сучасних автоматизованих систем підприємств.

Програмування ЧПК - створення керуючих програм та налаштування станків.

- створення керуючих програм та налаштування станків. Роботизовані лінії - принципи роботи та інтеграція у виробництво.

- принципи роботи та інтеграція у виробництво. Інтернет речей (IoT) - цифровий моніторинг станків та обладнання.

- цифровий моніторинг станків та обладнання. Промислова автоматизація - робота з ПЛК, датчиками та системами управління.

Практична підготовка

Велика частина навчання проходить у лабораторіях та на підприємствах, що дозволяє студентам одразу закріплювати практичні навички.

Робота на сучасному обладнанні - використання станків, цифрових інструментів та вимірювальних пристроїв.

- використання станків, цифрових інструментів та вимірювальних пристроїв. Виробничі кейси - реальні завдання від партнерських компаній.

- реальні завдання від партнерських компаній. Створення власних цифрових рішень - оптимізація процесів та розробка проєктів.

- оптимізація процесів та розробка проєктів. Стажування - участь у виробничих процесах підприємств Словаччини та ЄС.

- участь у виробничих процесах підприємств Словаччини та ЄС. Командні проєкти - робота у групах над технічними завданнями.

Компетенції випускників

Після завершення навчання студенти отримують поєднання інженерних та цифрових компетенцій. Вони готові працювати в промисловості, впроваджувати автоматизацію, управляти технологічними процесами та розробляти ІТ-рішення для підприємств різних масштабів.

Практика та проєктна діяльність

Практика є ключовою частиною програми. Студенти проходять стажування, виконують курсові та дослідницькі роботи, беруть участь у лабораторних проєктах.

Стажування

участь у виробничих процесах партнерських компаній

вивчення цифрових та автоматизованих систем

робота у командах інженерів та спеціалістів з контролю якості

Наукові та проєктні роботи

реалізація курсових проєктів з акцентом на цифровізацію

розробка інженерних та програмних рішень

участь у дослідницьких ініціативах факультету